De 10 bästa kalenderapparna för Mac 2025

När vi blir äldre känner många av oss att tiden går allt snabbare. Även om forskarna inte kan förklara den exakta orsaken till detta fenomen är en sak säker – vi måste göra något åt det! ⌛

Att vara mer medveten om hur du organiserar dina aktiviteter kan hjälpa dig att återfå kontrollen över din tid. Istället för att låta timmarna glida förbi kan du få ut det mesta av varje dag med noggrann planering genom kalenderappar.

Om du använder en Apple-dator har du kommit till rätt ställe – vi har sammanställt en lista över de 10 bästa kalenderapparna för Mac.

Efter att ha läst om deras mest anmärkningsvärda funktioner, brister och priser kommer du att kunna välja en perfekt kalenderkompanjon för dina personliga eller professionella behov.

Vad är kalenderappar för Mac?

Kalenderappar för Mac är verktyg som är utformade för att hjälpa personer som använder Apple-datorer att hantera sin tid effektivt. Dessa appar kan användas både i privata och professionella sammanhang, av enskilda personer eller team.

Genom att visualisera ditt schema med en kalender kan du hålla koll på alla kommande händelser, från födelsedagar till projektdeadlines. Kalenderappar gör det också möjligt att schemalägga möten och avtal på ett effektivt sätt och undvika överlappningar.

Digitala kalendrar erbjuder många fördelar jämfört med traditionella papperskalendrar, inklusive påminnelser och synkronisering mellan olika enheter. 🔄

Vad ska du leta efter i kalenderappar för Mac?

När du väljer en kalenderapp för din Mac-enhet bör du tänka på följande:

Funktioner: Kalenderappar finns i ett brett spektrum, från enkla och minimalistiska till högt specialiserade och funktionsspäckade. Välj en kalenderapp som uppfyller just dina behov. Gränssnitt: Eftersom du använder den dagligen bör din kalenderapp ha en tilltalande och intuitiv design som gör det enkelt att visa och skapa händelser. Den bör se snygg ut även när din kalender är fullbokad. Anpassning: I anslutning till föregående punkt bör du kunna ändra utseendet på ditt kalendergränssnitt och växla mellan dag-, vecko- och månadsvy. Integration: Välj en kalenderapp som integreras sömlöst med andra verktyg du använder, såsom e-postklienter, : Välj en kalenderapp som integreras sömlöst med andra verktyg du använder, såsom e-postklienter, projektledningsprogram eller innehållshanteringssystem (CMS) Delning: Att kunna : Att kunna dela din kalender och enskilda händelser med andra är avgörande när du arbetar i ett team.

De 10 bästa kalenderapparna för Mac-användare 2025

Med så många kalenderappar för Mac att välja mellan kan det vara svårt att avgöra vilka som är värda din tid. Denna topp 10-lista syftar till att förenkla processen genom att presentera de bästa tillgängliga alternativen, så att du kan hitta det perfekta verktyget för att effektivisera din schemaläggning och förbättra dina tidsplaneringsfärdigheter. ☝️

Kom igång med ClickUp Calendar Schemalägg möten och synkronisera kalendrar med automatiska påminnelser inställda för rundabordssamtal med ClickUp Calendar View.

ClickUp erbjuder alla funktioner som en kalenderapp har, men är mycket mer än så. Det är ett omfattande men ändå gratis projektledningsverktyg som kan göra alla uppgifter och processer mer effektiva.

Ladda ner ClickUp-appen för Mac och använd dess kalendervy för att schemalägga och omschemalägga alla händelser med ett enkelt dra-och-släpp-kommando. Har du ett befintligt schema som du vill använda? Du kan integrera ClickUp med din iCloud-kalender för att fortsätta där du slutade.

ClickUp-kalendervyn är mycket anpassningsbar – du kan själv välja exakt vad du vill se med dagliga, veckovisa och månatliga vyer, färgkodning av uppgifter och filter. För att samarbeta med andra kan du bjuda in dem att visa och redigera eller lägga till kommentarer till uppgifter.

Om du är osäker på hur du ska börja organisera din tid kan du använda den färdiga ClickUp-mallen för årskalender, som hjälper dig att få ut det mesta av denna fantastiska vy. 🗓️

Ladda ner den här mallen Planera dina mål för hela året med ClickUps årskalendermall.

ClickUps bästa funktioner

Integreras med iCloud-kalendern

Daglig, veckovis och månadsvis vy

Synkronisera ClickUp Chat med kalendervyn för att hantera möten och visa kalendern för den person du skickar meddelanden till.

Dra-och-släpp-schemaläggning och omplanering

Filter och avancerade anpassningsinställningar

Delning, åtkomstkontroll och uppgiftskommentarer för samarbete

Andra vyer för tidshantering , såsom Gantt, tidslinje och arbetsbelastning

Tidsberäkningar, spårning och rapportering

Begränsningar för ClickUp

Enkel integration med iCloud-kalendern

Att hantera flera kalendrar samtidigt kan i vissa fall vara svårt.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. iCloud-kalender

Om du är en ivrig Apple-användare har du förmodligen redan stött på iCloud-kalendern. Denna standardkalenderapp från Apple synkroniseras sömlöst mellan alla Apple-enheter, har en unik minimalistisk design och är lätt att använda. Du kan ställa in händelser med några få klick och dela dem offentligt eller privat med några klick till.

Apples kalenderapp kan också autofylla detaljer om händelser när du har angett huvudinformationen, och visa dig den exakta platsen på en karta och det förväntade vädret för den dagen. 🌤️

Förutom sin oöverträffade enkelhet är den mest anmärkningsvärda fördelen med iCloud-kalendern möjligheten att skapa kalendrar för olika aspekter av ditt liv och flytta händelser mellan dem.

De bästa funktionerna i iCloud Kalender

Enkel och lättanvänd

Tillgänglig på Apple Watch

Möjlighet att hantera flera kalendrar samtidigt

Inbjudan till evenemang med svarsspårning

Val av tidszon

Fyller automatiskt i evenemangsdetaljer

Daglig, veckovis och månadsvis vy

Alternativ för kinesiska måndatum

Begränsningar för iCloud-kalendern

Saknar vissa avancerade funktioner

Det kan vara svårt att dela kalendern med personer som inte använder Apple-enheter.

Priser för iCloud Kalender

Gratis med iCloud

Betyg och recensioner för iCloud Kalender

G2 : 4,1/5 (över 100 recensioner)

TrustRadius: 8,4/10 (över 30 recensioner)

3. BusyCal

Som namnet antyder är BusyCal utformat för att spara värdefull tid för dem med fullspäckade scheman. Appen låter dig importera kalendrar från flera källor, såsom iCloud och Google, och hantera dem alla på ett och samma ställe, så att du inte behöver växla mellan olika appar.

En annan stor tidsbesparing är BusyCals förmåga att skapa händelser med hjälp av naturliga språkprompter. Du kan snabbt skriva ner detaljerna, och appen kommer att känna igen tid, datum och plats.

BusyCal förtjänar också beröm för sin flexibilitet. Du kan välja mellan fem vyer:

Day Vecka Månad År Lista

Anpassa vyerna ytterligare genom att välja antalet dagar eller veckor som visas, ändra typsnitt och storlek eller lägga till färger och söta små grafik för att göra ditt arbetsschema mindre vardagligt! 🌈

BusyCals bästa funktioner

Hantera kalendrar från flera källor

Integration med många molntjänster och trådlöst LAN

Integration med konferensplattformar som Zoom och Webex

Snabbt skapande av händelser med naturlig språkinmatning

Dagliga checklistor i sidofältet till höger i appen

Synkronisera uppgifter med appen Påminnelser för Mac 10. 14

Många anpassningsalternativ, inklusive layout och utseende

BusyCals begränsningar

Tillfälliga buggar i kalenderappen

Frekventa uppdateringsmeddelanden kan störa vissa Apple-användare.

Priser för BusyCal

Livstidslicens och 18 månaders uppdateringar: 49,99 $.

Ytterligare 18 månaders uppdateringar: 29,99 $.

BusyCal-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (4+ recensioner)

Mac App Store: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

4. Cron

Cron, som förvärvades av planeringsappen Notion 2022, är en lovande kalenderapp för privatpersoner och företag. Appen är enkel men snygg och låter dig välja mellan ett ljust och ett mörkt tema. 🌓

Den erbjuder grundläggande kalenderfunktioner, såsom återkommande händelser och tidszoner, med några få undantag som är värda att nämna. Du kan till exempel använda kortkommandon för att navigera i appen. För att underlätta teamarbetet låter appen dig enkelt dela din tillgänglighet och lägga till dina teamkamraters scheman för effektiv resursfördelning.

Tänk på att du måste ha ett Google-konto för att registrera dig. Synkroniseringsalternativet för iCloud är fortfarande under utveckling när denna artikel skrivs.

Crons bästa funktioner

Anslut flera konton i Google Kalender

Dags-, vecko- och månadsvy

Ljusa och mörka teman och färgkodning av händelser

Tangentbordsgenvägar

Lägg till dina kollegors kalendrar

Enkel delning av tillgänglighet

Cron-begränsningar

Fungerar för närvarande endast med Google Kalender-konton.

Cron-priser

Basnivå : Gratis

Enterprise-nivå: Tillgänglig efter kontakt

Cron-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,8/5 (över 300 recensioner)

5. Kalender 366 II

Med appen Calendar 366 II kan du ha din kalender alltid till hands, oavsett vad du arbetar med. Det är en anpassningsbar menyradskalender som du kan optimera för stående eller liggande format. Förutom nya funktioner har den andra versionen av Calendar 366 en ny design med åtta vyer och nio teman att välja mellan.

Denna kalenderapp för Mac är enkel att använda med snabbtangenter, genvägar och drag-och-släpp-funktion för ombokning av möten. Precis som BusyCal kan Calendar 366 II skapa händelser baserat på din naturliga språkinmatning.

Denna kalenderapp finns på nio olika språk, så den kan hjälpa dig oavsett var du kommer ifrån eller hur bra du är på engelska. 💬

Kalender 366 II:s bästa funktioner

Kalender i menyraden

Åtta vyer och nio teman

Dra och släpp för att flytta möten

Snabbtangenter och genvägar

Skapar uppgifter baserat på naturligt språk

Nio språkalternativ

Begränsningar för Kalender 366 II

Svårigheter att hantera aviseringar i kalenderappen

Priser för Calendar 366 II

Engångsköp: 14,99 $

Calendar 366 II betyg och recensioner

Mac App Store: 4,6/5 (över 400 recensioner)

6. Morgen

Morgen erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som gör att du kan hålla koll på ditt schema, oavsett hur fullspäckat det än är. Allt på denna plattform är utformat för att spara tid åt dig – från skapande av händelser med naturligt språk till personliga bokningslänkar för enklare schemaläggning.

Med Morgen kan du sammanställa kalendrar från olika källor, inklusive Apple, och hantera dem från en central plattform. Den slår även samman dubbla händelser i olika kalendrar. Morgen gör det enkelt att blockera tid, eftersom du kan släppa objekt från Aktivitetshanteraren direkt till din kalender.

Det som utmärker Morgen mest bland kalenderapparna för Mac är dess förmåga att underlätta samordningen i teamet.

När du vill schemalägga ett möte visar Morgen inte bara när dina kollegor är tillgängliga, utan föreslår också en tid som stör deltagarnas dagliga scheman och fokus så lite som möjligt. 🧑‍💻

📮 ClickUp Insight: 50 % av arbetstagarna är fortfarande bundna till kontoret, även om 48 % föredrar en hybridlösning för bättre balans mellan arbete och privatliv. Resultatet? Stela scheman, trötthet från pendling och dålig gränskontroll. 🚗💨Med automatiserad schemaläggning och tidsblockering hjälper ClickUps kalender dig att hålla ordning i alla arbetsmiljöer. Oavsett om du är hemma eller på kontoret förblir ditt arbetsflöde konsekvent på ClickUp, och din personliga tid förblir skyddad!💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Morgen bästa funktioner

Integrera flera kalendrar och slå ihop dubbla händelser

Personliga bokningssidor och schemaläggningslänkar

Anpassade aviseringar och påminnelser

Identifierar optimala mötestider för alla deltagare i evenemanget

Naturligt språk för automatisk skapande av händelser

Integrering av videokonferensplattform och uppgiftshanterare

Stränga dataskyddsstandarder

Morgenbegränsningar

Synkronisering av flera kalendrar är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Utbudet av gratis kalenderappar är begränsat.

Morgen-priser

Basic : Gratis

Pro : 9 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: Priserna får du veta när du kontaktar oss.

Morgen-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,9/5 (över 80 recensioner)

7. Any. do

Med sin kalender, dagliga planerare och samarbetsverktyg hjälper Any.do dig att hålla koll på alla projekt och projektets tidsplan. Du kan skapa separata kalendrar för personliga och affärsmässiga behov, vilket ger dig en perfekt balans mellan arbete och privatliv. ⚖️

Kalenderappen integreras med många andra kalendrar, inklusive iCloud, och synkroniseras sömlöst mellan olika enheter för en översikt över schemat i realtid när du är på språng.

Du kan använda Any.do tillsammans med dina kollegor, tilldela varandra uppgifter och kommunicera via kommentarer och chatt. Lägg till deluppgifter, anteckningar och filer för att ge de tilldelade personerna allt de behöver för att enkelt slutföra uppgifterna och minimera onödig kommunikation fram och tillbaka.

Any. do bästa funktioner

Kalender, att göra-listor, uppgiftshantering och påminnelser

Samarbete genom uppgiftsfördelning, kommentarer och chatt

Arbets- och livsscheman under en och samma kalender

Mallar som hjälper dig att komma igång

Integreras med vanliga kalendrar och över 5 000 andra appar via Zapier.

Synkronisering mellan flera enheter

Any. do-begränsningar

Kalenderappen kanske inte passar större team.

Begränsade funktioner och anpassningsmöjligheter i gratisversionen

Any. do-priser

Personlig : Gratis

Premium : 3 $/månad

Teams: 5 $/användare/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Any. do betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

8. Proton Calendar

Proton är en välkänd schweizisk e-postklient som har utökat sina tjänster till schemaläggning. Liksom andra Proton-verktyg lägger Proton Calendar stor vikt vid dataskydd. All händelseinformation i din kalender krypteras från början till slut, även när händelsen delas från en extern användare och källa. 🔒

När det gäller anpassning kan du välja mellan olika vyer, redigera temat och definiera när och hur du vill få aviseringar. Om du redan använder Proton Mail bör det vara enkelt att använda Proton Calendar, eftersom du kan skapa händelser och hantera inbjudningar utan att lämna e-postappen.

Proton Calendars bästa funktioner

Högsta nivå av dataskydd för kalendern med kryptering

Flera kalendrar

Synkronisering med dina iOS-enheter

Visa per dag, vecka eller månad

Anpassade aviseringar och e-postmeddelanden

Kalenderteman

Dela hela kalendern eller endast tillgänglighet

Snabbt skapande av evenemang och inbjudningar via Proton Mail

Begränsningar för Proton Calendar

Inga push-meddelanden för Apple Kalender-användare (eftersom den endast är tillgänglig via webbläsare)

Priser för Proton Calendar

Gratis

Obegränsad: 9,99 $ (årlig fakturering)

Proton Calendar – betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

9. Minikalender

Ibland behöver du inte alla extrafunktioner, utan snarare en diskret kalenderapp som du kan kasta en blick på när det behövs. Mini Calendar är precis det – ett lättviktigt verktyg som inte distraherar dig från det viktiga arbete du utför. 🪶

Du kan komma åt din minikalender på följande platser:

Widget för meddelandecenter Dock-ikon Menyikon Anpassningsbara kortkommandon Skrivbordswidget

Om du placerar minikalendern på skrivbordet kan du ändra dess färg och opacitet. Du kan också välja att visa kalendern ovanpå andra fönster om du behöver ha den inom räckhåll hela tiden.

Mini Calendars bästa funktioner

Enkel kalenderapp

Tillgänglig på fem platser

Anpassningsbar widget som alltid är aktiv på skrivbordet

Skrivbordswidget ovanför bakgrundsbilden eller fönstren

Tidpunkter för soluppgång och solnedgång

Konfigurerbara kortkommandon och menyradsvisning

Begränsningar för minikalendern

Låter dig inte schemalägga, bjuda in eller dela evenemang

Priser för Mini Calendar

Gratis

Betyg och recensioner för Mini Calendar

Mac App Store: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

10. Fantastical

Med sex vyer, sex språkalternativ och många andra trevliga funktioner lever Fantastical upp till sitt namn. Du kan ladda upp befintliga konton till Fantastical och skapa anpassade kalenderuppsättningar. Med fokusfilter kan du separera dina arbets- och personliga scheman med några få klick. 🖱️

Eftersom Fantastical har alla standardfunktioner, låt oss fokusera på det som är unikt. Till exempel kan du inte bara dela lediga tider utan också föreslå flera alternativ för tid och datum när du planerar evenemang som involverar andra. Hjälp deltagarna att förbereda sig genom att ladda upp filer och bilder direkt till din iCloud eller en annan leverantör och synkronisera dem på alla enheter.

Vill du lära dig mer om viktiga kommande datum och offentliga evenemang? Sök, bläddra och läs relevant innehåll i Fantastical, och lägg sedan till evenemanget i din kalender så att du inte missar det.

Fantasticals bästa funktioner

Vyer för dag, vecka, månad, kvartal och år

Fokusfilter för att separera personliga och arbetsrelaterade scheman

Dela lediga tider och föreslå flera alternativ till inbjudna gäster

Integrera med konferensplattformar och skapa snabbt samtal

Väder- och evenemangsdata

Sex språkalternativ

Lägg till filer och bilder

Fantastiska begränsningar

Vissa användare tycker att priset är för högt och att det inte finns någon gratisversion av kalenderappen.

Det skulle vara bra med en funktion för att bekräfta ändringar, eftersom användare kan råka ändra händelser och dela uppdateringen med andra.

Fantastiska priser

För privatpersoner : 4,75 $/månad

För familjer med upp till 5 personer : 7,50 $/månad

För team : 4,75 $/användare/månad

Flexibla team: Tillgängligt vid kontakt

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Fantastiska betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

Förenkla tidsplaneringen med de bästa kalenderapparna för Mac

Dessa 10 kalenderappar för Mac revolutionerar hur du ser och organiserar din tid. När det gäller ditt privatliv ser de till att du aldrig missar en väns födelsedag igen. I affärssammanhang gör dessa kalenderappar det möjligt för dig och ditt team att arbeta mer effektivt och hålla er till er processplan oavsett omständigheter.

Om du behöver ytterligare funktioner för att öka din produktivitet, välj ClickUp. Detta projektledningsverktyg har allt du behöver för att skapa fantastiska saker, och göra det på rekordtid. ⏱️