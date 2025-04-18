De 10 bästa alternativen till MeisterTask för uppgiftshantering 2025

Om du har varit upptagen med att försöka förbättra projektledningen och samarbetet för ditt team har du förmodligen stött på MeisterTask – ett verktyg för uppgiftshantering som många litar på.
MeisterTask är elegant och lätt att använda. Agila team och Kanban-anhängare älskar att använda verktyget för att spåra uppgifter inom sina projekt. Dess grundläggande plan har dock begränsade funktioner, och du kan behöva många andra verktyg för kommunikation och samarbete med andra team.
Denna artikel behandlar alternativ till MeisterTask som kan förbättra dina arbetsflöden, produktivitet och effektivitet.
Från avancerade funktioner och prioriteringsalternativ till mer relevanta integrationer – dessa alternativ till MeisterTask erbjuder en rad funktioner som passar olika behov.
Vad ska du leta efter i alternativ till MeisterTask?
Oavsett om du är egenföretagare, leder ett litet team eller hanterar en stor resurspool måste du ha ett verktyg för uppgiftshantering som går utöver att skapa att göra-listor.
Alla bra projektledningsverktyg bör bidra till att din organisation blir mer effektiv och växer.
Med detta i åtanke är här några viktiga faktorer som du måste ta hänsyn till när du väljer din plattform för uppgiftshantering:
- Ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt
- Samarbets- och anpassningsalternativ
- Kompatibilitet med dina befintliga affärssystem
- Funktioner för uppföljning och rapportering av framsteg
- Tillgänglighet på olika enheter och plattformar
- Starka säkerhetsåtgärder som datakryptering och användarautentisering
- Skalbarhet för att hantera ett växande antal användare och projekt
- Meddelanden och påminnelser för att slutföra uppgifter i tid och hålla deadlines
- Omfattande utbildningsmaterial och responsiv kundsupport
Naturligtvis finns det inget verktyg som erbjuder allt du önskar, men vissa alternativ till MeisterTask kommer mycket nära.
Vi har listat 10 av de bästa du kan överväga – vi har granskat deras bästa funktioner, betyg och prisinformation.
De 10 bästa alternativen till MeisterTask som du måste känna till
1. ClickUp
Om du letar efter en allt-i-ett-plattform för samarbete som enkelt anpassar sig efter ditt teams behov är ClickUp rätt val. ClickUp är en funktionsrik och mångsidig lösning för uppgiftshantering som används av över 800 000 team världen över inom olika branscher.
Skapa personliga att göra-listor i ClickUp, skapa checklistor genom att gruppera relaterade uppgifter och tilldela uppgifter, checklistor och uppgifter till teammedlemmar. Du kan till och med lägga till kommentarer i uppgifter så att en teammedlem kan vidta åtgärder.
Med ClickUp Tasks får du oöverträffad flexibilitet att strukturera dina projekt med anpassningsbara deluppgifter. Du kan också välja mellan över 35 ClickApps för att skräddarsy din uppgiftshantering.
Med hjälp av dess anpassningsbara arbetsyta och uppgiftsfält kan du hantera och definiera uppgiftstyper som passar ditt teams unika behov. ClickUp sparar dig timmar med möjligheten att skapa återkommande uppgifter och anpassningsbara mallar som förenklar projektplaneringen.
Oavsett om du föredrar en strukturerad approach med listor, en visuell representation med tavlor, en kompakt översikt med rutor eller ett tidscentrerat perspektiv med kalendrar, har ClickUp mer än 15 vyer för projektledare.
Och det är inte allt! ClickUp går utöver uppgiftshantering. Det kombinerar ditt arbete, dina verktyg och dina team på ett ställe genom att erbjuda integrationer med över 1 000 appar, inklusive Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot och många fler.
Allt detta och mer gör ClickUp till det bästa alternativet till MeisterTask. Här är en snabb översikt över några av de viktigaste funktionerna i denna kostnadsfria programvara för uppgiftshantering:
ClickUps bästa funktioner
- Prioritera, visualisera och förenkla åtgärdsbara uppgifter i hela organisationen för alla projekt med ClickUps mall för uppgiftshantering.
- Identifiera och utför brådskande uppgifter med ClickUps färgkodade system för uppgiftsprioritering. Du kan märka åtgärder som brådskande, högprioriterade, normala och lågprioriterade och sedan slutföra dem efter behov.
- Spåra leveranser med ClickUp Reminders och anpassningsbara meddelandeinställningar. Få uppdateringar i rätt tid via e-post, dator eller mobil och håll dig alltid informerad.
- Sammanfatta uppgifter och skapa åtgärdspunkter med ClickUp AI, ett AI-drivet automatiserat verktyg för flera roller och användningsfall.
- Hantera tidslinjer, spåra framsteg och övervaka arbetstimmar från vilken enhet och plats som helst. Du kan också lägga till anteckningar till dina poster och få insiktsfulla rapporter om tidsanvändning.
- Hantera uppgifter och projekt när du är på språng med ClickUps mobilapp för iOS- och Android-enheter.
Begränsningar med ClickUp
- Det kan ta lite tid att förstå alla funktioner och anpassningsalternativ som ClickUp erbjuder.
- Vissa användare kanske upplever att de inte behöver alla funktioner som finns i ClickUp. För att lösa detta låter ClickUp dig anpassa din arbetsyta så att du kan fokusera på de funktioner som är viktigast för din organisation.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Business: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg
- G2: 4,7/5 (9200+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3900 recensioner)
2. Asana
Asana är en populär projektledningsprogramvara som hjälper team att spåra, planera och hantera sitt arbete på dess webb- och mobila arbetshanteringsplattformar.
Asanas olika vyer, som kalender och lista, gör det möjligt för projektledare att anpassa och färgkoordinera uppgifter.
Med Asanas flexibilitet och kontroll kan du förvandla potentiellt överväldigande projekt till hanterbara uppgifter.
Asana låter dig också skapa deluppgifter inom större uppgifter så att du kan visualisera framsteg och uppmuntra proaktiva arbetsvanor inom projektteam.
Asanas bästa funktioner
- Skapa och hantera uppgifter i ett användarvänligt gränssnitt
- Få tillgång till flera vyer för projektets tidslinjer
- Utnyttja samarbets- och kommunikationsfunktioner som kommentarer, bilagor och omnämnanden.
- Integrera flera tredjepartsappar i Asana för att skapa ett komplett arbetsflöde
- Optimera resursfördelningen och säkerställ en balanserad arbetsbelastning i teamet
Asanas begränsningar
- Asana har begränsade offlinefunktioner, så du behöver en stabil internetuppkoppling hela tiden.
- Avancerade funktioner och möjligheter kräver ett abonnemang, vilket kan vara en begränsning för budgetmedvetna användare eller små team.
Asanas priser
- Personligt: Gratis
- Starter: 13,49 dollar per månad per medlem
- Avancerat: 30,49 dollar per månad per medlem
- Enterprise: Kontakta oss för mer information
- Enterprise+: Kontakta oss för mer information
Asana-betyg
- G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 12 300 recensioner)
3. Todoist
Todoist är en produktivitetshanteringslösning som fokuserar på att skapa att göra-listor. Dess intuitiva gränssnitt och projektledningsfunktioner gör det till ett självklart val för både individer och team.
Todoist låter dig skapa projekt och underkategorier och färgkoda var och en. Dess viktigaste funktioner inkluderar synkronisering mellan enheter och integration med virtuella assistenter som Siri, Google Assistant och Alexa.
För att maximera Todoists potential kan du använda inställningar som upprepade uppgifter, brådskande taggar och Quickies för korta uppgifter. Todoist är ett mångsidigt verktyg för uppgiftshantering med begränsade funktioner för samarbete och kommunikation inom teamet.
Todoists bästa funktioner
- Håll ordning på alla enheter och plattformar, till exempel virtuella assistenter, mobiler och stationära datorer.
- Integrera populära appar och tjänster som Google Kalender och Dropbox
- Analysera och visualisera produktivitet och uppgiftsgenomförande
Todoists begränsningar
- Dess beroende av internetuppkoppling begränsar offlinefunktionaliteten.
- Användare har rapporterat om bristfällig support för komplexa projekt.
Todoist-priser
- Nybörjare: Gratis
- Fördel: 5 dollar per månad
- Företag: 8 dollar per medlem/månad
Todoist-betyg
- G2: 4,4/5 (750+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)
4. Teamwork
Teamwork är en allt-i-ett -programvara för projektledning och samarbete som är utformad för att team enkelt ska kunna planera, följa upp och leverera arbete.
Dess uppgiftshantering överträffar många konkurrenter, såsom Microsoft Projects och Smartsheet. Dessutom gör Teamworks regelbundna uppdateringar och förbättringar det till ett robust val för projektledning.
Det användarvänliga gränssnittet är till stor hjälp, särskilt för dem som har mindre erfarenhet av projektledning. Supporten är också responsiv, vänlig och hjälpsam.
Teamworks oförmåga att importera projektfiler (XML eller liknande format) kan dock påverka dess användbarhet.
Teamwork bästa funktioner
- Samarbeta mellan team med inbyggda kommunikationsverktyg som chatt och diskussionstrådar.
- Anpassa instrumentpaneler för att övervaka projektets framsteg och viktiga mätvärden på ett ögonblick.
- Utnyttja omfattande projektplaneringsfunktioner, såsom Gantt-diagram och uppgiftsberoenden.
Begränsningar för teamarbete
- Projektledningslösningen kan visa sig vara för komplex för små projekt.
- För att få tillgång till vissa viktiga funktioner kan det krävas dyrare abonnemang.
Priser för Teamwork
- Gratis
- Starter: 8,99 $/användare per månad
- Leverans: 13,99 $/användare per månad
- Grow: 25,99 $/användare per månad
Betyg för teamwork
- G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 850 recensioner)
5. Flow
Flow är ett verktyg för projekt- och uppgiftshantering som erbjuder enkla visuella arbetsflöden för planering av teamets arbetsflöden.
Flow låter dig sätta deadlines, delegera uppgifter och prenumerera på uppgifter, vilket hjälper till att effektivisera samarbetet. Du kan växla mellan lista-, kalender- och tavleformat, och verktyget erbjuder flexibilitet att lägga till start- och slutdatum.
Uppgiftslistan i Kanban-stil sticker ut, och projektledningslösningens enkla design och intuitiva användargränssnitt är perfekta för nybörjare.
Du kan dock stöta på problem med programvarans användbarhet på grund av bristen på färganpassning och visuell hierarki för projekt. Med många kort kan projekten snabbt bli överväldigande.
Flow bästa funktioner
- Arbeta i en samarbetsmiljö med funktioner som kommentarer och bifogade filer.
- Automatisera påminnelser om förfallodatum för att hjälpa projektteam att hålla sig på rätt spår och uppfylla projektets deadlines.
- Integrera med populära appar som Slack och Google Kalender
- Växla mellan list- och kanban-tavlor för enskilda projekt
Flödesbegränsningar
- Begränsade funktioner i gratisversionen kan påverka verktygets användbarhet för team.
- Den 30-dagars kostnadsfria provperioden inkluderar inte avancerade funktioner.
- Endast den högsta nivåns plan erbjuder användbara integrationer som Zapier.
Flow-prissättning
- Basic: 8 dollar per användare och månad
- Plus: 12 dollar per användare och månad
- Pro: 18 dollar per användare och månad
Flödesbetyg
- G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
6. Wrike
En annan populär plattform, Wrike, erbjuder projektledning och samarbete med företagsanpassade funktioner för uppgiftsplanering och utförande.
Wrikes enkelhet gör att både stora och små team kan använda verktyget lika bra. Dess många funktioner, som uppgiftsskapande, mappar och chattrutor inom uppgifter, hjälper till att driva projekt samtidigt som alla involverade hålls informerade.
De personliga instrumentpanelerna och anpassade aviseringarna gör det enkelt att se ofullständiga eller försenade uppgifter och minskar risken för missförstånd. Verktygets uppgiftsarkiv är också en användbar funktion: du kan hämta information om tidigare projekt och samla all dokumentation på ett ställe.
Wrikes bästa funktioner
- Visa projekt med dynamiska och automatiserade Gantt-diagram
- Samarbeta med teammedlemmar asynkront med chatt, kommentarer och uppgiftsfördelning.
- Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och minska manuellt arbete
Wrike-begränsningar
- Få offlinefunktioner – du behöver en aktiv internetanslutning för att komma åt och uppdatera projekt.
- Verktyget kan vara kostsamt för mindre företag eller nystartade företag.
Wrike-priser
- Gratis
- Team: 9,80 $/användare per månad
- Företag: 24,80 $/användare per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter
Wrike-betyg
- G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)
7. Lark
Detta verktyg ger dig mest valuta för pengarna. Lark samlar uppgiftshantering, meddelanden och videokommunikation i en samarbetsplattform på en och samma plattform.
Lark är en kapabel projektledningsplattform för team av alla former och storlekar med möten, e-post, meddelanden, schemaläggning, textredigering och mycket mer. Och ett enda, rent gränssnitt som sammanför allt detta.
Den betalda planen, som inkluderar obegränsad videokonferens, molnlagring och e-postutrymme, är utmärkt för företagskunder.
Som uppgiftshanterare utmärker sig Lark också för sina många värdefulla funktioner: Du kan organisera, samarbeta och utföra uppgifter individuellt eller som en del av ett team. Med detta alternativ till MeisterTask kan du dela upp stora projekt i hanterbara steg.
Larks bästa funktioner
- Samarbeta kring dokumentation och projektplaner med smarta dokumentfunktioner som kommentarer och versionshantering.
- Arbeta på distans och ändå synkroniserat med projektteam genom videokonferensfunktioner
- Automatisera uppdateringar och ställ in aviseringar baserade på triggers via uppgiftslistan.
Larks begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar
- Användare som enbart är ute efter uppgiftshantering kanske inte utnyttjar det breda utbudet av funktioner som finns tillgängliga.
Lark-priser
- Starter: Gratis
- Fördel: 12 $/användare per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Lark-betyg
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)
8. Trello
Trello är ett webbaserat projektledningsverktyg som använder visuella tavlor, listor, kort och mer för att effektivisera uppgifter och projekt.
Trello är utvecklat för team som använder Kanban-tavlor för projektledning och passar bäst för små team och frilansare. Det är välkänt för sitt användarvänliga gränssnitt, intuitiva tavlor och enkla uppgiftshantering.
Viktiga funktioner i Trello inkluderar vyer för att visualisera projekt som en tidslinje eller tavla, Trello-mallar för allt från uppgiftslistor för produktlanseringar till leadspårning, samt Power-ups, plug-ins för att länka Trello till andra verktyg.
Trellos bästa funktioner
- Automatisera åtgärder med plugins och integrera Trello med andra arbets- och teamappar som Google, Slack och mer.
- Få översikt över arbetsflödet med de betalda abonnemangen och använd tavelsamlingar för att gruppera tavlor utifrån olika kriterier.
- Lägg till eller ta bort detaljer, bilagor och kommentarer, och skicka sedan ut aviseringar för att hålla alla inblandade uppdaterade.
- Använd Power-Ups, som är integrationer för att förbättra appens funktionalitet och ansluta till befintliga system.
Trellos begränsningar
- De få projektledningsfunktionerna kan vara begränsande för stora team.
- För att verktyget ska kunna användas för uppgiftshantering krävs integration med tredjepartsprogram.
Priser för Trello
- Gratis plan
- Standard: 6 dollar per användare/månad
- Premium: 12,5 dollar per användare/månad
- Enterprise: 2100 dollar per användare/månad
Trello-betyg
- G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)
9. Stackby
Stackby är en ledande plattform för arbetshantering som inkluderar databaser, kalkylblad och funktioner för uppgiftshantering som drivs av kodfri automatisering.
Stackby är inte ett dedikerat verktyg för uppgiftshantering, men det kan användas för olika ändamål, bland annat projektledning, CRM och innehållsplanering.
Redigering, kommentering och delning av databaser i realtid främjar effektivt teamarbete och snabb utförande av uppgifter, regelbundna uppdateringar och smidig kommunikation mellan team. Du kan också integrera med andra populära verktyg som Google Sheets, Trello och Airtable, vilket underlättar datautbytet mellan produktivitetsverktyg.
Stackbys bästa funktioner
- Samarbeta smidigt med redigering, uppdateringar och aviseringar i realtid
- Kombinera det välbekanta med kalkylblad med flexibiliteten hos databaser för att använda detta verktyg.
- Tillgodose specifika arbetsflödesbehov med anpassningsbara vyer (rutnät, kanban, kalender osv.).
Stackbys begränsningar
- Begränsad integration med verktyg från tredje part
- Prisplanerna är mindre konkurrenskraftiga jämfört med andra liknande verktyg.
Stackby-priser
- Gratis abonnemang
- Personligt: 4 $/plats per månad
- Ekonomi: 7,5 dollar/plats per månad
- Företag: 15 $/plats per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Stackby-betyg
- G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)
10. OmniFocus
OmniFocus är ett personligt uppgiftshanteringsprogram som är utformat för individuell produktivitet för macOS- och iOS-användare.
Verktyget erbjuder flera anpassningsbara vyer och arbetsflöden. Du kan använda någon av de tre projekttyperna (parallella, sekventiella och enkelåtgärdsprojekt) och sex standardvyer. Du kan också skapa personliga vyer, även om det tar tid och kräver ansträngning.
Verktyget har en brant inlärningskurva och är dyrare än de flesta verktyg i denna artikel. Detta är förvånande för ett verktyg som är avsett för enskilda användare.
Appen är skräddarsydd för användare inom Apples ekosystem och synkroniseras mellan iOS-enheter, medan en webbversion finns tillgänglig för Windows-användare. Du kan integrera andra appar via Zapier för att samla in data och skapa ett komplett arbetsflöde.
OmniFocus bästa funktioner
- Synkronisera ditt arbete automatiskt mellan Mac, iPhone och iPad
- Skapa anpassade perspektiv eller vyer för uppgifter baserat på olika kriterier
- Lägg till uppgifter och idéer snabbt och enkelt, så att du inte missar något, även när du har fullt upp.
- Koncentrera dig på specifika uppgifter genom att filtrera bort icke-väsentlig information med fokusläget.
OmniFocus begränsningar
- OmniFocus är fördelaktigt för Apple-användare, men kanske inte lika mångsidigt för personer som använder en kombination av operativsystem.
- Verktyget kan visa sig vara oanvändbart även för mindre team och företag.
OmniFocus prissättning
- Prenumeration: 9,99 $ per månad
- v4 Standardlicens: 74,99 $ engångsbetalning
- v4 Pro-licens: 149,99 $ engångsbetalning
- OmniFocus för webben: 4,99 dollar per månad
OmniFocus-betyg
- G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)
ClickUp: Din allt-i-ett-lösning för uppgiftshantering
Inom projektledning går uppgifter och samarbete hand i hand. Med detta i åtanke framstår ClickUp som ett utmärkt alternativ till MeisterTask.
Med ett brett utbud av funktioner, från anpassningsbara uppgiftsvyer och uppgiftsautomatisering till kraftfulla samarbetsverktyg, erbjuder ClickUp en omfattande lösning för hantering av uppgifter av alla komplexitetsgrader. Dess intuitiva gränssnitt och skalbarhet gör det lämpligt för både små team och stora företag.
Oavsett om du letar efter en lösning för projektledning, teamsamarbete eller personlig produktivitet kan du använda ClickUp för att skapa en innovativ approach och förenkla uppgiftshanteringen.