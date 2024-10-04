Hur du förbättrar din videokonferensutrustning

Är du frustrerad över dålig ljudkvalitet eller grynig bild under viktiga möten?

Det är dags att fixa det en gång för alla. Några enkla justeringar kan förvandla din videokonferensutrustning, säkerställa tydlig kommunikation och göra ditt möte eller evenemang mer professionellt.

I dagens distansarbetsmiljö är en pålitlig installation inte bara bekvämt, utan också avgörande för effektivt samarbete och smidiga möten.

Låt oss utforska några praktiska tips för att förbättra din videokonferensupplevelse och göra varje möte mer engagerande och produktivt. 🎥

Skapa den ultimata videokonferensuppsättningen

Med den ökande populariteten för distansarbete är högkvalitativa videokonferensfunktioner avgörande för effektiv kommunikation. Att investera i rätt verktyg främjar inte bara samarbetet utan säkerställer också att varje möte blir engagerande och professionellt.

Viktiga komponenter i en videokonferensinstallation

För att uppnå den bästa videokonferensuppsättningen är det viktigt att förstå de viktigaste komponenterna som bidrar till framgångsrika videokonferenser:

1. En bra mikrofon

En av de viktigaste faktorerna är att ha en bra mikrofon. Det är viktigt att notera att ”bra” inte alltid betyder dyr. 💵

Kom ihåg att avståndet till mikrofonen är avgörande – en mikrofon för 1 000 dollar som placeras 6 meter från talaren kan fungera sämre än ett enkelt Apple-headset som placeras närmare.

En mikrofon med kardioid- eller shotgun-polärt mönster är idealisk för dem som sitter vid en dator, särskilt om talaren sitter några meter bakom med en presentation.

En mikrofon med ett rundupptagande polärt mönster kan vara mer lämpligt i ett konferensrum med flera personer.

Enriktade mikrofoner är också ett utmärkt val eftersom de fokuserar på ljudet framifrån och minimerar bakgrundsljudet.

Kvaliteten på en dators standardmikrofon är i allmänhet dålig, även om nyare modeller, såsom M1 MacBooks, har fått positiva recensioner för sina inbyggda mikrofoner.

💡Proffstips: Jämför två inspelningar: en med datorns inbyggda mikrofon och en med ett standardheadset, till exempel ett Apple-headset. Jämförelsen bör göras i en miljö som speglar typiska videokonferensförhållanden, inklusive ljud från luftkonditioneringen. Trådlösa hörlurar som AirPods saknar kanske de irriterande sladdarna, men trådbundna hörlurar erbjuder ofta bättre mikrofonkvalitet och är också värda att överväga.

2. En högkvalitativ webbkamera

Inbyggda kameror är bekväma och ger intryck av ögonkontakt, men de ger inte alltid den bästa bildkvaliteten.

Däremot erbjuder externa webbkameror ofta bättre upplösning, bildfrekvens och flexibilitet, vilket gör dem till ett populärt val för dem som vill se professionella ut under videokonferenssamtal.

När du väljer en webbkamera bör du ta hänsyn till faktorer som upplösning, bildfrekvens och kabellängd för att hitta den som bäst passar dina behov.

Logitech Brio , som kostar 135 dollar, är ett utmärkt val. Den erbjuder högkvalitativ prestanda som passar de flesta användare.

För ett mer budgetvänligt alternativ utan att kompromissa med kvaliteten kan du överväga Logitech C920 , som finns tillgänglig för cirka 65–70 dollar.

3. Pålitlig programvara för fjärrskrivbord

Rätt verktyg för fjärrsamarbete kan göra stor skillnad för din videokonferensupplevelse.

Med så många programvarualternativ tillgängliga är det viktigt att jämföra funktioner, användarvänlighet och kompatibilitet med dina enheter.

Utöver videosamtal kan digitala whiteboardverktyg öka samarbetet genom att möjliggöra interaktioner i realtid och fildelning, vilket gör mötena mer dynamiska.

4. En stabil internetanslutning

En viktig faktor för en lyckad videokonferens är en stabil internetuppkoppling, som garanterar smidig ljud- och bildöverföring.

Överväg att byta till en kabelanslutning, uppgradera ditt internetabonnemang eller justera dina nätverksinställningar för att optimera prestandan.

Bonus: Upptäck de 10 bästa verktygen för online-möten för team, både gratis och betalda, som kan ta dina möten till nästa nivå!

Hårdvaruöverväganden för en videokonferensinstallation

Enheter som MacBook Pro och iPad Pro är populära för sin pålitliga prestanda och imponerande inbyggda kameror, vilket gör dem idealiska för både arbetsrelaterade och privata samtal.

MacBook Pros processorkraft och Retina-skärm garanterar att dina videor ser skarpa och smidiga ut.

Samtidigt är iPad Pros bärbarhet och högkvalitativa frontkamera perfekta för snabba och flexibla installationer, särskilt vid planering av virtuella evenemang.

Båda enheterna är kompatibla med olika programvaror för konferenssamtal, vilket gör det enkelt att delta i möten med ett enda klick.

Att ansluta kringutrustning och förbättra din installation handlar ofta om att ha rätt portar. USB-C- och USB-portar är nödvändiga för att ansluta externa webbkameror, mikrofoner och andra tillbehör som förbättrar din videokvalitet.

USB-C erbjuder i synnerhet snabbare dataöverföring och mer tillförlitlig anslutning. Detta är mycket viktigt om du använder avancerad hårdvara som en digital systemkamera (DSLR) för dina samtal.

En DSLR kan avsevärt förbättra din videokvalitet och ge dig skarpa, professionella bilder som sticker ut. Några av fördelarna är:

Överlägsen bildkvalitet : DSLR-kameror erbjuder högupplöst video och fångar detaljer som vanliga webbkameror missar.

Bättre prestanda i svagt ljus : De fungerar bra i olika ljusförhållanden och säkerställer att du syns tydligt i svagt upplysta rum.

Objektivets mångsidighet: Med DSLR-kameror kan du välja objektiv som passar ditt utrymme och dina estetiska behov.

Att minimera fördröjningar är en annan viktig faktor för att skapa en smidig videokonferensupplevelse. Även om fördröjningar ofta förknippas med videospel kan de ha stor inverkan på realtidsinteraktioner under möten och göra att konversationerna känns osammanhängande.

Genom att använda hårdvara som minimerar fördröjningar, till exempel enheter med hög processorkraft och stabila internetanslutningar, kan du följa diskussionen utan besvärande fördröjningar.

Kombinera detta med god etikett för virtuella möten – som att stänga av onödiga bakgrundsmeddelanden och hålla mötet i ett väl upplyst rum – så bidrar det till att upprätthålla en professionell och polerad närvaro under dina samtal.

Konfigurera videokonferenser på olika plattformar

Videokonferensplattformar som Zoom, Google Meet och Webex har blivit välkända namn, särskilt för distansarbete och virtuella möten.

Bland dessa sticker Microsoft Teams ut som en av de mest använda plattformarna, särskilt inom näringslivet. Det är ett robust alternativ till Google Meet som erbjuder djupare integration med Microsoft 365-appar, vilket gör det till ett förstahandsval för organisationer som förlitar sig på Office-verktyg.

Det är enkelt att ställa in en videokonferens i Teams, även om du är ny på plattformen. Här är en snabbguide som hjälper dig att komma igång:

Ladda ner och installera Teams : Ladda först ner Microsoft Teams från den officiella webbplatsen och installera det på din enhet. Du kan också använda webbversionen, men appen ger en mer smidig upplevelse.

Logga in : Använd ditt Microsoft-konto för att logga in. Det kan vara ett arbets-, skol- eller personligt konto, beroende på dina behov.

Ställ in ditt möte : Klicka på fliken "Kalender" i vänster sidfält och välj sedan "Nytt möte". Fyll i mötesinformationen, inklusive titel, datum, tid och deltagare.

Välj ljud- och videoinställningar : Innan du startar eller ansluter till ett möte klickar du på ikonen för enhetsinställningar för att välja önskad mikrofon, högtalare och kamera.

Skicka inbjudningar : Lägg till deltagarnas e-postadresser och skicka ut inbjudningarna. Teams synkroniserar automatiskt mötet med mottagarnas kalendrar.

Starta mötet: När den schemalagda tiden infaller klickar du på ”Gå med” i kalendern eller på möteslänken. Kontrollera ljud och bild en sista gång innan du startar.

Även om det är enkelt att konfigurera Teams finns det vissa utmaningar som kan störa mötets flöde.

Ljud eller video fungerar inte : Ett vanligt problem är att Teams inte känner av din mikrofon eller kamera. För att åtgärda detta, kontrollera enhetens sekretessinställningar för att säkerställa att Teams har behörighet att komma åt din hårdvara.

Suddig eller fördröjd video : Dålig videokvalitet orsakas ofta av en långsam internetanslutning. Du kan lösa problemet genom att byta till en kabelansluten Ethernet-anslutning, uppgradera ditt internetabonnemang eller stänga andra appar som kräver mycket bandbredd.

Eko eller ljudåterkoppling : Detta problem uppstår vanligtvis när flera enheter är för nära varandra eller när någon har felaktiga ljudinställningar. Be deltagarna att använda headset eller stänga av mikrofonerna när de inte talar.

Saknade mötesinbjudningar: Om mötesinbjudningar inte visas i din kalender är det vanligtvis ett synkroniseringsproblem. Du kan oftast lösa detta problem genom att starta om Teams eller logga in på ditt konto igen.

Ytterligare tips och tricks för videokonferenser

Att skapa den bästa videokonferensuppsättningen handlar om mer än bara att ha rätt programvara. Det handlar om att optimera din miljö så att varje samtal blir så professionellt och engagerande som möjligt:

1. Optimera belysningen

Dålig belysning kan kasta skuggor över ditt ansikte, få dig att se blek ut och göra det svårt för andra deltagare att se dig. Detta distraherar från ditt budskap.

Så här uppnår du optimal belysning:

Placera dig mot ett fönster för att utnyttja naturligt ljus, som ger en balanserad och klar belysning.

Om du sitter med en stark ljuskälla bakom dig kan det skapa hårda skuggor och få dig att se ut som en silhuett, så undvik det.

För inomhusinstallationer kan ringlampor eller justerbara skrivbordslampor med mjuka vita glödlampor ge ett jämnt ljus som efterliknar naturligt dagsljus.

2. Var uppmärksam på kameravinklarna

Genom att placera kameran på rätt sätt kan du se till att ditt ansikte syns tydligt (så att andra deltagare kan läsa av dina ansiktsuttryck). Rätt kameravinkel gör att du ser mer engagerad och professionell ut. Här är de bästa metoderna:

Placera kameran i ögonhöjd för att skapa en naturlig, direkt synvinkel. Denna vinkel simulerar interaktion ansikte mot ansikte och hjälper till att upprätthålla engagemanget.

Undvik att placera kameran för lågt , eftersom det kan skapa ofördelaktiga vinklar och få dig att verka frånvarande.

Försök att hålla huvudet och axlarna centrerade i bildrutan, med lite utrymme ovanför huvudet för att undvika att det ser trångt ut.

3. Skapa en bakgrund utan distraktioner

En rörig eller distraherande bakgrund kan distrahera från det budskap du försöker förmedla. Så här skapar du en bra bakgrund:

Välj en neutral eller enfärgad bakgrund för att hålla fokus på dig. Undvik alltför ljusa eller livliga mönster i bakgrunden eller för många rörliga personer.

Många konferensverktyg erbjuder alternativ för virtuella bakgrunder som kan användas om din fysiska miljö inte är idealisk.

Se till att din bakgrund är väl upplyst för att undvika mörka fläckar som kan skapa kontrast mot ditt väl upplysta ansikte.

4. Utnyttja digitala whiteboardtavlor

Verktyg som digitala whiteboardtavlor kan göra videomöten mer interaktiva och engagerande, särskilt för brainstorming eller presentationer.

De gör det möjligt för dig att samarbeta i realtid och dela idéer visuellt istället för verbalt.

5. Testa din utrustning före mötena

Kontroller före mötet är viktiga för att undvika problem i sista minuten. Ett snabbt test säkerställer att ljud, video och internetanslutning fungerar korrekt.

De flesta plattformar erbjuder testanropsfunktioner där du kan kontrollera dina mikrofon- och kamerainställningar innan du ansluter till ett möte. Se också till att din internetanslutning är stabil och tillräckligt snabb för att stödja videosamtal utan fördröjningar.

6. Ställ in videokonferensrum

Om ditt företag övergår till eller redan arbetar i en hybrid arbetsmiljö har du sannolikt mötesrum och styrelserum som kräver videokonferensutrustning.

Ett videokonferensrum är viktigt för dagliga online-möten, utbildningar, webbseminarier och presentationer.

Den typ av videokonferensutrustning du behöver beror på antalet rum och deras storlek. I allmänhet behöver du minst en skärm och en multidirektionell mikrofon med funktioner som brusreducering och automatisk förstärkningskontroll.

Bonustips: Vill du effektivisera dina möten och hålla dig på rätt spår? Ta del av dessa 16 exempel på mötesagendor och hämta några gratis mallar för att komma igång!

Videokonferensutrustning för olika budgetar

Här är en översikt över videokonferensutrustning som kan hjälpa dig att uppnå ett professionellt utseende, oavsett hur mycket du vill spendera.

Nivå 1: Grundläggande inställningar

Även om du har en begränsad budget är det möjligt att skapa en bra videokonferensutrustning utan att det kostar skjortan.

Så här optimerar du din installation utan att spränga budgeten:

Extern webbkamera : En dedikerad webbkamera som : En dedikerad webbkamera som Logitech C922 Pro Stream kan avsevärt förbättra skärpan, färgerna och prestandan i svagt ljus jämfört med inbyggda kameror i bärbara datorer.

Enkel USB-mikrofon : En extern USB-mikrofon, till exempel : En extern USB-mikrofon, till exempel Samson Meteor , förbättrar ljudkvaliteten och har enkel plug-and-play-funktionalitet.

Hörlurar: Användning av hörlurar minskar ekot under samtal, och modeller som täcker hela örat ger bättre ljud. Öronproppar syns också mindre på video.

Nivå 2: Medelnivå

För dig som vill förbättra din videokonferensupplevelse utan att lägga mycket pengar på professionell utrustning erbjuder en mellanklasskonfiguration utmärkta förbättringar av ljud- och bildkvaliteten:

Dedikerad kamera med HDMI-till-USB-gränssnitt : Konvertera konsumentkameror till högkvalitativa webbkameror med hjälp av HDMI-till-USB-gränssnitt som : Konvertera konsumentkameror till högkvalitativa webbkameror med hjälp av HDMI-till-USB-gränssnitt som Elgato Cam Link 4K eller liknande alternativ för sömlös förbättring av videokvaliteten.

Trådbunden lavmikrofon : En enkel trådbunden lavmikrofon, till exempel : En enkel trådbunden lavmikrofon, till exempel Rode Lavalier GO , förbättrar ljudkvaliteten och kan anslutas direkt till din dator.

Effektiv belysning: Enkla belysningskit eller : Enkla belysningskit eller Philips Hue-lampor kan förbättra videokvaliteten avsevärt genom att placera lamporna korrekt för att kontrollera ljusstyrka och temperatur.

Nivå 3: Avancerad konfiguration

Detta är perfekt för dig som vill ha ett mer raffinerat och professionellt utseende:

Kamera med utbytbara objektiv : Använd kameror med utbytbara objektiv för att skapa en oskarp bakgrund för en filmisk look, vilket förbättrar videons totala utseende.

Trådlös myggmikrofon : Uppgradera till trådlösa myggmikrofoner som : Uppgradera till trådlösa myggmikrofoner som RODE Wireless GO för större rörlighet och flexibilitet i din ljudkonfiguration.

In-ear-monitorer : Investera i in-ear-monitorer, till exempel Shure-monitorer av broadcast-typ eller Bluetooth-alternativ som : Investera i in-ear-monitorer, till exempel Shure-monitorer av broadcast-typ eller Bluetooth-alternativ som Apples AirPods Pro , för diskret ljudövervakning.

3-punktsbelysning: Ställ in ett trepunktsbelysningssystem med lampor som : Ställ in ett trepunktsbelysningssystem med lampor som Elgato Key Light Air för att optimera videobelysningen, perfekt för professionella videokonferenser eller webbseminarier.

Nivå 4: Professionell installation

En avancerad installation erbjuder bästa video- och ljudkvalitet för yrkesverksamma som ofta håller virtuella möten, webbseminarier eller livestreamar:

HDMI-sändningsväxlare : Blackmagic ATEM Mini -växlare erbjuder avancerade videoalternativ, inklusive stöd för flera kameror, grafik på skärmen och professionella sändningsfunktioner.

Riktmikrofon med sändningskvalitet : För överlägsen ljudkvalitet, använd mikrofoner av sändningskvalitet som : För överlägsen ljudkvalitet, använd mikrofoner av sändningskvalitet som Rode NTG3 , monterade strategiskt utanför bildrutan för ett klart och professionellt ljud.

Accentbelysning: Förbättra din installation med : Förbättra din installation med Philips Hue Smart LED Light Bars för kreativa ljuseffekter som ger din videomiljö djup och professionalism.

Videokonferensutrustning för hemmet och kontoret

Att ställa in videokonferenser hemma skiljer sig avsevärt från kontorsmiljön, och båda har sina unika utmaningar och överväganden.

Att ställa in videokonferenser hemma innebär oftast mer än att bara starta din bärbara dator.

Du behöver hitta en lugn plats utan störande faktorer och med tillräcklig belysning.

Du kan behöva investera i ytterligare utrustning, såsom en högkvalitativ webbkamera, brusreducerande headset och till och med en dedikerad mikrofon för klart ljud.

Dessa element hjälper dig att skapa en smidig och polerad upplevelse för både dig och din publik.

Däremot har kontor ofta:

Fördelen med dedikerade konferensrum utrustade med förinstallerade, högkvalitativa videokonferenssystem, som erbjuder en mer kontrollerad och professionell miljö.

Hemkonfigurationer har dock en unik fördel – större flexibilitet och bekvämlighet, vilket gör att distansarbetare kan anpassa sin arbetsplats efter sina behov för maximal komfort och effektivitet. Med rätt verktyg och justeringar kan en hemkonfiguration konkurrera med eller överträffa traditionella kontorsutrymmen i funktionalitet.

Här är några tips för att förbättra hemmakontoret så att det blir mer lämpligt för videokonferenser:

Ergonomi är viktigt , särskilt under långa möten. Välj en stol som stödjer en god hållning så att du sitter bekvämt och kan hålla dig uppmärksam.

Med dubbla skärmar kan du visa videoflödet på en skärm och samtidigt visa dokument eller presentationer på den andra, vilket gör multitasking smidigare.

Använd en dedikerad USB-mikrofon , till exempel Blue Yeti, för klart och pålitligt ljud.

Använd ett laptopstativ eller en stapel böcker för att höja kameran till ögonhöjd.

Använd kabelorganiserare och städa upp din bakgrund

Placera dig framför en enkel vägg eller en ren, prydlig bakgrund för att hålla fokus på ditt ansikte under samtalen.

Använd en bra videoadapter som klarar höga upplösningar, till exempel USB-C till HDMI-adaptrar.

Installera akustikpaneler om det behövs för att förbättra ljudkvaliteten och minska störningar under möten.

💡Proffstips: Är du redo att förvandla ditt hemmakontor till en produktivitetsmaskin? Kolla in dessa 15 praktiska tips för att maximera din distansarbetsupplevelse!

Den mest uppenbara programvaran du behöver för framgångsrik virtuell kommunikation är dedikerad videokonferensprogramvara. Populära alternativ inkluderar Microsoft Teams, Zoom, Google Meet och Skype, som alla erbjuder unika funktioner anpassade efter olika affärsbehov. Varje plattform har dock sina utmaningar, från anslutningsproblem till komplex mötesnavigering.

Tänk om du hade ett alternativ som inte bara kunde förenkla dina videokonferenser utan också erbjuda projektledningsfunktioner? Här kommer ClickUp in i bilden!

ClickUp är en projektledningsprogramvara som erbjuder en rad funktioner som är skräddarsydda för att förbättra den övergripande mötesupplevelsen och som kan fungera som en effektiv videokonferensplattform.

Som en allt-i-ett-plattform hjälper ClickUp dig att hantera mötesprotokoll, samarbeta mer effektivt och organisera dina konferensagendor utan att behöva flera verktyg.

Här är några ClickUp-funktioner som kan göra videokonferenser enklare för dig:

1. ClickUp Meetings

Utnyttja avancerade funktioner för att förenkla videokonferenser med ClickUp Meetings.

Funktionen ClickUp Meetings förbättrar teamets engagemang med funktioner som gör att du kan:

Schemalägg möten direkt från uppgifter: Skapa ett möte direkt från en relevant uppgift och säkerställ en tydlig koppling mellan mötet och projektmålet.

Dela asynkrona videomeddelanden: Spela in och dela videomeddelanden för dem som inte kan delta i ett live-möte, vilket främjar inkludering och flexibilitet.

Utnyttja whiteboard-integrationen: Använd ClickUps whiteboard-funktion för att brainstorma, visualisera idéer och dokumentera viktiga punkter under möten.

Spåra närvaro: Spåra automatiskt närvaron vid möten och skicka påminnelser till dem som missade mötet.

Dessa funktioner hjälper dig att hålla mötena strukturerade och produktiva, så att ditt team förblir samstämt och effektivt.

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och obehandlade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

2. ClickUp Clips

Till skillnad från traditionella konferensverktyg som kräver separat programvara för videoinspelning, låter ClickUps Clips-funktion dig spela in och dela videomeddelanden direkt i plattformen.

Spela in och dela skärmdumpar, appfönster eller webbläsarflikar smidigt i Tasks med hjälp av ClickUp Clips.

Detta inbyggda skärminspelningsverktyg gör att du kan kommunicera effektivt genom att dela skärminspelningar, vilket minskar behovet av långa e-postväxlingar eller personliga möten. Det är perfekt för att demonstrera processer, förklara uppgifter och lyfta fram specifika frågor.

Genom att kombinera klipp med ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, förbättras denna process genom att du kan:

Transkribera inspelningar

Sök igenom transkriptioner

Extrahera utdrag för andra användningsområden

Omvandla klippbeskrivningar till praktiska att göra-listor

Gå till specifika tidsstämplar

Denna integration förenklar granskning och referering av viktiga punkter utan att behöva titta på hela videon.

3. ClickUp Chat

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program.

För en mer interaktiv kommunikation vid sidan av dina skärminspelningar integreras ClickUp sömlöst med ClickUp Chat. Denna integration eliminerar besväret med att söka efter meddelanden, så att du kan granska och svara på dem när det passar dig.

Dessutom kan du använda mallar för konferensagendor för att öka engagemanget, produktiviteten och den övergripande effektiviteten i dina möten.

Här är en mall som kan förändra dina möten:

4. ClickUp-mall för konferenshantering

Ladda ner den här mallen Planera din konferens med mallen för konferenshantering från ClickUp.

Om du planerar att anordna en stor konferens med flera deltagare, kolla in ClickUps mall för konferenshantering. Den erbjuder en centraliserad plattform för planering och organisering av din konferens, så att du och ditt team kan lyckas.

Med den här mallen kan du se alla åtgärder och uppgifter på ett ögonblick, inklusive uppgiftsfördelning, förfallodatum och aktuell status. Varje uppgift kan kategoriseras för att effektivt följa framstegen, och du kan övervaka den tilldelade budgeten för varje post.

Färdigställandegraden visas i en stapel som ger en snabb överblick över det pågående arbetet, vilket hjälper dig att identifiera hinder och bedöma den övergripande statusen.

Denna mall förenklar evenemangshanteringen, så att du kan leda ditt team effektivt från start till mål och se till att varje detalj hanteras i tid och inom budget.

Optimera videokonferenser med ClickUp

En pålitlig, professionell videokonferensutrustning är avgörande för ett framgångsrikt samarbete på distans. Enkla justeringar, som att förbättra belysningen, uppgradera utrustningen eller organisera arbetsytan, kan göra dina möten mer engagerande och produktiva.

ClickUp gör dig till en proffs på att skapa den perfekta videokonferensuppsättningen. Dess verktygssvit är utformad för att förenkla mötesorganisation, planering, hantering och uppföljning. Från anpassningsbara mallar till realtidssamarbete och uppgiftshantering hjälper ClickUp dig att planera och spåra videokonferenser med lätthet.

Registrera dig på ClickUp idag och förbättra ditt teams mötesupplevelse!