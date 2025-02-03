5 skäl att konsolidera dina affärsverktyg och spara pengar med ClickUp

Känns det som att antalet verktyg i din teknikstack fortsätter att växa, men att det faktiska arbetet blir svårare att utföra?

Det är vanligare än du tror – enligt Blissfully SaaS Trends Report 2020 använder företag i genomsnitt 288 olika affärsverktyg i hela organisationen.

För närvarande betalar ett genomsnittligt företag för ytterligare 7,6 affärsverktyg med samma funktionalitet. Med så många SaaS-abonnemang och kommunikationsverktyg spridda över hela organisationen slösas det bort en betydande och onödig summa pengar.

Faktum är att antalet dubbla onlineverktyg ökar med 80 % varje år. 🤯

Det är mycket troligt att ditt småföretag eller din organisation kan dra ekonomisk nytta av att konsolidera din teknikstack. Men du vill inte göra dig av med saker bara för att spara lite pengar. Istället behöver du affärsverktyg som sparar pengar och förbättrar arbetsflödena, så att ditt team kan åstadkomma mer på kortare tid! ⚡️

Vi säger det rakt ut – det finns allvarliga skäl till varför ditt företag kan spara pengar med ClickUp.

Det handlar inte bara om att minska antalet affärsverktyg. Med ClickUp ger du dina team utrymme att samarbeta, tilldela uppgifter och hålla projekten igång med en lättanpassad plattform som kan skräddarsys för alla.

Och för de flesta är det inget som påverkar resultatet lika mycket som produktiviteten!

Säkerhetsföretaget STANLEY Security befann sig i en situation där de använde flera olika onlineverktyg innan de började använda ClickUp. Som en virtuell organisation behövde STANLEY anta en bottom-up-strategi för att förbättra processer och samarbete överallt.

STANLEY Security genomförde en undersökning bland sina interna medarbetare för att förstå effekterna av ClickUp.

”Som ett team för teknisk innovation måste vi vara organiserade och flexibla för att kunna anpassa oss till förändrade projektkrav”, säger Connor Nash, Global Experience Analytics Manager på STANLEY Security.

”Vi använder en rad olika projektledningstekniker för att nå våra mål, och ClickUp har varit centralt för det”, tillade Nash. ”Vi kan anpassa och automatisera ClickUp så att det passar varje specifikt initiativ, och det har gjort det möjligt för oss att effektivisera och förenkla våra arbetsflöden, vilket har ökat vårt teams kapacitet exponentiellt. ”

Resultaten av övergången till en centraliserad produktiv arbetsplats var imponerande:

8+ timmar sparas varje vecka på möten och teamuppdateringar

50 % minskning av tiden som läggs på att skapa och dela rapporter

80 % ökning av förbättrat teamarbete

Så, hur kan företag spara pengar med ClickUp?

Kolla in fem skäl till varför ClickUp är den mest kostnadseffektiva samarbetsplattformen för att samla arbetet från alla team på ett och samma ställe.

1. Team arbetar bättre tillsammans under ett och samma tak

Det är tröttsamt att hoppa fram och tillbaka mellan olika onlineverktyg.

När information är instängd i dina olika affärsverktyg blir medarbetarna utmattade av att leta efter det de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Forskning visar att 45 % av medarbetarna anser att kontextväxlingar gör dem mindre produktiva.

Därför är det viktigt att hela teamet arbetar tillsammans under ett och samma tak som är särskilt utformat för att hjälpa teamen att samarbeta från början till slut. Ett enda utrymme gör det lättare för teamen att återta sin dag och för ledningen att se verklig affärstillväxt. 🌱

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina affärsbehov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Det är därför så många småföretag och stora företag anser att ClickUp är en verkligt kostnadsbesparande lösning. Företagare upptäcker snabbt hur ClickUp minskar antalet verktyg som överlappar varandra tack vare våra många funktioner.

Tro inte bara på vårt ord – Nick Foster, produktchef på Lulu Press, ett företag som ger ut böcker i egen regi, förklarade hur hans team omedelbart såg en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten när de använde ClickUp som sin informationskälla.

Och i processen ersatte förlaget två av sina projektledningsverktyg med ett!

När vi använde Jira uppdaterade våra utvecklare plattformskod som inte hade något med Jira att göra. Sedan var de tvungna att gå tillbaka till Jira och manuellt ändra status. Vi spenderade för mycket tid på att försöka fastställa funktionsstatusar istället för att fokusera på att leverera dem.

När vi använde Jira uppdaterade våra utvecklare plattformskod som inte hade något med Jira att göra. Sedan var de tvungna att gå tillbaka till Jira och manuellt ändra status. Vi spenderade för mycket tid på att försöka fastställa funktionsstatusar istället för att fokusera på att leverera dem.

Lulu Press centraliserade sitt team med en enda arbetsplats och påskyndade produktlanseringarna avsevärt genom att eliminera dubbla uppgifter på flera plattformar som Jira.

Med ClickUps kraftfulla GitHub-integration och robusta automatiseringsfunktion kunde Lulus webbutvecklingsteam minska det repetitiva manuella arbetet och spara mer än 8 timmar per vecka med en enda app. 🧑‍💻

Läs mer om hur ClickUp kan minska antalet dubbla appar i din organisation med bättre funktioner till ett mycket lägre pris

2. Frigör kunskapsdelning inom en central arbetsplats

Har du någonsin upplevt det rena kaoset när du försöker hitta ett dokument eller en viss information och ingen är tillgänglig för att hjälpa dig?

Det är inte roligt.

Och vad som är ännu värre är hur tidskrävande filhantering kan vara mellan olika affärsverktyg. Den tidigare nämnda marknadsundersökningen visar att anställda i genomsnitt lägger 59 minuter om dagen bara på att söka efter information som är gömd i organisationens affärsverktyg.

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mer

Utan en omfattande och sökbar plattform för kunskapsdelning slösar ditt team tid och pengar på att leta efter det de behöver för att få jobbet gjort. ClickUp är rätt affärsverktyg för att hjälpa team att frigöra kunskap med sin detaljerade sökfunktion! 🔍

I listvyn kan du också använda filter- och sökfunktionerna för att enkelt visa, hitta eller organisera uppgifter. Du kan använda Slapdash-integrationen för att få universell sökfunktion med låg latens i ClickUp.

Med kommandon kan du skapa uppgifter och navigera i ditt arbetsområde med kortkommandon. Detta ger ditt team ett ännu snabbare sätt att komma åt den information de behöver.

Skapa kommandon för att ytterligare anpassa och frigöra kunskapen

Avancerade funktioner som sökning och filter gör det möjligt för organisationer att förbättra filhantering och fildelning, så att allt finns på ett och samma ställe. Oavsett om du lagrar marknadsföringstexter för sociala medier eller skapar en kalender för e-postmarknadsföring är ClickUp ett av de bästa onlineverktygen för att skapa och dela tillgångar.

Faktum är att tillgångsorganisation är avgörande om du vill hålla dina affärsprocesser flexibla och dina anställda engagerade i sitt arbete. Det är därför småföretagare måste ge sina team en centraliserad plats att arbeta på och snabbt hitta det de behöver.

ClickUp Docs organiserar information på ett ställe för bättre fildelning, så att teamen får enklare tillgång till dokument i hela företaget. Användarna kan koppla Docs till arbetsflöden och behöver aldrig oroa sig för att behöva byta mellan olika verktyg eller förlora information i slumpmässiga Google Drive-konton.

Infoga enkelt en tabellvy för att ge mer sammanhang i dina ClickUp Docs

3. Få en helhetsbild med omfattande och användbara funktioner

Team är helt enkelt inte lika effektiva när de använder dussintals liknande affärsverktyg istället för samma verktyg. Den goda nyheten är att både småföretagare och stora företag börjar inse problemen med decentralisering av affärsverktyg och marknadsföringsverktyg mellan team.

Faktum är att rapporten 2021 Market Guide for SaaS Management förväntar sig att hälften av organisationerna kommer att centralisera sina SaaS-applikationer avsevärt fram till 2026. Utöver oordning och dyra dubbla listor med affärsverktyg är säkerhetsrisker i verksamheten ett annat problem med ökningen av affärsverktyg – och den efterföljande – delningen av lösenord. 🌎

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som fungerar bäst för dig med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Problemet med de flesta produktivitetsplattformar är att de bara gör några få saker riktigt bra. Jämför det med ClickUps omfattande uppsättning funktioner som hjälper företag att se helheten i ett projekt.

Du har säkert hört talas om ClickUp. Och kanske har du jämfört det med vanlig projektledningsprogramvara. Men vad många inte inser förrän de använder ClickUp dagligen är att denna produktivitetsplattform och onlineverktyg för företag kan så mycket mer.

För att ge småföretagare, stora företag och teamledare en bättre inblick i dess möjligheter kommer vi att dyka in i tre av de mindre kända avancerade funktionerna i ClickUp som hjälper team att få en helhetsbild av sitt arbete:

Funktion 1: Whiteboards

Omvandla former till uppgifter på din ClickUp Whiteboard för att omedelbart omsätta dina idéer i handling.

Det finns andra liknande produkter från populära företag som Miro och Mural, men ClickUp Whiteboards är det enda virtuella whiteboardverktyget som kan ta dina teams idéer och omvandla dem till samordnade åtgärder. 🎯

Oavsett om småföretagare behöver brainstorma, utarbeta strategier eller skapa agila arbetsflöden, kan ClickUp Whiteboards göra allt! Till skillnad från andra whiteboard-affärsverktyg kan ClickUp snabbare omvandla en idé till ett specifikt projekt med inbyggda funktioner för uppgiftshantering direkt från dina whiteboards.

Det är enkelt att lägga till sammanhang till dina arbetsflöden med inbäddade uppgifter och avancerad formatering. Och alla i din organisation kan komma åt och samarbeta i realtid, precis som om ni alla befann er i samma rum!

Funktion 2: Anteckningar och korrekturläsning

Tilldela kommentarer på filer för snabbare samarbete med ClickUps anteckningsfunktion

Sociala medier-marknadsföring, grafisk design, innehållsmarknadsföring, webbplatsägare och produktmarknadsföringsteam granskar dagligen olika dokument, filer och tillgångar. Många av dessa team använder marknadsföringsverktyg som Prodigy, Filestage och Annotate. Men ClickUps anteckningsfunktion tar det ett steg längre. ✍️

Med antecknings- och korrekturläsningsfunktionerna missar projektmedarbetare och intressenter inte längre viktiga godkännanden i sina inkorgar och skapar längre flaskhalsar. Här är vad du kan göra för att påskynda feedback och granskningar i ClickUp:

Ladda upp populära filtyper som PNG, GIF, JPEG, WEBP och MP4 som bilagor till uppgifter

Förhandsgranska alla olösta korrekturkommentarer i avsnittet Att göra för en uppgift

Öppna en kommentar från uppspelningsfältet för att granska videoinnehåll snabbare

Använd kommentarer för att diskutera uppdateringar direkt i filerna

Funktion 3: Dashboards

Organisera den data du behöver med anpassade widgets i ClickUp Dashboards

Detta är ingen vanlig instrumentpanel. Faktum är att ClickUps instrumentpanel hjälper ett team nära hemmet, San Diego Padres, att arbeta mer effektivt!

Ken Kawachi, vice vd för baseballverksamheten hos Padres, förklarade hur ClickUp hjälpte hans team att spåra och hantera projektets framsteg, budgeterade kontra faktiska utgifter, kostnader och fakturering – allt med ett enda ögonkast i anpassade rapporter.

MLB-laget behövde ett enda, centraliserat affärsverktyg för att hantera och spåra framstegen i deras renoveringsprojekt av Petco Park. De vände sig till ClickUp för att visuellt tolka helhetsbilden av dessa kostnader, tilldelade budgetar, affärstillväxt och renoveringsutgifter i realtid genom avvikelseformler i deras ClickUp-dashboard. 📊

Drift handlar om att hitta sätt att upprätthålla organisationen. Det inkluderar att utnyttja teknik som ClickUp för att göra arbetet mer effektivt och samarbetet enklare. ClickUp är mycket tydligt och koncist, men ändå kan slutanvändaren anpassa plattformen efter sina egna önskemål. Det har hjälpt mig oerhört mycket i mitt dagliga arbete.

Drift handlar om att hitta sätt att upprätthålla organisationen. Det inkluderar att utnyttja teknik som ClickUp för att göra arbetet mer effektivt och samarbetet enklare. ClickUp är mycket tydligt och koncist, men ändå kan slutanvändaren anpassa plattformen efter sina egna önskemål. Det har hjälpt mig oerhört i mitt dagliga arbete.

4. Effektivisera arbetsflöden med avancerad anpassning

Störningar är produktivitetens fiende. Det är därför team behöver praktiska och lättanvända affärsverktyg för att kunna fokusera på det mest engagerande arbetet så att medarbetarna kan effektivisera arbetsflödena.

Det bästa sättet att uppnå detta är att förse ditt team med ett kraftfullt affärsverktyg som kan anpassas efter deras preferenser. Undvik de otaliga introduktionssessionerna och de ständigt föränderliga verktygen som teamledare som kommit och gått har tagit med sig!

ClickUp har utvecklats med anpassningsbarhet i åtanke, så att olika avdelningar inte begränsas till arbetsflöden som är skapade för andra team.

Oavsett om det handlar om IT-spårning av ärenden, marknadsförare som hanterar innehåll eller ingenjörer som implementerar agila arbetsflöden, blir anpassning avgörande när anställda är spridda över så många betalda och gratisverktyg (särskilt med distansarbetande team). 🌐

Anpassa enkelt din whiteboardmall för projektomfattning genom att lägga till dokument, uppgifter och mer.

Ett team som behövde hjälp med att skapa mer samarbetsinriktade arbetsflöden var avdelningen Alumni and Donor Services (ADS) vid Wake Forest University. Morey Graham, chef för ADS-projekt, förklarade hur avdelningen kämpade för att förbättra produktiviteten eftersom teamen inte ville ändra på sina egna samarbetsmetoder.

Detta ledde till att olika avdelningar på Wake Forest använde onlineverktyg som Asana, Jira, Trello, Notion, Workfront och Google Drive för att effektivisera arbetsflödena. Teamen växlade ständigt mellan olika småföretagsverktyg för att hitta dokument i Google Docs, lagra filer på olika konton, tilldela arbetsuppgifter, uppdatera uppgifter och lägga till data.

Då bestämde de sig för att prova ClickUp istället. 📈

Teamet märkte omedelbart en förbättring i samordningen mellan teamprojekten när ClickUp blev den enda riktiga informationskällan. Tack vare anpassningen av instrumentpanelen kunde teamen få exakt det de behövde från ett onlineverktyg, så alla arbetade från en enda hubb – något de saknade med de olika andra lösningarna.

Nu kan vi samarbeta inom ett enda system och har insyn i kritiska data. Detta gör det möjligt för våra olika team att rapportera framsteg, identifiera problem med arbetsbelastning och kapacitet samt planera på ett mer exakt sätt.

Nu kan vi samarbeta inom ett enda system och har insyn i kritiska data. Detta gör det möjligt för våra olika team att rapportera framsteg, identifiera arbetsbelastnings- och kapacitetsproblem och planera på ett mer exakt sätt.

5. Spara tid med ett av de mest prisvärda alternativen

Team vill spara tid på det arbete som är viktigast, med den kontext som behövs för att utföra det – utan distraktioner som hämmar produktiviteten. Företagsägare vill också göra detta utan att tömma bankkontot. Det finns många gratis affärsverktyg på marknaden – men vad kostar ClickUp egentligen?

Och hur står det sig i jämförelse med de onlineverktyg du redan använder eller överväger att använda? Du har flera alternativ, men få är lika kraftfulla och prisvärda som ClickUp. Det är utan tvekan ett av de bästa gratisverktygen i branschen. ✨

Se vår uppdelning av kostnaden per användare jämfört med de ledande onlineverktygen för produktivitet:

ClickUp Jira Måndag Trello Asana 10 användare 50 $/månad 600 $/år 70 $/månad 840 $/år 100 $/månad 1 200 $/år 100 $/månad 1 200 $/år 110 $/månad 1 320 $/år 50 användare 250 $/månad 3 000 $/år 320 $/månad 4 200 $/år 500 $/månad 6 000 $/år 500 $/månad 6 000 $/år 550 $/månad 6 600 $/år 100+ användare 500 $/månad 6 000 $/år 700 $/månad 8 400 $/år 1 000 dollar/månad 12 000 dollar/år 1 000 dollar/månad 12 000 dollar/år 1 000 dollar/månad 13 200 dollar/år

ClickUp fortsätter att vara det prisvärda produktivitetsverktyget på marknaden, men det betyder inte att det är det svagaste. Användarna får fler funktioner och anpassningsmöjligheter jämfört med de flesta av de stora onlineverktygen i branschen.

RevPartners, en plattform för att bygga revops-motorer, befann sig i en liknande situation som Wake Forest University – de hade för många onlineverktyg i företaget som gjorde samma sak.

Dane Dusthimer, Traffic Partner på RevPartners, förklarade hur teamet efter att ha infört ClickUp konsoliderade sina produktivitetsappar från tre till ett affärsverktyg, vilket resulterade i en kostnadsbesparing på 50 % för organisationen.

Med ClickUp har vi tillgång till alla funktioner vi behöver på ett och samma ställe, vilket är enormt viktigt för oss. Vi fokuserar på implementering, och utan en riktigt lättanvänd plattform som möjliggör detta skulle det vara omöjligt att driva implementeringen hos alla team och kunder.

Med ClickUp har vi tillgång till alla funktioner vi behöver på ett och samma ställe, vilket är enormt viktigt för oss. Vi fokuserar på implementering, och utan en riktigt lättanvänd plattform som möjliggör detta skulle det vara omöjligt att driva implementeringen hos alla team och kunder.

Är det dags att ge ditt team bättre onlineverktyg som samtidigt kan minska dina appkostnader? Vi hoppas verkligen det, för vi vill gärna att du tar kontrollen över ClickUps Free Forever-plan, skapar ett gratis konto och ser varför ClickUp är ett av de bästa gratisverktygen som finns.

ClickUp hjälper småföretagare och stora organisationer att samla alla sina viktiga onlineverktyg på ett och samma ställe. Från dokument till uppgifter till affärskommunikation – du sparar ditt team en dag varje vecka.

Se vad all uppståndelse handlar om och börja spara pengar med det högst rankade onlineverktyget för samarbete och produktivitet!