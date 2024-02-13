10 värdefulla Lean Canvas-mallar för kunniga entreprenörer

Traditionella affärsplaneringsdokument kan bli ganska omfattande och hamnar ofta på hyllan för att samla damm. De innehåller vanligtvis sida efter sida med information om strategiska mål, operativ logistik och marknadsföringsmål som sällan läses, än mindre uppdateras.

Behovet av ett mer koncist och lättförståeligt affärsplan-dokument gav upphov till konceptet lean canvas. Lean canvas-mallen, som utvecklats av författaren och entreprenören Ash Maurya, hjälper dig att skapa en superkoncentrerad bild av din traditionella affärsmodell och fungerar som en produktiv guide för problem-lösning.

Säg adjö till långa, tråkiga affärsplaner och välkomna ett dokument på en sida som faktiskt läses. 🥳

Att skapa ett funktionellt Lean Canvas-dokument från grunden är tidskrävande. Det är därför framstående entreprenörer förlitar sig på mallar för att kommunicera sin vision på ett effektivt sätt. I den här artikeln presenterar vi 10 sofistikerade Lean Canvas-mallar som hjälper dig att skapa en lösningsorienterad affärsmodell!

Vad är en Lean Canvas-mall?

En Lean Canvas-mall är en tydlig affärsmodell som beskriver och visualiserar viktiga koncept för att uppnå omedelbara mål. Det är ett förenklat alternativ till traditionella, långa affärsplaner eftersom det hjälper till att sammanfatta de åtgärdsbara måtten för att omvandla din affärsidé till en lönsam produkt eller tjänst.

Lean Canvas-mallar är utformade för att vara snabba att skapa och fokuserar endast på de viktigaste delarna av ett affärsförslag. De kan innehålla avsnitt för att identifiera kärnområden som:

Idealiska kundproblem

Föreslagna lösningar genom produkten eller tjänsten

Målgruppssegment

Unikt värdeerbjudande (UVP)

Kanaler för att nå kunder

Intäktsströmmar

Kostnadsstruktur

Prestationsmått

Allt du behöver göra är att fylla i dokumentet för att kommunicera viktiga antaganden och strategier för affärsmodellen till ditt team, investerare och andra intressenter.

Denna mall är ett levande verktyg som uppmuntrar iterativt tänkande, vilket gör det lättare för entreprenörer att anpassa och förfina sina affärsmodeller när de lär sig av marknadsvariabler och kundfeedback. 🗣️

Hur kan en Lean Canvas-mall hjälpa ditt team?

En Lean Canvas-mall kan vara till stor nytta för ditt team genom att tillhandahålla ett användarvänligt ramverk för att utforma strategier kring affärskoncept. Några framträdande fördelar är:

Upprätthålla ett kundfokuserat tillvägagångssätt: Gör det möjligt för team att prioritera att möta kundernas krav genom att fokusera på funktionsutveckling och småskaliga marknadsföringsidéer. Förbättra teamets samordning: Främja : Främja praktiskt samarbete mellan teammedlemmarna genom att tillhandahålla en koncis, regelbundet uppdaterad visuell representation av affärsmodellen. Optimera resurser : Uppmuntrar till ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera leverans- eller marknadsrisker och testa strategier för att minimera dem, så att du kan skapa kvalitetsprodukter med minimal insats av tid, pengar och personal. Påskynda lanseringen av startups : Hjälper nya och erfarna entreprenörer att spara värdefull tid genom att påskynda processen att skapa och anpassa affärsmodeller. Fastställa ansvar: Genom att dokumentera viktiga antaganden, ansvarsområden och mätvärden i mallen blir det lättare att fördela ansvar och ansvarsskyldighet för projektets resultat och framgång. Praktisk problemlösning: Gör det enkelt att utarbeta en handlingsplan för att leverera högvärdiga eller efterfrågade produkter genom att följa mallens anvisningar.

Förvandla idéer till värdedrivna aktiviteter: 10 bästa Excel- och ClickUp Lean Canvas-mallar

Att hitta den perfekta Lean Canvas-mallen kan verka som en överväldigande uppgift. Istället för att söka igenom oändliga länkar eller pröva dig fram, kan du börja din sökning med dessa 10 mallar som skapats av experter från ClickUp och Excel. ⏬

1. ClickUp Lean Canvas-mall

När du fyller i formuläret i denna Lean Canvas-mall genereras automatiskt uppgifter, vilket gör att inget kan förbises.

Att strukturera dina idéer och omvandla dem till genomförbara planer kan vara ett utmattande arbete. Men med den genomtänkta ClickUp Lean Canvas-mallen kan du snabbt få ditt växande företag på rätt spår. 💗

Denna mall innehåller en färdig lista i ditt arbetsområde som fungerar som en karta för att identifiera standardelement i Lean Canvas, såsom:

Målgruppssegment

Omedelbart värdeerbjudande

Resurser som krävs för operativa behov

Vinnande lösningar

Intäktsströmmar

Använd anpassade fält för att bryta ner, visualisera och kategorisera dina antaganden, oavsett om det gäller kundsegment, kostnad, mätvärden, kanaler eller andra faktorer. Detta ger dig full kontroll över organiseringen och hanteringen av affärsutmaningar.

Mallens Lean Canvas Form-vy effektiviserar strukturerandet av idéer, vilket gör det enkelt att fånga upp användbar information. Varje ifyllt ClickUp-formulär genererar automatiskt uppgifter – övervaka dem genom statusar som Komplett, Pågår och Att göra.

Tänk på Lean List Board-vyn som din centrala knutpunkt. Den presenterar dina skissade Lean Canvas-problem som detaljerade kort på ett dra-och-släpp-gränssnitt, som tydligt visar relevanta kundsegment och potentiella sätt att komma in på dessa marknader.

Slutligen kan du med Lean Table-vyn anpassa uppgiftskolumnerna efter dina behov, vilket gör navigering, massredigering och dataexport till en barnlek.

2. ClickUp Lean Business Plan-mall

ClickUps mall för lean-affärsplan är utformad för att hjälpa dig att effektivt planera och genomföra din affärsstrategi.

Vill du utforma en resurseffektiv affärsmodell för att dra nytta av nya marknadsmöjligheter? Ta en titt på ClickUp Lean Business Plan Template – den sparar tid och arbete genom att hjälpa dig att definiera affärsmål på ett effektivt sätt och ge en sammanfattning av projektets status vid alla tidpunkter.

Precis som den tidigare mallen har denna mall anpassningsbara fält för att visualisera din affärsplan. Du kan definiera attribut via rullgardinsmenyer, lägga till textbeskrivningar eller ladda upp filer för att berika fältet med relevant data.

Det som utmärker denna mall är dess praktiska affärsspecifika vytyper, inklusive följande:

Planöversikt – sammanfattar de viktigaste delarna av din affärsmodell i en lista. Den innehåller projektbeskrivningar, identifiering av uppgiftsansvariga och uppdateringar av uppgiftsstatus i realtid. Business Model Canvas -vy – en tavelvy som staplar uppgifter i Lean Canvas-teman som: Problem Befintliga alternativ Lösning Nyckeltal Orättvis fördel – en tavelvy som staplar uppgifter i Lean Canvas-teman som: Problem Befintliga alternativ Lösning Nyckeltal Orättvis fördel Problem Befintliga alternativ Lösning Nyckeltal Orättvis fördel Prioritetslista – gör det möjligt att organisera uppgifter efter deras vikt för en mer deadlinevänlig layout 🚩

Problem Befintliga alternativ Lösning Viktiga nyckeltal Orättvis fördel

Om ditt startup-företag har strikta budgetbegränsningar rekommenderar vi att du skapar ett omfattande kalkylblad med hjälp av tabellvyn i ClickUp. Du kan avsätta budget för marknadsföring, reklam och personal i förväg och undvika onödiga utgifter när du utvecklar din lean-affärsmodell.

3. ClickUp-mall för affärsmodell

Denna whiteboardmall börjar med nio tydligt definierade och färgkodade segment, som utgör den grundläggande strukturen för din affärsmodell.

Om du funderar på hur du kan omvandla en grov idé till en välstrukturerad affärsplan, behöver du inte leta längre än ClickUp Business Model Canvas Template! Den stärker team genom att underlätta innovativt samarbete på en delad whiteboard. Du kan använda den för att:

Planera din affärsstrategi genom att begränsa områden med hög tillväxt.

Bryt ner kundresan med hjälp av dina marknadsförings- och säljteam.

Samarbeta för att fatta välgrundade beslut om prissättning, tillverkning och distribution.

Mallen börjar med dessa nio distinkta, färgkodade segment som fungerar som grund för din Lean Business Model Canvas:

Viktiga partners Viktiga aktiviteter Värdeerbjudande Kundrelationer Kundsegment Kanaler Viktiga resurser Kostnadsstruktur Intäktsström

Använd mallens uppmaningar för att ange företagsuppgifter, namn på deltagande teammedlemmar och skapandedatum. Om du får flera iterationer av din affärsmodell kan du dessutom namnge och numrera versionerna därefter.

Det bästa av allt? ClickUp Whiteboards har en oändlig canvas och ett lättnavigerat verktygsfält med alternativ för att lägga till klisterlappar, bilder och andra medieobjekt. Du kommer aldrig att få slut på utrymme för att utforska och utveckla dina idéer. 🔄

4. ClickUp Startup Canvas Whiteboard-mall

Denna whiteboardmall är användarvänlig och hjälper dig att skapa en kortfattad översikt över ditt företag och dess väg till framgång.

Att starta ett framgångsrikt startup-företag är en noggrann blandning av god planering och effektiva åtgärder. Så hur kan du säkerställa att ditt startup-företag får en stark start? Det är där ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template kommer in. 🔝

Denna mall är din bästa partner för lean affärsmodellering och testning av idéer med lågt åtagande för att utforma ditt värdeerbjudande och din intäktsmodell. Som standard får du 13 omfattande segment som täcker praktiskt taget alla aspekter av din startup.

Låt oss säga att du arbetar med att lansera ett agri-tech-startup för att hjälpa jordbrukare att köpa jordbruksutrustning till låga kostnader. Börja med att namnge dina viktigaste partners och beskriva det problem som ditt företag eller din produkt löser (till exempel att minska manuellt arbete till överkomliga priser). Du kanske vill definiera din målmarknad, identifiera konkurrenter och substitut, sätta upp mål (till exempel att hålla en vinstmarginal på 20 %) och till och med uppskatta utrustningskostnaderna. 🌱

Denna Whiteboard-mall på en sida är mycket användarvänlig och hjälper dig att enkelt sammanfatta en kortfattad översikt över ditt företag, inklusive vad du vill uppnå och hur du planerar att lyckas. Dess professionella layout är idealisk för presentationer för investerare, men den kan också fungera som ett grovt utkast till en mer omfattande affärsplan när ditt företag växer.

5. ClickUp Squad Brainstorm-mall

Arbeta effektivt i team med denna mall för brainstorming från ClickUp.

Letar du efter ett dynamiskt verktyg för att förbättra samarbetet inom ditt team? ClickUp Squad Brainstorm Template kan vara lösningen för dig! Om ditt team vill arbeta smartare, inte hårdare, är den här mallen här för att göra det möjligt. 💡

Som namnet antyder är denna mall din strömlinjeformade brainstormingguide som hjälper dig att samla in och kategorisera idéer från varje teammedlem. Inom denna interaktiva och mycket anpassningsbara whiteboard får du Team Work Canvas för att organisera och prioritera dina genomförbara idéer.

Mallen har nio färgkodade diskussionsavsnitt som gör att varje aspekt av teamdynamiken blir tydlig och lätt att identifiera. Den omfattar kategorier som Teamets hälsa, Teamets rytm och Teamets konsensus, så att du kan förstå hur dessa begrepp stämmer överens med dina övergripande teammål. Du kan också använda den här mallen för att komma överens om möten och godkännanden av arbetsflöden, vilket skapar ordning i den vanligtvis kaotiska verksamheten hos nya startups.

Teammedlemmarna kan helt enkelt ta en post-it-lapp, skriva ner sina idéer och placera den på ämnesbrädan med ett dra-och-släpp-kommando. Använd statusar som Öppen och Slutförd för att spåra framstegen för varje idé.

6. ClickUp Skapa processeffektiv mall

ClickUp Create Process Efficiently Template är utformad för att direkt ta itu med ineffektiva processer genom att eliminera slöseri.

ClickUp Create Process Efficiently Template handlar om att eliminera processavfall för att optimera arbetsflöden för lean-projektteam. Huvudidén här är att visualisera dina nuvarande processer över avdelningarna, identifiera effektivitetsflaskhalsar och bli av med lågvärdiga, resurskrävande uppgifter som saktar ner ditt team. 🛞

Denna mall har fördesignade anpassade fält för att samla in uppgiftsdata genom attribut som uppgiftskomplexitet, slutförandegrad, roll och ansträngningsnivå. Fyll i data för de processer du granskar och få en jämn grund för jämförelse.

Mallens flera vyer är utformade för att visualisera processer från olika perspektiv. Med listvyn Processöversikt kan du till exempel skapa och hantera uppgifter för aktuella eller planerade processer.

Sedan finns Gantt-diagramvyn, som visar dina aktiviteter på en tidslinje och tydligt visualiserar start- och slutdatum, varaktighet och beroenden. Det är otroligt användbart för att spåra vilka uppgifter som väntar på andra och håller tillbaka resurser.

Whiteboardvyn SIPOC-diagram (leverantörer, insatser, processer, resultat och kunder) är fantastisk för teamsamarbete eftersom den hjälper dig att skissa upp din affärsprocess från början till slut innan du implementerar den. Samtidigt har vyn Processkarta ett unikt visuellt tillvägagångssätt som gör att du kan kartlägga dina processer och snabbt upptäcka förbättringsområden.

7. ClickUp-mall för affärsplan

Visa ditt företags strategiska färdplan i ClickUps tidslinjevy.

ClickUp Business Roadmap Template handlar inte bara om att visualisera din affärsmodell – den stöder effektiv projektuppföljning och hantering för att hålla dina team samordnade och produktiva.

Tänk dig att du hanterar en marknadsföringskampanj. Mallens Alla initiativ per kvartal Listvy fungerar som din kampanjkalender, där uppgifterna delas upp per kvartal och ger dig en tydlig plan för varje period.

Du kan sätta upp specifika mål för kvartalet, till exempel att öka trafiken på webbplatsen och engagemanget i sociala medier. Vyn Strategiska mål fungerar som din strategiska plan och grupperar uppgifter utifrån definierade mål. Vyn Roadmap Gantt kan du se som din projektplan. Den visar sekvensen av marknadsföringsaktiviteter och deras beroenden, vilket gör din marknadsföringsplan välstrukturerad och tidsbunden.

Vyn Tidslinje per affärskategori har ett annat tillvägagångssätt och hjälper dig att avgöra vilken projektaktivitet som kommer att ta mest tid. Och det bästa av allt?

Du kan enkelt omplanera eller justera varaktigheten för varje objekt med ett enkelt dra-och-släpp-drag, vilket gör din planering ännu mer flexibel! 🤸

8. Excel-mall för affärsmodell av BusinessModelAnalyst

Excel-mallen för affärsmodell canvas delar upp din affärsplan i viktiga byggstenar.

Excel-mallen för affärsmodeller från BusinessModelAnalyst eliminerar behovet av långdragna förklaringar. Istället riktar den din fokus mot en enda canvas.

Denna Lean Canvas-mall för affärsmodeller fungerar som en ritning och delar upp din affärsstrategi i nio viktiga byggstenar. Dessa inkluderar kundsegment för att identifiera din primära målgrupp, värdeerbjudanden för att differentiera ditt erbjudande och kanaler för att optimera hur du når dina kunder.

Det fina med detta är att mallen ger en detaljerad översikt över ditt företag på en enda skärm. Detta hjälper dig att utforma din affärsmodell på ett heltäckande sätt och förstå hur varje komponent passar in i helheten. 🖼️

9. Excel-mall för affärsmodell av Someka

Denna Excel-mall förenklar arbetet med att sammanfatta, utforma och analysera ditt företags strategiska plan.

Att få en tydlig översikt över affärskomponenterna är avgörande för strategisk planering, och Excel Business Model Canvas Template från Someka är ett värdefullt verktyg för att uppnå detta!

Denna Lean Canvas-mall i Excel erbjuder en Lean Canvas-modell på en sida, vilket förenklar processen att sammanfatta, utforma och analysera ditt företags strategiska plan. Den erbjuder två alternativ för att visualisera affärskomponenter:

Dynamic Canvas: Innehåller ett utrymme för att skapa färgkodade post-it-anteckningar för olika komponenter. Blank Canvas: Ger dig större frihet att utforma din canvas med ett dra-och-släpp-redigeringsprogram. Du har flexibiliteten att anpassa dina anteckningar med olika alternativ såsom färger, teckensnitt, konturer och mer från fliken för formformat.

Denna mall är kompatibel med Excel 2010 och senare versioner och finns i ett färdigt format för både Mac- och Windows-plattformar.

10. Excel-mallar för affärsmodeller och Lean Canvas från NeosChronos

Denna mall passar bra för nystartade företag och företag som vill förenkla och påskynda sina planerings- och beslutsprocesser.

Excel Business Model Canvas och Lean Canvas Templates från NeosChronos är en dubbel lösning för mjukvaruteam som vill visualisera sin affärsmodell samtidigt som de följer principerna för lean-metodiken.

Excel-mallen har två ark: affärsmodellskanvas och Lean Canvas-planering. Det första arket delar upp din affärsmodell i nyckelkomponenter, såsom kundsegment, värdeerbjudanden och intäktsströmmar. Lean Canvas-arket låter dig kortfattat definiera dina startproblem, lösningar och nyckeltal på en enda sida. 📑

Det Excel-baserade formatet säkerställer organiserad datainmatning och enkla uppdateringar. Denna mall passar dock kanske inte alla, eftersom du måste växla mellan de två arken för att effektivisera den registrerade informationen. Men designen är fortfarande ganska solid!

Få ditt företag att lyfta med den perfekta Lean Canvas-mallen

Lean Canvas har använts av flera multimiljardföretag, däribland Apple och Tesla. Du kan också skala upp din väg till framgång med de mallar vi diskuterat. De är en utmärkt utgångspunkt för entreprenörer som vill planera sina steg med precision.

ClickUp har över 1 000 andra mallar för att förbättra teamets produktivitet och stödja start-up-aktiviteter – besök galleriet för att se dem! 🕺