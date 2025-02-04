10 av de bästa programvarorna för forskningshantering 2025

Har du svårt att hålla reda på alla forskningsprojekt? Oroa dig inte. Med ett nytt, smidigt verktyg för forskningshantering kan du bli mycket mer produktiv.

Men vad gör du om du inte har tid att gå igenom dussintals verktyg och appar för forskningshantering för att hitta det perfekta alternativet? Det är där vi kommer in!

Vi har valt ut de 10 bästa programvaruverktygen för forskningshantering att använda 2024, så att du kan välja bland de allra bästa.

Det är dags att ta ett steg upp! ?

Vad ska du leta efter i programvara för forskningshantering?

Oavsett om du är en enskild forskare eller leder ett forskningsteam, gör programvaruverktyg för forskningshantering allt bättre. Här är några av de funktioner vi prioriterade när vi valde ut de 10 verktygen på vår lista:

Intuitivt användargränssnitt: De flesta verktyg har en inlärningskurva, men ett konfigurerbart användargränssnitt gör det lättare att komma igång.

Kompatibilitet: De bästa verktygen erbjuder nedladdningsbar programvara, mobilappar och webbaserade appar så att dina teammedlemmar kan arbeta i Android, iOS, Mac, Windows, Linux och sina favoritwebbläsare.

Integrationer: Om du och ditt team använder verktyg som projektledningsprogramvara, leta efter forskningshanteringsverktyg som kan integreras med alla dessa.

Automatisering: Automatisering av affärsprocesser tar hand om vardagliga uppgifter så att du kan fokusera på det viktiga.

Mallar: Leta efter något som effektiviserar ditt arbetsflöde med färdiga mallar för till exempel Leta efter något som effektiviserar ditt arbetsflöde med färdiga mallar för till exempel resurshantering , projektledning, processkartläggning och forskningsplanering

De 10 bästa programvarorna för forskningshantering att använda

Okej, nu slutar vi slösa tid och går vidare till det intressanta. Här är våra val av de 10 bästa programvaruverktygen för forskningshantering 2024.

Skapa effektiva forskningsplaner och effektivisera ditt projekt från idé till färdigställande med ClickUp.

ClickUp är ett molnbaserat kraftpaket med massor av funktioner för forsknings- och projektledningsprogramvara för dina forskningsprojekt. Det är vårt förstahandsval av flera skäl.

Vi har ägnat otaliga timmar åt att förfina den till ett av de mest användbara verktygen på marknaden. Den är högt rankad och toppar flera andra listor, däribland G2:s lista över de bästa programvaruprodukterna och verktygen för projektledning 2024.

ClickUp har funktioner för samarbete i realtid, kostnadsfria Gantt-diagram, AI-skrivverktyg, verktyg för projektdokumentation och mycket mer. Det gör nästan allt du ber om med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler och dussintals praktiska mallar.

ClickUp Research Project Plan Template bryter till exempel ner komplexa uppgifter, organiserar dina resurser och kommunicerar dina framsteg med hjälp av datavisualiseringsverktyg. Och ClickUp Docs fungerar som en enkel wiki-programvara som låter dig skapa snygga dokument och wikis som är lätta att koppla till dina arbetsflöden.

Har vi nämnt att mycket av detta ingår i planen Free Forever? ?

ClickUps bästa funktioner:

Integration med över 1 000 andra verktyg, inklusive Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub och Asana.

Anpassningsbara instrumentpaneler, aviseringar, kalkylblad, mallar, tidsspårning, automatiseringar och mycket mer.

ClickUp AI-skrivassistenten sammanfattar mätvärden, skriver e-postmeddelanden, genererar åtgärdspunkter, utarbetar metadata och skapar inlägg på sociala medier på några sekunder.

Mobilapp, webbaserad app och stationär programvara fungerar på alla operativsystem.

Funktioner för uppgiftshantering organiserar och automatiserar din forskningsprocess, oavsett om du bedriver akademisk forskning för din avhandling eller hanterar ditt företags forskningsdata.

Flera vyer och verktyg gör det möjligt för dig att organisera stora datamängder med komplexa visualiseringar för att hantera referenser, forskning och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp:

Vissa nya användare rapporterar en inlärningskurva (som löses med enkla, kostnadsfria handledningar).

ClickUp AI är inte tillgängligt i Free Forever-planen (prova det först med en gratis testversion).

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare, betalas årligen

Företag: 12 USD/månad per användare, betalas årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Tableau

via Tableau

Tableau är ett datavisualiseringsverktyg som drivs av Salesforce. Det är utformat för att koppla samman data från olika källor på en enda analysplattform. Referenshanteringsprogramvaran gör det enklare att organisera komplexa forskningsdata med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt och interaktiva instrumentpaneler.

Tableau underlättar ditt arbete med tillgång till en rad olika alternativ för dataanalys och delning. Programmet är utformat för alla, från studenter och lärare till dataforskare och företagare.

Tableaus bästa funktioner:

Tableau Cloud erbjuder en molnbaserad analysplattform som ger bättre affärsresultat och integrerad datahantering.

Tableau Prep är ett modernt verktyg som gör det snabbare och enklare att sammanfoga, redigera och organisera dina forskningsdata för effektiv analys.

Integration med en mängd olika produkter för att underlätta samarbete, databerättande och beslutsfattande.

Utbildningsmoduler för att introducera ditt team minimerar inlärningskurvan med Tableaus många forskningshanteringsverktyg.

Begränsningar i Tableau:

Användare rapporterar att stora filer ibland kräver långa laddningstider och kan leda till krascher.

Vissa recensioner nämner buggar i nya versioner av Tableau-programvaran.

Priser för Tableau:

Tableau Viewer: 15 USD/månad per användare, betalas årligen

Tableau Explorer: 42 USD/månad per användare, betalas årligen

Tableau Creator: 70 USD/månad per användare, betalas årligen

Betyg och recensioner av Tableau:

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

3. GanttPRO

via GanttPRO

GanttPRO är ett resurshanteringssystem som använder Gantt-diagram för effektiv projektledning. Det är också ett program för forsknings- och referenshantering som är perfekt för att leda team och organisera ditt arbetsflöde.

Importera Excel-kalkylblad och grafer eller använd färdiga mallar för att komma igång med dina projekt direkt. Av alla forskningshanteringsverktyg i denna lista hjälper GanttPRO dig att organisera allt du behöver för avhandlingsforskning, affärsdataanalys, wikisidor, bibliografier och mycket mer. ?️

GanttPRO:s bästa funktioner:

Flera vyer gör det möjligt att skapa Kanban- och Scrum-tavlor utöver Gantt-diagram för bättre visualisering av forskning och arbetsytor.

Integrationer med Slack, OneDrive, Google Drive och MS Teams samlar allt ditt arbete på ett ställe.

Med tidsloggar kan du spåra hur mycket tid du lägger på varje forskningsuppgift.

Samarbetsverktyg gör det enkelt för forskarteam att arbeta tillsammans och kommunicera i realtid.

Begränsningar för GanttPRO:

Vissa vyer har begränsade anpassningsalternativ.

Recensioner nämner svårigheter med att flytta och konvertera uppgifter.

Priser för GanttPRO:

Grundläggande: 9,99 $/månad per användare

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GanttPRO-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

4. Klipfolio

via Klipfolio

Klipfolio är ett verktyg för affärsdashboards som övervakar dina forskningsdata i realtid. Det är en mätningsfokuserad plattform som hjälper alla att fatta bättre beslut genom att ge dem tillgång till de data de behöver när de behöver dem. ✨

Enskilda användare och datateam kan använda detta kraftfulla analysverktyg för att katalogisera data i en användarvänlig plattform som ger självbetjäningsåtkomst till forskningsinformation. Skapa effektiva rapporter för teamprojekt, organisera källhänvisningar för forskningsartiklar och skapa användbara instrumentpaneler för slutanvändare.

Klipfolios bästa funktioner:

Integrationer med över 100 andra verktyg och appar, från Ahrefs till Zapier, med dussintals alternativ däremellan.

Kompatibel med Android- och iOS-mobila enheter och de mest populära webbläsarna.

Med Klip Annotations kan du snabbt och enkelt skapa, uppdatera och ta bort anteckningar.

Det användarvänliga gränssnittet gör det lättare för nya användare att komma igång.

Klipfolios begränsningar:

Vissa recensioner nämner bristen på varningar och aviseringar.

Vissa användare rapporterar problem med att de måste starta om programmet efter att ha lagt till element i sin instrumentpanel.

Priser för Klipfolio:

Go: 125 $/månad

Pro: 300 $/månad

Företag: 800 $/månad

Klipfolio-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Whatagraph

via Whatagraph

Whatagraph är ett rapporteringsverktyg som hjälper dig att hantera och visualisera forskningsdata med anpassningsbara mallar för effektiva marknadsföringsprojekt. Flytta data, dela rapporter med intressenter och skapa imponerande rapporter. ?

Whatagraph ersätter flera verktyg och samlar ditt teams arbete i en lättanvänd dataplattform med en användarvänlig instrumentpanel. Detta verktyg är utformat med interna dataforsknings- och marknadsföringsteam i åtanke.

Whatagraphs bästa funktioner:

Integrationer med över 40 verktyg och appar, inklusive YouTube, Google BigQuery, LinkedIn och BigCommerce.

Automatisera överföringen av forskningsdata för att spara timmar av arbete för dina teammedlemmar och effektivisera ditt arbetsflöde.

Skapa kvalitetsrapporter på kortare tid med hjälp av programvara för dataanalys.

Analysera och hantera webbsidans prestandadata för att ge ditt marknadsföringsteam den information de behöver för att uppnå resultat.

Begränsningar för Whatagraph:

Vissa recensioner nämner långsamma svar från kundtjänsten.

Vissa användare rapporterar buggar som saktar ner deras forskningsprocess.

Inga riktiga projektledningsfunktioner

Priser för Whatagraph:

Professional: 223 $/månad, betalas årligen

Premium: 335 $/månad, betalas årligen

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Whatagraph-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

6. Looker

via Google

Looker (även känt som Google Looker Studio) är en webbläsarbaserad plattform för dataanalys som använder ett unikt modelleringsspråk för att utnyttja, analysera och visualisera forskningsdata. Använd den för styrd och självbetjänad business intelligence (BI) och för att bygga de bästa apparna för din organisations mätvärden.

Samarbeta i realtid och dra nytta av de snabbaste analysdatabaserna som finns tillgängliga. Lookers lätta arkitektur gör det möjligt för utvecklare att snabbt skapa flexibla data- och forskarappar. ?

Lookers bästa funktioner:

Det intuitiva användargränssnittet minimerar inlärningskurvan för nya användare.

Integrationer med flera verktyg, inklusive BigQuery Standard SQL- och BigQuery Legacy SQL-databaser

Anpassningsbara diagram, tabeller och rapporter gör det möjligt för dig att dela data med ditt team, din klass eller hela världen.

Rapportinställningarna ger databasanvändare och visare möjlighet att bokmärka befintliga inställningar för framtida bruk.

Begränsningar för Looker:

Användare rapporterar problem med den varierande prisstrukturen för Google Cloud och avsaknaden av en fast månadsavgift.

Vissa recensioner rapporterar problem med att de dynamiska tabellerna inte visar fulltext för rubriker.

Datainriktning innebär få projektledningsfunktioner

Priser för Looker:

Google Cloud Priser: Kontakta oss för att begära en offert

Betyg och recensioner av Looker:

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

7. Bit. ai

Bit. ai är en plattform för dokumentsamarbete som är utformad för snabb och enkel anteckning, dokumentskapande och forskningshantering. Den bygger dynamiska kunskapsbaser, projekt och tekniska dokument med olika delnings- och formateringsalternativ.

Användarna har tillgång till avancerade designalternativ, robusta sökfunktioner, kraftfull dokumentspårning och verktyg för samarbete i realtid. Team kan samarbeta med hjälp av detta verktyg från hela världen på flera plattformar och enheter.

Bit. ai:s bästa funktioner:

Samarbetsverktyg gör det möjligt för dig och ditt team att arbeta tillsammans för att skapa dokument, wikis, anteckningar och webbsidor.

Integrationer med dussintals andra verktyg och plattformar, inklusive YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom och Typeform.

Intuitivt samarbete och arbetsflödesdesign gör det enkelt för nya användare att skapa dokument.

Automatiseringar gör att du kan slutföra forskningsprojekt snabbare genom att ta hand om små uppgifter.

Bit. ai-begränsningar:

Vissa användare nämner problem med dokumentskapande.

Vissa recensioner rapporterar problem med användargränssnittet och ett behov av en mer användarvänlig upplevelse.

Priser för Bit. ai:

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 20 USD/månad per användare

Bit. ai-betyg och recensioner:

G2: 4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

8. SciSpace (tidigare Typeset. io)

via SciSpace

SciSpace, även känt som Typeset.io, är en kraftfull app för forskare som är utformad för att spara tid med hjälp av AI. Upptäck och granska ett nätverk av relevanta artiklar och få enkla svar från var och en utan att behöva spendera timmar på att fördjupa dig i innehållet.

Minimera tiden du lägger på rutinuppgifter och låt SciSpace göra forskningen åt dig medan du hittar dina svar. Du får tillgång till miljontals artiklar och PDF-filer för att hitta den information du behöver. Det är också enkelt att använda tillsammans med applikationer som Zotero och Mendeley.

SciSpaces bästa funktioner:

Få tillgång till metadata från över 200 miljoner artiklar och över 50 miljoner PDF-filer med fulltext i öppen tillgång.

Workspace gör det möjligt för förlag, institutioner och forskare att samarbeta och arbeta effektivt med forskningsprojekt.

Automatiseringar minimerar tidsspillan på repetitiva uppgifter så att du snabbt kan hitta information.

Den inbyggda plagieringskontrollen gör att du kan kontrollera dina dokument och identifiera problem som kan hindra dig från att få dem publicerade.

Begränsningar för SciSpace:

Vissa recensioner nämner problem med LaTeX-mallar.

Gratisplanen innehåller inga viktiga funktioner.

Brist på recensioner på större plattformar

Priser för SciSpace:

Grundläggande: Gratis

Premium: 9,99 $/månad

Teams och Labs: 5,49 $/månad per användare

SciSpace-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. EndNote

via EndNote

Företag använder EndNote för att skapa bibliografier och få tillgång till forskningsartiklar. Med denna specialiserade referens- och forskningshanteringsprogramvara kan du hantera och formatera källhänvisningar. Den skyddar också ditt arbetsflöde med effektiva funktioner för återställning av data. ?

Hitta, dela och använd forskning i dina EndNote-bibliotek och arbeta med din forskning var som helst, på vilken enhet som helst. De integrerade verktygen för dokumentskapande gör ditt skrivande mer effektivt.

Endnotes bästa funktioner:

Licensen kräver en engångsavgift istället för månatliga betalningar.

Integrationer med populära verktyg som Microsoft Word, Google Docs och Open Office Writer.

Kompatibel med stationära datorer, iPad och de flesta populära webbläsare.

Användbara verktyg för organisation och forskningshantering gör det möjligt för forskare som skriver och citerar sina avhandlingar eller skriver djupgående forskningsrapporter att få sitt arbete gjort snabbare.

Begränsningar i Endnote:

Vissa recensioner nämner begränsad integration med ordbehandlingsprogram utanför Microsofts och Googles produkter.

Du kan behöva korrigera eventuella formateringsfel i källhänvisningar manuellt.

Dokumentsystemet saknar funktioner för uppgifts- och projektledningsprogramvara.

Priser för Endnote:

Fullständig licens: 274,95 $ engångsavgift

Studentlicens: 149,95 $ engångsavgift

Betyg och recensioner av Endnote:

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

10. Databox

via Databox

Databox är ett verktyg för affärsanalys som kopplar samman dina data och spårar dem från valfri enhet. Övervaka dina forskningsdata i realtid med hjälp av en enda instrumentpanel för att skapa och dela rapporter, upptäcka insikter och övervaka trender. ?

Få dagliga, veckovisa och månatliga prestationsuppdateringar som kan visas via e-post och Slack samt automatiska aviseringar om förändringar i viktiga mätvärden. Allt görs utan behov av kodning eller kalkylblad.

Databox bästa funktioner:

Integrationer med över 100 populära verktyg, inklusive HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads och Google Ads.

Installationen är enkel att hantera för icke-tekniska användare och dataresearchteam.

Datarapportering gör det enkelt att nå dina mål och dela forskningsdata med kunder.

Anpassade mätvärden och konverteringsfrekvenser beräknas snabbt och enkelt.

Databox begränsningar:

Recensioner tyder på att enskilda användare kan tycka att de affärsinriktade priserna är för höga.

Användarna nämner bristen på anpassningsmöjligheter och visuella verktyg.

Gratisversionen inkluderar inte tillgång till de flesta funktioner och mätvärden.

Priser för Databox:

Gratis

Startpaket: 59 $/månad

Professional: 169 $/månad

Tillväxt: 399 $/månad

Premium: 999 $/månad

Databox-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Släpp loss kraften i din forskning

Med ett så brett utbud av programvaror för forskningshantering som listas ovan kommer du säkert att hitta ett alternativ som uppfyller dina behov till ett pris som passar din budget. Så gör dig redo att effektivisera ditt arbetsflöde, samarbeta mer effektivt och återupptäck glädjen med forskning. ?

Om du vill ha ett verktyg som klarar allt till ett pris som alla har råd med, prova ClickUp. Det är gratis! Du får tillgång till allt du behöver för forskningshantering, plus många andra projektledningsverktyg som gör ditt arbete och ditt liv mer effektivt.