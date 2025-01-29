De 10 bästa programvarorna för datastyrning 2025 (recensioner och priser)

Effektiv datastyrning är avgörande för att upprätthålla integriteten och säkerheten för din organisations data.

Traditionella metoder, såsom manuell övervakning eller olika system, leder ofta till fel eller förbiseenden. Programvara för datastyrning skapar ordning och tillförlitlighet i din datavärld. ??

Det effektiviserar datahanteringen i hela organisationen, förenklar åtkomsten till data, säkerställer efterlevnad av regler och stödjer datakvalitetshantering.

Att välja mellan olika verktyg för datastyrning kan kännas som att navigera i en komplex labyrint. Därför har vi sammanställt de viktigaste funktionerna, för- och nackdelarna, priserna och användarbetygen för de 10 bästa verktygen för att underlätta ditt beslut.

Vad ska du leta efter i programvara för datastyrning?

Din programvara för datastyrning bör vara intuitiv, så att både tekniska och icke-tekniska användare kan navigera och implementera policyer för datastyrning. Ett enkelt gränssnitt ökar användarnas acceptans och minimerar inlärningskurvan.

Här är de viktigaste faktorerna att tänka på för att säkerställa att du väljer den mest lämpliga lösningen:

Omfattande datahantering: Välj programvara som erbjuder en omfattande strategi för datahantering. Den ska underlätta datalagring och erbjuda verktyg för dataklassificering, metadatahantering och kvalitetssäkring av data.

Skalbarhet: Välj ett datastyrningsverktyg som växer i takt med dina databehov. Programvaran ska kunna hantera ökande datamängder och föränderliga styrningskrav i takt med att din organisation expanderar.

Integrationsmöjligheter: Utvärdera programvarans kompatibilitet med dina befintliga system och applikationer. Sömlös integration med andra verktyg i din teknikstack Utvärdera programvarans kompatibilitet med dina befintliga system och applikationer. Sömlös integration med andra verktyg i din teknikstack effektiviserar datastyrningsprocesserna.

Revision och efterlevnadsövervakning: Leta efter funktioner som möjliggör noggranna revisionsspår och efterlevnadsövervakning. Din programvara för datastyrning bör spåra ändringar i data, användaraktiviteter och efterlevnad av styrningspolicyer.

Hantering av datalivscykeln: Välj programvara som täcker skapande, användning, arkivering och radering av data. En helhetssyn säkerställer att data hanteras korrekt från skapandet till raderingen.

Samarbetsfunktioner: Din programvara bör stödja smidig kommunikation och samarbete mellan team. Funktioner som datahantering och samarbetsflöden förbättrar teamarbetet när det gäller att upprätthålla datakvalitet och efterlevnad.

De 10 bästa programvarorna för datastyrning att använda

Utforska dessa populära verktyg för datastyrning för att möjliggöra smidigt samarbete mellan affärsenheter och säkerställa omfattande datastyrning.

1. ClickUp

Skapa de rapporter du behöver, allt på ett ställe, på ClickUp.

Du kan använda ClickUp för att hantera projekt, samarbeta effektivt och organisera data inom ditt företag. Den omfattande plattformen gör det möjligt för dig att övervaka, granska och förbättra dina datastyrningsrutiner. Som ett resultat kan du skapa ett robust ramverk för datahantering som är anpassat efter dina behov.

Med ClickUps mångsidiga funktioner kan du bemästra datastyrningsmetoder i olika projekt. Definiera och fördela roller och ansvar mellan intressenter med hjälp av RACI-mallen (Responsible Accountable Consulted Informed).

Säkerställ enhetlig datahantering i alla projekt med ClickUps RACI-matrismall.

Effektivisera beslutsfattandet, säkerställ ansvarsskyldigheten för dina datapraxis och förbättra samarbetet inom datahanteringsteamet med ClickUps användarvänliga gränssnitt. ClickUps Enterprise-plan gör det möjligt för stora organisationer att dra nytta av avancerade datastyrningsfunktioner.

Hantera komplexa projekt- och datahanteringskrav med funktioner som ClickUp-rapportering, resurshantering och prioriterad support.

Upprätthåll dataintegritet och regelefterlevnad med ett omfattande verktygspaket som omfattar anpassade statusar, anpassade fält, anpassade vyer och projektledning inom ClickUp.

ClickUp prioriterar datasäkerhet, användarbehörigheter och säker samverkan för att underlätta effektiv datahantering och styrning. Du kan säkerställa datakonfidentialitet med plattformens robusta krypteringsprotokoll som skyddar känslig information.

Kontrollera åtkomstnivåer med användarbehörigheter i ClickUp, så att endast behöriga personer kan visa eller ändra kritiska data. Denna detaljerade kontroll över behörigheter hjälper till att upprätthålla datastyrningspolicyer och efterlevnad av regler.

Övervaka användarinteraktioner och upprätthåll en revisionsspårbarhet, vilket säkerställer en transparent och ansvarig datahanteringsprocess med åtkomstloggar och aktivitetsuppföljning.

ClickUps bästa funktioner

Skapa och anpassa RACI-diagram inom plattformen. Fastställ och spåra ansvar enkelt med inbyggda funktioner för uppgiftshantering , inklusive tilldelning av uppgifter till individer eller team.

Spåra mätvärden för datastyrning noggrant med ClickUps visuella instrumentpaneler

Gör ändringar i realtid för att åtgärda identifierade problem eller brister i datastyrningsrutinerna.

Effektivisera nya datastyrningsrutiner med fördefinierade anpassade mallar för datastyrning.

Definiera roller och ansvar för viktiga aktörer inom datahantering, inklusive datahanterare, ägare, förvarare och annan relevant personal.

Implementera verktyg och plattformar som underlättar smidig informationsdelning och samarbete.

Granska och övervaka datahanteringsprocesser för att uppfylla lagkrav, minska risker och säkerställa att du följer lagar och branschstandarder.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever en brant inlärningskurva.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns som tillägg till alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 900 recensioner)

2. Informatica Axon

via Informatica Axon

Informatica Axon ingår i Informatica-paketet och erbjuder en robust plattform för datastyrning som hjälper till med datakatalogisering, datahärkomst och policyhantering. Du kan använda plattformen för smidigt samarbete mellan olika intressenter och för att demokratisera datatillgången, vilket driver värdeskapandet.

Informatica Axons bästa funktioner

Hitta, förstå och få tillgång till den data du behöver med en kurerad datamarknadsplats.

Skapa en gemensam företagsdatadictionary för en tillförlitlig källa till affärskontext mellan olika verktyg.

Definiera dataanslutningar och beroenden för att identifiera och överbrygga luckor.

Övervaka misstänkt aktivitet på dina data genom att automatisera skyddet.

Stärk företagets dataintelligens, analys och AI-styrning med en molnbaserad tjänst.

Begränsningar för Informatica Axon

Kräver omfattande backend-konfiguration

Att ladda information via kalkylblad är besvärligt och felbenäget.

Priser för Informatica Axon

Anpassade priser

Informatica Axon – betyg och recensioner

Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 recensioner)

PeerSpot: 3,9/5 (22 recensioner)

3. Alteryx

via alteryx

Alteryx erbjuder en lättanvänd dataintelligenssvit som komplement till sin analysplattform. Du kan organisera semistrukturerade och ostrukturerade data med hjälp av dess omfattande ekosystem för datahantering.

Du kan använda detta datastyrningsverktyg för att låsa upp data från PDF-filer och bilder. Få viktiga insikter från långa dokument med textanalys. Du kan också skala datarensning, utforskning, berikning, förberedelse och hantering med AI-driven analysautomatisering.

Alteryx bästa funktioner

Öka produktiviteten med en heltäckande, enhetlig plattform.

Få enkel åtkomst till data för omedelbar värdeskapande, högre operativ effektivitet och lägre risk.

Skapa prediktiva datamodeller utan kodning eller komplex statistik.

Möjliggör noggranna beslut i stor skala i en strikt reglerad analyshanteringsmiljö.

Automatisera varje steg i analysprocessen, inklusive datapreparering, sammanfogning, rapportering och datavetenskap.

Påskynda avkastningen och förbättra ROI på dina teknikinvesteringar genom att vidareutbilda och träna dina anställda.

Alteryx begränsningar

Brist på funktioner som Excel Pivot

Det kan ta lång tid att importera filer till Alteryx Analytics Cloud.

Inte kompatibel med alla enheter

Alteryx priser

Anpassade priser

Alteryx betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (500 recensioner)

Gartner Peer Insights: 4,4/5 (600 recensioner)

4. Precisely Data360 Govern

Data360 Govern är en del av Precisely's Data Integrity Suite och är en omfattande lösning för datahantering i företag. Du kan använda lösningen för smidig datastyrning, katalogisering och metadatahantering.

Med hjälp av automatisering får du svar på frågor om datakällan, användning, betydelse, ägarskap och kvalitet. Som ett resultat kommer du att öka förtroendet för din organisations datakvalitet, värde och tillförlitlighet.

Precis de bästa funktionerna

Översätt högteknisk metadata till meningsfull affärsinformation som gynnar alla intressenter.

Identifiera och hantera kritiska dataelement

Gör data tillgångar sökbara för effektiv informationshämtning och förbättrat beslutsfattande.

Rensa och slå samman data från olika källor, såsom molnet och lokala system, för att förbättra samarbetet.

Exakta begränsningar

Vissa delar av användargränssnittet är förvirrande för användarna och ser föråldrade ut.

En guidad process kan hjälpa dig att bättre förstå datastyrning.

Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brant.

Exakt prissättning

Anpassade priser

Exakta betyg och recensioner

Gartner Peer Insights: 4,2/5 (35 recensioner)

Programvarurecensioner: 5,9/10 (11 recensioner)

5. OvalEdge

via OvalEdge

Upplev kostnadseffektiv datastyrning, efterlevnad av integritetsbestämmelser och snabb analys med OvalEdge. Datavetare använder OvalEdge för att effektivt hantera datastyrningsrutiner och samtidigt säkerställa efterlevnad av integritetsbestämmelser till en överkomlig kostnad.

Med hjälp av lösningen kan du på ett smart sätt skanna din organisations databaser, BI-plattformar (business intelligence), ETL-verktyg (extract, transform, load) eller verktyg för att flytta och omvandla data, samt stora lagringsplatser för att lagra olika typer av data. Du kan sedan skapa en användarvänlig inventering av dina datatillgångar.

Analytiker kan snabbt hitta insikter och förbättra datatillgång, datakunskap och datakvalitet.

OvalEdges bästa funktioner

Katalogisera data smidigt med automatiska algoritmer

Analysera data och samarbeta effektivt med hjälp av inbyggda verktyg som Impact och Collaborative Analytics.

Tillhandahåll säker, kompatibel och universell datatillgång för optimal datastyrning.

Identifiera källan och destinationen för alla dataelement på attribut- och systemnivå.

Skapa datahärkomst genom att analysera SQL, ETL, rapporteringssystem och en mängd olika koder.

Analysera effekten av varje uppgradering eller ändring av dataobjekt på några minuter.

Kontrollera datakvaliteten proaktivt och hantera hela livscykeln för förbättring av datakvaliteten.

Begränsningar för OvalEdge

Vissa tjänste-API:er kanske inte fungerar som förväntat.

Svårt att hitta personligt identifierbar information (PII) i ostrukturerade data

Kräver buggfixar

OvalEdge-priser

Essential: Från 15 600 dollar per år

Professional: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

OvalEdge-betyg och recensioner

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

via Collibra

Säkerställ datakvalitet, efterlevnad och samarbete med Collibras adaptiva programvara för datastyrning under hela datalivscykeln.

Du kan se din organisations datatillgångar på ett helhetsmässigt sätt med plattformens centraliserade datakatalog. Den maximerar det värde du kan utvinna från dem.

Collibras bästa funktioner

Samordna data mellan system för korrekt rapportering och analys.

Skapa, granska och uppdatera datapolicyer för att upprätthålla efterlevnaden i hela företaget.

Interagera med vanliga arbetsflöden och processer för att underlätta ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för styrning.

Identifiera saknade poster och brutna relationer när du överför data från ett system till ett annat.

Berika dina metadata med information om deras ursprung, format, användning, struktur och relation till andra data.

Ta upp och lösa problem genom att kontakta rätt intressenter för att öka förtroendet för data.

Collibras begränsningar

Implementering i hela organisationen kan vara utmanande på grund av dess högt anpassningsbara natur.

Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brant.

Kräver buggfixar

Collibras priser

Anpassade priser

Collibra-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (75 recensioner)

Gartner Peer Insights: 4,2/5 (100 recensioner)

7. Integrera

via Integrera

Integrate:s programvara för datastyrning är en viktig del av Integrate.io:s operativa ETL-plattform. Den använder centraliserad kontroll och synlighet för att stärka ditt datastyrningsteam och dina affärsanvändare.

Implementera åtkomstkontroller, kryptering och efterlevnadskontroller för att skydda känslig information och säkerställa efterlevnad av regler och föreskrifter med hjälp av programvaran.

Integrera de bästa funktionerna

Förbered och omvandla dina data med ett kraftfullt dra-och-släpp-gränssnitt.

Skapa och hantera rena, säkra vägar för att flytta och bearbeta data för att automatisera affärsverksamheten.

Fatta bättre beslut med en heltäckande svit av ETL-verktyg och anslutningar.

Samla dina data var 60:e sekund för en enda källa till korrekt rapportering.

Förbättra dina dataprodukter med självhostad automatisering av REST API-kod.

Integrera begränsningar

Svårlästa och krångliga felrapporter

Kompatibel med lokala filer som Microsoft Excel eller CSV i ditt system

Integrationer kan vara utmanande för företag utan ett dedikerat IT-team.

Integrera prissättning

Startpaket: 15 000 dollar per år

Professional: 25 000 dollar per år

Företag: Anpassade priser

Integrera betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (17 recensioner)

8. IBM Cloud Pak for Data

via IBM

IBM:s Cloud Pak for Data är en enhetlig, modulär plattform för hantering av data och metadata, spårning av datahärkomst och tillämpning av datastyrningspolicyer i hela organisationen.

Du kan samla in, organisera och analysera data med plattformens robusta datafabric-arkitektur.

IBM Cloud Pak for Data – de bästa funktionerna

Bygg en datastruktur som kopplar samman isolerade data i en hybridmolnmiljö.

Leverera beslut från data- och AI-appar till konsumenter med hjälp av affärsappar och analyser.

Automatisera integration, spårning av information om dina data och AI-styrning.

Skydda dataanvändningen med integritets- och användningspolicyer för alla data.

Gör det möjligt för användare på alla kunskapsnivåer att få tillgång till tillförlitliga data med skräddarsydda gränssnitt (kod, canvas, ingen kod).

Begränsningar för IBM Cloud Pak for Data

Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brant.

Komplicerad installationsprocess

Föråldrad användargränssnitt

Priser för IBM Cloud Pak for Data

Anpassade priser

IBM Cloud Pak for Data – betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (19 recensioner)

Gartner Peer Insights: 4,5/5 (200 recensioner)

9. Dataddo

via Dataddo

Dataddo är en molnbaserad plattform för dataintegration som specialiserar sig på att koppla samman olika datakällor och destinationer utan behov av kodning.

Du kan skala och automatisera dataöverföring mellan olika molnbaserade tjänster, dashboarding-appar, datalager och datalager.

Du kan också visualisera, centralisera, distribuera och aktivera data på ett smidigt sätt. Detta gör Dataddo till ett värdefullt verktyg för datastyrning som effektiviserar dina dataflöden.

Dataddos bästa funktioner

Bygg dina dataprodukter på det enhetliga Dataddo API.

Integrera Dataddo med din befintliga arkitektur och använd det med alla molnbaserade verktyg du kommer att använda i framtiden.

Få omedelbar insikt med automatiserade datapipelines utan behov av datalagring.

Testa datamodeller innan du implementerar dem i full skala.

Skicka data säkert från valfri affärsapplikation till valfri Google Sheet- eller dashboarding-app, till exempel Tableau, Power BI och Googles Looker Studio.

Överför data från valfri affärsapp, databas eller API till valfritt datalager (ETL/ELT/datareplikering), dashboarding-app eller affärsapp (omvänd ETL).

Dataddo-begränsningar

Inkonsekvent synkroniseringsfrekvens

Ointuitiv navigering

Utmaningar med att skapa ett universellt GUI för olika anslutningar

Dataddo-priser

Gratis

Data till instrumentpaneler: 99 $/månad

Data Anywhere: 99 $/månad

Headless Data Integration: Anpassad prissättning

Dataddo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (20 recensioner)

10. Talend

via Talend

Talend erbjuder en rad produkter och plattformar som hjälper dig med olika aspekter av datainfrastruktur, inklusive dataintegration, datakvalitet, masterdatahantering eller systematisk organisering av nyckeldata och mycket mer.

Du kan upprätta och tillämpa datastyrningspolicyer, hantera metadata, säkerställa datakvalitet och följa lagstadgade krav med hjälp av plattformens olika funktioner.

Talends bästa funktioner

Hitta och använd data enkelt med hjälp av funktioner för samarbetshantering.

Förbättra datans tillförlitlighet med automatiserade kvalitetskontroller och webbläsarbaserade pek-och-klicka-verktyg för att dela och samla in äldre kunskap från affärsanvändare.

Minska tiden för att spåra ändringar med effektiva lösningar för datakatalog och datahärkomst.

Hantera data från början till slut i hela organisationen med flexibel molninfrastruktur.

Eliminera barriärer mellan affärsverksamhet och IT med självbetjäningsapplikationer för klassificering och dokumentering av data.

Använd automatisering för att integrera datakvalitet, förvaltning, förberedelse och katalogisering i dina datapipelines.

Talends begränsningar

Vissa datakällor kan vara svåra att prioritera som ny anslutare.

Källkontroll med Git och integration med Git är utmanande

Talends priser

Stitch : Anpassad prissättning

Datahanteringsplattform : Anpassad prissättning

Big Data Platform : Anpassad prissättning

Data Fabric: Anpassad prissättning

Talend-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (23 recensioner)

Utnyttja dina datas fulla potential med rätt programvara för datastyrning

Skapa ordning och tydlighet i datastyrningen inom din organisation med avancerad programvara som är skräddarsydd för att möta dina unika behov. ClickUps kombination av uppgiftshanteringsfunktioner, anpassningsbara instrumentpaneler och kundorienterade funktioner gör det till en idealisk programvarulösning för datastyrning.

Du får de verktyg du behöver för att skapa och upprätthålla ett robust ramverk för datastyrning som uppfyller gällande krav, så att data hanteras effektivt och i enlighet med etablerade bästa praxis.

Du kan enkelt integrera ClickUp i ditt arbetsflöde. Det säkerställer efterlevnad, minskar risker och optimerar datakvaliteten utan ansträngning.

Du kan använda de anpassningsbara mallarna för att matcha din organisations specifika policyer för datastyrning. På så sätt hanterar du dina data med precision och omsorg.

Registrera dig för ClickUp idag.