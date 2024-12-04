10 gratis mallar för rekryteringssystem (ATS) i Excel & Click

Anställer du? Vi förstår.

Att sortera genom högar av CV, hålla ordning och hålla reda på sökande kan vara, ja, skrämmande. Tur att du inte är ensam om detta!

Att organisera allt från CV-format till rätt jobbtitel kan vara svårt om du arbetar i ett kalkylblad. Det är därför rekryterare och trollkarlar förlitar sig på sitt rekryteringssystem ATS.

Inom ett system för hantering av jobbsökande är det extremt hjälpsamt att arbeta med en ATS-vänlig CV-mall för att granska kandidater. Lyckligtvis har vi en lista över några av de bästa ATS-mallarna att använda!

Vad är en ATS-mall?

Mallar för rekryteringssystem är strukturerade format eller mallar som är utformade för att hjälpa rekryterare och HR-proffs att hantera och organisera anställnings- och rekryteringsprocessen.

Dessa mallar hjälper dig att samla in CV, bedöma kandidaters kvalifikationer, schemalägga intervjuer, ge feedback och mycket mer. Se dem som din assistent bakom kulisserna, som ser till att du aldrig missar något under rekryteringsprocessen.

För att komplettera din mall kan du överväga att integrera samarbetsdokument, prioriteringsverktyg, schemaläggningsappar och databasmallar för avancerad rekryteringshantering.

Vad kännetecknar en bra ATS-mall?

En utmärkt mall för HR-rekrytering är användarvänlig, anpassningsbar och precis. Den ska kategorisera sökande, underlätta kommunikationen mellan rekryteringsteamet och automatisera repetitiva uppgifter.

Effektivitet är nyckeln! Leta efter verktyg som hjälper dig att:

Minimera manuell datainmatning

Tillhandahåll anpassningsbara fält (för varje jobbannons, avdelning eller annat fält)

Integrera smidigt med andra verktyg

Ge användarna en tydlig överblick över rekryteringsprocessen vid varje given tidpunkt.

Kan hantera alla CV-format

10 kostnadsfria mallar för rekryteringssystem för rekrytering

Framtiden är här, och med den kommer behovet av moderna, effektiva – och framför allt – kostnadsfria mallar för rekryteringssystem. Här är en sammanställning av de bästa mallarna som finns tillgängliga 2024.

Få gratis mall ClickUps mall för rekrytering av kandidater är utformad för att hjälpa dig att följa och hantera rekryteringsprocessen.

Att hitta den perfekta kandidaten för ett jobb kan vara en svår uppgift. Men med ClickUps mall för rekrytering av kandidater kan du snabbt och noggrant granska, jämföra och prioritera kandidater för att säkerställa att ditt team hittar den perfekta personen.

Här är några av fördelarna med att använda ClickUp-mallen för rekrytering av kandidater:

Använd anpassningsbara betygsskala för att bedöma kandidaternas kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Håll koll på kandidaternas framsteg med checklistor, deadlines och påminnelser.

Använd spårningstavlor och interaktiva tabeller för att jämföra kandidater sida vid sida.

Denna mall innehåller alla verktyg du behöver för att genomföra en rättvis och effektiv rekryteringskampanj.

Dess spårningspaneler och interaktiva tabeller gör det enkelt att jämföra kandidaternas färdigheter, erfarenhet och kvalifikationer. Anpassningsbara fält hjälper dig att spåra viktig information om varje kandidat. Automatiseringsfunktioner sparar tid och ansträngning, så att du kan fokusera på att hitta de bästa kandidaterna för ditt team.

Mallen för rekryteringskandidater från ClickUp fungerar utmärkt för rekryteringar på distans eller på plats och hjälper dig att hitta den bästa kandidaten för ditt team.

2. ClickUp-mall för ansökningsformulär

Få gratis mall ClickUps ansökningsformulärmall är utformad för att hjälpa dig att samla in och hantera ansökningar från potentiella deltagare.

Den kostnadsfria ansökningsformulärmallen från ClickUp är ett användarvänligt formulär som du kan använda för att samla in grundläggande information från sökande och arbetssökande. Detta ATS-vänliga formulär hjälper rekryteringschefer att spåra detaljer såsom jobbsökandes namn, e-postadress, kontaktinformation, arbetserfarenhet, utbildning och färdigheter.

Denna mall innehåller även ett avsnitt där sökande kan ladda upp sitt CV eller sin jobbansökan och personliga brev.

ClickUps ansökningsformulärmall är ATS-kompatibel, vilket gör den lätt att läsa och bearbeta för system för hantering av jobbsökande. Detta hjälper dig att påskynda rekryteringsprocessen och hitta de bästa jobbsökande för dina lediga tjänster.

Här är några av de saker som denna mall kan hjälpa dig att uppnå:

Spara tid och ansträngning genom att automatisera ansökningsprocessen.

Samla in mer exakt och konsekvent information från sökande

Jämför kandidater enklare och fatta bättre anställningsbeslut

Håll ordning och följ upp hur dina ansökningar fortskrider.

Om du letar efter ett snabbt sätt att förbättra din rekryteringsprocess är ClickUp-ansökningsformuläret ett utmärkt ställe att börja på.

3. ClickUp HR SOP-mall

Få gratis mall ClickUps HR SOP-mall är utformad för att hjälpa dig att skapa, hantera och spåra HR-processer och -procedurer.

Letar du efter ett rekryterings- och sökandesystem som hjälper dig att säkerställa efterlevnad av standardrutiner för HR-uppgifter? ClickUp HR SOP-mallen är en värdefull resurs för HR-proffs.

Denna mall hjälper dig att effektivisera HR-processer, förbättra effektiviteten och säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Den innehåller avsnitt om allt från introduktion av nya medarbetare till avskedande av gamla medarbetare, samt ämnen som prestationshantering, ersättning och förmåner.

Några av anledningarna till att användare älskar HR SOP-mallen från ClickUp:

Omfattar alla viktiga HR-ämnen, från onboarding till offboarding, så att du kan vara säker på att dina HR-rutiner är uppdaterade och följer gällande regler för alla lediga tjänster du har.

Du kan anpassa mallen med egna statusar, fält och vyer som hjälper dig att spåra, visualisera och arbeta mer effektivt.

Fungerar som ett organiserat centralt arkiv för alla dina HR-dokument.

Gör det enkelt att spåra, övervaka och granska alla HR-relaterade operativa aktiviteter.

Om du behöver en omfattande rekryteringsmall med SOP-kompatibla funktioner är ClickUp HR SOP-mallen ett utmärkt val för rekryteringschefer.

4. ClickUp-mall för urvalsmatris för rekrytering

Få gratis mall ClickUps mall för rekryteringsmatris är utformad för att hjälpa dig att organisera och följa upp rekryteringsprocessen för nya medarbetare.

Förbättra din rekryteringsprocess genom att minska partiskhet, förbättra transparensen och öka noggrannheten och effektiviteten med ClickUps mall för rekryteringsmatris.

Detta kraftfulla verktyg hjälper dig att träffa rätt på alla punkter:

En konsekvent, strukturerad utvärderingsprocess som hjälper dig att fatta mer objektiva anställningsbeslut.

Ge beslutsfattarna en tydlig vägkarta så att de kan utvärdera kandidaterna utifrån samma kriterier.

Påskynda din rekryteringsprocess genom att snabbare identifiera idealiska kandidater.

Välj de mest kvalificerade kandidaterna genom att eliminera omedvetna fördomar från rekryteringsprocessen.

Mallen för rekryteringsmatrisen erbjuder anpassade statusar, fält och vyer som gör att du kan visa data på olika sätt och hålla koll på viktiga detaljer såsom enskilda kandidaters kompetens och erfarenhetsnivå.

Det är också ett utmärkt projektledningsverktyg som låter dig spåra rekryteringsprocessen och sätta deadlines för varje steg.

Är du redo att förbättra din rekryteringsprocess och göra dina rekryteringsrutiner mer rättvisa?

ClickUp-mallen för urvalsmatris för rekrytering är din väg framåt!

5. ClickUp-mall för rekryteringshandlingsplan

Få gratis mall ClickUps mall för rekryteringsplan är utformad för att hjälpa dig att hantera rekryteringsprocessen.

När du utökar ett team är en väl utformad rekryteringsplan inte bara praktisk – den är oumbärlig. Använd ClickUps mall för rekryteringsplan, ditt nya superverktyg för effektiv rekrytering.

Denna malls unika funktioner hjälper dig att skapa en proaktiv rekryteringsstrategi, identifiera och fördela resurser samt ordna arbetsflöden på visuella tavlor. I varje steg av processen hjälper mallen dig att säkerställa tydlighet och minimera improduktiva insatser.

Den mycket anpassningsbara mallen för rekryteringsplaner har viktiga funktioner som:

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen, Klar, Pågående, Inte lämplig och På väntelista för att spåra varje kandidat.

Kategorisera och lägg till attribut som roll, personligt brev, CV, skäl för avslag och rekryteringsstadium, så att du kan hålla ordning även mitt i en intensiv rekryteringsperiod.

Använd olika vyer för att organisera informationen utifrån dina prioriteringar.

Kort sagt, om du letar efter ett verktyg som gör rekrytering mindre av ett hasardspel och mer av en exakt vetenskap, är ClickUps mall för rekryteringsplan det rätta valet.

6. Mall för rekryteringsstrategidokument från ClickUp

Få gratis mall ClickUps mall för rekryteringsstrategi är utformad för att hjälpa dig att planera och genomföra en framgångsrik rekryteringsstrategi.

Att anställa rätt talanger kan vara avgörande för ett företags framgång. Med ClickUps mall för rekryteringsstrategi behöver du aldrig lämna detta åt slumpen.

Denna noggrant utformade mall hjälper dig att utveckla strukturerade rekryteringsprocesser och strategier tillsammans med välplanerade rekryteringsfaser. Allt medan du kontinuerligt övervakar dina rekryteringsmilstolpar.

Men det är inte allt. Fördelarna är många! Denna mall ger dig också:

Ett enhetligt rekryteringsramverk

Tydlighet i jobbannonser

En förenklad utvärderingsprocess

Tillsammans kommer dessa verktyg och funktioner att minska din rekryteringstid avsevärt.

Utforska funktionerna och upptäck anpassningsmöjligheter som låter dig följa varje rekryteringssteg, kategorisera rekryteringshanteringen och visa dina data på många olika sätt.

ClickUps mall för rekryteringsstrategi är förbättrad med AI, uppgiftsberoenden och automatiseringar och är inte bara ett dokument – det är ett omfattande kommandocenter för rekrytering.

7. ClickUp-mall för rekrytering och anställning

Få gratis mall Upptäck vår mall för rekrytering och anställning, ett omfattande verktyg som är utformat för att förändra din process för att hitta talanger.

ClickUp Recruiting & Hiring Template är en mappmall som är utformad för att vitalisera hela din rekryterings- och anställningsprocess.

Denna mall innehåller flera funktioner som hjälper dig att hålla ordning och förbättra effektiviteten:

Spåra och hantera alla dina sökande på ett och samma ställe, med anpassade statusar och fält för att hålla koll på deras framsteg.

Planera och hantera intervjuer med kandidater enkelt med hjälp av påminnelser och aviseringar som håller alla på rätt spår.

Samla in feedback från ditt team och fatta välgrundade anställningsbeslut med inbyggda funktioner för omröstning och kommentarer.

Få nya medarbetare att komma igång snabbt med en anpassningsbar checklista för introduktion.

ClickUp-mallen för rekrytering och anställning hjälper ditt team att förbättra samarbetet och kommunikationen samtidigt som den ökar effektiviteten och transparensen i hela anställningsprocessen.

8. Mall för anställningschecklista från ClickUp

Få gratis mall ClickUps mall för anställningschecklista är utformad för att hjälpa dig att effektivisera anställningsprocessen.

Behöver du hjälp med att se till att du aldrig missar ett viktigt steg i rekryteringsprocessen? ClickUps mall för rekryteringschecklista hjälper dig att hålla ordning och vara säker på att du har täckt alla aspekter.

Denna mall listar viktiga rekryteringsuppgifter som påminner dig om att:

Skriv en tydlig och koncis jobbeskrivning, fastställ lönespannet och välj rätt kanaler för att publicera jobbannonsen.

Granska CV, genomför telefonintervjuer och boka personliga intervjuer.

Samla in feedback från ditt team, fatta ett beslut och lämna ett erbjudande.

Skapa en arbetsplats för dem, ge dem tillgång till nödvändiga verktyg och information och hjälp dem att komma igång snabbt.

ClickUp-mallen för anställningschecklista är ett utmärkt verktyg för HR-proffs som vill organisera och ha koll på alla anställningsuppgifter, varje steg på vägen.

9. Enkel mall för uppföljning av jobbsökande i Excel från Smartsheet

Använd denna enkla mall för att spåra jobbsökande för att standardisera ditt företags process för att spåra jobbsökande.

Excel Simple Job Applicant Tracking Template från Smartsheet är ett enkelt kalkylblad för alla som vill anställa nya medarbetare.

Mallen innehåller kolumner för att spåra information om sökande, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och nuvarande befattning. Den hjälper dig också att hålla reda på intervjuer med utrymmen för att registrera information såsom namn, poäng och anteckningar.

Denna mall är enkel att använda och kan anpassas efter din organisations unika behov. Du kan använda den för att spåra enstaka eller flera jobbsökande och dela den med andra medarbetare i andra team och avdelningar.

Excel-mallen Simple Job Applicant Tracking är ett enkelt sätt att hålla koll på din rekryteringsprocess och fatta välgrundade beslut om vem du ska välja.

10. Excel-mall för rekryteringsspårning från Exceldemy

En rekryteringsspårare är viktig för HR-avdelningen i en organisation för att spara historiken över nya anställda.

Om du letar efter en gratis och enkel resurs i ett välbekant kalkylblad kan du kolla in Excel-mallen för rekryteringsspårning.

Denna mall innehåller en instrumentpanel där du kan söka efter specifika sökande och visa deras information. Du kan också använda den för att spåra sökandes status, intervjusvar och anteckningar.

Excel-mallen för rekryteringsspårning är enkel att använda och kan vara ett bra alternativ om du hellre vill hålla dig till ett grundläggande kalkylbladsystem istället för att använda ett specialiserat rekryteringsprogram.

Hantera rekryteringsprocessen med ATS-mallar

De 10 kostnadsfria rekryteringsverktygen för HR som vi har granskat ovan är alla utformade för att hjälpa dig att organisera, hantera och effektivisera din rekryteringsprocess i dina system för hantering av jobbsökande.

Om du har ett mycket litet företag som letar efter ett traditionellt sätt att logga och granska information, och du föredrar att använda ett kalkylblad framför programvara, kanske du gillar Excel-mallarna för jobb- och rekryteringsspårning.

De flesta små och medelstora företag och organisationer på företagsnivå föredrar ett programvarubaserat program för förbättrad datahantering, projektuppföljning och samarbetsfunktioner. Om det stämmer in på dig, överväg en ClickUp ATS-mall från vår lista som passar dina rekryteringsmål och syften.

ClickUp är en programvara för projekt- och uppgiftshantering som erbjuder kraftfulla gratis HR-mallar. Prova vårt gratis medlemskap! Du kommer att upptäcka ett brett utbud av HR-programvara som hjälper din avdelning att fungera smidigare, inklusive programvara för personalhantering, programvara för personalövervakning och ett system för att spåra sökande eller programvara för att spåra sökande.

Registrera dig på ClickUp och få tillgång till tusentals gratisresurser eller kontakta någon av våra medarbetare redan idag!