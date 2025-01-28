De 10 bästa rekryteringsverktygen för rekryterare 2025

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det viktigare än någonsin att ha rätt rekryteringsstrategi. Innan du ens kan börja fundera på att hitta rätt programvara för personalhantering behöver du ett verktyg som kan hjälpa dig att organisera och optimera ditt system för att spåra sökande.

Det är inte alltid lätt. Alla som är involverade i rekryteringsprocessen känner till de utmaningar som både rekryteringsteamet och kandidaten kan stöta på.

Men vad skulle du säga om vi berättade att rätt programvara kan hjälpa dig att förenkla processen? Dessa onlineverktyg för rekrytering optimerar dina HR-processer och gör rekryteringsprocessen i ditt företag mycket enklare.

De bästa rekryteringsverktygen har några viktiga funktioner gemensamt. De kan skilja sig åt när det gäller de specifika värdeerbjudanden de ger, men dessa funktioner kan vara till stor hjälp för HR-personal som vill hitta det bästa verktyget för hela rekryteringsprocessen:

Användarvänlighet : Framför allt måste du se till att det verktyg du väljer är lätt att använda under hela : Framför allt måste du se till att det verktyg du väljer är lätt att använda under hela beslutsprocessen

Flexibilitet : Anställer du en eller flera medarbetare? Har du branschspecifika krav? Rätt rekryteringsverktyg är tillräckligt flexibla för att passa olika lediga tjänster för kvalificerade kandidater.

Möjlighet att följa upp mål : Det primära målet med rekrytering är uppenbart, men avancerade : Det primära målet med rekrytering är uppenbart, men avancerade funktioner för måluppföljning kan ändå hjälpa dig att se till att anställningsprocessen fortskrider enligt plan.

Ett omfattande mallbibliotek : HR-mallar och onboarding-mallar för dina rekryteringskampanjer gör att du kan komma igång snabbare än om du måste börja från scratch.

Verktyg för uppgiftshantering: Varje rekryteringskampanj är ett projekt med många uppgifter, deluppgifter, tidsplaner och mycket mer.

Processoptimering: Har det verktyg du överväger funktioner som : Har det verktyg du överväger funktioner som effektiviserar processerna ? Det är det bästa sättet att säkerställa att du kan förbättra rekryteringsaktiviteterna över tid.

Om du vill optimera dina rekryteringsrutiner och -processer kan dessa rekryteringsverktyg vara till hjälp. Från omfattande HR-programvara till specialiserade rekryteringsplattformar – här är våra bästa rekryteringsverktyg att använda under 2024.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att effektivisera arbetet, samordna team och organisera arbetsbelastningen på ett och samma ställe. När du har konfigurerat ClickUp för rekrytering finns en mängd funktioner som hjälper dig att hitta och anställa de bästa möjliga kandidaterna.

ClickUp för HR-team är utformat för allt från rekrytering till talanghantering. Dess funktioner hjälper dig att bygga upp och effektivisera din rekryteringsprocess, utvärdera kandidater, schemalägga intervjuer och förvara alla dokument på rätt plats. Det erbjuder även möjligheter till onboarding för att ge dina nyanställda en perfekt start i organisationen.

Spåra potentiella kandidater med ClickUp Recruitment Action Plan Template.

ClickUps bästa funktioner

Över 15 unika vyer för att visualisera dina rekryteringsprojekt och -processer, från listor till Kanban-tavlor, formulär, kalendrar och whiteboards.

Automatisering av uppgifter och processer som dynamiskt kan skapa och tilldela uppgifter, skapa kommentarer och mycket mer.

Dashboardrapporter för att snabbt se framstegen i rekryteringsprocessen, inklusive avancerad måluppföljning genom milstolpar och mer.

Ett brett utbud av mallar, från databasmallar till ClickUp Recruitment Action Plan och andra mallar för rekrytering av kandidater.

Ett verktyg för hantering av sociala medier som stöder tvärfunktionella projekt och kampanjer

ClickUp AI-skrivassistent för att generera sammanfattningar, skapa åtgärdspunkter, utarbeta arbetsbeskrivningar och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Det är inte ett dedikerat rekryteringsverktyg, vilket innebär att inlärningskurvan kan vara brantare för användare som begränsar sig till just den funktionen.

På grund av det stora utbudet av funktioner och visningstyper kan laddningstiderna ibland vara långa.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Recruiterflow

Via Recruiterflow

Som namnet antyder handlar Recruiterflow om att effektivisera din rekryteringsfokus för att hitta jobbsökande. Det rekryteringsspecifika CRM-systemet uppnår detta genom att bygga ett ekosystem som är utformat för bemanningsföretag.

Recruiterflows bästa funktioner

Kundportal som hjälper rekryteringsbyråer att kommunicera direkt med sina kunder under hela rekryteringsprocessen.

Avancerad CRM-funktionalitet som ger rekryteringschefer information i realtid om leads, sökande och andra i rekryteringsprocessen.

Integrerat e-postverktyg för direkt kommunikation med kandidater, inklusive automatiska sekvenseringsfunktioner.

Pipeline-, aktivitets- och försäljningsrapporter för att utvärdera din framgång i rekryteringen av kvalitativa kandidater.

Begränsningar för Recruiterflow

Ingen mobilapp, vilket gör användningen relativt stationär jämfört med andra alternativ på denna lista.

Optimering av bemanningsbyråer innebär att detta verktyg inte kommer att vara lika fördelaktigt för de flesta interna rekryteringsavdelningar.

Priser för Recruiterflow

Grundläggande : 99 $/månad per användare

Pro : 109 $/månad per användare

Avancerat: 129 $/månad per användare

Recruiterflow-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

3. Bullhorn

Via Bullhorn

Bullhorn är en annan rekryteringsspecifik CRM-plattform och en bemanningslösning som är utformad för att optimera rekryteringscykeln. Från källa till sökning, intervju till placering och till och med onboarding-processen, syftar detta verktyg till att hjälpa bemanningsföretag att bättre betjäna kunder och snabbt hitta rätt kandidater.

Bullhorns bästa funktioner

Omfattande automatisering, inklusive granskning av CV, schemaläggning av intervjuer och kommunikation med kandidater.

Sömlös integration med externa databaser för att skapa en enda källa till sanningsenlig information för dina rekryteringsdata.

Enkel layout som gör det enkelt för nya bemanningsföretag och rekryteringschefer att komma igång.

Ett brett utbud av lösningar som kan integreras med dess rekryterings-CRM, såsom analysverktyg, chefsrekrytering och mycket mer.

Bullhorns begränsningar

Begränsade användarroller, vilket gör det svårt för större team att definiera sina ansvarsområden på plattformen.

Frekventa popup-fönster kan ibland störa användarupplevelsen.

Bullhorns prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Bullhorn-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (530+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

4. Jobscore

Via Jobscore

Som ett dedikerat system för hantering av jobbsökande har JobScore hjälpt mer än 15 miljoner kandidater i 150 länder att fylla i sina jobbansökningar. Det är en allt-i-ett-lösning med ett enkelt mål: att leverera den bästa kandidatupplevelsen så att kundföretagen kan anställa de bästa kandidaterna.

Jobscores bästa funktioner

En anpassad karriärsida som gör det möjligt för företag att marknadsföra sina lediga tjänster och skäl att ansluta sig till företaget på ett engagerande sätt.

Funktionen för medarbetarrekommendationer gör det möjligt för dina befintliga team att hjälpa till att fylla din rekryteringspipeline.

Kandidatgranskningssystem som gör individuella och teamgranskningar mer objektiva och snabbare

Avancerade funktioner för regelefterlevnad för branscher som hälso- och sjukvård, som måste följa specifika riktlinjer.

Jobscores begränsningar

Avancerade integrationer, som Adobe Sign, är endast tillgängliga i högre prisklasser.

Automatiserad CV-granskning kan ibland vara felaktig och kräver mänsklig övervakning.

Jobscore-priser

Start : 99 $/månad för fem öppna jobb

Skala : 299 USD/månad per tio lediga tjänster

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jobscore-betyg och recensioner

G2: 4,2 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

5. Recruitee

Via Recruitee

Recruitee är en automatiserad rekryteringsplattform, men det betyder inte att den inte hjälper dig med dina rekryteringsbehov. Företag – från medelstora företag till globala varumärken – utnyttjar dess funktioner för att hitta och följa upp sökande, bygga upp sitt varumärke som arbetsgivare och få djupare insikter i sin rekryteringsprocess.

Recruitees bästa funktioner

Översikt över rekrytering och sökandehantering i Kanban-stil som ger snabba insikter i realtid om kandidatflödet.

Automatiserat arbetsflödeshanteringssystem för att skapa och slutföra uppgifter, överlämna granskningar till andra teammedlemmar och mycket mer.

Avancerad mobilappfunktion som gör det möjligt för rekryteringsteam att granska och kommunicera med kandidater när de är på språng.

Mallar för intervjutvärdering som gör det möjligt för rekryteringsteam att förbli rättvisa och opartiska när de bedömer kandidater.

Recruitees begränsningar

Export av kandidatdata är begränsad för rekryteringsteam som föredrar att arbeta offline.

Den något begränsade sökfunktionen kan kräva manuell sökning för att hitta relevant information.

Priser för Recruitee

Lansering : 7 $/månad per användare

Skala : 12 USD/månad per användare

Lead: Kontakta oss för prisuppgifter

Recruitee-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

6. SmartRecruiters

Via SmartRecruiters

Om du letar efter en omfattande, modulär rekryteringslösning som innehåller fler komponenter än du troligen behöver är SmartRecruiters ett utmärkt val. Dess funktioner, från CRM till jobbannonser, sökandehantering och till och med en chatbot, är tillräckligt omfattande för att passa alla branscher och typer av rekryteringsteam.

SmartRecruiters bästa funktioner

Avancerade, anpassningsbara arbetsflöden för att dirigera leads och sökande genom ditt team och HR när de går vidare i rekryteringsprocessen.

Chatbot och textfunktioner för att anpassa dina rekryteringskanaler till moderna målgruppers behov.

Integrerad programmatisk annonsering som utökar räckvidden för dina annonser bortom de vanliga jobbsajterna.

AI-assistent som dynamiskt kan granska CV, matcha nuvarande och tidigare kandidater med lediga tjänster, minska utvärderingsbias och lära sig att förbättra sin funktionalitet över tid.

SmartRecruiters begränsningar

Programvarans modulära uppbyggnad gör det svårt att förstå prissättningen eller vilka moduler du behöver för dina individuella behov.

Automatiseringen är något begränsad, utan möjlighet att skicka automatiska uppföljningsmeddelanden till potentiella kunder.

SmartRecruiters prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

SmartRecruiters betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 130 recensioner)

7. BambooHR

Via BambooHR

BambooHR är en omfattande HR-programvara, men det betyder inte att den ligger efter sina konkurrenter när det gäller rekryteringsverktyg. Tvärtom, faktiskt. Använd den för att attrahera och spåra passiva kandidater, introducera nyanställda och till och med samla in elektroniska signaturer när nyanställda blir nya medarbetare.

BambooHR:s bästa funktioner

Automatiserad kategorisering av kandidater för att göra det enklare att hantera stora mängder sökande.

En mobilapp med rekryteringsverktyg som stödjer både granskning av ansökningar och kommunikation med kandidater när du är på språng.

Samarbetsverktyg som gör det möjligt för större rekryteringsteam att hålla sig samordnade under ansökningsgranskningen och intervjun.

Anslutning till HR-hanteringsverktyg som förenklar introduktionen av nya medarbetare

BambooHR:s begränsningar

Begränsade aviseringar kan göra det lätt att missa kandidaters åtgärder för alla som inte aktivt kontrollerar plattformen.

Ett komplext användargränssnitt, delvis på grund av det stora utbudet av funktioner, som inte alltid är intuitivt för användarna.

Priser för BambooHR

Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

8. hireEZ

Via hireEZ

Som en heltäckande plattform för utgående rekrytering prioriterar hireEZ centraliseringen av rekryteringsprocessen. Genom att ta hand om alla standarddelar av sökandens resa lovar den att hjälpa rekryterare att göra det de gör bäst – att behålla ett strategiskt fokus på att hitta de bästa möjliga kandidaterna för sina tjänster.

hireEZ bästa funktioner

En boolesk byggare som gör det enkelt och intuitivt att hitta rätt kandidater för dina tjänster.

AI-integration för att automatiskt skapa dynamisk kommunikation med kandidaterna

Enkla och intuitiva att installera, och innehåller även några av de mer avancerade funktionerna.

Ett omfattande innehållsbibliotek och en kunskapsbas som är utformade för att hjälpa dess kundgemenskap att utvecklas och förbättras över tid.

Begränsningar för hireEZ

Vissa integrationer är begränsade, vilket kan göra det svårt att hämta externa kandidatdata från ett annat verktyg.

Icke-transparent prissättning, med vissa funktioner begränsade till högre nivåer som inte listas online.

Priser för hireEZ

Kontakta oss för prisuppgifter

hireEZ-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

9. HireVue

Via HireVue

Hirevue marknadsför sig som en plattform för "talangupplevelser" och syftar till att underlätta rekryteringen genom mer än bara automatisering av uppgifter. Genom att prioritera kandidatupplevelsen lovar de att leverera talanger av högre kvalitet och kvantitet till alla dina lediga tjänster.

HireVues bästa funktioner

En intervjukonstruktör som dynamiskt genererar strukturerade intervjuer utformade för både relevans och konsekvens.

Tekniska och spelbaserade utvärderingar som ditt team kan använda för att bättre utvärdera talanger utöver deras CV och intervjuer.

En plattform för livevideointervjuer som inkluderar automatisk inspelning, kandidatruttning och mycket mer.

Integrerad SMS-tjänst för att engagera kandidater med mer omedelbara, koncisa meddelanden

HireVues begränsningar

En framgångsrik implementering kan kräva en förändring av rekryteringsprocessen som kan innebära en stor omställning för ditt team.

Videointervjuplattformen kan ibland uppleva tekniska problem, till exempel att mikrofonen eller webbkameran inte fungerar under en session.

Priser för HireVue

Kontakta oss för prisuppgifter

HireVue-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

10. GoHire

Via GoHire

När GoHire lovar att förbättra ditt arbetsgivarvarumärke och samtidigt locka fler kandidater, kan det vara värt att lyssna. Programvaran lovar att automatisera tidskrävande uppgifter som kan blockera din rekryteringsprocess, samtidigt som den integrerar den mänskliga touchen du behöver för att få de bästa kandidaterna.

GoHires bästa funktioner

Med ett enda klick kan du publicera på mer än 15 jobbportaler, vilket gör det enkelt att snabbt sprida informationen.

Ett stort bibliotek med optimerade mallar för jobbeskrivningar som ökar din hastighet vid publicering.

En dedikerad, skräddarsydd karriärsida för varje kund för att bygga upp ditt arbetsgivarvarumärke.

Effektiviserad insamling av kandidatdata för att fatta mer datainformerade anställningsbeslut

GoHires begränsningar

E-postmeddelanden som skickas till och från kandidater förblir på plattformen och integreras inte i din vanliga e-postklient.

Prestanda och laddningstid för den tillhandahållna applikationen kan ibland vara långsam.

GoHire-priser

Startpaket : 69 $/månad

Tillväxt : 99 $/månad

Pro: 199 $/månad

GoHire-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

