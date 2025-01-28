De 10 bästa programvarorna för strategisk personalplanering 2025

I den snabba digitala eran 2024 beror ditt företags framgång inte bara på din strategi, utan också på de verktyg du använder.
Tänk på det.
Du har ett stjärnspäckat team fullt av talang, redo att ta sig an alla utmaningar. Men utan rätt programvara för att utnyttja den talangen går du miste om en potential som kan förändra spelplanen.
Använd programvara för personalplanering. Det är den moderna affärsvärldens okända hjälte. Denna teknik är din biljett till förbättrad samverkan, skalbara processer för personalplanering och ett team som kan fokusera sin energi på de uppgifter som verkligen betyder något.
Som chef eller HR-ansvarig kan det kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta rätt programvara för personalplanering. Det finns många alternativ, alla med unika funktioner. Men oroa dig inte. Vi har gjort grovjobbet åt dig.
Läs igenom den här guiden så hittar du de bästa lösningarna för personalplanering 2024. Oavsett om du är ett växande startup-företag eller ett etablerat företag kommer dessa verktyg att öka din personalplanering.
Vad ska du leta efter i programvara för personalplanering?
Att navigera i havet av de bästa verktygen för personalplanering är ingen lätt uppgift. Med så många alternativ, hur ska du veta vilket som är det rätta för din organisation?
Håll dessa viktiga faktorer i åtanke för att säkerställa att du investerar i ett verktyg som verkligen förbättrar din personalplanering.
- Användarvänlighet: Det handlar om intuition. Din programvara för strategisk personalplanering ska vara tillgänglig och lätt att förstå, även för dem som inte är tekniskt kunniga. En brant inlärningskurva? Det är ett no-go.
- Integrationsmöjligheter: Dagens företag använder en mängd olika verktyg. Din planeringsprogramvara bör fungera bra tillsammans med andra och enkelt kunna integreras med befintliga system och plattformar.
- Skalbarhet: När din organisation växer ökar också dina behov. Välj en lösning som kan expandera smidigt i takt med din verksamhet och tillgodose både dina nuvarande och framtida behov.
- Anpassningsbarhet: Varje organisation är unik. De bästa verktygen för personalplanering är anpassningsbara, så att du kan skräddarsy funktionerna efter dina specifika krav och processer.
- Dataanalys och rapportering: Siffror talar sitt tydliga språk. De bästa verktygen för personalplanering erbjuder robust analys och ger dig den insikt du behöver för att fatta välgrundade beslut.
Kom ihåg att den bästa programvaran för personalplanering inte bara handlar om funktioner – det handlar om att hitta rätt synergi mellan kapacitet, användbarhet och anpassningsförmåga.
De 10 bästa programvarorna för personalplanering
Nu är det dags! Efter att ha fördjupat oss i vad som utmärker programvara för personalplanering är det dags att avslöja de allra bästa programmen för 2024.
Oavsett om du letar efter ett kraftfullt verktyg med alla tänkbara funktioner eller en elegant, enkel lösning, har du allt du behöver i den här listan. Låt oss ta reda på vilken programvara som kan ta din organisation till nya höjder i år, från banbrytande innovationer till pålitliga branschstöd.
Vidare till de 10 bästa verktygen för personalplanering!
1. ClickUp – Bästa verktyget för personalplanering
Möt ClickUp: inte bara ännu ett projektledningsprogram, utan ditt hemliga vapen inom strategisk personalplanering som även kan användas för prestationshantering. ClickUp har mångsidiga funktioner och utmärker sig inom uppgifts- och projektledning, precis tidrapportering och avancerad dataanalys.
ClickUp skiljer sig från mängden av liknande plattformar genom sitt oöverträffade engagemang för anpassning. Programvaran ger användarna en mängd alternativ för att skräddarsy dashboard-vyer och inställningar.
Det innebär att du inte behöver anpassa dig till programvaran – istället anpassar sig ClickUp efter din organisations rytm, optimerar arbetsflöden och säkerställer maximal prestanda från ditt team.
ClickUps förmåga att organisera personalresurser är oöverträffad. Dess noggrant utformade hierarkiska struktur – från arbetsytan och nedåt genom utrymmen, mappar, listor, uppgifter och ända ner till deluppgifter – säkerställer att varje del av ditt projekt hamnar på rätt plats.
Denna logiska uppdelning håller dina uppgifter välorganiserade och förbättrar hanterbarheten, så att ditt arbete känns mindre som en labyrint och mer som en välplanerad ritning.
Med sitt intuitiva gränssnitt ger ClickUp dig tillgång till den viktiga information du behöver för att förbättra teamets kommunikation och ledning samt öka medarbetarnas engagemang. Från uppgiftsfördelning till resurshantering – alla funktioner du kan önska dig finns samlade under ett digitalt tak.
ClickUps bästa funktioner
- Närvarospårning med de hyperanpassningsbara ClickUp-instrumentpanelerna
- Funktioner för arbetsfördelningsstruktur för att hantera projekt effektivt
- Tilldela uppgifter och hantera resurser på ett och samma ställe.
- Anpassa din visualisering med över 15 vyer
- Dussintals integrationer med din befintliga teknikstack
- Praktiska GTD-mallar som ClickUp Workforce Action Template gör personalhantering till en barnlek.
Begränsningar för ClickUp
- Mobilappar har inte samma funktioner som desktopversioner.
- Inlärningskurva i samband med de många tillgängliga resurserna och funktionerna
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Runn
När det gäller den dynamiska världen av personalplanering framstår Runn som en stark konkurrent. I grunden handlar Runn inte bara om siffror, utan om människor. Det kombinerar smidigt nyanserna i personalplanering med precisionen i projektprognoser och medarbetardata.
Det innebär att du inte bara fördelar resurser utifrån tillgänglighet, utan också utifrån deras unika styrkor och förmågor.
Dess instrumentpanel ger realtidsinsikter om ditt företags lönsamhet, så att du inte bara arbetar hårt utan också smart. I takt med att samarbetet blir mer globalt och distansbaserat underlättar Runn tydligheten och säkerställer att alla, från chefer till frilansare, förstår sin roll i det stora hela.
Runn bästa funktioner
- Skapa avancerade scheman med lätthet
- Tilldela personer till projekt på bara några sekunder
- Övervaka allas scheman i en enda vy utan att bli överväldigad.
- Prognoser för kapacitet, projekt, scenarier och ekonomi
Runn-begränsningar
- Vissa rapporter och behörighetsnivåer saknas eller är begränsade.
- Enligt vissa användare kan planering för produktutveckling vara en utmaning.
Runn-priser
- Gratis
- Pro: 8 USD/person per månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Runn-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (1 recension)
- Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)
3. Planful
Ta en titt på Planful så kommer du snabbt att upptäcka varför det är ett favoritverktyg för personalplanering bland framåtblickande HR- och ledningsgrupper. Denna moderna programvara för personalplanering är mer än bara uppgiftshantering för företagsledare.
Det handlar om att koppla samman finansiella och operativa data, vilket ger en helhetsbild av effektiviteten i din personalprocess och medarbetarnas produktivitet, så att du kan nå dina affärsmål.
Med Planful ligger tonvikten på kontinuerlig planering, vilket främjar flexibilitet och anpassningsförmåga i en ständigt föränderlig affärsmiljö. Det intuitiva gränssnittet i kombination med kraftfulla analysverktyg gör att beslutsfattare alltid har tillgång till aktuella, användbara insikter.
När planering möter prestanda är Planful den plats där de korsar varandra i personalplaneringsprocessen.
Planfuls viktigaste funktioner
- Koppla samman HR, ekonomi och verksamhetsledning för optimerad personalplanering.
- Erbjuder insikter, flexibilitet och kraftfull planering av tänkbara scenarier.
- Jämförelser i realtid mellan planerade och faktiska siffror med noggranna prognoser för personalstyrkan.
Planfula begränsningar
- Vissa användare tycker att det är svårt att använda
- Personalplanering kan vara tidskrävande utan direkt integration med programvara för personalhantering.
- Prestationsproblem uppstår när modellernas dimensionalitet överskrider vissa nivåer.
Planful prissättning
- Begär en personlig offert
Planful-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (370+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (45 recensioner)
4. Paymo
Möt Paymo: din allt-i-ett-lösning för en mer effektiv personalstyrka. Paymo är stolta över att förenkla komplexa projekt. Med hjälp av deras omfattande verktygssvit kan företag spåra tid, hantera uppgifter och fakturera kunder, allt från en central plats.
Detta säkerställer att teamen förblir sammanhållna och samordnade, oavsett deras geografiska läge.
Det som utmärker Paymo är dess engagemang för att överbrygga klyftan mellan arbete och ersättning. Genom att ge en tydlig och transparent bild av uppgifter, arbetade timmar och motsvarande ersättningar främjas en kultur av ansvarstagande och erkännande, vilket gör personalhanteringen både effektiv och givande.
Paymos viktigaste funktioner
- Erbjuder redigering av flera uppgifter och projekt samtidigt
- Tillåter obegränsat antal fakturor, kostnadsberäkningar och utgifter
- Funktioner som teamplanerare och inbyggd tidrapportering optimerar arbetsflödena.
Paymos begränsningar
- Begränsade integrationer, endast tillgängliga med betalda abonnemang
- Användare kan endast skapa upp till tre fakturor i gratispaketen.
Paymo-priser
- Gratis
- Startpaket: 4,95 $/användare per månad
- Små kontor: 9,95 USD/användare per månad
- Företag: 20,79 $/användare per månad
Paymo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)
5. tamigo
Kliv in i tamigos värld och upplev en helt ny dimension av personalplanering. tamigo är utformat med detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen i åtanke och förstår komplexiteten och utmaningarna med att hantera skift och scheman i dynamiska miljöer för företagsledare.
Dess främsta styrka ligger i förmågan att prognostisera och anpassa personalbehovet efter verksamhetens krav. Men det slutar inte bara med planering; tamigo säkerställer effektiv kommunikation, så att personalen enkelt kan komma åt scheman, byta skift och kommunicera sina önskemål.
Resultatet? En harmonisk blandning av medarbetarnöjdhet och affärsoptimering, som säkerställer att rätt personer är på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Tamingos bästa funktioner
- Frånvarohantering och närvarospårning
- Få tillgång till viktiga nyckeltal som löneprocent, arbetskraftskostnader och produktivitet för att nå dina affärsmål.
- Möjliggör prestationsjämförelser på både nationell och internationell nivå.
- Minimerar manuella processer och visar data på ett effektivt sätt.
Tamingos begränsningar
- Användare rapporterar om tillfälliga tekniska problem.
- Vissa funktioner på mobila enheter fungerar inte alltid optimalt.
Tamingos prissättning
- Viktigt: 1,50 dollar per användare
- Standard: 3 dollar per användare
- Avancerat: Anpassad prissättning
- Premium: Anpassad prissättning
Tamingo-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (21 recensioner)
6. Planday
Planday har befäst sitt rykte som ett måste för företag som vill revolutionera sina schemaläggningsprocesser. Det går utöver traditionell personalplanering genom att ge anställda en röst i schemaläggningsprocessen. Plattformen är utformad för att ge personalen möjlighet att ange tillgänglighet, byta skift och till och med begära ledighet.
Detta är en dröm som går i uppfyllelse för chefer, eftersom Plandays algoritmer arbetar outtröttligt för att säkerställa optimal bemanning och balansera företagets behov med medarbetarnas önskemål.
Dess kommunikationsverktyg i realtid säkerställer att alla är på samma sida, vilket minskar schemakonflikter och höjer den allmänna moralen.
Plandays bästa funktioner
- Gör det möjligt för personalen att byta skift, ange tillgänglighet och använda mallar.
- Ansluter till befintliga system för information i realtid
- Erbjuder funktioner som stämpelklocka och programvara för löneprognoser.
Plandays begränsningar
- Kan vara långsam att ladda, särskilt vid ett stort antal skift.
- Gränssnittet är inte särskilt intuitivt jämfört med andra verktyg för personalplanering.
Plandays priser
- Startpaket: 2,99 $/användare per månad
- Plus: 4,99 $/användare per månad
- Pro: 6,99 $/användare per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Planday-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (45+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)
7. Anaplan
I den hektiska världen av företagsplanering står Anaplan starkt. Anaplan är känt för sin förmåga att koppla samman data, människor och planer i hela ditt företag och förändrar hur företag fattar beslut i sin personalplaneringsprocess. Plattformen bygger på filosofin att planering inte bör ske i silos i en sammankopplad värld.
Oavsett om du planerar finansiella mål, logistik för leveranskedjan eller personalstrategier ger Anaplan en samlad överblick.
Med hyperblock-tekniken kan användarna köra praktiskt taget alla scenarier för personalplanering och modellering, vilket leder till beslut som inte bara är välgrundade utan också holistiska i alla dina personalhanteringsprocesser.
Anaplans bästa funktioner
- Använder egenutvecklad teknik för realtidsuppföljning av medarbetarnas prestationer och prognoser.
- Hjälper till att identifiera kompetensbrister, modellera scenarier och bedöma ekonomiska konsekvenser.
- Kopplar samman viktiga datapunkter för en helhetsbild av verksamheten.
Anaplans begränsningar
- Komplexitet: Om Anaplan inte byggs upp noggrant kan det bli för komplicerat och oflexibelt jämfört med andra planeringsprogram.
- Det är inte en plug-and-play-lösning; den kräver kompetenta resurser för maximal utnyttjande.
Anaplan-priser
- Kontakta oss för personlig prissättning
Anaplan-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (295 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)
8. MYOB
MYOB är mer än bara programvara – det är ett åtagande att optimera företagets ryggrad. MYOB är ofta känt för sina redovisningslösningar, men erbjuder också en kraftfull svit för effektiv personalhantering och planeringsprogramvarulösningar.
Programvaran tar hänsyn till att löneadministration, HR och schemaläggning är nära sammankopplade i dagens affärsvärld. Därför erbjuder den en integrerad approach som säkerställer att personalhantering inte bara handlar om registrerade arbetstimmar, utan också om förmåner, utbildning och övergripande utveckling.
Med molnbaserade lösningar kan företag vara säkra på att de har tillgång till realtidsdata, vilket gör personalplaneringen effektiv, kompatibel och strategisk.
MYOB:s bästa funktioner
- Ansluter till över 350 populära appar för att effektivisera personalplaneringen.
- Kombinerar onboarding, schemaläggning, tidrapporter och löneberäkningsmallar.
- Synkroniseras med tidrapporter för exakta löneutbetalningar under hela personalplaneringsprocessen.
MYOB:s begränsningar
- Kan vara överdrivet för dem som söker ett enkelt verktyg för personalplanering.
- Enligt användarna synkroniseras tidrapporterna ibland inte korrekt, vilket påverkar lönerna.
MYOB-priser
- Endast löneadministration: 10 USD/månad (för upp till fyra anställda)
- Lite: 15 $/månad
- Företag: 25,50 $/månad
- AccoutingRight Plus: 68 $/månad
- AccountingRight Premier: 85 $/månad
MYOB-betyg och recensioner
- G2: 3,5/5 (25+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (35+ recensioner)
9. ActivTrak
I skärningspunkten mellan produktivitet och medarbetarnas välbefinnande hittar du ActiveTrak. I en tid då distansarbete blir allt vanligare ger ActiveTrak ovärderlig insikt i medarbetarnas aktiviteter och säkerställer att företagen upprätthåller en hög produktivitet utan att kompromissa med välbefinnandet.
Men det är inte bara ett övervakningsverktyg – det är en allierad som främjar en hälsosam arbetsmiljö.
Genom att förstå mönster kan chefer identifiera potentiell utbrändhet, erbjuda tidiga insatser eller till och med uppmärksamma de mest produktiva medarbetarna. ActivTrak omvandlar rådata till användbara insikter och överbryggar klyftan mellan personalens effektivitet och medarbetarnas tillfredsställelse.
ActivTraks bästa funktioner
- Erbjuder skräddarsydda rapporter för snabb analys av medarbetarnas beteende för att hitta kompetensluckor eller förse talanghanteringsteamen med HR-data för att identifiera områden där teamet kan förbättras.
- Lättnavigerad instrumentpanel som visar viktiga mätvärden
- Erbjuder responsiv kundsupport och beteendebaserad coaching för anställda.
- Möjliggör övervakning av teamet i realtid via funktionen Team Pulse.
Begränsningar för ActivTrak
- Den funktionsrika programvaran kan vara överväldigande för nya användare.
- Saknar en stabil mobilapp jämfört med de bästa programvarorna för personalplanering.
- Kunderna kan tycka att installationsprocessen är komplicerad.
Priser för ActivTrak
- Gratis
- Essentials: 10 USD/månad per användare per år
- Professional: 17 USD/månad per användare per år
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
ActivTrak-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)
10. WorkDay
WorkDay hyllas ofta som guldstandarden inom HR-programvara, och det med goda skäl. Det erbjuder en heltäckande lösning som omfattar allt från lönehantering och ekonomi till talanghantering och analys.
Det som utmärker WorkDay är dess maskininlärningsdrivna insikter, som gör det möjligt för företag att förutse trender, fatta datadrivna beslut och skräddarsy strategier efter enskilda medarbetares behov.
Plattformens utformning gör att den passar både HR-personal och anställda som söker information. Inom området programvara för personalplanering är WorkDays adaptiva planeringslösningar ett bevis på hur teknik kan humanisera processer och sätta människor i centrum för varje strategi.
WorkDays bästa funktioner
- Erbjuder produkter anpassade för olika branscher
- Utvecklad för stora team med frekventa förändringar och datatunga processer.
- Erbjuder självbetjäningsalternativ via personliga portaler
Begränsningar i WorkDay
- Kanske inte överkomligt för småföretag.
- Användare rapporterar om ett föråldrat gränssnitt som kan vara svårt att navigera i.
- Implementeringen kan ta lång tid för större företag.
Priser för WorkDay
- Kontakta oss för prisuppgifter
WorkDay-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (1 290+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (980+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till WorkDay!
ClickUp sticker ut från mängden när det gäller personalplaneringssystem
När du navigerar bland de otaliga alternativen inom personalplaneringsprogramvaror är det viktigt att investera i ett verktyg som inte bara effektiviserar verksamheten utan också är anpassat efter ditt teams unika behov.
ClickUps fokus på anpassning säkerställer att teamen inte behöver anpassa sitt arbetsflöde efter programvaran, utan tvärtom. Detta är en avgörande fördel, särskilt i en ständigt föränderlig affärsvärld där anpassningsförmåga är avgörande.
Utöver detta garanterar den logiska hierarkin – från arbetsytan till deluppgifter – att varje aspekt av ett projekt har sin egen plats, vilket säkerställer maximal tydlighet och organisation. Men det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dess omfattande natur.
Oavsett om det gäller uppgiftshantering, tidrapportering, dataanalys eller någon annan viktig funktion, så har ClickUp allt du behöver. Med smidiga integrationer erbjuder det en harmonisk upplevelse som överbryggar klyftan mellan olika delar av din teknikstack.
När du väger för- och nackdelarna med varje programvara, kom ihåg att det slutgiltiga målet är att förbättra samarbetet, optimera verksamheten och skala upp förvaltningsprocesserna på ett effektivt sätt. I detta avseende framstår ClickUp utan tvekan som det bästa valet för strategisk personalplanering under 2024 och framåt.