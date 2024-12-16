De 10 bästa programvarorna för policyhantering 2025

Policyer kan inte skapas och följas med en universallösning. Istället måste du fokusera på att skapa ramverk som tillgodoser ditt företags olika behov och säkerställa att hela organisationen följer dessa policyer och procedurer på ett enhetligt sätt.

Så, hur kan du göra detta på ett enkelt och effektivt sätt?

Det är här jag skulle ta in policyhanteringsprogram.

En plattform för policyhantering är utformad för att hjälpa dig att följa regeländringar och specifika styrningsstandarder. Den förenklar skapandet och distributionen av policyer och erbjuder flera funktioner och procedurmallar som kan hjälpa din organisation att hantera sina efterlevnadsprogram och minska riskerna.

Tänk på programvaran för policy- och procedurhantering som ett centralt arkiv där du kan lagra din organisations policydokument, efterlevnadspolicyer och policyhanteringsprocedurer så att alla kan komma åt eller hänvisa till dem.

Efter omfattande forskning har jag sammanställt en lista över de 10 bästa programvarulösningarna för policyhantering för 2025 i denna blogg. Låt oss ta en titt!

Vad ska du leta efter i ett program för policyhantering?

Jag testade några av de mest använda systemen för policyhantering i företag och fann några gemensamma funktioner som stack ut. Jag rekommenderar att du överväger ett verktyg som erbjuder dessa funktioner för att hjälpa dig att upprätthålla efterlevnaden.

Centraliserat dokumentarkiv : Verktyget för policyhantering bör ha en enda central plats för säker lagring av viktiga dokument, policyer och ramverk.

Automatiserade arbetsflöden : Leta efter en molnbaserad plattform för att automatisera uppgifter som skapande, distribution och godkännande av policyer för policyansvariga.

Spårning : Din policyhanteringslösning bör ge dig insikt i hur anställda följer policyerna. Du bör kunna generera efterlevnadsrapporter, automatiska aviseringar och realtidsdashboards som hjälper dig att upptäcka avvikelser från policyer och efterlevnadsproblem samt lyfta fram områden som kan förbättras.

Kostnad: Identifiera ett policyhanteringssystem som passar väl in i din budget. Jämför priset på verktyget med det värde det ger för att uppskatta avkastningen på policyhanteringslösningen.

AI-driven assistans: De bästa policyhanteringsverktygen har AI-assistenter som De bästa policyhanteringsverktygen har AI-assistenter som automatiserar repetitiva uppgifter som att fylla i procedurmallar, underlätta jämförande analyser, versionshantering mellan olika versioner av samma dokument, automatisera påminnelser för interna revisioner och generera en kortfattad sammanfattning av policydokumentet eller rapporten.

Användarvänligt gränssnitt: Välj en policyhanteringsprogramvara som inte kräver omfattande utbildning för att vänja sig vid. Ett komplicerat gränssnitt ökar dina anställdas kognitiva belastning. Om dina policyansvariga och berörda anställda inte utnyttjar plattformens potential, motverkar det hela syftet med att implementera en policyhanteringslösning.

De tio bästa programvarorna för policyhantering 2025

Som utlovat följer här en översikt över de policyhanteringsplattformar jag testat och granskat. För varje verktyg har jag gått igenom de bästa funktionerna, begränsningarna och betyg från recensionssajter som G2 och Capterra.

Jag hoppas att du finner denna lista användbar när du letar efter rätt verktyg för policyhantering.

1. ClickUp (bäst för policy- och procedurhantering samt projektledning)

Kom igång ClickUps allt-i-ett-plattform för produktivitet för att effektivisera policyhantering

ClickUp är en av de högst rankade produktivitetsplattformarna som även kan fungera som policyhanteringsprogramvara.

Plattformen erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och robusta funktioner som effektiviserar skapandet, distributionen och efterlevnaden av policyer och procedurer.

Med ClickUp Docs kan jag till exempel skapa och centralt hantera företagspolicyer, ramverk, HR-dokument och SOP:er på ett och samma ställe.

Du kan använda ClickUp Doc för:

Hantera nästan alla typer av information och formatera innehållet med tabeller, rubriker, punktlistor och mycket mer.

Bjud in intressenter som ansvarar för policyhantering att samarbeta kring dokument

Använd @mentions för att lägga till teammedlemmar i en konversation, använd kommentarer för feedback och tilldela åtgärdspunkter direkt från dokumentet.

Säkra åtkomstkontroller och hantera vem som kan och inte kan komma åt och redigera ditt policydokument.

Påskynda skapandet av riktlinjer och procedurer för din policyhanteringsprocess med ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent. Det som gör ClickUp till det bästa policyhanteringssystemet är att ClickUp Brain automatiserar tidskrävande och repetitiva delar av policyhanteringsprocessen.

Prova ClickUp Brain Snabba upp policydokumentationen med ClickUp Brain

ClickUp Brain hjälper dig med:

Utarbeta policyer med en tydlig och konsekvent ton baserat på dina anvisningar

Sammanfatta dokument efter policydiskussioner

Skapa översikter för efterlevnadsprogram

Kontrollera ditt innehåll för grammatiska fel

Om du inte vill lägga tid på att utforma procedurer från grunden kan du alltid börja med att använda ClickUps mallar för företagspolicyer eller processdokumentation.

Använd till exempel ClickUp Process and Procedures Template för att dokumentera och hantera alla dina processer på ett och samma ställe. Skapa steg-för-steg-guider för varje process för att upprätthålla konsekvens och spara viktig information om varje steg med hjälp av anpassade fält och vyer.

Ladda ner den här mallen Implementera väletablerade processer med hjälp av ClickUp-mallen för processer och procedurer.

Så här använder du mallen:

Planera varje steg i processen i ordning med hjälp av processflödesdiagrammet.

Håll koll på alla dokument som är relaterade till en specifik policy med hjälp av dokumentationslistan.

Organisera dokument efter färdigställandestadium med hjälp av dokumentationsstadiumvyn.

Visualisera processen för att hålla dig på rätt spår med hjälp av tidslinjevyn.

Dessutom kan du använda ClickUp Employee Handbook, Policies & Procedures Template för att beskriva alla policyer och procedurer som du vill att dina anställda ska följa.

Ladda ner den här mallen Kommunicera företagets policyer, värderingar och uppdrag till anställda med hjälp av ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner.

Denna mall hjälper dig att:

Kommunicera tydligt företagets mission, förväntningar och viktiga rutiner till medarbetarna.

Samla allt från löneadministration till ledighetspolicyer och uppförandekoder i ett enda dokument så att det är lättillgängligt.

Beskriv hur man hanterar olika situationer och använder anpassade statusar för att spåra framstegen för olika policyer.

Använd aviseringar för att få varningar när ändringar görs i dokumentets innehåll.

Om du vill effektivisera processer kan du använda ClickUp Standard Operation Procedures Template för att skapa bästa praxis och säkerställa att uppgifter utförs på ett konsekvent sätt.

Ladda ner den här mallen Skapa detaljerade SOP:er på en bråkdel av tiden med ClickUps mall för standardrutiner.

Fyll bara i rätt information under olika avsnitt för att komma igång. Använd anpassade fält för att registrera specifik information som förfallodatum, prioritet, lead-poäng och mer för att hjälpa dig att hantera dina uppgifter.

Lägg till en tidsplan för varje uppgift så att det blir enklare att följa framstegen och hålla koll på viktiga aktiviteter.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta smidigt: Använd ClickUp Docs som en central plats för lagring och hantering av policyer. Ditt styrningsteam och dina revisionschefer kan samarbeta i realtid via de redigerbara dokumenten, tagga relevanta teammedlemmar, lägga till interaktiva element som tabeller, videor och kalkylblad samt ge åtkomstkontroll till relevanta dokument.

Utnyttja AI-elementet: Använd ClickUps AI-drivna skrivassistent och projektledare för att utarbeta policydokument, spåra ändringar, generera rapporter från långa dokument och tilldela uppgifter till olika teammedlemmar.

Använd färdiga procedur- och policy-mallar: Skaffa ett ramverk för hantering av procedurer och ramverk och se till att uppgifter och processer slutförs på ett konsekvent och tillförlitligt sätt med ClickUps Skaffa ett ramverk för hantering av procedurer och ramverk och se till att uppgifter och processer slutförs på ett konsekvent och tillförlitligt sätt med ClickUps mallar för efterlevnadspolicyer.

Hantera uppgifter effektivt: Skapa och tilldela uppgifter för varje procedur med hjälp av Skapa och tilldela uppgifter för varje procedur med hjälp av ClickUp Tasks . Lägg till sammanhang med hjälp av uppgiftsbeskrivningar och ange förfallodatum för att undvika förseningar i efterlevnadsaktiviteterna. Använd uppgiftstyper för att differentiera aktiviteter på ett sätt som passar ditt team bäst.

Spåra projektets framsteg: Använd Använd ClickUp Goals för att sätta upp mål för att slutföra policyrelaterade uppgifter och aktiviteter. Spåra framstegen för relaterade mål för att se hur mycket av målet som har uppnåtts.

Enkel åtkomst till information : Hitta snabbt all information från ClickUp, en ansluten app eller din lokala enhet med hjälp av : Hitta snabbt all information från ClickUp, en ansluten app eller din lokala enhet med hjälp av ClickUp Universal Search . Använd anpassade sökkommandon så att anställda enkelt kan hitta specifika policyer och regelverksdokument med några få klick.

Effektivisera datainsamlingen: Samla in viktiga uppgifter för policydokumentation med hjälp av : Samla in viktiga uppgifter för policydokumentation med hjälp av ClickUp Form View . Skapa formulär för alla typer av arbete och omvandla svaren till spårbara uppgifter.

Dra och släpp anpassade fält i formulärvyn för att skapa omfattande enkäter eller samla in feedback

Begränsningar för ClickUp

ClickUp Brain är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Följ de 5 W:na – vem, vad, var, varför och varför – för att utarbeta effektiva policyer och rutiner för din organisation.

2. PowerDMS (Bäst för policyfördelning och efterlevnadskontroll)

via PowerDMS

PowerDMS är ett molnbaserat program för policyhantering som är utformat för att säkerställa efterlevnad inom offentlig sektor och hälso- och sjukvårdssektorn.

Dess unika funktioner inkluderar centralisering och organisering av viktiga dokument, automatisering av arbetsflöden för godkännanden och granskningar samt tillhandahållande av robust analys för att identifiera trender och potentiella risker.

Programvaran underlättar också utbildning av anställda, spårar certifieringar och erbjuder mobil åtkomst för policyuppdateringar när du är på språng. Denna heltäckande strategi gör det möjligt för organisationer att minska risker, öka effektiviteten och säkerställa efterlevnad av regler.

PowerDMS bästa funktioner

Skapa och dela offentliga dokument: Skapa och dela viktig policyinformation med din gemenskap. Varje dokument har en anpassad URL som kan bäddas in på din webbplats eller delas med alla som behöver den.

Använd omfattande dataanalys : Få viktig insikt i hur ditt företag följer policyer med hjälp av efterlevnadsdata.

Automatisera processen för granskning och godkännande av policyer: Tilldela policyägare och granskare för att granska och godkänna dokument, spara arbetsflödesmallar för konsekventa processsteg och ge engångsredigeringsrättigheter för dokument för ad hoc-krav.

Begränsningar för PowerDMS

Användarna anser att PowerDMS erbjuder begränsade rapporteringsfunktioner och saknar anpassningsmöjligheter.

Det kan vara svårt att konfigurera arbetsflöden för policyhantering, särskilt för större team.

PowerDMS-priser

Anpassad prissättning

PowerDMS-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

3. SAI360 (Bäst för integrerad risk- och efterlevnadshantering)

via SAI360

SAI360 är ett utbildningsprogram som är utformat för organisationer som vill hantera risker, följa etiska riktlinjer och uppfylla interna och externa styrningsstandarder.

Utöver kärnfunktioner som policyupprättande, lagring och godkännande integreras programvaran sömlöst med andra GRC-moduler, vilket ger en helhetsbild av organisationens risker.

Verktygets avancerade analysfunktioner gör det möjligt för företag att identifiera mönster, bedöma sårbarheter och fatta datadrivna beslut. SAI360 ökar sitt värde ytterligare genom funktioner som integrering av riskbedömning, automatiserad optimering av arbetsflöden och rapportering i realtid, vilket gör det möjligt för organisationer att hantera efterlevnadsåtgärder proaktivt.

SAI360:s bästa funktioner

Hantera styrning, risk och efterlevnad : Hantera organisatoriska policyer, identifiera risker och spåra efterlevnad med GRC-modulen.

Utvärdera effektiviteten i efterlevnadsprogram: Använd omfattande rapportering och analyser för att bedöma risker i efterlevnaden.

Få tillgång till utbildningsprogram om regelefterlevnad: Ge anställda tillgång till över 200 reglerings- och regelefterlevnadsrelaterade innehåll för att öka medvetenheten och erbjuda effektiva inlärningsupplevelser.

SAI360:s begränsningar

Avancerad anpassning kräver att du betalar en extra avgift för professionella tjänster.

Erbjuder inte AI-driven assistans.

Priser för SAI360

Anpassad prissättning

SAI360-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡Proffstips: SOP-mallar kan hjälpa dig att slippa arbetet med att skapa standardiserade arbetsrutiner från grunden. Använd dessa mallar för att effektivisera och standardisera viktiga affärsprocesser i din organisation.

4. Strike Graph (bäst för efterlevnad av cybersäkerhet)

via Strike Graph

Strike Graph är ett anpassningsbart verktyg för cybersäkerhet som används för att följa datasäkerhetsprotokoll och skydda känslig information.

Det erbjuder möjligheten att skapa efterlevnadsprogram som tillgodoser din organisations specifika behov, vilket hjälper dig att bättre hantera efterlevnadspolicyer och -procedurer.

Plattformens styrka ligger i dess förmåga att effektivisera komplexa säkerhetsprocesser, konsolidera information till en centraliserad plattform och generera insiktsfulla rapporter för intressenter.

Strike Graphs viktigaste funktioner

Automatisera svar på rutinfrågor : Få omedelbara svar på alla dina säkerhetsrelaterade frågor med Strike Graphs AI-säkerhetsassistent. : Få omedelbara svar på alla dina säkerhetsrelaterade frågor med Strike Graphs AI-säkerhetsassistent. AI-assistenten hämtar svar från flera källor, till exempel policydokument, för att ge korrekta svar.

Granska säkerhetsprogram med lätthet : Minska besväret med att anlita externa revisionsföretag genom att använda plattformens certifieringsprocess för att granska säkerhetsprogram och övervaka efterlevnaden.

Spåra effektiviteten i efterlevnadsaktiviteter: Använd intuitiva instrumentpaneler för att visualisera effektiviteten i dina säkerhetsprogram, få insikt i risker och säkerställa att policykontroller fungerar korrekt.

Strike Graph-begränsningar

Den initiala implementeringen av plattformen är komplex och kan ta betydande tid och resurser i anspråk.

Rapporteringsfunktionerna är begränsade.

Strike Graph-prissättning

Gratis för alltid

Certify : 9 000 dollar/år

Skala : 18 000 dollar/år

Enterprise: Anpassad prissättning

Strike Graph-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. LogicGate Risk Cloud (Bäst för flexibel hantering och granskning av cyberrisker)

via LogicGate

Om du letar efter smidig programvara som hjälper dig att bygga upp en säker process för styrning, reglering och efterlevnad (GRC) är LogicGate Risk Cloud ett bra val. Den molnbaserade plattformen erbjuder ett användarvänligt gränssnitt utan kod för att identifiera risker, hantera regelefterlevnad och övervaka datasäkerhet, vilket möjliggör snabb distribution och konfiguration.

LogicGates unika försäljningsargument är dess förmåga att ge realtidsinsyn i risklandskapet genom interaktiva instrumentpaneler och analyser.

LogicGate Risk Clouds bästa funktioner

Hantera cyberrisker : Identifiera cyberrisker och utvärdera deras inverkan på ditt företags resultat. Samla in insiktsfulla rapporter och dela dem med intressenter.

Automatisera policyhanteringen : Automatisera alla delar av ditt efterlevnadsprogram, från utkast till godkännande.

Effektivisera interna revisioner: Använd fördefinierade arbetsflöden för att granska interna processer och tilldela dokumentationsförfrågningar till lämpliga teammedlemmar.

Begränsningar för LogicGate Risk Cloud

LogicGate Risk Cloud erbjuder uppskattningar av små eller inga dataförluster (data relaterade till finansiella eller andra typer av förluster som en organisation upplever i samband med riskhantering) för att genomföra riskanalyser.

Priser för LogicGate Risk Cloud

Anpassad prissättning

LogicGate Risk Cloud – betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

6. StandardFusion (Bäst för att effektivisera efterlevnadshantering)

via StandardFusion

Om din organisation är verksam inom en starkt reglerad bransch som hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, tillverkning, offentlig förvaltning eller fordonsindustri, är riskhantering i företaget av största vikt.

StandardFusions GRC-programvara hjälper dig att integrera GRC-komponenter för att öka förtroendet och konsolidera verksamheten i hela organisationen. Programvaran uppmuntrar samarbete genom redigering i realtid och automatiserade godkännandearbetsflöden, vilket säkerställer effektiv policyutveckling och implementering.

StandardFusions bästa funktioner

Incidenthantering: Få detaljerad insikt i incidenter. Förhindra dataintrång och hantera incidenter proaktivt.

Automatisering: Använd automatiserade arbetsflöden för att spåra och logga alla dina efterlevnadsrelaterade aktiviteter för att upptäcka oegentligheter i efterlevnaden av policyer.

Policyhantering: Utnyttja plattformens inbyggda redigerare för att skapa policyer. Använd automatiserade godkännandearbetsflöden för snabb godkännande.

Begränsningar för StandardFusion

Uppgiftsmeddelanden kan inte anpassas

StandardFusion-prissättning

Anpassad prissättning

StandardFusion-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

7. NAVEX One (Bäst för enhetlig styrning och riskminimering från tredje part)

via NAVEX

NAVEX One är en policyhanteringsprogramvara som erbjuder en integrerad plattform för företag att hantera olika aspekter av hela policyhanteringscykeln.

För att hantera interna och externa affärsrisker och prioritera efterlevnad på en och samma plattform ger detta policyhanteringssystem för företag dig en 360-graders överblick över dina befintliga processer, anställda och tredjepartsleverantörer.

Genom att utnyttja avancerad analys ger NAVEX One organisationer möjlighet att mäta policyers effektivitet, identifiera potentiella sårbarheter och fatta datadrivna beslut. Dessutom förbättrar programvarans fokus på användarupplevelse och tillgänglighet dess användbarhet för både policyadministratörer och anställda.

NAVEX One bästa funktioner

Centraliserad efterlevnadshubb: Övervaka medarbetarnas efterlevnadsaktiviteter från en enda källa.

Leverantörsriskhantering : Visualisera alla risker eller incidenter som är förknippade med tredjepartsleverantörer.

Utbildning i etik och efterlevnad: Utbilda medarbetarna i viktiga risk- och efterlevnadsscenarier genom engagerande utbildningsmoduler.

Begränsningar för NAVEX One

Gränssnittet är komplicerat och inte särskilt användarvänligt.

Rapporteringen är klumpig och ointuitiv, vilket gör det svårt att få fram detaljerad information.

Priser för NAVEX One

Anpassad prissättning

NAVEX One-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Läs mer: Hur man använder AI för dokumentation

8. LogicManager (bäst för riskhantering i företag)

via LogicManager

När jag undersökte verktyg för policyhantering testade jag också LogicManager, ett populärt program för riskhantering i företag. Den SaaS-baserade produkten gör det möjligt för företag att förutse potentiella problem och risker genom att övervaka högriskområden i flera avdelningar.

Dess förmåga att koppla policyer till specifika risker, automatisera arbetsflöden och generera insiktsfulla rapporter gör det möjligt för organisationer att proaktivt identifiera och hantera potentiella problem.

LogicManagers bästa funktioner

Hantera interna revisioner : Studera olika avdelningar i din organisation för att förstå och prioritera revisionsområden baserat på deras risknivå.

Kontrollera finansiell rapportering : Hantera finansiella risker och säkerställ korrekt finansiell rapportering genom att övervaka fel, bedrägliga transaktioner och felaktig förvaltning av medel.

Upprätthåll ansvarsskyldigheten med uppgiftsfördelning: Fördela, spåra och slutför alla : Fördela, spåra och slutför alla projektets efterlevnadsuppgifter

Begränsningar för LogicManager

Programvaran saknar standardmallar och AI-driven assistans.

Priser för LogicManager

Anpassad prissättning

LogicManager-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. EisenVault (Bäst för effektiv dokumenthantering)

via EisenVault

EisenVault är en säker plattform för dokumenthantering som används för att spåra och hantera viktiga affärsdokument såsom personalhandböcker, uppförandekoder, företagslicenser och juridiska avtal.

Den kan hantera stora volymer tekniska dokument som AutoCAD-filer, kontrakt och manualer. Verktyget erbjuder också sömlös integration med ERP-system som SAP och ger offlineåtkomst för fjärrteam.

Dessutom utmärker sig EisenVault inom versionshantering av dokument, sökfunktioner och revisionsspår, vilket säkerställer policydokumentens integritet och efterlevnad. Även om det inte enbart är ett verktyg för policyhantering, gör dess starka dokumenthanteringsgrund det lämpligt för hantering av policyer.

EisenVaults bästa funktioner

Digitalisera dokument : Skanna och ladda upp kopior av viktiga dokument istället för att skriva ut dem varje gång.

Automatisera rutinuppgifter: Integrera EisenVault med dina CRM-, ERP- eller andra äldre system med hjälp av RPA (robotiserad processautomation). Automatisera repetitiva uppgifter och fokusera på att slutföra uppgifter som verkligen betyder något.

Förbättra synligheten i policydokument: Använd funktionen för optisk teckenigenkänning för att skanna dina digitala dokument och extrahera relevant information.

Begränsningar för EisenVault

EisenVaults mobilapp har begränsad funktionalitet.

Priser för EisenVault

Anpassad prissättning

EisenVault-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

💡Proffstips: Skapa omfattande, lättförståelig dokumentation om ditt företags policyer, vision och värderingar med hjälp av mallar för personalhandböcker. Fyll bara i rätt information i de fördefinierade avsnitten så har du allt du behöver för att dina anställda ska lyckas i sina roller i ett centraliserat dokument.

10. RLDatix (Bäst för efterlevnad av hälso- och sjukvårdsregler och riskhantering)

via RLDatix

RLDatix är en GRC-plattform som identifierar risker och förbättrar vårdorganisationers operativa effektivitet. Du kan använda plattformen för att säkra patientjournaler, hantera incidenter och övervaka patientsäkerhetsmått.

Dess unika funktioner inkluderar ett starkt fokus på dokumentlivscykelhantering, vilket möjliggör effektiv skapande, granskning och lagring av policyer. Plattformen utmärker sig genom att tillhandahålla ett centraliserat, sökbart arkiv som säkerställer enkel åtkomst till viktig information.

RLDatix bästa funktioner

Hantera kontrakt på ett enda ställe: Centralisera kontraktshanteringen och använd mallar för att standardisera kontrakt och avtal för Centralisera kontraktshanteringen och använd mallar för att standardisera kontrakt och avtal för processstandardisering.

Skapa och dela policydokument: Arbeta tillsammans med ditt team för att skapa efterlevnadsprogram och koppla dem direkt till de standarder som fastställts av ackrediteringsföretag inom hälso- och sjukvården.

Analysera vårdprocesser och händelser: Identifiera brister i patientvården och hantera händelser på rätt sätt för bättre resultat med hjälp av inbyggda rapporter och instrumentpaneler.

RLDatix begränsningar

Backend-konfigurationen för plattformen är komplicerad.

RLDatix har en anteckningsfunktion, men det finns en teckenbegränsning på 255 tecken, vilket gör det svårt att lägga till detaljerad information.

RLDatix

Anpassad prissättning

RLDatix betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Läs mer: 10 mallar för uppförandekod för anställda i Word och ClickUp

Effektivisera din policyhanteringsprocess med ClickUp

Policyhantering är en viktig process för att säkerställa att din organisation fungerar säkert och tryggt genom att följa lämpliga interna och externa styrningsstandarder.

Som med allt annat kan lite teknisk hjälp göra stor skillnad när det gäller att effektivisera din policyhanteringsprocess och se till att inget viktigt faller mellan stolarna.

Jag rekommenderar ClickUp, ett omfattande system för projekt- och policyhantering, för att centralisera och konsolidera dina policyhanteringsinsatser.

ClickUp erbjuder flera funktioner som dokument, uppgifter, AI-driven assistent, versionskontroll och fördefinierade mallar som dina policyansvariga kan använda för att skapa, godkänna och följa policyramverk.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och uppgradera din policy- och efterlevnadshantering.