De 10 bästa alternativen till MeisterTask för uppgiftshantering 2025

Om du har varit upptagen med att försöka förbättra projektledningen och samarbetet för ditt team har du förmodligen stött på MeisterTask – ett verktyg för uppgiftshantering som många litar på.

MeisterTask är elegant och lätt att använda. Agila team och Kanban-anhängare älskar att använda verktyget för att spåra uppgifter inom sina projekt. Dess grundläggande plan har dock begränsade funktioner, och du kan behöva många andra verktyg för kommunikation och samarbete med andra team.

Denna artikel behandlar alternativ till MeisterTask som kan förbättra dina arbetsflöden, produktivitet och effektivitet.

Från avancerade funktioner och prioriteringsalternativ till mer relevanta integrationer – dessa alternativ till MeisterTask erbjuder en rad funktioner som passar olika behov.

Vad ska du leta efter i alternativ till MeisterTask?

Oavsett om du är egenföretagare, leder ett litet team eller hanterar en stor resurspool måste du ha ett verktyg för uppgiftshantering som går utöver att skapa att göra-listor.

Alla bra projektledningsverktyg bör bidra till att din organisation blir mer effektiv och växer.

Med detta i åtanke är här några viktiga faktorer som du måste ta hänsyn till när du väljer din plattform för uppgiftshantering:

Ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt Samarbets- och anpassningsalternativ Kompatibilitet med dina befintliga affärssystem Funktioner för uppföljning och rapportering av framsteg Tillgänglighet på olika enheter och plattformar Starka säkerhetsåtgärder som datakryptering och användarautentisering Skalbarhet för att hantera ett växande antal användare och projekt Meddelanden och påminnelser för att slutföra uppgifter i tid och hålla deadlines Omfattande utbildningsmaterial och responsiv kundsupport

Naturligtvis finns det inget verktyg som erbjuder allt du önskar, men vissa alternativ till MeisterTask kommer mycket nära.

Vi har listat 10 av de bästa du kan överväga – vi har granskat deras bästa funktioner, betyg och prisinformation.

De 10 bästa alternativen till MeisterTask som du måste känna till

1. ClickUp

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform för samarbete som enkelt anpassar sig efter ditt teams behov är ClickUp rätt val. ClickUp är en funktionsrik och mångsidig lösning för uppgiftshantering som används av över 800 000 team världen över inom olika branscher.

Skapa personliga att göra-listor i ClickUp, skapa checklistor genom att gruppera relaterade uppgifter och tilldela uppgifter, checklistor och uppgifter till teammedlemmar. Du kan till och med lägga till kommentarer i uppgifter så att en teammedlem kan vidta åtgärder.

Börja använda ClickUp Skapa checklistor, mallar och uppgifter med ClickUp

Med ClickUp Tasks får du oöverträffad flexibilitet att strukturera dina projekt med anpassningsbara deluppgifter. Du kan också välja mellan över 35 ClickApps för att skräddarsy din uppgiftshantering.

Med hjälp av dess anpassningsbara arbetsyta och uppgiftsfält kan du hantera och definiera uppgiftstyper som passar ditt teams unika behov. ClickUp sparar dig timmar med möjligheten att skapa återkommande uppgifter och anpassningsbara mallar som förenklar projektplaneringen.

Automatisera uppgifter med ClickUps funktion för återkommande uppgifter

Oavsett om du föredrar en strukturerad approach med listor, en visuell representation med tavlor, en kompakt översikt med rutor eller ett tidscentrerat perspektiv med kalendrar, har ClickUp mer än 15 vyer för projektledare.

Använd ClickUp för att hantera dina projekt med över 15 vyer, fördesignade mallar och många samarbetsfunktioner på ett effektivt sätt.

Och det är inte allt! ClickUp går utöver uppgiftshantering. Det kombinerar ditt arbete, dina verktyg och dina team på ett ställe genom att erbjuda integrationer med över 1 000 appar, inklusive Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot och många fler.

Allt detta och mer gör ClickUp till det bästa alternativet till MeisterTask. Här är en snabb översikt över några av de viktigaste funktionerna i denna kostnadsfria programvara för uppgiftshantering:

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Det kan ta lite tid att förstå alla funktioner och anpassningsalternativ som ClickUp erbjuder. Vissa användare kanske upplever att de inte behöver alla funktioner som finns i ClickUp. För att lösa detta låter ClickUp dig anpassa din arbetsyta så att du kan fokusera på de funktioner som är viktigast för din organisation.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Business : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg

G2 : 4,7/5 (9200+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3900 recensioner)

Behöver du en fullständig bild av vårt verktyg för uppgiftshantering? Ta en titt på sidan ClickUp-funktioner.

2. Asana

via Asana

Asana är en populär projektledningsprogramvara som hjälper team att spåra, planera och hantera sitt arbete på dess webb- och mobila arbetshanteringsplattformar.

Asanas olika vyer, som kalender och lista, gör det möjligt för projektledare att anpassa och färgkoordinera uppgifter.

Med Asanas flexibilitet och kontroll kan du förvandla potentiellt överväldigande projekt till hanterbara uppgifter.

Asana låter dig också skapa deluppgifter inom större uppgifter så att du kan visualisera framsteg och uppmuntra proaktiva arbetsvanor inom projektteam.

Asanas bästa funktioner

Skapa och hantera uppgifter i ett användarvänligt gränssnitt

Få tillgång till flera vyer för projektets tidslinjer

Utnyttja samarbets- och kommunikationsfunktioner som kommentarer, bilagor och omnämnanden.

Integrera flera tredjepartsappar i Asana för att skapa ett komplett arbetsflöde

Optimera resursfördelningen och säkerställ en balanserad arbetsbelastning i teamet

Asanas begränsningar

Asana har begränsade offlinefunktioner, så du behöver en stabil internetuppkoppling hela tiden.

Avancerade funktioner och möjligheter kräver ett abonnemang, vilket kan vara en begränsning för budgetmedvetna användare eller små team.

Asanas priser

Personligt : Gratis

Starter : 13,49 dollar per månad per medlem

Avancerat : 30,49 dollar per månad per medlem

Enterprise : Kontakta oss för mer information

Enterprise+: Kontakta oss för mer information

Asana-betyg

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 12 300 recensioner)

3. Todoist

via Todoist

Todoist är en produktivitetshanteringslösning som fokuserar på att skapa att göra-listor. Dess intuitiva gränssnitt och projektledningsfunktioner gör det till ett självklart val för både individer och team.

Todoist låter dig skapa projekt och underkategorier och färgkoda var och en. Dess viktigaste funktioner inkluderar synkronisering mellan enheter och integration med virtuella assistenter som Siri, Google Assistant och Alexa.

För att maximera Todoists potential kan du använda inställningar som upprepade uppgifter, brådskande taggar och Quickies för korta uppgifter. Todoist är ett mångsidigt verktyg för uppgiftshantering med begränsade funktioner för samarbete och kommunikation inom teamet.

Todoists bästa funktioner

Håll ordning på alla enheter och plattformar, till exempel virtuella assistenter, mobiler och stationära datorer.

Integrera populära appar och tjänster som Google Kalender och Dropbox

Analysera och visualisera produktivitet och uppgiftsgenomförande

Todoists begränsningar

Dess beroende av internetuppkoppling begränsar offlinefunktionaliteten.

Användare har rapporterat om bristfällig support för komplexa projekt.

Todoist-priser

Nybörjare : Gratis

Fördel: 5 dollar per månad

Företag: 8 dollar per medlem/månad

Todoist-betyg

G2: 4,4/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

4. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en allt-i-ett -programvara för projektledning och samarbete som är utformad för att team enkelt ska kunna planera, följa upp och leverera arbete.

Dess uppgiftshantering överträffar många konkurrenter, såsom Microsoft Projects och Smartsheet. Dessutom gör Teamworks regelbundna uppdateringar och förbättringar det till ett robust val för projektledning.

Det användarvänliga gränssnittet är till stor hjälp, särskilt för dem som har mindre erfarenhet av projektledning. Supporten är också responsiv, vänlig och hjälpsam.

Teamworks oförmåga att importera projektfiler (XML eller liknande format) kan dock påverka dess användbarhet.

Teamwork bästa funktioner

Samarbeta mellan team med inbyggda kommunikationsverktyg som chatt och diskussionstrådar.

Anpassa instrumentpaneler för att övervaka projektets framsteg och viktiga mätvärden på ett ögonblick.

Utnyttja omfattande projektplaneringsfunktioner, såsom Gantt-diagram och uppgiftsberoenden.

Begränsningar för teamarbete

Projektledningslösningen kan visa sig vara för komplex för små projekt.

För att få tillgång till vissa viktiga funktioner kan det krävas dyrare abonnemang.

Priser för Teamwork

Gratis

Starter : 8,99 $/användare per månad

Leverans: 13,99 $/användare per månad

Grow: 25,99 $/användare per månad

Betyg för teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 850 recensioner)

5. Flow

via Flow

Flow är ett verktyg för projekt- och uppgiftshantering som erbjuder enkla visuella arbetsflöden för planering av teamets arbetsflöden.

Flow låter dig sätta deadlines, delegera uppgifter och prenumerera på uppgifter, vilket hjälper till att effektivisera samarbetet. Du kan växla mellan lista-, kalender- och tavleformat, och verktyget erbjuder flexibilitet att lägga till start- och slutdatum.

Uppgiftslistan i Kanban-stil sticker ut, och projektledningslösningens enkla design och intuitiva användargränssnitt är perfekta för nybörjare.

Du kan dock stöta på problem med programvarans användbarhet på grund av bristen på färganpassning och visuell hierarki för projekt. Med många kort kan projekten snabbt bli överväldigande.

Flow bästa funktioner

Arbeta i en samarbetsmiljö med funktioner som kommentarer och bifogade filer.

Automatisera påminnelser om förfallodatum för att hjälpa projektteam att hålla sig på rätt spår och uppfylla projektets deadlines.

Integrera med populära appar som Slack och Google Kalender

Växla mellan list- och kanban-tavlor för enskilda projekt

Flödesbegränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen kan påverka verktygets användbarhet för team.

Den 30-dagars kostnadsfria provperioden inkluderar inte avancerade funktioner.

Endast den högsta nivåns plan erbjuder användbara integrationer som Zapier.

Flow-prissättning

Basic: 8 dollar per användare och månad

Plus : 12 dollar per användare och månad

Pro: 18 dollar per användare och månad

Flödesbetyg

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

6. Wrike

via Wrike

En annan populär plattform, Wrike, erbjuder projektledning och samarbete med företagsanpassade funktioner för uppgiftsplanering och utförande.

Wrikes enkelhet gör att både stora och små team kan använda verktyget lika bra. Dess många funktioner, som uppgiftsskapande, mappar och chattrutor inom uppgifter, hjälper till att driva projekt samtidigt som alla involverade hålls informerade.

De personliga instrumentpanelerna och anpassade aviseringarna gör det enkelt att se ofullständiga eller försenade uppgifter och minskar risken för missförstånd. Verktygets uppgiftsarkiv är också en användbar funktion: du kan hämta information om tidigare projekt och samla all dokumentation på ett ställe.

Wrikes bästa funktioner

Visa projekt med dynamiska och automatiserade Gantt-diagram

Samarbeta med teammedlemmar asynkront med chatt, kommentarer och uppgiftsfördelning.

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och minska manuellt arbete

Wrike-begränsningar

Få offlinefunktioner – du behöver en aktiv internetanslutning för att komma åt och uppdatera projekt.

Verktyget kan vara kostsamt för mindre företag eller nystartade företag.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/användare per månad

Företag: 24,80 $/användare per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

7. Lark

via Lark

Detta verktyg ger dig mest valuta för pengarna. Lark samlar uppgiftshantering, meddelanden och videokommunikation i en samarbetsplattform på en och samma plattform.

Lark är en kapabel projektledningsplattform för team av alla former och storlekar med möten, e-post, meddelanden, schemaläggning, textredigering och mycket mer. Och ett enda, rent gränssnitt som sammanför allt detta.

Den betalda planen, som inkluderar obegränsad videokonferens, molnlagring och e-postutrymme, är utmärkt för företagskunder.

Som uppgiftshanterare utmärker sig Lark också för sina många värdefulla funktioner: Du kan organisera, samarbeta och utföra uppgifter individuellt eller som en del av ett team. Med detta alternativ till MeisterTask kan du dela upp stora projekt i hanterbara steg.

Larks bästa funktioner

Samarbeta kring dokumentation och projektplaner med smarta dokumentfunktioner som kommentarer och versionshantering.

Arbeta på distans och ändå synkroniserat med projektteam genom videokonferensfunktioner

Automatisera uppdateringar och ställ in aviseringar baserade på triggers via uppgiftslistan.

Larks begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar

Användare som enbart är ute efter uppgiftshantering kanske inte utnyttjar det breda utbudet av funktioner som finns tillgängliga.

Lark-priser

Starter: Gratis

Fördel: 12 $/användare per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Lark-betyg

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

8. Trello

Trello är ett webbaserat projektledningsverktyg som använder visuella tavlor, listor, kort och mer för att effektivisera uppgifter och projekt.

Trello är utvecklat för team som använder Kanban-tavlor för projektledning och passar bäst för små team och frilansare. Det är välkänt för sitt användarvänliga gränssnitt, intuitiva tavlor och enkla uppgiftshantering.

Viktiga funktioner i Trello inkluderar vyer för att visualisera projekt som en tidslinje eller tavla, Trello-mallar för allt från uppgiftslistor för produktlanseringar till leadspårning, samt Power-ups, plug-ins för att länka Trello till andra verktyg.

via Trello

Trellos bästa funktioner

Automatisera åtgärder med plugins och integrera Trello med andra arbets- och teamappar som Google, Slack och mer.

Få översikt över arbetsflödet med de betalda abonnemangen och använd tavelsamlingar för att gruppera tavlor utifrån olika kriterier.

Lägg till eller ta bort detaljer, bilagor och kommentarer, och skicka sedan ut aviseringar för att hålla alla inblandade uppdaterade.

Använd Power-Ups, som är integrationer för att förbättra appens funktionalitet och ansluta till befintliga system.

Trellos begränsningar

De få projektledningsfunktionerna kan vara begränsande för stora team.

För att verktyget ska kunna användas för uppgiftshantering krävs integration med tredjepartsprogram.

Priser för Trello

Gratis plan

Standard: 6 dollar per användare/månad

Premium: 12,5 dollar per användare/månad

Enterprise: 2100 dollar per användare/månad

Trello-betyg

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)

9. Stackby

via Stackby

Stackby är en ledande plattform för arbetshantering som inkluderar databaser, kalkylblad och funktioner för uppgiftshantering som drivs av kodfri automatisering.

Stackby är inte ett dedikerat verktyg för uppgiftshantering, men det kan användas för olika ändamål, bland annat projektledning, CRM och innehållsplanering.

Redigering, kommentering och delning av databaser i realtid främjar effektivt teamarbete och snabb utförande av uppgifter, regelbundna uppdateringar och smidig kommunikation mellan team. Du kan också integrera med andra populära verktyg som Google Sheets, Trello och Airtable, vilket underlättar datautbytet mellan produktivitetsverktyg.

Stackbys bästa funktioner

Samarbeta smidigt med redigering, uppdateringar och aviseringar i realtid

Kombinera det välbekanta med kalkylblad med flexibiliteten hos databaser för att använda detta verktyg.

Tillgodose specifika arbetsflödesbehov med anpassningsbara vyer (rutnät, kanban, kalender osv.).

Stackbys begränsningar

Begränsad integration med verktyg från tredje part

Prisplanerna är mindre konkurrenskraftiga jämfört med andra liknande verktyg.

Stackby-priser

Gratis abonnemang

Personligt: 4 $/plats per månad

Ekonomi: 7,5 dollar/plats per månad

Företag: 15 $/plats per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Stackby-betyg

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

10. OmniFocus

via OmniFocus

OmniFocus är ett personligt uppgiftshanteringsprogram som är utformat för individuell produktivitet för macOS- och iOS-användare.

Verktyget erbjuder flera anpassningsbara vyer och arbetsflöden. Du kan använda någon av de tre projekttyperna (parallella, sekventiella och enkelåtgärdsprojekt) och sex standardvyer. Du kan också skapa personliga vyer, även om det tar tid och kräver ansträngning.

Verktyget har en brant inlärningskurva och är dyrare än de flesta verktyg i denna artikel. Detta är förvånande för ett verktyg som är avsett för enskilda användare.

Appen är skräddarsydd för användare inom Apples ekosystem och synkroniseras mellan iOS-enheter, medan en webbversion finns tillgänglig för Windows-användare. Du kan integrera andra appar via Zapier för att samla in data och skapa ett komplett arbetsflöde.

OmniFocus bästa funktioner

Synkronisera ditt arbete automatiskt mellan Mac, iPhone och iPad

Skapa anpassade perspektiv eller vyer för uppgifter baserat på olika kriterier

Lägg till uppgifter och idéer snabbt och enkelt, så att du inte missar något, även när du har fullt upp.

Koncentrera dig på specifika uppgifter genom att filtrera bort icke-väsentlig information med fokusläget.

OmniFocus begränsningar

OmniFocus är fördelaktigt för Apple-användare, men kanske inte lika mångsidigt för personer som använder en kombination av operativsystem.

Verktyget kan visa sig vara oanvändbart även för mindre team och företag.

OmniFocus prissättning

Prenumeration: 9,99 $ per månad

v4 Standardlicens: 74,99 $ engångsbetalning

v4 Pro-licens: 149,99 $ engångsbetalning

OmniFocus för webben: 4,99 dollar per månad

OmniFocus-betyg

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

ClickUp: Din allt-i-ett-lösning för uppgiftshantering

Inom projektledning går uppgifter och samarbete hand i hand. Med detta i åtanke framstår ClickUp som ett utmärkt alternativ till MeisterTask.

Med ett brett utbud av funktioner, från anpassningsbara uppgiftsvyer och uppgiftsautomatisering till kraftfulla samarbetsverktyg, erbjuder ClickUp en omfattande lösning för hantering av uppgifter av alla komplexitetsgrader. Dess intuitiva gränssnitt och skalbarhet gör det lämpligt för både små team och stora företag.

Oavsett om du letar efter en lösning för projektledning, teamsamarbete eller personlig produktivitet kan du använda ClickUp för att skapa en innovativ approach och förenkla uppgiftshanteringen.

Registrera dig för ClickUp idag!