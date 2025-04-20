De 10 bästa verktygen för databasdesign för att visualisera och bygga datamodeller 2025

Att välja rätt verktyg för databasdesign kan vara lite av en utmaning med så många alternativ att välja mellan. Du kanske har stött på problem med verktyg som är för svåra att använda, för dyra eller helt enkelt inte passar dina specifika databashanteringssystem (DBMS).

Men oroa dig inte, vi har sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för databasdesign som gör diagramskapande och dataanalys enklare – och roligare. Oavsett om du är nybörjare inom databasdesign eller en proffs som vill optimera dina arbetsflöden, har vi något för dig.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en översikt över de bästa verktygen för databasdesign: ClickUp (Bäst för allt-i-ett-databasdesign och projektledning) (Bäst för allt-i-ett-databasdesign och projektledning)

QuickDBD (Bäst för snabba och enkla databasdiagram)

Lucidchart (Bäst för samarbetsinriktade och dynamiska databasdiagram)

Smartsheet (Bäst för databashantering i kalkylbladsformat)

Airtable (Bäst för att slå samman kalkylblad med relationsdatabaser)

ERDPlus (Bäst för minimalistisk ERD-skapande)

DbSchema (Bäst för komplexa databasprojekt)

SqlDBM (Bäst för webbaserad databasmodellering)

Moqups (Bäst för mångsidig design och brainstorming)

Datanamic DeZign (Bäst för professionell datamodellering)

Databasdesignverktyg är specialiserade applikationer som förenklar processen att skapa och hantera databasmodeller. De erbjuder ett visuellt gränssnitt där du kan skissa en karta över dina datamodeller. Du kan sedan designa tabeller, ange vilka data varje tabell ska innehålla och skapa kopplingar mellan dem för att fortsätta bygga upp din databasstruktur.

Kom igång med ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Istället för att direkt börja bygga en databas gör denna databaskarta det enkelt att upptäcka och åtgärda eventuella problem innan den faktiska databasen byggs. ?️

Vissa designverktyg går ett steg längre genom att automatiskt generera kod från dina visuella kartor för att skapa databaser. Detta sparar tid och minskar fel som uppstår när denna design-till-kod-process görs manuellt.

Vad du ska leta efter i ett databasdesignverktyg

Rätt databasmodelleringsverktyg har funktioner som sträcker sig från grundläggande till avancerade. För att hitta det rätta verktyget är det viktigt att ta hänsyn till följande nyckelområden:

Användarvänlighet: Leta efter ett verktyg med ett enkelt gränssnitt som gör det möjligt att snabbt navigera bland funktionerna och fånga upp dina idéer.

Plattform som stöds: Fundera på om du behöver ett webbaserat designverktyg eller ett desktop-program som stöder ditt operativsystem.

Kompatibilitet: Letar du efter ett verktyg som går utöver design för att effektivisera utvecklingsfasen? Om så är fallet, kontrollera om det stöder ditt valda DBMS.

Samarbete: Om du arbetar i ett team är funktioner som delning, kommentering och redigering i realtid ett måste.

Rapportering: Välj ett verktyg som gör det enkelt att generera databasdokumentation baserat på dina designer.

Support: En aktiv community, omfattande dokumentation och responsiv kundsupport kan vara ovärderligt, särskilt när du stöter på problem.

Notera de funktioner som är prioriterade för dig. Tänk på dessa när du utforskar varje diagramverktyg för att hitta det alternativ som passar dina behov bäst.

Rätt databasdesignverktyg gör ditt arbetsflöde smidigare och effektivare. Vi har undersökt och handplockat 10 av de bästa verktygen, var och ett med unika funktioner för att skapa databasdesign.

Är du redo att hitta det perfekta verktyget för ditt nästa databasprojekt? Låt oss gå in på detaljerna.

Lägg enkelt till noder, uppgifter och kopplingar till din intuitiva ClickUp Mind Map.

ClickUp är kanske inte ett typiskt databasdesignprogram. Men dess inbyggda diagramverktyg och mycket visuella funktioner är perfekta för att designa, bygga och hantera kodfria databaser för olika team och projekt.

Börja med Mind Map-verktyget för att snabbt skriva ner dina idéer om tabellerna och relationerna i ditt databasdiagram. Utveckla dessa koncept med hjälp av ClickUp Whiteboards för att sätta ihop databasobjekt, klisterlappar, kopplingar och bilder. När designen är klar kan du omvandla den till ett fungerande databassystem i ClickUps tabellvy.

Denna vy har anpassningsbara fält för lagring av datatyper som text, siffror, datum, filer och formler. Och här är det häftiga: Skapa relationer mellan uppgifter och mellan flera tabeller för att synkronisera data och effektivisera dataflöden – så sparar du tid och minskar risken för fel i databasdesignprocessen. ✔️

Med ClickUp Dashboards kan du visa information från dina databaser så att den blir lättare att ta till sig och användbar för beslutsfattande. Anta att du hanterar en bloggdatabas med bloggtitlar, kategori, status osv. Du kan utforma din egen anpassade instrumentpanel för att visa en översikt över inlägg i flera kategorier, procentuell färdigställandegrad, försenade inlägg och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Konfigurera ClickUp Automations för att skapa nya radposter och automatiskt uppdatera befintliga.

Samarbeta med ditt team i realtid i Whiteboards, Chat, Table View och till och med i projektdokument med ClickUp Docs

Använd funktionerna för uppgiftshantering för att hantera databasprojekt genom att sätta upp mål, tilldela uppgifter, sätta deadlines och spåra tid ⏰

Skapa återkommande uppgifter för att påminna dig om rutinmässigt underhåll eller kontroller av databasen.

Du kan komma åt ClickUp via webben, din dator (Windows, MacOS och Linux) och mobila enheter (Android och iOS).

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är inte ett dedikerat verktyg för datamodellering.

Kan ibland bli långsamt när man arbetar med stora projekt.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. QuickDBD

via QuickDBD

QuickDBD (Quick Database Diagrams) är ett molnbaserat verktyg för databasmodellering som gör det möjligt att snabbt skapa och visualisera databasmodeller. Du kan börja använda det utan att skapa ett konto, men du behöver ett konto om du vill spara ditt arbete online. ?‍?

Det är superenkelt att använda. Skriv bara in dina databasuppgifter i den vänstra rutan så genererar QuickDBD snygga entitetsrelationsdiagram (ERD) till höger. När du loggar in för första gången öppnas ett exempeldiagram som du kan ändra för att komma igång.

Om du letar efter ett verktyg där tangentbordet är i fokus för att snabbt skissa din databasmodell är QuickDBD ett utmärkt val.

QuickDBD:s bästa funktioner

Omorganisera databastabeller i ditt diagram med dra-och-släpp-funktionen.

Organisera dina diagram i mappar

Exportera dina diagram som bild-, PDF- och SQL-filer.

Dela diagram via en länk eller direkt till sociala medieplattformar som Twitter, Facebook och LinkedIn.

Begränsningar för QuickDBD

Gratisplanen är begränsad till 1 diagram och 10 tabeller per diagram.

Du behöver Pro-planen för att hålla diagrammen privata.

Priser för QuickDBD

Gratis

Fördel: 95 $/år

QuickDBD-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2 recensioner)

Capterra: 5/5 (5 recensioner)

3. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är ett webbaserat design- och mind mapping-program för att skapa olika databasdiagram – från flödesscheman och wireframes till mind maps och ERD:er.

Kom igång med dessa designer från grunden eller använd en mall från det omfattande biblioteket. Lucidchart har också många former och kopplingar för att skapa dina diagram. Du kan anpassa dem genom att ändra färg, storlek och tjocklek.

Det är superenkelt att arbeta med ditt team. Alla kan redigera diagram samtidigt och lämna kommentarer och feedback till andra. Om du vill presentera en komplex databasmodell, kolla in Lucidchart.

Lucidcharts bästa funktioner

Länka diagram till live-data från kalkylblad eller databaser

Ändra automatiskt utseendet på former baserat på datavillkor

Exportera diagram som bild-, PDF-, CSV- och Visio-filer

Anslut Lucidchart till populära verktyg som Microsoft Office, Google Workspace och Slack

Begränsningar i Lucidchart

Gratisplanen är begränsad till 3 dokument och 60 former per dokument.

Användare som inte har Lucidchart behöver ett konto för att kunna se delade länkar.

Priser för Lucidchart

Gratis

Individuell: 7,95 $/månad

Team: 9 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Lucidchart

G2: 4,5/5 (4 710+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 970+ recensioner)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet är ett kalkylbladsliknande verktyg för att skapa och hantera enkla datamodeller och projekt. Du kan växla mellan olika vyer – rutnät för att mata in data, kort för att spåra uppgifter, Gantt för att visa projektets tidslinjer och kalender för att aldrig missa en deadline. ?️

Istället för att börja från scratch kan du välja en mall från Smartsheets bibliotek med databasmallar som passar olika branscher och användningsområden. Oavsett om du arbetar inom detaljhandeln och behöver hantera kunddatabaser eller marknadsföring för innehållsdatabaser finns det en mall för dig.

Samla in och spåra data från flera källor genom att ansluta Smartsheet till appar som Google Forms, DocuSign och HubSpot. Dessutom kan du ställa in regelbaserade triggers för att automatisera raduppdateringar, flytta rader till olika ark och skicka varningar när vissa villkor är uppfyllda.

Smartsheets bästa funktioner

Anpassa cellernas utseende efter status, deadlines och prioritet

Kombinera data från flera ark till ett huvudark med tvåvägssynkronisering

Samarbeta med ditt team med hjälp av @mentions, kommentarer och bilagor.

Få tillgång till Smartsheet via webben, Windows, MacOS, Android och iOS.

Smartsheets begränsningar

Gratisversionen är begränsad till 2 ark och 2 redigerare.

Det går inte att öppna flera ark som flikar i ett och samma utrymme.

Priser för Smartsheet

Gratis

Fördel: 7 USD/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (14 510+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 000 recensioner)

5. Airtable

via Airtable

Airtable, som liknar Smartsheet, kombinerar enkelheten hos kalkylblad med funktionaliteten hos databaser. Du kan skapa ”baser” (förkortning för databaser) i ditt arbetsområde, var och en med flera tabeller. Dessa tabeller kan kopplas samman genom relationer, ungefär som en relationsdatabas.

Varje rad i en tabell kan innehålla valfri typ av post och varje kolumn lagrar olika datatyper som text, nummer, datum, uppslag och länkade poster. Skapa formulär eller anslut till externa appar för att samla in data direkt i en bas och konfigurera automatiseringar för att effektivisera bashanteringen.

Airtables bästa funktioner

Bjud in ditt team att samarbeta med olika åtkomstnivåer (skrivskyddad, kommentator, redaktör, skapare)

Växla mellan basvyerna rutnät, kalender, Kanban och galleri.

Automatisera repetitiva åtgärder som att skapa och uppdatera poster, skicka e-postmeddelanden och köra skript.

Integrera med över 30 verktyg, inklusive Gmail, Slack, Miro och GitHub.

Airtables begränsningar

En brant inlärningskurva för nya användare

Betalda abonnemang kanske inte passar team med begränsad budget.

Priser för Airtable

Gratis

Team: 24 $/månad per plats

Företag: 54 USD/månad per licens

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 870+ recensioner)

6. ERDPlus

via ERDPlus

ERDPlus är ett användarvänligt gratis databasprogram för att designa ERD:er med Chen-notation – med rektanglar för enheter (alias tabeller), ovaler för attribut och romber för relationer. Det fungerar också perfekt för att skapa relations- och stjärnscheman.

Precis som QuickDBD kan dataanalytiker börja använda ERDPlus utan konto, men du måste registrera dig för att spara ditt arbete online. Om du letar efter en minimalistisk dra-och-släpp-duk för att snabbt skissa din databasschema-design kan ERDPlus vara verktyget för dig.

ERDPlus bästa funktioner

Skapa obegränsat med diagram och organisera dem i mappar ?

Ladda ner dina diagram som en ERDPlus-fil eller som en PNG-bild.

Konvertera ERD:er till relationsscheman

Generera SQL-skript från relationsscheman

ERDPlus begränsningar

Inte lämpligt för arbete med stora projekt

Du måste spara ändringarna manuellt.

Priser för ERDPlus

Gratis

ERDPlus-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

7. DbSchema

via DbSchema

DbSchema är ett verktyg för databasdesign, hantering och distribution som används för komplexa databasprojekt. Det fungerar med alla relationsdatabaser som MySQL, PostgreSQL och Microsoft SQL Server, samt vissa NoSQL-databaser som MongoDB och Cassandra.

Bygg databaser från grunden utan några SQL-kunskaper i det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet. Och dokumentera din databasstruktur med kommentarer. ?

DbSchema kan laddas ner som ett skrivbordsprogram för Windows-, Linux- och MacOS-enheter. Det finns en gratis communityversion och en betald pro-version med mer avancerade funktioner.

DbSchemas bästa funktioner

Importera CSV-, XLS-, XLSX- och XML-datafiler till din databas

Testa databaskonfigurationer med slumpmässigt genererade data

Skriv SQL-frågor med hjälp av den visuella frågebyggaren eller SQL-redigeraren.

Skapa HTML5-schemadokumentation med vektorbilder och kommentarbaserade verktygstips

DbSchema-begränsningar

Finns inte i webbaserad version.

Det tar lite tid att vänja sig vid användargränssnittet och funktionerna.

Priser för DbSchema

Månadsabonnemang (student): 9,80 $/månad

Månadsabonnemang (personligt): 19,60 $/månad

Månadsabonnemang (organisation): 29,40 $/månad

Permanent licens (student): 98 $ + 25 $/år*

Permanent licens (personlig): 196 $ + 50 $/år*

Permanent licens (organisation): 294 $ + 75 $/år*

Årlig avgift för underhåll och uppgraderingar*

DbSchema-betyg och recensioner

G2: 4/5 (2 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

8. SqlDBM

via SqlDBM

SqlDBM är ett onlineverktyg för databasmodellering som används för att designa och visualisera komplex databasarkitektur.

Precis som DbSchema ansluter SqlDBM till olika SQL-databaser för att skapa nya databaser (forward engineering) och analysera befintliga databaser (reverse engineering).

Om du letar efter ett webbaserat alternativ till DbSchema kan du kolla in SqlDM.

SqlDBM:s bästa funktioner

Anpassa din vy så att endast tabeller, kolumner, nycklar och beskrivningar visas.

Samarbeta med teammedlemmar genom att tagga och kommentera specifika objekt.

Anslut SqlDBM till verktyg som Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket och Jira

Växla mellan ljust och mörkt läge i gränssnittet

Begränsningar för SqlDBM

Ingen HTML-export för databasdokumentation

Nybörjare behöver lägga tid på att hitta alla funktioner.

Priser för SqlDBM

Startpaket: 2 000 USD/licens (minst 2 licenser)

Småföretag: Kontakta oss för prisuppgifter

Standardföretag: Kontakta oss för prisuppgifter

SqlDBM-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: 4,8/5 (5 recensioner)

9. Moqups

via Moqups

Moqups är ett mångsidigt designverktyg för wireframes, mockups och flödesscheman. Skapa dessa designer från grunden på dess dra-och-släpp-duk eller börja med en färdig mall.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med schabloner (även kallade former) och ikoner för dina designer, och anpassa varje elements färg, storlek, opacitet, justering och mycket mer. Spara dina diagram som en anpassad mall för att återanvända dem i framtiden.

Moqups bästa funktioner

Dela sidor med ditt team och ange om de kan visa, kommentera eller redigera.

Använd anteckningsverktyg som klisterlappar, infon och pratbubblor för brainstorming och feedback.

Visa kommentarerna på en specifik sida eller på alla sidor och filtrera dem efter olösta, lösta och olästa.

Exportera dina diagram till PNG, PDF eller HTML

Moqups begränsningar

Gratisversionen är begränsad till 2 projekt och 400 objekt.

Har ingen desktop- eller mobilapp

Moqups prissättning

Gratis

Solo: 13 $/månad (1 plats)

Team: 23 $/månad (5 platser)

Obegränsat: 67 $/månad (obegränsat antal platser)

Moqups betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (91 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (29 recensioner)

10. Datanamic DeZign

via DeZign

Datanamic DeZign är ett datamodelleringsverktyg för att designa databaser med crowsfoot- och IDEF1X-notationer. Skapa databaser från dina diagram eller koppla dem till befintliga databaser för att konvertera dem till ERD:er för analys och uppdateringar.

DeZign möjliggör dubbelriktad jämförelse och synkronisering mellan modeller och databaser. Du kan också skapa dokumentation för dina diagram i format som HTML, MS Word och PDF.

Datanamic DeZigns bästa funktioner

Ordna om diagramobjekt med anpassade layouter för tydligare visualisering

Markera och analysera relaterade enheter med hjälp av den dynamiska markeringsfunktionen.

Exportera diagram som bildfiler och datadictionary som CSV-filer.

Anslut till över 15 databaser, inklusive Microsoft Access, MySQL, Oracle och SQLite.

Begränsningar för Datanamic DeZign

Endast tillgängligt som ett datorprogram.

Alla funktioner är tillgängliga i det högsta abonnemanget.

Priser för Datanamic DeZign

Månadsabonnemang (Standard): 28 $/månad

Månadsabonnemang (Professional): 58 $/månad

Månadsabonnemang (Expert): 88 $/månad

Permanent licens (Standard): 329 USD

Permanent licens (Professional): 882 USD

Permanent licens (Expert): 1 249 USD

Datanamic DeZign-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Eliminera stressen och bygg bättre databaser

Oavsett om du arbetar med ett enkelt eller komplext databasmodelleringsprojekt förenklar rätt verktyg designprocessen och hjälper dig att bygga effektiva databasmodeller.

Att designa en databas är dock bara en del av projektets livscykel. För att hantera och genomföra dessa projekt smidigt från start till mål bör du överväga att integrera det verktyg du valt med ClickUp. ✨

Förutom att använda ClickUp för att designa och hantera enkla databaser, fungerar det också som ett projektledningsverktyg för att hantera stora projekt och projektdokument. Registrera dig för ClickUps Free Forever-plan för att själv testa dessa funktioner.