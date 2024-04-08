Jämförelse mellan Asana och Monday: Vilken projektledningsprogramvara är bäst? 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Är Monday samma sak som Asana?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Den största skillnaden mellan Monday och Asana är priset. Du kan få Monday till ett lägre pris än Asana. Företaget erbjuder fem prisnivåer. Varje nivå har sina funktioner och begränsningar. Den kostnadsfria basplanen tillåter endast två användare, begränsade integrationer, 500 MB lagringsutrymme och färre dashboard-vyer. " } } ] }

Asana eller Monday – det är en fråga vi får hela tiden. Men vilken plattform är bättre än sin konkurrent?

Till att börja med har alla framgångsrika projekt, oavsett storlek och mål, en sak gemensamt: korrekt hantering och teamsamarbete. Med så många organisationer som övergår till en distribuerad arbetsstyrka, hur hanterar de flera projekt samtidigt?

Det pågår en del seriös trollkonst, eller mer troligt, organisationer förlitar sig mer på molnbaserad projektledningsprogramvara. Trollkarlar är ganska häftiga, men projektledningsprogramvara är absolut idealisk för alla som behöver planera projekt, tilldela och schemalägga uppgifter, fördela resurser och spåra deadlines.

Det underlättar arbetsflödet för teamet som arbetar med projektet och gör det möjligt för projektledare att hantera alla dessa projekt på ett effektivt sätt. Och lyckligtvis för företag finns det många alternativ för att hantera, spåra och planera projekt med sitt team.

Så tillbaka till huvudfrågan – vilket är bättre: Asana eller Monday?

Låt oss gräva djupare i varje plattform, diskutera för- och nackdelar och gå igenom alla funktioner i de två projektledningsprogrammen i vår jämförelse mellan Asana och Monday:

Vad är Asana?

Asana är ett projektledningsprogram för nystartade företag och små och medelstora företag. Det grundades 2008 av före detta Facebook-chefer för att hjälpa till att spåra arbete genom att tillhandahålla en helhetslösning för projektskapande, delegering och hantering av uppgifter, samarbete, portföljhantering och arbetsflödeshantering.

Det erbjuder en centraliserad instrumentpanel för teammedlemmarna att kommunicera på. Detta eliminerar fram- och återgående e-postkommunikation, förbättrar samarbetet mellan medlemmarna och gör att du kan hantera ditt team mer effektivt, vilket ökar produktiviteten.

Exempel på en Kanban-tavla i Asana

Vad är Monday?

Projektledningsprogrammet Monday grundades 2012 och används av organisationer i alla storlekar, från nystartade företag till väletablerade företag. Olika team inom samma organisation kan använda det för olika funktioner för att uppnå sina specifika mål.

Till exempel kan säljteamet använda det för att bygga ett CRM-system för att optimera säljprocesserna, utvecklare kan använda det för att spåra buggar och marknadsföringsteamet kan använda det för att planera och optimera kampanjer. Det finns mer än 200 mallar för arbetsflöden att välja mellan, eller så kan varje team skapa sina egna från grunden.

Med hjälp av en rad funktioner kan användarna integrera alla steg i projektledningen på ett och samma ställe och skapa transparens genom att förbättra samarbetet mellan teammedlemmarna för att öka deras produktivitet.

Användare kan få en uppgiftslista över alla projekt på Monday.

Asana vs. Monday.com: Jämförelse av kärnfunktioner

Även om plattformarna är liknande har varje verktyg olika egenskaper och funktioner som ger båda sina fördelar för projektledning. I slutändan är verktygen lämpliga för olika organisationer och behov, vilket är varför det är viktigt att känna till de viktigaste funktionerna.

I det här avsnittet lyfter vi fram funktionerna i varje verktyg och analyserar dem för att hjälpa dig att avgöra vilket som är bäst för just dina behov. Låt oss se vem som drar det längsta strået i denna jämförelse mellan Asana och Monday:

Asana Monday Lista Ja Ja Styrelse Ja Ja Box Nej Nej Kalender Ja Betalt Aktivitet Nej Nej Integrationer Ja Ja Prioritering av uppgifter Ja Ja Uppgiftsberoende Ja Nej Offline-tillgänglighet Ja Ja Obegränsad lagringskapacitet Betalt Betalt

Betald version har funktionen, men den är endast tillgänglig i betalda abonnemang. *

Uppgiftshantering

Asana är känt för att erbjuda snabbare uppgiftsskapande eftersom det inte kräver lika många detaljer för att skapa som Monday. Monday kan dock visa mer information på ett ögonblick. Med Monday kan du faktiskt se teamet, ägarna, tidslinjer, statusuppdateringar (färgkodade) och framsteg för varje uppgift. Du kan också välja att ta bort vissa informationskolumner om det blir för överväldigande.

Med Asana kan du skapa uppgifter, sätta upp mål och deadlines, skapa beroenden och tilldela dem på några sekunder. Håll koll på dem genom listor, tidslinjer eller tavelvyn. När du loggar in på Asana visas uppgifter som snart ska utföras i avsnittet Hem.

Det är enkelt att se en komplett lista över alla uppgifter som tilldelats dig genom att gå till Mina uppgifter. Klicka bara på en uppgift för att se alla detaljer och bifoga dokument för samarbete.

Monday erbjuder ett liknande sätt att hantera uppgifter, men kallar dem för ”pulser”. Varje puls har sin egen aktivitetslogg, FAQ-sektion, kommentarsektion och funktion för bifogade filer. Du kan ordna dem i kolumner så att användarna kan skapa sitt eget arbetsflöde.

Du kan skapa, tilldela och spåra pulserna framsteg genom uppgiftshanterarens uppgiftsöversikt. Det gör uppgiftshanteringen bekväm eftersom åtgärdstavlorna ger en översikt över statusen för varje uppgift.

Asana har ett inbyggt system för hantering av uppgiftsberoenden. Det gör att du kan ange uppgifter som endast kan påbörjas när andra är slutförda. När uppgiften är slutförd får den tilldelade teammedlemmen ett automatiskt meddelande.

Monday har inget inbyggt system för hantering av uppgiftsberoenden, men det finns en lösning. Du kan lägga till en beroendekolumn som gör att du kan skapa kopplingar mellan uppgifter. När du gör det kan de beroende uppgifterna aldrig startas före de uppgifter de är beroende av.

Portföljhantering

När man hanterar flera projekt kan fokus på ett enda projekt leda till tunnelseende, vilket i sin tur kan leda till att man glömmer eller missar viktiga detaljer i andra projekt.

Portföljhantering innebär att alla projekt hanteras på ett och samma ställe för att balansera kortsiktiga vinster mot långsiktiga mål. Båda verktygen erbjuder portföljhantering, till skillnad från de flesta andra projektledningsverktyg.

Portföljhanteringsfunktionen i Asana fungerar som ett vanligt projektledningsverktyg, men för projekt istället för uppgifter. För att se portföljen med pågående projekt kan du zooma ut från de dagliga uppgifterna och se statusen för varje projekt.

Med portföljfunktionen kan du kategorisera alla dina projekt och visa dem efter burn-up-diagram, prioritet eller något annat anpassat fält som du vill skapa.

I stället för portföljhanteringsfunktionen erbjuder Monday en funktion som kallas Grupper. Även om de inte ger lika mycket insikt eller detaljer, såsom den fullständiga statusen för framstegen som portföljfunktionen i Asana, förhindrar de ändå att du missar några projektdetaljer om du hanterar flera projekt.

När du skapar en puls i Monday kan du välja vilken grupp du vill lägga till den i.

Samarbete

Det är uppenbart att samarbete är avgörande för projektens framgång. Projektledningsprogramvara som saknar nödvändiga samarbetsfunktioner kräver att du använder appar från tredje part, vilket kan vara obekvämt och påverka produktiviteten.

Monday erbjuder mer stöd för samarbete än Asana. Det har funktioner för att kommentera uppgifter, en kalender, en online-whiteboard och dokumentsamarbete. Dokumentsamarbetet är en praktisk funktion eftersom det låter dig skapa offentliga och privata dokument och dela dem med teamet. Det låter dig också kommunicera i dokumentet genom chatt och kommentarer.

Asana har ingen dokumenthantering eller online-whiteboard, så du måste använda tredjepartsappar som Google Docs och sedan bifoga dem till Asana. Dess samarbetsfunktioner inkluderar ett projektforum som kan fungera som en samlingspunkt för projektrelaterade diskussioner, en kalender och kommentarer till uppgifter.

Arbetsflödeshantering

Asana hjälper dig att ha all viktig projektinformation nära till hands så att du enkelt kan komma åt den. Med hjälp av färgkodningsfunktionerna kan du hålla koll på alla projektdetaljer, till exempel vem som arbetar med projektet, vilka uppgifter de har slutfört och deras deadlines.

Du kan hantera ditt arbetsflöde med flera olika sätt att visa projektet, inklusive listor, Gantt-diagram, kalendrar och Kanban-tavlor.

Monday utmärker sig verkligen när det gäller vyer. Det har överlägset flest sätt att visa ditt projekt av alla projektledningsprogram. Du kan använda alla vyer i Asana plus tabeller, tidslinjer, kartor och flera andra. Standardvyn är i listform.

Monday gör det enkelt att växla mellan pulser utan krångel.

Integrationer

För att kunna arbeta mer effektivt och smidigt bör den projektledningsprogramvara du väljer ha flera integreringar så att den fungerar sömlöst med annan programvara och andra applikationer som du använder. Dessutom är dessa integreringar viktiga eftersom de kompenserar för vad varje programvara saknar i fråga om funktioner.

Båda verktygen erbjuder robusta integrationer med flera populära applikationer, från videokonferenser och tekniska appar till samarbetsverktyg som Slack och Teams.

Asana har flest integrationer (över 150), inklusive Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack och många andra populära verktyg. Du kan också använda appar som Time Camp för att införa tidsspårning i Asana.

Monday erbjuder också flera integrationer, men inte lika många som Asana, så det hamnar lite efter. Det har cirka 50 integrationer, inklusive försäljnings- och e-handelsintegrationer som Shopify och Salesforce. Intressant nog integreras det med andra projektledningsprogram som Asana och Trello. Integrationerna i Monday är unikt anpassningsbara, vilket skiljer dem från Asanas. Detta gör att användarna kan välja exakt den funktionalitet de behöver.

Båda är tillgängliga för mobila teammedlemmar med sina Android- och iOS-appar. Även om större datorskärmar är bättre för att hantera alla detaljer och deras komplexitet, är det praktiskt att veta att du kan ta med dig vissa delegeringar eller uppgifter utanför kontoret.

Monday.com vs Asana Prissättning

Låt oss vara ärliga. Om vi ska jämföra Asana och Monday vill du säkert veta hur mycket det kommer att kosta dig. De två verktygen är lite dyrare än några av de bästa alternativen, men de skiljer sig inte så mycket åt.

Prisplaner för Monday

Den största skillnaden mellan Monday och Asana är priset. Du kan få Monday till ett lägre pris än Asana. Företaget erbjuder fem prisnivåer. Varje nivå har sina funktioner och begränsningar. Den kostnadsfria basplanen tillåter endast två användare, begränsade integrationer, 500 MB lagringsutrymme och färre dashboard-vyer.

Faktureras årligen Faktureras månadsvis Gratis 0 dollar 0 dollar Grundläggande 8 dollar per användare/månad 10 dollar per användare/månad Fördelar 16 $ per användare/månad 20 dollar per användare/månad Företag Anpassad per paket –

Besök Monday.com för mer information om priser.

Asana prisplaner

Asana erbjuder en prissättningsplan i fyra nivåer och dess gratisversion kan hantera upp till 15 användare. Den har många funktioner som du skulle behöva betala för i andra projektledningsverktyg. Till exempel erbjuder Asana över 100 integrationer och du kan samarbeta med upp till 15 teammedlemmar. Lagringsutrymmet i gratisversionen är obegränsat, upp till 100 MB per fil.

Faktureras årligen Faktureras månadsvis Grundläggande 0 dollar 0 dollar Premium 10,99 $ per användare/månad 13,49 $ per användare/månad Företag 24,99 $ per användare/månad 30,49 $ per användare/månad Företag Anpassad per paket –

Besök Asana för mer information om priser.

Asana vs Monday – kundrecensioner

Eftersom båda är några av de mest populära projektledningsalternativen som finns kan det vara svårt att välja mellan Asana och Monday. Vi fann att båda hade flera positiva recensioner. Låt oss börja med två aktuella kundrecensioner av Asana som vi gillade.

Kundrecensioner av Asana

”När vi först började använda Asana tänkte jag: ”Jaha, ännu ett produkt som ska ’hjälpa mig’, men WOW, det här hjälper mig faktiskt att hålla koll på mina uppgifter i våra fyra systerföretag, driva och planera kampanjer, hantera problem, korrigeringar och mycket mer. Jag öppnar ofta min Asana-inkorg (min favoritfunktion) före min e-postinkorg, eftersom den ger mig en bättre bild av vad som händer i företaget.” – Caitlen C., Artwork Director, G2 Review

”En mobilapp, en desktopversion och en onlineversion gör att jag kan vara produktiv även när jag är på resande fot. Jag gillar att använda Slack- och Gmail-tilläggen för att hålla koll på min dag. Jag har kommit fram till att detta är det bästa verktyget för mig. Alla färger och funktioner gör att jag kan planera saker utanför min arbetskalender samtidigt som jag håller koll på allt som är viktigt just nu, idag och i år. ” – Venissa N. , Senior Payroll Administrator, G2 Review

Kundrecensioner av Monday

Men låt inte de fantastiska recensionerna övertyga dig ännu – Monday har liknande betyg och fantastiska recensioner om sin plattform. Här är två aktuella kundrecensioner av Monday som stack ut på G2:

”Innan Monday.com skickades alla förfrågningar via e-post, vilket gjorde det svårt att hålla koll på arbetsbelastningen. Med Monday kan alla teammedlemmar se vad som finns i projektfilen och veta var varje projektuppgift befinner sig i processen. Jag uppskattar verkligen de anpassningsbara funktionerna som Monday erbjuder. Vi har ett antal kunder som vill ha en skräddarsydd upplevelse för att göra det enklare för både oss och dem. Monday har så många utmärkta funktioner, men om jag skulle välja en skulle det vara organisationen.” – Keller C., produktchef, G2 Review

”Flödet och användargränssnittet, anpassningsmöjligheterna, hur enkelt allt fungerar tillsammans samtidigt som avdelningarna kan hållas åtskilda... men det jag gillar mest med Monday är supporten. Oavsett om det gäller ett fel, ett förslag eller ett användarfel är de alltid snabba, kunniga och artiga. De följer alltid upp efteråt också. Det är något som mitt företag strävar efter, så jag uppskattar det mycket hos andra. Åh, och Monday Labs! Fantastiska tillägg för att anpassa din upplevelse ännu mer. ” – Amanda B., grundare, G2 Review

Monday vs. Asana på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker om debatten mellan Asana och Monday.com. När man söker på Monday vs Asana på Reddit är många användare överens om att Asanas omfattande integrationer är ett stort plus:

”Asana är bra, men saknar viss logik om du hanterar stora och komplexa projekt. Å andra sidan kan det kopplas ihop med precis allt.”

Andra påpekar att Monday vinner när det gäller pris och användarupplevelse:

”För mig ligger Monday.com i täten när det gäller pris och gränssnitt.”

Alternativ till Asana och Monday för den bästa projektledningslösningen

Frågan om Asana eller Monday kommer nog att fortsätta att ställas, och det är helt förståeligt. Båda dessa verktyg är några av de vanligaste projektledningsverktygen i världen. Men om du inte har provat det ännu finns det ett annat verktyg du måste testa.

ClickUp är det ultimata alternativet till Asana och Monday. ClickUp är också ett av de högst rankade projektledningsverktygen på marknaden. Våra kunder älskar oss verkligen som deras allt-i-ett-lösning.

Dessutom erbjuder ClickUp flera gratis funktioner som du annars skulle behöva betala för i andra liknande program. Oavsett om du behöver förbättra hanteringen av arbetsbelastningen, skapa anpassade vyer, ställa in detaljerade påminnelser, tilldela prioriteringar eller skapa legitima tankekartor och whiteboards, är ClickUp den bästa lösningen för projektledningsprogram.

ClickUp har flera olika vyer som passar dina behov bäst.

Den kan användas av alla typer av företag. Från nystartade företag till Fortune 500-företag och frilansare – ClickUp fungerar helt enkelt. Den har utformats för att eliminera ineffektivitet och frustration som orsakas av andra projektledningsverktyg och öka produktiviteten.

Men om det fanns ett perfekt alternativ till Asana och Monday, skulle det vara ClickUp. Det har dussintals funktioner som ökar produktiviteten för både individer och team.

Jämför ClickUp och Asana!

ClickUps prisplaner

Vi har redan jämfört priserna mellan Asana och Monday, så låt oss nu se hur ClickUp står sig i jämförelsen. Till att börja med finns det fem olika abonnemang att välja mellan, beroende på dina behov och din budget.

Faktureras årligen Faktureras månadsvis Mer prisvärd? Gratis för alltid 0 dollar 0 dollar Samma Obegränsat 5 dollar per medlem/månad 9 $ per medlem/månad Ja Företag 12 dollar per medlem/månad 19 $ per medlem/månad Ja Business Plus 19 $ per medlem/månad 29 $ per medlem/månad Ja* Företag Kontakta säljavdelningen Kontakta säljavdelningen

*ClickUp har ett mer prisvärt affärspaket än Asana, men Mondays bästa paket (exklusive Enterprise) är billigare.

Kundrecensioner av ClickUp

Tro inte bara på oss – kunderna älskar ClickUp. Här är några aktuella kundrecensioner av ClickUp från G2 som vi gillar:

”ClickUp gör det möjligt för hela organisationen att arbeta i en och samma applikation. Vi använder whiteboard-funktionen, uppgifter, dashboards, dokument och mycket mer. Konkurrenterna kan inte ens mäta sig med ClickUp. Monday.com och JIRA har inte samma helhetssyn som ClickUp, och de är ett mycket innovativt företag.” — Ashley P., produktutvecklingschef, G2 Review

”Jag älskar att ha allt samlat på ett ställe, det gör allt så mycket enklare. ClickUp har många visualiseringsalternativ som hjälper mig att slippa hoppa mellan olika appar eller leta efter tvivelaktiga eller dyra plugins. De verktyg jag använder mest är kalendern, listor, dokument, tidrapportering och mål, och alla har funktioner som är svåra att hitta även i specialiserade appar. Efter att ha provat massor av produktivitetsappar har detta varit den absolut smidigaste och mest positiva upplevelsen. Det är inte bara funktionerna som är viktiga, jag gillar också hur företaget visar sina värderingar. Dessutom är marknadsföringskampanjerna jätteroliga, jag tror att det är det enda företaget jag följer på YouTube eftersom deras annonser får mig att skratta. =)” — Daniel S. , kameraman, G2 Review

Frågan är inte Asana eller Monday – utan varför inte ClickUp?

Denna jämförelse mellan Asana och Monday avslöjar en sak: ingen av dem är perfekt. Båda har sina styrkor och svagheter, och det är upp till dig att avgöra vilken funktion du värdesätter mest. Monday har ett bättre pris, vilket gör det mer överkomligt, men Asana har fler integrationer och anpassningsmöjligheter.

Monday är bättre om du vill ha en specifik mall för ett visst affärsbehov, men Asana har en intuitiv plattform som gör det enkelt att anpassa dina instrumentpaneler.

Därför har vi listat fler alternativ som du kan överväga om Asana och Monday inte uppfyller dina förväntningar.

I slutändan beror valet av projektledningsprogramvara på dina unika behov. Förhoppningsvis hjälper denna guide dig att fatta rätt beslut. Om du vill lära dig mer om projektledningsprogramvara innan du bestämmer dig, finns här en omfattande guide som hjälper dig att hitta den perfekta projektledningslösningen för dig och ditt team.