De 10 bästa programvarorna för SMS-kampanjer 2025 (recensioner och priser)

Studier visar att 90 % av SMS-mottagarna öppnar meddelanden inom 3 sekunder. Detta gör SMS-marknadsföring till ett viktigt verktyg idag.

Många företag skaffar SMS-kampanjprogramvara för att utnyttja potentialen i SMS-marknadsföring. Programvaran hjälper till att effektivisera marknadsföringsflöden och leverera engagerande och personliga meddelanden till dina kunder. ?

Vi har listat de 10 bästa SMS-kampanjprogramvarorna för att hjälpa dig att välja den som passar dig bäst. Innan vi tittar på programvarualternativen, låt oss ta en titt på vad som är ett måste i din SMS-marknadsföringsprogramvara.

Vad ska du leta efter i en SMS-kampanjprogramvara?

Här är några viktiga funktioner som du bör ta hänsyn till när du väljer en programvara för SMS-marknadsföring:

Skalbarhet och internationell leveransförmåga: Välj en plattform som erbjuder global räckvidd och stöd för internationella tecken. Se också till att programvaran klarar av ökande meddelandevolymer, användarkonton och framtida anpassade integrationer.

Kampanjhantering: Leta efter funktioner som schemaläggning, segmentering och automatisering för att effektivisera dina kampanjer och rikta dig till specifika målgrupper.

Rapportering och analys: Verktyget bör spåra viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens för att mäta kampanjens resultat och identifiera områden som kan förbättras.

Integrationer: Se till att programvaran kan integreras med ditt befintliga CRM-system, din e-postmarknadsföringsplattform och andra verktyg för ett enhetligt arbetsflöde.

Efterlevnad och säkerhet: Välj en plattform som följer relevanta regleringar som TCPA och GDPR och erbjuder robusta säkerhetsfunktioner för att skydda dina data och kunduppgifter.

Användarvänlighet: Välj ett intuitivt gränssnitt med tydlig navigering och lättanvända funktioner för att maximera effektiviteten och minimera inlärningskurvan.

Tvåvägskommunikation: Välj programvara som möjliggör tvåvägskommunikation med kunderna, vilket främjar engagemang och bygger relationer.

De 10 bästa SMS-marknadsföringsprogrammen att använda 2024

Här är en lista över SMS-marknadsföringsprogram som hjälper dig att starta och skala upp dina SMS-marknadsföringskampanjer. Studera de bästa funktionerna och begränsningarna för att ta reda på vad som fungerar bäst för dig.

1. Klaviyo

via Klaviyo

Med mer än 300 inbyggda integrationer är Klaviyo känt för att sammanställa kunddata och leverera värdefulla insikter.

Klaviyo-plattformen utnyttjar smarta algoritmer för maskininlärning och en tätare integration med kundvagnsprogramvara som Facebook och Shopify för att segmentera kunder och öka engagemanget. Detta ökar intäkterna och minskar andelen övergivna kundvagnar.

Klaviyos bästa funktioner

Utnyttja över 300 förkonfigurerade integrationer och prenumerationsverktyg

Skapa ett enda SMS-registreringsformulär som är optimerat för mobila besökare

Få stöd för MMS-bilder och GIF-filer i SMS-meddelanden

Integrera SMS-prenumerationslänkar för att öka antalet nya registreringar

Klaviyos begränsningar

Saknar robust support efter onboarding

Användare rapporterar att avancerade funktioner är svåra att lära sig.

Högre prispaket för SMS

Klaviyos priser

Gratis: 150 gratis SMS/MMS-krediter per månad

E-post: Från 45 $/månad

E-post och SMS: Från 60 $/månad

Klaviyo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (390+ recensioner)

2. Omnisend

via Omnisend

Omnisend kombinerar automatiserade textmeddelanden med e-post och push-meddelanden i ett enda automatiserat arbetsflöde. Till skillnad från de flesta SMS-marknadsföringsverktyg krävs ingen e-postadress för att skapa användarens identitet.

Omnisend erbjuder flera verktyg som SMS, WhatsApp, popup-fönster och push-meddelanden för att leverera stark kommunikation mellan olika kanaler. Det ger dig flexibilitet i skapandet och hanteringen av kampanjer.

Omnisends bästa funktioner

Skapa flera triggers för olika kundstadier

Få bättre automatisering med 30 fördefinierade arbetsflöden

Arbeta med över 150 färdiga mallar för olika användningsområden.

Integrera formulär i kampanjer för att skapa SMS-listor

Omnisends begränsningar

Den integreras inte med Google Analytics och andra större CRM-program

Saknar A/B-testfunktion

Omnisends priser

Gratis: 0 dollar för 60 SMS (engångsbelopp)

Standard: 16 $/månad

Pro: 59 $/månad

Omnisend-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

3. Postscript. io

via Postscript

Postscript erbjuder 60 detaljerade filter som gör det möjligt för användare att skapa hypersegmenterade marknadsföringsplaner och strategier. Plattformen prioriterar att skapa en TCPA-kompatibel lista för att minska olaglig och oetisk kundkontakt.

Även om Postscript har flera integrationer, inklusive Zendesk, Klaviyo, Yotpo och Okendo, stöder det endast Shopify och Shopify Plus.

Postscripts bästa funktioner

Utnyttja erfarna interna strateger för att utforma, lansera och optimera ett SMS-program.

Skapa abonnent- och kundsegment med mer än 45 segmenteringsfilter.

Välj mellan över 65 automatiserade utlösande händelser för att skicka ett automatiskt meddelande när som helst under kundresan.

Förenkla SMS-kampanjer, uppföljningar och personliga upplevelser med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Begränsningar i Postscript

Postscripts analysfunktioner behöver förbättras

Begränsad integrationskapacitet

Priser för Postscript

Startpaket: 0,015 USD/SMS, 0,045 USD/MMS + operatörsavgifter

Tillväxt: 100 $/månad, 0,01 $/SMS, 0,03 $/MMS + operatörsavgifter

Professional: 500 $/månad, 0,007 $/SMS, 0,024 $/MMS + operatörsavgifter

Enterprise: Anpassade priser

Postscript-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

4. Sakari. io

via Sakari

Sakari erbjuder både nationella och internationella SMS-marknadsföringstjänster. Dessutom möjliggör det tvåvägskommunikation via textmeddelanden mellan marknadsföring, kundsupport, försäljning och andra avdelningar. Det tilldelar också ett dedikerat telefonnummer för att underlätta kommunikationen mellan olika intressenter.

Med hjälp av en centraliserad instrumentpanel erbjuder Sakari avancerade funktioner för textmeddelanden, vilket gör det möjligt för administratörer att lägga till media, ikoner, kartor och call-to-action-knappar.

Sakaris bästa funktioner

Skicka mass-SMS till över 200 länder

Integrera med olika tredjepartsplattformar och API:er, inklusive Slack, Hubspot och Salesforce.

Använd SMS-arbetsflöden baserade på specifika kundlivscykler, såsom ifyllande av formulär och bokning av möten.

Leverera berikad information till dina kontakter genom multimediameddelanden

Sakari-begränsningar

Man måste betala för inkommande meddelanden.

Push-meddelanden fungerar ofta inte.

Sakari-priser

Startpaket: 16 $/månad

Tillväxt: 30 $/månad

Företag: 90 $/månad

Team: 170 $/månad

Guld: 330 $/månad

Elite: 640 $/månad

Anpassade priser för planer med högre volym

Sakari-betyg och recensioner

Capterra: 4,5 (över 90 recensioner)

G2: Otillräckligt antal betyg

5. SMSBump

via SMSbump

SMSBump används av över 90 000 företag för deras e-handelsbutiker och är för närvarande endast tillgängligt för Shopify och BigCommerce.

Plattformen erbjuder en strategi som prioriterar efterlevnad och följer riktlinjerna för GPDR, CTIA och TCPA för insamling av abonnentuppgifter. SMSBump tillhandahåller även analyser i realtid och praktiska insikter.

SMSBumps bästa funktioner

Importera kontakter manuellt via CSV-filer.

Skapa omfattande listor med popup-fönster, sociala opt-ins, QR-koder och nyckelord.

Skapa smala konsumentsegment med över 40 datapunkter för att rikta in dig på köpare.

Ställ in automatiska SMS och personliga påminnelser som triggas av specifika händelser eller aktiviteter.

Begränsningar för SMSBump

Automatiseringen och segmenteringen är inte i nivå med konkurrenterna.

Brist på omnikanalintegration med annan programvara för marknadsföringshantering

Priser för SMSBump

Gratis: 0 $, 0,0165 $ per SMS (USA)

Tillväxt: 19 $/månad, 0,0149 $ per SMS (USA)

Prime: 49 $/månad, 0,0142 $ per SMS (USA)

Powerhouse: 199 $/månad, 0,0130 $ per SMS (USA)

SMSBump-betyg och recensioner

Capterra: Ej listad

G2: Ej listad

6. Textmagic

via Textmagic

Textmagic finns tillgängligt i nästan 190 länder och utmärker sig för sina funktioner för massutskick av SMS. Programvaran garanterar säker SMS-kommunikation med SSL/HTTPS-protokoll och säkerhetskopierar kontakters konton och meddelanden dygnet runt.

Textmagics SMS-gateway-API integreras med webbplatser för att skicka SMS-meddelanden, vilket lägger till SMS-funktioner i de dagliga arbetsflödena.

Textmagics bästa funktioner

Hantera kundfrågor med ett tvåvägskommunikationspanel för SMS-chatt.

Konvertera e-postmeddelanden till SMS och skicka dem från valfri e-postadress till flera mottagare.

Använd dedikerade virtuella telefonnummer för samtalsdirigering, kampanjkampanjer och kundsupport.

Svara på SMS med hjälp av funktionen för vidarebefordran av röstsamtal

Begränsningar för Textmagic

Svårigheter att lägga till multimedia, eftersom länkar fungerar bättre än direktuppladdningar

Dålig kundservice i flera recensioner

Priser för Textmagic

Pay-as-you-go-plan som varierar mellan länder och tjänstepaket

Betyg och recensioner av Textmagic

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. Emotive. io

via Emotive

Emotive används av över 700 företag och tilldelar varje kund en dedikerad onboarding-manager, kundframgångsmanager och copywriter. SMS-marknadsföringsplattformen levereras också med unik programvara för konversationsbaserad SMS-marknadsföring.

Emotive har användarvänliga och anpassningsbara funktioner som hjälper växande företag att nå sina marknadsföringsmål.

Emotive bästa funktioner

Samarbeta med ett dedikerat compliance-team som guidar dig genom bästa praxis för TCPA, CCPA och CTIA.

Skapa konversationsbaserade SMS, inte bara utskick

Minska friktionen vid köp med text-to-buy

Koppla SMS-marknadsföringskampanjer till försäljningstransaktioner

Omvandla webbtrafik till SMS- och e-postprenumeranter

Känslomässiga begränsningar

Emotive kan inte skapa unika anpassade fält.

Saknar analytiska instrumentpaneler

Emotiv prissättning

Emotive SMS: 0,0200 $/MMS, 0,0100 $/SMS

Emotive Attribution: 350 $/månad

Hanterade SMS: 2 000 USD/månad

Emotiva annonser: Från 10 % av annonskostnaden

Känslomässiga betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 60 recensioner)

8. Twilio

via Twilio

Twilio levererar ett globalt tillgängligt moln-API som utvecklare kan använda för att skapa anpassade kommunikationsappar. Det erbjuder tre olika nivåer för att bygga dessa applikationer: med kod, med minimal kod och utan kodning.

Twilio erbjuder programmerbara anslutningsalternativ för virtuella telefonnummer, SIP-trunking och meddelanden. Detta är lämpligt för stora team som behöver egna SMS-appar.

Twilios bästa funktioner

Utnyttja ett enastående bibliotek med guider, handledningar och innehållsmallar

Skapa flera SMS-funktioner med JavaScript med hjälp av ett bibliotek med kodexempel.

Skapa konversationer över olika kanaler

Begränsningar för Twilio

Det kan vara komplicerat för nybörjare.

Företag med hög trafikvolym får betala mer

Begränsad kundsupport

Twilios priser

Gratis provperiod

Olika priser för olika tjänster

Twilio-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

9. Attentive

via Attentive

Attentive erbjuder en patenterad två-klick-teknik, en unik funktion som accelererar utökningen av abonnentlistan. Denna funktion gör det möjligt för företag att implementera personaliserade tvåvägskommunikationer under hela kundresan.

Du kan slå samman kunddata från alla dina marknadsföringssystem och skala 1: 1-kommunikation över flera kanaler med en enda kundvy.

Attentives bästa funktioner

Synkronisera din produktkatalog från din e-handelswebbplats till dina meddelandekampanjer.

Utforska funktioner för regelefterlevnad, såsom revisionsspår, mallar för samtycke, länkade villkor och integritet.

Integrera data från andra plattformar, inklusive Shopify och Salesforce.

Gå med i Attentives användargrupp för kunder för att få bredare support från Attentives team.

Begränsningar i Attentive

Användare har ofta svårt att redigera sina primära kampanjer.

Det saknas en funktion för att stänga av tvåvägskommunikation.

Attentive-priser

Anpassade priser

Uppmärksamma betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

10. SimpleTexting

via SimpleTexting

SimpleTexting gör det möjligt för användare att använda tusentals källkodsbaserade triggers och åtgärder i över 1 600 appar. Dessutom kan du skriva anpassad kod för att integrera valfri app.

Den riktar sig till många branscher och har betjänat över 10 000 företag. Det är den enda SMS-marknadsföringsplattformen som erbjuder kostnadsfria meddelanden om efterlevnad.

Dessutom ingår en komplett uppsättning funktioner i alla SimpleText-abonnemang, och de påstår sig även kunna skapa anpassade integrationer för ditt företag.

SimpleTextings bästa funktioner

Få anpassade integrationer med minimala kodningskrav

Använd 306 tecken per SMS istället för den vanliga gränsen på 160 tecken.

Arbeta med en inbyggd AI-meddelandegenerator

Njut av obegränsat antal sökord och kontakter

Segmentera abonnentdatabasen för mer riktad marknadsföring

Begränsningar för SimpleTexting

Utrymme för förbättringar i hjälpcentret

Segment kan inte grupperas med och-eller-satser, vilket begränsar riktad marknadsföring.

Få möjligheter att samla in abonnentdata

Priser för SimpleTexting

Uppskattad månadskostnad: 39 $ + 4 $ (engångsregistrering hos operatören)

Personliga tillägg

Ytterligare teammedlemmar: 20 $/månad per användare

Ytterligare nummer: 10 USD/månad per nummer

Betyg och recensioner av SimpleTexting

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Klaviyo, Omnisend och andra verktyg som vi har listat erbjuder fantastiska funktioner för SMS-kampanjer, men andra SMS-marknadsföringsplattformar är också viktiga för marknadsförare som vill skapa innehåll för SMS-kampanjer, hantera kampanjer i flera kanaler och effektivisera kreativa arbetsflöden.

Det är här ClickUp utmärker sig!

Så här kan du använda ClickUp för att göra dina SMS-kampanjer framgångsrika:

ClickUp AI

ClickUp AI hjälper dig att skapa engagerande och effektfullt SMS-innehåll. Med ClickUp AI kommer du att

Skapa övertygande SMS-kampanjer

Skapa personliga meddelanden med dynamiskt innehåll

A/B-testa olika meddelandestrategier

ClickUp AI går utöver skrivande och låter dig hålla koll på konversationer, skapa uppgifter, säkerställa felfri grammatik och till och med översätta språk för globala SMS-kampanjer.

E-postmarknadsföring på ett enkelt sätt med ClickUp AI

ClickUp för marknadsföring är en allt-i-ett-lösning för projektledning som möjliggör teamsamarbete, uppgiftshantering, tidshantering och marknadsföringsaktiviteter i ett enda verktyg.

Få tillgång till dina viktigaste mål och resultat (OKR) genom att skapa en detaljerad plan för hur ditt marknadsföringsteam ska uppnå mål, budgetar och mer.

ClickUp för marknadsföringsteam

Plattformen har flera funktioner:

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb där du kan samarbeta för att omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

ClickUp Whiteboard : Skapa kampanjwhiteboards för att brainstorma, iterera och visualisera dina SMS-kampanjflöden. Skapa kampanjwhiteboards för att brainstorma, iterera och visualisera dina SMS-kampanjflöden.

ClickUp Tasks : Öka synligheten, definiera arbetsflödet och fokusera på det som är viktigt med ClickUp Tasks. Öka synligheten, definiera arbetsflödet och fokusera på det som är viktigt med ClickUp Tasks.

ClickUp Docs : Centralisera hanteringen av kreativa briefar och underlätta smidig granskning av kampanjdesign med verktyg för anteckningar på bilder, videor och PDF-filer. Centralisera hanteringen av kreativa briefar och underlätta smidig granskning av kampanjdesign med verktyg för anteckningar på bilder, videor och PDF-filer.

Plattformen erbjuder också ett bibliotek med marknadsföringsmallar och mallar för innehållsskapande som hjälper dig att utveckla och optimera dina kampanjer.

Skala dina SMS-marknadsföringskampanjer

SMS-marknadsföring fyller en viktig lucka i moderna marknadsföringsstrategier genom att nå en mycket engagerad målgrupp på ett tidskritiskt sätt.

Genom att använda dessa SMS-kampanjverktyg kan du ytterligare förenkla din kundinriktning och öka avkastningen på dina marknadsföringskampanjer.

När du testar olika SMS-marknadsföringstjänster kan du gärna prova ClickUp för att uppgradera dina SMS-kampanjer och effektivisera ditt marknadsföringsflöde.

Registrera dig för ClickUp idag och sätt igång dina SMS-kampanjer!