Anpassa dina intressenter med de 10 bästa PI-planeringsverktygen

Enkel teamkommunikation, gemensam vision och teamkoordinering är allmänt accepterade agila metoder, men de är inte lätta att införa. Det kan bli allt svårare att navigera genom stormiga projektvatten, särskilt när du hanterar storskaliga releaseplaner och inte kan få tvärfunktionella team att samlas och diskutera framsteg och eftersläpningar.

Lyckligtvis kan team som följer det moderna Scaled Agile Framework (SAFe) förlita sig på Program Increment (PI)-planering för att gå framåt strategiskt. PI-planering är som ett långsiktigt sprintlopp för att eliminera avdelningssilos och anpassa team inom ett Agile Release Train (ART). 🚂

PI-planeringsevenemang är enklare att genomföra med rätt programvara. I denna omfattande guide kommer vi att förenkla komplexiteten i PI-planeringsverktyg och utforska de 10 bästa produktalternativen för att påskynda dina beslutsprocesser. Läs vidare!

Vad är PI-planeringsprogramvara?

PI-planering är ett tidsbegränsat samarbetsprojekt som äger rum var 8–12 vecka och samlar alla medlemmar i ett agilt team för att planera och prioritera arbetet med det kommande programinkrementet för Agile Release Train. Det leds av Scrum-mästaren och består vanligtvis av två heldagsmöten där teamet träffas ansikte mot ansikte.

PI-planeringsprogramvara är ett smidigt verktyg som gör PI:er enklare att organisera och mer strömlinjeformade. Det kan hjälpa dig att förbereda både virtuella och fysiska möten, med funktioner som förbättrar kommunikationsstrategierna mellan intressenter och ditt företag och fastställer gemensamt överenskomna PI-mål och framgångsmått för varje avdelning eller vad dina team än behöver.

Verktygets huvudsyfte är att centralisera processen att se över gamla mål, skapa nya, definiera ansvarsområden och bidrag samt fastställa prioriteringar för att hjälpa företaget att växa. 🌻

Här är några funktioner och egenskaper att tänka på innan du investerar i ett PI-planeringsverktyg:

Användarvänlighet: Erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som passar användare från olika avdelningar, oavsett deras tekniska kunskaper. Samarbetsalternativ: Stöder Stöder samarbete i realtid med funktioner som digitala whiteboardtavlor , gemensam redigering, diskussionstrådar och omnämnanden. Beroendeplanering: Säkerställer effektiviteten hos tvärfunktionella team genom att hjälpa till med Säkerställer effektiviteten hos tvärfunktionella team genom att hjälpa till med beroendekartläggning och möjliggör ett smidigt arbetsflöde i en agil miljö i ett PI-planeringsevenemang. Rapportering: Kan generera rapporter och analyser som hjälper teamen att övervaka framstegen genom Kan generera rapporter och analyser som hjälper teamen att övervaka framstegen genom nyckeltal (KPI) och identifiera områden som kan förbättras under PI-planeringsmöten. Integrationer: Sömlös integration med andra verktyg som redan används av teamet, såsom Sömlös integration med andra verktyg som redan används av teamet, såsom Jira , Azure DevOps, Confluence och Slack , effektiviserar diskussionerna. Transparens: Främjar fullständig insyn utan att störa etablerade processer, vilket gör det möjligt för teamen att arbeta med samma vision, mål, tidsplaner och Främjar fullständig insyn utan att störa etablerade processer, vilket gör det möjligt för teamen att arbeta med samma vision, mål, tidsplaner och leveranser för att känna till PI-målen.

Vi har undersökt både PI-planeringsverktyg för nybörjare och avancerade användare och valt ut 10 robusta alternativ. Vår expertutvalda lista innehåller tydliga recensioner och betyg som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut! 😇

Genomför PI-planering med ClickUp för att hålla teamen samordnade kring produktplaner och få full insyn i vem som gör vad.

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som stöder agil utvecklingsmetodik och har en hel uppsättning omfattande funktioner som gör PI-planeringsevenemang framgångsrika.

ClickUps Agile Suite är en helhetslösning för agila team av alla storlekar, tack vare inbyggda funktioner som sprintrapportering, realtidsdashboards, Kanban-tavlor för att spåra inkrementcykler och teamkapacitetshantering.

ClickUp ger dig över 15 vyer som stöd för PI-planeringsinitiativ under hela produktlivscykeln, från idé till lansering. För att ge dig en försmak kan du använda kalendervyn för att schemalägga PI-möten utifrån teamets tillgänglighet eller hoppa till arbetsbelastningsvyn för att planera beroenden och arbetsflöden för nästa utvecklingsfas.

Gör dina PI-sessioner produktiva med ClickUps många samarbetsfunktioner, som stöder kommunikation i realtid och asynkron kommunikation. Tagga medlemmar från andra avdelningar och använd transparenta kommentartrådar för att skapa kumulativa och välkoordinerade planer för varje sprint. 🏃

Behöver du ett centraliserat verktyg för brainstorming under PI-evenemang? Använd ClickUp Whiteboards! Med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt stöder arbetsytan idéflöden från flera teammedlemmar i realtid, oavsett om du bryter ner komplexa projekt eller kartlägger processer.

För att spara tid under långdragna PI-evenemang kan du använda ClickUp PI Planning-mallen! Den hjälper användarna att omedelbart visualisera sina visioner, vilket möjliggör samordnade insatser. På dess huvudsakliga whiteboard får du definierade diskussionsforum, nämligen Teams, Program, Agenda och ROAM (står för resolved, owned, accepted eller mitigated risks), för flexibel planering.

När ditt team planerar och minimerar risker under PI-evenemanget kan du använda den här mallen för att främja kreativt tänkande och problemlösning och se hur din backlog utvecklas i realtid.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

De många anpassningsalternativen kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

Mobilappen kan sakna den smidighet som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Rally från Broadcom

Broadcoms Rally-programvara, tidigare känd som CA Agile Central, är ett molnbaserat agilt projektledningsverktyg som underlättar obehindrade arbetsflöden. Plattformen erbjuder en konsekvent lösning för realtidssynkronisering av din PI-planering mellan flera team.

Med hjälp av sidan för kapacitetsplanering kan du enkelt skapa vad-händer-om-scenarier och till och med hantera eventuella hinder via riskövervakning i realtid. När din PI är klar ger Rally dig en tydlig och helhetsbild av eventuella kvarvarande eftersläpningar.

Sammantaget kan du smidigt utnyttja dess olika funktioner för att skapa en arbetsmiljö som har fördelarna med personliga möten och som främjar en känsla av gemenskap även i distribuerade miljöer. 💛

Rallys bästa funktioner

Stöder PI-planering för företag

Analys av tänkbara scenarier

Överskådlig bild av din backlog

Realtidsöversikt över programrisker

Milstolpar inom Rally för att spåra arbetsuppgifterna eller vad teamen behöver för att lyckas med en skalbar agil metod.

Rally-begränsningar

Omfattande funktioner och anpassningsbara alternativ kan vara överväldigande vid en PI-planering.

Priset kan vara en begränsande faktor för mindre företag med begränsade budgetar.

Rally-prissättning

Offentliggörs inte – kontakta Broadcom för exakta priser.

Rally-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

3. PIPlanning

PIPlanning. io, eller PIPlanning, erbjuder en strömlinjeformad tjänst för att genomföra PI-planeringsevenemang på distans. Detta verktyg är skräddarsytt för SAFe-samarbete och är särskilt fördelaktigt för systemteamingenjörer (STE) och releasetrainingenjörer (RTE), eftersom det gör det möjligt för dem att utföra sina aktiviteter utan logistiska distraktioner.

Plattformens RTE Cockpit förenklar förberedelserna för alla PI-planeringsevenemang genom ett intuitivt användargränssnitt. Detta användarvänliga tillvägagångssätt gör det möjligt för teamen att effektivt hantera sina uppgifter under pauser och säkerställer att alla deltagare är väl förberedda.

Med funktionen Pointer kan du enkelt markera specifika element under online-möten och hjälpa dina kollegor att hitta sammanhanget. Du kan också integrera plattformen med flera ALM-verktyg (Application Lifecycle Management) såsom Jira och Microsoft Azure.

PIPlanning bästa funktioner

SAFe-fokuserat verktyg

Intuitivt användargränssnitt för en framgångsrik PI-planering

RTE Cockpit för strukturerad planering

Erbjuder sömlös integration

Kapacitetsallokering för att upprätthålla en balanserad fördelning mellan nya funktioner och teknisk skuld

Begränsningar för PI-planering

Ingen gratisplan eller provperiod

Finns endast som molnbaserad lösning, vilket kanske inte är idealiskt för team som behöver en lokal version.

PIPlanning-prissättning

Standard: 875 USD/användare per år

Premium: 1 050 USD/användare per år

Företag: 1 400 USD/användare per år

PIPlanning-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

4. Kendis

Kendis har en helhetslösning för dina planerings- och uppföljningsbehov och erbjuder en virtuell plattform där tvärfunktionella team kan samarbeta smidigt kring sina PI-planeringsinitiativ.

Genom att utnyttja automatiserade AI-drivna insikter kan du spåra och hantera beroenden, övervaka förändringar i projektmål och identifiera potentiella risker. Med Scrum OF Scrums kan du enkelt spela in alla tidigare diskussioner och även lägga till höjdpunkter och åtgärdspunkter att återkomma till vid framtida möten.

En av Kendis mest framstående egenskaper är dess dedikerade kundsupport. Enligt allmän uppfattning är supportteamet skickligt på att omedelbart förstå dina problem och guida dig genom processen tills dina frågor har lösts på ett tillfredsställande sätt.

Kendis bästa funktioner

Effektiviserar visualiseringen av beroenden mellan team via AI-aktiverade aviseringar.

Scrum OF Scrums-funktionen organiserar strategiskt tidigare och kommande sessioner.

Anpassningsbar tidslinjeövervakning enligt milstolpsdata

Effektiv spårning av flera release-tåg samtidigt

Omedelbar integration med Atlassian Jira och Microsoft Azure DevOps

Kendis begränsningar

Kunde behöva fler integrationer för planeringsprocessen och för att matcha behoven mellan olika team.

Gränssnittet behöver moderniseras för enklare navigering.

Kendis prissättning

Basic Cloud (Amazon AWS): 8 USD/användare per månad

Premium Cloud (Amazon AWS): 14 USD/användare per månad

Enterprise PRO (självhostat): 15 USD/användare per månad

Enterprise Platform (molnbaserad och självhostad): 23 USD/användare per månad

*Alla priser avser årsbaserad fakturering.

Kendis betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (mindre än 10 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (mindre än 10 recensioner)

5. Planview

Planviews AgilePlace -paket förbättrar Agile- och Lean-metoderna genom att erbjuda en rad funktioner som gör det möjligt för dig att planera, genomföra, övervaka och budgetera projekt på ett effektivt sätt. Det gör att du snabbt kan skala upp samtidigt som du upprätthåller ett starkt tvärfunktionellt samarbete.

Planview kopplar samman olika delar av leveransen på ett smidigt sätt och integrerar hela spektrumet från planering till förbättring för att ge en heltäckande bild av din teknikmiljö.

Med över 60 förkonfigurerade integrationer utan kod kan du enkelt ansluta till de mest populära verktygen för agil utveckling, DevOps och samarbetsbaserad arbetshantering. Precis som ClickUp är detta en annan plattform på vår lista som använder canvasar och virtuella whiteboardtavlor för att hjälpa team att brainstorma inkrementell planering.

Planviews bästa funktioner

Erbjuder en enhetlig och praktisk översikt över PI-planeringsprocessen.

Sömlös sammanställning av mål och nyckelresultat (OKR) för olika faser

Delade mätvärden för optimerad leverans

Inbyggda samarbetsverktyg som whiteboards

Över 60 integrationer

Planviews begränsningar

Budgethanteringskonfigurationer kan vara utmanande

Rapporteringspaneler kan bli bättre med mer detaljerad information

Planview-priser

Offentliggörs inte – kontakta Planview för exakta priser.

Planview-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

6. Miro

Miro erbjuder både lokala och distansbaserade team ett effektivt ramverk för projektplanering. Plattformen påstår sig spara upp till sju timmar per planeringssession! ⏲️

Miro erbjuder en central plats där du kan dela din vision och hålla intressenterna samordnade. Du kan visualisera alla beroenden för nästa utvecklingscykel och begära feedback om beräknade tidsplaner. Det finns möjlighet att aktivera ett privat läge för att samla in åsikter med större diskretion.

Miros PI-planeringsmall ger teamen ett strukturerat sätt att spåra milstolpar och iterationer, med en omfattande översikt över funktioner, beroenden och viktiga mätvärden. Med ROAM Board kan teamen proaktivt identifiera potentiella risker som kan påverka deras planer. Teams Board säkerställer å andra sidan att varje team har en väl definierad färdplan för framtida iterationer, uppgifter och mål.

Miros bästa funktioner

Omfattande agil lösning för PI-planering

Ger smidig asynkron samverkan

Diskretionär feedbackinsamling

Färdiga flödesscheman och resekartor för att planera inkrement

Flexibel och dynamisk Kanban-tavla, komplett med integrerade Jira-kort och tabeller

Miro-begränsningar

Prestationsnedgång rapporterad vid användning av flera medlemmar

Kanske inte så lätt att använda för nybörjare

Miro-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

7. Figma

Figma är i grunden en heltäckande designplattform, men erbjuder även FigJam som en omfattande whiteboardlösning för teammöten och samordnade diskussioner. I FigJam hittar du en särskild PI-planeringsmall för att skissa upp dagordningar, agila färdplaner och handlingsplaner.

Du kan använda mallen för effektiv uppgiftssynkronisering mellan flera team, vilket underlättar smidig kommunikation under hela planeringsfasen.

Det fungerar som en planeringstavla där olika avdelningar samlas för att ta sig an projekt med en enhetlig approach. Team kan kommunicera och ge feedback med stämplar, emotes, reaktioner och high-fives. ✋

Figmas effektiva meddelandesystem håller alla projektintressenter väl informerade om PI-planeringens framsteg och utveckling. Användare kan enkelt ställa in realistiska leveranstider för att starta projekt på ett stabilt underlag och hålla allt på rätt spår.

Figma bästa funktioner

Whiteboarding med FigJam

Särskild mall för PI-planering

Stöder olika onlineinteraktioner, såsom kickoff-möten och stand-ups.

Möjlighet att tilldela uppgifter, fastställa prioriteringar och spåra status

Figma-begränsningar

Priserna kan vara kostsamma för nystartade företag.

Figmas användargränssnitt kan vara svårt att lära sig i början.

Figma-priser (FigJam)

Gratis för alltid

Professional: 3 $/månad per redaktör

Organisation: 5 USD/månad per redaktör

Företag: 5 $/månad per redaktör

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 650 recensioner)

8. Mural

Mural erbjuder en online PI-planeringstavla som en central punkt för samarbetsstrategi och samordning mellan team, oavsett var de befinner sig. Verktyget garanterar dessutom säkerheten för uppladdade medarbetardata i enlighet med GDPR- och CCPA-reglerna.

Plattformen är också utrustad med en fördesignad PI-planeringsmall som är lättillgänglig och kan anpassas på några minuter, vilket hjälper organisationer att effektivt hantera, utvärdera och prioritera feedback och åtgärdspunkter med hjälp av färgkodning och taggar.

Dessutom erbjuder Mural's Facilitation Superpowers funktioner som timers, anonym röstning och privat läge för att säkerställa att teamen förblir fokuserade och produktiva under planeringsmötena.

Mural bästa funktioner

Uppfyller GDPR- och CCPA-reglerna

Praktisk PI-planeringstavla och mall

Verktyg för facilitatorer för workshops och möten

Förbättra samarbetet och kreativiteten med Mural AI och Microsoft 365 Copilot

Begränsningar för Mural

Röstningsfunktionen kan ibland vara dysfunktionell.

Avsaknaden av diagramfunktioner kan begränsa vissa team.

Priser för Mural

Gratis för alltid

Team+: 9,99 $/månad per användare

Företag: 17,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (över 1 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (115+ recensioner)

9. Digital. ai Agility (tidigare VersionOne)

Digital. ai Agility, tidigare känt som VersionOne, är ett webbaserat projektledningsverktyg som hjälper utvecklare, testare och andra intressenter att hantera, spåra och organisera mjukvarutestning.

Plattformen har dedikerade digitala PI-planeringsrum som samlar visioner, teamets prioriteringar, mål och arbetsuppgifter i ett enhetligt utrymme för effektiva diskussioner om inkrement. Användarna kan komma åt dessa funktioner direkt från sina webbläsare.

Digital. ai Agility överbryggar klyftan mellan affärsstrategi och teamets genomförande och förenar alla organisationsnivåer, från portföljen till enskilda team. Detta främjar kommunikation, samarbete och synlighet. Verktyget hjälper också teamen att hantera risker och samla in data genom anpassade analyser.

Digital. ai Agility bästa funktioner

Kompatibelt med olika webbläsare som Firefox och Chrome.

Stöder allsidig projektledning

Anpassa till metoder som Scrum och Kanban

Erbjuder PI-planeringsrum, riskhantering och anpassade analyser.

Integreras med utvecklingsverktyg

Digital. ai Begränsningar i agilitet

Svår initial installationsprocess jämfört med mer användarvänliga verktyg

Kan vara svårt att använda för att skapa testfall.

Digital. ai Agility-prissättning

Gratis plan: 0 $

Företag: 29 $/månad per användare

Ultimate: 39 $/månad per användare

Digital. ai Agility-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 60 recensioner)

10. Stormboard

Stormboard erbjuder dubbelriktade backloggar som avsevärt minskar längden på PI-planeringssessioner. Med Stormboards Agile PI Planning-integrationer kan hela sessionen samlas på ett enda ställe, vilket eliminerar behovet av att ständigt växla mellan olika applikationer eller fysiska tavlor.

Dessutom behöver du inte börja från scratch när det gäller att utveckla avancerade planeringssessioner, eftersom Stormboard erbjuder en rad inbyggda mallar för att upprätthålla ett agilt tankesätt.

Dessa mallar täcker aspekter som mind mapping, retrospektiv, sprintplanering, problemdimensionering, risker/ROAM-tavla, program/beroendetavla och mycket mer. Den digitala whiteboardtavlan visar också insikter som hjälper dig att fatta bättre beslut i snabb följd.

Stormboards bästa funktioner

Datadriven digital whiteboard-lösning

Erbjuder många integrationsalternativ

Ger problemfria tvåvägs live-integrationer

Automatisk synkronisering med verktyg som Azure DevOps

Stormboards begränsningar

Kan eventuellt göra din enhet långsammare

Mallarna kan förbättras stilistiskt.

Priser för Stormboard

Personligt: Gratis

Företag: 8,33 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Stormboard-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (35+ recensioner)

De PI-planeringsverktyg vi har diskuterat är främst inriktade på agila team som har mycket att göra under utvecklingscyklerna. Fördelarna med dessa lösningar är både konkreta och abstrakta.

Bland de mer konkreta fördelarna kan följande nämnas:

Direkt kommunikation mellan alla teammedlemmar och intressenter

Mallar för planering och riskbedömning för att förhindra projektavbrott

Välutvecklad social nätverk för att kommunicera Agile Release Train-behov

Organiserade och välskötta backloggar

Utöver dessa fördelar spelar PI-planeringsverktyg en viktig roll för att förbättra transparensen mellan teamen, göra beslutsgrunderna tydliga och erbjuda realtidsinsyn i målen, vilket främjar motivationen. 🕺

PI-planering är ClickUps specialitet!

Om du investerar i ett PI-planeringsverktyg är det bättre att välja en allt-i-ett-lösning som ClickUp, som kan hjälpa dig med mer än bara möten och planeringssessioner. Från centralisering av dokumentation till mikrostyrning av inkrementcykler – plattformen har allt du behöver!

Vi rekommenderar att du provar ClickUps gratisversion och ser hur den kan förändra dina arbetsflöden i leveransscheman! 🌈