De 10 bästa ERD-verktygen för att visualisera och designa komplexa databasmodeller

Ett välfungerande databassystem spelar en avgörande roll för att stödja den dagliga driften i alla organisationer. Det hjälper dig att organisera, hämta och jämföra alla typer av data, från spårning av lager till registrering av kundinformation och transaktioner.
För att skapa och hantera högpresterande databaser krävs dock en plan. Entitetsrelationsdiagram för databaser hjälper dig att utveckla den initiala planen genom att definiera enskilda attribut och inbördes relationer inom posterna.
Denna flödesschemamodell, som ursprungligen föreslogs av Dr Peter Chen, en taiwanesisk-amerikansk datavetare, främjar en precis förståelse av databasscheman för både tekniska och icke-tekniska användare.
Om du letar efter högkvalitativa verktyg för att skapa det perfekta ERD-diagrammet har du tur! Vi ska titta på 10 praktiska ERD-verktyg som ger visuell tydlighet för att skapa sammanhängande databasmodeller. ?
Vad är ett ER-diagram?
Ett entitetsrelationsdiagram (ERD) är en typ av flödesschema som används vid databasdesign. Det illustrerar strukturen och relationerna inom en databas genom tre komponenter:
- Entiteter: Betecknar objekt eller begrepp i databasen.
- Attribut: Definierar entiteternas egenskaper. I en typisk ERD-modell finns fyra typer av attribut: Nyckelattribut används för unik identifiering Sammansatta attribut är indelade i mindre attribut Multivärda attribut innehåller flera värden Härledda attribut beräknas utifrån andra attribut
- Nyckelattribut används för unik identifiering.
- Sammansatta attribut är indelade i mindre attribut.
- Multivärda attribut innehåller flera värden
- Härledda attribut beräknas utifrån andra attribut.
- Relationer: Skapa kopplingar eller associationer mellan enheter, som kan vara: En-till-en (1:1) En-till-många (1:N) Många-till-en (N:1) Många-till-många (N:N)
- En-till-en (1:1)
- En-till-många (1:N)
- Många-till-en (N:1)
- Många-till-många (N:N)
Samspelet mellan attribut och relationer ger en tydlig och koncis bild av hur data är organiserade i komplexa system. Anta att du skapar entitetsrelationsdiagram för en skola – ett ER-diagram hjälper dig att logiskt kartlägga kopplingarna mellan elever, kurser och lärare. ??
Vad du ska leta efter i ett ERD-verktyg
Ett ERD-verktyg måste uppfylla dina specifika behov och preferenser, men här är några allmänna faktorer att tänka på:
- Inbyggda bibliotek: Sök efter ERD-mallar och symbolbibliotek i verktyget för att göra diagramskapandet mer effektivt.
- Användarvänlighet: Det är idealiskt att ha ett intuitivt gränssnitt som inte kräver omfattande utbildning för användarna.
- Diagramfunktioner: Sök efter omfattande diagramfunktioner och anpassningsalternativ. Bra verktyg har digitala whiteboardtavlor och tankekartor som hjälper dig att skapa visuellt tilltalande ER-diagram.
- Databaskompatibilitet: Du kanske vill att programvaran ska stödja eller integreras med ditt valda databashanteringssystem (DBMS).
- Samarbetsfunktioner: Om du arbetar i ett team behöver du funktioner för samarbete i realtid, såsom korrekturläsning och versionskontroll för ett effektivt arbetsflöde.
- Import- och export alternativ: Möjligheten att importera befintliga databasscheman och exportera ER-diagram till olika format (t.ex. PDF, PNG, SVG) kan vara nödvändig.
De 10 bästa ERD-verktygen för att skapa databasdiagram
Nu när vi har gått igenom grunderna för ERD-verktyg kan vi dyka in i de 10 bästa alternativen för dina databasdiagrambehov. ?
1. ClickUp
ClickUp är mycket mer än bara ett diagramverktyg – det är en omfattande produktivitetsplattform som sömlöst integrerar uppgifter, diskussioner och dokument.
Ta samarbetsbaserade konceptkartläggnings- och diagramskapande sessioner till en helt ny nivå med ClickUp Whiteboards. Det är en fri form av canvas för brainstorming och projektplanering, där flera användare kan bidra samtidigt genom skisser, texter, bilder, former, kopplingar, klisterlappar och andra medieelement.
Vill du inte bygga ett ERD från grunden? Utnyttja ClickUps omfattande bibliotek med mallar för diagram och kartläggning! Kartlägg enkelt ditt ERD med ClickUp Entity Relationship Diagram Template – perfekt för att lägga upp komplexa datastrukturer utan kodningskunskaper.
Med den här whiteboardmallen kan du enkelt skapa primära och främmande nycklar med hjälp av anpassade fält, vilket ger dig en snabb överblick över dina ERD-relationer. Skapa kopplingar på några sekunder med dra-och-släpp-noder. Utnyttja zoomnivåerna för att modellera dina data i valfri skala. Vi rekommenderar att du använder enkla ClickUp-automatiseringar för att tillämpa begränsningar på ER-modeller. På så sätt kan du säkerställa konsekventa och felfria resultat. ?
ClickUp Mind Maps är en annan diagramfunktion som du kan utforska. Den låter dig organisera projekt, idéer och uppgifter genom att illustrera relationer och hierarkier.
Sammantaget är ClickUp en mycket visuell projektledningslösning. Med mycket anpassningsbara dashboards, över 1 000 integrationsalternativ och över 15 vyer kan du på nolltid representera, granska och logiskt koppla samman databasstrukturens element!
ClickUps bästa funktioner
- Brainstorming och projektplanering i realtid med whiteboards och tankekartor
- Mallar med intelligent verktygsfält för flödesscheman och ERD-former
- Över 15 vyer, till exempel tavel- och tabellvyer, för att överblicka och planera entitetsrelationer.
- Enkel export och import av data och diagram
- Dra-och-släpp-gränssnitt för kartläggning utan kodning
- Anpassningsbara datatillgångsnivåer med ClickUp Hierarchy
- ClickUp Docs för att centralisera din ERD-kunskapsbas
Begränsningar i ClickUp
- Det tar tid att lära sig de många funktionerna som finns tillgängliga.
- Mobilappen har färre funktioner än webbversionen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta företaget för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Lucidchart
Lucidchart är, precis som sina främsta konkurrenter, ett mångsidigt verktyg för att skapa professionella ER-diagram och designidéer, även för de mest komplexa datamängderna. Det möjliggör redigering i realtid i molnet, vilket gör det till ett idealiskt alternativ för distans- och distribuerade team.
De gör det möjligt för dig att skapa diagram från grunden eller använda en mängd mallar, symboler och notationer för att påskynda processen.
Skapa ett tomt diagram och öppna Lucidcharts ERD-formbibliotek genom att klicka på knappen + Former i menyn till vänster på skärmen. När det är aktiverat kan du enkelt dra och släppa ERD-former på arbetsytan, vilket ger dig en bra start.
Det är lika intuitivt att koppla ihop dessa former, eftersom du kan länka dem genom att dra från de röda prickarna vid formens kanter och anpassa linjernas ändpunkter med hjälp av verktygsfältet ovanför arbetsytan. ?
Lucidcharts bästa funktioner
- Samarbete i realtid med globala team
- Många mallar, symboler och anpassningsalternativ
- Ren, intuitiv gränssnitt
- Stöder import och export till Visio
Begränsningar i Lucidchart
- Undermålig laddningstid
- Det kan vara komplicerat att anpassa visuella element
Lucidcharts priser
- Gratis för alltid
- Individuell: från 7,95 $ per månad
- Team: från 9 dollar per användare och månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Lucidchart-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)
3. QuickDBD
QuickDBD är ett gratis ER-diagramverktyg som är perfekt om du värdesätter precision och effektivitet på tangentbordet. Det låter dig snabbt skissa upp databasscheman genom att bara skriva – allt du behöver göra är att mata in information om entiteter, så visas relevanta datarutor på skärmen! ⌨️
Men det slutar inte där!
QuickDBD utmärker sig också när det gäller samarbete. Dess smidiga delningslänksfunktion gör det enkelt att arbeta med ditt team på pågående strukturer. Dessutom stöder det schemaimport från databaser som MySQL, MariaDB, Oracle och SQL Server, vilket hjälper dig att generera ERD-diagram utan att behöva växla mellan plattformar.
QuickDBD:s bästa funktioner
- Kommandotillförsel genom enkla tangentbordsinmatningar
- Privat eller offentlig delning av ERD
- Schemaimporter från MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server
- Stöder export i PDF/RTF-format
Begränsningar för QuickDBD
- Användare av gratisversionen är begränsade till 10 tabeller per diagram.
- Privat lagring endast tillgänglig för Pro-användare
Priser för QuickDBD
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 14 $/månad eller 95 $/år
QuickDBD-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (mindre än 5 recensioner)
- Capterra: 5/5 (5+ recensioner)
4. Creately
Creately förenklar flödesscheman genom att erbjuda en intuitiv plattform som omvandlar grova data till polerade ERD-diagram. ?
Med ett interaktivt dra-och-släpp-gränssnitt och ett praktiskt verktygsfält har du friheten att bygga konceptuella, logiska eller fysiska datastrukturer. Anpassa dem genom att justera färger, teckensnitt och attribut som passar din designplan. Du kan göra en textsökning i diagrammet för att hitta en viss nod i ett stort nätverk.
Creately erbjuder obegränsat antal realtidskursorer, vilket hjälper dig att samarbeta med kollegor. Du kan också använda kommentarer för asynkrona diskussioner och uppföljningar. Precis som ClickUp låter detta verktyg dig konfigurera flera åtkomst- och rollnivåer för att hantera granskning och godkännande av ER-diagram.
Createlys bästa funktioner
- Intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet
- Anpassningar med ett enda klick
- Realtidskursorer för samarbete
- Anpassningsbara åtkomstnivåer
Begränsningar för Creately
- Ibland långsam att ladda
- Gratisversionen kunde vara bättre
Priser för Creately
- Gratis för alltid
- Startpaket: 5 dollar per användare och månad
- Företag: 89 $ per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Creately-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
5. DBDiagram
DBDiagram är ett förstahandsval för utvecklare och analytiker som letar efter ett kostnadseffektivt webbaserat verktyg för entitetsrelationsdiagram. Det prioriterar användarvänlighet och låter proffs omvandla sina idéer till tydliga diagram med minimal kodning.
Men här kommer det spännande: DBDiagram går ett steg längre genom att låta dig hämta ER-diagram direkt från SQL-dumpfiler. Det kan till och med generera SQL-uttryck för att skapa ett databasschema. Det här verktyget är mycket praktiskt eftersom du kan integrera det med populära webbramverk som Rails eller Django och ladda upp dina schema.rb- eller models.py-filer på nolltid!
När dina ER-diagram är klara kan du snabbt konvertera dem till PDF-filer och dela dem med ditt team eller sprida dem internt med ett enda klick. ?️
DBDiagrams bästa funktioner
- Diagram med minimal kod
- Importerar ER-diagram från SQL-dumpfiler
- Webbramverksintegrationer
- Möjliggör PDF-konvertering och delning
Begränsningar för DBDiagram
- Hanteringen av främmande nycklar kan förbättras
- Begränsade anpassningsmöjligheter
Priser för DBDiagram
- Persona: Gratis för alltid
- Personal Pro: 7,5 $/månad
- Team: 35 $/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
DBDiagram-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (mindre än 5 recensioner)
- Product Hunt: 4/5 (över 30 recensioner)
6. SmartDraw
SmartDraw lever upp till sitt namn och erbjuder en smidig metod för att skapa entitetsrelationsdiagram. Det som utmärker programmet är dess förmåga att automatiskt generera ERD-diagram utifrån din befintliga databas, vilket ger dig ett första utkast som du kan anpassa ytterligare.
Det stora utbudet av mallar med skräddarsydda rektangulära, ovala och diamantformade ERD-former garanterar en smidig resa från idé till färdig produkt. Om mallarna inte helt passar dina behov kan du välja former och mata in data manuellt, så att det slutliga resultatet blir precis som du tänkt dig. ?️?️
Lägg enkelt till de genererade diagrammen i Microsoft Office- eller Google Workspace-appar. SmartDraw integreras med vanliga fillagringssystem, så att du kan lagra diagram utan att skapa parallella mappar och behörigheter.
Kolla in de bästa alternativen till SmartDraw för att utöka din sökning!
SmartDraws bästa funktioner
- Fördesignade mallar
- Genererar automatiskt ERD-diagram från din befintliga databas
- Användbara integrationer
- Support via telefon, chatt och e-post
Begränsningar i SmartDraw
- Begränsat urval av symboler
- Vissa användare tycker att det är tidskrävande att radera standardtexten i mallarna.
Priser för SmartDraw
- Enskild användare: 9,95 $/månad
- Flera användare: från 8,25 $/månad per användare (minst tre användare)
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
SmartDraw-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)
7. Miro
Precis som Lucidchart och ClickUp har Miro många mallar som täcker allt från värdekedjor till projektomfattning. ERD-mallen har en fördefinierad karta som du kan använda för att skapa din datamodell. De vanliga stegen är:
- Identifiera och namnge enheter
- Använd anslutningslinjer (i verktygsfältet eller med snabbtangenten L) för att skapa relationer.
- Anpassa och slutför diagrammet
Miro tillför en touch av magi med avancerade interaktiva funktioner som förbättrar din upplevelse av att skapa diagram tillsammans med andra. Tänk på det som brainstorming på en riktig whiteboard, oavsett om du är på kontoret eller arbetar hemifrån. Alla kan delta tack vare funktioner som digitala post-it-lappar och handritning. ?️
Miros bästa funktioner
- Teamarbete och dokumentredigering i realtid
- Ger tillgång till flera filformat
- Erbjuder ett stort antal mallar utöver ERD-diagram.
- Integreras med andra verktyg och plattformar
Miro-begränsningar
- Begränsade offlinefunktioner
- Brant inlärningskurva
Miro-priser
- Gratis för alltid
- Startpaket: 8 $/månad per medlem
- Företag: 16 $/månad per medlem
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
8. Canva
Canvas ER-diagramskapare är inte bara praktisk utan också användarvänlig. Den imponerar med väl utformade funktioner som visar komplexa kopplingar inom din dataset, vilket hjälper dig att upptäcka potentiella logiska fel eller designbuggar snabbare. ?
Canva låter dig välja mellan över 20 graftyper för att representera ER-modeller i olika situationer, vilket säkerställer att dina diagram är både omfattande och visuellt tilltalande. Det möjliggör också lättlästa grafer med högupplöst publicering.
Det som utmärker Canva är dess många anpassningsalternativ. Du kan visa enheter, attribut och relationer med många designelement, inklusive bilder och grafik. För att dela och bädda in dina diagram använder du bara nedladdnings- och exportknapparna som är integrerade i diagramprogramvaran.
Canvas bästa funktioner
- Över 20 graftyper
- Intuitivt och lättnavigerat gränssnitt
- Praktiska alternativ för nedladdning och export
- Omfattande samling av färgpaletter och teckensnitt
Canva-begränsningar
- Begränsade professionella redigeringsfunktioner
- Kan uppvisa fördröjningar vid vissa integrationer
Canva-priser
- Gratis för alltid
- Pro: 14,99 $/månad för en person
- Teams: 29,99 $/månad för de första fem personerna
Canva-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)
9. EdrawMax
EdrawMax är ditt självklara verktyg för att enkelt skapa visuellt imponerande grafer och diagram. Det är användbart för att designa entitetsrelationsdiagram tack vare sina anpassningsbara, iögonfallande designverktyg. ?
För att skapa ett nytt ERD öppnar du ditt EdrawMax-konto och navigerar till avsnittet Databasmodellering (på vänster sida av skärmen). Välj en av mallarna för att komma igång, eller använd bara en tom duk.
EdrawMax gör det enkelt att definiera komplexa entitetsrelationer med kopplingar och linjer och konvertera dem till relationsscheman. Det resulterande diagrammet kan hjälpa dig att upptäcka problem i god tid, särskilt om du vill begränsa implementeringsfel.
När du väl har gått in i problemlösningsläget kan du finjustera ditt diagram genom att lägga till eller ta bort element. Spara dina filer säkert i molnet eller exportera dem i populära format som PDF, Visio, HTML och SVG.
EdrawMax bästa funktioner
- Användning online och offline
- Snap- och Glue-funktion för att koppla samman former
- Exporterar filer i flera format
- Tillgängligt för Windows, Mac och Linux.
Begränsningar för EdrawMax
- Kan vara dyrt för vissa användare
- Funktionerna för storleksändring och justering behöver förbättras.
Priser för EdrawMax
- För privatpersoner Prenumerationsplan: 99 $/år Livstidsplan: 198 $ (engångsbetalning) Livstidsbundleplan: 245 $ (engångsbetalning) Årlig bundleplan: 126,4 $/år
- Prenumerationsplan: 99 $/år
- Livstidsabonnemang: 198 $ (engångsbetalning)
- Livstidsabonnemang: 245 $ (engångsbetalning)
- Årligt paket: 126 $ per år
- För team: 505,75 $/år (för fem användare)
- För företag: Tillgängligt efter kontakt
- Prenumerationsplan: 99 $/år
- Livstidsabonnemang: 198 $ (engångsbetalning)
- Livstidsabonnemang: 245 $ (engångsbetalning)
- Årligt paketpris: 126,40 $/år
Betyg och recensioner för EdrawMax
- G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)
10. Visual Paradigm
Visual Paradigm är ett onlineverktyg med en intuitiv redigerare för ERD-modellering. Dess reklamfria gränssnitt garanterar att din upplevelse är fri från distraherande försäljningsbudskap.
Skapa ERD-enheter med exempel på datamängder eller använd Model Transitor för att duplicera befintliga diagram och övergångar. Använd redigerarna Table Record och Database View för att modellera din datastruktur metodiskt och lägga till tabeller, kolumner och inbördes relationer för en korrekt visuell representation. Du kan direkt generera ad hoc-SQL-uttryck för dina datatabeller.
Med obegränsad diagramskapande och exportalternativ utan vattenstämplar är denna plattform ett mångsidigt val för både enskilda användare och team.
Visual Paradigms bästa funktioner
- Intuitiv ERD-redigerare
- Obegränsat antal diagram för berättigade prenumeranter
- Möjliggör anteckningar, text och bilder
- Möjliggör duplicering av modeller
Begränsningar för Visual Paradigm
- Undermålig integration med andra system
- ERD-verktyg är inte tillgängliga för Modeler-abonnenter .
Priser för Visual Paradigm
- Modeler: 6 $/månad
- Standard: 19 $/månad
- Professional: 35 $/månad (kvartalsvis fakturering)
- Enterprise: 89 $/månad (halvårsvis fakturering)
Betyg och recensioner av Visual Paradigm
- G2: 4,3/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)
Behärska konsten att skapa entitetsrelationsdiagram
När du letar efter förstklassiga verktyg för att skapa entitetsrelationsdiagram är det alltid klokt att välja ett verktyg som passar dina specifika behov. De produkter vi har diskuterat idag är mycket tillgängliga och finns i flera prisklasser, så ditt beslut bör bli enkelt.
Ett utmärkt val är ClickUp – det förenklar inte bara diagramskapandet för databasadministratörer utan erbjuder också en mängd andra produktivitetsfunktioner. ?