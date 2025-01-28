De 10 bästa ERD-verktygen för att visualisera och designa komplexa databasmodeller

Ett välfungerande databassystem spelar en avgörande roll för att stödja den dagliga driften i alla organisationer. Det hjälper dig att organisera, hämta och jämföra alla typer av data, från spårning av lager till registrering av kundinformation och transaktioner.

För att skapa och hantera högpresterande databaser krävs dock en plan. Entitetsrelationsdiagram för databaser hjälper dig att utveckla den initiala planen genom att definiera enskilda attribut och inbördes relationer inom posterna.

Denna flödesschemamodell, som ursprungligen föreslogs av Dr Peter Chen, en taiwanesisk-amerikansk datavetare, främjar en precis förståelse av databasscheman för både tekniska och icke-tekniska användare.

Om du letar efter högkvalitativa verktyg för att skapa det perfekta ERD-diagrammet har du tur! Vi ska titta på 10 praktiska ERD-verktyg som ger visuell tydlighet för att skapa sammanhängande databasmodeller. ?

Vad är ett ER-diagram?

Ett entitetsrelationsdiagram (ERD) är en typ av flödesschema som används vid databasdesign. Det illustrerar strukturen och relationerna inom en databas genom tre komponenter:

Entiteter: Betecknar objekt eller begrepp i databasen. Attribut: Definierar entiteternas egenskaper. I en typisk ERD-modell finns fyra typer av attribut: Nyckelattribut används för unik identifiering Sammansatta attribut är indelade i mindre attribut Multivärda attribut innehåller flera värden Härledda attribut beräknas utifrån andra attribut Nyckelattribut används för unik identifiering. Sammansatta attribut är indelade i mindre attribut. Multivärda attribut innehåller flera värden Härledda attribut beräknas utifrån andra attribut. Relationer: Skapa kopplingar eller associationer mellan enheter, som kan vara: En-till-en (1:1) En-till-många (1:N) Många-till-en (N:1) Många-till-många (N:N) En-till-en (1:1) En-till-många (1:N) Många-till-en (N:1) Många-till-många (N:N)

Samspelet mellan attribut och relationer ger en tydlig och koncis bild av hur data är organiserade i komplexa system. Anta att du skapar entitetsrelationsdiagram för en skola – ett ER-diagram hjälper dig att logiskt kartlägga kopplingarna mellan elever, kurser och lärare. ?‍?

Vad du ska leta efter i ett ERD-verktyg

Ett ERD-verktyg måste uppfylla dina specifika behov och preferenser, men här är några allmänna faktorer att tänka på:

Inbyggda bibliotek: Sök efter ERD-mallar och symbolbibliotek i verktyget för att göra Sök efter ERD-mallar och symbolbibliotek i verktyget för att göra diagramskapandet mer effektivt. Användarvänlighet: Det är idealiskt att ha ett intuitivt gränssnitt som inte kräver omfattande utbildning för användarna. Diagramfunktioner: Sök efter omfattande diagramfunktioner och anpassningsalternativ. Bra verktyg har : Sök efter omfattande diagramfunktioner och anpassningsalternativ. Bra verktyg har digitala whiteboardtavlor och tankekartor som hjälper dig att skapa visuellt tilltalande ER-diagram. Databaskompatibilitet: Du kanske vill att programvaran ska stödja eller integreras med ditt valda databashanteringssystem (DBMS). Samarbetsfunktioner: Om du arbetar i ett team behöver du funktioner för samarbete i realtid, såsom korrekturläsning och versionskontroll för : Om du arbetar i ett team behöver du funktioner för samarbete i realtid, såsom korrekturläsning och versionskontroll för ett effektivt arbetsflöde. Import- och export alternativ: Möjligheten att importera befintliga databasscheman och exportera ER-diagram till olika format (t.ex. PDF, PNG, SVG) kan vara nödvändig.

Nu när vi har gått igenom grunderna för ERD-verktyg kan vi dyka in i de 10 bästa alternativen för dina databasdiagrambehov. ?

ClickUp Whiteboards erbjuder alla kreativa och samarbetsfunktioner du behöver för att skapa flödesscheman och diagram online.

ClickUp är mycket mer än bara ett diagramverktyg – det är en omfattande produktivitetsplattform som sömlöst integrerar uppgifter, diskussioner och dokument.

Ta samarbetsbaserade konceptkartläggnings- och diagramskapande sessioner till en helt ny nivå med ClickUp Whiteboards. Det är en fri form av canvas för brainstorming och projektplanering, där flera användare kan bidra samtidigt genom skisser, texter, bilder, former, kopplingar, klisterlappar och andra medieelement.

Vill du inte bygga ett ERD från grunden? Utnyttja ClickUps omfattande bibliotek med mallar för diagram och kartläggning! Kartlägg enkelt ditt ERD med ClickUp Entity Relationship Diagram Template – perfekt för att lägga upp komplexa datastrukturer utan kodningskunskaper.

Med den här whiteboardmallen kan du enkelt skapa primära och främmande nycklar med hjälp av anpassade fält, vilket ger dig en snabb överblick över dina ERD-relationer. Skapa kopplingar på några sekunder med dra-och-släpp-noder. Utnyttja zoomnivåerna för att modellera dina data i valfri skala. Vi rekommenderar att du använder enkla ClickUp-automatiseringar för att tillämpa begränsningar på ER-modeller. På så sätt kan du säkerställa konsekventa och felfria resultat. ?

Modellera datamängder med precision med hjälp av ClickUps mall för entitetsrelationsdiagram.

ClickUp Mind Maps är en annan diagramfunktion som du kan utforska. Den låter dig organisera projekt, idéer och uppgifter genom att illustrera relationer och hierarkier.

Sammantaget är ClickUp en mycket visuell projektledningslösning. Med mycket anpassningsbara dashboards, över 1 000 integrationsalternativ och över 15 vyer kan du på nolltid representera, granska och logiskt koppla samman databasstrukturens element!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det tar tid att lära sig de många funktionerna som finns tillgängliga.

Mobilappen har färre funktioner än webbversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta företaget för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Lucidchart

Lucidchart är, precis som sina främsta konkurrenter, ett mångsidigt verktyg för att skapa professionella ER-diagram och designidéer, även för de mest komplexa datamängderna. Det möjliggör redigering i realtid i molnet, vilket gör det till ett idealiskt alternativ för distans- och distribuerade team.

De gör det möjligt för dig att skapa diagram från grunden eller använda en mängd mallar, symboler och notationer för att påskynda processen.

Skapa ett tomt diagram och öppna Lucidcharts ERD-formbibliotek genom att klicka på knappen + Former i menyn till vänster på skärmen. När det är aktiverat kan du enkelt dra och släppa ERD-former på arbetsytan, vilket ger dig en bra start.

Det är lika intuitivt att koppla ihop dessa former, eftersom du kan länka dem genom att dra från de röda prickarna vid formens kanter och anpassa linjernas ändpunkter med hjälp av verktygsfältet ovanför arbetsytan. ?

Lucidcharts bästa funktioner

Samarbete i realtid med globala team

Många mallar, symboler och anpassningsalternativ

Ren, intuitiv gränssnitt

Stöder import och export till Visio

Begränsningar i Lucidchart

Undermålig laddningstid

Det kan vara komplicerat att anpassa visuella element

Lucidcharts priser

Gratis för alltid

Individuell : från 7,95 $ per månad

Team : från 9 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

3. QuickDBD

QuickDBD är ett gratis ER-diagramverktyg som är perfekt om du värdesätter precision och effektivitet på tangentbordet. Det låter dig snabbt skissa upp databasscheman genom att bara skriva – allt du behöver göra är att mata in information om entiteter, så visas relevanta datarutor på skärmen! ⌨️

Men det slutar inte där!

QuickDBD utmärker sig också när det gäller samarbete. Dess smidiga delningslänksfunktion gör det enkelt att arbeta med ditt team på pågående strukturer. Dessutom stöder det schemaimport från databaser som MySQL, MariaDB, Oracle och SQL Server, vilket hjälper dig att generera ERD-diagram utan att behöva växla mellan plattformar.

QuickDBD:s bästa funktioner

Kommandotillförsel genom enkla tangentbordsinmatningar

Privat eller offentlig delning av ERD

Schemaimporter från MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server

Stöder export i PDF/RTF-format

Begränsningar för QuickDBD

Användare av gratisversionen är begränsade till 10 tabeller per diagram.

Privat lagring endast tillgänglig för Pro-användare

Priser för QuickDBD

Grundläggande : Gratis

Pro: 14 $/månad eller 95 $/år

QuickDBD-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (mindre än 5 recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

4. Creately

Creately förenklar flödesscheman genom att erbjuda en intuitiv plattform som omvandlar grova data till polerade ERD-diagram. ?

Med ett interaktivt dra-och-släpp-gränssnitt och ett praktiskt verktygsfält har du friheten att bygga konceptuella, logiska eller fysiska datastrukturer. Anpassa dem genom att justera färger, teckensnitt och attribut som passar din designplan. Du kan göra en textsökning i diagrammet för att hitta en viss nod i ett stort nätverk.

Creately erbjuder obegränsat antal realtidskursorer, vilket hjälper dig att samarbeta med kollegor. Du kan också använda kommentarer för asynkrona diskussioner och uppföljningar. Precis som ClickUp låter detta verktyg dig konfigurera flera åtkomst- och rollnivåer för att hantera granskning och godkännande av ER-diagram.

Createlys bästa funktioner

Intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet

Anpassningar med ett enda klick

Realtidskursorer för samarbete

Anpassningsbara åtkomstnivåer

Begränsningar för Creately

Ibland långsam att ladda

Gratisversionen kunde vara bättre

Priser för Creately

Gratis för alltid

Startpaket : 5 dollar per användare och månad

Företag : 89 $ per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Creately-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

5. DBDiagram

DBDiagram är ett förstahandsval för utvecklare och analytiker som letar efter ett kostnadseffektivt webbaserat verktyg för entitetsrelationsdiagram. Det prioriterar användarvänlighet och låter proffs omvandla sina idéer till tydliga diagram med minimal kodning.

Men här kommer det spännande: DBDiagram går ett steg längre genom att låta dig hämta ER-diagram direkt från SQL-dumpfiler. Det kan till och med generera SQL-uttryck för att skapa ett databasschema. Det här verktyget är mycket praktiskt eftersom du kan integrera det med populära webbramverk som Rails eller Django och ladda upp dina schema.rb- eller models.py-filer på nolltid!

När dina ER-diagram är klara kan du snabbt konvertera dem till PDF-filer och dela dem med ditt team eller sprida dem internt med ett enda klick. ?️

DBDiagrams bästa funktioner

Diagram med minimal kod

Importerar ER-diagram från SQL-dumpfiler

Webbramverksintegrationer

Möjliggör PDF-konvertering och delning

Begränsningar för DBDiagram

Hanteringen av främmande nycklar kan förbättras

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för DBDiagram

Persona : Gratis för alltid

Personal Pro : 7,5 $/månad

Team: 35 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

DBDiagram-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (mindre än 5 recensioner)

Product Hunt: 4/5 (över 30 recensioner)

6. SmartDraw

SmartDraw lever upp till sitt namn och erbjuder en smidig metod för att skapa entitetsrelationsdiagram. Det som utmärker programmet är dess förmåga att automatiskt generera ERD-diagram utifrån din befintliga databas, vilket ger dig ett första utkast som du kan anpassa ytterligare.

Det stora utbudet av mallar med skräddarsydda rektangulära, ovala och diamantformade ERD-former garanterar en smidig resa från idé till färdig produkt. Om mallarna inte helt passar dina behov kan du välja former och mata in data manuellt, så att det slutliga resultatet blir precis som du tänkt dig. ?️‍?️

Lägg enkelt till de genererade diagrammen i Microsoft Office- eller Google Workspace-appar. SmartDraw integreras med vanliga fillagringssystem, så att du kan lagra diagram utan att skapa parallella mappar och behörigheter.

Kolla in de bästa alternativen till SmartDraw för att utöka din sökning!

SmartDraws bästa funktioner

Fördesignade mallar

Genererar automatiskt ERD-diagram från din befintliga databas

Användbara integrationer

Support via telefon, chatt och e-post

Begränsningar i SmartDraw

Begränsat urval av symboler

Vissa användare tycker att det är tidskrävande att radera standardtexten i mallarna.

Priser för SmartDraw

Enskild användare: 9,95 $/månad

Flera användare: från 8,25 $/månad per användare (minst tre användare)

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

SmartDraw-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

7. Miro

Precis som Lucidchart och ClickUp har Miro många mallar som täcker allt från värdekedjor till projektomfattning. ERD-mallen har en fördefinierad karta som du kan använda för att skapa din datamodell. De vanliga stegen är:

Identifiera och namnge enheter Använd anslutningslinjer (i verktygsfältet eller med snabbtangenten L) för att skapa relationer. Anpassa och slutför diagrammet

Miro tillför en touch av magi med avancerade interaktiva funktioner som förbättrar din upplevelse av att skapa diagram tillsammans med andra. Tänk på det som brainstorming på en riktig whiteboard, oavsett om du är på kontoret eller arbetar hemifrån. Alla kan delta tack vare funktioner som digitala post-it-lappar och handritning. ?️

Miros bästa funktioner

Teamarbete och dokumentredigering i realtid

Ger tillgång till flera filformat

Erbjuder ett stort antal mallar utöver ERD-diagram.

Integreras med andra verktyg och plattformar

Miro-begränsningar

Begränsade offlinefunktioner

Brant inlärningskurva

Miro-priser

Gratis för alltid

Startpaket : 8 $/månad per medlem

Företag : 16 $/månad per medlem

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

8. Canva

Canvas ER-diagramskapare är inte bara praktisk utan också användarvänlig. Den imponerar med väl utformade funktioner som visar komplexa kopplingar inom din dataset, vilket hjälper dig att upptäcka potentiella logiska fel eller designbuggar snabbare. ?

Canva låter dig välja mellan över 20 graftyper för att representera ER-modeller i olika situationer, vilket säkerställer att dina diagram är både omfattande och visuellt tilltalande. Det möjliggör också lättlästa grafer med högupplöst publicering.

Det som utmärker Canva är dess många anpassningsalternativ. Du kan visa enheter, attribut och relationer med många designelement, inklusive bilder och grafik. För att dela och bädda in dina diagram använder du bara nedladdnings- och exportknapparna som är integrerade i diagramprogramvaran.

Canvas bästa funktioner

Över 20 graftyper

Intuitivt och lättnavigerat gränssnitt

Praktiska alternativ för nedladdning och export

Omfattande samling av färgpaletter och teckensnitt

Canva-begränsningar

Begränsade professionella redigeringsfunktioner

Kan uppvisa fördröjningar vid vissa integrationer

Canva-priser

Gratis för alltid

Pro : 14,99 $/månad för en person

Teams: 29,99 $/månad för de första fem personerna

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

9. EdrawMax

EdrawMax är ditt självklara verktyg för att enkelt skapa visuellt imponerande grafer och diagram. Det är användbart för att designa entitetsrelationsdiagram tack vare sina anpassningsbara, iögonfallande designverktyg. ?

För att skapa ett nytt ERD öppnar du ditt EdrawMax-konto och navigerar till avsnittet Databasmodellering (på vänster sida av skärmen). Välj en av mallarna för att komma igång, eller använd bara en tom duk.

EdrawMax gör det enkelt att definiera komplexa entitetsrelationer med kopplingar och linjer och konvertera dem till relationsscheman. Det resulterande diagrammet kan hjälpa dig att upptäcka problem i god tid, särskilt om du vill begränsa implementeringsfel.

När du väl har gått in i problemlösningsläget kan du finjustera ditt diagram genom att lägga till eller ta bort element. Spara dina filer säkert i molnet eller exportera dem i populära format som PDF, Visio, HTML och SVG.

EdrawMax bästa funktioner

Användning online och offline

Snap- och Glue-funktion för att koppla samman former

Exporterar filer i flera format

Tillgängligt för Windows, Mac och Linux.

Begränsningar för EdrawMax

Kan vara dyrt för vissa användare

Funktionerna för storleksändring och justering behöver förbättras.

Priser för EdrawMax

För privatpersoner Prenumerationsplan : 99 $/år Livstidsplan : 198 $ (engångsbetalning) Livstidsbundleplan : 245 $ (engångsbetalning) Årlig bundleplan : 126,4 $/år

För team: 505,75 $/år (för fem användare)

För företag: Tillgängligt efter kontakt

Betyg och recensioner för EdrawMax

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

10. Visual Paradigm

Visual Paradigm är ett onlineverktyg med en intuitiv redigerare för ERD-modellering. Dess reklamfria gränssnitt garanterar att din upplevelse är fri från distraherande försäljningsbudskap.

Skapa ERD-enheter med exempel på datamängder eller använd Model Transitor för att duplicera befintliga diagram och övergångar. Använd redigerarna Table Record och Database View för att modellera din datastruktur metodiskt och lägga till tabeller, kolumner och inbördes relationer för en korrekt visuell representation. Du kan direkt generera ad hoc-SQL-uttryck för dina datatabeller.

Med obegränsad diagramskapande och exportalternativ utan vattenstämplar är denna plattform ett mångsidigt val för både enskilda användare och team.

Visual Paradigms bästa funktioner

Intuitiv ERD-redigerare

Obegränsat antal diagram för berättigade prenumeranter

Möjliggör anteckningar, text och bilder

Möjliggör duplicering av modeller

Begränsningar för Visual Paradigm

Undermålig integration med andra system

ERD-verktyg är inte tillgängliga för Modeler-abonnenter .

Priser för Visual Paradigm

Modeler : 6 $/månad

Standard : 19 $/månad

Professional : 35 $/månad (kvartalsvis fakturering)

Enterprise: 89 $/månad (halvårsvis fakturering)

Betyg och recensioner av Visual Paradigm

G2 : 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

Behärska konsten att skapa entitetsrelationsdiagram

När du letar efter förstklassiga verktyg för att skapa entitetsrelationsdiagram är det alltid klokt att välja ett verktyg som passar dina specifika behov. De produkter vi har diskuterat idag är mycket tillgängliga och finns i flera prisklasser, så ditt beslut bör bli enkelt.

Ett utmärkt val är ClickUp – det förenklar inte bara diagramskapandet för databasadministratörer utan erbjuder också en mängd andra produktivitetsfunktioner. ?