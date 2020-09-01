20 frågor om Agile (med svar)

Behöver du förbereda dig för några agila intervjufrågor?

Agile-metoden används av många företag för att ta fram fantastiska produkter och är förmodligen den mest använda projektledningsmetoden i världen.

Oavsett om du planerar att bli Scrum-mästare eller Agile-testare i ett företag måste du veta allt om Agile och Scrum.

Men om du är nervös inför din kommande Agile-intervju, var inte det!

Denna artikel hjälper dig med dessa frågor och använder till och med några exempel från livet för huvudförfattaren Liz Lemon i serien 30 Rock.

För att göra det lite roligare kommer Liz och hennes chef Jack (som leder ett team av författare på ett tv-bolag) att coacha dig så att du kan svara på alla knepiga frågor om Agile.

Är du redo att få coaching?

Intervjufrågor om Agile

Har du precis börjat lära dig Agile? Svaren på dessa frågor tar dig från nybörjare till expert inom Agile!

1. Vad är Agile?

Den agila metoden för mjukvaruutveckling och projektledning hjälper team att leverera kundorienterade produkter i korta utvecklingscykler som kallas sprints.

Varje sprint varar i cirka två till fyra veckor, under vilka teamen utvecklar en fungerande version av produkten. Efter sprinten skickas en version till intressenterna för feedback, och ändringar görs i enlighet med detta i nästa sprint.

Det är som att vara Jacks adept... Du får mycket feedback.

Men låt oss hoppas att den feedback du får är bättre än denna:

2. Vad är Agile-manifestet?

Agile-manifestet är ett kort dokument som beskriver de fyra värdena och tolv principerna för Agile-metoden. Dessa värden och principer hjälper oss att förstå hur Agile-metoden skiljer sig från traditionella projektledningsramverk, som Waterfall.

Agile-manifestet beskriver således uppförandekoden för Agile-team.

Ungefär som Liz Lemons livsrådgivningsbok, Dealbreaker.

3. Vilka värderingar och principer ligger till grund för den agila metoden?

De fyra agila värdena är följande:

Individer och interaktioner före processer och verktyg

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar

Omfamna förändring istället för att följa en plan

De 12 agila principerna kan delas in i följande fyra kategorier:

Principer för kundnöjdhet

Kvalitetsprinciper

Principer för teamarbete

Principer för projektledning

Inget av dessa värderingar eller principer är dock särskilt rigida, oavsett hur mycket Liz försöker övertyga dig om motsatsen!

De är helt enkelt avsedda att finslipa ett agilt tankesätt som hjälper teammedlemmarna att leverera produkter som kunderna verkligen älskar.

4. Vad är ett agilt arbetsflöde?

Ett agilt arbetsflöde är den typiska processen för alla agila projekt och omfattar följande fem steg:

Steg 1: Koncept

Du utvecklar en projektvision, skapar din produktbacklogg och börjar planera din sprint.

Steg 2: Inledande fas

Här tilldelar du sprintar till olika team, ger dem resurser att arbeta med och klargör projektets tidsram.

Steg 3: Iteration

Det agila mjukvaruutvecklingsteamet börjar arbeta med sprintbackloggen i detta skede. Målet är att släppa fungerande mjukvara i slutet av varje sprint, men de första versionerna har vanligtvis mycket begränsade funktioner.

Steg 4. Släpp

I slutet av en sprint släpper utvecklarna produkten till kunderna för att få feedback.

Steg 5: Pensionering

Här tas den aktuella produktversionen ur bruk och ersätts med sprinten för en ny release.

Dessa fem steg upprepas för varje sprint tills slutprodukten är helt färdigutvecklad.

Och även om Agile-metoden uppmuntrar team att experimentera och justera sitt eget Agile-arbetsflöde, måste de förstå betydelsen av varje steg.

Särskilt om dina teammedlemmar har en vana att gå från 0 till 100 som TV-stjärnan Jenna Maroney!

5. Hur skiljer sig Agile från traditionell projektledning?

Agile är en modern metodik som är avsedd att möta de dynamiska behoven inom ny generationens mjukvaruutveckling.

Den största skillnaden mellan Agile och traditionella projektledningsmetoder som Waterfall ligger i processen.

Traditionella projektledningsmetoder har en lång, linjär produktionscykel som kan vara upp till sex månader eller mer åt gången.

Tänk dig att få Liz att vänta så länge på något!

Å andra sidan levererar ett agilt team fungerande versioner av produkten i kortare sprintar.

Detta säkerställer att de får feedback från kunderna under hela processen och inte bara i slutet, vilket bidrar till att utveckla kundorienterade produkter.

Denna skillnad återspeglas i alla aspekter av hur ett agilt team fungerar:

De är mer flexibla, anpassningsbara och öppna för förändringar i planerna.

De har bättre möjligheter till experimentering

De är självorganiserade och tvärfunktionella.

De samarbetar med kunden i varje steg av processen.

Och vi är säkra på att Jack Donaghys ledarskapsgeni kommer att rekommendera Agile.

6. Vilka är utmaningarna med att skala upp ett agilt ramverk och hur kan man övervinna dem?

Agile passar perfekt för små, praktiskt inriktade team som vill leverera resultat snabbt.

Men det är något mer utmanande för ett stort företag som behöver införa den inom flera vertikala marknader, funktioner och projekt.

Tänk på de utmaningar Jack Donaghy stod inför när han tog över som chef för tv-nätverket.

När företag skalerar upp Agile-ramverket måste de vara beredda på att möta utmaningar som:

Övergång från traditionella, långsamma projektledningsmetoder till Agile-ramverket

Hjälpa ledningsgruppen att följa Agile Manifesto precis som utvecklingsteamet

Synkronisering mellan flera stora team som arbetar med samma produkt

En grundlig förståelse av den agila metoden kommer att hjälpa dem, men de behöver också ytterligare stöd från ett skalningsramverk.

Ett exempel på detta är Scaled Agile Framework: en uppsättning principer och arbetsflödesmönster som hjälper stora organisationer att bli agila.

Den agila modellen som beskrivs i Scaled Agile Framework tar upp problem som strategi, investeringar och samordning mellan team på flera nivåer.

En av de viktigaste fördelarna med en modell som Scaled Agile Framework är att den ökar transparensen och anpassningsförmågan i stora team.

7. Vad är en Agile-coach och hur leder de ett projekt?

En Agile-coach är som Jack Donaghy är för Liz Lemon.

En vänlig, hjälpsam och stödjande mentor.

Och precis som han hjälper en Agile-coach till med:

Förbättra befintliga processer för att göra teamet mer effektivt

Utbilda teammedlemmarna i allt som har med Agile att göra

Överbrygga kommunikationsklyftor mellan olika team, såsom utveckling och marknadsföring

Intervjuer för Agile-coach testar specifikt dina färdigheter inom kommunikation, ledarskap och mentorskap.

Om du har erfarenhet av att arbeta i ett agilt team kan du gå med i ett agilt utbildningsinstitut eller ta certifierade onlinekurser för att bli agil coach.

8. Vad är agilt testning?

Agile-testning är den testprocess som används inom Agile-projektledning.

Testning är absolut avgörande för alla Agile-projekt. Till skillnad från traditionella projektledningsmetoder testar ett Agile-projekt kontinuerligt sina produkter med hjälp av olika testfall.

Ungefär som Tracy Jordan, stjärnan i "The Girlie Show", som ständigt testar Liz tålamod.

Men medan Tracys upptåg saknar rim och rytm är den agila testmetodiken mycket väl kodifierad.

Du kan svara på en Agile-testintervjufråga genom att prata om de fyra typerna av Agile-testmetoder:

Beteendestyrd utveckling : teammedlemmarna observerar produktens beteende i olika testfall eller artificiella scenarier.

Acceptanstestdriven utveckling : gemensamt testande av testare, utvecklare och kund

Explorativ testning : immersiv testning där testare leker med produkten istället för att följa en fastställd testmetodik.

Sessionsbaserad testning: liknar utforskande testning, men med en ”teststadga” som fastställer agendan för varje session.

Var och en av dessa tester kan genomföras med hjälp av någon av följande Agile-testkvadranter:

Automatiserad testning

Automatiserad och manuell testning

Manuell testning

Specialverktyg

I grund och botten är den agila testmetodiken tillräckligt detaljerad för att hjälpa Liz att knäcka koden för att hantera Tracy!

Bonus: Kvadranten för teknisk skuld

9. Vad är en agil testare och vilka är deras ansvarsområden?

En agil testare är den huvudsakliga ansvarige för alla agila tester i ett team.

De ansvarar för att genomföra holistiska, djupgående tester av produkten och förse utvecklarna med specifika mått för att mäta framstegen.

En agil testare bör:

Definiera omfattningen och uppskattningen av varje test, inklusive vilken del av produkten som ska testas och vilken som inte ska testas.

Utforma olika testfall

Automatisera så många delar av testet som möjligt

Dokumentera resultaten och kommunicera dem till utvecklarna

Samarbeta med utvecklare och kunder för att lösa problem

För att klara allt detta bör en agil testare ha en grundlig förståelse för den agila metodiken, programmeringskunskaper och utmärkta kommunikationsförmågor.

10. Vad är parprogrammering?

Parprogrammering är en agil teknik där två programmerare samarbetar för att lösa ett problem.

Ungefär som The Problem Solvers här:

Men parprogrammerare samordnar bättre än Tracy och Jenna.

De delar till och med dator, tangentbord och mus.

Den som har tangentbordet kallas för ”regissör” eller ”förare” och leder inlärningen för den andra programmeraren, som kallas för ”observatör” eller ”navigatör”. De byter också roller för att maximera inlärningen och engagemanget.

Precis som Tracy-Jenna-kombinationen är dock parprogrammering inte utan fallgropar.

Parprogrammering är känt för att bromsa inlärningen snarare än att påskynda den. Det ökar också driftskostnaderna eftersom det ökar antalet arbetstimmar per uppgift.

11. Vilka är de olika populära Agile-ramverken?

Agile-metoden har inspirerat till en rad projektledningsmodeller som delar dess grundläggande principer men skiljer sig åt i genomförandet.

De mest använda Agile-utvecklingsramverken är:

Scrum: en iterativ, inkrementell agil modell för att snabbt utveckla en produkt; passar bäst för små, sammansvetsade team

Kanban : en visuell metod för agil ledning där teamet använder en ”Kanban”-tavla för att visa sitt arbetsflöde.

Scrum ban : en agil modell som kombinerar Scrum och Kanban -metoderna.

Lean : en överskådlig projektledningsstil som syftar till att minska allt slöseri.

XP (Extreme Programming): en projektledningsprocess med extra tonvikt på tekniska metoder som förbättrar kvaliteten på mjukvaruprodukter.

Intervjufrågor om Scrum

Fokuserar din intervju på Scrum? Låt oss rikta in oss på Scrum och allt du behöver veta för att bli en riktig Scrum-mästare!

12. Vad är Scrum-metoden?

Scrum är ett agilt ledningsramverk som betonar kundsamarbete för att påskynda mjukvaruutvecklingen.

Även om Scrum-ramverket har sina rötter i teknikvärlden har det också visat sig vara effektivt i team som marknadsföring och försäljning.

Vi tror faktiskt att även Jack skulle kunna använda Agile Scrum-metoden för att få ut bästa möjliga resultat av Liz skrivteam!

Scrum-metoden består av tre viktiga delar:

Scrum artefakter : hjälper till att hålla Scrum-teamet och intressenterna på samma sida om utvecklingsprocessen. Dessa artefakter inkluderar produktbacklog, sprintbacklog och produktinkrement.

Scrum-roller : inkluderar produkt- eller projektägare, Scrum-mästare och utvecklingsteamet.

Scrum-evenemang : frekventa evenemang som knyter samman hela projektet. Kallas även Scrum-ceremonier och omfattar frekventa evenemang som knyter samman hela projektet. Kallas även Scrum-ceremonier och omfattar sprintplaneringsmöte , daglig Scrum, förfining av produktbackloggen, sprintgranskning och sprintretrospektiv.

Med alla dessa olika element kan Agile Scrum-metoden främja bättre samarbete inom teamet och anpassa sig till alla utmaningar som dyker upp.

Till och med ett utbrott från Jenna!

13. Skiljer sig Scrum från Agile? Hur?

Scrum hämtar många av sina arbetsprinciper från den agila metodiken.

Men det är inte samma sak som Agile.

Här är de viktigaste skillnaderna mellan de två:

Scrum-ramverket är endast tillämpligt för Scrum-team, medan alla små team kan bli agila utvecklingsteam.

Ett agilt team har en mer centraliserad ledningsstruktur, där en stor del av ansvaret vilar på produkt- eller projektägaren.

Scrum-ramverket tar Agiles fokus på snabbhet och experimenterande några steg längre och skapar utrymme för oberoende, självständiga team. Teamen fattar flera beslut på egen hand – Scrum-mästarens roll är endast att vägleda dem i Scrum-principerna.

14. Beskriv processen i Agile Scrum-metoden

Skum är en cyklisk process.

Varje Scrum-sprint upprepas tills produkten är färdigutvecklad och kan släppas i sin slutgiltiga form till kunden.

Låt oss till exempel säga att Liz ber dig att bygga en app som hjälper henne att leda teamet på ett bättre sätt.

Din Scrum-cykel börjar med att först förstå och dokumentera hennes krav noggrant.

Med tanke på hennes långa lista med problem kan det ta ganska lång tid.

I produktionsfasen börjar du utveckla produkten i korta sprintar på två till fyra veckor vardera.

Efter varje Scrum-sprint testas den aktuella versionen av programvaran med målgruppen. I det här fallet är det Liz och hennes skribenter.

Med hjälp av teamets feedback startar du nästa Scrum-sprint. Och på så sätt kommer du närmare ett mer fokuserat, feedbackdrivet produkt med varje Scrum-cykel!

15. Vilka olika personer är involverade i en Scrum-process?

Ett Scrum-projekt är som en live-sketchshow: du behöver alla för att det ska fungera!

De tre viktigaste rollerna i Scrum är :

Produktägare

Produktägaren ansvarar för att förstå kundernas behov och kommunicera dem till teamet. De leder hela den agila utvecklingsprocessen och lägger grunden i form av ”användarberättelser”.

Scrum master-rollen

Scrum-mästaren guidar teamet genom nyanserna i Scrum-processen. Scrum-mästaren stöder också projektägaren och faciliterar Scrum-möten vid behov.

Utvecklingsteam

Inkluderar mångkunniga, självorganiserande utvecklare som bygger produkten från grunden. Vanligtvis är de mjukvaruutvecklare. Men utvecklingsteamet kan också inkludera forskare, analytiker, designers eller andra som direkt bidrar till produkten.

Och tillsammans styr de showen!

16. Vilka är de viktigaste Scrum-ceremonierna?

Varje team behöver tillfällen att samlas: för att kommunicera, planera och reflektera.

Och det finns en Scrum-ceremoni för vart och ett av dessa syften.

De fem viktigaste Scrum-ceremonierna är:

Sprintplaneringsmöte

Dessa möten kickstartar sprinterna och leds vanligtvis av produktägaren. Sprintplaneringsmötet ger teamet sprintbackloggen och ett tydligt definierat sprintmål att arbeta mot.

Dagligt standup-möte eller daglig Scrum

En standup eller ett dagligt Scrum-möte är hur varje dag börjar för ett Scrum-team. Teamet står tillsammans i upp till 20 minuter runt Scrum-tavlan för att diskutera dagens agenda och eventuella hinder de kan stöta på.

Förfining av produktbackloggen

Här samlas teamet för att diskutera om de hanterar varje produktbackloggpost i rätt ordning. Under ledning av produktägaren görs alla ändringar i produktbackloggen under dessa möten.

Sprintgranskning

När sprinten är över träffar teamet de viktigaste intressenterna för att presentera en fungerande version av programvaran och få deras feedback.

Sprintretrospektiv

I en sprintretrospektiv gör teamet en intern granskning av sina processer och prestationer under sprinten. Du kan använda vår praktiska mall för att generera idéer och format för sprintretrospektiva rapporter.

Även om Scrum Guide inte nämner fester, finns det ingen anledning att inte ha en efter en lyckad sprint!

17. Vad är Scrum-artefakter?

Artefakter är verktyg som ger dig viktig information om projektets framsteg.

I Liz fall är manuset till hennes show (och Jacks reaktion på det) artefakter.

Varför?

För att det ger henne en korrekt förståelse för vart hennes program är på väg!

Scrum definierar tre viktiga artefakter:

Produktbacklog

Produktägaren översätter kundens behov till konkreta produktfunktioner. Varje funktion kallas för en produktbackloggpost och hanteras av teamet enligt kundens prioritering.

Sprintbacklog

När varje produktbackloggpost delas upp i genomförbara uppgifter för varje Scrum-cykel kallas listan för sprintbacklogg. Den innehåller också en releaseplan för att utveckla produktfunktionerna i rätt prioritetsordning inom varje sprint.

Produktinkrement

Detta är den fungerande versionen av programvaran som teamet levererar till kunden i slutet av sprinten.

Att regelbundet titta på Scrum-artefakterna hjälper teamet att hålla sig uppdaterade om sitt sprintmål.

18. Hur mäter du framstegen i ett Scrum-projekt?

Liz måste hantera Jacks fantastiska förhandlingsförmåga varje dag.

Hon måste ständigt bevisa sitt värde och sitt teams värde för företaget.

Vanligtvis räcker det med hennes berömda kvickhet och kreativitet!

Men om hon ledde ett Scrum-projekt skulle hon behöva mer.

Här är vad hon skulle använda för att mäta projektets framsteg:

Hastighetsdiagram

Eftersom varje sprint är en noggrant sammanställd, ordnad lista med uppgifter, är ett sätt att mäta framstegen att beräkna teamets slutförandegrad med hjälp av hastighetsdiagram.

Burndown-diagram

Ett burndown-diagram visar hur mycket arbete som återstår att slutföra i projektet.

Burnup-diagram

Med hjälp av detta diagram kan du jämföra dina aktuella framsteg med det totala arbetsomfånget i ditt projekt.

Kumulativt flödesschema

Ett kumulativt flödesschema hjälper dig att följa uppgiftsförloppet och identifiera flaskhalsar.

19. Hur hanterar man ett Scrum-team på bästa sätt?

Ett Scrum-team är unikt.

Den baseras på en nyligen utvecklad metodik och följer inte de gamla normerna på arbetsplatsen när det gäller strukturer, processer och hierarki.

Och det är därför som det krävs olika färdigheter för att hantera dem.

Precis som Liz måste fortsätta att förnya sin ledarstil för att kunna arbeta med Tracy och Jenna.

För att leda ditt Scrum-team måste du:

Dela upp stora arbetsuppgifter i små, konkreta och genomförbara uppgifter.

Sätt upp tydliga prioriteringar för dessa uppgifter med det övergripande projektmålet i åtanke.

Uppmuntra samarbete på alla nivåer och hjälp teamet att gå bortom strikta hierarkier.

Ge röst åt individerna i ditt team

Skapa förutsättningar för medlemmarna att organisera sig själva

Utnyttja kraften i Agile- eller Scrum -projektledningsverktyg för att överbrygga klyftor

20. Vilken typ av Agile-hanteringsprogramvara kan hjälpa dig att hantera ett Scrum-projekt?

En vanlig Agile Scrum-intervju testar inte bara din teoretiska förståelse för metodiken, utan också hur du kan implementera den på ett realistiskt sätt.

En del av detta är att veta vilken typ av programvara som kan stödja en Agile-projektledare.

Det finns många alternativ på marknaden, men du förtjänar bara det bästa.

Det är därför du behöver ClickUp.

Men vad är ClickUp?

ClickUp är världens ledande projektledningsverktyg som används av högproduktiva team, från nystartade företag till teknikjättar, för att enkelt hantera sina Agile-projekt.

Med ett brett utbud av agila funktioner för mjukvaruutveckling och samarbete har den allt som behövs för att stödja Jack Donaghys knivskarpa effektivitet!

Här är några av de många fantastiska Agile-funktionerna som ClickUp erbjuder ditt team:

Men det är inte allt!

Listan över ClickUps agila projektledningsfunktioner är som Liz favoritostbricka: oändlig... med nya tillägg varje vecka.

Slutsats

Om du planerar att bygga en karriär inom projektledning eller mjukvaruutveckling är djupgående kunskaper om Agile och Scrum avgörande för din utveckling.

Den hjälper dig att tillämpa dina färdigheter i olika team och bli en oumbärlig teammedlem!

Använd denna lista med frågor om Agile för att börja förbereda dig inför din Agile Scrum-intervju.

Lycka till med din Agile Scrum-intervju, och vi hoppas att du snart får chansen att fira din framgång, precis som Liz och Jack!

Och när du ändå är igång, varför inte registrera dig på ClickUp och bli perfekt förberedd för det nya Agile- eller Scrum-projektet du ska ta dig an i framtiden?