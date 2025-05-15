Hur man slår samman två eller flera Google-kalendrar

Google Kalender är en självklar app för arbets- och privat tidsplanering som inte behöver någon närmare presentation. Den påminner dig inte bara om datum, utan låter dig också boka möten och reservera tid för evenemang. Med rätt integration kan kunderna till och med boka tid direkt hos dig.

En välorganiserad Google Kalender är bokstavligen nyckeln till att hålla koll på ditt schema. 📆

Om du har en Gmail-adress är det enkelt att hantera dina möten. Men vad händer om du har två eller flera Google-konton?

Det är här det kan bli lite rörigt. Om du hanterar separata kalendrar – kanske för arbete, privat bruk och olika projekt – kanske du upptäcker att du ständigt växlar mellan privata kalendrar och arbetskalendrar för att kontrollera din tillgänglighet.

Lösningen? Slå samman flera Google-kalendrar.

I den här artikeln förklarar vi hur du slår samman Google-kalendrar och hanterar din tid bättre.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Du kan förbättra din tidshantering genom att slå samman Google-kalendrar! Vikten av Google Kalender: Google Kalender är viktigt för att hantera arbets- och personliga scheman genom att användarna kan schemalägga, blockera tid för evenemang och integrera kundbokningar.

Fördelar med att slå samman kalendrar: Att slå samman flera Google-kalendrar förenklar schemaläggningen, förbättrar organisationen och sparar tid genom att samla alla åtaganden i en enda överskådlig vy.

Steg-för-steg-process för sammanslagning: Den sju steg långa processen för att slå samman Google-kalendrar innefattar att exportera kalenderdata, importera den till ett nytt konto och verifiera sammanslagna händelser.

Begränsningar i Google Kalender: Utmaningarna inkluderar otillräckliga funktioner för komplex schemaläggning, begränsade integrationer med tredjepartsprogram, anpassningsalternativ, sekretesskontroller och kompatibilitetsproblem med andra kalendrar.

Fördelar med ClickUp: ClickUp är ett kraftfullt alternativ för att hantera uppgifter och kalendrar i ett enda gränssnitt, med förbättrade funktioner som uppgiftsintegration, projektledning och anpassningsbara vyer.

Varför slå samman dina Google-kalendrar?

Att organisera alla dina personliga och arbetsrelaterade kalenderhändelser under ett Google Kalender-konto kan förenkla saker och ting. Det handlar om att göra din planering enklare och öka produktiviteten.

⭐ Utvalda mallar Att slå samman Google-kalendrar kan bli rörigt – dubbla bokningar, missade möten och totalt kaos. Behåll kontrollen med ClickUps kostnadsfria mall för veckokalender – allt i en vy, perfekt organiserat. Få en gratis mall ClickUps veckokalendermall är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på uppgifter och händelser under veckan.

Här är några skäl till varför du bör slå samman Google-kalendrar:

1. Förenklar schemaläggningen

När du samlar dina händelser i en enda kalender kan du enkelt se hur din dag eller vecka ser ut. Om du till exempel har ett arbetsmöte och en tandläkartid samma dag kan du undvika dubbelbokningar och planera din dag mer effektivt genom att visa båda händelserna i en enda kalender.

2. Förbättrar organisationen

Att slå samman flera Google-kalendrar underlättar också organisationen genom att du kan hålla koll på alla dina åtaganden på ett och samma ställe. Tänk dig att du hanterar flera projekt med olika deadlines. Genom att slå samman dessa till en kalender kan du övervaka alla projektets milstolpar och deadlines, vilket eliminerar kaos.

3. Sparar tid

Att kombinera flera Google-kalendrar till en kan spara mycket tid. Istället för att hoppa mellan olika appar för att kolla ditt arbete, personliga och teamets scheman, får du allt i en enda vy.

Steg-för-steg-guide för att slå samman Google-kalendrar

Det är enklare än det låter att slå samman dina Google-kalendrar. Följ dessa sju detaljerade steg för att konsolidera alla dina kalendrar till en enda.

Steg 1: Öppna inställningarna för Google Kalender

Öppna först Google Kalender och klicka på kalenderinställningshjulet. Välj Inställningar för att komma åt kalenderinställningarna.

Steg 2: Exportera dina kalenderdata

I inställningsmenyn letar du efter alternativet Importera och exportera under fliken Allmänt i vänster sidfält. Klicka på det för att fortsätta.

Tryck på knappen Exportera för att ladda ner en ZIP-fil med dina kalenderuppgifter till din dator. Denna fil innehåller en eller flera ICS-filer (Internet Calendaring and Scheduling) som representerar dina schemalagda händelser.

Steg 3: Extrahera ZIP-filen

När du har laddat ner ZIP-filen går du till den plats där den är sparad på din dator. Högerklicka på ZIP-filen och välj Extrahera alla (för Windows) eller dubbelklicka på filen för att öppna och extrahera den (för Mac).

Detta kommer att visa alla kalenderfiler i ZIP-arkivet, som är nödvändiga för att importera dina kalenderdata till ett annat konto.

Upprepa samma process för alla Google-kalendrar som du vill slå ihop.

Steg 4: Lägg till ett annat Google-konto

För att slå samman flera kalendrar till ett nytt konto, gå tillbaka till huvud sidan för Google Kalender. Klicka på din profilikon i det övre högra hörnet och välj Lägg till ett annat konto från rullgardinsmenyn. Logga in på det Google-konto som du vill importera och slå samman dina flera kalendrar till.

Steg 5: Importera kalenderdata till det nya kontot

När du har loggat in på det nya Google Kalender-kontot öppnar du Inställningar-ikonen i rullgardinsmenyn. Gå till avsnittet Importera och exportera under fliken Allmänt för att importera ICS-kalenderfilerna.

Steg 6: Ladda upp ICS-filerna

Välj de filer du vill ladda upp. Ett popup-fönster öppnas där du kan ladda upp de ICS-filer du tidigare extraherat. Välj och ladda upp varje ICS-fil en i taget. Om du vill kan du ladda upp flera filer samtidigt. Klicka sedan på knappen Importera.

Steg 7: Verifiera och organisera din sammanslagna kalender

Efter att du har importerat ICS-kalenderfilen återgår du till huvudkalendervyn för att kontrollera att alla händelser har importerats korrekt. Kontrollera varje händelse för att säkerställa att den är korrekt och justera inställningar eller preferenser efter behov så att de passar din organisationsstil.

Nu vet du äntligen hur man slår samman Google-kalendrar! Du har nu en enda kalender som visar alla dina möten, deadlines och avtalade tider. Att se dina privata och arbetsrelaterade händelser i en enda kalender kan kännas överväldigande i början, men det kommer att göra ditt liv mycket enklare när du väl har lärt dig att hantera flera kalendrar på ett effektivt sätt.

Använd ClickUp för att hantera dina sammanslagna kalendrar

Google Kalender är utmärkt för daglig användning, men har vissa brister jämfört med andra onlinekalendrar. Den saknar till exempel avancerade funktioner för uppgiftsintegration och projektledning, tidrapportering och automatisk schemaläggning.

Om du vill effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra effektiviteten kan du prova alternativ till Google Kalender, till exempel ClickUp. Det visar alla dina uppgifter, påminnelser och kalenderhändelser på en enda skärm, så att du kan planera dina aktiviteter bättre.

Men först ska vi titta på några problem med Google Kalender.

Begränsningar vid användning av Google Kalender

Google Kalender förenklar schemaläggningen genom att ge en tydlig och tillgänglig översikt över dina möten, personliga händelser och deadlines. Men du kanske fortfarande har problem med det på grund av:

1. Otillräckligt för komplex schemaläggning

Google Kalender är utmärkt för grundläggande schemaläggning, men saknar avancerade funktioner för komplex projektledning. Den stöder inte funktioner som uppgiftsberoenden, detaljerade uppgiftsfördelningar eller avancerade automatiseringsarbetsflöden. Om du behöver ett verktyg för komplex uppgiftsschemaläggning eller automatisering kanske Google Kalender inte uppfyller dina behov.

2. Bristande kompatibilitet

Google Kalender fungerar inte alltid bra med andra kalendrar, appar eller enheter. Det kan vara svårt att synkronisera data med Microsoft Outlook eller Apple Kalender på grund av olika dataformat och protokoll. Dessutom kan det vara problematiskt att använda Google Kalender med enheter som smartklockor från olika operativsystem.

Prova ClickUps Google Kalender-uppgiftssynkronisering för en mer robust lösning. Alla uppdateringar du gör i ClickUp återspeglas omedelbart i din Google Kalender och vice versa. Du kan visa alla dina uppgifter i ett traditionellt kalenderformat, vilket gör det enklare att se ditt dagliga, veckovisa eller månatliga schema på ett ögonblick.

Du kan också anpassa dina kalenderinställningar efter dina önskemål, till exempel ändra veckans startdag eller justera datum- och tidsformat.

Kom igång Integrera kalendrar för att hålla din kalender synkroniserad med ClickUp Calendar.

3. Begränsade anpassningsalternativ

Gränssnittet i Google Kalender är ganska enkelt. Det finns ingen möjlighet att anpassa utseendet eller skapa en översikt där du kan se alla dina händelser och uppgifter på ett ögonblick. Den rena och enkla designen hjälper visserligen till att hålla ordning, men kan vara en nackdel om du föredrar att ha mer kontroll över hur din kalender ser ut och fungerar.

💡Proffstips: För att ge en personlig touch kan du skapa en anpassad Google Sheets-kalender och utforma ett schema som passar dina behov och preferenser. Detta ger en flexibilitet som Google Kalender kanske inte kan erbjuda.

Google Kalender fungerar utmärkt med andra Google-appar, vilket gör det enkelt att hålla ordning inom det ekosystemet. Det kan dock vara svårt att använda Google Kalender med appar från tredje part. Verktyg som Zoom, Trello och Microsoft OneNote synkroniseras inte alltid smidigt med Google Kalender, vilket kan begränsa hur du använder kalenderuppgifterna med dessa andra tjänster.

💡Proffstips: Integrera Google Kalender-tillägg som ClickUp för att visa uppgifter och förfallodatum och övervaka ditt teams arbetsflöde.

5. Sekretessinställningar och säkerhet

När det gäller integritet och datasäkerhet är Google Kalender inte det bästa alternativet. Du kan inte kryptera dina data, ställa in detaljerade lösenord eller hantera åtkomstbehörigheter utöver de grundläggande delningsalternativen. Om du planerar att lagra konfidentiell information bör du därför använda ett verktyg med avancerade säkerhetsfunktioner.

Hantera flera Google-kalendrar med ClickUp

ClickUp är det ultimata produktivitetsverktyget som samlar din kalender, dina uppgifter och ditt arbete från olika appar under en dynamisk plattform.

Du kan planera, följa upp och samarbeta i alla projekt, automatisera repetitiva uppgifter, ställa in återkommande påminnelser, skapa det perfekta arbetsflödet för dig och ditt team, schemalägga marknadsföringskampanjer, hantera utvecklingssprintar, hålla koll på ditt schema och mycket mer – allt på ett och samma ställe!

ClickUp Calendar hjälper dig att planera projektets tidslinjer, prioritera uppgifter, dela kalendrar med dina kollegor, schemalägga och delta i evenemang samt justera evenemangens längd genom att dra och släppa uppgifter i kalendern. Du kan visualisera ditt arbete i flera vyer, inklusive dagliga, veckovisa eller månatliga vyer, och ställa in aviseringar och påminnelser så att du alltid håller dig till deadlines.

Prova ClickUp Kalender Visualisera arbete, omplanera uppgifter och hantera projektets tidslinjer med den flexibla ClickUp-kalendern.

Fördelar med att använda ClickUp för att hantera flera kalendrar

ClickUp effektiviserar schemaläggningen – oavsett om det gäller arbete, privata åtaganden eller teamåtaganden – genom att integrera alla kalendrar och uppgifter i en enda, lättnavigerad vy. Denna centraliserade metod gör att du har full kontroll över alla dina evenemang och uppgifter.

1. Anpassa dina kalendervyer

Med ClickUp kan du anpassa både individuella och teamkalendrar efter dina behov. I delade kalendrar kan du aktivera Me Mode för att få en tydlig bild av alla kommentarer, checklistor och deluppgifter som tilldelats dig.

Me Mode i ClickUp

2. Exakt schemaläggning och uppgiftshantering

Säg adjö till missade deadlines med en projektledningskalender. Använd ClickUp för att noggrant ställa in startdatum, förfallodatum, milstolpar och varaktighet för dina uppgifter. Färgkodera dina uppgifter för att kategorisera dem efter projekt, prioritet och mer, så att du enkelt kan spåra dina framsteg och hålla ordning.

ClickUp Calendar förbättrar schemaläggning och uppgiftshantering med sin förmåga att organisera din arbetsdag på ett intelligent sätt. Du kan dra prioriterade uppgifter direkt till din kalender för att blockera tid för fokuserat arbete, medan AI automatiskt kan schemalägga uppgifter baserat på dina prioriteringar och tidsuppskattningar.

Uppgifter som är schemalagda i din kalender kopplas smidigt till ditt projektledningssystem, så att du kan se deadlines tillsammans med möten och följa framstegen i en och samma vy. Kalendern hjälper dig också att undvika överbelastning genom att visualisera din kapacitet, och med tvåvägssynkronisering av Google Kalender hålls ditt schema uppdaterat oavsett var du arbetar.

Automatiskt blockera fokus tid för prioriterade uppgifter och planera ditt schema på ett smart sätt med ClickUp Kalender.

3. Filter och uppgiftshantering

ClickUp erbjuder robusta filtreringsalternativ för att visa uppgifter, deluppgifter, prioriteringar och tidsåtgång baserat på dina preferenser. Tilldela flera personer till uppgifter för att säkerställa transparens och spåra tid och framsteg på ett effektivt sätt. Anpassade uppgiftsstatusar möjliggör snabba uppdateringar om projektets framsteg.

ClickUps tidsregistreringsfunktioner hjälper dig att beräkna exakt hur mycket tid du lägger på varje uppgift

4. Effektivare samarbete med delade kalendrar

ClickUp kan fungera som din delade kalenderapp och slå samman flera Google-kalendrar, spåra deadlines, hantera överlappande uppgifter och se till att dina projekt flyter smidigt, så att alla är på samma sida.

Använd ClickUp Weekly Calendar Template för att samordna överlappande Google-kalendrar och anpassa scheman med ditt team eller dina kunder. Det hjälper dig att hålla koll på viktiga deadlines och uppgifter, samt snabbt identifiera och justera tidskonflikter.

Ladda ner den här mallen Planera dina evenemang och möten med ditt team i förväg med hjälp av ClickUps veckokalendermall.

Du kan använda veckokalendermallen för att:

Definiera projektmål

Spåra dagliga uppgifter och maximera produktiviteten

Organisera evenemang, möten och aktiviteter med uppdateringar i realtid

ClickUp tar produktiviteten till nästa nivå med sina smarta kalenderfunktioner och automatiseringsmöjligheter. Du kan ställa in en automatisering för att synkronisera Google Kalender-händelser direkt från åtgärder som vidtas i ClickUp, så att din kalender hålls uppdaterad utan ansträngning.

Behöver du synkronisera händelser mellan din privata kalender och din arbetskalender? ClickUp Automation kan hantera det också och se till att alla dina händelser är i harmoni.

Du kan integrera ClickUp med Google Kalender för att effektivisera ditt arbetsflöde, vilket gör det enklare att hålla både personliga och professionella deadlines.

Här är stegen för att konfigurera ClickUp Google Kalender-integration:

1. Konfigurera integrationen

Öppna inställningarna för ditt ClickUp-konto, navigera till App Center och gå till avsnittet Kalendrar. Klicka på + Lägg till konto under Google Kalender, välj sedan Synkronisera uppgifter till Google och ge ClickUp behörighet att komma åt ditt Google-konto.

2. Konfigurera synkronisering

Välj det Google-konto och den kalender som du vill synkronisera med ClickUp. Ange vilka platser i ClickUp som ska synkroniseras och bestäm om alla uppgifter ska synkroniseras eller bara de som är tilldelade dig.

3. Aktivera uppgiftsskapande

När de är integrerade kommer alla nya händelser som läggs till i Google Kalender automatiskt att generera uppgifter i ClickUp. Dessa uppgifter kommer att innehålla händelsedetaljer såsom start- och sluttider.

Planera, organisera och hantera tiden med ClickUp

Du kan också använda ClickUp som en app för daglig planering som hjälper dig att hantera dina dagliga aktiviteter och hålla ordning.

Ladda ner den här mallen Ställ in uppgiftsprioriteringar och spåra uppgiftsframsteg med ClickUps mall för daglig planering.

ClickUps mall för daglig planering låter dig schemalägga händelser, ange förfallodatum och skapa återkommande uppgifter för att bygga upp vanor. Den håller reda på möten, ärenden och uppgifter, vilket gör det lättare att balansera personliga och professionella ansvar. Du kan också kategorisera uppgifter, ange prioriteringar och spåra dina framsteg med visuella verktyg.

Men tidshantering kan fortfarande vara svårt, även efter att du har skapat en daglig att göra-lista.

📮ClickUp Insight: Över 60 % av ett teams tid går åt till att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. Enligt forskning från ClickUp förlorar team värdefull tid på att hoppa mellan olika verktyg. För att förhindra bristfällig kommunikation kan du integrera meddelanden i dina arbetsflöden med en centraliserad plattform som förenar projektledning, samarbete och kommunikation. Prova ClickUp , appen som har allt du behöver för arbetet.

Det är här tidsblockering kommer in – det är en teknik som innebär att du delar upp din dag i mindre, hanterbara delar, eller block, för att hjälpa dig att fokusera på en uppgift i taget. Verktyg som ClickUps mallar för tidsblockering gör det enklare att ställa in, justera och visa dina tidsblock.

Med ClickUp Schedule Blocking Template kan du ställa in din dagliga rutin och viktiga uppgifter. Använd mallen för att lägga till platshållare och påminnelser så att din kalender blir tydlig och organiserad. Den hjälper dig också att hålla koll på tidigare scheman, övervaka aktuella händelser och planera kommande aktiviteter.

Ladda ner den här mallen Planera scheman och förstå uppgiftsberoenden med ClickUp Schedule Blocking Template

Med mallen för schemaläggningsblockering kan du:

Förstå uppgiftsberoenden

Spåra visuellt hur mycket tid som läggs på varje uppgift

Organisera uppgiftsblock på ett intuitivt sätt

Synkronisering mellan olika enheter med ClickUp

ClickUp utmärker sig som en av de bästa kalenderapparna med sina tidsbesparande funktioner både på webben och i mobilen. Det gör det roligt att hantera ditt schema, även för de mest rutinmässiga uppgifterna!

Den är utvecklad för smidig synkronisering mellan alla dina enheter. Du kan enkelt synkronisera ClickUp-kalendrar med andra plattformar som Apple Kalender, Outlook Kalender och Google Kalender. Det innebär att dina uppgifter och scheman alltid är uppdaterade, oavsett var du öppnar dem.

Oavsett om du sitter vid ditt skrivbord eller är på resande fot kan du med ClickUp-appen visa dina uppgifter, återkommande påminnelser och kalenderhändelser när som helst.

ClickUps kalenderplaneringsmall sammanfattar alla dina händelser och låter dig sortera och filtrera din kalender för att få en tydlig överblick över deadlines och dagliga aktiviteter. Den hjälper dig också att dela upp projekt i mindre delar för bättre effektivitet. Du kan också använda denna mall för resursplanering och -hantering.

Ladda ner den här mallen Få överblick över den övergripande utvecklingen och arbetsflödet med ClickUp Calendar Planner Template.

Med ClickUp-kalenderplaneringsmallen kan du:

Håll dig uppdaterad om deadlines för uppgifter och andra viktiga datum

Hantera resurser effektivt

Spåra det övergripande arbetsflödet och framstegen

Hantera kalendrar och mer med ClickUp

Google Kalender har länge varit ett populärt verktyg för schemaläggning tack vare sin användarvänlighet och smidiga integration med andra Google-tjänster. Det är dessutom gratis, vilket gör det till ett förstahandsval för den som vill ha ett högkvalitativt verktyg utan att behöva spendera en krona.

Att slå samman flera Google-kalendrar hjälper dock inte riktigt när det gäller att visa uppgiftsdetaljer eller hantera komplexa arbetsflöden. Det är där allt-i-ett-produktivitetslösningar som ClickUp verkligen utmärker sig. ClickUp samlar alla dina uppgifter, deadlines och möten på en enda sammanhängande plattform, vilket gör det enkelt att hålla ordning.

Det förenklar hanteringen av komplexa scheman och gör det möjligt för dig att integrera och effektivisera din planering. Registrera dig på ClickUp idag för att öka din produktivitet och ta kontroll över din dag!