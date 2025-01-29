De 10 bästa PLM-programvaruverktygen för produktlivscykelhantering 2025

Varje produkt börjar med en idé, genomgår iterativa cykler av design, utveckling, feedback och uppdateringar, och ersätts så småningom av något bättre.

Produktchefer och programvaruutvecklare känner till detta som produktlivscykeln. ✨

I takt med att produkterna blir allt mer komplexa och intrikata ökar också mängden data och dokumentation som genereras. Programvara för produktlivscykelhantering (PLM) är en lösning som hanterar en produkt från början till slut och samtidigt presenterar (och bevarar) viktig information och kritiska insikter i realtid.

I den här artikeln utforskar vi 10 av de bästa PLM-programvarulösningarna för ditt team.

Vad är PLM-programvara?

PLM -programvara, eller programvara för produktlivscykelhantering, är molnbaserade verktyg som hjälper produktutvecklingsteam att dokumentera och hantera information om en programvaruprodukt i varje steg av dess utveckling.

PLM-programvara hanterar dokumentationen och utvecklingsprocesserna i en produkts livscykel så att designers, ingenjörer, icke-tekniska medarbetare och andra viktiga intressenter är på samma sida.

Med ett PLM-system kan produktteam skapa ett standardiserat arbetsflöde och förbättra samarbetet genom att konsolidera och hantera data som är avgörande för produktens livscykel. ?

Med rätt PLM-programvara kan produktteam samarbeta säkert och asynkront, vilket är särskilt användbart för team som befinner sig på olika geografiska platser. Dessutom kan produktteam med hjälp av datastyrning och spårbarhet minska kostnaderna på lång sikt och leverera produkter av hög kvalitet.

PLM-system samlar in konstruktionsdata, ändringsloggar, dokument, samarbetsregister och kvalitetssäkringsinformation så att produktteam kan effektivisera arbetsflöden, minimera fel och samarbeta effektivt.

Om du utvecklar programvara måste du skaffa PLM-programvara tidigt i planeringsfasen. Detta hjälper ditt team att minska riskerna, registrera framsteg genom SDLC och göra ändringar när det behövs.

Vad ska du leta efter i PLM-programvara?

Det finns många PLM-verktyg i olika prisklasser, så hur väljer du det bästa?

Innan du väljer ett program måste du överväga dina nuvarande behov och de behov som kan uppstå i framtiden. Försök att hitta en flexibel lösning som har de verktyg som uppfyller ditt teams specifika behov.

Här är några saker att tänka på när du väljer programvara för produktlivscykelhantering:

Integrationsalternativ: Att välja en allt-i-ett-plattform som integrerar Att välja en allt-i-ett-plattform som integrerar prototyputveckling och CAD-verktyg är bättre för att maximera ditt produktutvecklingsflöde . Integration med marknadsföringsprogramvara, ERP-system och projektledningsverktyg är också utmärkta funktioner.

Samarbetsfunktioner: PLM-programvaran ska hjälpa olika team att samarbeta och visa uppdaterad information. Leta därför efter funktioner som redigering i realtid, kommentering och uppgiftsfördelning.

Användarvänligt gränssnitt: PLM kommer att användas av hela ditt PLM kommer att användas av hela ditt produktutvecklingsteam samt andra intressenter. Se därför till att gränssnittet är intuitivt och lätt att använda.

Flexibel men skalbar : Programvaran ska kunna anpassas efter de föränderliga behoven i din produktportfölj. Funktioner som anpassningsbara egenskaper, integrationer och automatisering kommer att vara till stor hjälp.

Starka datahanteringsfunktioner : Detta är grundläggande för ett PLM-verktyg. Den programvara du väljer bör ha ett centraliserat arkiv för all produktrelaterad information. Dessutom måste den erbjuda versionskontroll, revisionsspårning, felrapportering etc.

Automatiserade arbetsflöden och aviseringar: Leta efter automatiseringsfunktioner som effektiviserar repetitiva uppgifter och arbetsflöden, håller teamen uppdaterade och säkerställer snabba beslut.

Analys och rapportering: Analys- och rapporteringsfunktionerna i PLM-systemet gör att du kan utvärdera framsteg, undanröja flaskhalsar och fatta datadrivna beslut.

Uppdateringar och support: Du kommer sannolikt att använda den valda PLM-lösningen så länge din produkt finns. Därför bör regelbundna programuppdateringar och ett responsivt supportteam finnas med på din önskelista.

De 10 bästa PLM-programvarorna att använda

Du behöver inte gå igenom hundratals PLM-verktyg för att hitta det som passar dig bäst. Välj ett av de 10 som vi har listat. ?

1. ClickUp

Konfigurera dina PLM-arbetsflöden på ClickUp-plattformen

ClickUp förser produktteam med kraftfulla produktledningsverktyg. Med det kan du skapa produktplaner, automatisera arbetsflöden, samarbeta med fjärrteam i realtid, kommunicera feedback och få uppdateringar via automatiska aviseringar. Du kan också dela uppdateringar med ledningen och publicera release notes.

Dessutom kan du spåra arbetsförloppet med ClickUp Tasks, skapa processdokumentation med ClickUp Docs och dela den med flera användare, samt hantera hela din produktlivscykel på ett effektivt sätt.

Dessutom kan du brainstorma produktidéer med ditt team med hjälp av whiteboards i ClickUp, skapa och följa upp teamets mål med ClickUp Goals och analysera all din data med hjälp av ClickUps interaktiva dashboards.

Istället för att jonglera med en miljon appar kan du ha en enda plattform som kan ta hand om en stor del av dina produktlivscykeluppgifter. ?

Produktplaner i ClickUp förbättrar teamarbetet

Du kan också anpassa ClickUp efter dina produktledningsbehov med ClickApps, vilket i slutändan hjälper dig att uppnå dina KPI:er för produktledning.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Några användare har sagt att ClickUp har en brant inlärningskurva.

Nya användare kan ha svårt att navigera i användargränssnittet.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp kundbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3900 recensioner)

2. Arena PLM & QMS

via Arena

Arena är ett molnbaserat PLM-verktyg som är användbart för en rad olika funktioner, till exempel produktutveckling, produktregistreringskontroll, kvalitetshantering, utbildning och regelefterlevnad.

Arena samlar produktinformation, människor och processer på en enda molnbaserad plattform och på så sätt påskyndar produktutvecklingen.

Arenas bästa funktioner

Säkra dina data med en molnbaserad, lättanvänd PLM-programvara.

Skydda dina resurser och IP-adresser med rollbaserad åtkomst

Spara pengar på sikt med en lägre total ägandekostnad

Arena-begränsningar

Användare har rapporterat att de har haft svårt att navigera och ändra projekt.

Vissa kunder har upplevt supporten som otillräcklig.

Arena-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Arena kundbetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (70+ recensioner)

3. Propel

via Propel

Propel erbjuder ett molnbaserat PLM-system, QMS (kvalitetsledningssystem), PIM (produktinformationshantering) och leverantörshanteringssystem på en enda plattform.

Propel kopplar samman produktteam med deras affärsutvecklings- eller kommersiella motsvarigheter i globala organisationer.

Med detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt bidrar alla relevanta team till att forma produkten, vilket skapar en utmärkt upplevelse för kunderna.

Propel bästa funktioner

Enkel samverkan med BOM-hantering (Bill of Materials), leverantörshantering och realtidsanalyser.

Integrera Microsoft- och CAD-programvara för ett effektivt hanteringssystem

Driv begränsningen

De flesta verktyg kräver intensiv utbildning.

Svårt att konfigurera initialt

Propel-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Propel kundbetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Odoo

via Odoo

Odoo är ett öppen källkodsverktyg för resursplanering (ERP) med flera mjukvarulösningar för företagsledning.

Odoo PLM hjälper dig att systematiskt testa och iterera produkten under hela dess livscykel.

Den håller reda på förändringar på olika nivåer av produktutvecklingen med centraliserade dokumentdiskussioner i realtid. Detta minskar den troliga effekten av dessa förändringar på produktionsprocessen eller produktens BOM.

En annan spännande funktion är tekniska ändringsorder, som fungerar som en central informationssamlingsplats för alla som är kopplade till produkten.

Odoos bästa funktioner

Samordna alla avdelningar med samma dokument och spåra ändringar effektivt över flera versioner.

Förhindra fel i pågående produktion med tekniska ändringsorder (ECO).

Odoos begränsningar

Vissa användare tycker att installationsprocessen för Odoo är lite komplex.

Odoo har en brant inlärningskurva

Odoo-priser

Gratis för alltid

Standardplan: 9,14 dollar per månad per användare

Anpassad plan: 13,71 dollar per månad per användare

Odoo kundbetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (780+ recensioner)

5. Siemens Teamcenter

via Siemens Teamcenter

Siemens Teamcenter molnbaserad PLM-programvara erbjuder en säker plattform för att planera, utveckla och leverera en produkt.

Teammedlemmar över hela världen kan delta i hela produktdesign-, utvecklings- och produktionsprocessen och följa produktens livscykel via dess användargränssnitt.

Detta robusta PLM-system har några utmärkta funktioner, såsom digitala tvillingar, som kan förbättra din produkts funktionalitet och design avsevärt om de används på rätt sätt.

Siemens Teamcenter Bästa funktioner

Använd digitala tvillingar för att koppla samman och optimera design- och visualiseringsprocesser för snabb problemlösning.

Utför designdokumentation med CAD-integration

Begränsningar för Siemens Teamcenter

Uppdateringar är ofta dyra

Vissa användare har rapporterat problem med användbarheten.

Priser för Siemens Teamcenter

Kontakta oss för prisuppgifter

Siemens kundbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

6. Jira Align

via Jira Align

Jira är en smidig och kraftfull projektledningsprogramvara som hjälper dig att visualisera, hantera och ta itu med produktutvecklingsproblem på ett proaktivt sätt.

Den har olika funktioner som hjälper till med planering, spårning av produktinformation och hantering av produkteffektivitet.

Eftersom effektiv kommunikation är avgörande för framgångsrika produktlanseringar säkerställer Jira att alla kommunikationskanaler är korrekt etablerade.

Jiras bästa funktioner

Integrera en mängd användbara appar från tredje part via Jira

Kom snabbt igång med ett projekt eller en projektutvecklingsprocess med färdiga mallar.

Använd både Scrum- och Kanban-metoderna samtidigt under hela produktlivscykeln.

Jiras begränsningar

Jiras omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter kan vara svåra att konfigurera.

Eftersom den är specialutvecklad för mjukvaruutvecklingsteam är den kanske inte lika effektiv för andra branscher.

Jira-priser

Gratis

Standard: 8,15 $/användare per månad

Premium: 16 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira kundbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

7. Productboard

via ProductBoard

Productboard är en produktledningsprogramvara som hjälper din organisation att leverera kompetenta produkter genom att främja bättre samarbete och lösa hinder.

Kundfeedback integreras i Productboard, så att du kan samskapa produkter tillsammans med dina kunder. På så sätt kan ni tillsammans utveckla innovativa produkter som stämmer överens med både din och dina kunders vision.

Productboard hjälper ditt produktteam att tillgodose kundernas behov. Du kan också använda denna programvara för att förbättra och prioritera arbetsflöden för funktionsutveckling.

Productboards bästa funktion

Få tillgång till kundfeedback och skapa produkter som uppfyller användarnas behov.

Prioritera funktioner efter hur brådskande de är med hjälp av en intuitiv instrumentpanel.

Productboards begränsningar

Har ingen mobilapp för betatestare och slutanvändare.

Svårt att integrera med andra system

Productboards prissättning

Essentials: 20 USD/månad per användare

Fördel: 80 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktboards kundbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

8. OpenBOM

via OpenBOM

OpenBOM är en samarbetsplattform för SaaS som kopplar samman tillverkare och deras leverantörskedjor och hanterar produktdata.

OpenBOM ger dig ett flexibelt och skalbart sätt att organisera produktdata. Använd det för att hantera CAD, delar, dokument, materialförteckningar, leverantörer, lager och inköp.

Open BOM:s bästa funktioner

Uppdatera konstruktioner från valfritt CAD-system

Använd den gratis för icke-kommersiella, personliga projekt.

Begränsningar för OpenBOM

Användare har ofta klagat på fördröjningar

Eftersom det är en molnbaserad SaaS-lösning är den inte tillgänglig offline.

Priser för OpenBOM

Gratis plan

Team: 78 $/användare per månad

Företag: 108 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

OpenBOM:s kundbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Aras Innovator

via Aras

Aras Innovator är en webbaserad programvara för hantering av produktutvecklingsprocesser, tillverkningsprocesser på flera platser och leveranskedjeverksamhet.

Den erbjuder flera tekniska lösningar som PLM, PDM, BOM, konfigurationshantering, förändringshantering, AVL/AML etc.

Aras har även verktyg för förändringshantering som meddelar kunderna när justeringar görs, vilket säkerställer konsekvens genom hela produktlivscykeln.

Organisationer kan ladda ner, modifiera och använda den öppet distribuerade lösningen utan kostnad.

Aras bästa funktioner

Skapa enkelt flernivåkomponentförteckningar med Aras Innovator

Integrera befintliga ALM-miljöer med enkla steg

Aras begränsningar

Användarna tycker att etiketterna och termerna är förvirrande.

Anpassningsproceduren är ännu inte strömlinjeformad.

Aras prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Aras kundbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (30+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. SAP PLM

via SAP

SAP PLM-programvara kan vara ett utmärkt hjälpmedel för en riskresistent och hållbar produktlivscykelhanteringsprocess.

Från idéstadiet till produktlanseringen erbjuder SAP PLM-lösningen en plattform för att analysera affärsprocesser och kundfeedback, utvärdera idéer och sedan gemensamt utveckla produkten och leverera tjänsten.

SAP PLM stöder alla produktrelaterade system och processer, från början av livscykeln med produktidéer till tillverkning och service.

SAP PLM:s bästa funktioner

Integrera andra SAP-produkter för att skapa en komplett uppsättning produktutvecklingsprodukter.

Utvärdera projektkostnaden med den inbyggda kostnadsberäknaren före implementering.

Begränsningar i SAP PLM

Kan vara komplicerat för små projektutvecklingsteam

Kräver ofta en SAP-expert för att kunna utnyttja dess fulla potential

Fick ett relativt lågt betyg på populära betygsplattformar

SAP PLM-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

SAP PLM kundbetyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Välj den bästa PLM-lösningen för din produktlivscykel

PLM-verktyg är inte bara till för att registrera produktrelaterade data och få insikter. Utmaningar kan dyka upp när som helst under en produkts livscykel, och du måste förse dig med rätt verktyg för att kunna lösa problemen.

Den PLM-lösning du väljer kan alltså avgöra framgången för din produktutvecklingsprocess.

De 10 bästa PLM-plattformarna kan hjälpa dig att utveckla och marknadsföra produkter av högre kvalitet och stödja dig genom hela produktlivscykeln, från den första idén till produktlanseringen.

Oavsett om du utvecklar en eller flera produkter, inom tillverkningsindustrin eller andra branscher, är det avgörande att välja rätt PLM-programvara för dina specifika behov och framtida tillväxt. Det kan utgöra grunden för din digitala transformation och göra din produktlivscykel så effektiv som möjligt.

ClickUp är ett sådant PLM-verktyg som erbjuder det bästa av två världar – en effektiv PLM-stack och en plattform som stöder nära samarbete, förbättrad kommunikation och effektiv projektledning. Prova ClickUp redan idag!