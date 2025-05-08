De 10 bästa AI-videoresuméverktygen 2025

Har du någonsin önskat dig en assistent som kunde titta på timmar av viktiga (kanske tråkiga!) videor åt dig och sedan snabbt berätta vad som är viktigt att göra?

Det är precis vad en AI-videosammanfattare gör! Denna lilla, outtröttliga robot kan titta på alla dina webbseminarier, handledningar eller ändlösa mötesinspelningar och sedan skriva en snygg, koncis sammanfattning.

Denna smarta teknik (läs: avancerade algoritmer) låter dig snabbt få grepp om de viktigaste punkterna i ett lättsmält format utan att gå in på irrelevanta detaljer. Den kan också snabbt gå igenom långa videor och fungera som ett transkriptionsverktyg, vilket sparar värdefull tid och ansträngning.

Det kan dock vara svårt att hitta rätt AI-videosammanfattare, eftersom en enda Google-sökning ger miljontals alternativ. Jag har ägnat över 36 timmar åt att undersöka och testa de bästa AI-videosammanfattarna som finns online.

I den här guiden kommer jag att diskutera de tio bästa AI-videosammanfattarna och beskriva deras funktioner, priser och fördelar. Så nästa gång du behöver extrahera information från en lång video kan du låta AI göra det tunga arbetet med att titta på och förstå den så att du får ut det mesta av den!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa AI-videosammanfattarna att prova: ClickUp : Bäst för AI-videotranskriptioner och uppgiftshantering Claude 3: Bäst för naturlig språkbehandling Knowt: Bäst för kollaborativt lärande Fireflies. ai: Bäst för transkriptioner och sammanfattningar av möten Summarize.tech: Bäst för snabba sammanfattningar av YouTube-videor Notta AI: Bäst för flerspråkig transkription i realtid Recall Video Summarizer: Bäst för personligt bruk Any Summary: Bäst för allmänt bruk Descript Summarizer: Bäst för innehållsskapare ScreenApp Video Summarizer: Bäst för webbaserad användning

Vad ska du leta efter i en AI-videosammanfattare?

Mitt mål med denna artikel har varit att identifiera de mest effektiva verktygen som kan spara tid och öka din produktivitet. Genom denna process har jag analyserat hur dessa AI-videosammanfattare integreras med befintliga arbetsflöden, med särskilt fokus på deras kapacitet inom AI för dokumentation.

När du väljer en AI-videosammanfattare bör du ta hänsyn till följande faktorer för att säkerställa att du väljer den som bäst passar dina behov:

Noggrannhet : Sammanfattaren ska fånga upp viktiga punkter och huvudidéer utan att missa viktiga detaljer.

Hastighet : Verktyget ska spara tid genom att snabbt bearbeta videor och leverera sammanfattningar i rätt tid.

Användarvänlighet : Ett användarvänligt gränssnitt är avgörande för effektiv integration i arbetsflödet.

Integration : Kontrollera om sammanfattaren kan integreras med din befintliga teknikstack för smidig drift och : Kontrollera om sammanfattaren kan integreras med din befintliga teknikstack för smidig drift och kommunikationshantering.

Kostnad: Utvärdera prisplaner för att säkerställa att de passar din budget utan att kompromissa med funktionerna.

De 10 bästa AI-videoresuméerna

1. ClickUp: Bäst för AI-videotranskriptioner och uppgiftshantering

Kom igång med ClickUp Brain Transkribera ljudklipp med ClickUp Brain på några sekunder

ClickUp har ett stort utbud av funktioner som är utformade för att förenkla projektledning och öka produktiviteten. Bland dessa finns ClickUp Clips, som låter dig spela in skärmar, klippa videoupptagningar, dela dem och samarbeta kring dem.

ClickUp Clips kommer verkligen till sin rätt när det används tillsammans med ClickUp Brain, en AI-assistent som transkriberar inspelningar och klipp supersnabbt och med stor noggrannhet. Det innebär att det blir mycket enklare att dokumentera, sammanfatta och dela information.

Lägg till ClickUp AI Notetaker till dina virtuella möten, spela in konversationer och generera automatiskt detaljerade, strukturerade mötesanteckningar !

Kom igång Skapa smarta sammanfattningar, sökbara transkriptioner och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker

ClickUps bästa funktioner

Transkribera videoklipp automatiskt, komplett med tidsstämplar och sökbar text

Dela direkt genom att bädda in klipp direkt i ClickUp, via en offentlig länk eller genom att ladda ner videofilen

Anslut smidigt till Slack, Google Drive och många andra verktyg

Lägg till kommentarer direkt på videoklipp, vilket underlättar tydlig och koncis feedback

Hantera alla dina videoklipp i en organiserad klipphub, vilket gör det enkelt att komma åt och söka efter specifikt innehåll

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Den låga användningsgraden tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den smidiga, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en enkel textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det ! AI är djupt integrerat i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUps kunder som har ersatt tre eller fler appar med vår allt-i-ett-app för arbetet!

Begränsningar för ClickUp

Den initiala installationen kan vara tidskrävande (som alla AI-installationer, verkligen)

Vissa avancerade funktioner kräver en inlärningskurva

ClickUp-priser

ClickUp-betyg

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Claude 3: Bäst för naturlig språkbehandling

via Claude

Claude 3, utvecklat av Anthropic, är en avancerad AI-modell som är utformad för olika uppgifter, inklusive videosammanfattning. Claude 3 är känt för sitt höga kontextfönster och sina nästan perfekta återkallningsfunktioner och sticker ut inom AI-videosammanfattning.

Claude 3 tillhandahåller precisa och kontextuellt relevanta videosammanfattningar. Detta gör det till en idealisk lösning för affärskommunikation och utbildningsändamål, särskilt inom områdena innehållsskapande, utbildning och språkträning. Jag rekommenderar detta för alla som regelbundet konsumerar långa videoklipp och behöver extrahera viktig information från videoklipp snabbt.

Claude 3 bästa funktioner

Skapa korrekta sammanfattningar som behåller sammanhanget och de viktigaste punkterna

Kom igång snabbt tack vare ett intuitivt gränssnitt med en platt inlärningskurva

Integrera den med ett flertal utbildnings- och yrkesplattformar med hjälp av dess API och förenkla dina arbetsflöden

Transkribera och sammanfatta videor på valfritt språk

Claude 3:s begränsningar

Högre priser jämfört med vissa konkurrenter

Begränsade anpassningsmöjligheter för sammanfattningens längd

Priser för Claude 3

Gratis plan

Pro: 20 $/månad per användare (minst fem medlemmar)

Team: 30 $/månad per användare (minst fem medlemmar)

Claude 3-betyg

G2 : 4,7/5 (22+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (4+ recensioner)

3. Knowt: Bäst för kollaborativt lärande

via Knowt

Knowt är ett AI-videoresuméverktyg som är utformat för att hjälpa elever att studera mer effektivt. Det använder AI för att skapa flashkort, anteckningar och sammanfattningar från olika källor som PDF-filer, PowerPoint-presentationer och föreläsningsvideor.

Om du är kameraskygg och inte känner dig bekväm med att ställa frågor under liveklasser, eller bara vill återkomma till ett begrepp och ta dig tid att förstå det, är detta ett utmärkt verktyg att ha till hands.

Knowt har en funktion för spaced repetition som kan hjälpa studenter att behålla information längre. Detta kan göra sista minuten-studier mer effektiva.

Knowts bästa funktioner

Samarbeta enkelt med grupparbets- och kollegial granskningsfunktioner

Justera enkelt sammanfattningens längd och fokusområden

Konvertera långa videor (som föreläsningar och webbseminarier) till anteckningar och flashkort

Integrera sömlöst med utbildningsplattformar som Google Classroom

Känn till begränsningarna

Begränsat till ett utbildningssammanhang

Begränsade avancerade funktioner jämfört med andra AI-videosammanfattare

Knowt-priser

Student Basic: Gratis

Student Plus: 5,99 $/månad

Student Ultra: 12,99 $/månad

Knowt-betyg

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

4. Fireflies. ai: Bäst för transkriptioner och sammanfattningar av möten

Fireflies. ai är en AI-driven mötesassistent som förenklar processen att transkribera och analysera möten. Dess viktigaste funktioner inkluderar röstinspelning, transkribering i realtid och generering av mötesreferat.

Verktyget ger detaljerade sammanfattningar av möten och fungerar som en mötesdeltagare. Det är en värdefull programvara för yrkesverksamma som deltar i möten på distans och behöver smidig och enkel skärmdelning under videosamtal.

Fireflies. ai bästa funktioner

Transkribera och sammanfatta mötesinspelningar automatiskt

Hitta och granska enkelt viktiga punkter från tidigare möten med hjälp av sökfunktionen i anteckningarna

Uppdatera kontaktinformation med mötesinspelningar och samtalsanteckningar genom att integrera den med ditt CRM-system

Integrera med Zoom, Google Meet och andra populära mötesverktyg

Använd Fireflies Chrome-tillägg för att automatisera anteckningar

Fireflies. ai begränsningar

Transkriptioner kan ibland innehålla mindre fel, särskilt när det gäller starka accenter eller teknisk jargong.

Vissa avancerade funktioner och integrationer är endast tillgängliga med premiumabonnemang.

Fireflies. ai-priser

Gratis plan

Pro-abonnemang: 18 $/månad per plats

Affärsplan: 29 $/månad per plats

Företagsplan: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai-betyg

G2: 5/5 (434+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (9 recensioner)

5. Summarize. tech: Bäst för snabba sammanfattningar av YouTube-videor

Summarize.tech är ett AI-drivet verktyg som skapar sammanfattningar av långa YouTube-videor. Det använder avancerad naturlig språkbehandling för att kondensera långt innehåll till korta, lättsmälta sammanfattningar. Det är alltså perfekt för alla som tittar mycket på YouTube-videor.

Du kan bläddra igenom biblioteket med sammanfattade videor eller lägga till en länk till hela videon som du vill ha sammanfattad.

Summarize. tech bästa funktioner

Sammanfatta snabbt YouTube-videor av valfri längd

Använd dem enkelt med ett intuitivt gränssnitt

Justera sammanfattningens längd efter dina behov

Summarize. tekniska begränsningar

Fungerar endast med YouTube-videor

Inte idealiskt för mycket tekniskt innehåll

Summarize. tech-priser

Gratis att använda

Summarize. tech-betyg

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

6. Notta AI: Bäst för flerspråkig transkription i realtid

via Notta

Notta AI är specialiserat på att tillhandahålla flerspråkiga videosammanfattningar. Det erbjuder även transkription i realtid och integration mellan olika plattformar. Det kan hantera både ljud- och videotranskriptioner, vilket gör Notta användarvänligt.

Med Notta kan du transkribera live-möten, ljudfiler och videofiler till text snabbt och korrekt. Du kan också ladda upp ljud- eller videofiler för transkribering eller importera dem med hjälp av deras URL. Verktyget stöder över 104 språk och erbjuder funktioner som talaridentifiering, tidsstämplar och automatiska korrigeringar, vilket garanterar att transkriberingarna håller hög kvalitet.

Det jag verkligen gillade är att den inte bara transkriberar mötesanteckningar, utan också sammanfattar dem. Dessutom uppskattade jag att arbeta med dess rena användargränssnitt.

Notta AI:s bästa funktioner

Transkribera live-möten och inspelade filer i realtid

Transkribera videor på över 104 språk

Integrera med plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Notta AI-begränsningar

Vissa avancerade funktioner, såsom flerspråkig transkription, kräver Pro- eller Business-abonnemanget.

Den kostnadsfria versionen har begränsat antal transkriptionsminuter per månad

Notta AI-priser

Gratis plan

Pro: 14,99 $/månad per plats

Företag: 27,99 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notta AI-betyg

G2: 4,6/5 (103 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

7. Recall Video Summarizer: Bäst för personligt bruk

via Recall

Recall är utmärkt för att sammanfatta onlineinnehåll och organisera det i en personlig kunskapsbas. Det är idealiskt för användare som vill spara, kategorisera och granska information från olika onlinekällor. Verktyget kategoriserar och länkar automatiskt sammanfattningar för utbildningsvideor, inlärningsvideor etc. och underlättar kunskapsinhämtning.

Recalls funktioner inkluderar sammanfattning av webbsidor, bloggar, artiklar och PDF-filer. Jag gillar verkligen att det erbjuder offlineåtkomst, vilket gör det till ett verktyg för kontinuerligt lärande och informationshantering.

Återkalla videoresuméverktygets bästa funktioner

Konfigurera och använd på några sekunder med ett enkelt gränssnitt

Kategorisera och länka sparade sammanfattningar automatiskt

Generera frågor från sparade sammanfattningar för att testa dina kunskaper

Förstå komplexa idéer enkelt med sammanlänkat innehåll i ett kunskapskartläggningsverktyg

Exportera dina anteckningar var som helst i Markdown-format

Kom ihåg begränsningarna för videosammanfattare

Begränsade avancerade funktioner jämfört med vissa andra AI-videosammanfattare

Det kanske inte fungerar så bra för större projekt.

Priser för videosammanfattare

Recall lite: Gratis att använda

Recall plus: 10 dollar per månad

Återkallningsverksamhet: Anpassad prissättning

Återkalla betyg för videosammanfattare

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

8. Any Summary: Bäst för allmänt bruk

via Any Summary

Any Summary drivs av ChatGPT och sammanfattar snabbt långa ljud- och videofiler. Den stöder olika filtyper, inklusive bilder, ljud, video, text och CSV-filer, vilket gör den till en mångsidig lösning för att sammanfatta innehåll från olika källor. Du kan också välja att lägga till en YouTube-videolänk för att få en videosammanfattning.

Alla sammanfattningars bästa funktioner

Välj det sammanfattningsformat du behöver, inklusive punktlistor, citat eller abstrakt.

Sammanfatta filer eller URL:er från olika format, inklusive PDF-filer, Word-dokument, MP3-filer och mer

Skapa snabbt sammanfattningar och spara tid och arbete på projektledning

Eventuella begränsningar för sammanfattningar

Det kan vara mindre exakt med mycket tekniskt innehåll

Nya användare kan behöva tid för att kunna utnyttja de avancerade funktionerna fullt ut

Vissa användare har rapporterat variationer i sammanfattningarnas noggrannhet.

Priser för Any Summary

Gratis att använda

Alla sammanfattningsbetyg

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

9. Descript Summarizer: Bäst för innehållsskapare

via Descript

Descript är ett allt-i-ett-verktyg för redigering, transkribering och sammanfattning av ljud och video. Det är utformat för att förenkla redigeringsprocessen och göra den tillgänglig även för dem som inte har omfattande tekniska kunskaper.

Descripts AI-drivna videosammanfattare ger dig exakta och nästan omedelbara resultat. Verktyget identifierar och märker också automatiskt talare, låter dig transkribera ljud på över 20 språk och ger dig en molnbaserad versionshistorik så att du (och alla andra du arbetar med) kan spåra alla ändringar som gjorts.

Descript Summarizers bästa funktioner

Redigera videor och skapa sammanfattningar i samma verktyg

Skapa YouTube-beskrivningar, utkast till videoskript och mycket mer med AI-assistenten Underlord

Få detaljerad information med textbaserad redigering, borttagning av fyllnadsord och AI-genererade röstfunktioner

Spela in skärmaktiviteter och styr ljud- och videosessioner på distans

Begränsningar för Descript Summarizer

Högre pris

Kräver en inlärningskurva för avancerade funktioner

Användare har rapporterat en försämring av kvaliteten i exporterade filer

Priser för Descript Summarizer

Gratis plan

Hobbyist: 19 $/månad per person

Skapare: 35 $/månad per person

Företag: 50 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Betyg för Descript Summarizer

G2: 4,6/5 (över 560 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

10. ScreenApp Video Summarizer: Bäst för webbaserad användning

via ScreenApp

ScreenApp Video Summarizer är ett webbaserat verktyg för att transkribera och sammanfatta onlinevideor. Det låter dig spela in skärmar, transkribera ljud med hög noggrannhet, sammanfatta transkriptioner (och exportera sammanfattningar) och omvandla text till snabba anteckningar (med tidsstämplar).

Det som är riktigt häftigt är att ScreenApp också låter dig chatta med dina videor – om du behöver hämta specifik information från videon, fråga bara den inbyggda chatboten så ger den dig vad du behöver.

Du kan också översätta videor till över 50 språk och ladda upp videor i en rad olika format, såsom .mp4, .mov, .avi och andra.

ScreenApp Video Summarizer bästa funktioner

Kom igång utan att behöva ladda ner en app

Sammanfatta onlinevideor snabbt och korrekt

Ladda enkelt upp videor och spela in skärmar i realtid

Chatta med dina inspelningar och extrahera värdefull information snabbare

Översätt videotranskriptioner och sammanfattningar till över 50 språk

Begränsningar för ScreenApp Video Summarizer

Begränsade offlinefunktioner

Färre anpassningsalternativ jämfört med stationära applikationer

Priser för ScreenApp Video Summarizer

Starter: Gratis att använda

Tillväxt: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Betyg för ScreenApp Video Summarizer

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Sluta 1. 5Xing-videor, börja 1. 5Xing-arbetsflöden

Jag avskyr verkligen att spola fram timmar av videomaterial och anteckna varje gång jag hittar viktig information som är värd att notera. Det är plågsamt.

Och saken är den att man inte alltid får det rätt – det är så lätt att missa ett par detaljer som senare visar sig vara nyckelbegrepp.

AI-videosammanfattare är en välsignelse. Jag har sparat så många värdefulla timmar, inte bara genom att titta på videor utan också genom att organisera och dela dem.

Det finns massor av gratis-, freemium- och betalda verktyg som kan göra ett fantastiskt jobb med att transkribera och sammanfatta videor snabbt och noggrant. Jag har provat en hel del av dem, och ClickUp är definitivt det enklaste att använda. Dessutom har det andra funktioner som dokumentation, chatt etc., vilket innebär att jag kan göra allt mitt arbete på en enda plattform.

Claude var också ganska bra (men oj, vad det kostar!).

ClickUps AI-videoresuméverktyg (och massor av andra funktioner) är gratis att använda. Prova det och se hur dina arbetsflöden blir så mycket enklare!