5 produktmisslyckanden som blev framgångar

Som alla blivande uppfinnare vet är utvecklingen av en bra idé bara det första steget i utvecklingen av en framgångsrik produkt. Utan de tekniska färdigheterna för att förverkliga din lysande idé – eller en partner som hjälper dig att förverkliga den – kommer din uppfinning sannolikt att förbli en fantasi.

Och då räknar vi inte ens med de uppfinningar som blir prototyper men aldrig utvecklas till fullfjädrade konsumentprodukter.

Det finns också en tredje produktkategori: idéer som blev livskraftiga uppfinningar, men inte på det sätt som skaparen hade tänkt sig. Tänk på receptbelagda läkemedel med överraskande icke-godkända fördelar, som ett läkemedel mot högt blodtryck som vissa läkare ordinerar för att behandla PTSD-relaterade mardrömmar. Eller tänk på Play-Doh: den oändligt töjbara, formbara leran som alla känner till och älskar var ursprungligen tänkt att vara ett tapetrengöringsmedel.

För att lyfta fram den kreativitet och flexibilitet som krävs för framgångsrik produktutveckling har ClickUp sammanställt en lista över produkter som nådde framgång inom något annat än sitt ursprungliga syfte, utifrån en samling nyheter och expertskällor.

Fortsätt läsa för att upptäcka hur dessa fem välkända konsumentprodukter har utvecklats långt bortom sina uppfinnares ursprungliga idéer.

1. Pacemaker

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

1956 försökte uppfinnaren Wilson Greatbatch skapa en maskin som kunde spela in ljudet från det mänskliga hjärtat när han av misstag installerade ett motstånd som hade fel storlek. Istället för det avsedda resultatet började maskinen avge sin egen puls.

Trots att pulsen initialt var oregelbunden fortsatte Greatbatch att arbeta med enheten tills den producerade en regelbunden puls med mycket lite batterikraft.

Efter ytterligare tester på en hund hade Greatbatch pacemakern klar för användning på människor. År 1961 använde cirka 100 patienter den nya pacemakern. Uppskattningar tyder på att så många som 3 miljoner amerikaner använder en implanterbar pacemaker idag.

2. Post-it

via Indypendenz/ Shutterstock

Historien bakom den numera allestädes närvarande klisterlappen började 1968 när en kemist vid Minnesota-baserade 3M försökte utveckla ett nytt lim. Spencer Silver ville skapa ett ännu starkare och tåligare lim än det företaget redan hade och kom på idén med mikrosfärer. Dessa små klibbiga sfärer kunde fästa på ytor men var lätta att ta bort. Silver kunde initialt inte hitta någon användning för dem, men 1974 fick en kollega vid namn Art Fry en snilleblixt.

Medan Fry fumlade med en psalmbok under kyrkokörens övning insåg han att bokmärken skulle vara mycket mer användbara om de kunde fästas på sidan, så att de inte föll ut när man öppnade boken.

När 3M-teamet hade utvecklat prototypen för Post-it insåg de att den också var praktisk för att skicka meddelanden mellan kollegor på kontoret. 1980 lanserade 3M den första Post-it-produkten, som blev en stor succé.

3. Bubbelplast

via New Africa/ Shutterstock

Alfred Fielding och Marc Chavannes skapade bubbelplast 1957 som en texturerad tapet som de hoppades skulle tilltala Beat-generationen. När de drog två plastduschdraperier genom en värmeförseglingsmaskin blev resultatet en film med luftbubblor inneslutna.

Även om Fielding och Chavannes inte var säkra på hur deras uppfinning skulle användas på bästa sätt, visste de att de hade skapat något intressant och ansökte om patent för processen. De två uppfinnarna brainstormade mer än 400 potentiella användningsområden innan de snubblade över ett som fastnade: förpackningsmaterial.

Idag är Sealed Air – företaget som Fielding och Chavannes grundade – ett Fortune 500-företag som 2021 omsatte över 5,5 miljarder dollar.

4. Listerine

via Ju Jae-young/ Shutterstock

Känner du till begreppet halitos? Du kanske inte vet att Listerine faktiskt myntade begreppet för att sälja munvatten. År 1879 utvecklade Dr Joseph Lawrence den ursprungliga formeln för Listerine som ett kirurgiskt antiseptiskt medel. Han döpte till och med sin uppfinning efter Dr Joseph Lister, den första kirurgen som opererade i en steriliserad kammare och antiseptisk medicins fader.

År 1895 hade Lawrence överlåtit äganderätten till Listerine till Lambert Pharmaceutical Co. , som upptäckte att det också dödade bakterier i munnen och marknadsförde det till tandläkare. På 1920-talet började företaget sälja Listerine som ett botemedel mot "halitos" – tidigare känt som dålig andedräkt – och försäljningen ökade dramatiskt.

5. YouTube

via Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

YouTube:s 2,5 miljarder aktiva användare skulle troligen inte ha känt igen den första versionen av den populära videoappen. År 2005 skapade grundarna Steve Chen, Chad Hurley och Jawed Karim YouTube som en videodatingsajt där användarna kunde ladda upp videor där de pratade om sin drömpartner.

Efter knappt en vecka hade inte en enda person laddat upp en video. Grundarna erbjöd till och med kvinnor 20 dollar för att ladda upp videor av sig själva på webbplatsen.

När de insåg att deras ursprungliga plan inte fungerade öppnade grundarna plattformen för alla typer av videor – och YouTube som vi känner det idag föddes. 2006 förvärvade Google YouTube för 1,65 miljarder dollar, och under andra kvartalet 2022 rapporterade YouTube en vinst på 7,34 miljarder dollar.

Underskatta aldrig kraften i misslyckanden

Det är svårt att föreställa sig en värld utan dessa uppfinningar – vissa har bokstavligen och andra bildligt räddat liv.

Rogaine var avsett att vara ett blodtrycksmedicin.

Wheaties uppstod genom att en blandning av vetekli råkade spillas ut på en spis.

Och mannen bakom mikrovågsugnen arbetade ursprungligen med radarutrustning för andra världskriget när han upptäckte att maskinens vågor smälte en chokladkaka i hans ficka.

Men alla dessa uppfinningar började som misslyckade experiment, så underskatta aldrig kraften i misslyckanden.

En av ClickUps kärnvärden är att växa 1 % varje dag, vilket är nyckeln till framgång, och både små framgångar och misslyckanden ses som lärdomar. Dina upptäckter, stora som små, kan vara just det som leder dig till att uppfinna nästa stora sak som kan förändra våra liv för alltid.

Gästskribent:

Annalise Mantz från Stacker