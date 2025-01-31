Anpassa dina intressenter med de 10 bästa PI-planeringsverktygen

Enkel teamkommunikation, gemensam vision och teamkoordinering är allmänt accepterade agila metoder, men de är inte lätta att införa. Det kan bli allt svårare att navigera genom stormiga projektvatten, särskilt när du hanterar storskaliga releaseplaner och inte kan få tvärfunktionella team att samlas och diskutera framsteg och eftersläpningar.
Lyckligtvis kan team som följer det moderna Scaled Agile Framework (SAFe) förlita sig på Program Increment (PI)-planering för att gå framåt strategiskt. PI-planering är som ett långsiktigt sprintlopp för att eliminera avdelningssilos och anpassa team inom ett Agile Release Train (ART). 🚂
PI-planeringsevenemang är enklare att genomföra med rätt programvara. I denna omfattande guide kommer vi att förenkla komplexiteten i PI-planeringsverktyg och utforska de 10 bästa produktalternativen för att påskynda dina beslutsprocesser. Läs vidare!
Vad är PI-planeringsprogramvara?
PI-planering är ett tidsbegränsat samarbetsprojekt som äger rum var 8–12 vecka och samlar alla medlemmar i ett agilt team för att planera och prioritera arbetet med det kommande programinkrementet för Agile Release Train. Det leds av Scrum-mästaren och består vanligtvis av två heldagsmöten där teamet träffas ansikte mot ansikte.
PI-planeringsprogramvara är ett smidigt verktyg som gör PI:er enklare att organisera och mer strömlinjeformade. Det kan hjälpa dig att förbereda både virtuella och fysiska möten, med funktioner som förbättrar kommunikationsstrategierna mellan intressenter och ditt företag och fastställer gemensamt överenskomna PI-mål och framgångsmått för varje avdelning eller vad dina team än behöver.
Verktygets huvudsyfte är att centralisera processen att se över gamla mål, skapa nya, definiera ansvarsområden och bidrag samt fastställa prioriteringar för att hjälpa företaget att växa. 🌻
Vad ska du leta efter i PI-planeringsverktyg?
Här är några funktioner och egenskaper att tänka på innan du investerar i ett PI-planeringsverktyg:
- Användarvänlighet: Erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som passar användare från olika avdelningar, oavsett deras tekniska kunskaper.
- Samarbetsalternativ: Stöder samarbete i realtid med funktioner som digitala whiteboardtavlor, gemensam redigering, diskussionstrådar och omnämnanden.
- Beroendeplanering: Säkerställer effektiviteten hos tvärfunktionella team genom att hjälpa till med beroendekartläggning och möjliggör ett smidigt arbetsflöde i en agil miljö i ett PI-planeringsevenemang.
- Rapportering: Kan generera rapporter och analyser som hjälper teamen att övervaka framstegen genom nyckeltal (KPI) och identifiera områden som kan förbättras under PI-planeringsmöten.
- Integrationer: Sömlös integration med andra verktyg som redan används av teamet, såsom Jira, Azure DevOps, Confluence och Slack, effektiviserar diskussionerna.
- Transparens: Främjar fullständig insyn utan att störa etablerade processer, vilket gör det möjligt för teamen att arbeta med samma vision, mål, tidsplaner och leveranser för att känna till PI-målen.
De 10 bästa PI-planeringsverktygen som stödjer din nästa projektfas!
Vi har undersökt både PI-planeringsverktyg för nybörjare och avancerade användare och valt ut 10 robusta alternativ. Vår expertutvalda lista innehåller tydliga recensioner och betyg som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut! 😇
1. ClickUp
ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som stöder agil utvecklingsmetodik och har en hel uppsättning omfattande funktioner som gör PI-planeringsevenemang framgångsrika.
ClickUps Agile Suite är en helhetslösning för agila team av alla storlekar, tack vare inbyggda funktioner som sprintrapportering, realtidsdashboards, Kanban-tavlor för att spåra inkrementcykler och teamkapacitetshantering.
ClickUp ger dig över 15 vyer som stöd för PI-planeringsinitiativ under hela produktlivscykeln, från idé till lansering. För att ge dig en försmak kan du använda kalendervyn för att schemalägga PI-möten utifrån teamets tillgänglighet eller hoppa till arbetsbelastningsvyn för att planera beroenden och arbetsflöden för nästa utvecklingsfas.
Gör dina PI-sessioner produktiva med ClickUps många samarbetsfunktioner, som stöder kommunikation i realtid och asynkron kommunikation. Tagga medlemmar från andra avdelningar och använd transparenta kommentartrådar för att skapa kumulativa och välkoordinerade planer för varje sprint. 🏃
Behöver du ett centraliserat verktyg för brainstorming under PI-evenemang? Använd ClickUp Whiteboards! Med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt stöder arbetsytan idéflöden från flera teammedlemmar i realtid, oavsett om du bryter ner komplexa projekt eller kartlägger processer.
För att spara tid under långdragna PI-evenemang kan du använda ClickUp PI Planning-mallen! Den hjälper användarna att omedelbart visualisera sina visioner, vilket möjliggör samordnade insatser. På dess huvudsakliga whiteboard får du definierade diskussionsforum, nämligen Teams, Program, Agenda och ROAM (står för resolved, owned, accepted eller mitigated risks), för flexibel planering.
ClickUps bästa funktioner
- Samarbetsvänlig PI-planering
- Whiteboards och tankekartor för smidig brainstorming
- Mallar för PI- och sprintplanering
- Över 1 000 integrationer för att effektivisera arbetet
- Möjliggör automatisering av repetitiva uppgifter
- Anpassade fält för att spåra specifik information om inkrementcykler
- Rapporter och analyser för att följa framstegen
- Inbyggd tidrapportering för att hålla sessionerna koncisa
- ClickUp-vyer för flexibel PI-planering
- Enkel uppföljning av mål och milstolpar
- ClickUp Docs för att registrera eftersläpningar och föreslagna planer på en central plats
- Chatta i ClickUp för kommunikation i realtid
- ClickUp AI för att sammanfatta PI-planeringsagendor och mötesanteckningar
- Stöd för flera enheter
Begränsningar i ClickUp
- De många anpassningsalternativen kan innebära en inlärningskurva för nya användare.
- Mobilappen kan sakna den smidighet som finns i desktopversionen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Rally från Broadcom
Broadcoms Rally-programvara, tidigare känd som CA Agile Central, är ett molnbaserat agilt projektledningsverktyg som underlättar obehindrade arbetsflöden. Plattformen erbjuder en konsekvent lösning för realtidssynkronisering av din PI-planering mellan flera team.
Med hjälp av sidan för kapacitetsplanering kan du enkelt skapa vad-händer-om-scenarier och till och med hantera eventuella hinder via riskövervakning i realtid. När din PI är klar ger Rally dig en tydlig och helhetsbild av eventuella kvarvarande eftersläpningar.
Sammantaget kan du smidigt utnyttja dess olika funktioner för att skapa en arbetsmiljö som har fördelarna med personliga möten och som främjar en känsla av gemenskap även i distribuerade miljöer. 💛
Rallys bästa funktioner
- Stöder PI-planering för företag
- Analys av tänkbara scenarier
- Överskådlig bild av din backlog
- Realtidsöversikt över programrisker
- Milstolpar inom Rally för att spåra arbetsuppgifterna eller vad teamen behöver för att lyckas med en skalbar agil metod.
Rally-begränsningar
- Omfattande funktioner och anpassningsbara alternativ kan vara överväldigande vid en PI-planering.
- Priset kan vara en begränsande faktor för mindre företag med begränsade budgetar.
Rally-prissättning
- Offentliggörs inte – kontakta Broadcom för exakta priser.
Rally-betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (över 160 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)
3. PIPlanning
PIPlanning. io, eller PIPlanning, erbjuder en strömlinjeformad tjänst för att genomföra PI-planeringsevenemang på distans. Detta verktyg är skräddarsytt för SAFe-samarbete och är särskilt fördelaktigt för systemteamingenjörer (STE) och releasetrainingenjörer (RTE), eftersom det gör det möjligt för dem att utföra sina aktiviteter utan logistiska distraktioner.
Plattformens RTE Cockpit förenklar förberedelserna för alla PI-planeringsevenemang genom ett intuitivt användargränssnitt. Detta användarvänliga tillvägagångssätt gör det möjligt för teamen att effektivt hantera sina uppgifter under pauser och säkerställer att alla deltagare är väl förberedda.
Med funktionen Pointer kan du enkelt markera specifika element under online-möten och hjälpa dina kollegor att hitta sammanhanget. Du kan också integrera plattformen med flera ALM-verktyg (Application Lifecycle Management) såsom Jira och Microsoft Azure.
PIPlanning bästa funktioner
- SAFe-fokuserat verktyg
- Intuitivt användargränssnitt för en framgångsrik PI-planering
- RTE Cockpit för strukturerad planering
- Erbjuder sömlös integration
- Kapacitetsallokering för att upprätthålla en balanserad fördelning mellan nya funktioner och teknisk skuld
Begränsningar för PI-planering
- Ingen gratisplan eller provperiod
- Finns endast som molnbaserad lösning, vilket kanske inte är idealiskt för team som behöver en lokal version.
PIPlanning-prissättning
- Standard: 875 USD/användare per år
- Premium: 1 050 USD/användare per år
- Företag: 1 400 USD/användare per år
PIPlanning-betyg och recensioner
- Inga recensioner tillgängliga ännu
4. Kendis
Kendis har en helhetslösning för dina planerings- och uppföljningsbehov och erbjuder en virtuell plattform där tvärfunktionella team kan samarbeta smidigt kring sina PI-planeringsinitiativ.
Genom att utnyttja automatiserade AI-drivna insikter kan du spåra och hantera beroenden, övervaka förändringar i projektmål och identifiera potentiella risker. Med Scrum OF Scrums kan du enkelt spela in alla tidigare diskussioner och även lägga till höjdpunkter och åtgärdspunkter att återkomma till vid framtida möten.
En av Kendis mest framstående egenskaper är dess dedikerade kundsupport. Enligt allmän uppfattning är supportteamet skickligt på att omedelbart förstå dina problem och guida dig genom processen tills dina frågor har lösts på ett tillfredsställande sätt.
Kendis bästa funktioner
- Effektiviserar visualiseringen av beroenden mellan team via AI-aktiverade aviseringar.
- Scrum OF Scrums-funktionen organiserar strategiskt tidigare och kommande sessioner.
- Anpassningsbar tidslinjeövervakning enligt milstolpsdata
- Effektiv spårning av flera release-tåg samtidigt
- Omedelbar integration med Atlassian Jira och Microsoft Azure DevOps
Kendis begränsningar
- Kunde behöva fler integrationer för planeringsprocessen och för att matcha behoven mellan olika team.
- Gränssnittet behöver moderniseras för enklare navigering.
Kendis prissättning
- Basic Cloud (Amazon AWS): 8 USD/användare per månad
- Premium Cloud (Amazon AWS): 14 USD/användare per månad
- Enterprise PRO (självhostat): 15 USD/användare per månad
- Enterprise Platform (molnbaserad och självhostad): 23 USD/användare per månad
*Alla priser avser årsbaserad fakturering.
Kendis betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (mindre än 10 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (mindre än 10 recensioner)
5. Planview
Planviews AgilePlace -paket förbättrar Agile- och Lean-metoderna genom att erbjuda en rad funktioner som gör det möjligt för dig att planera, genomföra, övervaka och budgetera projekt på ett effektivt sätt. Det gör att du snabbt kan skala upp samtidigt som du upprätthåller ett starkt tvärfunktionellt samarbete.
Planview kopplar samman olika delar av leveransen på ett smidigt sätt och integrerar hela spektrumet från planering till förbättring för att ge en heltäckande bild av din teknikmiljö.
Med över 60 förkonfigurerade integrationer utan kod kan du enkelt ansluta till de mest populära verktygen för agil utveckling, DevOps och samarbetsbaserad arbetshantering. Precis som ClickUp är detta en annan plattform på vår lista som använder canvasar och virtuella whiteboardtavlor för att hjälpa team att brainstorma inkrementell planering.
Planviews bästa funktioner
- Erbjuder en enhetlig och praktisk översikt över PI-planeringsprocessen.
- Sömlös sammanställning av mål och nyckelresultat (OKR) för olika faser
- Delade mätvärden för optimerad leverans
- Inbyggda samarbetsverktyg som whiteboards
- Över 60 integrationer
Planviews begränsningar
- Budgethanteringskonfigurationer kan vara utmanande
- Rapporteringspaneler kan bli bättre med mer detaljerad information
Planview-priser
- Offentliggörs inte – kontakta Planview för exakta priser.
Planview-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)
6. Miro
Miro erbjuder både lokala och distansbaserade team ett effektivt ramverk för projektplanering. Plattformen påstår sig spara upp till sju timmar per planeringssession! ⏲️
Miro erbjuder en central plats där du kan dela din vision och hålla intressenterna samordnade. Du kan visualisera alla beroenden för nästa utvecklingscykel och begära feedback om beräknade tidsplaner. Det finns möjlighet att aktivera ett privat läge för att samla in åsikter med större diskretion.
Miros PI-planeringsmall ger teamen ett strukturerat sätt att spåra milstolpar och iterationer, med en omfattande översikt över funktioner, beroenden och viktiga mätvärden. Med ROAM Board kan teamen proaktivt identifiera potentiella risker som kan påverka deras planer. Teams Board säkerställer å andra sidan att varje team har en väl definierad färdplan för framtida iterationer, uppgifter och mål.
Miros bästa funktioner
- Omfattande agil lösning för PI-planering
- Ger smidig asynkron samverkan
- Diskretionär feedbackinsamling
- Färdiga flödesscheman och resekartor för att planera inkrement
- Flexibel och dynamisk Kanban-tavla, komplett med integrerade Jira-kort och tabeller
Miro-begränsningar
- Prestationsnedgång rapporterad vid användning av flera medlemmar
- Kanske inte så lätt att använda för nybörjare
Miro-priser
- Gratis för alltid
- Startpaket: 8 $/månad per användare
- Företag: 16 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)
7. Figma
Figma är i grunden en heltäckande designplattform, men erbjuder även FigJam som en omfattande whiteboardlösning för teammöten och samordnade diskussioner. I FigJam hittar du en särskild PI-planeringsmall för att skissa upp dagordningar, agila färdplaner och handlingsplaner.
Du kan använda mallen för effektiv uppgiftssynkronisering mellan flera team, vilket underlättar smidig kommunikation under hela planeringsfasen.
Det fungerar som en planeringstavla där olika avdelningar samlas för att ta sig an projekt med en enhetlig approach. Team kan kommunicera och ge feedback med stämplar, emotes, reaktioner och high-fives. ✋
Figmas effektiva meddelandesystem håller alla projektintressenter väl informerade om PI-planeringens framsteg och utveckling. Användare kan enkelt ställa in realistiska leveranstider för att starta projekt på ett stabilt underlag och hålla allt på rätt spår.
Figma bästa funktioner
- Whiteboarding med FigJam
- Särskild mall för PI-planering
- Stöder olika onlineinteraktioner, såsom kickoff-möten och stand-ups.
- Möjlighet att tilldela uppgifter, fastställa prioriteringar och spåra status
Figma-begränsningar
- Priserna kan vara kostsamma för nystartade företag.
- Figmas användargränssnitt kan vara svårt att lära sig i början.
Figma-priser (FigJam)
- Gratis för alltid
- Professional: 3 $/månad per redaktör
- Organisation: 5 USD/månad per redaktör
- Företag: 5 $/månad per redaktör
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Figma-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 650 recensioner)
8. Mural
Mural erbjuder en online PI-planeringstavla som en central punkt för samarbetsstrategi och samordning mellan team, oavsett var de befinner sig. Verktyget garanterar dessutom säkerheten för uppladdade medarbetardata i enlighet med GDPR- och CCPA-reglerna.
Plattformen är också utrustad med en fördesignad PI-planeringsmall som är lättillgänglig och kan anpassas på några minuter, vilket hjälper organisationer att effektivt hantera, utvärdera och prioritera feedback och åtgärdspunkter med hjälp av färgkodning och taggar.
Dessutom erbjuder Mural's Facilitation Superpowers funktioner som timers, anonym röstning och privat läge för att säkerställa att teamen förblir fokuserade och produktiva under planeringsmötena.
Mural bästa funktioner
- Uppfyller GDPR- och CCPA-reglerna
- Praktisk PI-planeringstavla och mall
- Verktyg för facilitatorer för workshops och möten
- Förbättra samarbetet och kreativiteten med Mural AI och Microsoft 365 Copilot
Begränsningar för Mural
- Röstningsfunktionen kan ibland vara dysfunktionell.
- Avsaknaden av diagramfunktioner kan begränsa vissa team.
Priser för Mural
- Gratis för alltid
- Team+: 9,99 $/månad per användare
- Företag: 17,99 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Betyg och recensioner av Mural
- G2: 4,6/5 (över 1 350 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (115+ recensioner)
9. Digital. ai Agility (tidigare VersionOne)
Digital. ai Agility, tidigare känt som VersionOne, är ett webbaserat projektledningsverktyg som hjälper utvecklare, testare och andra intressenter att hantera, spåra och organisera mjukvarutestning.
Plattformen har dedikerade digitala PI-planeringsrum som samlar visioner, teamets prioriteringar, mål och arbetsuppgifter i ett enhetligt utrymme för effektiva diskussioner om inkrement. Användarna kan komma åt dessa funktioner direkt från sina webbläsare.
Digital. ai Agility överbryggar klyftan mellan affärsstrategi och teamets genomförande och förenar alla organisationsnivåer, från portföljen till enskilda team. Detta främjar kommunikation, samarbete och synlighet. Verktyget hjälper också teamen att hantera risker och samla in data genom anpassade analyser.
Digital. ai Agility bästa funktioner
- Kompatibelt med olika webbläsare som Firefox och Chrome.
- Stöder allsidig projektledning
- Anpassa till metoder som Scrum och Kanban
- Erbjuder PI-planeringsrum, riskhantering och anpassade analyser.
- Integreras med utvecklingsverktyg
Digital. ai Begränsningar i agilitet
- Svår initial installationsprocess jämfört med mer användarvänliga verktyg
- Kan vara svårt att använda för att skapa testfall.
Digital. ai Agility-prissättning
- Gratis plan: 0 $
- Företag: 29 $/månad per användare
- Ultimate: 39 $/månad per användare
Digital. ai Agility-betyg och recensioner
- G2: 3,7/5 (över 60 recensioner)
10. Stormboard
Stormboard erbjuder dubbelriktade backloggar som avsevärt minskar längden på PI-planeringssessioner. Med Stormboards Agile PI Planning-integrationer kan hela sessionen samlas på ett enda ställe, vilket eliminerar behovet av att ständigt växla mellan olika applikationer eller fysiska tavlor.
Dessutom behöver du inte börja från scratch när det gäller att utveckla avancerade planeringssessioner, eftersom Stormboard erbjuder en rad inbyggda mallar för att upprätthålla ett agilt tankesätt.
Dessa mallar täcker aspekter som mind mapping, retrospektiv, sprintplanering, problemdimensionering, risker/ROAM-tavla, program/beroendetavla och mycket mer. Den digitala whiteboardtavlan visar också insikter som hjälper dig att fatta bättre beslut i snabb följd.
Stormboards bästa funktioner
- Datadriven digital whiteboard-lösning
- Erbjuder många integrationsalternativ
- Ger problemfria tvåvägs live-integrationer
- Automatisk synkronisering med verktyg som Azure DevOps
Stormboards begränsningar
- Kan eventuellt göra din enhet långsammare
- Mallarna kan förbättras stilistiskt.
Priser för Stormboard
- Personligt: Gratis
- Företag: 8,33 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Stormboard-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (35+ recensioner)
Fördelar med att använda PI-planeringsverktyg
De PI-planeringsverktyg vi har diskuterat är främst inriktade på agila team som har mycket att göra under utvecklingscyklerna. Fördelarna med dessa lösningar är både konkreta och abstrakta.
Bland de mer konkreta fördelarna kan följande nämnas:
- Direkt kommunikation mellan alla teammedlemmar och intressenter
- Mallar för planering och riskbedömning för att förhindra projektavbrott
- Välutvecklad social nätverk för att kommunicera Agile Release Train-behov
- Organiserade och välskötta backloggar
Utöver dessa fördelar spelar PI-planeringsverktyg en viktig roll för att förbättra transparensen mellan teamen, göra beslutsgrunderna tydliga och erbjuda realtidsinsyn i målen, vilket främjar motivationen. 🕺
PI-planering är ClickUps specialitet!
Om du investerar i ett PI-planeringsverktyg är det bättre att välja en allt-i-ett-lösning som ClickUp, som kan hjälpa dig med mer än bara möten och planeringssessioner. Från centralisering av dokumentation till mikrostyrning av inkrementcykler – plattformen har allt du behöver!
Vi rekommenderar att du provar ClickUps gratisversion och ser hur den kan förändra dina arbetsflöden i leveransscheman! 🌈