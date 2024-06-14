10 gratis PI-planeringsmallar

Att implementera agila metoder på företagsnivå kräver disciplin. Varje gång du försöker synkronisera intressenter är det lätt att gå vilse i en virvelvind av programbackloggar från chefer, utvecklare och dedikerade projektteam.

Program Increment (PI)-planering är en ceremoni (händelse) som gör det möjligt för distribuerade och fjärrstyrda agila team att skala upp i en mer strukturerad miljö. Den fokuserar på att prioritera mål och fastställa tydliga leverabler för att samordna hela organisationen mot ett gemensamt mål.

PI-planeringsmallar är din bakom kulisserna-pass till en framgångsrik agil transformation som underlättar genomförandet av effektiva PI-sessioner för ett skalbart agilt ramverk. Med tydliga strukturer, intuitiv anpassning och samarbetsfunktioner förvandlar dessa mallar din programinkrementplanering till en konstform!

Vad är en PI-planeringsmall?

Program Increment är en grundläggande ceremoni inom Scaled Agile Framework (SAFe) som hjälper team att framgångsrikt planera och genomföra sin nästa åtgärd, vare sig det är personligen eller på distans. Det kräver interaktioner över spridda processer och backloggar med flera intressenter, vilket är anledningen till att en PI-planeringsmall blir en värdefull resurs för dessa sessioner.

Denna mall är ett visuellt verktyg för att effektivisera projektkommunikation och samarbete, vilket ger teamen en känsla av transparens och en gemensam vision. Den innehåller vanligtvis olika avsnitt, såsom mål, funktioner, risker, beroenden och tidsplaner, för att guida deltagarna genom PI-planeringsprocessen.

En översikt över en PI-planeringsmall måste förberedas före planeringsinitiativet och återspegla primära element som prioriterade funktioner, ägarskap av händelser samt roller och ansvar. Tanken är att samma dokument kan användas för att smidigt genomföra möten (som sträcker sig över 1–2 dagar) och registrera de resulterande åtgärdspunkterna – allt i riktning mot ett skalbart agilt ramverk.

Vad kännetecknar en bra PI-planeringsmall?

En bra PI-planeringsmall bör ha följande nyckelegenskaper för att samordna teamen kring en gemensam vision:

SAFe-standardstruktur: Mallen ska ha ett tydligt format enligt : Mallen ska ha ett tydligt format enligt SAFe-ramverket , med väl definierade och anpassningsbara avsnitt för mål, funktioner, mötesdagordningar och tidsplaner. Visuell representation : Visuella element, såsom diagram, tabeller och scheman, bör inkluderas för att göra komplex information mer lättförståelig i affärssammanhang. Samarbetsfunktioner: Det bör stödja : Det bör stödja tvärfunktionellt samarbete , så att flera teammedlemmar kan bidra och redigera i realtid, både på plats och på distans. Prioriteringsmekanismer : Leta efter verktyg som färgkodning och märkning för att prioritera arbetsuppgifter , vilket är avgörande för effektiv resursallokering och maximering av det levererade värdet. Risk- och beroendehantering : En bra mall bör ta upp risker och beroenden och hjälpa agila team att identifiera och mildra potentiella flaskhalsar som kan leda till leveransstörningar. Ansvarsskyldighet: Mallen ska tydligt definiera roller och ansvar inom PI-planeringsprocessen, så att det framgår vem som är ansvarig för vad under PI-planeringsevenemang.

Håll smidiga breakout-sessioner med dessa 10 exceptionella PI-planeringsmallar

Upptäck vårt urval av 10 GRATIS PI-planeringsmallar som finns tillgängliga i både ClickUp och PowerPoint, och som hjälper dig att nå agil framgång genom kollektiva teaminsatser. ✊

1. ClickUp PI-planeringsmall

Ladda ner denna mall När ditt team planerar och minimerar risker kan du använda den här mallen för att främja kreativt tänkande och problemlösning och se hur din backlog utvecklas i realtid.

Föreställ dig en layout där alla aspekter av teamets framsteg, inklusive kapacitet, arbetsbelastning, eftersläpningar och risker, finns inom räckhåll och presenteras på ett tydligt och begripligt sätt. ClickUp PI-planeringsmallen gör det möjligt!

Det här är din mall för att starta en strömlinjeformad programinkrementeringsplanering. Med den inbyggda steg-för-steg-guiden kan du smidigt organisera projekt, sprintar och släppscheman på nolltid!

Med mallen kan du använda en whiteboard för att kartlägga dina diskussioner på fyra huvudtavlor, var och en anpassad för att säkerställa välorganiserade brainstorming-sessioner:

Teams Board: Fördjupa dig i detaljerna för varje team, deras iterationer, uppgifter och mål. Program Board: Få en helhetsbild av funktioner, beroenden och milstolpar, med fokus på anpassning till övergripande : Få en helhetsbild av funktioner, beroenden och milstolpar, med fokus på anpassning till övergripande programmål. Agendatavla: Håll dig till schemat med ett särskilt utrymme för din agenda och information om presentatören. ROAM Board: Fördjupa dig i potentiella hinder och svårigheter och kategorisera risker som: Resolved (löst) Owned (ägt) Accepted (accepterat) Mitigated (mildrat) Resolved Owned Accepted Mitigerad

R esolved

O wned

A ccepted

Mitigerad

När ditt team gemensamt beslutar om riskhanteringsstrategier under sessionerna kommer du att se en dynamisk utveckling av din backlog, med klisterlappar som representerar identifierade risker som kan justeras i realtid. Integrera liveuppgifter och dokument direkt i din whiteboard och använd ClickUp Dashboards för att övervaka dem.

Med anpassade statusar, anpassade fält och ClickUp-vyer ger denna mall dig möjlighet att skräddarsy din PI-planering efter dina specifika behov. Spåra sprint- och projektframsteg, kategorisera uppgifter med anpassade attribut och visualisera mål utan ansträngning.

2. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Ladda ner denna mall Anpassa ClickUps mall för agil sprintplanering, som innehåller olika uppgiftsstatusar, vyer och mycket mer.

Om ditt team tenderar att tappa fokus under aktiva PI-sessioner kan ClickUp Agile Sprint Planning Template vara en game changer. Den ger dig möjlighet att leda problemlösningsmöten med självförtroende, i vetskap om att diskussionerna kommer att vara relevanta, målen kommer att uppnås och allas tid kommer att respekteras. Dina möten kommer att löpa som på räls, och ditt team kommer att tacka dig för det! ⏰

Planera, följ upp framsteg och hantera resurser under sprintplaneringen med hjälp av en mall för agil sprintplanering. Ställ in förväntningar med hänsyn till teamets kapacitet. Granska skillnaden mellan uppskattade och faktiska timmar med scrumteamet under sprintretrospektivet.

ClickUps mall för agil sprintplanering säkerställer att teamen kan:

Planera enkelt sprints, oavsett hur komplext ett projekt är.

Visualisera beroenden och uppgifter i en tydlig tidslinjevy.

Spåra framstegen i alla faser av sprintplaneringen

Oavsett om du hanterar ett enskilt projekt eller en hel portfölj hjälper denna mall dig att planera smartare och genomföra snabbare!

3. ClickUp-mall för programinkrementtavla

Använd ClickUps mall för programinkrementtavla för att skapa en visuell tidslinje och kartlägga arbetsflöden.

ClickUp Program Increment Board Template fungerar som en vägledning för din Agile Release Train (ART) och säkerställer att alla teammedlemmar är med och arbetar i perfekt harmoni. Precis som spåret är grunden för ett fungerande tågsystem, så lägger denna mall grunden för din agila resa. 🚂

Den färdiga whiteboardvyn, som är utformad för samarbete, gör det möjligt för projektledare att underlätta brainstorming-sessioner och samla in idéer från alla intressenter. Det är den perfekta platsen för att omvandla innovativa idéer till genomförbara planer.

Men det som verkligen utmärker denna mall är dess visuella tydlighet. Den gör det möjligt för dig att lägga in aktiviteter med hjälp av klisterlappar, medan den färgkodade legenden hjälper dig att kategorisera och organisera dem. Lista uppgifter tillsammans med milstolpar för att få en snabb överblick över teamets ansvarsområden.

Med funktionen Connectors kan du markera kopplingar mellan olika element, vilket gör det ännu enklare att förstå relationer som bidrar till inkrementeringsprocessen och bredare mål.

Så här använder du mallen: Börja med att definiera dina programfaser och gå sedan vidare till teammedlemmar, som kan vara avdelningar eller dedikerade team. Tilldela dem deras kapacitet och belastning och se till att arbetsbelastningen fördelas jämnt.

4. Mall för projektimplementeringsplan från ClickUp

Att använda ClickUps mall för projektimplementeringsplan hjälper dig att definiera projektets omfattning, fastställa tydliga tidsplaner, beskriva leverabler och mycket mer, vilket bidrar till en effektiv projektgenomförande.

Sätt igång ditt projekt med denna mall för projektimplementeringsplan från ClickUp! Den innehåller en väl utformad färdplan som hjälper dig att planera projektets omfattning, deadlines och viktigaste leveranser. 🎬

För att säkerställa att PI-sessionen följer schemat hjälper denna mall till att övervaka kritiska faktorer såsom resursallokering, budgethantering och synkronisering av tidsplaner.

Låt oss säga att du leder ett mjukvaruutvecklingsprojekt. I mallens projektlista kan du lista utvecklingsuppgifter som kodning, testning och dokumentation. Tilldela teammedlemmar, ange deadlines och använd anpassade fält för att ange status för varje uppgift – om den är pågående, slutförd eller behöver granskas.

Gantt-vyn ger dig en visuell tidslinje. Om till exempel kodningen måste göras innan testningen kan du med hjälp av denna vy se sekvensen av uppgifter och deadlines. På så sätt kan du snabbt identifiera effekterna på testningen om kodningen blir försenad och justera din plan därefter.

I projektfaslistan grupperas uppgifter efter faser (som utveckling, kvalitetssäkring och release) tillsammans med förfallodatum. Du kan omedelbart se vilka uppgifter som närmar sig deadline, vilket säkerställer att varje fas fortskrider enligt plan.

Vill du fördela budgetar på ett ansvarsfullt sätt? Använd projektkostnadstabellen för att ange kostnadsposter som programvarulicenser, utvecklingsverktyg och löner. Slutligen innehåller mallens resursdokument viktigt referensmaterial, såsom kodningsriktlinjer och bästa praxis.

5. ClickUp-mall för programhantering

ClickUps programhanteringsmall har allt du behöver för att göra ditt program till en framgång!

Gör din PI-planering till ett evenemang som handlar om att hålla projekten på rätt spår, hantera problem och hantera risker snabbt. Med ClickUp-mallen för programhantering får du ett heltäckande verktyg som förenklar agil projektledning. 🎯

Denna mall ger en strukturerad hierarki för att samordna ditt program med dess övergripande mål. Du får tre avsnitt för att organisera ditt projekt, enligt beskrivningen i följande tabell:

Projekt Gantt Gantt-vyn erbjuder en interaktiv översikt över tabellvyn Project Financials ett formelfält som automatiskt beräknar skillnaden mellan budgeterade och faktiska utgifter. Här får du en överblick över ditt projekt och dina uppgifter. Den inbyggdaerbjuder en interaktiv översikt över projektets tidsplan , vilket ger utrymme för att justera uppgiftsberoenden. Dessutom harProject Financials ett formelfält som automatiskt beräknar skillnaden mellan budgeterade och faktiska utgifter. Problem Anpassade fält låter dig ange detaljerad information för varje ärende, vilket gör spårning och hantering mer effektiv, medan Board-vyn visar allt Det här avsnittet säkerställer att backloggar och andra problem hanteras snabbt.låter dig ange detaljerad information för varje ärende, vilket gör spårning och hantering mer effektiv, medanvisar allt i Kanban-stil , vilket gör det enkelt att se var varje ärende befinner sig och vad som behöver uppmärksammas. Risk I det här avsnittet kan du identifiera och bedöma potentiella risker inom ditt program. Det erbjuder både list- och tavelvy, vilket ger dig flexibilitet i hur du väljer att hantera och visualisera dina risker och utveckla strategier för att minska dem.

ClickUp-mallarna erbjuder AI-baserade funktioner för projektledning. Om dina PI-sessioner till exempel tenderar att bli långa och fyllda med information kan du använda ClickUp AI för att sammanfatta mötesanteckningar och skapa åtgärdspunkter från uppdateringar av uppgifter!

6. ClickUp-mall för projektresursmatris

Planera dina resurser effektivt med denna Matrix-mall och fastställ den förväntade totalkostnaden för dina tillgängliga resurser.

Resursplanering och tråkig sifferknåpning står nästan alltid i centrum när du skalar upp ditt agila program. ClickUp Project Resource Matrix Template är din pålitliga hjälpreda om du vill jonglera kostnader och kapacitet med remarkabel precision. 🔢

Denna mall är som att ha en matematiskt kunnig assistent som guidar dig genom komplicerade beräkningar, talar om exakt var du ska mata in siffrorna och sedan på ett magiskt sätt beräknar dem för att generera slutliga resultat med hjälp av formelfält. Som standard stöder den fem typer av resurser:

Mänskligt Utrustning Anläggning (omfattar kontor, fabriker eller andra platser som är kopplade till projektet) Programvara Material

Det är enkelt att använda mallen över olika avdelningar! Allt börjar med att ditt team eller nyckelpersoner i projektet skickar in ett resursinmatningsformulär. Detta formulär samlar in viktig information om de resurser som behövs, och dessa data flödar smidigt in i resurslistan, organiserad efter resurstyp. Här kan du ange status för varje resurs, oavsett om de är i STARTAD process, PLANERADE för framtiden eller tillfälligt PÅ VÄNTELISTA.

En anmärkningsvärd funktion är statuspanelen, som ger en snabb översikt över hela din resurspool. För en närmare titt på upphandlingsscheman kan du använda tidslinjevyn. Det enklaste sättet att justera scheman? Klicka, dra och justera – så enkelt är det!

Slutligen, när det gäller ekonomiska frågor, vänd dig till kostnadstabellen. Den erbjuder en ekonomisk översikt som sammanfattar kostnaderna för varje resurs sorterade efter avdelning, vilket ger dig full kontroll över projektets budget – perfekt för din PI-planeringstavla eller strategi. 💵

7. ClickUp-mall för projektarbetsplan

Denna mall är din biljett till effektiv projektplanering och projektledning, som gör det möjligt för dig att spåra arbetstimmar, sätta prioriteringar och justera ditt projektschema.

ClickUp-mallen för projektarbetsplanering kan hjälpa till med PI-planering i alla projektfaser. Den gör det möjligt att jämföra planerade och faktiska arbetstimmar, prioritera aktiviteter och smidigt justera projektets tidsplan för framtida sprintar.

Med sin trafikljusinspirerade RAG-status (röd, gul, grön) fungerar mallen som ditt teams personliga hejarklack, som viftar med flaggor för att signalera om ni glider fram smidigt, stöter på mindre hinder eller står inför större omvägar. 🚦

Denna projektledningsmall effektiviserar ditt arbete från start till mål. Du eller medlemmarna i ditt PI-planeringsteam kan lägga till uppgifter med hjälp av formuläret för inlämning av uppgifter. De inlämnade uppgifterna organiseras sedan överskådligt i listan över alla aktiviteter, sorterade efter projektfaser.

Redigera anpassade fält för att ställa in uppgiftsattribut som prioriteringar, framsteg, förseningar och arbetsinsats. Statuspanelen ger en snabb och tydlig översikt över uppgiftsstatus, vilket gör uppdateringar till en barnlek.

För en översiktlig bild av leveranstidsplanen, gå till Projektets tidsplan för att överblicka uppgifterna linjärt, där varje post anger den planerade tidsinvesteringen. Du kan snabbt omplanera eller justera uppgiftens varaktighet även efter att mötena är över.

Mallens Project Gantt-vy ger en detaljerad projektöversikt, så att du kan definiera uppgiftsrelationer och spåra milstolpar från förplanering till efterproduktion.

8. ClickUp-mall för programspårning

Det samlar team, processer och en mängd kunskap på ett ställe, vilket gör projektuppföljningen till en smidig upplevelse.

Precis som en pålitlig GPS förenklar komplexa rutter, så effektiviserar ClickUp Program Tracker Template din resa genom PI-planeringen. Den förenar team, processer och en skattkista av kunskap inom en enda plattform, vilket gör projektuppföljningen till en barnlek.

Oavsett hur länge ditt program varar fungerar den här mallen bra för PI-planeringssessioner, budgetering och ekonomi som ett proffs. Med dess anpassningsbara vyer kan du övervaka både arbetsflöden före och efter planeringen och utveckla datastödda strategier.

Projektlistan är din arbetsyta för att definiera och utvärdera programaktiviteter – sortera uppgifter efter brådskande eller andra parametrar.

Rigida scheman är ett hinder för agil framgång. Lyckligtvis kan du med den här mallens dra-och-släpp-tidslinjevy göra smidiga justeringar på nolltid. Och när det gäller att förstå teamets tillgänglighet fungerar arbetsbelastningsvyn som din intuitiva kompass.

Med anpassade fält som rullgardinsmenyn Projektfas kan du enkelt hålla koll på varje steg, medan matrisen för påverkan och insats låter dig kategorisera uppgifter efter PI-planeringen på ett smart sätt som:

Snabba vinster: Stor effekt, liten ansträngning 🏆

Stora projekt: Stor påverkan, stort arbete 💰

Fyllnadsuppgifter: Låg påverkan, låg insats 🤷

Olukrativa uppgifter: Låg påverkan, hög insats ❌

9. PI-projektplaneringsmall i PowerPoint från Slidegeeks

Du hittar 27 noggrant utformade bilder med tilltalande grafik som kommer att tilltala din publik.

PI Project Planning PowerPoint Template från Slidegeeks har fördesignade bilder, noggrant utformade med exempelinnehåll och fängslande grafik, redo att ge liv åt dina PI-planeringspresentationer.

Detta paket är en kraftfull samling av 27 bilder, var och en utformad med rik grafik, ikoner och layouter, som gör att ditt budskap når fram till din publik. Det behandlar en mängd olika ämnen och ger dig möjlighet att leda effektiva brainstorming-sessioner, utforska olika aspekter av projektet och engagera deltagarna på ett meningsfullt sätt. 🗣️

Det som utmärker denna mall är dess användarvänlighet. Den ger tydliga instruktioner om hur du kan anpassa och omstrukturera dina presentationer. Du har friheten att justera allt, från färger och format till design, så att det passar perfekt med din vision.

10. Mall för programinkrementplanering av SketchBubble

Du hittar 27 noggrant utformade bilder med tilltalande grafik som kommer att tilltala din publik.

Vill du ha något som underlättar engagerande diskussioner ansikte mot ansikte med ditt team? Program Increment PI Planning Template från SketchBubble kan vara till hjälp!

Denna mall innehåller åtta vackra bilder – alla utformade för att hjälpa dig att identifiera och hantera beroenden mellan team och främja samarbete, vilket skapar synergieffekter mellan Agile Release Trains (ART). 🗨️

Denna malls mångsidighet gör att du kan anpassa innehållet efter dina unika behov. Den är kompatibel med populära plattformar som Microsoft PowerPoint, Google Slides och Apple Keynote och erbjuder två tilltalande teman att välja mellan: blått och mångfärgat. Dessutom kan du enkelt manipulera och återanvända alla visuella element eftersom de är HD- och vektorbaserade.

Samordna agil utveckling och affärsmål med ClickUp

Dessa 10 mallar för PI-planering har mycket att erbjuda när det gäller design och funktionalitet. Men om du verkligen vill säga adjö till kaos och välkomna en nyfunnen tydlighet för ditt projekt rekommenderar vi att du registrerar dig för ClickUp.

Detta kostnadsfria projektledningsverktyg har en skattkista av mallar som hjälper agila team att omforma mål, samarbeta och klara PI-planering med självförtroende och lätthet. 🤸