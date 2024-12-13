10 kostnadsfria mallar för kundrecensioner

Positiv kundfeedback är ett kraftfullt verktyg för att påverka potentiella kunder. Men även kritisk feedback ger dig insikter som du kan använda för att förbättra dina produkter och tjänster.

Enligt Adweek tycker faktiskt 85 % av människor att användargenererat innehåll (UGC) är mer övertygande än innehåll som skapats av varumärket.

Det är därför de flesta varumärken engagerar sig i samtal med kunderna vid olika kontaktpunkter – från e-postmarknadsföring och demorecensioner i prospekteringsfasen till Net Promoter Score (NPS)-undersökningar och insamling av feedback efter köp. Vissa varumärken skapar till och med en rådgivande kommitté bestående av sina mest lojala kunder för att skapa feedbackloopar under produktutvecklingen.

I det här blogginlägget undersöker vi vad som kännetecknar en bra mall för kundrecensioner och de olika kontaktpunkter där du kan få kundrecensioner. Vi tillhandahåller också 10 färdiga mallar som underlättar din insamling av feedback och omvandlar negativa och positiva recensioner till användbara insikter.

Vad är mallar för kundrecensioner?

Mallar för kundrecensioner erbjuder en fördesignad struktur eller ett format som används för att samla in kundfeedback om en produkt, tjänst eller upplevelse. De innehåller vanligtvis en uppsättning frågor, betygsskala eller öppna frågor för att guida kunderna i att dela med sig av sina tankar.

Genom att standardisera processen kan du ställa samma frågor till alla kunder, vilket gör det enkelt för dem att lämna recensioner. Det hjälper dig också att skala upp din kundrecensionsprocess och jämföra feedback från olika kunder.

Några populära typer av mallar för kundrecensioner är: Mallar för produktutveckling: För att samla in feedback för att förbättra befintliga produkter eller utveckla nya. För att samla in feedback för att förbättra befintliga produkter eller utveckla nya.

Mallar för kartläggning av kundresan : För att förstå kundens upplevelse från början till slut. : För att förstå kundens upplevelse från början till slut.

Net Promoter Score (NPS)-mallar: För att mäta kundlojaliteten genom att fråga dem hur sannolikt det är att de skulle rekommendera din produkt till andra.

Mallar för kundnöjdhet (CSAT): För att mäta hur nöjda kunderna är med företagets totala upplevelse.

Feedbackenkäter: För att få allmän feedback om olika aspekter av din verksamhet, identifiera områden som kan förbättras.

Genom att samla in kundrecensioner i olika skeden kan du upptäcka nya trender eller återkommande problem. Att använda specifika mallar för varje typ av feedback förenklar denna process och gör den effektiv och smidig.

Vad kännetecknar en bra mall för kundrecensioner?

En bra mall för kundrecensioner ska vara tydlig, innehålla riktade frågor och vara lätt att fylla i – så att kunderna är engagerade från början till slut och inte hoppar av. Här är våra personliga rekommendationer om vad du bör leta efter:

Tydlighet och koncishet: Mallen bör innehålla relevanta frågor som direkt påverkar kundnöjdheten och kundupplevelsen, så att kunderna inte blir överväldigade.

Logiskt flöde : Leta efter en mall som skapar en smidig kundupplevelse genom undersökningen och undviker plötsliga ämnesbyten.

Balanserade frågetyper : Mallen bör innehålla flera frågetyper, såsom betygsskala, flervalsfrågor och öppna frågor, så att du kan få både kvantitativa och kvalitativa data.

Visuell attraktionskraft : Välj en ren och professionell design som är behaglig för ögonen. Du får bonuspoäng om du kan märka mallen med ditt logotyp och dina färger.

Mobiloptimering: Eftersom alla använder sina smartphones och surfplattor för att hålla kontakten och arbeta på resande fot är det viktigt att dina mallar för kundrecensioner är mobilanpassade för enkel åtkomst.

Introduktion och avslutning : När det gäller mallar för kundrecensionsundersökningar, välj en som har en introduktionssida (för att förklara syftet med din undersökning) och en avslutningssida där du kan tacka respondenterna och ange nästa steg.

Dataorganisation: En bra mall för kundrecensioner ger dig också ett sätt att analysera data så att du kan dra slutsatser och identifiera trender i beteendet.

Det här är några vanliga tips som vi hoppas kan hjälpa dig att välja en välbalanserad mall. Men beroende på typen av mall för kundrecensioner kan du behöva ta hänsyn till några ytterligare faktorer.

NPS- och CSAT-enkäter kan till exempel vara snabba att genomföra eftersom de är slutna, men produktutvecklingsenkäter fungerar bättre med öppna frågor och kvalitativ feedback.

Läs också: 8 kostnadsfria frågeformulärmallar för effektiv datainsamling

10 kostnadsfria mallar för kundrecensioner

I det här avsnittet utforskar vi 10 kostnadsfria mallar för kundrecensioner från ClickUp-biblioteket, tillsammans med när du ska använda varje mall och hur den kan förenkla din process för kundfeedback.

Standardmallen innehåller också några anpassade fält, såsom "Kundnivå", "Typ av tjänst som köpts" och "Anledning till betyg", som kan användas för att samla in mer detaljerad kundfeedback.

1. ClickUp-mall för kundrecensioner

Ladda ner denna mall Samla in både kvantitativa och kvalitativa data med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUps mall för kundrecensioner är mångsidig och lämplig för olika användningsområden. Den kan anpassas för alla typer av feedbackundersökningar, oavsett om du vill förstå kunderna, identifiera trender i köpbeteendet eller mäta kundnöjdheten via online-recensioner.

Denna mall är byggd på ClickUp Forms och låter dig samla in detaljerade öppna svar och snabba, kvantifierbara data genom slutna frågor. Dessutom ger den inbyggda rapporteringsfunktionen en tydlig översikt över all feedback på ett ställe, så att du snabbt kan identifiera trender i kundbeteendet.

Mallen består av tre delar:

Feedbackformuläret som du kan skicka till kunderna för att samla in feedback

En listvy , där du kan organisera värdefull feedback från kunder och filtrera svaren för att hitta mönster.

En tavlevy, där du kan gruppera svar med hjälp av taggar för att kategorisera och visualisera feedback.

Standardmallen innehåller också några anpassade fält, såsom "Kundnivå", "Typ av tjänst som köpts" och "Anledning till betyg", som kan användas för att samla in mer detaljerad kundfeedback.

2. ClickUp-mall för produktfeedbackundersökning

Ladda ner denna mall Förstå kundernas krav och skapa funktioner som de verkligen uppskattar med ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar.

Enligt Salesforce Connected Customer Report förväntar sig 73 % av företagsköpare att företag ska förutse deras behov.

Och finns det något bättre sätt att ta reda på vad kunderna behöver än att fråga dem? Regelbundna produktfeedbackundersökningar kan hjälpa dig att upptäcka vad kunderna verkligen vill ha i din produkt. Här kommer ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar in i bilden. Den kan hjälpa dig att förstå kundernas behov, identifiera produktfel och prioritera funktioner som kunderna älskar så att du kan öka intäkterna och överträffa dina kunder.

Mallen innehåller en enkel betygsbaserad enkät som du kan granska direkt. Den ber kunderna att betygsätta olika aspekter av din produkt:

Hur länge har de använt produkten?

Hur ser köpupplevelsen ut?

Vad tycker de om den övergripande användarupplevelsen?

Är priset acceptabelt för dem?

Alla frågor är slutna och kunderna kan fylla i enkäten på några minuter, vilket gör det till ett utmärkt sätt för dig att snabbt ta tempen på kunderna innan du skickar ut en mer detaljerad enkät. Dessutom kan du använda list- och tavelvyerna för att dela upp dina kunder utifrån hur de har betygsatt dig och skicka dem riktade uppföljningar.

3. ClickUp-mall för kundresekarta

Ladda ner denna mall Visualisera hur kunderna interagerar med ditt varumärke vid olika kontaktpunkter med ClickUps mall för kundresekarta.

Med ClickUps mall för kundresekarta kan du analysera hur dina kunder interagerar med ditt varumärke (och din produkt) under hela kundlivscykeln. Detta inkluderar externa kontaktpunkter (sociala medier, annonser och e-post) och interna kontaktpunkter (demonstrationer, onboarding och support).

Denna mall hjälper dig att mäta och analysera:

Medvetenhet : Det är här en potentiell kund blir medveten om ditt varumärke. Kontaktpunkter kan vara inlägg på sociala medier, bloggar och annonser.

Övervägande : I detta skede överväger kunden aktivt att köpa en produkt. Möjliga kontaktpunkter är produktdemonstrationer, e-postmeddelanden och provregistreringar.

Konvertering: De är nu officiellt dina kunder och går in i onboardingprocessen. De börjar också interagera med ditt supportteam.

Du kan lägga till en lista med kontaktpunkter för vart och ett av dessa steg, tillsammans med information som:

Vilka åtgärder lockar potentiella kunder till kontaktpunkten?

Vilka varumärkesresurser (webbplats, e-post, produkt) de interagerar med

Vad de känner under interaktionen

Vem i ditt team ansvarar för upplevelsen?

Hur det gynnar kunden och hur du kan förbättra det

Eftersom mallen är byggd på ClickUp Whiteboards kan du vara kreativ och lägga till bilder av CTA:er, lägga till anteckningar eller till och med bädda in YouTube-videor för att lägga till mer kontext om hur en viss kontaktpunkt påverkar kundens köpbeteende.

Ladda ner denna mall Spåra och hantera kundförfrågningar med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

Hur snabbt du svarar på kundernas frågor efter köpet har stor inverkan på ditt varumärkes rykte. Snabba svar visar att du sätter kunden i centrum, medan försenade eller uteblivna svar kan skada förtroendet och leda till att kunderna lämnar dig.

Samtidigt kan det bli överväldigande att hantera en ström av förfrågningar när ditt företag växer. Ett spårningssystem som ClickUp Customer Contact Form Template kan vara till hjälp.

Med denna mall kan du:

Skapa ett kontaktformulär som kunderna kan använda för att skicka förfrågningar

Anpassa formuläret med din logotyp och bilder så att det passar ditt varumärke.

Skapa en uppgift för varje formulär som skickas in så att du kan spåra dess status.

Du kan också använda e-post i ClickUp för att svara kunderna omedelbart.

Slutligen kan du analysera data som samlats in från kunderna med hjälp av ClickUp Dashboard för att hitta trender och gemensamma nämnare.

Två andra ClickUp-funktioner som kan vara till hjälp är ClickUp Calendar View, som du kan använda för att ställa in påminnelser så att du kan kontrollera formulärinlämningen regelbundet. Du kan också automatisera uppgiftsfördelning och feedbackförfrågningar med ClickUp Automations, så att inga förfrågningar faller mellan stolarna.

Läs också: Influensens kraft: Hur du ber om kundrecensioner som hjälper dig att växa

5. ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Ladda ner denna mall Spåra och besvara kundsupportfrågor med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

Kundsupport är ofta den vanligaste kontaktpunkten för kunder. Från produktfrågor till felsökning vänder sig kunderna ofta till supporten för att få hjälp. Det innebär att effektiv kundsupport kan förvandla en frustrerad kund till en nöjd kund som förespråkar ditt varumärke.

ClickUp Customer Service Management Template är en helpdesk-proxy som låter dig hantera kundärenden från början till slut. Den har anpassningsbara fält som:

Statusar (öppen, väntande, behöver förtydligande, pågående, stängd) hjälper dig att spåra ett ärendes framsteg.

Biljettkategori (feedback, klagomål, avbokning, bugg, fakturering) så att du kan kategorisera biljetter

Kundernas omdömen så att de kan betygsätta kvaliteten på din service

Kundens kontaktuppgifter

Varje gång ett kundärende kommer in kan du tilldela det till en av dina agenter, ange en prioritetsnivå och till och med be dina agenter att spåra hur lång tid det tog dem att lösa problemet (så att du kan mäta deras produktivitet).

Inte bara det, du kan använda kommentarsvyn för att diskutera lösningen internt eller lägga till statusen "väntar på" om ärendet endast kan stängas om något annat görs (till exempel efter att ett fel har åtgärdats).

I grund och botten centraliserar denna mall kundtjänstfunktioner såsom att spåra ärendets framsteg, mäta agenternas prestanda och analysera kundnöjdheten.

Bonus: 10 mallar för kundtjänst för svar till kunder

6. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Ladda ner denna mall Mät kundernas inställning till ditt varumärke med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

En kundnöjdhetsundersökning (CSAT) ger dig en uppfattning om hur nöjda kunderna är med ditt företag – produkten, varumärket, kundsupporten och mer. Genom att regelbundet genomföra CSAT-undersökningar och göra uppdateringar baserat på den insamlade feedbacken kan du säkerställa en bättre kundupplevelse.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning kombinerar både slutna frågor (som betygsskala) och öppna frågor (som textrutor), så att du får både kvalitativ och kvantitativ feedback från kunderna.

En viktig del i mallen är vyn ”Knowledge Rating” (kunskapsbetyg), en Kanban-tavla som kategoriserar kunderna utifrån deras betyg på varje supportagents svar. Du kan också skapa liknande vyer för andra frågor för att få en övergripande bild av hur nöjda kunderna är med olika aspekter av din produkt.

Denna mall ger en 360-graders bild av kundnöjdheten. Den låter dig se hur kunderna upplever ditt varumärke och granska enskilda agenters prestationer.

7. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Ladda ner denna mall Skapa en process för att ta reda på vad kunderna faktiskt behöver med ClickUps mall för analys av kundbehov.

ClickUps mall för behovsanalys täcker allt från att förstå kundernas behov till att genomföra förbättringar och mäta deras effekt. Den förenklar insamling, analys och implementering av feedback, vilket säkerställer att kundernas behov står i centrum för dina besluts- och produktutvecklingsprocesser.

Denna mall är din framstegsspårare som mäter hur du genomför din analys av kundernas behov. Den innehåller 13 deluppgifter för varje projektfas.

För att hantera olika aspekter av projektet och kommunicera med ditt team kan du tilldela en DRI för varje deluppgift, skapa en sida i ClickUp Docs för att dokumentera din forskning eller ladda upp videoinspelningar med ClickUp Clips (det inbyggda verktyget för video- och skärminspelning).

En särskilt användbar funktion är ClickUp Goals, som låter dig sätta upp mätbara mål för projektet så att du kan hålla dig på rätt spår, särskilt om du har en pressande deadline.

8. ClickUp-mall för kundproblem

Ladda ner denna mall Identifiera de kritiska smärtpunkterna hos dina köparpersonligheter med ClickUps mall för kundproblem.

De flesta produkt- och marknadsföringsteam använder kundernas problembeskrivningar för att sätta sig in i kundernas situation. De fokuserar på de utmaningar, frustrationer eller ouppfyllda behov som kunderna upplever utan att föreslå lösningar.

Genom att förstå dessa problem på djupet kan företag utveckla produkter, tjänster eller marknadsföringsstrategier som effektivt tillgodoser kundernas behov och ökar deras nöjdhet.

Mallen ClickUp Customer Problem Statement Template ger dig ett strukturerat och standardiserat ramverk för denna övning. Det innebär att alla teammedlemmar följer samma tillvägagångssätt när de definierar kundproblem, vilket leder till jämförbara problembeskrivningar.

Denna mall är byggd på ClickUp Docs och låter dig skapa en serie inbäddade sidor – en för varje problemformulering – tillsammans med en huvudsida för att dokumentera de processer och arbetsflöden du använder för att förstå kundernas problem.

Varje problemspecifikationssida har fem avsnitt, där du:

Presentera kunden och deras egenskaper

Lista vad de ville uppnå

Beskriv de problem eller hinder som stod i vägen för dem.

Identifiera orsaken till att problemen eller hindren finns

Beskriv hur kunden reagerar när hen upplever problemet.

Detta ger dig ett logiskt flöde för att förklara varje problem på ett koncist sätt utan att fastna i detaljerna.

9. ClickUp-mall för kundframgångsplan

Ladda ner denna mall Centralisera alla dina aktiviteter för kundintroduktion och uppföljning med ClickUps mall för kundframgångsplan.

Kundframgångsteam är de främsta förespråkarna för kundlojalitet. Genom att bygga starka relationer och se till att kunderna uppnår sina önskade resultat förbättrar de kundnöjdheten och, i vissa fall, även ditt online-rykte och det genomsnittliga kundvärdet.

ClickUp Customer Success Plan Template är dels en kunddatabas, dels ett strategidokument som ger ditt team en central plats att lagra kundinformation, spåra interaktioner och utveckla riktade strategier.

Det innefattar tre huvudelement:

Ett överlämningsformulär som säljteamet kan använda för att informera kundtjänstteamet om nya kunder.

Gruppvyn Account Stage kategoriserar kunderna utifrån deras fas efter köpet – onboarding, retention, on-hold och inactive.

I vyn Kunder efter hälsa kan du se vilka kunder som är nöjda (gröna), neutrala (gula) och missnöjda (röda) – och planera dina uppföljningsåtgärder.

Dessutom kan du skapa ClickUp Docs (för att dokumentera dina kundhanteringsstrategier ) eller anpassade vyer (för att segmentera kunder baserat på olika kriterier).

10. ClickUp-mall för kundsupport

Ladda ner denna mall Förenkla hanteringen av supportärenden med ClickUps mall för kundsupport.

ClickUps mall för kundsupport är utformad för att förenkla arbetsflödena för ditt kundserviceteam. Den syftar till att hjälpa företag att organisera sina kundserviceteam och spåra kundserviceförfrågningar.

För detta använder den ett tvåstegssystem:

Nivå 1 hanterar inkommande supportförfrågningar

Nivå 2 kommer att ta emot eskaleringar från nivå 1.

Med dedikerade team för initiala förfrågningar och avancerad felsökning får kunderna snabbare svar och mer specialiserad support när det behövs.

ClickUp-mall för kundsupport: Arbetsflöde

På så sätt kan du också optimera dina resurser – nya teammedlemmar eller juniora supportagenter kan svara på Tier 1-ärenden, medan seniora supportagenter eller tekniska supportagenter kan ta hand om Tier 2-ärenden (och vägleda Tier 1-agenter).

Andra användbara funktioner inkluderar:

Två ClickUp Chat Views – en för nivå 1 och en för nivå 2 – så att agenterna kan ha interna konversationer och brainstorma lösningar.

Automatiseringar som automatiskt ändrar förfallodatumet för en biljett baserat på prioritetsnivån (biljetter med hög prioritet har ett kortare förfallodatum)

En Team View är i huvudsak ett dagligt möte för att mäta arbetsbelastningen för varje supportmedlem.

Kort sagt täcker denna mall alla dina kundtjänstarbetsflöden och processer, vilket gör den till det perfekta verktyget för team som just har börjat automatisera sin kundtjänstverksamhet.

Läs också: Hur man sätter upp mål för kundservice för förbättrad upplevelse och lojalitet

Förstå kundernas åsikter bättre med ClickUp

Det kanske låter som en klyscha, men nöjda kunder är grunden till ett lönsamt företag. Genom att förstå och tillgodose kundernas behov kan du bygga lojalitet, driva tillväxt och skaffa dig en konkurrensfördel.

ClickUps allt-i-ett-plattform för arbetsplatshantering (tillsammans med dess omfattande mallbibliotek) kan hjälpa dig att underlätta kundrecensioner, analysera feedback och göra justeringar baserat på insamlad data – så att du kan skapa produkter som dina kunder älskar och värdesätter.

Men det bästa av allt? Det är gratis. Registrera dig på ClickUp idag och kom igång direkt.