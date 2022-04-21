Lean vs. Agile: Vad är skillnaden? 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är skillnaden mellan Lean och Agile?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agile-processen handlar om att optimera ett projekts utvecklingsprocess. Syftet är att göra processen flexibel, transparent och anpassningsbar. Lean-metoden handlar om att optimera produktionsprocessen. Det handlar om att minimera risker och eliminera slöseri (lean production). " } } ] }

Förvirrad över skillnaden mellan Agile och Lean?

Om du har läst om moderna projektledningsmetoder har du kanske hört talas om ramverk som Lean och Agile... många gånger!

Även om dessa två metoder ofta används tillsammans är de två mycket olika projektledningsmetoder.

Så vad är det egentligen?

Ännu viktigare, hur skiljer sig Lean från Agile-metoden?

I den här artikeln tittar vi närmare på båda metoderna och går igenom skillnaderna mellan dem när det gäller tillvägagångssätt, mål och mycket mer. Vi lyfter också fram den bästa projektledningsprogramvaran som hjälper dig att hantera både Lean- och Agile-projekt på ett effektivt sätt.

Låt oss börja!

Lean vs. Agile: En kort historik

Vi börjar med att titta på hur dessa två metoder kom till.

Det är ju trots allt här som skillnaderna mellan Lean och Agile börjar.

1. Agile

På 1980-talet använde datorprogrammerare traditionella utvecklingsmetoder som vattenfallsmetoden för att hantera sina mjukvaruutvecklingsprojekt. Denna process var inte bara tidskrävande, utan också kostsam.

Hur?

Världen inom mjukvaruutveckling växte snabbt.

Och tillväxt innebär oftast att man måste anpassa sig till förändringar.

I Waterfall kan utvecklingen av en produkt ta månader och ibland år. Så när programvaran eller produkten släpps är den redan föråldrad i förhållande till de aktuella behoven.

För att övervinna detta skrevs Agile Manifesto.

Agile-metoden bygger på de fyra värden och tolv principer som beskrivs i Agile Manifesto.

Agile hjälper team att bättre anpassa sig till förändringar genom att involvera intressenter under hela processen. På så sätt blir planeringen, utvecklingen och implementeringen av fungerande programvara bättre.

2. Lean

På 1970-talet utvecklade Taiichi Ohno ett system som kallas Toyota Production System (TPS). Syftet var att minska lagerkostnaderna och förbättra effektiviteten i bilindustrins leveranskedja genom att eliminera alla typer av slöseri.

TPS inspirerades av lagerhanteringssystemet i livsmedelsbutiker och använde visuella signaler för att ange lagerbehovet precis när artiklarna behövdes. Detta minskade det totala svinnet och optimerade hela produktionsprocessen.

Detta system användes sedan för att utforma principerna för Lean-tillverkning.

Men hur kom Lean-mjukvaruutveckling till?

Mary och Tom Poppendiek har skrivit en omfattande guide för mjukvaruutveckling, inspirerad av Lean-principerna för tillverkning.

Låt oss nu ta en titt på vad Lean och Agile egentligen är.

Vad är Agile-metoden?

Agile är en metod för mjukvaruutveckling som hjälper till att utveckla projekt med ett iterativt tillvägagångssätt.

Till skillnad från traditionell projektledningsmetodik delas ett stort projekt i den agila metoden upp i kortare utvecklingscykler som kallas sprints. Varje sprint varar vanligtvis i 2–4 veckor.

Här är ett exempel som illustrerar denna Agile-princip:

Låt oss säga att du bygger en robot.

I en traditionell projektledningsmetod som Waterfall kan det ta månader att planera och utveckla roboten innan den slutligen kan tas i bruk.

Detta kan leda till en situation där AI-funktionen, som du tyckte var ganska cool, visade sig vara värdelös. Vad kunden egentligen ville ha var en robot med perfekt balans.

Med Agile-metoden hade detta kunnat undvikas.

Hur?

I Agile-metoden är kunderna aktivt involverade i utvecklingsprocessen. I slutet av varje sprint ger de feedback, och Agile-teamet implementerar nödvändiga förändringar i nästa cykel.

Denna kontinuerliga förbättring minskar risken för fel och hjälper dig att bygga en robot som passar dina kunders behov perfekt.

Lär dig hur Agile-experter implementerar den agila projektledningsprocessen i sina arbetsflöden.

Vad är Lean-metodiken?

Lean-mjukvaruutveckling baseras på principerna för Lean-metodiken.

De sju principerna för Lean-metoden är:

Eliminera slöseri

Bygg in kvalitet

Skapa kunskap

Skjut upp åtagandet

Leverera snabbt

Respektera människor

Optimera helheten

Varje Lean-princip syftar till att optimera produktionsprocessen genom att eliminera slöseri. Den försöker också minimera riskerna samtidigt som kundvärdet maximeras.

Vänta... vad betyder "eliminera slöseri"?

Att eliminera slöseri innebär att ta bort allt som inte tillför något värde till processen.

Det kan handla om allt från onödiga möten och dokumentation till ineffektiva metoder.

Viktiga skillnader mellan Agile och Lean

Nu när du vet vad Agile-metoden och Lean-metoden innebär, känner du redan att de är olika, eller hur?

För att göra det tydligare följer här en detaljerad lista över de viktigaste skillnaderna mellan Agile och Lean:

1. Skillnader i metodik

Inga överraskningar här.

Detta är den viktigaste skillnaden mellan Agile-metoden och Lean-tänkandet.

A. Agile-metodik

Agile-processen handlar om optimering av ett projekts utvecklingsprocess. Syftet är att göra processen flexibel, transparent och anpassningsbar.

Varför?

Agile-utveckling värdesätter kontinuerlig förbättring och nöjda kunder.

För detta genomgår ett Agile-projekt iterativa utvecklingscykler (sprints) och Agile-teamet involverar aktivt kunden från början till slut.

B. Lean-metodik

Lean-metoden handlar om att optimera produktionsprocessen. Det handlar om att minimera risker och eliminera slöseri (lean production).

Faktum är att ”eliminera slöseri” är en av de första principerna i Lean-metoden.

När du utesluter allt som inte bidrar till projektets slutresultat förkortas produktionsprocessen automatiskt och blir effektivare. På lång sikt sparar du massor av värdefull tid och pengar.

2. Skillnader i tillvägagångssätt

Både Lean- och Agile-metoderna är utmärkta tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling, men de skiljer sig något åt i sitt förhållningssätt till utveckling:

A. Agile-metoden

I Agile-metoden utvecklas ett projekt i korta, stegvisa, iterativa cykler eller sprints.

Den iterativa och inkrementella metoden innebär att ett projekt delas upp i olika faser, som var och en består av planering, implementering, testning och utvärdering. Denna process upprepas tills du uppnår önskat resultat.

B. Lean-metoden

Lean-metoden syftar till att införa små stegvisa förändringar i tillverkningsprocessen för att öka effektiviteten. Även om detta kan resultera i kortare utvecklingscykler är det inte det centrala fokuset för Lean.

3. Skillnader i projektets tidsplan

Både Lean- och Agile-metoderna syftar till att leverera produkten så tidigt som möjligt, men deras projektplaner skiljer sig åt:

A. Agile-projektets tidsplan

Ett Agile- eller Scrum-team arbetar i korta cykler för att leverera snabbt. Varje cykel eller sprint varar vanligtvis i 2–4 veckor.

B. Lean-projektets tidsplan

Lean-team förkortar sin projektplan genom att optimera processflödet. De begränsar vanligtvis sina pågående processer, vilket minskar den totala projektplanen. Till skillnad från Agile finns det dock ingen specificerad tidsram.

4. Skillnader i teamet

Lean- och Agile-metoderna följer olika teamstrukturer:

A. Agilt team

Ett Agile-team är ett litet team av självorganiserade, tvärfunktionella individer.

Vad betyder det?

Självorganiserade : teamen bestämmer själva hur arbetet ska utföras.

Tvärfunktionellt: teammedlemmarna har olika expertisområden, men arbetar mot ett gemensamt mål.

Teamet består av medlemmar som en produktchef (produktägare), en Agile-coach eller Scrum-master, utvecklare, affärsanalytiker etc.

B. Lean-team

I Lean-projektledning bildar du flera Lean-team som består av medlemmar från relevanta avdelningar.

Varje team leds av en teamledare som hanterar sitt respektive team och individuella projekt. Och även om dina Lean-teammedlemmar bör vara kompetenta, behöver de inte nödvändigtvis vara självorganiserade och tvärfunktionella.

5. Skillnader i det övergripande målet

Agile Lean-utvecklingsmetoder strävar efter att uppnå olika mål:

A. Agile-mål

I Agile-utveckling är målet att skapa något som uppfyller slutanvändarnas eller intressenternas krav.

B. Lean-mål

Målet med Lean-utveckling är att eliminera alla processer som inte tillför något mervärde till produktutvecklingen.

6. Skillnader i fokusområde

Så här skiljer sig Agile och Lean från varandra:

A. Agiles fokusområde

Agile-utveckling fokuserar på projektets omfattning och kundvärde.

I Agile-mjukvaruutveckling avser omfattningen av en mjukvaruprodukt dess egenskaper och funktioner. Kundvärdet prioriteras eftersom du i slutet av varje sprint samlar in feedback och implementerar förändringar i nästa cykel.

B. Lean-fokusområde

Å andra sidan handlar Lean-mjukvaruutveckling om att förbättra processflödet och kvaliteten.

Fokus ligger på processförbättring och kvalitet (målet är noll fel).

Detta uppnås vanligtvis med hjälp av en metod som kallas värdeströmskartläggning.

Vad är värdeströmskartläggning?

Värdeflödeskartläggning är en metod som används för att visualisera händelseförloppet mellan produktutveckling och leverans till kunden.

Agile vs. Lean: Vilka är likheterna?

Vet du varför man ofta grupperar Agile-ramverket och Lean tillsammans?

Det beror på att båda metoderna delar värderingar, såsom förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar.

Här är några andra likheter mellan Lean och Agile:

Kontinuerlig förbättring : båda metoderna fokuserar på regelbunden granskning av arbetsmetoden för möjliga förbättringar.

Kundvärde prioritering : oavsett om det är Agiles aktiva involvering av kundernas feedback eller Leans fokus på att leverera kvalitet, syftar båda till att ge ökat värde till kunden.

Effektiva tidsplaner : Agile-metoden innebär att produkter släpps i frekventa versioner, medan utvecklingsprocessen i Lean-projektledning omfattar så få steg som möjligt. Båda dessa metoder fokuserar på att upprätthålla effektiviteten.

Kontinuerligt flöde av resultat: med utvecklingsprocessen uppdelad i delar levererar Agile kontinuerligt värde i steg, medan Lean fortsätter att ge resultat genom att ständigt eliminera slöseri.

Hur man hanterar både Agile- och Lean-projekt på ett effektivt sätt

Så hur ska du hantera Agile och Lean?

Med rätt agila verktyg, förstås!

Nej, du kan inte använda vilket verktyg som helst!

För att hantera projekt med agilitet behöver du en lämplig projektledningsprogramvara.

Vanligtvis bör en projektledningsprogramvara kunna:

Hantera uppgifter och projekt

Automatisera arbetsflöden

Underlätta samarbete i distansarbetsgrupper

Integrera med olika arbetsverktyg

Oavsett om det gäller Agile, Scrum-metoden, Kanban, Lean, Six Sigma eller någon annan projektledningsmetod, bör din programvara kunna hantera det.

Varför?

Varje metod kräver separata funktioner från sina verktyg.

Dessutom är det inte så att varje team väljer en metod och håller fast vid den för alltid!

Du kan alltså inte köpa ny programvara varje gång ditt team använder en annan projektledningsmetodik.

Lyckligtvis har du kraftfulla verktyg som ClickUp för att effektivt hantera alla dina uppgifter och projekt, oavsett vilken metodik du föredrar.

Men vad är ClickUp?

ClickUp är världens högst rankade Lean Agile-programvara för projektledning. Oavsett om du behöver hjälp med att:

Implementera Agile, Lean, Scrum Kanban , Extreme Programming eller någon annan metodik

Spåra alla dina Agile-programvaruutvecklingsprojekt

Hantera ett Agile-team eller flera Lean-team

Planera sprintplanering och andra Scrum-möten

ClickUp är den enda programvaran du behöver!

Låt oss se hur ClickUp kan hjälpa dig att anpassa dig till Lean- och Agile-tekniker:

1. Anpassade uppgiftsstatusar för olika projektfaser

Varje projekt kräver sin egen uppsättning statusar.

En mjukvaruutvecklare kan till exempel ha steg som ”Git Upload” och ”Debugging” i sitt Lean UX-projekt. Ett innehållsutvecklingsprojekt kan däremot ha steg som ”Editing” och ”Quality Check”.

Med ClickUps funktion Anpassade statusar är det inget problem.

Med den här programvaran kan du skapa anpassade statusar som exakt återspeglar ditt projekts behov. Var så beskrivande och kreativ som du vill!

En snabb titt på en uppgifts status räcker för att avgöra i vilket skede den befinner sig. På så sätt kan en teamledare eller någon som arbetar med projektet omedelbart kontrollera hur det fortskrider.

2. Sätt upp mål för att uppnå dina sprintar

Oavsett vilken projektledningsmetodik du föredrar kommer du att ha flera projektmål, till exempel ”utveckla 20 % av produkten i sprint 1” eller ”öka webbplatsens trafik med 10 %”.

Så hur håller man reda på dem?

Tre ord: ClickUps Goals -funktion!

Mål är övergripande begrepp som du kan dela upp i mindre, mätbara delmål.

Välj mellan olika enheter för att mäta ett mål, till exempel:

Valuta: en summa pengar

Tal: ett talintervall från 0 till oändlighet

Uppgifter: en lista över uppgifter som du måste slutföra för att uppnå målet.

Sant/Falskt: endast två möjliga utfall (gjort eller inte gjort)

Att nicka med huvudet och svara med enstaka ord är inte precis någon bra konversation, eller hur?

För att hjälpa team att kommunicera effektivt har varje ClickUp-uppgift ett särskilt kommentarsfält.

Detta underlättar all projektrelaterad kommunikation inom Lean- eller Scrum-teamet.

Använd detta avsnitt för att:

Utbyta projektrelaterad information

Tagga medlemmar för att markera viktiga kommentarer

Hantera problem och dödlägen med rätt sammanhang

Dela relevanta filer och länkar inom valfri uppgiftssektion

Tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar för att säkerställa att de inte går obemärkta förbi.

För bättre samarbete och teambuilding kan du använda chattvyn för att föra konversationer som inte är relaterade till några uppgifter.

4. Arbetsflödesautomatisering för att automatisera över 50 repetitiva uppgifter

Chansen är stor att du hanterar massor av repetitiva manuella uppgifter varje dag.

Och vi är ganska säkra på att det är just de uppgifterna du ogillar mest.

Men oroa dig inte.

ClickUps automatiseringsfunktion ger dig massor av automatiserade uppgifter på din arbetsplats för att lösa det problemet.

Du kan enkelt använda detta för att automatisera repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och frigör resurser för uppgifter som verkligen behöver dem.

Så här fungerar ClickUps arbetsflödesautomatisering:

Om en trigger inträffar och ett villkor är uppfyllt, utförs en specifik åtgärd automatiskt.

Denna mångsidiga programvara erbjuder över 50 förkonfigurerade automatiseringar som hjälper dig att komma igång.

Några av dessa är:

När statusen för en uppgift ändras ändras automatiskt den tilldelade personen.

Använd en mall när du skapar en uppgift

Uppdatera uppgiftens prioritet när dess checklista är klar

Ändra taggar när en uppgifts deadline infaller

Arkivera en uppgift när dess prioritet ändras

Du kan till och med skapa egna anpassade automatiseringar som passar dina behov.

5. Dashboards för visuella översikter av ditt projekt

ClickUps Dashboards ger dig en snabb visuell översikt över din Agile-mjukvaruutveckling eller dina Lean-projekt. Ungefär som ett rymdskepps kontrollcenter.

Fördelen?

En teamledare eller till och med hela ditt Scrum-team kan få en tydlig bild av allt som händer på arbetsplatsen.

För maximal flexibilitet kan du anpassa din instrumentpanel med olika grafer, till exempel:

Hastighetsdiagram : visar hur snabbt deras uppgifter slutförs visar hur snabbt deras uppgifter slutförs

Burnup-diagram : visar hur mycket arbete som redan har utförts i ett projekt. visar hur mycket arbete som redan har utförts i ett projekt.

Burndown-diagram : visar hur mycket arbete som återstår i ett projekt visar hur mycket arbete som återstår i ett projekt

Kumulativa flödesscheman : se hur projektet fortskrider över tid se hur projektet fortskrider över tid

6. Gantt-diagram för enkel övervakning av projektets tidsplan

Trött på att använda kalkylblad för att hålla koll på projektets tidsplaner eller framsteg?

Säg adjö till 90-talets tankesätt!

ClickUps Gantt-diagram är perfekta för att spåra och hantera din projekttidsplan.

En snabb titt på ditt Gantt-diagram räcker för att avgöra om allt går enligt plan eller inte.

Det bästa?

Dessa Gantt-diagram har massor av automatiserade funktioner.

De kan:

Justera automatiskt uppgiftsberoenden när du omplanerar objekt

Jämför förväntad och aktuell projektframsteg

Beräkna projektets framstegsprocent baserat på slutförda uppgifter/totalt antal uppgifter

Beräkna kritisk väg för att identifiera vilka uppgifter som ska prioriteras

Hjälp med Agile-arbetsflödeshantering

Slutsats

Visst, Lean och Agile skiljer sig åt på flera sätt.

Men även om varje utvecklingsmetodik är perfekt för en annan typ av projekt, behöver du fortfarande rätt projektledningsprogramvara för att hantera allt.

Lyckligtvis behöver du bara använda ClickUp, den bästa Agile- och Lean-programvaran på marknaden!

Från att hjälpa dig att följa Agile-tankesättet till att öka din affärsmässiga flexibilitet – ClickUp har allt du behöver.

Så varför inte registrera dig gratis idag och bli en mästare på projektledning?