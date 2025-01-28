De 10 bästa programvarorna för strategisk personalplanering 2025

I den snabba digitala eran 2024 beror ditt företags framgång inte bara på din strategi, utan också på de verktyg du använder.

Tänk på det.

Du har ett stjärnspäckat team fullt av talang, redo att ta sig an alla utmaningar. Men utan rätt programvara för att utnyttja den talangen går du miste om en potential som kan förändra spelplanen.

Använd programvara för personalplanering. Det är den moderna affärsvärldens okända hjälte. Denna teknik är din biljett till förbättrad samverkan, skalbara processer för personalplanering och ett team som kan fokusera sin energi på de uppgifter som verkligen betyder något.

Som chef eller HR-ansvarig kan det kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta rätt programvara för personalplanering. Det finns många alternativ, alla med unika funktioner. Men oroa dig inte. Vi har gjort grovjobbet åt dig.

Läs igenom den här guiden så hittar du de bästa lösningarna för personalplanering 2024. Oavsett om du är ett växande startup-företag eller ett etablerat företag kommer dessa verktyg att öka din personalplanering.

Vad ska du leta efter i programvara för personalplanering?

Att navigera i havet av de bästa verktygen för personalplanering är ingen lätt uppgift. Med så många alternativ, hur ska du veta vilket som är det rätta för din organisation?

Håll dessa viktiga faktorer i åtanke för att säkerställa att du investerar i ett verktyg som verkligen förbättrar din personalplanering.

Användarvänlighet: Det handlar om intuition. Din programvara för strategisk personalplanering ska vara tillgänglig och lätt att förstå, även för dem som inte är tekniskt kunniga. En brant inlärningskurva? Det är ett no-go.

Integrationsmöjligheter: Dagens företag använder en mängd olika verktyg. Din planeringsprogramvara bör fungera bra tillsammans med andra och enkelt kunna integreras med befintliga system och plattformar.

Skalbarhet: När din organisation växer ökar också dina behov. Välj en lösning som kan expandera smidigt i takt med din verksamhet och tillgodose både dina nuvarande och framtida behov.

Anpassningsbarhet: Varje organisation är unik. De bästa verktygen för personalplanering är anpassningsbara, så att du kan skräddarsy funktionerna efter dina specifika krav och processer.

Dataanalys och rapportering: Siffror talar sitt tydliga språk. De bästa verktygen för personalplanering erbjuder robust analys och ger dig den insikt du behöver för att fatta välgrundade beslut.

Se direkt vilka i ditt team som är under- eller överbelastade så att du enkelt kan omfördela dina resurser.

Kom ihåg att den bästa programvaran för personalplanering inte bara handlar om funktioner – det handlar om att hitta rätt synergi mellan kapacitet, användbarhet och anpassningsförmåga.

De 10 bästa programvarorna för personalplanering

Nu är det dags! Efter att ha fördjupat oss i vad som utmärker programvara för personalplanering är det dags att avslöja de allra bästa programmen för 2024.

Oavsett om du letar efter ett kraftfullt verktyg med alla tänkbara funktioner eller en elegant, enkel lösning, har du allt du behöver i den här listan. Låt oss ta reda på vilken programvara som kan ta din organisation till nya höjder i år, från banbrytande innovationer till pålitliga branschstöd.

Vidare till de 10 bästa verktygen för personalplanering!

1. ClickUp – Bästa verktyget för personalplanering

ClickUp Workload View ger insikter i dina projektmått så att du kan ligga steget före.

Möt ClickUp: inte bara ännu ett projektledningsprogram, utan ditt hemliga vapen inom strategisk personalplanering som även kan användas för prestationshantering. ClickUp har mångsidiga funktioner och utmärker sig inom uppgifts- och projektledning, precis tidrapportering och avancerad dataanalys.

ClickUp skiljer sig från mängden av liknande plattformar genom sitt oöverträffade engagemang för anpassning. Programvaran ger användarna en mängd alternativ för att skräddarsy dashboard-vyer och inställningar.

Det innebär att du inte behöver anpassa dig till programvaran – istället anpassar sig ClickUp efter din organisations rytm, optimerar arbetsflöden och säkerställer maximal prestanda från ditt team.

ClickUps förmåga att organisera personalresurser är oöverträffad. Dess noggrant utformade hierarkiska struktur – från arbetsytan och nedåt genom utrymmen, mappar, listor, uppgifter och ända ner till deluppgifter – säkerställer att varje del av ditt projekt hamnar på rätt plats.

Denna logiska uppdelning håller dina uppgifter välorganiserade och förbättrar hanterbarheten, så att ditt arbete känns mindre som en labyrint och mer som en välplanerad ritning.

Med sitt intuitiva gränssnitt ger ClickUp dig tillgång till den viktiga information du behöver för att förbättra teamets kommunikation och ledning samt öka medarbetarnas engagemang. Från uppgiftsfördelning till resurshantering – alla funktioner du kan önska dig finns samlade under ett digitalt tak.

ClickUps bästa funktioner

Närvarospårning med de hyperanpassningsbara ClickUp-instrumentpanelerna

Funktioner för arbetsfördelningsstruktur för att hantera projekt effektivt

Tilldela uppgifter och hantera resurser på ett och samma ställe.

Anpassa din visualisering med över 15 vyer

Dussintals integrationer med din befintliga teknikstack

Praktiska GTD-mallar som ClickUp Workforce Action Template gör personalhantering till en barnlek.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappar har inte samma funktioner som desktopversioner.

Inlärningskurva i samband med de många tillgängliga resurserna och funktionerna

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Runn

via Runn

När det gäller den dynamiska världen av personalplanering framstår Runn som en stark konkurrent. I grunden handlar Runn inte bara om siffror, utan om människor. Det kombinerar smidigt nyanserna i personalplanering med precisionen i projektprognoser och medarbetardata.

Det innebär att du inte bara fördelar resurser utifrån tillgänglighet, utan också utifrån deras unika styrkor och förmågor.

Dess instrumentpanel ger realtidsinsikter om ditt företags lönsamhet, så att du inte bara arbetar hårt utan också smart. I takt med att samarbetet blir mer globalt och distansbaserat underlättar Runn tydligheten och säkerställer att alla, från chefer till frilansare, förstår sin roll i det stora hela.

Runn bästa funktioner

Skapa avancerade scheman med lätthet

Tilldela personer till projekt på bara några sekunder

Övervaka allas scheman i en enda vy utan att bli överväldigad.

Prognoser för kapacitet, projekt, scenarier och ekonomi

Runn-begränsningar

Vissa rapporter och behörighetsnivåer saknas eller är begränsade.

Enligt vissa användare kan planering för produktutveckling vara en utmaning.

Runn-priser

Gratis

Pro: 8 USD/person per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Runn-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)

3. Planful

via Planful

Ta en titt på Planful så kommer du snabbt att upptäcka varför det är ett favoritverktyg för personalplanering bland framåtblickande HR- och ledningsgrupper. Denna moderna programvara för personalplanering är mer än bara uppgiftshantering för företagsledare.

Det handlar om att koppla samman finansiella och operativa data, vilket ger en helhetsbild av effektiviteten i din personalprocess och medarbetarnas produktivitet, så att du kan nå dina affärsmål.

Med Planful ligger tonvikten på kontinuerlig planering, vilket främjar flexibilitet och anpassningsförmåga i en ständigt föränderlig affärsmiljö. Det intuitiva gränssnittet i kombination med kraftfulla analysverktyg gör att beslutsfattare alltid har tillgång till aktuella, användbara insikter.

När planering möter prestanda är Planful den plats där de korsar varandra i personalplaneringsprocessen.

Planfuls viktigaste funktioner

Koppla samman HR, ekonomi och verksamhetsledning för optimerad personalplanering.

Erbjuder insikter, flexibilitet och kraftfull planering av tänkbara scenarier.

Jämförelser i realtid mellan planerade och faktiska siffror med noggranna prognoser för personalstyrkan.

Planfula begränsningar

Vissa användare tycker att det är svårt att använda

Personalplanering kan vara tidskrävande utan direkt integration med programvara för personalhantering.

Prestationsproblem uppstår när modellernas dimensionalitet överskrider vissa nivåer.

Planful prissättning

Begär en personlig offert

Planful-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (45 recensioner)

4. Paymo

via Paymo

Möt Paymo: din allt-i-ett-lösning för en mer effektiv personalstyrka. Paymo är stolta över att förenkla komplexa projekt. Med hjälp av deras omfattande verktygssvit kan företag spåra tid, hantera uppgifter och fakturera kunder, allt från en central plats.

Detta säkerställer att teamen förblir sammanhållna och samordnade, oavsett deras geografiska läge.

Det som utmärker Paymo är dess engagemang för att överbrygga klyftan mellan arbete och ersättning. Genom att ge en tydlig och transparent bild av uppgifter, arbetade timmar och motsvarande ersättningar främjas en kultur av ansvarstagande och erkännande, vilket gör personalhanteringen både effektiv och givande.

Paymos viktigaste funktioner

Erbjuder redigering av flera uppgifter och projekt samtidigt

Tillåter obegränsat antal fakturor, kostnadsberäkningar och utgifter

Funktioner som teamplanerare och inbyggd tidrapportering optimerar arbetsflödena.

Paymos begränsningar

Begränsade integrationer, endast tillgängliga med betalda abonnemang

Användare kan endast skapa upp till tre fakturor i gratispaketen.

Paymo-priser

Gratis

Startpaket: 4,95 $/användare per månad

Små kontor: 9,95 USD/användare per månad

Företag: 20,79 $/användare per månad

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

5. tamigo

via tamigo

Kliv in i tamigos värld och upplev en helt ny dimension av personalplanering. tamigo är utformat med detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen i åtanke och förstår komplexiteten och utmaningarna med att hantera skift och scheman i dynamiska miljöer för företagsledare.

Dess främsta styrka ligger i förmågan att prognostisera och anpassa personalbehovet efter verksamhetens krav. Men det slutar inte bara med planering; tamigo säkerställer effektiv kommunikation, så att personalen enkelt kan komma åt scheman, byta skift och kommunicera sina önskemål.

Resultatet? En harmonisk blandning av medarbetarnöjdhet och affärsoptimering, som säkerställer att rätt personer är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Tamingos bästa funktioner

Frånvarohantering och närvarospårning

Få tillgång till viktiga nyckeltal som löneprocent, arbetskraftskostnader och produktivitet för att nå dina affärsmål.

Möjliggör prestationsjämförelser på både nationell och internationell nivå.

Minimerar manuella processer och visar data på ett effektivt sätt.

Tamingos begränsningar

Användare rapporterar om tillfälliga tekniska problem.

Vissa funktioner på mobila enheter fungerar inte alltid optimalt.

Tamingos prissättning

Viktigt: 1,50 dollar per användare

Standard: 3 dollar per användare

Avancerat: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Tamingo-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,2/5 (21 recensioner)

6. Planday

via Planday

Planday har befäst sitt rykte som ett måste för företag som vill revolutionera sina schemaläggningsprocesser. Det går utöver traditionell personalplanering genom att ge anställda en röst i schemaläggningsprocessen. Plattformen är utformad för att ge personalen möjlighet att ange tillgänglighet, byta skift och till och med begära ledighet.

Detta är en dröm som går i uppfyllelse för chefer, eftersom Plandays algoritmer arbetar outtröttligt för att säkerställa optimal bemanning och balansera företagets behov med medarbetarnas önskemål.

Dess kommunikationsverktyg i realtid säkerställer att alla är på samma sida, vilket minskar schemakonflikter och höjer den allmänna moralen.

Plandays bästa funktioner

Gör det möjligt för personalen att byta skift, ange tillgänglighet och använda mallar.

Ansluter till befintliga system för information i realtid

Erbjuder funktioner som stämpelklocka och programvara för löneprognoser.

Plandays begränsningar

Kan vara långsam att ladda, särskilt vid ett stort antal skift.

Gränssnittet är inte särskilt intuitivt jämfört med andra verktyg för personalplanering.

Plandays priser

Startpaket: 2,99 $/användare per månad

Plus: 4,99 $/användare per månad

Pro: 6,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Planday-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

7. Anaplan

via Anaplan

I den hektiska världen av företagsplanering står Anaplan starkt. Anaplan är känt för sin förmåga att koppla samman data, människor och planer i hela ditt företag och förändrar hur företag fattar beslut i sin personalplaneringsprocess. Plattformen bygger på filosofin att planering inte bör ske i silos i en sammankopplad värld.

Oavsett om du planerar finansiella mål, logistik för leveranskedjan eller personalstrategier ger Anaplan en samlad överblick.

Med hyperblock-tekniken kan användarna köra praktiskt taget alla scenarier för personalplanering och modellering, vilket leder till beslut som inte bara är välgrundade utan också holistiska i alla dina personalhanteringsprocesser.

Anaplans bästa funktioner

Använder egenutvecklad teknik för realtidsuppföljning av medarbetarnas prestationer och prognoser.

Hjälper till att identifiera kompetensbrister, modellera scenarier och bedöma ekonomiska konsekvenser.

Kopplar samman viktiga datapunkter för en helhetsbild av verksamheten.

Anaplans begränsningar

Komplexitet: Om Anaplan inte byggs upp noggrant kan det bli för komplicerat och oflexibelt jämfört med andra planeringsprogram.

Det är inte en plug-and-play-lösning; den kräver kompetenta resurser för maximal utnyttjande.

Anaplan-priser

Kontakta oss för personlig prissättning

Anaplan-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (295 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

8. MYOB

via MYOB

MYOB är mer än bara programvara – det är ett åtagande att optimera företagets ryggrad. MYOB är ofta känt för sina redovisningslösningar, men erbjuder också en kraftfull svit för effektiv personalhantering och planeringsprogramvarulösningar.

Programvaran tar hänsyn till att löneadministration, HR och schemaläggning är nära sammankopplade i dagens affärsvärld. Därför erbjuder den en integrerad approach som säkerställer att personalhantering inte bara handlar om registrerade arbetstimmar, utan också om förmåner, utbildning och övergripande utveckling.

Med molnbaserade lösningar kan företag vara säkra på att de har tillgång till realtidsdata, vilket gör personalplaneringen effektiv, kompatibel och strategisk.

MYOB:s bästa funktioner

Ansluter till över 350 populära appar för att effektivisera personalplaneringen.

Kombinerar onboarding, schemaläggning, tidrapporter och löneberäkningsmallar

Synkroniseras med tidrapporter för exakta löneutbetalningar under hela personalplaneringsprocessen.

MYOB:s begränsningar

Kan vara överdrivet för dem som söker ett enkelt verktyg för personalplanering.

Enligt användarna synkroniseras tidrapporterna ibland inte korrekt, vilket påverkar lönerna.

MYOB-priser

Endast löneadministration: 10 USD/månad (för upp till fyra anställda)

Lite: 15 $/månad

Företag: 25,50 $/månad

AccoutingRight Plus: 68 $/månad

AccountingRight Premier: 85 $/månad

MYOB-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (35+ recensioner)

9. ActivTrak

via ActivTrak

I skärningspunkten mellan produktivitet och medarbetarnas välbefinnande hittar du ActiveTrak. I en tid då distansarbete blir allt vanligare ger ActiveTrak ovärderlig insikt i medarbetarnas aktiviteter och säkerställer att företagen upprätthåller en hög produktivitet utan att kompromissa med välbefinnandet.

Men det är inte bara ett övervakningsverktyg – det är en allierad som främjar en hälsosam arbetsmiljö.

Genom att förstå mönster kan chefer identifiera potentiell utbrändhet, erbjuda tidiga insatser eller till och med uppmärksamma de mest produktiva medarbetarna. ActivTrak omvandlar rådata till användbara insikter och överbryggar klyftan mellan personalens effektivitet och medarbetarnas tillfredsställelse.

ActivTraks bästa funktioner

Erbjuder skräddarsydda rapporter för snabb analys av medarbetarnas beteende för att hitta kompetensluckor eller förse talanghanteringsteamen med HR-data för att identifiera områden där teamet kan förbättras.

Lättnavigerad instrumentpanel som visar viktiga mätvärden

Erbjuder responsiv kundsupport och beteendebaserad coaching för anställda.

Möjliggör övervakning av teamet i realtid via funktionen Team Pulse.

Begränsningar för ActivTrak

Den funktionsrika programvaran kan vara överväldigande för nya användare.

Saknar en stabil mobilapp jämfört med de bästa programvarorna för personalplanering.

Kunderna kan tycka att installationsprocessen är komplicerad.

Priser för ActivTrak

Gratis

Essentials: 10 USD/månad per användare per år

Professional: 17 USD/månad per användare per år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ActivTrak-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

10. WorkDay

via WorkDay

WorkDay hyllas ofta som guldstandarden inom HR-programvara, och det med goda skäl. Det erbjuder en heltäckande lösning som omfattar allt från lönehantering och ekonomi till talanghantering och analys.

Det som utmärker WorkDay är dess maskininlärningsdrivna insikter, som gör det möjligt för företag att förutse trender, fatta datadrivna beslut och skräddarsy strategier efter enskilda medarbetares behov.

Plattformens utformning gör att den passar både HR-personal och anställda som söker information. Inom området programvara för personalplanering är WorkDays adaptiva planeringslösningar ett bevis på hur teknik kan humanisera processer och sätta människor i centrum för varje strategi.

WorkDays bästa funktioner

Erbjuder produkter anpassade för olika branscher

Utvecklad för stora team med frekventa förändringar och datatunga processer.

Erbjuder självbetjäningsalternativ via personliga portaler

Begränsningar i WorkDay

Kanske inte överkomligt för småföretag.

Användare rapporterar om ett föråldrat gränssnitt som kan vara svårt att navigera i.

Implementeringen kan ta lång tid för större företag.

Priser för WorkDay

Kontakta oss för prisuppgifter

WorkDay-betyg och recensioner

G2: 4/5 (1 290+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (980+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till WorkDay!

ClickUp sticker ut från mängden när det gäller personalplaneringssystem

När du navigerar bland de otaliga alternativen inom personalplaneringsprogramvaror är det viktigt att investera i ett verktyg som inte bara effektiviserar verksamheten utan också är anpassat efter ditt teams unika behov.

ClickUps fokus på anpassning säkerställer att teamen inte behöver anpassa sitt arbetsflöde efter programvaran, utan tvärtom. Detta är en avgörande fördel, särskilt i en ständigt föränderlig affärsvärld där anpassningsförmåga är avgörande.

Utöver detta garanterar den logiska hierarkin – från arbetsytan till deluppgifter – att varje aspekt av ett projekt har sin egen plats, vilket säkerställer maximal tydlighet och organisation. Men det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dess omfattande natur.

Oavsett om det gäller uppgiftshantering, tidrapportering, dataanalys eller någon annan viktig funktion, så har ClickUp allt du behöver. Med smidiga integrationer erbjuder det en harmonisk upplevelse som överbryggar klyftan mellan olika delar av din teknikstack.

När du väger för- och nackdelarna med varje programvara, kom ihåg att det slutgiltiga målet är att förbättra samarbetet, optimera verksamheten och skala upp förvaltningsprocesserna på ett effektivt sätt. I detta avseende framstår ClickUp utan tvekan som det bästa valet för strategisk personalplanering under 2024 och framåt.