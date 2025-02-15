Kom i form, bli organiserad: Gratis träningsloggmallar för fitnessentusiaster

🔍 Visste du att? 1,8 miljarder vuxna, eller 31 % av världens vuxna befolkning, uppnår inte de rekommenderade nivåerna för fysisk aktivitet.

I en tid när vi ständigt försöker hitta tid för olika aspekter av livet – karriär, familj, kompetensutveckling och mycket mer – hamnar hälsa och träning ofta i bakgrunden. Denna försummelse är en oroande trend.

En träningslogg är ett utmärkt sätt att börja prioritera din dagliga träning. Istället för att förlita dig på slumpmässiga anteckningar eller kalkylblad hjälper dessa träningsloggmallar dig att registrera rätt information så att du kan nå dina träningsmål.

Oavsett om du vill bygga muskler, gå ner i vikt eller träna inför ett maraton är det viktigt att spåra dina träningspass för att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Låt oss titta på några av de bästa träningsloggmallarna som hjälper dig att nå dina träningsmål. 🏋️

Vad är träningsloggmallar?

Mallar för tränings- eller träningslogg är ett strukturerat sätt att spåra din fysiska aktivitet. Dessa mallar innehåller vanligtvis fördefinierade avsnitt för att registrera detaljer som träningsform, varaktighet, intensitet, repetitioner och set.

Denna strukturerade metod gör det möjligt för dig att hålla koll på dina träningspass och skapa den perfekta självvårdsplanen för dina behov.

Beroende på dina mål och typ av träningsaktivitet innehåller dessa mallar fält som: Datum: Datum för ditt träningspass

Typ av träning: Konditionsträning, styrketräning, yoga osv.

Varaktighet: Längden på ditt träningspass

Intensitet: Hur utmanande träningen var (t.ex. lätt, måttlig, hög)

Utförda övningar: En lista över genomförda övningar

Set och repetitioner: Antalet set och repetitioner för varje övning.

Vikt/motstånd: Den vikt eller det motstånd som används för varje övning.

Viloperioder: Vilotiden mellan seten

Distans/förbrända kalorier: Om tillämpligt, den sträcka du har tillryggalagt eller de kalorier du har förbränt.

Anteckningar: Alla observationer, till exempel hur du kände dig eller vilka utmaningar du mötte när Alla observationer, till exempel hur du kände dig eller vilka utmaningar du mötte när du planerade din vecka och träningsintensitet därefter.

Träningsloggmallar är alltså som en färdplan för din träningsresa, som hjälper dig att nå dina mål och visualisera dina framsteg över tid.

💡 Proffstips: Mallar för självomsorgsplaner är din grundplan för mentalt, emotionellt och fysiskt välbefinnande. De hjälper dig att upptäcka stress, sätta realistiska mål och spåra framsteg, samtidigt som de uppmuntrar till självdisciplin. Anpassa dem för att skapa strategier för balans och se din inre och yttre hälsa blomstra.

Vad kännetecknar en bra träningsloggmall?

En träningsloggmall fungerar på samma sätt som en vanemall och ger dig ett strukturerat format för att logga fysisk aktivitet, ställa in påminnelser och visualisera framsteg. Eftersom både nybörjare och fitnessexperter använder dessa mallar bör de helst vara:

Enkel att använda: Mallen ska vara intuitiv och lättnavigerad så att du snabbt och enkelt kan registrera dina träningsdata.

Anpassningsbar: Den ska kunna anpassas efter dina specifika träningsmål och preferenser. Du ska kunna justera fälten och formatet efter dina behov.

Visuellt tilltalande: En väl utformad mall kan öka din motivation och göra det roligare att följa dina framsteg.

Bärbar: Mallen ska vara tillgänglig från alla enheter. Den ska göra det möjligt att spåra träningspass när du är på språng eller erbjuda ett utskrivbart format.

Integrationer: Helst bör mallen synkroniseras med Helst bör mallen synkroniseras med appar för måluppföljning eller träningsmätare för bättre data och uppföljning av framsteg.

10 träningsloggmallar

Även om det ofta är svårt att hålla koll på din träning och samtidigt säkerställa en balans mellan arbete och privatliv, kan träningsloggmallar förbättra detta.

Här är en lista över de bästa träningsloggmallarna som du enkelt kan anpassa efter dina unika preferenser och träningsaktiviteter.

1. ClickUp-mall för träningslogg

Ladda ner den här mallen Spåra dina träningspass enkelt med ClickUps träningsloggmall.

Med ClickUps träningsloggmall kan du registrera övningar, set, repetitioner och ytterligare detaljer som vikter eller varaktighet i ett strukturerat format. Dessutom är den helt anpassningsbar efter dina träningsmål – oavsett om du lyfter, springer eller sträcker dina gränser.

Varför du kommer att älska det

Registrera olika övningar tillsammans med set, repetitioner och vikter.

Sätt upp specifika träningsmål för att följa dina framsteg över tid.

Visualisera förbättringar med diagram och sammanfattningar.

Lägg till personliga reflektioner eller justeringar för framtiden.

Förenkla loggningen med dess lättnavigerade layout.

Perfekt för: Träningsentusiaster som söker en digital logg för att spåra träningspass och mål.

💡 Bonustips: Vill du nå dina träningsmål? Oavsett om det handlar om att gå ner i vikt eller bygga muskler, glöm inte att kost och näring är nyckeln! Använd våra mallar för måltidsplanering för att driva på dina framsteg och hålla dig på rätt spår.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-mall

Ladda ner den här mallen Spåra alla aspekter av din 75-dagarsutmaning med ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template.

Det kan vara svårt att hålla fast vid sina träningsmål, även när man lovar sig själv att "bara hålla ut en vecka". Tänk dig att göra det i 75 dagar i rad – det är verkligen en träningsutmaning! ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template är det perfekta verktyget som guidar dig genom hela 75 Hard-programmet.

Denna mall hjälper dig att hålla dig på rätt spår genom att organisera dagliga uppgifter som att dricka vatten, läsa och träna. Dessutom kan du ställa in återkommande uppgifter och påminnelser för att säkerställa att du aldrig missar en dag.

Varför du kommer att älska det

Håll koll på de dagliga uppgifter som krävs för utmaningen.

Sätt upp specifika fitness- och hälsomål för att övervaka dina framsteg.

Utvärdera dina framsteg i slutet av varje vecka för att hålla dig ansvarig.

Spåra dina framsteg med statusar som " Jag gjorde det ", " Pågår " och " Att göra ".

Få tillgång till flera vyer (utmaningssammanfattning, Gantt-diagram, tabell) för att visualisera din resa på ett effektivt sätt.

Använd taggar, kapslade deluppgifter och prioritetsetiketter för förbättrad planering.

Perfekt för: Alla som antar 75 Hard-utmaningen och söker struktur för att hålla sig på rätt spår.

3. ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Ladda ner den här mallen Planera och prioritera dina dagliga uppgifter med ClickUps mall för daglig handlingsplan för att hålla dig produktiv.

ClickUps mall för daglig handlingsplan hjälper dig att hålla fokus, dela upp uppgifter och prioritera din dag för träning och personlig utveckling.

Du kan enkelt lägga till deadlines, påminnelser och deluppgifter för att se till att inget missas. Dessutom kan du med de anpassningsbara funktionerna skräddarsy mallen efter dina träningsmål och dagliga vanor. Ta kontroll över din schemaläggning och se till att din dagliga träning stämmer överens med dina övergripande planer.

Varför du kommer att älska det

Spåra uppgiftsstatus med alternativ som Slutförd , Pågående och Att göra .

Använd beskrivningar som Uppgiftens komplexitet , Avdelning , Uppgiftstyp och Målframsteg för bättre organisation.

Få tillgång till olika vyer, inklusive Åtgärdssteg, Kom igång-guide, Mål och Tidslinje för omfattande projektledning.

Övervaka tiden du lägger på olika uppgifter för att förbättra effektiviteten.

Identifiera uppgiftsberoenden för att säkerställa att relaterade aktiviteter slutförs i tid.

Perfekt för: Personer som vill planera sin dag systematiskt, öka produktiviteten och uppnå träningsrelaterade eller personliga mål.

4. ClickUp-mall för daglig planering

Ladda ner den här mallen Planera hela din dag effektivt med ClickUp Daily Planner Template.

ClickUp Daily Planner Template är perfekt för alla som vill hålla ordning och maximera produktiviteten. Med den här mallen kan du planera hela dagen som ett proffs, från att prioritera viktiga uppgifter till rörelsemål och schemaläggning av pauser.

Du kan enkelt spåra dina uppgifter och markera avslutade träningsdagar, vilket ger dig en känsla av tillfredsställelse längs vägen. Denna mall är din one-stop-shop för hälsa, produktivitet, välbefinnande och allt däremellan – så att du kan klara av din dag på ett smart sätt.

Varför du kommer att älska det

Avsätt specifika tidsintervall för träning och måltider för att hantera din schemaläggning effektivt.

Organisera dagen efter prioritetsnivåer för att säkerställa att de viktigaste aktiviteterna hanteras först.

Lägg till personliga anteckningar eller påminnelser för att hålla koll på viktig information under dagen.

Förenkla din dagliga planering och förbättra användbarheten med dess intuitiva layout.

Perfekt för: Personer som vill organisera sina dagliga uppgifter och träningsmål i ett enda verktyg.

5. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Ladda ner denna mall Ta kontroll över din personliga utveckling med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är nyckeln till långsiktig framgång och tillväxt.

Med den här mallen kan du definiera träningsmål, följa dina framsteg och nå dina milstolpar. Från viktminskning till muskeltillväxt – se hur dina träningspass och repetitioner tar dig närmare målet.

Dessutom anpassar den sig till karriär, hälsa eller välbefinnande med verktyg för prioritering av uppgifter, påminnelser och anteckningar, vilket ger en komplett strategi för självförbättring.

Varför du kommer att älska det

Definiera specifika personliga utvecklingsmål med tydliga tidsplaner.

Dela upp varje stort hälsomål i hanterbara uppgifter med deadlines.

Övervaka framstegen med visuella indikatorer och procentandelar för slutförda mål.

Anpassa mallen efter dina individuella behov och preferenser.

Perfekt för: Personer som vill sätta upp tydliga, genomförbara mål för personlig utveckling och konsekvent följa sina framsteg.

💡 Vänligt tips: Träning är inte bara bra för kroppen, det kan också göra ditt minne skarpare och förhindra hjärnförfall, vilket var Oxfords ord för året 2024. Kolla in några övningar för neuroplasticitet för att stärka och omprogrammera din hjärna.

6. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Ladda ner den här mallen Spåra och förbättra dina vanor dagligen med ClickUps mall för personlig vanespårning.

Är du redo att skapa varaktiga vanor med träningsloggmallar? ClickUps mall för personlig vanespårning hjälper dig att spåra allt från träning till mental hälsa. Sätt upp mål, var konsekvent och håll motivationen uppe. Dessutom kan du spåra varje repetition och hålla koll på dina framsteg!

Med den här mallen kan du också ställa in påminnelser för varje vana, visualisera dina framsteg och justera för att hålla dig på rätt kurs mot dina mål.

Varför du kommer att älska det

Registrera dagliga vanor och aktiviteter för att övervaka konsekvensen.

Använd diagram och grafer för att visualisera din resa mot att bygga upp vanor.

Sätt upp specifika mål för varje vana för att hålla motivationen uppe.

Lämna utrymme för personliga reflektioner om framgångar och utmaningar.

Anpassa mallen efter dina unika vanor och preferenser.

Perfekt för: Alla som vill spåra och odla nya vanor för att uppnå konsekvens och långsiktig framgång.

7. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Ladda ner den här mallen Öka din effektivitet och spåra dina träningspass med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Oavsett om du jonglerar med dagliga uppgifter eller tar itu med stora projekt hjälper ClickUp Personal Productivity Template dig att hålla koll på din att göra-lista och fokusera på dina personliga mål. Den låter dig ställa in uppgifter, deadlines och prioriteringar samtidigt som du spårar din produktivitet under dagen.

Dessutom kan du med ClickUps anpassningsbara funktioner integrera det i ditt arbetsflöde, ställa in återkommande uppgifter, lägga till anteckningar och följa framstegen med visuella verktyg.

Varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter efter brådskandehet och vikt för att fokusera på det som är viktigast.

Spåra uppgiftsframsteg med anpassningsbara statusar som Slutförd , Pågående och Inte påbörjad .

Visualisera framstegen med procentandelar för slutförda mål och statusuppdateringar.

Lägg till personliga anteckningar eller påminnelser relaterade till varje uppgift för bättre sammanhang.

Perfekt för: Personer som vill öka sin produktivitet och hålla sig uppdaterade med sina dagliga uppgifter.

8. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina uppgifter med ClickUps mall för daglig att göra-lista för att hantera dina uppgifter effektivt.

ClickUps mall för daglig att göra-lista är utformad för att effektivisera dina dagliga uppgifter i en enkel vy. Den hjälper dig att organisera, prioritera och effektivt spåra din att göra-lista. Oavsett om du hanterar arbetsrelaterade projekt eller träningspass gör den här mallen det enkelt att sätta upp mål, skapa deadlines och se till att ingenting glöms bort.

Det bästa med den här mallen är att den smälter in perfekt i ClickUps intuitiva layout. Du kan färgkoda uppgifter, lägga till förfallodatum och ställa in påminnelser så att du har koll på allt.

Varför du kommer att älska det

Markera uppgifter som slutförda med ett enkelt kryssrutssystem.

Tilldela uppgifter prioritetsnivåer för att fokusera på det som är viktigast.

Sätt deadlines för varje uppgift för att säkerställa att de slutförs i tid.

Lägg till ytterligare detaljer eller påminnelser för varje uppgift.

Lägg till utrymme för att markera prestationer i slutet av dagen.

Perfekt för: Personer som söker ett enkelt men kraftfullt verktyg för att enkelt hantera dagliga uppgifter och träningspass.

9. Träningsloggmall från Vertex42

via Vertex42

Vertex42 Workout Log Template är ett enkelt och effektivt verktyg för att följa dina träningsframsteg. Denna Excel-baserade mall har anpassningsbara sektioner för att registrera övningar, set, repetitioner, vikter och träningslängd.

Oavsett om du är nybörjare eller tränar dagligen på gymmet, erbjuder denna utskrivbara träningsmall tillräcklig flexibilitet för att passa olika träningsrutiner.

Varför du kommer att älska det

Spåra set, repetitioner och kroppsvikt för varje övning.

Se ditt veckoschema för träning med ett ögonkast

Registrera ditt One-Rep Max (1RM) som referens under träningen på gymmet.

Spåra varaktighet, distans och intensitet för aerob träning.

Perfekt för: Alla som söker ett enkelt Excel-baserat verktyg för att spåra träningspass, vikter, repetitioner och muskelgrupper.

10. Excel-mall för träningslogg från TEMPLATE. NET

Listan avslutas med Excel Workout Log Template från Template.net. Den erbjuder en strukturerad metod för att logga träningspass i ett kalkylbladsformat. Med den här mallen kan användarna mata in viktiga träningsdetaljer, såsom träningsformer, set, repetitioner, vikt och varaktighet, i ett lättnavigerat layout.

Letar du efter enkelhet? Den rena designen gör det enkelt att spåra dina träningspass – perfekt för dig som vill övervaka dina prestationer utan krångel.

Varför du kommer att älska det

Registrera de övningar du utför varje dag

Övervaka förbättringar över tid med visuell datavisning.

Anpassa fälten efter dina personliga träningspreferenser.

Skriv ut loggen för att ha den till hands under gympasset.

Perfekt för: Microsoft Excel-användare som söker en anpassningsbar, visuellt tilltalande träningsloggmall.

Boosta din träningsresa med ClickUp 💪

Att spåra dina träningspass är mer än bara att logga repetitioner och set. Det handlar om att få värdefull insikt i din prestation, identifiera områden som kan förbättras och hålla motivationen uppe under din träningsresa.

Mallar för träningsdagbok kan hjälpa dig att spåra siffror och motivera dig att fortsätta på din väg. Men vad är den verkliga kraften i dessa mallar?

De kan ge dig påminnelser i rätt tid, hjälpa dig att planera din vecka och få in träning – oavsett om det är en morgonrutin eller mellan möten!

För dessa detaljerade beslut är ClickUp den perfekta appen för arbete, produktivitet och träning.

Med anpassningsbara vyer, framstegsspårning och synkronisering med ditt schema förvandlar ClickUp träningsloggar från "meh" till "mission control".

Registrera dig gratis på ClickUp och uppnå dina träningsmål redan idag!