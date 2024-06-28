Eat the Frog-tekniken: Gå från att frukta till att göra!

Har du någonsin stött på en oändlig att göra-lista som varit så överväldigande att du inte vetat var du ska börja? Du kämpar för att fokusera på varje uppgift på listan, men verkar inte kunna samla energi. Samtidigt närmar sig dina deadlines, vilket gör att du känner dig stressad och utmattad.

Om du någonsin har känt så, vet att hjälp finns till hands. Vi har ett effektivt sätt att övervinna en sådan skrämmande situation – Eat The Frog-tekniken.

Eat The Frog-tekniken är en snabb lösning som hjälper dig att bryta din uppskjutningsvana! Låt oss visa dig ett par saker om Eat The Frog-tekniken och hur du kan använda den för att förvandla din dag från kaotisk till lugn och produktiv.

Vad är Eat The Frog-tekniken?

Eat The Frog är en prioriterings- och produktivitetsmetod som uppmuntrar människor att ta itu med de svåraste uppgifterna först.

Målet är att identifiera en utmanande uppgift för dagen (grodan) och slutföra den (äta den), helst direkt på morgonen. Då är du redo för en produktiv dag. Om du har två brådskande uppgifter, identifiera den mest brådskande, dvs. den största grodan, och ta itu med den först.

Denna metod motverkar lusten att skjuta upp stora och viktiga uppgifter. Ju längre du väntar, desto mer överväldigande blir de – ibland till den grad att du inte vill ta itu med dem alls!

Eat The Frog-tekniken hjälper dig att övervinna mentala hinder och ger dig en positiv inställning så att du kan ta tillvara på dagen.

Historien bakom Eat The Frog-tekniken

Ursprunget till Eat The Frog-metoden är ganska oklart, men vi har gjort lite efterforskningar för att ta reda på det.

Det är allmänt känt att den franske författaren Nicolas Chamfort skrev följande på 1790-talet:

M. de Lassay, en mycket njutningslysten man, men med stor kunskap om samhället, sa att vi borde svälja en padda varje morgon för att stärka oss mot avskyn för resten av dagen när vi måste tillbringa den i samhället.

M. de Lassay, en mycket njutningslysten man, men med stor kunskap om samhället, sa att vi borde svälja en padda varje morgon för att stärka oss mot avskyn för resten av dagen när vi måste tillbringa den i samhället.

Översatt från franska till engelska

Vissa tror att den amerikanske författaren Mark Twain sa något liknande med en extra fotnot:

Om du måste äta en groda, titta inte för länge på den. Om du måste äta två grodor, ät inte den mindre först.

Om du måste äta en groda, titta inte för länge på den. Om du måste äta två grodor, ät inte den mindre först.

Hur som helst blev essensen i dessa citat inspirationen bakom produktivitetsstrategin.

Snabbspola fram till 2001, när författaren Brian Tracy, specialiserad på personlig utveckling, populariserade denna produktivitetsmetod i sin bok Eat That Frog! Han utvecklade konceptet och delade med sig av praktiska strategier för att leva efter ideologin. Hittills har denna bok varit i framkant när det gäller att driva produktivitet.

Lästips: Eat That Frog! Av Brian Tracy

Omslag till Eat That Frog! av Brian Tracy via Goodreads

Boken Eat That Frog! av Brian Tracy är en kort, saklig läsning som innehåller en rad specifika, praktiska tips som vem som helst kan tillämpa. Här är vad som utmärker Eat That Frog!:

Enkelt och effektivt : Metaforen "äta grodan" är inte något man kan glömma bort. Det är en tydlig, minnesvärd och kraftfull teknik för att ta itu med de viktigaste uppgifterna först.

Övervinna uppskjutande : Tracy delar med sig av sina insikter om psykologin bakom uppskjutande och erbjuder praktiska strategier för att övervinna det.

Praktiska steg : Boken utforskar vissa teoretiska begrepp, men Tracy ger också praktiska steg som du kan använda direkt. Oavsett om det är ABCDE-metoden för prioritering och produktivitet eller tidsblockering för : Boken utforskar vissa teoretiska begrepp, men Tracy ger också praktiska steg som du kan använda direkt. Oavsett om det är ABCDE-metoden för prioritering och produktivitet eller tidsblockering för effektiv tidshantering (en livräddare i vissa projekt!).

Snabb och lättläst: Låt oss vara ärliga, vissa självhjälps- eller produktivitetsböcker är långtråkiga och moraliserande. Om du kände dig motiverad att läsa en hel bok, skulle du ens läsa om prokrastinering? Av den anledningen kommer du att uppskatta bokens koncisa stil; de drygt 120 sidorna flyger förbi.

Är det en mirakelkur för alla problem? Förmodligen inte. Man måste trots allt vara fast besluten att äta grodor. Du måste alltså aktivt delta i att implementera tekniker för att övervinna prokrastinering och öka produktiviteten. Men det är en utmärkt guide för att nå dit.

I den här bloggen hittar du några citat från boken. De är kraftfulla och insiktsfulla och kommer förhoppningsvis att träffa rätt hos dig.

Grundläggande principer för Eat The Frog-tekniken

Hur tekniken Eat The Frog fungerar kan sammanfattas i följande grundläggande principer:

Prioritera uppgifter: Eat The Frog är en prioriteringsteknik. Så säg adjö till din slumpmässiga att göra-lista! Identifiera den viktigaste uppgiften – den enda uppgiften – din största, fulaste groda som suger upp all din fokus och uppmärksamhet. Ta sedan ett djupt andetag och ta itu med den först. När du väl har klarat av de svåra uppgifterna kommer resten av din lista att kännas lätt, bekymmerslös och enkel.

Använd verktyg som ClickUp för att prioritera uppgifter och sedan Eat The Frog

Om du måste äta två grodor, ät den fulaste först. Det är ett annat sätt att säga att om du har två viktiga uppgifter framför dig, börja med den största, svåraste och viktigaste uppgiften först.

Om du måste äta två grodor, ät den fulaste först. Det är ett annat sätt att säga att om du har två viktiga uppgifter framför dig, börja med den största, svåraste och viktigaste uppgiften först.

Övervinna uppskjutande : Du måste övervinna uppskjutande för att äta grodan. När du bekämpar lusten att skjuta upp saker eliminerar du den hotande rädslan som kan hänga över dig hela dagen. Tänk på det som att riva av ett plåster, en kort stund av obehag följt av en våg av ren lättnad. Nu har du de mentala resurser som krävs för att klara av andra uppgifter.

Skapa momentum : När du väl har ätit en groda kan du helt enkelt inte sluta vid en (med grodor menar vi självklart de viktiga uppgifterna). Den mentala euforin av att ha slutfört en svår uppgift skapar momentum som ingenting annat. Det sätter en positiv ton för dagen, ibland för hela projektet, som gör att de andra uppgifterna verkar mindre skrämmande. Målet är att underhålla detta momentum medan du fortsätter att göra framsteg med de mindre uppgifterna

Behåll fokus : Att äta grodan är inte något för den som är ofokuserad eller lätt distraherad. Du måste hålla dig fokuserad på den enda viktiga uppgiften ända till sista tuggan. De andra grodorna kommer att kvaka från alla håll och kanter och kräva din uppmärksamhet. Bygg upp ett mentalt motstånd för att kunna fokusera helt på den enda grodan på din tallrik; resten får vänta.

Tidshantering: Som en : Som en strategi för tidshantering måste du vara realistisk när det gäller hur lång tid det kommer att ta att äta den där grodan. Lär dig att planera din dag så att du håller fast vid dina prioriteringar utan att underskatta uppgifter eller känna att du kämpar mot klockan.

Hantera din tid och arbetsbelastning med tidslinje-arbetsbelastningsvyn på ClickUp

Var konsekvent: Ingen blir en frog-eating-kännare över en natt. Det tar veckor, om inte månader, av övning för att identifiera viktiga uppgifter, ignorera inkommande meddelanden, skapa en praktisk tidsplan, hålla tempot uppe osv. Men ju mer du gör det, desto bättre blir du på det. Genom konsekventa framsteg kommer det snart att bli en självklarhet för dig. Så fortsätt även om det tar tid.

Regel: Kontinuerligt lärande är minimikravet för att lyckas inom vilket område som helst.

Regel: Kontinuerligt lärande är minimikravet för att lyckas inom vilket område som helst.

Vem bör äta grodan?

Vi rekommenderar dig att äta grodan tidigt på morgonen om du:

Vill du sluta skjuta upp saker?

Få mycket gjort utan att göra avkall på de viktigaste och mest prioriterade uppgifterna

Har du svårt att hålla dig till ett produktivitetssystem eller en rutin?

Har du svårt att bestämma vad du ska göra vid ett givet tillfälle?

Upplever du överväldigande känslor, förlamande obeslutsamhet eller arbetsbelastningsförlamning när du ser din att göra-lista?

Ett av de sämsta sätten att använda sin tid på är att göra något mycket bra som inte behöver göras alls.

Ett av de sämsta sätten att använda sin tid på är att göra något mycket bra som inte behöver göras alls.

Hur äter man en groda?

Nu förstår du de grundläggande principerna bakom Eat The Frog-tekniken och om det är rätt för dig att äta grodan. Det leder oss till nästa fråga – hur äter man egentligen grodan?

Här är en enkel guide i tre steg för att komma igång med denna teknik för prioritering och tidshantering:

Steg 1: Identifiera uppgifterna

Först måste du identifiera grodan. Det är din mest utmanande och viktigaste uppgift på dagens att göra-lista. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara den mest brådskande. En idealisk groda är en balans mellan viktighet, brådskandehet och komplexitet. Leta alltså efter en svår uppgift som kräver mer fokus och energi och som har en positiv dominoeffekt på din dag. Håll också utkik efter den uppgift som är mest benägen att skjutas upp.

Här är några frågor du kan ställa dig själv när du går igenom dagens att göra-lista för att identifiera denna svåra uppgift:

Vilken av dessa uppgifter känns mest som en kamp?

Vilken uppgift skulle, om den slutfördes först, ha störst positiv inverkan på din dag eller ditt projekt?

Vilken uppgift, om den lämnas ogjord, kommer att orsaka dig mest stress eller ångest senare under dagen?

Vilken uppgift kräver högst grad av mental klarhet och fokus?

Vilken uppgift är du mest benägen att skjuta upp under dagen?

Vilken uppgift stämmer bäst överens med ditt främsta mål för dagen?

Om du fortfarande har många uppgifter kvar, skapa en prioriterad lista. Den som står högst upp på listan är din groda. Begränsa dig till en groda per dag. Kom ihåg att fokus är nyckeln här, så lär dig att nedprioritera uppgifter där det är möjligt.

Alla skjuter upp saker. Skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande personer avgörs till stor del av vad de väljer att skjuta upp.

Alla skjuter upp saker. Skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande personer avgörs till stor del av vad de väljer att skjuta upp.

Här är ett kort exempel som visar hur du identifierar grodan.

Tänk dig att du har en presentation imorgon. Visst, att färdigställa presentationen är kanske den mest brådskande uppgiften. Men du känner dig överväldigad av tanken på att skriva en inledande mening. Det är ju trots allt den inledande meningen som fångar publikens intresse och sätter tonen för hela presentationen. Så det är den grodan du måste börja med.

När du har identifierat den svåra uppgiften använder du anpassade statusar i ClickUp för att märka den som en groda

Steg 2: Utförande av uppgifter

Nu när du har fångat grodan är det dags att njuta av den!

Här är vad du kan göra för att göra grodätningssessionen mer uthärdlig:

Bara börja: Ibland är det svåraste att komma igång (vi har alla varit där). Tänk inte för mycket, stressa inte och tveka inte. Ta bara ett djupt andetag och kasta dig in i det.

De mest värdefulla uppgifterna du kan utföra varje dag är ofta de svåraste och mest komplexa. Men vinsten och belöningen för att slutföra dessa uppgifter effektivt kan vara enorm.

De mest värdefulla uppgifterna du kan utföra varje dag är ofta de svåraste och mest komplexa. Men vinsten och belöningen för att utföra dessa uppgifter effektivt kan vara enorm.

Öva på tidsblockering: Försök att blockera de första arbetstimmarna i ditt dagliga schema för att ta itu med grodan direkt på morgonen. Denna tidsplaneringsstrategi ger maximal energi och oavbruten fokus för att ägna sig åt den viktiga uppgiften.

ClickUps arbetsbelastningsvy låter dig öva på tidsblockering för att äta grodor

Dela upp uppgifterna : Bara för att det är en groda betyder det inte att du måste äta upp den på en gång! Genom att dela upp den i mindre, hanterbara uppgifter känns den mindre skrämmande. Att nå delmålen hjälper dig att hålla fokus och motivationen uppe för att fortsätta tugga

Minimera distraktioner : Vi kan inte betona detta nog! Stäng av aviseringarna, stäng onödiga flikar på datorn och sluta multitaska. Du vill ge din fulla uppmärksamhet åt att sluka grodan.

Var förberedd: Du skulle inte gå in i strid utan vapen. Så varför skulle det vara annorlunda här? Se till att du har de resurser som krävs för att äta grodan. Effektiv : Du skulle inte gå in i strid utan vapen. Så varför skulle det vara annorlunda här? Se till att du har de resurser som krävs för att äta grodan. Effektiv resursanvändning gör det lättare för dig att äta grodan.

När allt är ordnat och i rätt ordning kommer du att känna dig mycket mer motiverad att sätta igång med jobbet.

När allt är ordnat och i rätt ordning kommer du att känna dig mycket mer motiverad att sätta igång med jobbet.

Kom ihåg att det kan kännas obekvämt att börja med de stora uppgifterna. Men när du väl har klarat av dem kommer du att ha den mentala energin och motivationen som krävs för att ta dig igenom de andra uppgifterna!

Låt oss återvända till exemplet där du skulle arbeta med din presentation. Du har upptäckt att att skriva inledningen skulle vara den groda du vill äta först. Så här kan du gå tillväga.

Vänta inte på att inspirationen ska slå till. Sätt dig framför ett tomt papper och ge dig själv 30 minuter – inga e-postmeddelanden, inga sociala medier, ingenting. Ha bara några artiklar eller citat om presentationens ämne till hands för att väcka idéer och kreativitet.

När du väl har värmt upp, tvinga dig själv att brainstorma några inledande meningar – Tracy kallar det för tvingad effektivitet. Skriv ner dina alternativ och låt din kreativitet flöda. Du kommer garanterat att träffa rätt snart.

Steg 3: Upprepa

Du måste utveckla en smak för att äta grodan. Vem gillar trots allt att fastna i de stora uppgifterna först?

Ju mer du övar på att identifiera och ta itu med grodor, desto bättre blir du på att prioritera uppgifter, hantera tid och övervinna prokrastinering. Här är vad du kan göra för att hålla dig konsekvent:

För en loggbok över dina "grodor" och hur du har klarat av dem. Denna logg hjälper dig att följa dina framsteg, upprätthålla motivationen och klara av andra grodor.

Unna dig något efter en frog-eating-session. Att fira dina framgångar förstärker positivt beteende och är en motivation att fortsätta

Definiera milstolpar på ClickUp och fira varje seger efter att du har ätit upp grodan!

Öva på medkänsla. Det finns dagar när du kanske inte lyckas äta grodan – säg till dig själv att det är okej. Att vara vänlig och tålmodig är en viktig motivationsfaktor

Varje gång du slutar sträva efter att bli bättre kommer du oundvikligen att bli sämre.

Varje gång du slutar sträva efter att bli bättre kommer du att bli sämre.

Det här är bara några saker du kan göra för att odla vanan att äta grodor. Vi kommer att dela med oss av fler tips senare om hur du kan bli bättre på att ta itu med de stora uppgifterna.

Fördelarna med Eat The Frog-tekniken

Metoden Eat The Frog erbjuder flera potentiella fördelar. Här är några av de viktigaste:

Strategiskt arbete

För att ta itu med de svåraste uppgifterna först måste du prioritera ditt arbete och fokusera helt på den aktuella uppgiften. En sådan strategi hjälper dig att odla en djup arbetsvanor där du koncentrerar dig på en enda uppgift och arbetar för att leverera högkvalitativa resultat för den. Detta djupa arbete sätter tonen för dagen och håller distraktioner borta.

Ökad produktivitet

Att erövra grodan under de tidiga arbetstimmarna gör att du känner dig mer produktiv. Samtidigt frigör det mental kapacitet och ger dig energi att ta itu med de återstående dagliga uppgifterna. Allt du behöver göra är att hålla igång momentumet, så kommer du att ha en produktiv dag utan ansträngning. Även om du inte uppnår något annat, har du ändå gjort den svåraste uppgiften – att äta grodan!

Mindre uppskjutande

Att bekämpa uppskjutande är hela poängen med Eat The Frog-tekniken. När du tar itu med den mest skrämmande eller överväldigande uppgiften direkt är det mindre troligt att du skjuter upp andra saker på din att göra-lista. Det hjälper dig att övervinna uppskjutande och neutraliserar dess effekt på hela ditt schema!

Effektiv tidshantering

Om tidsplanering inte är din starkaste sida kan Eat The Frog-metoden hjälpa dig att finslipa denna färdighet. Allt börjar med att uppskatta hur lång tid det tar att äta grodan, vilket är det som tar mest tid under dagen. Genom att räkna ut detta och prioritera proaktivt blir du bättre på att hantera din schemaläggning.

Känsla av kontroll

Alla gillar att ha kontroll över saker och ting på jobbet. Det gäller även din schemaläggning och din att göra-lista. Med Eat The Frog-tekniken tar du kontrollen. Du blir nämligen klar med de viktiga sakerna först, som kräver din odelade uppmärksamhet. Det hjälper dig att strukturera din dagliga planering. Att ha kontroll gör det möjligt att delegera mindre uppgifter eller omfördela resurser beroende på arbetsbelastning och tillgänglighet.

Allmänt välbefinnande

Att äta grodan är ett utmärkt sätt att förbättra humöret. För det första kommer du att känna dig nöjd när du har slutfört den viktigaste uppgiften. För det andra kan du planera i förväg och behålla kontrollen. Det viktigaste är att du genom att övervinna det värsta eliminerar all ångest eller andra mentala blockeringar som du kan utveckla kring uppgiften eller projektet. När du väl har svalt grodan kommer du att märka hur idéerna flödar och hur mycket lättare det är att få arbetet gjort!

Skarpare beslutsfattande

Brist på fokus och klarhet är produktivitetsdödare. De kan hindra beslutsprocessen. Men när du bestämmer dig för att äta grodan har du redan reserverat din mentala energi, fokus och klarhet för den stora uppgiften och delegerat uppgifter som inte är lika viktiga. När det är ur vägen blir det lättare att ta itu med allt annat med ett skarpare sinne. Ju mer du övar på det, desto bättre blir du på att identifiera dina grodor och fatta smartare beslut dag efter dag.

Bättre balans mellan arbete och privatliv

Att äta grodan är en bra vana som hjälper dig att uppnå den perfekta balansen mellan arbete och privatliv. Genom att slutföra alla dina dagliga uppgifter i tid och enligt schemat är det mindre troligt att du tar med dem hem. Dessutom har vi redan nämnt att det är något som höjer humöret. Du blir alltså mindre stressad eller orolig och mer motiverad.

Tips för att implementera Eat The Frog-metoden

Att experimentera med Eat The Frog-tekniken kan vara givande. Här är några värdefulla tips och tricks som går utöver grunderna för att verkligen få denna metod att fungera:

Var försiktig med förklädda grodor . Ibland kan även de enklaste uppgifterna vara en dold groda, eftersom de leder till en rad mer komplexa uppgifter. Att skriva ett e-postmeddelande för att begära viktig information kan till exempel vara en oförutsedd groda, snarare än att arbeta med en rapport som är beroende av den informationen.

Bearbeta grodorna i omgångar. Det gör det lättare att ta itu med flera projekt eller utmaningar som kräver liknande färdigheter eller tankesätt. Genom att slå ihop dem skapas ett arbetsflöde där du kan utnyttja ett fokuserat, djupt arbetstillstånd för att ta itu med dem en efter en och maximera effektiviteten

Använd ”5-minuters-tricket” när du känner dig överväldigad av en groda. Denna teknik tvingar dig att arbeta med uppgiften i bara fem minuter. Ofta är det just den knuff du behöver för att övervinna din uppskjutningsbeteende och bygga upp momentum.

Det här 5-minutersknep får dig tillbaka på rätt spår via Hagengrowth

Vi har pratat om att äta en levande groda direkt på morgonen – det kan fungera om du är morgonmänniska, men det gäller inte alla. Vi har alla stunder under dagen när vår koncentration och energi är som högst. Identifiera denna grodaätande zon och utnyttja dina naturliga energimönster för att öka produktiviteten

Oroa dig inte bara för resultaten. Ibland kan ett oönskat resultat göra att du tappar fokus på ett positivt beteende eller en positiv vana. Fira även dessa för att förstärka positiva beteenden oavsett resultatet.

Kan ClickUp hjälpa dig att äta grodan?

Att övervinna de där fruktade grodorna kan vara utmattande, men ClickUp kan hjälpa dig att ta dig igenom det! Så här gör du:

Uppgiftshantering

Visa uppgifter och tilldela prioriteringar på ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt program för uppgiftshantering.

Minns du vad vi sa om att lära sig att prioritera och deprioritera uppgifter när man använder den här tekniken? Det är hur enkelt som helst med ClickUp Tasks. Du kan tilldela uppgifter prioriteringar på ClickUp med bara några klick för att snabbt identifiera grodan. Dessa prioriteringsflaggor placerar uppgiften högst upp på din uppgiftslista, där den stirrar på dig och påminner dig om att ta itu med den direkt på morgonen.

Arbetsfördelningsstruktur

Skapa deluppgifter för att göra det lättare att äta grodan

ClickUp gör det enklare att förbereda grodan innan du äter den. Istället för att försöka svälja en stor bit kan du dela upp den i mindre, mer hanterbara bitar – deluppgifter. Skapa checklistor för varje deluppgift och koppla dem till smart resursallokering. På så sätt har du allt tillgängligt när det är dags att ta itu med uppgiften.

Tidsblockering

Lägg till tidsuppskattningar till uppgifter med ClickUp

Låt oss vara ärliga: vi älskar alla att scrolla på sociala medier! Men ClickUp är målvakten som hindrar distraktioner från att komma in i din fokuszon. Använd ClickUp för att göra en realistisk uppskattning av hur lång tid det kommer att ta dig att äta den där grodan. När du har den klarheten, avsätt en dedikerad tidsblock i ditt schema och sätt igång med att äta grodan utan några avbrott.

Samarbete

Använd samarbetsfunktionerna i ClickUp för att äta grodan som ett team

ClickUp gör det möjligt för användare att tilldela uppgifter, dela projekt och utbyta idéer med teammedlemmar. Detta hjälper till att ta itu med grodor som kan kräva ett samarbete. Oavsett om det handlar om brainstorming-sessioner via chatt i ClickUp eller att illustrera koncept på interaktiva ClickUp-tavlor, så samlar plattformen alla på samma sida. Sådan medveten kommunikation säkerställer en smidig och framgångsrik grodätande upplevelse för dig och ditt team.

Anpassningsbara mallar

ClickUp har ett rikt bibliotek med anpassningsbara mallar som verkligen förändrar spelplanen. Mallarna för tidsblockering är en absolut livräddare för upptagna yrkesverksamma.

Ladda ner den här mallen Planera ditt schema och öva på tidsblockering med ClickUps mall för schemaläggning

Det finns en mall för schemaläggning i ClickUp som du kan använda för att planera ditt schema – dagligen, veckovis eller månadsvis. Den gör att du kan få maximalt arbete gjort på minimalt med tid. Du har fyra typer av anpassade statusar för att hålla koll på enskilda uppgifter och lägga till detaljer som plats, typ etc. med hjälp av anpassade fält. Du kan också använda schemaläggningsformuläret för att skapa ett realistiskt schema för dig själv.

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina uppgifter med mallarna för uppgiftshantering på Clickup

Det finns också ClickUp Task Management Template som du och ditt team kan använda för att visualisera er arbetsbelastning, prioritera uppgifter och samarbeta mellan team. Du kan också växla mellan sex dynamiska vyer för att visualisera dina uppgifter som en lista, tavla, tidslinje och mer. Den delar upp dina uppgifter i tre listor: Action Items, Ideas och Backlog, så att du kan fokusera på ett område i taget.

Ladda ner den här mallen Förverkliga dina planer med mallarna för Getting Things Done Framework på ClickUp

Utöver dessa finns även ClickUp Getting Things Done Framework. Det ger tydlighet när du planerar din dag genom att du skriver ner dina idéer, tankar och uppgifter och sorterar dem för att få jobbet gjort! Dessutom kan du välja att använda antingen ett dokument eller en whiteboard för att skriva ner dina idéer!

ClickUp Brain

ClickUp Brain omvandlar idéer till uppgifter och identifierar grodan

Det är ingen överdrift – du kommer att älska att ha ClickUp Brain som din personliga assistent. Det är en tillgång för att implementera Eat The Frog-tekniken. Från att schemalägga uppgifter baserat på prioritet till att blockera min kalender för att äta den där grodan – ClickUp Brain kan göra allt. Det kan till och med översätta diskussioner, möten och dokument till uppgifter, vilket gör dem mer genomförbara. Kalla det en mini-projektledare, för det kommer att göra ditt jobb så mycket enklare!

Förvandla prokrastinering till produktivitet med Eat The Frog-tekniken

Även om metaforen med grodan kanske inte låter särskilt aptitlig, så lägger Eat The Frog-tekniken en solid grund för produktivitet. Vissa skulle till och med säga att grodor är mästarnas frukost.

Eat The Frog är enkel men effektiv, och vem som helst kan använda den – från stressade studenter till upptagna yrkesverksamma. Allt du behöver är viljan att ta itu med den svåraste uppgiften först och drivkraften att fullfölja den. Naturligtvis kan du behöva lite hjälp från verktyg som ClickUp för att komma vidare på denna resa.

Har vi nämnt att du kan komma igång med ClickUp helt gratis? Registrera dig för ett gratis konto och se själv!