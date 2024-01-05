De 10 bästa produktivitetsböckerna som kan förändra ditt arbete 2025

Med pressen att göra mer på mindre tid har det blivit oerhört värdefullt att hitta sätt att bli mer produktiv.

American Psychological Association fann att 71 % av yrkesverksamma känner sig stressade under arbetsdagen, vilket gör det svårt att vara effektiv när kraven är ständiga.

Problem som prokrastinering, informationsöverflöd och dålig tidshantering påverkar produktiviteten negativt. Detta leder till stress och ångest eller får dig till och med att överväga att byta jobb, vilket framgår av undersökningen ovan.

Vägen till förändring går dock längre än att bara erkänna dessa hinder – det handlar också om att förse sig med de bästa produktivitetsverktygen för att övervinna dem.

Vi har samlat några av de bästa produktivitetsböckerna åt dig. Välj en bok som tilltalar dig för att lära dig experttips och den överraskande enkla sanningen bakom extraordinära resultat.

De 10 bästa rekommenderade böckerna om produktivitet

1. How to be a Productivity Ninja: Worry Less, Achieve More and Live What You Do av Graham Allcott

via Amazon

Om boken

Författare: Graham Allcot

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 11 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 368

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

I sin bok betonar Graham Allcot, grundare av Think Productive, vikten av uppmärksamhetshantering för produktiviteten. Han fokuserar på ekvationen: ”Tid + rätt uppmärksamhet och fokus = utfört arbete. ”

Allcot introducerar idén om att bli en ”produktivitetsninja” genom att betona egenskaper som att behålla ett lugnt sinne, vara beslutsam i sina uppgifter och använda raffinerade arbetsflöden som kraftfulla verktyg.

Denna bok riktar sig till kroniska prokrastinatorer, multitaskare och personer som drunknar i överfulla inkorgar. Den ger tips och tekniker som hjälper dig att hålla dig lugn, slutföra dina uppgifter och maximera din tid för produktiva aktiviteter istället för att skjuta upp saker.

Allcot presenterar CORD-modellen (Capture and collect, Organize, Review, Do) som produktivitetsninjans hemliga vapen och delar med sig av praktiska råd och övningar som hjälper dig att bemästra dessa tekniker.

”Hur väl du skyddar och använder din uppmärksamhet avgör din framgång.”

Hur man blir en produktiv ninja – viktiga punkter

Din uppmärksamhet är en värdefull valuta, så använd den klokt.

Det bästa sättet att få saker gjorda är att göra dem.

Vad läsarna säger

”Det här är min favoritbok sedan Getting Things Done av David Allen. Enkla tekniker för att rensa huvudet och skapa ett system du kan lita på. Jag gillar särskilt analogierna, som att tänka på hur man ska göra arbetet i förväg, så att arbetet blir lika enkelt som att lägga körsbär på en paj.”

2. Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World av Cal Newport

via Amazon

Om boken

Författare: Cal Newport

Utgivningsår: 2016

Beräknad lästid: 10 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 304

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Deep Work av Cal Newport är en engagerande djupdykning i produktivitet i dagens snabba värld.

Newport menar att för att lyckas i dagens konkurrensutsatta värld krävs intensivt arbete – utan distraktioner och med hög koncentration.

I början av boken gör Newport en tydlig åtskillnad mellan djup och ytligt arbete, och använder exempel från verkliga livet för att guida dig i att prioritera djupt arbete för att uppnå fokuserad framgång.

Den andra delen av boken erbjuder strategier för att utveckla djupa arbetsvanor, inklusive 4Dx-principer (4 Disciplines of Execution) som

Arbeta intensivt

Omfamna tristessen

Sluta med sociala medier

Töm det grunda vattnet

När du har läst klart kommer du att vara motiverad att ägna mer tid åt meningsfullt arbete och utveckla produktiva vanor genom fokuserad framgång.

”Vad vi väljer att fokusera på och vad vi väljer att ignorera – spelar en avgörande roll för vår livskvalitet.”

Deep Work – viktiga slutsatser

Multitasking och distraktioner är produktivitetens fiender

Att planera både arbete och fritid är viktigt för att återfå energi.

Vad läsarna säger

”En fantastisk bok med praktiska taktiker för att uppnå ett djupt arbetstillstånd på ett konsekvent sätt. Jag kommer att använda dessa tips framöver.”

3. Organize Tomorrow Today: 8 sätt att omskola ditt sinne för att optimera prestationen på jobbet och i livet av Dr. Jason Selk och Tom Bartow

via Amazon

Om boken

Författare: Dr Jason Selk & Tom Bartow

Utgivningsår: 2015

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Medelnivå

Antal sidor: 240

Betyg: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

I ”Organize Tomorrow Today” presenterar Dr Jason Selk och Tom Bartow en lättförståelig guide som utforskar framgångsrika vanor. De erbjuder åtta effektiva metoder för att omforma ditt sinne för stressfri produktivitet både i arbetet och i livet.

Med bakgrund inom idrott, psykologi och ekonomi ger författarna praktiska råd, exempel från verkliga livet och vägledning för personlig utveckling. Detta hjälper dig att odla positiva vanor, följa dina dagliga framsteg och förbättra dina kommunikationsförmågor.

Denna produktivitetsbok erbjuder praktiska råd om du söker produktivitetstips och organisatoriska råd.

”Storhet bygger på att konsekvent göra saker som andra inte kan eller vill göra. Enkelt uttryckt handlar framgång inte om att vara briljant. Det handlar om att vara konsekvent.”

Organisera morgondagen idag – viktiga punkter

Uppmuntra vanan att skapa rutiner och system för ett fokuserat liv.

Omfamna din unikahet och undvik ursäkter för att sticka ut och utmärka dig.

Vad läsarna säger:

”Det här är en av de bästa självhjälpsböckerna jag någonsin läst! Den har redan hjälpt mig på jobbet med min uppskjutande och organisering! Det här är en bok jag behöver läsa om varje år!”

4. Hur man slutar skjuta upp saker: En enkel guide till att bemästra svåra uppgifter och bryta vanan att skjuta upp saker av S. J. Scott

via Amazon

Om boken

Författare: S. J. Scott

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 4 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 158

Betyg: 4,2/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

”How to Stop Procrastinating” är din bästa vän när det gäller att bryta den irriterande vanan att skjuta upp saker. Oavsett om du ibland skjuter upp saker eller är en fullfjädrad proffs på att lämna allt till sista minuten, så är den här boken något för dig.

I denna bok presenterar S. J. Scott en enkel, stegvis plan för att bekämpa prokrastinering i alla delar av livet. Han nöjer sig inte med att bara prata om det, utan går på djupet med varför prokrastinering är så negativt – tänk på dåliga betyg, undermåliga arbetsprestationer och till och med ekonomiska problem.

Boken lär dig vanor som motverkar uppskjutande och ger dig tips för vardagen, som 25-5-regeln, knep för att sätta motiverande mål och sätt att säga nej på ett elegant sätt utan att vara en glädjedödare.

”Ju mer tid och ansträngning det tar att utföra en uppgift, desto svårare är det att komma igång.”

Hur man slutar skjuta upp saker – viktiga punkter

Gör en daglig genomgång på 5–10 minuter

Ta ansvar för dina uppgifter

Vad läsarna säger

”En uppfriskande användbar och underhållande bok från mästaren på självförbättring, som fortsätter att hitta nya sätt att inspirera och uppmuntra sina läsare med enkla men kraftfulla råd om hur man skapar vinnande vanor.”

5. De sju vanorna för högpresterande människor: Kraftfulla lärdomar om personlig förändring av Stephen R. Covey

via Amazon

Om boken

Författare: Stephen R. Covey

Utgivningsår: 1989

Beräknad lästid: 15 timmar

Rekommenderad nivå: Medelnivå

Antal sidor: 381

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Coveys bok "The 7 Habits of Highly Effective People" (De sju vanorna hos mycket effektiva människor) publicerades 1989 och har sålt i över 25 miljoner exemplar. Den är en tidlös guide för att uppnå maximal effektivitet.

Covey fokuserar på ”karaktärsetik” och ger dig sju vanor som hjälper dig att gå från beroende till ömsesidigt beroende.

Här finns inga snabba lösningar. Covey fokuserar på att göra långsiktiga beteendeförändringar och förändra dina uppfattningar för att åstadkomma personlig utveckling och framgång.

Denna bok ger en ram för att utveckla hälsosamma vanor och erbjuder viktiga lärdomar som hjälper dig att engagera dig i förnyelseaktiviteter och identifiera viktiga områden för personlig utveckling.

”Nyckeln är inte att prioritera det som står på din agenda, utan att planera in dina prioriteringar.”

De 7 vanorna hos mycket effektiva människor – viktigaste punkterna

Fokusera på det du kan kontrollera snarare än det du inte kan kontrollera.

Fatta beslut och prioritera åtgärder utifrån dina mål och syften i livet.

Vad läsarna säger

”Coveys bok är inte bara en praktisk guide till bättre vanor, utan förändrar också din syn på hur dina val, både fysiska och mentala, kan förändra din väg till det bättre eller sämre. Ofta är vi inte ens medvetna om våra dagliga vanor. Vi fortsätter helt enkelt med våra liv utan att tänka på vissa av våra val. Men när du läser Coveys bok granskar du både dina personliga och professionella vanor.”

6. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less av Greg Mckeown

via Amazon

Om boken

Författare: Greg McKeown

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 8 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 272

Betyg: 4,1/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

I en värld full av informationsöverflöd och otaliga alternativ uppmanar Greg McKeowns bok dig att skära bort det oväsentliga och koncentrera dig på att bidra mest möjligt till det väsentliga – det disciplinerade strävandet efter mindre.

Boken presenterar fem centrala idéer och betonar vikten av att sluta försöka göra allt och istället omfamna essentialism. Den uppmuntrar till att ersätta falska antaganden med tre grundläggande sanningar:

Jag väljer vad jag gör Det är bara några få saker som spelar roll Jag kan göra vad som helst, men inte allt.

Det här är inte en typisk bok om tidshantering eller produktivitet, utan en strukturerad disciplin som hjälper dig att identifiera vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Och om du söker en tydlig väg till stressfri produktivitet och tillfredsställelse, läs Essentialism för extraordinära resultat.

”Ibland är det du inte gör lika viktigt som det du gör”

Viktiga punkter om essentialism

Sätt tydliga gränser i ditt liv

Gör färre saker bättre

Vad läsarna säger

”Denna bok utmanar dig att bara göra det som är viktigt i ditt liv och eliminera resten. Målet är ”mindre men bättre”, vilket uppnås genom att fokusera på det väsentliga, inte det oväsentliga. ”

7. Free to Focus av Michael Hyatt

via Amazon

Om boken

Författare: Michael Hyatt

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 8 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 250

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Letar du efter ett enkelt och effektivt produktivitetssystem för att klargöra prioriteringar och fokusera på ditt arbete? Michael Hyatt har lösningen för dig!

”Free to Focus” introducerar ett banbrytande synsätt på produktivitet och utmanar den vanliga uppfattningen att det bara handlar om att göra mer på mindre tid.

Med ett beprövat system som stöds av över 25 000 yrkesverksamma guidar Hyatts trestegsformel – Stop, Cut, Act – dig att filtrera uppgifter, eliminera onödiga saker, hantera avbrott och sätta gränser för ökad fokus och effektiva resultat i en distraherad värld. Denna banbrytande bok hjälper dig att komma närmare dina mål samtidigt som du minskar stressen.

”Om du vill behärska din schemaläggning, öka din effektivitet och produktivitet och skapa mer utrymme i ditt liv för de saker du bryr dig om, måste du lära dig att fokusera.”

Free to Focus – viktiga slutsatser

Lär dig kraften i ja eller nej för att fokusera bättre

Planera ditt liv först och anpassa sedan ditt arbete efter dina livsstilsmål.

Vad läsarna säger

”Den enklaste vägen till mer tid med dem och det vi älskar!”

8. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time av Jeff Sutherland

via Amazon

Om boken

Författare: Jeff Sutherland

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 258

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

"Scrum" av Jeff Sutherland handlar inte bara om rugbyformationer. Det är ett banbrytande ramverk för teamprestanda som skapades 1993. Denna bok utforskar filosofin och de olika tillämpningarna av Scrum bortom teknik eller arbetsplatsen.

I boken får du ta del av verkliga exempel och fallstudier som illustrerar hur implementeringen av Scrum kan revolutionera ditt arbetssätt, göra teamen mer effektiva och leverera snabbare resultat.

Oavsett om det gäller affärer, utbildning eller att förbättra din effektivitet, ger denna bok värdefull vägledning om hur du tillämpar Scrum-principerna för att uppnå bättre resultat på kortare tid.

”Scrum Master, den person som ansvarar för att driva processen, ställer tre frågor till varje teammedlem: 1. Vad gjorde du igår för att hjälpa teamet att slutföra sprinten? 2. Vad kommer du att göra idag för att hjälpa teamet att slutföra sprinten? 3. Vilka hinder står i vägen för teamet? Det är allt.”

Scrum – viktiga punkter

Ett regelbundet feedbacksystem är avgörande för att hålla ditt produktivitetsprojekt på rätt spår.

Effektiv projektledning handlar om att främja bra lagarbete.

Vad läsarna säger

”Den här boken förklarar inte bara varför Scrum fungerar, utan gör det också med hjälp av enkla och engagerande exempel. Det är också trevligt att se hur Scrum används för att lösa mer än bara mjukvaruproblem.”

9. Extreme Productivity: Boost Your Results, Reduce Your Hours av Robert Pozen

via Amazon

Om boken

Författare: Robert Pozen

Utgivningsår: 2012

Beräknad lästid: 10 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 304

Betyg: 4,1/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)

I denna lättlästa bok ger författaren värdefulla insikter om hur du maximerar produktiviteten samtidigt som du balanserar ditt yrkesliv och privatliv.

Med sin expertis som professor vid Harvard Business School och framgångsrik ordförande för ett globalt finansbolag förespråkar Robert Pozen en övergång från att fokusera på arbetade timmar till att prioritera resultat.

Pozens raka tillvägagångssätt förenklar dagliga rutiner, prioriterar målsättning, förbättrar beslutsfattandet och undviker onödig uppmärksamhet på mindre uppgifter. Boken behandlar professionell produktivitet och erbjuder vägledning om personlig kompetensutveckling och effektiv relationshantering.

Om du letar efter praktiska strategier från någon som förstår komplexiteten i att upprätthålla produktivitet inom olika områden i livet, är Extreme Productivity ett måste.

”För att tillämpa den allmänna principen om aktiv läsning bör du följa en trestegsprocess: 1. Förstå läsningens struktur. 2. Läs inledningen och avslutningen. 3. Skumma igenom början av styckena.”

Extreme Productivity – viktiga punkter

Prioritera uppgifter med stor påverkan framför uppgifter med låg prioritet.

En sund balans mellan arbete och privatliv är avgörande för det allmänna välbefinnandet.

Vad läsarna säger

”En livsavgörande bok – som täcker allt från arbete till fritid, familj och vänner. Pozen täcker många områden med sina råd – och allt är användbart. En fantastisk bok som hamnar på min lista över favoriter.”

10. 23 Anti-Procrastination Habits: How to Stop Being Lazy and Get Results In Your Life av S. J. Scott

via Amazon

Om boken

Författare: S. J. Scott

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 4 timmar

Rekommenderad nivå: Medelnivå

Antal sidor: 116

Betyg: 4,2/5 (Amazon) 3,6/5 (AbeBooks)

Har du någonsin hört dig själv säga: ”Jag gör det senare”? Den här boken är till för att ändra på det.

Scott inser att det är svårt att undvika att skjuta upp viktiga uppgifter, vilket leder till stress och oavslutade ärenden. Nyckeln är att utveckla en ”anti-prokrastineringsmentalitet” genom praktiska och rätt produktivitetsvanor som främjar konsekvent handling och förebygger stress.

Denna bok hjälper dig att skapa goda vanor som ger dig möjlighet att ta kontroll över dina att göra-listor och omvandla intentioner till handling.

”Det är inte så svårt att sluta skjuta upp saker. Allt du behöver göra är att ta till dig samma vanor som otaliga framgångsrika människor använder sig av och göra dem till en del av din rutin.”

23 vanor mot uppskjutande – viktiga punkter

Börja i liten skala och bygg upp momentum

Fokusera på resultatet snarare än processen

Vad läsarna säger

”En snabb läsning med några bra tips. Denna bok ger grundläggande information om olika tekniker och steg för att sluta skjuta upp saker.”

Fördelarna med att läsa produktivitetsböcker

Fördelarna med att läsa produktivitetsböcker sträcker sig längre än att få mer gjort och utveckla goda vanor. Dessa litterära pärlor erbjuder många insikter, strategier och praktiska tips för att öka din personliga och professionella effektivitet.

Här är några viktiga fördelar med att läsa produktivitetsböcker:

Tidshanteringsfärdigheter: Lär dig att hantera tiden effektivt med dessa böcker, som ger praktiska råd om tidsblockering, prioritering och hur man skapar effektiva scheman för att maximera produktiviteten.

Öka effektiviteten: Gör saker smartare och snabbare i vardagen med beprövade tekniker för att effektivisera uppgifter och uppnå bättre resultat.

Förändrad inställning: Många produktivitetsböcker uppmuntrar läsarna att anta en positiv och proaktiv inställning till utmaningar och se motgångar som möjligheter till utveckling. Denna förändrade synvinkel hjälper dig att leva ett meningsfullt liv och utveckla en tillväxtorienterad inställning.

Förbättrad fokus och koncentration: Förbättra din fokus och koncentration med produktivitetsböcker, vilket leder till bättre engagemang i uppgifterna och bättre minne.

Insikter om framgång: Dessa böcker ger värdefulla inblickar i framgångsrika personers tankesätt, motiverar, inspirerar och erbjuder praktiska idéer för att förbättra produktiviteten.

Det var våra rekommendationer! Vi vet att kunskap är avgörande. Insikterna i produktivitetsböckerna kan ha en betydande inverkan på ditt arbete och privatliv och hjälpa dig att eliminera produktivitetshämmande faktorer.

Så varför inte ta det ett steg längre? Stärk dig själv med de bästa produktivitetsapparna för effektiv projektledning och optimering av arbetsflödet.

Öka produktiviteten med ClickUp

ClickUp

ClickUp Project Management Software: En titt på dess användargränssnitt

ClickUp är det ultimata produktivitetsverktyget som smidigt samlar allt ditt arbete i olika appar i ett gemensamt arbetsutrymme.

Från att brainstorma idéer och hantera din att göra-lista till att anpassa processer och automatisera rutinuppgifter – ClickUps projektledningsfunktioner har allt du behöver. Denna allt-i-ett-plattform förbättrar produktiviteten med anpassade vyer, ClickUp AI-automatisering och många andra funktioner.

ClickUp för teamen närmare varandra med sammankopplade arbetsflöden, dokument, realtidsdashboards och mycket mer – så att alla kan arbeta snabbare, smartare och spara tid.

ClickUps produktivitetsfunktioner

Centraliserad uppgiftshantering: Hantera dina uppgifter med Hantera dina uppgifter med ClickUp Tasks . Skapa, organisera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt. Anpassa detaljerna för deluppgifter, ange förfallodatum och tilldela ansvar för att säkerställa tydlighet och ansvarsskyldighet.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med uppgiftshantering som kan anpassas efter alla behov.

Prioritera uppgifter: Effektivisera ditt arbetsflöde med Effektivisera ditt arbetsflöde med ClickUps funktioner för uppgiftsprioritering . Med fyra prioritetsflaggor (Brådskande, Hög, Normal och Låg) kan du effektivt kommunicera uppgifters brådskande karaktär och vikt för en smidigare projektledningsprocess. Ställ in filter baserat på förfallodatum och prioriteringar. Fokusera på de mest kritiska och brådskande uppgifterna i ditt arbetsflöde, planera din tid och fokusera på uppgifter med hög prioritet.

Filtrera din listvy efter status, prioritet, ansvarig eller valfritt anpassat fält för att bättre anpassa uppgiftslistorna efter dina behov.

Dynamisk att göra-lista: Håll ordning och effektivitet med Håll ordning och effektivitet med ClickUps att göra-lista som möjliggör uppgiftshantering på olika enheter och garanterar ständig tillgänglighet. Anpassningsalternativen, inklusive formatering och uppgiftslänkning, ger en personlig upplevelse. Checklista-mallar hjälper dig att spara tid och utföra alla dina återkommande uppgifter med lätthet, vilket gör denna funktion till ett robust verktyg för en systematisk approach till att slutföra alla dina uppgifter.

ClickUp-mall för kvalitetskontroll

ClickUps mall för självomsorgsplan är utformad för att göra det enklare att skapa, följa upp och upprätthålla en välbalanserad självomsorgsrutin.

Smart tidrapportering: Använd Använd ClickUps tidrapporteringsfunktion för att förbättra din tidshantering. Inget mer krångel – spåra tid snabbt, ange uppskattningar och skriv anteckningar, oavsett om du använder din dator, mobil eller webbläsare. Den har en global timer som låter dig hoppa mellan uppgifter utan ansträngning. Det finns ännu mer – ClickUp synkroniseras sömlöst med dina favoritappar för tidrapportering, som Toggl och Harvest, och hjälper dig att hålla ordning med funktioner som anteckningar, etiketter och fakturerbar tidrapportering.

ClickUp gör det enkelt att spåra tiden så att du kan fokusera på ditt arbete. Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig.

Låt din produktivitet nå nya höjder

Du känner till talesättet: Kunskap är makt. Använd insikterna från dessa böcker för att skapa produktiva vanor och nå personlig och professionell framgång i denna distraherande värld.

Nu när du har kunskapen och verktygen, registrera dig på ClickUp idag för att få tillgång till produktivitetsverktyg, mallar för dagliga planerare och över 1 000 integrationer. Sätt det du lärt dig i praktiken med ClickUp!