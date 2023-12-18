10 AI-startups att hålla ögonen på 2025 (recensioner och priser)

Artificiell intelligens (AI) förändrar vårt sätt att arbeta. Uppgifter som tidigare tog timmar att utföra manuellt kan nu utföras blixtsnabbt. ⚡

Okej, kanske inte så snabbt, men du fattar vad jag menar.

OpenAI, ett AI-forskningsföretag, har gjort succé med ChatGPT och DALL·E, som revolutionerat hur vi skapar skriftligt innehåll och bilder. Men det finns andra startups som använder generativ AI-teknik inom olika områden och på kreativa sätt.

Vi har samlat 10 av dessa innovativa AI-startups, som alla erbjuder unika verktyg för att förändra ditt sätt att arbeta. Från design till ekonomi till avfallsåtervinning – dessa företag använder AI för att underlätta prediktiv analys, göra beslutsfattandet smartare och effektivisera den övergripande verksamheten.

Oavsett vilket arbete du utför och vilken bransch du arbetar i, kommer du att hitta ett AI-startup på denna lista som löser ett problem du för närvarande kämpar med. Så, om du är nyfiken på vad som finns där ute i AI-världen för dig, stanna kvar till slutet – vi har ett gratis bonusverktyg som väntar. ?

Vad ska du leta efter hos AI-startups?

När du överväger att integrera AI-produkter i dina personliga och professionella arbetsflöden bör du tänka på följande:

Löser dina problem: Först och främst, löser detta AI-startup något som du kämpar med? De Först och främst, löser detta AI-startup något som du kämpar med? De bästa AI-verktygen är de som underlättar din vardag.

Användarvänligt: Om det är svårt att använda är det inte värt besväret. Leta efter något som är lätt att lära sig och som passar in i ditt nuvarande arbetsflöde utan krångel.

Kostnadseffektivt: Tänk på vad du får jämfört med vad du betalar. Verktyget ska passa din budget och tillföra värde, oavsett om det sparar tid eller ökar din produktivitet.

Integrationer: AI-startupens verktyg bör enkelt kunna integreras med andra verktyg och system som du använder. Sömlös integration säkerställer smidigare arbetsflöden och minskar inlärningskurvan.

Support: Detta är avgörande, särskilt när det gäller avancerade verktyg. Leta efter AI-startups som har omfattande resurser, starka communityforum och responsiv kundsupport.

De 10 bästa AI-startups att använda 2024

Här är en översikt över 10 av de bästa AI-startups som är värda att kolla in. För varje startup beskriver vi vad de gör, vilka problem de löser och vilka egenskaper som utmärker deras produkter.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om dessa AI-startups och hur deras produkter kan passa in i ditt arbetsflöde.

1. DeepL

via DeepL

Ett av de AI-startups som är värt att hålla ett öga på är DeepL. Det är ett AI-översättningsverktyg som använder stora språkmodeller för att översätta text och filer (TXT, DOCX, PPTX och PDF) till mer än 30 språk. Och om du har formaterat dina dokument före översättningen behöver du inte oroa dig – DeepL kommer inte att ändra på det.

Du kan använda DeepL på webben eller ladda ner det till din Windows-, MacOS-, ChromeOS-, iOS- eller Android-enhet. De har också tillägg för Chrome, Firefox och Edge för en bättre surfupplevelse. Och om du är utvecklare kan du använda deras API för att lägga till översättningsfunktioner och öka kodeffektiviteten i dina appar.

DeepL:s bästa funktioner

Få en mycket högre översättningsnoggrannhet jämfört med andra verktyg som Google, Microsoft och Amazon Translate ?

Skapa flera ordlistor för att översätta jargong och branschspecifika termer.

Växla mellan formell och informell ton i dina översättningar.

Använd det inbyggda lexikonet för att få bättre kontext om ett begrepp via synonymer och exempelmeningar.

DeepL:s begränsningar

DeepL Pro fungerar för närvarande i 36 länder.

Du måste köpa DeepL Pro för att ange tonen för översättningar och redigera översatta dokument.

DeepL-priser

DeepL Translator: Gratis

DeepL Pro Starter: 10,49 $/månad per användare

DeepL Pro Advanced: 34,49 $/månad per användare

DeepL Pro Ultimate: 68,99 $/månad per användare

DeepL API Free: Gratis

DeepL API Pro: 5,49 $/månad + användningsbaserat pris

DeepL API Business: Kontakta oss för prisuppgifter

DeepL-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

2. Synthesia

via Synthesia

Synthesia är en AI-videogenerator som använder naturlig språkbehandling och djupinlärningsmodeller för att omvandla texter och manus till engagerande videor – utan att du behöver stå framför kameran eller ha några redigeringskunskaper. Om du inte har något manus att utgå ifrån är det ingen fara. Synthesia kan skapa ett manus åt dig, du behöver bara ange ämne och målgrupp.

Och om du vill dyka rätt in i videoproduktion finns det mallar för alla – från studenter som vill skapa utbildningsinnehåll till marknadsföringsteam som vill skapa reklamfilmer.

Att anpassa din video är lika enkelt som att sätta ihop en presentationsserie. Du kan fritt lägga till texter, former, bilder, skärminspelningar och även bakgrundsmusik! ?

Synthesias bästa funktioner

Bjud in gäster att lämna kommentarer och feedback på videor

Exportera videor som MP4-filer eller bädda in dem på din webbplats så att de uppdateras automatiskt med nya versioner.

Aktivera undertexter när du exporterar videor

Välj bland hundratals människoliknande avatarer och naturliga röster (på flera språk och med olika accenter) för din video eller skapa egna med din avatar och röst.

Synthesias begränsningar

Det finns ingen gratisplan eller provperiod.

Avatarens läppsynkronisering är inte särskilt smidig för andra språk än engelska.

Synthesia-priser

Startpaket: 29 $/månad (en redaktör och tre gäster)

Skapare: 89 $/månad (en redaktör och fem gäster)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

3. Frame

via Frame

Tänk dig att kunna mäta kundnöjdheten exakt och identifiera specifika kundproblem utan att skicka ut en massa enkäter (och få generiska svar). Frames AI-drivna kundinformationsplattform gör detta möjligt.

Den ansluter till din befintliga biljett- och CRM-leverantör, indexerar alla konversationer och använder prediktiva algoritmer för att bedöma kundernas känslor utifrån dessa interaktioner. Och om den känner att en kund är på väg att hoppa av, varnar den dig så att du kan vidta åtgärder och hålla dina kunder nöjda. ?

Bästa funktioner

Anslut Frame till populära programvaror som Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack och Salesforce.

Använd kostnadsrapporteringsverktyget för att spåra utgifter i samband med kundärenden och automatiskt beräkna kostnadsbesparingar när förändringar genomförs.

Visualisera trender, kundengagemang och teamets prestationer på din instrumentpanel.

Få tillgång till ett responsivt och pålitligt supportteam när du fastnar och behöver hjälp.

Rambegränsningar

Det finns ingen gratisplan eller provperiod.

Användargränssnittet kan kännas överväldigande för nya användare.

Ramprissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1+ recensioner)

4. Jasper

via Jasper

Jasper är ett AI-verktyg för affiliate-marknadsförare, marknadsföringsteam och byråer. Det använder generativ AI för att skapa texter för bloggar, annonser, e-postkampanjer, e-handelssajter och sociala medier. ?

Det häftiga med Jasper är att du kan träna dess maskininlärningsmodeller att skriva i ditt varumärkes röst – allt du behöver göra är att mata in innehåll från din webbplats eller företagsdokument. Och om du vill ha några häftiga bilder som passar till din text, så fixar den inbyggda AI-bildgeneratorn det.

Jasper bästa funktioner

Återanvänd innehåll för flera plattformar

Installera Jaspers Chrome-tillägg så att du kan använda det precis där du behöver det.

Nå en global publik genom att skapa innehåll på över 30 språk, inklusive engelska, franska och spanska.

Använd den inbyggda AI-chatboten för att undersöka ämnen och brainstorma idéer.

Jasper-begränsningar

Det tar ett tag att lära sig hur det fungerar.

Det förekommer ibland felaktigheter i det genererade innehållet.

Funktioner för dokumentsamarbete och stilguide är endast tillgängliga i affärsplanen.

Jasper-priser

Creator: 49 $/månad (en plats och en varumärkesröst)

Pro: 69 $/månad (fem platser och tre röster)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

5. Uizard

via Uizard

Uizard är ett AI-designverktyg som låter dig skapa wireframes, landningssidor samt webb- och mobilappar utan någon design erfarenhet. Det finns många sätt att komma igång. Börja från ett tomt blad, använd en av deras UI-mallar, förvandla skärmdumpar till redigerbara designer eller låt Autodesigner automatiskt förvandla dina ord till UI-design. ✨

Med dra-och-släpp-redigeraren är det enkelt att anpassa dina designer med text, ikoner, bilder, knappar och formulär. Dessutom kan du skapa användarupplevelser genom att länka ihop skärmar. Och när du vill se hur din design fungerar är det bara att hoppa in i förhandsgranskningsläget för att se den i aktion.

Uizards bästa funktioner

Importera skärmbilder från Figma, Sketch och Adobe XD

Exportera designer till SVG-, JPG-, PNG- och PDF-filer.

Hämta bilder till dina mockups från din dator, det inbyggda Unsplash-biblioteket eller AI-genererade bilder.

Bjud in teammedlemmar via e-post och ge dem tillgång som skapare eller betraktare.

Begränsningar för Uizard

Gratisplanen är begränsad till två projekt, fem skärmar per projekt och 10 gratis mallar.

Autodesigner missar eller misstolkar ibland vissa nyckelord i användaruppmaningar när den genererar det slutliga resultatet.

Uizard-priser

Gratis

Pro: 19 $/månad per skapare

Företag: 49 $/månad per skapare (faktureras endast årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Uizard-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)

6. Adept

via Adept

Tänk dig att ha bots som vet hur man använder programvaran på din dator. Istället för att göra uppgifterna själv skulle du helt enkelt tala om för boten vad den ska göra. Denna idé kanske låter som något från framtiden, men det är precis vad AI-startupen Adept i San Francisco försöker förverkliga. ?

För att komma igång arbetar Adept med sin första produkt: en AI-driven plattform som automatiserar arbetsflöden i webbappar. Dessa arbetsflöden är uppbyggda av en sekvens av steg som att navigera till en URL, klicka, skriva, bläddra och köra kod. Du kan köra arbetsflöden genom att först bygga dem från grunden eller anpassa något av Adepts färdiga arbetsflöden.

Adepts bästa funktioner

Använd de färdiga arbetsflödena för att utföra åtgärder som att kontrollera tillgänglighet på campingplatser, hitta finansiella rapporter för börsnoterade företag och genomföra en marknadsundersökning för fastighetsmäklare.

Navigera enkelt i den minimalistiska arbetsflödesredigeraren, även om du är nybörjare.

Skapa arbetsflöden genom att lista steg i naturligt språk.

Begränsningar

Det finns bara några få färdiga arbetsflöden.

Automatiserade arbetsflöden fungerar inte alltid som förväntat.

Det är ännu inte tillgängligt för allmänheten, så du måste ställa dig i kö.

Skicklig prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Adept-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

7. Moveworks

via Moveworks

Att jonglera med dussintals affärsappar för att komma åt information och utföra uppgifter tar tid och saktar ner ditt teams produktivitet. Prova Moveworks. Det är en konversationsbaserad AI-plattform som ansluter till dina affärssystem och hjälper ditt team att snabba upp sina arbetsflöden.

Behöver du hitta en kunskapsartikel? Boka ledighet? Fylla i ett formulär? Eller godkänna en ändringsbegäran? Fråga bara Moveworks på vanligt språk, så sköter det dessa uppgifter åt dig. ?

Moveworks bästa funktioner

Få tillgång till information och utför uppgifter på något av de över 100 språk som stöds.

Få viktiga meddelanden från alla dina affärsapplikationer direkt i din chatt.

Sprid uppdateringar till specifika avdelningar eller hela företaget

Anslut Moveworks till över 150 SaaS-appar som Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp och Slack.

Moveworks begränsningar

Det finns ingen gratisplan eller provperiod.

Vissa användare säger att supportteamet ibland är långsamt med att svara.

Moveworks prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Moveworks betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

8. AlphaSense

via AlphaSense

Att genomföra marknadsundersökningar kan kännas mycket överväldigande, särskilt när du måste söka igenom sökmotorer, gräva i flera källor och pussla ihop fragmenterad information. AlphaSense är ett teknikföretag som tar sig an denna utmaning.

Det är ett marknadsinformations- och sökverktyg för företag och finansiella tjänsteleverantörer som gör det möjligt att genomföra djupgående marknadsundersökningar på en bråkdel av tiden. Plattformen använder artificiell intelligens för att hjälpa dig att upptäcka, sammanfatta och extrahera de relevanta insikter du behöver för din forskning.

AlphaSenses bästa funktioner

Få dagliga uppdateringar om företag, ämnen och intressanta områden på din instrumentpanel.

Få tillgång till över 10 000 offentliga och privata källor, inklusive mäklarrapporter, resultat- och expertsamtal samt analytikerrapporter.

Upptäck detaljerade insikter om publika och privata aktiebolag – detta inkluderar deras finansiering, börsintroduktioner, investeringar, förvärv och värdering ?

Filtrera dina sökresultat så att endast interna företagsdokument, nyheter eller data från specifika källor visas.

Begränsningar för AlphaSense

Det finns begränsade inbyggda integrationer.

Plattformen är lite långsam när det gäller att uppdatera de senaste marknadsnyheterna och forskningsrapporterna.

Det finns ingen gratisplan, och du måste ange dina företagsuppgifter för att få tillgång till en två veckors provperiod.

AlphaSense-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

AlphaSense-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

9. Tome

via Tome

Tomes AI-drivna presentationsprogramvara gör det enkelt att skapa presentationer. Börja med en mall, eller ännu bättre, beskriv bara vad din presentation handlar om, så genererar Tome en unik presentation åt dig, komplett med relevant text och bilder.

Om du inte är nöjd med resultatet, ingen fara – du kan chatta med Tome för att justera och anpassa saker tills de är precis rätt. Dessutom kan du piffa upp dina bilder genom att ändra teman, lägga till tabeller och hämta innehåll från externa appar som Figma, Airtable, Twitter, YouTube och Miro.

Tome Now bästa funktioner

Använd Tome på något av 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska, nederländska och italienska.

Konvertera dokument till en presentation med matchande bilder

Dela länkar till dina Tome-presentationer och spåra hur många som har sett dem.

Bjud in och samarbeta med teammedlemmarna på presentationsbilder

Begränsningar

Tome saknar avancerade funktioner som diktering, diagram och animationer.

Med gratisversionen kan du inte exportera Tome-presentationer som PDF-filer.

Tome-prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

10. AMP Robotics

via AMP Robotics

Hittills har vi pratat om teknikföretag och AI-assistenter som löser enkla vardagsuppgifter. AMP Robotics använder däremot kraften i AI-tekniken för att ta itu med något större: återvinning av avfall. Kärnan i AMP Robotics är deras AI-verktyg, AMP Neuron, som är utformat för att identifiera olika typer av återvinningsbara material i avfallsströmmar.

AMP Neuron arbetar med AMP Robotics visionsverktyg och robotarmar. Datorvisionsverktyget tar bilder av avfallet, Neuron identifierar varje materialtyp och instruerar robotarmarna om hur avfallet ska sorteras.

AMP Robotics bästa funktioner

Optimera prestandan med ett snabbare och mer exakt sorteringssystem.

Genererar långsiktiga kostnadsbesparingar genom att minska arbetskraftskostnaderna och öka värdet på sorterat material.

Arbeta direkt med AMP-teamet för att säkerställa att produkten alltid fungerar med maximal effektivitet.

AMP Robotics begränsningar

Kräver implementeringen av AMP Robotics AI-teknik en stor initialinvestering?

Regelbundet underhåll och reparationer av tekniken kan öka driftskostnaderna.

AMP Robotics prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

AMP Robotics betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

Förutom de ledande AI-företag som vi har tagit upp finns det verktyg som ClickUp som är värda att nämna. Det är inte ett AI-specifikt startup-företag, men det har några häftiga AI-funktioner som gör det mycket enklare att hantera projekt och uppgifter.

Oavsett om du leder ett team eller organiserar personliga projekt kan kunskap om ClickUps AI-funktioner vara ett värdefullt tillskott till din verktygslåda. Låt oss ta en närmare titt på vad ClickUp har att erbjuda. ?

ClickUp AI är ett AI-skrivverktyg som gör din skrivprocess smidigare. Det genererar första utkast baserat på de uppmaningar du ger. Men om du inte vill skapa uppmaningar från grunden kan du använda någon av ClickUp AI:s över 100 rollbaserade uppmaningar som hjälp.

Låt oss säga att du jobbar med marknadsföring. ClickUps färdiga mallar gör det enkelt att skapa bloggtitlar och inlägg, reklam-e-post, evenemangsplaner och mycket mer. Förutom att skapa innehåll kan du använda det för att korrigera skrivfel, justera tonen, sammanfatta långa texter och till och med omvandla dem till uppgifter.

Med ClickUps robusta projektledningsfunktioner kan du enkelt hantera dessa uppgifter – oavsett om du arbetar inom byggbranschen, hälso- och sjukvården eller juridiska tjänster. Tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange prioritetsnivåer och lägg till deadlines. Och om du inte vill hantera dessa steg varje gång kan du ställa in ClickUp-automatiseringar som sköter det åt dig ... enkelt som en plätt!

ClickUps bästa funktioner

Anslut ClickUp till över 1 000 appar från tredje part

Visualisera dina uppgiftsframsteg och teamets arbetsbelastning med diagram och grafer ?

Kommunicera med ditt team via den inbyggda chatten och uppgiftskommentarer med text, ljud och skärminspelningar.

Samarbeta kring idéer och dokument i realtid med ClickUp-whiteboards och ClickUp Docs.

Kom igång med att hantera dina projekt med någon av de över 1 000 mallarna.

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria planen begränsar åtkomsten till ClickUp AI.

Vissa funktioner på webb- och datorversionen är inte tillgängliga på mobilen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

Kraften i AI inom räckhåll

Genom att utnyttja kraften i dessa AI-baserade lösningar kan du effektivisera arbetsuppgifter, uppnå mer på kortare tid och fatta datadrivna beslut som för dig närmare dina mål.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning för att öka din personliga och teamets produktivitet, kolla in ClickUp. Med sin AI-drivna projektledningsplattform blir det mycket enklare och roligare att hålla koll på dina personliga och teamets uppgifter.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och upplev själv hur AI kan revolutionera ditt sätt att arbeta. ?