Hur man tar anteckningar från en video som ett proffs

Det fanns en tid då det var normalt att delta i föreläsningar och ta anteckningar från en tavla.

Men idag? Digitala skärmar, Zoom-lektioner och onlinevideor finns överallt omkring oss. Ändå fortsätter konsten att ta anteckningar att blomstra.

Som den amerikanske författaren Ben Casnocha så klokt uttryckte det: ”Om du inte skriver ner det du hör och lär dig, hur stor är chansen att du kommer ihåg det?”

Men här är saken: anteckningsmetoderna har förändrats avsevärt genom åren.

Idag kan AI-drivna verktyg automatiskt sammanfatta videor och hjälpa oss att skriva mer koncisa anteckningar.

Men vad skiljer bra anteckningar från fantastiska, och hur kan du utnyttja AI-verktyg för att få ut det mesta av videor? Låt oss utforska detta genom att först förstå hur man tar anteckningar från en video på ett effektivt sätt och varför det fortfarande är en viktig del av inlärningen. ✍️

Varför du bör ta anteckningar från videor

Historiskt sett har anteckningar alltid setts som ett tecken på en uppmärksam och seriös elev eller lyssnare. Men förbättrar anteckningar verkligen inlärningen? Här är vad vetenskapen säger:

Enligt forskning av Audrey van der Meer och Ruud van der Weel vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) tar människor anteckningar utan att tänka.

”Det är väldigt frestande att skriva ner allt som föreläsaren säger. Det går in genom öronen och ut genom fingertopparna, men man bearbetar inte den information man tar emot”, konstaterade hon.

År 2022 släppte YouTube-kanalen Koi en video med titeln ” Varför dina dåliga anteckningar förstör dina betyg . ” I videon förklarar berättaren ett begrepp som kallas ”kognitiv belastning”.

Han jämför våra hjärnor med en telefon, där den kognitiva belastningen motsvarar batteriet. Han betonar att våra hjärnor inte är byggda för multitasking, vilket överbelastar dem.

Berättaren återger en personlig upplevelse från sitt andra år på läkarutbildningen, där hans besatthet av att ta anteckningar hindrade honom från att fokusera på patienterna. Istället för att behålla viktig information hade han svårt att ställa relevanta frågor. När han gick från att ta överdrivna anteckningar till att lyssna aktivt förbättrades hans förmåga att skapa kontakt med patienterna avsevärt.

Men hur fungerar anteckningar med andra medier, till exempel videor? Kan du använda AI för att hjälpa dig med anteckningar medan du tittar på en video? (Ledtråd: ja, ClickUp har lösningen!)

Hur man tar anteckningar från en video

Omröstning: Vad är din största utmaning när du tar anteckningar från en video? 🎥 Hänga med i snabbt tempo (där du inte kan ta anteckningar och lyssna samtidigt) Håll fokus under längre videor Organisera dina anteckningar effektivt (under eller efter videon) Kom ihåg viktiga detaljer efter att videon har avslutats Oavsett vad ditt svar är har vi en lösning på alla ovanstående utmaningar. Läs vidare 🙂

Innan du börjar ta anteckningar från en video bör du göra följande förberedelser:

Bestäm var anteckningarna ska sparas. Tar du anteckningar på papper eller digitalt? Använder du en anteckningsapp eller bara ett dokument på din bärbara dator?

Välj den anteckningsmetod du föredrar. Du kan välja översiktsmetoden diagrammetoden eller kanske till och med använda en Cornell-anteckningsmall

Förhandsgranska videon som du ska göra anteckningar från. Bedöm hur lång den är och om det finns några befintliga transkriptioner eller bokmärken.

Nu när du är redo, här är några beprövade strategier för att ta anteckningar från vilken video som helst:

1. Aktivera undertexter eller textning

Ett enkelt sätt att lösa problemet med anteckningar är att använda undertexter.

När du tittar på YouTube-videor kan du till exempel aktivera funktionen för undertexter. Då kan du läsa texten på skärmen medan du tittar. Det förbättrar din förståelse avsevärt och gör att du blir mer engagerad.

Kom ihåg att undertexter skiljer sig från textning. Textning inkluderar bakgrundsljud och icke-verbala signaler, vilket gör den idealisk för personer med hörselnedsättning, medan undertexter riktar sig till tittare som vill läsa med.

2. Leta efter videotranskriptioner

Vissa utbildningsvideor har transkriptioner, vilket kan vara mycket användbart för anteckningar. Till skillnad från undertexter kan du med en transkription läsa innehållet i din egen takt.

👀 Här är en tidsbesparande teknik för YouTube-videor som har en transkription tillgänglig Gå till videons beskrivning Bläddra nedåt och klicka på ”Visa transkript”. En tidsstämplad transkription visas till höger om videon. Bläddra igenom relevanta avsnitt och gör dina anteckningar.

Om du är en upptagen student som jonglerar flera kurser är detta en livräddare.

Istället för att titta om hela föreläsningar inför en tentamen kan du snabbt söka igenom transkriptet för att hitta och gå igenom de mest relevanta avsnitten. Detta sparar tid och säkerställer att du fokuserar på den viktigaste informationen.

Stress? Borta. 🙌

💡Proffstips: Med ClickUp Brain kan du automatiskt transkribera dina inspelningar med AI på bara några minuter. ClickUp tillhandahåller en sökbar transkription med tidsstämplar som du enkelt kan kommentera eller markera. Detta gör det enklare och effektivare att dokumentera viktiga punkter från videor.

Transkribera dina inspelningar enkelt med ClickUp Brain

3. Justera videons uppspelningshastighet

Om innehållet går för fort kan du sänka videouppspelningen till 0,75x hastighet (eller en lägre hastighet om du föredrar det).

Detta ger dig mer tid att ta till dig informationen och göra anteckningar, till exempel mötesprotokoll, utan att känna dig stressad.

💡Proffstips: Använd Pomodoro-tekniken 🍅 När du tittar på längre videor (1–3 timmar långa videor eller föreläsningsserier som sträcker sig över flera timmar) kan du prova Pomodoro-tekniken för att behålla fokus. Titta på videon i 25 minuter, ta en paus på 5 minuter och upprepa. Detta hjälper dig att hålla dig pigg och behålla mer information.

4. Pausa videon för att ta anteckningar

För videoföreläsningar är det viktigt att aktivt lyssna på nyckelord och begrepp för att kunna ta effektiva anteckningar. Att använda undertexter kan förbättra din förståelse och ditt engagemang, så att du får en bättre förståelse för materialet.

Hänger du inte med i videon? Inga problem – pausa den så ofta som behövs för att anteckna viktig information.

💡Proffstips: Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, lägga till egna kommentarer för senare granskning och pausa inspelningen när som helst för att göra detaljerade anteckningar. På så sätt kan du fånga viktiga punkter från videor och smidigt dela eller bädda in klipp direkt i dina ClickUp Docs för dokumentation och granskning.

Dela dina idéer visuellt och hörbart med ClickUp Clips

🏷️ Exempel: Tänk dig att du är en student som förbereder sig för slutproven. Istället för att kämpa för att hänga med i snabba videoföreläsningar kan du pausa och ta dig tid att se till att du fångar upp alla viktiga punkter. Senare, när du reviderar, kan du gå tillbaka till de specifika klipp och anteckningar du skapat för att säkerställa att du inte missar något viktigt.

Läs också: Hur man delar och samarbetar kring anteckningar

5. Spola tillbaka när något är oklart

Det kanske verkar självklart, men det är avgörande: om du inte förstår något, spola tillbaka videon och titta på den igen. Fortsätt spola tillbaka och spela upp den tills konceptet är klart.

Det är en av de bästa sakerna med inspelade videor, du kan ta till dig dem i din egen takt. Att förstå materialet är viktigt för att kunna göra korrekta och effektiva anteckningar.

Även här kan ClickUp Clips vara till stor hjälp. Du kan spela in och fånga viktiga delar av videon och granska dem så många gånger som behövs medan du tar anteckningar.

Konvertera enkelt dina ClickUp-klipp till genomförbara uppgifter

6. Organisera anteckningar med rubriker och underrubriker

Skapa en översikt genom att lägga till rubriker och underrubriker baserat på de viktigaste ämnena som diskuteras i videon. Denna struktur hjälper dig att organisera dina tankar och gör det lättare att granska senare.

Google Docs och andra digitala verktyg kan visserligen effektivisera anteckningsprocessen och minska tidskrävande redigeringar, men ClickUp Docs är ett bättre alternativ. Det erbjuder uppgiftshantering, anpassningsbar formatering och möjligheten att bädda in videor och andra resurser direkt i dina anteckningar.

Du kan formatera dina anteckningar med rubriker, underrubriker och punktlistor samtidigt som du länkar direkt till uppgifter eller andra relevanta dokument i ditt arbetsflöde.

Anpassa dina dokument med stilalternativ, mallar och inbäddade videor och tabeller

🏷️ Exempel: Professionella med fullspäckade scheman kan använda ClickUp Docs för att organisera och enkelt komma åt sina projektanteckningar och viktiga dokument. När det är dags att förbereda ett möte eller ta itu med en projektdeadline kan du direkt gå in på de viktigaste uppgifterna utan att slösa tid på att söka igenom spridda filer.

💡 Proffstips: Färgkoda dina anteckningar med olika markeringar för att återkomma till huvudkoncept, frågor och idéer. Detta ger en visuell struktur och underlättar vid genomgången. 🎨

7. Använd punktlistor för viktiga detaljer

När du antecknar, lista varje viktig detalj som en punkt. Ge också separata punkter till:

Nya ord eller termer som du inte är bekant med

Viktiga personer

Datum

Viktiga begrepp

Punktlistor gör dina anteckningar tydligare och lättare att följa. Genom att fokusera på huvudkoncepten och organisera dem i punktlistor kan du effektivt omvandla dina anteckningar till koncisa nyckelpunkter.

💡 Proffstips: Med ClickUps Docs- och ClickUp Notepad-funktioner kan du skapa punktlistor och organisera dina anteckningar effektivt, så att de blir lätta att granska och komma åt senare.

🏷️ Exempel: Ingenjörer som tittar på programvarudemonstrationer kan använda AI-sammanfattningar för att bryta ner komplicerade kodförklaringar till lättförståeliga punkter.

Skriv snabbt ner anteckningar, idéer och påminnelser med ClickUp Notepad

Läs också: Bästa programvaran för skärmdelning för distansmöten

8. Håll dina meningar korta och enkla

Kom ihåg: du tar anteckningar, du skriver inte en detaljerad uppsats.

Använd korta fraser, fragment och förkortningar för att snabbt förmedla huvudidéerna utan att slösa tid på att transkribera långa meningar.

Du kan alltid lämna tidsstämplar i dina anteckningar för att senare återvända till relevanta delar av videon.

9. Använd dina egna ord

Ta alltid anteckningar från videor med dina egna ord. Denna metod hjälper dig att förstärka informationen och gör det lättare att komma ihåg den senare.

Undvik att kopiera talarens exakta ord – ta till dig informationen på ett sätt som är mest meningsfullt för dig och anpassa ditt lärande.

Miniguide: Hur du håller fokus när du antecknar från en video 🔕 Eliminera distraktioner: Stäng flikar som inte är relaterade och stäng av aviseringar. 🎯 Använd fokusläge: Om du tar anteckningar i ClickUp Docs kan du använda fokusläge för att minimera distraktioner och koncentrera dig helt på dina anteckningar. ⏸️ Ta pauser: Pausa videon och ta korta pauser var 20:e minut för att behålla mer information. Studier visar att pauser förbättrar koncentrationen och produktiviteten. 📝 Sammanfatta var 5:e minut: Stanna var 5–10 minuter för att sammanfatta det du just har lärt dig med dina egna ord.

10. Markera viktiga termer, personer och begrepp

Var uppmärksam på nyckelord, viktiga siffror, datum och viktiga begrepp i videon. Dessa framhävs ofta både visuellt och verbalt.

Markera eller understryk dessa i dina anteckningar för att få dem att sticka ut.

💡 Proffstips: ClickUp Brain, en smart AI-assistent, låter dig skapa AI-sammanfattningar av videor. Med detta kan du anpassa och omformulera för bättre förståelse.

ClickUp Brain söker igenom dina Clip-transkriptioner efter svar på dina frågor

11. Skissa enkla diagram från videon

Om videon innehåller viktiga diagram eller grafik, pausa och återge dem i dina anteckningar.

Om du tar digitala anteckningar kan du ta skärmdumpar med ClickUp Clips och bädda in dem direkt i ClickUp Docs.

För att ta detta ett steg längre, använd ClickUp Whiteboards för att rita tankekartor och visualisera kopplingar mellan viktiga begrepp.

Förverkliga dina idéer med ClickUp Mind Maps

Enligt en studie är visuella anteckningar en bättre inlärningsstrategi än traditionella anteckningar.

🏷️ Exempel: Om du tittar på ett webbinarium om trender inom innehållsmarknadsföring kan du använda ClickUps whiteboardfunktion för att visuellt kartlägga idéer och observationer. Detta gör att du kan brainstorma samtidigt som du antecknar, och omvandla insikter från videon till praktiska strategier.

12. Lägg märke till signaler som tonfall och bakgrundsmusik

Video har en unik fördel: icke-verbala signaler som tonfall, bakgrundsmusik och ljudeffekter betonar ofta viktiga punkter.

Med ClickUp Clips kan du enkelt fånga upp dessa nyanser. Clip är ett gratis tillägg till Chrome som gör det möjligt att enkelt spela in skärmen och skicka tydliga meddelanden av hög kvalitet via en länk, e-post eller direkt i ClickUp.

Dela högkvalitativa skärminspelningar med vem som helst, var som helst via Clip by ClickUp

13. Använd videotidstämplar för att strukturera dina anteckningar

Vissa videor har tidsstämplar eller kapitel, vilket kan vara en utmärkt guide för att organisera dina anteckningar. Använd dessa tidsmarkörer som rubriker i dina anteckningar och lista de viktigaste detaljerna under varje rubrik.

Denna metod säkerställer att dina anteckningar följer videons logiska flöde.

ClickUp Brain låter dig automatiskt transkribera videoklipp med tidsstämplar. Senare kan du enkelt söka och organisera dina anteckningar kring viktiga ögonblick.

💡 Proffstips: Organisera dina anteckningar med taggar och etiketter I ClickUp Docs kan du lägga till taggar eller etiketter till specifika avsnitt i dina anteckningar. Använd taggar som "Viktigt", "Granska senare" eller "Nyckelbegrepp" för att kategorisera dina anteckningar effektivt. Detta är till hjälp när du snabbt behöver gå tillbaka till vissa avsnitt.

Den ideala inställningen till anteckningar

De tips vi har diskuterat hittills förbättrar effektiviteten och ändamålsenligheten i anteckningsprocessen.

Kom ihåg att anteckningar är din personliga dokumentation av det du har sett. De är till för att hjälpa dig att repetera och komma ihåg. De är inte transkriptioner!

Så här bör du gå tillväga när du tar anteckningar:

Fokusera på huvudkoncepten, inte på varje liten detalj.

Använd punktlistor eller tankekartor

Inkorporera minnesutlösare

Gör dina anteckningar personliga

Skapa anteckningar som kommer att vara till hjälp (och begripliga) månader senare.

Efter att ha tillämpat dessa strategier måste du granska och förfina dina anteckningar.

Hur du granskar och förfinar dina anteckningar

Att revidera dina anteckningar är den viktigaste delen av anteckningsprocessen (förutom att faktiskt titta på videon/delta i seminariet etc.).

Detta hjälper dig att identifiera luckor, felplacerad information eller områden som behöver förtydligas.

Här är stegen som kan hjälpa dig att förfina dina anteckningar från videon och behålla denna information på ett bra sätt:

1. Granska och kontrollera dina anteckningar

Gå igenom alla anteckningar du har gjort från videon. Kontrollera följande:

Saknad information

Punkter som du vill ha mer information om

Viktiga idéer och ord som du bör understryka eller markera

Saker som bör ändras till punktlistor

Punkter som måste finnas i ett separat avsnitt för att underlätta förståelsen

All information som du nu anser vara onödig

Avbrott i informationsflödet

Som vi föreslog ovan, prova ClickUp Brain för att förfina dina anteckningar genom att automatiskt generera AI-sammanfattningar av ditt videoinnehåll.

🏷️ Exempel: Tänk dig en projektledare som granskar ett inspelat teammöte. Med hjälp av ClickUp Brain transkriberar och sammanfattar de diskussionen och lyfter fram viktiga åtgärder och beslut som fattats. På så sätt kan de snabbt förfina sina anteckningar och säkerställa att alla viktiga punkter fångas upp och kommuniceras effektivt till teamet.

2. Skriv om (eller skriv) informationen igen för att bättre behålla den

Ja, du hörde rätt. Att upprepa det du har lärt dig med egna ord kan hjälpa dig att förstå och komma ihåg det bättre.

Oavsett om du har gjort anteckningar på papper eller digitalt, skriv ner en sammanfattning av dem med dina egna ord för att förstärka det du har lärt dig.

Om informationen innehåller komplexa idéer kan du prova att skapa en mindmap för att koppla samman olika ämnen.

Virtuell lektion eller möte? Här är något du kommer att älska

Att kunna ta bra anteckningar är en färdighet som vi alla måste ha, men ibland önskar man att man bara kunde lyssna på det som sägs utan att behöva stressa över anteckningarna.

Nu kan du det!

Prova AI Notetaker Få automatiska mötesutskrifter med tydliga talarbeteckningar med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

ClickUps AI Notetaker ser till att varje punkt från diskussionen registreras och omvandlas till ett användbart transkript och en att göra-lista.

Lägg bara till antecknaren till ditt Zoom-, Google Meet- eller Teams-samtal. Du får en sammanfattning och en transkription i slutet av samtalet. Inget krångel!

Dessutom lagras anteckningarna i ClickUp, så att du kan använda AI för att söka igenom dem och få svar på dina frågor när som helst, även flera veckor senare.

Och det är inte allt. Med bara ett klick kan du omvandla valfri del av anteckningarna till en uppgift i ClickUp med hjälp av AI. Med ytterligare ett klick kan du dela dem i en chattkanal så att alla som behöver informationen får tillgång till den.

ClickUp hjälper dig att ta bättre anteckningar

Det råder ingen tvekan om att anteckningar kan hjälpa oss alla att lära oss bättre. Men att ta anteckningar är inte bara att skriva ner allt du hör i en video. Det är en färdighet som, om den används på rätt sätt, kan fungera som ett utmärkt minneshjälpmedel och spara tid vid framtida repetition.

ClickUp kan förenkla din resa mot effektiv och ändamålsenlig anteckning. Använd ClickUp Brain för att sammanfatta befintliga videor med AI, ClickUp Clips för att skapa videoklipp för detaljerade anteckningar, ClickUp Docs för att bädda in videoklipp och formatera anteckningar, och ClickUp Whiteboards för att visualisera koncept. Eller lägg bara till ClickUp AI Notetaker till samtalet och få anteckningar som är redo att användas direkt.

Är du redo att utforska dessa funktioner live? Registrera dig gratis på ClickUp och upplev bättre anteckningsfunktioner! ✏️