Programstyrningsramverk: modeller, viktiga fördelar och initiering

Om du någonsin har lett ett projekt vet du förmodligen hur stressigt det kan vara. Som projektledare har du alltid fullt upp med viktiga problemlösnings- och beslutsuppgifter.

Föreställ dig nu att göra det för ett helt program – som inte är något annat än en stor uppsättning aktiva projekt. Komplexiteten förstärks, antalet intressenter mångdubblas och beslutsprocessen blir mycket mer kritisk och kognitivt krävande.

Det är där ett ramverk för programstyrning kommer till undsättning. 🥰

Det är en samling styrningsmekanismer som vägleder ledare och högre chefer som hanterar flera projekt för att övervaka programmets övergripande framgång. Målet är att minimera programriskerna och säkerställa att alla projektleveranser är samordnade.

I den här artikeln diskuterar vi olika begrepp kring programstyrningsstrukturer för att öka organisationens effektivitet, minimera konflikter och minska processrelaterade risker. Vi kommer att behandla följande:

Programstyrningsmodeller

Specifika programroller inom organisatorisk styrning

Steg för att skapa en solid programstyrningsstruktur

Vad är programstyrning?

Ett program avser en grupp projekt som tillsammans försöker uppnå ett gemensamt mål. Programmet i sig behandlas som en enskild enhet inom en organisation, så det behöver en vision för att fungera inom företagets övergripande mål.

Det är här programstyrning kommer in. Det avser formulering, implementering och efterlevnad av de bästa metoderna och strukturerna som är gemensamma för alla projekt inom ett program.

Från varje projekts omfattning och avsedda resultat till programrisker och begränsningar ger programstyrning dig ett grundläggande ramverk för att hantera vardagliga problem, samt hjälpa de viktigaste intressenterna att förstå vad de åtar sig. 🤝

En programstyrningsmodell omfattar vanligtvis fem aspekter:

Omfattning: Karaktären och omfattningen av de projekt som omfattas av styrningsmodellen. Kriterier för framgång: De villkor som måste uppfyllas innan ett projekt kan anses vara framgångsrikt. Genomförandeplan eller färdplan: De processer och policyer som bör följas vid genomförandet av projekt. Roller och befälsordning: Roller och uppgifter för varje medlem i styrningsgruppen och utnämningsprocessen för nya medlemmar. Eskaleringsmekanism: När och hur ska projektproblem eskaleras för lösning av styrningsgruppen?

Programstyrningsmodell: Viktiga fördelar

En programstyrningsmodell ger konsekvens, processstandardisering och förutsägbarhet i resultat, kommunikation och beslutsfattande. Detta minimerar risken för programfel samtidigt som effektiviteten i varje projekt och det enskilda projektteamet ökar.

Andra viktiga fördelar med programstyrning är bland annat:

Optimerad resursfördelning: Hjälper till att säkerställa att varje projekt hanteras effektivt och får en rättvis andel av de resurser som krävs för att slutföra det.

Förbättrat engagemang från intressenter: Ger ett ramverk för ett djupare och mer effektivt engagemang mellan alla intressenter.

Bättre uppföljning av projektansvar: När När det gäller projektledning skapar det en mekanism som gör varje teammedlem ansvarig för sin del av uppgifterna.

Programkomponenter och roller

Precis som en regering utformar politik för en nation, införs en programstyrningsmodell av företagets programstyrningsstyrelse eller styrkommitté. Denna styrelse kan bestå av programsponsorn, den enskilda projektsponsorn, organisationens ledande befattningshavare och kundrepresentanter, bland andra.

Andra viktiga programkomponenter och roller inkluderar:

Programledningsgrupp: Inkluderar nyckelpersoner och portföljförvaltare som förser styrelsen med aktuell information och samordnar efter behov. Programhanteringskontor: Detta kan vara en specifik avdelning inom organisationen som hanterar programrelaterat administrativt arbete och genomför regelbundna hälsokontroller av projektets resultat. Viktig dokumentation: Avser projektstadgan, programregler och annan dokumenterad information som underlättar programaktiviteterna.

Förhållandet mellan programstyrning och programhantering

Vägen till bättre programhantering går via en robust programstyrning. Förhållandet mellan de två begreppen kan liknas vid en karta och en resa.

Precis som en karta visar vägen till en viss destination tillsammans med beräknad tid och alternativa nödvägar, beskriver programstyrningen vägen till att hantera ett program och hantera risker samtidigt som målen uppnås. ✅

Bonustips: Letar du efter ett enkelt sätt att övervaka alla dina program? Du kan använda ClickUp Program Management Template för att spåra och hantera programmets framsteg genom olika stadier i den inbyggda Gantt-vyn. Och det är helt gratis!

Använd ClickUps mall för programhantering för att få en översikt över alla dina projekt och deras framsteg.

Olika typer av programstyrningsmodeller

Det finns tre huvudtyper av programstyrningsmodeller eller ramverk, som alla försöker organisera dina resurser och team på olika sätt.

1. Funktionellt styrningsramverk

I denna typ av styrningsmodell organiseras resurser och personal utifrån deras avdelningars funktioner. Det finns en utsedd funktionschef som hanterar verksamheten inom varje avdelning som har en tydlig roll i programmet.

En projektledare har begränsad befogenhet över resurser och personal i denna typ av styrningsmodell, eftersom de flesta beslutsfattande uppgifterna ligger hos funktionscheferna. Om projektledaren behöver ytterligare resurser för en viss funktion måste hen begära detta från den berörda chefen. 🏬

Den största fördelen med funktionell styrning är att den möjliggör specialisering. Funktionscheferna har fullständig kontroll över processer och information inom avdelningen, vilket hjälper dem att skapa direkt ansvar för uppgifter inom styrningsramverket.

Och högre upp i hierarkin kan avdelningschefen svara på frågor och föreslå resursplaner med större självförtroende.

2. Ramverk för projektstyrning

Denna styrningsmodell organiserar resurser och människor kring projekt snarare än funktioner. Beslutsrätten ligger hos projektledaren, som fördelar uppgifterna till olika teammedlemmar, inklusive funktionscheferna (om sådana roller finns).

Om ett projekt är på väg att försenas kan projektledaren använda sin kunskap för att tilldela ytterligare resurser från valfri avdelning tack vare ett tvärfunktionellt samarbete.

Projektstyrningsmodellen möjliggör större autonomi på projektnivå och påskyndar genomförandet av projektarbetsflöden.

Det kan dock göra specialisering svårt, eftersom funktionschefer inte alltid har en uppfattning om när ett projekt kommer att kräva ytterligare resurser. En dåligt organiserad ram kan leda till oengagerade avdelningschefer som kanske inte har en klar bild av framtida resursbehov, vilket ökar risken för flaskhalsar.

3. Matrisstyrningsramverk

Matrisstyrningsmodellen utnyttjar både funktionell och projektbaserad styrning och föredras ofta av framsynta chefer i stora, tvärfunktionella team.

I denna programstyrningsram tillhör resurser och personer sina respektive avdelningar, och det finns en funktionschef som hanterar dem. Skillnaden här är att det också finns en projekt- eller programchef som samordnar mellan olika funktionschefer och intressenter.

Omfattningen av koordinatorns befogenheter i en matrismodell är subjektiv. I svagare matrismodeller ser vi att beslutsbefogenheterna är snedfördelade mot avdelningscheferna, medan det i starkare modeller är projektledaren som har större inflytande över besluten.

Det är bäst att sträva efter en balanserad matrisstyrningsmodell, där projektledarna och funktionscheferna delar lika stor auktoritet och ansvar för besluten. Och i händelse av utmaningar eller konflikter inom projektledningen träder en eskaleringsmekanism i kraft, där antingen projektledaren eller funktionschefen eskalerar ärendet till projekt- och programstyrningsnämnden. Nämnden lyssnar på båda parter innan den fattar det slutgiltiga beslutet.

Hur man skapar en programstyrningsstruktur: 7 steg

Att etablera en programstyrningsstruktur är en process i sju steg för de flesta organisationer. Men för att implementera den på rätt sätt behöver du stöd från ett kvalitativt projektledningsverktyg som ClickUp .

Projektledningsverktyg fungerar som en central knutpunkt för all projektinformation och alla processer, vilket gör det enkelt för alla programansvariga att övervaka allt. Dessutom spelar programvaran en avgörande roll för att i förväg testa effektiviteten hos alla projekt eller programstyrningsramverk.

Låt oss utforska alla steg för att implementera ramverket – vi har också visat några praktiska funktioner i ClickUp för att förenkla processen. 🌝

Steg 1: Identifiera viktiga intressenter

Det första steget är att identifiera alla intressenter inom ett program. Alla som påverkas av programmet är intressenter, och det är viktigt att identifiera dem samt deras inflytande eller intresse. Några viktiga intressenter kan vara programmets sponsor och ansvarige, samt slutanvändare, företagare, projektledare, tillsynsmyndigheter och externa partners.

Genom att gruppera projektets intressenter kan du planera dina prioriteringar och kommunikationsprocesser på ett tydligare sätt. ClickUp Stakeholder Analysis Template är en bra utgångspunkt för att identifiera, gruppera och analysera programmets intressenter och deras inflytande på projekten inom programmet, samt dokumentera vilka fördelar de förväntas ge. 📒

Använd denna mall för intressentanalys från ClickUp för att analysera olika gruppers och individers inflytande på ditt program eller projekt.

Steg 2: Inrätta en styrgrupp och definiera individuella roller och ansvarsområden

När du har definierat alla intressenter måste du sätta ihop din huvudsakliga programstyrelse. Antalet medlemmar och individuella roller och ansvarsområden beror på komplexiteten i din portfölj.

Du kanske vill skapa olika nivåer av styrande organ, till exempel en styrgrupp som arbetar med programstrategin, en styrelse som övervakar implementeringen av bästa praxis och ett dedikerat programteam för verkställande uppgifter.

Nyckeln är att se till att medlemmarna inte överbelastas med ansvar, vilket skulle påverka deras arbetsstil och förmåga att utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt.

Tips: Du kan använda ClickUps RACI-planeringsmall (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) för att definiera roller inom din programstyrelse.

Steg 3: Definiera programstandarder

Program följer specifika standarder under hela sin livscykel. Dessa standarder definieras ofta av programmets sponsorer eller kunder. I många fall kan de dock också vara föreskrivna i myndighets- eller branschregler. När man skapar en programstyrningsmodell är det nödvändigt att styrningsorganet definierar och dokumenterar dem.

Standarderna bör omfatta alla aspekter av ett program – från kommunikation och rapportering till resultatstyrning. Några programstandarder som du kan dokumentera är:

Programmets omfattning

Budgetar för olika projekt inom programmet

Strategier för riskminimering

Verktyg för programhantering

Godkännandekriterier

Mätvärden för programprestanda

När din programstyrningsgrupp har fastställt dessa standarder dokumenterar du dem på ett ställe med hjälp av ClickUp Docs. Det är en robust dokumentationsfunktion som är inbyggd i produktivitetssviten ClickUp och som hjälper dig och dina projektmedlemmar att skapa dokument tillsammans. Alla dokument lagras i särskilda projektutrymmen för att de ska vara lätta att hitta.

Lagra policyer, procedurer och riskbedömningar i ClickUps Docs-vy.

Letar du efter ett standardiserat format för att dokumentera programstart? ClickUp-mallen för programförslag är det du behöver. Den innehåller alla nödvändiga fält och visualiseringar som hjälper dig att notera programmets viktigaste mål, uppgiftsprioriteringar och resursallokeringspolicyer med hjälp av branschstandardiserat språk.

Steg 4: Upprätta styrningsprocesser och standardrutiner (SOP)

När din styrningsorganisation har fastställt standarderna kan du börja utforma styrningsprocesser för att säkerställa att de implementeras på operativ nivå. De processer som utformas bör omfatta planering, genomförande, övervakning och rapportering. Några av de processområden som du kan vilja ta itu med i detta skede är:

Revision

Granska

Godkännandearbetsflöden

Beslutsfattande

Detta kan vara det svåraste steget, eftersom du måste ta hänsyn till processflödena i hela organisationen för att utveckla balanserade SOP:er. Det är därför stora team ofta använder ClickUp Whiteboards för att visualisera processkartor med hjälp av flödesscheman, aktivitetskartor och andra visualiseringar. Varje whiteboard är delbar och samarbetsvänlig – dina teammedlemmar kan dela sina synpunkter och arbeta tillsammans med processkartläggningen i realtid.

Använd ClickUp Whiteboards för att projektleda dina designarbetsflöden

Dessutom finns det många imponerande whiteboardmallar för programhantering i ClickUp-biblioteket som hjälper till med modellering av programstyrning. Till exempel kan ClickUp Decision Log Template användas för att föra logg över alla beslut som fattas av teammedlemmar och styrelsen. Den kan lagra all information som beslutskategorier, frågor och andra spårbara detaljer.

Använd ClickUps mall för beslutslogg för att dokumentera alla beslut som fattas av dina teammedlemmar i ett program och analysera dem senare.

När du har formulerat dina processer kan ClickUp Automations hjälpa dig att automatisera de repetitiva delarna av ditt arbetsflöde. Du kan automatisera administrativa uppgifter som att ställa in eller uppdatera projektstatus, överlämna uppgifter, skicka aviseringar och påminnelser. Din ledningsgrupp kommer att tacka dig för det. 😀

Steg 5: Anpassa ramverket till organisationens styrning och strategi

Dina programstyrningsprocesser bör vara i linje med organisationens styrningspolicyer och strategier. Utan denna anpassning kan ditt program ständigt stöta på problem på grund av interna konflikter.

Om din organisations styrningsstruktur till exempel lägger en stor del av befogenheterna i händerna på funktionscheferna, kanske det inte fungerar att implementera en matrisstyrningsmodell för företaget. Teamen, särskilt projektledaren och funktionscheferna, kommer ständigt att vara oense, vilket skadar produktiviteten, programmets framsteg och till och med din arbetskultur.

Du kan utse en granskare i detta skede för att kontrollera genomförbarheten av din styrningspolicy. Om du använder ClickUp kan granskaren använda kommentarer eller korrekturläsning för att påpeka inkonsekvenser i din modell.

Steg 6: Tillhandahåll en eskaleringsmekanism

En eskaleringsmekanism handlar om att ha nödvändiga hierarkiska kanaler med chefer som har rätt befogenhet att fatta viktiga beslut. Tanken är att ha en befälskedja för att hantera frågor och risker som skapar problem längre ner i hierarkin.

Denna eskaleringsmekanism bör vara systematisk, möjliggöra inlämning av nödvändig information och filer samt erbjuda ett sätt att snabbt kommunicera lösningar.

ClickUp kan hjälpa dig att bygga in en robust eskaleringsmekanism i din programstyrningsmodell. Du kan skapa ett eskaleringsformulär med ClickUp Forms som teammedlemmarna kan skicka in för att eskalera ett problem med relevanta detaljer som berörda parter, meningsskiljaktigheter, den potentiella effekten av varje tillvägagångssätt etc. Varje inlämning blir en uppgift som tilldelas den programstyrelseledamot som kan lösa problemet.

Styrelseledamöter kan också använda ClickUps över 15 vyer, inklusive list-, tavel- och tidslinjevyer, för att analysera det eskalerade problemet. De kan till exempel använda listvyn för att sortera eskaleringsuppgifter efter prioritet och snabbt bestämma vilka frågor som måste lösas först.

ClickUp erbjuder också en live-chattfunktion för omedelbar kommunikation om programfrågor eller andra brådskande diskussioner – du kan prata med en enskild person eller ett helt team utan att behöva skriva formella e-postmeddelanden. Du kan till och med organisera ett Zoom-möte från ClickUp-arbetsytan tack vare en dedikerad Zoom-integration.

Samla teamkommunikationen på en plattform med ClickUp Chat.

På samma sätt kan tidslinjevyn hjälpa programchefen att se vilka projekt som ligger efter i schemat och vidta åtgärder för att få dem tillbaka på rätt spår. Projektledare kan använda denna vy för att övervaka hela projektledningscykeln för strategiskt beslutsfattande.

Analysera uppgifter och projekt som riskerar att försenas i tidslinjevyn i ClickUp.

Steg 7: Dela strukturen med alla intressenter

När du har infört din programstyrningsstruktur ska du dela den med alla intressenter så att de kan sätta sig in i de nya riktlinjerna och bästa praxis.

Detta steg är ett av de viktigaste, eftersom hur du kommunicerar och delar information om din programstyrningsstruktur spelar en viktig roll för att projekten ska kunna genomföras felfritt. Det öppnar också en kanal för feedback från intressenter som påverkas av förändringarna.

Leverera programstyrning med ClickUp: den ultimata lösningen för projektledare

Effektiva programstyrningsprocesser är nödvändiga för att dina aktiva projekt ska kunna slutföras framgångsrikt och för att du ska få en stabil avkastning på investeringen. Utan ett lämpligt ramverk kommer dina projektteam att hamna i konflikt om resurser och prioriteringar, och saker och ting kan snabbt utvecklas i oönskade riktningar.

Lyckligtvis kan du med våra rekommenderade steg enkelt sätta ihop en programstyrningsgrupp samt de styrningsprinciper som driver dina projekt till framgång. Och ClickUp kan göra hela processen betydligt smidigare med mallar och funktioner som är skräddarsydda för programteam. Registrera dig här för att komma igång. 💖