De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till SmartDraw 2025

Föreställ dig en stor symfoniorkester på scenen, där varje musiker är en mästare på sitt instrument. Vad skulle hända om den talangfulla ensemblen plötsligt stod utan dirigent? Jo, de skulle riskera att producera ljud istället för musik.

Diagramprogramvara som SmartDraw är dirigenten i detta scenario, som leder varje uppgift och varje teammedlem och synkroniserar dem så att de kan arbeta i samklang. Men inte alla dirigenter kan få fram det bästa i orkestern, eller hur?

I den här artikeln tittar vi på de bästa alternativen till SmartDraw, som alla har sin egen unika approach för att göra ditt projekt till det mästerverk du vill ha.

Vilka funktioner bör du leta efter i SmartDraw-alternativ?

SmartDraw är ett välrenommerat diagramverktyg tack vare sin mångsidighet och användarvänliga gränssnitt. Det är dock inte utan svagheter som kan vara frustrerande för projektledare. När du utvärderar ett alternativt projektledningsprogram bör du leta efter följande funktioner:

Samarbete: Samarbete i realtid, versionskontroll och möjligheten att lämna kommentarer eller anteckningar är extremt användbart för projektledningsteam.

Integration med annan programvara: Leta efter programvara som integreras smidigt med andra verktyg som ditt team använder, såsom e-post, chattappar, fildelningstjänster och andra projektledningsverktyg.

Anpassningsbarhet och skalbarhet: Välj programvara som låter dig anpassa dina diagram och tabeller helt och hållet och som kan hantera större, mer komplexa projekt i takt med att ditt företag växer.

Kostnadseffektivitet: Beroende på din budget kanske du föredrar programvara som erbjuder en gratisversion eller som kan köpas för en engångskostnad istället för att kräva ett återkommande abonnemang.

Säkerhet och dataskydd: Eftersom projektledningsprogram ofta hanterar känslig information måste den programvara du väljer ha robusta säkerhetsåtgärder på plats.

De 10 bästa alternativen till SmartDraw

Vi har sammanställt en lista över de tio bästa alternativen till SmartDraw som erbjuder innovativa, användarvänliga funktioner som garanterat kommer att ge din projektplanering ny energi.

Dessa kraftfulla verktyg är redo att göra ditt arbetsliv smidigare och mer produktivt. Så, ska vi dyka in? Det är dags att skaka om och omstrukturera din projektledningsstrategi!

Med den här mallen för användarkartläggning kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

ClickUp är mer än bara ett diagramverktyg; det är en produktivitetsplattform med ett intuitivt gränssnitt som sömlöst sammanfogar uppgifter, konversationer och dokument.

ClickUps instrumentpaneler är mycket anpassningsbara och omvandlar komplexa data till tydliga, användbara bilder. Docs-funktionen är ett kraftfullt verktyg för samarbete som stöder redigering och kommentarer i realtid. Med ClickUp får ditt team en helhetsbild av projektdata, vilket gör det enklare att utforma strategier och fatta välgrundade beslut.

ClickUps bästa funktioner

Mind Maps är en fantastisk funktion som hjälper team att visualisera komplexa idéer eller projekt. Du kan dela upp stora uppgifter i hanterbara deluppgifter och visa relationer och beroenden på ett tydligt och visuellt sätt. Mind Maps kan skapas från grunden eller med hjälp av befintliga uppgifter, vilket gör att du kan visualisera din uppgiftsstruktur och bättre förstå ditt projektflöde.

ClickUp Whiteboards erbjuder samarbete i realtid, vilket gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta på en gemensam arbetsyta, brainstorma, planera projektförslag eller dela idéer. Alla kan se uppdateringar live, vilket främjar bättre teamsamarbete och förbättrad uppgiftshantering. ClickUps Whiteboards är ett utmärkt verktyg för att främja kreativitet . De erbjuder en öppen, fri arbetsyta där du kan skissa, skriva, lägga till bilder eller använda klisterlappar, vilket hjälper till att generera och fånga innovativa idéer under brainstorming-sessioner.

Eftersom ClickUp är en molnbaserad lösning kan du komma åt dina tankekartor och whiteboards var som helst och när som helst. Detta säkerställer att alla teammedlemmar är uppdaterade och kan hänvisa till dessa resurser, såsom organisationsscheman, nätverksdiagram eller planritningar, när det behövs. Det fungerar också som utmärkt dokumentation för möten eller planeringssessioner.

Begränsningar med ClickUp

ClickUps omfattande funktionsuppsättning är visserligen kraftfull, men kan överväldiga nya användare. Denna komplexitet kan leda till en brant inlärningskurva, särskilt för team som inte är vana vid att använda projektledningsprogramvara.

Vissa användare har noterat att det kan vara svårt att hantera aviseringar i ClickUp. Projektlednings- och diagramverktyget kan skicka för många aviseringar för vissa användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 670 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 640+ recensioner)

2. Draw. io

Draw. io är ett enkelt men ändå robust verktyg och ett av de bästa gratisalternativen till SmartDraw för Confluence-team. Gränssnittet är inbjudande, lättnavigerat och välorganiserat, med en dra-och-släpp-funktion som gör det enkelt att rita diagram.

Dessutom kan du enkelt visualisera komplexa system eller koncept med hjälp av olika diagramtyper och former. Den smidiga integrationen med plattformar som Google Drive förenklar filhanteringen, vilket sparar dig och ditt team värdefull tid och energi.

Draw. io bästa funktioner

Draw. io är uttryckligen utformat för Confluence-team och erbjuder funktioner som stöder flera användare, till exempel realtidsredigering i Confluence.

Draw. io integreras också smidigt med Google Suite, och du kan gruppera former, använda smarta kopplingar och enkelt exportera till olika format för att skapa diagram.

Den enkla diagramskaparen för visuellt samarbete är snabb och intuitiv. Du kan kombinera de olika elementen som finns i biblioteket för att uppfylla dina specifika behov.

Begränsningar för Draw.io

Var uppmärksam på några små problem när du arbetar med Draw. io under längre perioder. Vissa recensenter har upptäckt att appen ibland kan krångla på komplexa system, vilket innebär att du riskerar att förlora ditt arbete om du inte sparar ofta.

Komplexa diagram kan överbelasta Draw. io, eftersom det saknar omfattande verktyg och avancerade anpassningsalternativ. Prestandan kan också försämras när du arbetar med särskilt komplexa diagram.

Priser för Draw.io

Gratis: upp till 10 användare

För mer information om priser, besök Atlassian Marketplace.

Betyg och recensioner för Draw.io

G2: 4,3/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (690 recensioner)

3. Creately

via Creately

Creately ger dig möjlighet att omvandla komplicerade idéer till tillgängliga visuella berättelser. Detta verktyg erbjuder olika diagramalternativ, inklusive flödesscheman, organisationsscheman, UML-diagram och tankekartor.

Dess funktioner för samarbete i realtid underlättar effektivt teamarbete, även över tidszoner. Med Creately förklarar du inte bara begrepp, utan målar upp en levande, interaktiv bild som engagerar ditt team.

Createlys bästa funktioner

Creately är en nätverksassistent som länkar samman och centraliserar arbetsuppgifter från flera appar.

Diagrambiblioteket är omfattande och verktyget möjliggör teamsamarbete på arbetsplatsen via funktioner som realtidskursorer och pekare samt möjligheten att lägga till kommentarer och uppgifter.

Låter dig dra och släppa objekt från valfri datakälla och välja från ett bibliotek med över 8 000 professionella mallar för planritningar, UML-diagram, organisationsscheman och mycket mer.

Begränsningar med Creately

Creately kan ibland kännas begränsande på grund av begränsat utrymme.

Recensenterna fann att verktyget kan bli långsamt när det laddar datatunga diagram och att dess offlinefunktioner skulle kunna förbättras.

När det gäller avancerad anpassning kan Creately lämna dig med en önskan om mer.

Priser för Creately

Gratis: 0 $

Företag: 89 $/månad för obegränsat antal användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Creately-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

4. Gliffy

via Gliffy

Gliffy är ett mångsidigt verktyg för data- och visuellt samarbete som är utformat med användarvänlighet i åtanke. Med detta SmartDraw-alternativ kan du skapa olika diagram, från processmodeller till Venn-diagram och tekniska ritningar, allt via ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Gliffys robusta samarbetsfunktioner håller ditt team samordnat och på rätt spår. Det är som att ha en personlig datadetekektiv som avslöjar och lyfter fram viktiga projektinsikter.

Gliffys bästa funktioner

Gliffy är användarvänligt, med ett lättanvänt dra-och-släpp-gränssnitt.

Det erbjuder ett brett utbud av diagramtyper, tillsammans med anpassningsalternativ som gör dem unika för just dig.

Integrationen med verktyg som Atlassians Jira och Confluence ger en smidig upplevelse.

Realtidsgrupparbete är enkelt med dess samarbetsfunktioner, särskilt den nyligen lanserade realtidssamarbetet i Confluence Cloud-tillägget.

Gliffys begränsningar

Enligt recensioner påverkas Gliffys hastighet negativt när större diagram skapas, och textplaceringen kan vara mindre än optimal.

Det kan testa ditt tålamod med laddningstiderna och är inte särskilt lämpligt för komplexa infografiker och projekt.

Recensenterna noterade också att Gliffys gratisversion erbjuder minimala funktioner.

Gliffy-priser

Gliffy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

5. Edraw Max

via Edraw Max

Ett annat populärt alternativ till SmartDraw är Edraw Max, ett mångsidigt verktyg för datavisualisering. Dess imponerande repertoar med över 280 diagramtyper tillgodoser ett brett spektrum av behov inom datavisualisering. Det omfattande biblioteket med mallar och symboler underlättar snabb diagramskapande, så att du kan fokusera på data.

Edraw Max bästa funktioner

En lekplats med intuitiva arbetsytor och responsiva verktygsfält

Det har ett rikt bibliotek med mallar för en rad olika diagram, tillsammans med ett stort utbud av former och bakgrunder för snabb och enkel design.

Begränsningar för Edraw Max

Vissa användare tycker att sidopanelens alternativ är komplexa och svåra att navigera i. Detta kan bromsa arbetsflödet och öka inlärningskurvan.

Det har förekommit några klagomål om formatproblem med vissa teckensnitt, vilket kan påverka utseendet och professionalismen i dina diagram.

Det kan ibland vara förvirrande att skala ritningarna i Edraw Max. Användarna har uttryckt önskemål om ett mer intuitivt sätt att ändra storlek på sina ritningar medan de ritar.

Priser för Edraw Max

Individuell prenumerationsplan: 99 $/år Livstidsplan: 198

Edraw Max betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

6. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidcharts robusta designfunktioner låter dig skapa professionella diagram och designidéer som kan ge liv åt även de mest komplicerade data.

Med realtidssamarbete och omfattande integration med populära appar som Google Workspace kan ditt team navigera i komplexa projektdata som erfarna upptäcktsresande som kartlägger ett väl kartlagt område.

Lucidcharts bästa funktioner

Utmärkt för att dela och samarbeta kring flödesscheman, nätverksdiagram och mycket mer

Det gör att du kan visualisera ditt teams processer och system på ett ögonblick och blir ännu kraftfullare när det kombineras med Lucidsparks virtuella whiteboard.

Du kan exportera dina skapelser till olika format och integrera dem smidigt med plattformar som Teams, Google Drive och Slack.

Om du är ny på Lucidchart kommer du att uppskatta deras informativa instruktionskurser som hjälper dig att komma igång direkt.

Lucidcharts begränsningar

Lucidchart erbjuder integration med Google Drive, men vissa användare har rapporterat om tillfälliga problem med denna funktion, vilket påverkar smidigheten i synkroniseringen och delningen av dokument.

Som ett webbaserat verktyg är Lucidcharts offlinefunktioner begränsade. Om du ofta arbetar utan internetuppkoppling kan detta vara en betydande nackdel.

Trots dess funktionella kapacitet anser vissa användare att Lucidcharts estetiska layout är något föråldrad, vilket påverkar användarupplevelsen.

Lucidchart är ett omfattande verktyg, men det täcker inte vissa specifika branschkrav och avancerade användarbehov.

Lucidchart-priser

Gratis: 0 dollar

Individuellt: Tillgängligt från 8 dollar

Team: Tillgängligt från 9 $ per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

7. Whimsical

Via Whimsical

Ett annat alternativ till SmartDraw är Whimsical, en diagramlösning som ger datavisualisering en ny dimension. Dess användarvänliga gränssnitt gör att du snabbt kan rita flödesscheman, tankekartor, wireframes, klisterlappar och andra diagram.

Det förvandlar den ofta skrämmande uppgiften att visualisera data till en engagerande, kreativ aktivitet. Med Whimsical behöver presentation av data inte vara en plåga.

De bästa funktionerna i Whimsical

Erbjuder fantastiska samarbetsfunktioner som möjliggör kommentarer och feedback.

Du kan enkelt skapa flödesdiagram, hantera webbplatssektioner, organisera ett schema och utforma organisationsscheman.

Integreras med populära appar som Notion, Figma och Slack

Oavsett om du vill skapa ett flödesschema eller en organisationsplan är det enkelt med verktygets dra-och-släpp-funktion.

Du kan välja från ett rikt utbud av mallar och byggstenar, inklusive organisationsscheman, projekthubbar, planritningar, checklistor för produktlanseringar och mallar för landningssidor.

Fantastiska begränsningar

Det är utmärkt för enkla diagram och wireframes, men har begränsade designmöjligheter för mer detaljerade wireframes. Användare som behöver avancerade designfunktioner kan behöva mer än så.

Användare har också rapporterat att Whimsical kan bli långsamt när det hanterar många textrutor, former och pilar. Detta kan skapa svårigheter när man länkar och koordinerar komponenterna efter behov, särskilt för större, mer komplexa diagram.

Liksom många webbaserade verktyg har Whimsical begränsade offlinefunktioner. Detta kan vara en betydande nackdel om du ofta är utan internetåtkomst.

Oförutsägbara priser

Starter (gratis): 0 $

Pro: 10 USD/månad per redigerare, faktureras årligen

Organisation: 20 $/månad per redaktör

Fantastiska betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (50 recensioner)

8. Miro

via Miro

Miro är ett annat bra alternativ till SmartDraw. Denna onlinebaserade diagramprogramvara har en digital whiteboard som är utformad för teamarbete. Dess gränslösa arbetsyta och mångsidiga verktygslåda möjliggör brainstorming, strategiarbete och tvärfunktionellt teamsamarbete, allt i realtid.

Med Miro blir dina teammöten ett dynamiskt utbyte av idéer. Det är som att teleportera ditt team till en kreativ hubb där alla kan bidra, utforska och visualisera idéer tillsammans.

Miros bästa funktioner

Miro är ett utmärkt program för realtidssamarbete som erbjuder kodblock, mallar och diagram, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att bidra till brainstorming, diagramskapande, strategisk planering , skapande av planritningar och mycket mer.

Det möjliggör en smidig övergång mellan presentations- och arbetsläge, vilket gör dina möten interaktiva och dynamiska.

Miro har också över 100 integrationer med populära verktyg som Google Docs, Zoom och Jira.

Miro-begränsningar

Linux-användare kan bli besvikna eftersom Miro inte är kompatibelt med detta operativsystem.

Miro erbjuder ingen inbyggd funktion för att effektivt spåra tid som läggs på uppgifter eller projekt. Detta kan vara en betydande begränsning för team som fakturerar per timme eller som är intresserade av produktivitetsmått.

För dem som arbetar med affärsprocessmodellering är Miro kanske inte det bästa alternativet. Det saknar specifika symboler och strukturer, såsom symboler för Business Process Model and Notation (BPMN) och swimlane-strukturer , som ofta används vid processkartläggning.

Miro-priser

Gratis: 0 dollar

Startpaket: 8 $/månad per medlem, faktureras årligen

Företag: 16 USD/månad per medlem, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

9. OpenOffice Draw

via OpenOffice Draw

OpenOffice Draw är ett av de kostnadsfria alternativen till SmartDraw som erbjuder en balans mellan enkelhet och funktionalitet. Det erbjuder en rad verktyg för att skapa diagram och dynamiska 3D-illustrationer.

OpenOffice Draw förespråkar idén att effektiv datavisualisering inte behöver vara komplex. Det är som att ha en tom duk och en uppsättning högkvalitativa penslar redo att förvandla dina idéer till tydliga, uttrycksfulla bilder.

OpenOffice Draws bästa funktioner

Utmärkt för att lägga till grafik och bilder i dokument och presentationer

Vektor- och 3D-designfunktioner

Stöder offlineprojekt

Det stödjer officiellt Linux, Windows, Solaris och MacOS, men kan installeras på andra operativsystem och är gratis.

Begränsningar i OpenOffice Draw

Användare har rapporterat att OpenOffice Draw inte är intuitivt från början, vilket kan fördröja införandet.

Vissa recensenter anser också att gränssnittet verkar föråldrat eller inte överensstämmer med allmänt vedertagna standarder. Detta kan potentiellt påverka användarupplevelsen och bromsa arbetsflödet.

Jämfört med andra diagram- och grafiska designverktyg är OpenOffice Draw ganska grundläggande. Det saknar avancerade funktioner och funktionaliteter som konkurrenterna på marknaden erbjuder, vilket begränsar dess möjligheter för mer komplexa uppgifter.

Eftersom OpenOffice Draw är ett gratis verktyg med öppen källkod är kundsupporten och de regelbundna uppdateringarna kanske inte lika omfattande eller frekventa som hos betalda alternativ.

Priser för OpenOffice Draw

Gratis

Betyg och recensioner för OpenOffice Draw

G2: 3,9/5 (70+ recensioner)

Capterra: N/A

10. SketchUp

via SketchUp

SketchUp är ett verktyg som omdefinierar datavisualisering med sina 3D-modelleringsfunktioner. Det erbjuder ett interaktivt sätt att skapa, modifiera och dela 3D-modeller, vilket är idealiskt för produktdesign och arkitektoniska projekt.

Möjligheten att rotera, panorera och zooma i dina modeller ger dig en omfattande förståelse för dina data. Det är som att kliva in i en virtuell verklighet där dina data kommer till liv och ger insikter som 2D-diagram inte kan fånga.

SketchUps bästa funktioner

Lättanvänt för både nybörjare och proffs

Med ett omfattande 3D-modellbibliotek som är tillgängligt via Warehouse-funktionen erbjuder det en rad verktyg och plugins för en anpassad modelleringsupplevelse för att rita planritningar eller bygga en visuell arbetsyta.

SketchUp kan importera data i olika format, vilket underlättar samarbete och integration med annan programvara.

SketchUps begränsningar

Användare har upptäckt att det kan vara svårt att flytta objekt, särskilt att justera dem efter olika punkter.

Verktyget kan ha svårt med storskaliga projekt, särskilt sådana som involverar komplexa modeller. Detta kan resultera i långsammare prestanda eller till och med orsaka att programvaran kraschar.

Är inte känt för att erbjuda den bästa realistiska materialåtergivningen eller högkvalitativ rendering. För projekt som kräver mycket realistisk grafik är detta en betydande begränsning.

Priser för SketchUp

SketchUp Go: 119 $/år

SketchUp Pro: 299 $/år

SketchUp Studio: 699 $/år

SketchUp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 950 recensioner)

