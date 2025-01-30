De 10 bästa programvarorna för arbetsorder för underhållsförfrågningar 2025

Ett företag drivs av värdeutbyte. När du skapar värde genom en produkt eller tjänst betalar dina kunder för det. Den dagliga representationen av detta är arbetsorder.

Oavsett om det är kundrelaterade eller interna, förebyggande eller korrigerande, säkerställer effektiv hantering av arbetsorderförfrågningar smidiga affärscykler.

Programvara för arbetsorder hjälper dig att hantera arbetsorder enkelt utan det manuella slitgöra som ofta leder till fel, överflödiga åtgärder och bristande efterlevnad. Du kan när som helst bli föremål för en revision – du måste se till att du har en tydlig logg över all information, följer rätt processer och har lämpliga skyddsåtgärder på plats.

Rätt programvara för arbetsorder hjälper dig att bearbeta och spåra inkommande och utgående arbetsorder, vilket förbättrar teamets samordning och tillgångshantering.

Vi har listat de 10 bästa arbetsorderprogrammen för 2024. Listan innehåller olika alternativ, från avancerade funktioner till användarvänliga design, och hjälper dig att hitta det perfekta programmet för din organisations behov.

Vad ska du leta efter i ett program för arbetsorder?

När du väljer programvara för arbetsorder bör du ta hänsyn till funktioner som effektiviserar underhållshanteringen och förbättrar driftseffektiviteten. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Användarvänligt gränssnitt: Programvaran måste ha enkla instrumentpaneler och ett intuitivt processflöde, så att det är lätt för dig att navigera.

Omfattande underhållshantering: Leta efter funktioner som automatiserad underhållsplanering och statusuppdateringar i realtid som stöder detaljerad spårning av underhållsförfrågningar, planering och utförande.

Kommunikationsverktyg i realtid: Kommunikationskanaler som meddelanden i appen och aviseringar i programvaran förbättrar samordningen mellan teammedlemmarna.

Mobil tillgänglighet: Mobilvänliga funktioner som push-meddelanden och mobilresponsiv design möjliggör fjärråtkomst och uppdateringar.

Rapportering och analys: Insikter om underhållsaktiviteter, såsom spårning av driftstopp och kostnadsanalys, samt deras inverkan är avgörande för kontinuerlig förbättring.

Anpassningsbara arbetsflöden: Möjlighet att skräddarsy programvaran efter dina specifika operativa processer, till exempel genom att justera regler för prioritering av uppgifter eller anpassa förfrågningsformulär.

Skalbarhet: Se till att programvaran klarar ökad arbetsbelastning och ytterligare funktioner såsom hantering av flera platser och avancerad anpassning av användarroller.

Kostnadseffektivitet: Tänk på prisstrukturen för att se till att den passar din budget och ger valuta för pengarna.

De 10 bästa arbetsorderprogrammen att använda 2024

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa programvarulösningarna för arbetsorder. Dessa verktyg är utformade för att effektivisera processer och förbättra samordningen inom teamet, vilket säkerställer en effektiv underhållshantering.

1. ClickUp

ClickUp är ett populärt allt-i-ett-program för projektledning. Det har allt som en organisation behöver för att hantera projekt och hjälpa underhållsteam att samarbeta.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUps formulärvy är idealisk för hantering av arbetsorderförfrågningar. Med den 360-gradersvy som den erbjuder kan du hantera arbetsorder och samla in detaljerad information utan ansträngning. Den registrerar svar och dirigerar omedelbart arbetet till rätt team vid rätt tidpunkt.

Skapa detaljerade formulär i ClickUp 3.0 med dra-och-släpp-funktioner för att infoga fält och lägga till villkorslogik för att samla in bättre feedback.

Funktionen Form View hjälper dig att skapa anpassade formulär för att samla in specifika, relevanta data eller information som behövs för underhållsförfrågningar.

Underhållschefer kan anpassa formulär med anpassade fält för att kategorisera och organisera datatyper. De tar emot feedback om tjänster för att förbättra order, underhållsförfrågningar och serviceförfrågningar.

Form View utmärker sig genom sin funktion att automatiskt skapa spårbara uppgifter från formulärsvar. Detta översätter all information från en arbetsorderförfrågan till genomförbara uppgifter.

Automatiseringsfunktionen sparar tid på ett proaktivt sätt samtidigt som all kommunikation och alla data organiseras på en enda plattform.

Anpassa dina automatiserade uppgifter med ClickUp

För erfarna användare erbjuder ClickUp Form View flexibilitet att samla in relevant data med hjälp av villkorslogik. Formulären uppdateras dynamiskt baserat på svaren, vilket gör dem bättre på att samla in relevant information.

Om du fastnar med funktionen Form View eller tycker att något är komplicerat är ClickUps mall för arbetsförfrågan praktisk. Genom att använda mallen för arbetsförfrågan slipper du e-postförfrågningar, kan hantera resurser på ett bra sätt och enkelt följa framstegen i olika projekt.

Villkorslogik i ClickUp-formulär Exempel på produktfeedback

Dessa orderformulärmallar hjälper dig att använda ett formulär för att ta emot potentiella arbetsuppdrag, samla in krav innan du godkänner uppgifter och spåra arbetet från start till slut.

ClickUp-funktioner

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI : Använd generativ AI för att skapa uppgifter, skriva e-postmeddelanden, sammanfatta anteckningar och ställa in påminnelser för att förbättra Använd generativ AI för att skapa uppgifter, skriva e-postmeddelanden, sammanfatta anteckningar och ställa in påminnelser för att förbättra kundprojektledning

Agil projektledning : Utnyttja agila projektledningsfunktioner som passar för en mängd olika projekt. Utnyttja agila projektledningsfunktioner som passar för en mängd olika projekt.

Dokument : Dra nytta av AI-driven Google Docs-stil för Dra nytta av AI-driven Google Docs-stil för gemensamt skapande och hantering av dokument.

Mångsidiga vyer : Få tillgång till över 15 olika sätt att visa projektets framsteg, inklusive list-, ruta-, kalender-, tavel-, Gantt-, tankekarta-, arbetsbelastnings- och aktivitetsvyer. Få tillgång till över 15 olika sätt att visa projektets framsteg, inklusive list-, ruta-, kalender-, tavel-, Gantt-, tankekarta-, arbetsbelastnings- och aktivitetsvyer.

Alternativ utan kod: Använd omfattande anpassningsalternativ med anpassade fält och instrumentpaneler för att anpassa till olika arbetsflöden och affärsmodeller.

Realtidsrapporter : Använd avancerade rapporteringsfunktioner med anpassade instrumentpaneler för en omfattande översikt över projekt och uppgifter. Använd avancerade rapporteringsfunktioner med anpassade instrumentpaneler för en omfattande översikt över projekt och uppgifter.

Samarbete : Delta i teamsamarbete och kommunikation med funktioner som chattvy, dokumentredigering och e-postintegration. Delta i teamsamarbete och kommunikation med funktioner som chattvy, dokumentredigering och e-postintegration.

Tidrapportering : Använd flexibla tidrapporteringsfunktioner, inklusive alternativ för att markera fakturerbara timmar och justera rapporterad tid. Använd flexibla tidrapporteringsfunktioner, inklusive alternativ för att markera fakturerbara timmar och justera rapporterad tid.

Mobilapp : Hantera uppgifter och projekt när du är på språng med en helt responsiv mobilapp. Hantera uppgifter och projekt när du är på språng med en helt responsiv mobilapp.

Begränsningar i ClickUp

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad lagringskapacitet.

Högre premiumplaner är dyra för småföretag.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. MaintainX

via MaintainX

MaintainX är en webbaserad programvara för arbetsorder, underhåll och CMMS som förbättrar arbetsflödet och teamkommunikationen i underhållsuppgifter.

Programvaran är lättillgänglig från både stationära och mobila enheter, vilket gör den till ett praktiskt alternativ för tillverkningsindustrin, fastighetsförvaltning och hotell- och restaurangbranschen.

MaintainX bästa funktioner

Upplev ett överskådligt användargränssnitt för enkel navigering.

Hantera allt på språng med en mobilapp

Skapa och hantera arbetsorder med bifogade foton

Få dynamiska SOP:er som anpassar sig efter användarens inmatningar.

Använd den inbyggda chatten för förbättrad kommunikation inom teamet.

Begränsningar för MaintainX

Avancerade funktioner som IoT-sensorintegrationer är endast tillgängliga i företagsabonnemang.

Kompatibilitetsproblem med specifika system eller enheter

Priser för MaintainX

Grundläggande : Gratis

Essential: 16 $/månad per användare

Premium: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

MaintainX-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

3. BlueFolder

via Bluefolder

BlueFolder är ett omfattande program för fältserviceledning som är känt för sin enkla installation och anpassning.

Det optimerar serviceunderhållet genom användarvänliga funktioner, från spårning av arbetsorder till kundengagemang.

BlueFolders bästa funktioner

Spåra arbetsorder från start till slut, inklusive uppdrag och loggar.

Synkronisera teamets arbetsplaner och utskick med Outlook och Google Kalender.

Hantera tillgångar, spåra servicehistorik och bifoga foton

Stöd för flera uppdrag per arbetsorder

Ställ in återkommande jobb för repetitiva uppgifter

Skapa arbetsflöden för kundgodkännande på smartphones och surfplattor.

Begränsningar för BlueFolder

Potentiell inlärningskurva för nya användare

Kompatibiliteten med befintliga system eller specifika affärskrav varierar.

Priser för BlueFolder

Fördel: Från 100 dollar/månad

Pro Plus: Från 210 $/månad

Enterprise: Från 440 $/månad

BlueFolder-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

4. UpKeep

via Upkeep Dashboard

UpKeeps programvara för arbetsorder erbjuder en komplett lösning för hantering av underhållsarbetsorder. Den hjälper till att organisera underhållsscheman och förenklar arbetsflödesoptimering, vilket ökar produktiviteten.

Programvaran gör det möjligt för användare att hantera arbetsorder direkt från smartphones och underlätta hanteringen av uppgifter på plats.

UpKeeps bästa funktioner

Effektivisera skapandet, utvärderingen, prioriteringen och mätningen av underhållsarbetsorder.

Tilldela och filtrera arbetsorder efter kriterier som tekniker, plats och prioritet.

Minska lösningstiderna och automatisera datainsamling och rapportering.

Mobilvänliga funktioner för hantering av arbetsorder när du är på språng

Begränsningar för UpKeep

Potentiell inlärningskurva för nya användare

Kompatibilitet med befintliga system eller specifika affärsbehov kräver ytterligare anpassning eller integrationsinsatser.

Priser för UpKeep

Lite: 20 $/månad för grundläggande orderhantering

Startpaket: 45 $/månad med lagerhantering

Professional: 75 $/månad med avancerad analys

Business +: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för UpKeep

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1300 recensioner)

5. Fracttal

via Fracttal

Fracttal One, Fracttals programvara för hantering av arbetsorder, är en lösning för planering, dokumentering, spårning och slutförande av underhållsuppgifter och arbetsorder.

Det är en mobilanpassad lösning som finns tillgänglig på de stora operativsystemen som Android och iOS. Den utmärker sig genom sin responsiva design för bekväm hantering av arbetsorder och maximalt resursutnyttjande.

Fracttals bästa funktioner

Skapa underhållsplaner baserade på specifika platser, tilldela uppgifter och tillgångar.

Digitalisera hanteringsprocesserna för förbättrad spårning av uppgifter och arbetsorder.

Stöd för säker integration med annan programvara

Aktivera mobil åtkomst för drift och beslutsfattande från valfri enhet.

Fracttals begränsningar

Vissa användare anser att metoden för att beräkna det uppskattade genomsnittsvärdet för en mätare är otillräcklig.

Det saknas en pausfunktion för uppgifter och det anges inga skäl för pauser när de inträffar.

Fracttal-prissättning

Community: Gratis

Startpaket: 229 USD/månad faktureras årligen eller 2 748 USD/år

Pro-plan: 539 USD/månad faktureras årligen eller 6 468 USD/år

Företag: Anpassad prissättning

Fracttal-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 850 recensioner)

6. Connecteam

via Connecteam

Connecteam är ett program för hantering av anställda och arbetsorder som effektiviserar personalhanteringen. Det förenklar schemaläggning, kommunikation och personalutveckling.

Connecteam är känt för sina medarbetarorienterade verktyg som förbättrar teamets produktivitet och engagemang. Plattformens omfattande funktioner säkerställer smidiga dagliga arbetsrutiner och hjälper till att utveckla din personalstyrka.

Connecteams bästa funktioner

Skapa scheman, spåra arbetstimmar och integrera enkelt med lönesystem.

Skapa anpassade formulär och checklistor för realtidshantering av jobb och fältrapporter.

Få flera verktyg för att koppla samman medarbetare, inklusive arbetschatt, enkäter och en evenemangshanterare.

Underlätta introduktion, utbildning och erkännande av medarbetare för att upprätthålla en motiverad personalstyrka.

Begränsningar för Connecteam

Vissa avancerade funktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Kompatibilitet med befintliga system eller specifika affärskrav bör utvärderas.

Priser för Connecteam

Plan för småföretag: Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Avancerad: 49 $/månad

Expert: 99 $/månad

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

7. FMX

via FMX

FMX:s programvara för underhållsarbetsorder förser tekniker med de verktyg som behövs för effektivt fältarbete.

Programvaran förbättrar uppgiftshantering, kontraktshantering och samordning, vilket säkerställer att arbetet slutförs i tid och att teamkommunikationen blir effektiv. Dess förmåga att integreras med flera programvarusystem samtidigt som den erbjuder anpassade integrationstjänster gör den till en värdefull programvara för arbetsorder.

FMX:s bästa funktioner

Skapa och redigera förfrågningsformulär för att fånga upp viktiga detaljer.

Få tillgång till den kompletta FMX-produkten på mobila enheter

Effektivisera arbetsorderprocesserna med automatisk vidarebefordran

Hantera och spåra lager effektivt

Fäst streckkoder på utrustningen för enkel åtkomst till information med QR-kodmärkning.

Skapa rapporter i realtid för att få insikter om prestandamätvärden med hjälp av rapporteringspaneler.

FMX-begränsningar

Tillfälliga förseningar i rullgardinsmenyerna

Inspektioner skapar inte automatiskt arbetsorder för underkända inspektioner.

FMX-priser

Anpassad prissättning

FMX-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

8. ManagerPlus

via ManagerPlus

ManagerPlus arbetsorderprogramvara förenklar datoriserade underhållshanteringsprocesser genom en centraliserad plattform för att generera, tilldela, spåra och lagra arbetsorder.

Programvaran är känd för sin molnbaserade åtkomst, som gör det möjligt för underhållschefer, operatörer och tekniker att hämta viktig data från anslutna enheter med hjälp av mobilappar.

Programvaran har även funktioner för lagerhantering, spårar delar som behövs för arbetsorder och optimerar underhållsprogram.

ManagerPlus bästa funktioner

Planera kritiskt och förebyggande underhållsarbete för att undvika fel och spåra kostnaderna för arbetsorder.

Säkra och dela underhållskunskap med anpassade arbetsordermallar

Förenkla leverantörernas system för hantering av arbetsorder genom att automatisera och centralisera processerna.

Optimera tillgångarna för bättre avkastning på investeringen med molnbaserad tillgång till data i realtid.

Begränsningar för ManagerPlus

Vissa användare tycker att programvaran är svår att navigera i.

Saknar flexibilitet när det gäller att skapa anpassade rapporter för att få specifik information.

Avsaknad av rapporter om driftstopp

Priser för ManagerPlus

Lightning Plus: 85 USD/månad per användare

Lightning Experience: 125 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av ManagerPlus

G2: 3,4/5 (9+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

9. Wrike

via Wrike

Wrike är ett SaaS-projektledningsverktyg (Software-as-a-Service) som hjälper användare att hantera och följa upp projekt, deadlines, arbetsplaner och olika arbetsflödesprocesser.

Den utmärker sig genom sin vertikala approach – ett verktyg som är utvecklat för specialiserade funktioner och erbjuder en mer djupgående upplevelse än sina konkurrenter.

Wrikes bästa funktioner

Få över 400 integrationer med olika applikationer

Se flera visningsalternativ som Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Använd avancerade rapporteringsfunktioner för Enterprise- och Pinnacle-planerna.

Använd flexibla tidslinjer för att spåra projektets framsteg.

Utforska funktioner för problemspårning

Wrike-begränsningar

Avancerade säkerhetsfunktioner ingår endast i Enterprise-planen.

Dyrare jämfört med Wrikes konkurrenter.

Wrike-priser

Gratis: Obegränsat antal användare och projekt, 2 GB lagringsutrymme

Team: 9,80 $/månad per användare för små team

Företag: 24,80 $/månad per användare för avancerade verktyg

Enterprise: Anpassad prissättning för avancerad säkerhet och skalbarhet

Pinnacle: Anpassad prissättning för fullständig tillgång till alla funktioner

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2500 recensioner)

10. EZOfficeInventory

via EZOfficeInventory

EZOfficeInventory är en molnbaserad programvara som är en ledande lösning för hantering av arbetsorder, tillgångar och underhåll, lämplig för företag av alla storlekar.

Den erbjuder funktioner som spårning av artiklar över olika platser, streckkodsläsning via mobil, optimerad lagerhantering och omfattande användar- och leverantörshantering. Dess GPS-spårning är idealisk för att övervaka tillgångarnas placering.

EZOfficeInventory bästa funktioner

Spåra alla dina licenser på ett och samma ställe

Upplev molnbaserad åtkomst för flera användare

Designa och skriv ut tillgångsetiketter med stöd för streckkoder, QR-koder och RFID-taggar.

Begränsningar för EZOfficeInventory

Betalväggar för vissa viktiga funktioner

Buggy mobilapp

Priser för EZOfficeInventory

Essential: 35 $/månad

Avancerad: 45 $/månad

Premium: 55 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

EZOfficeInventory betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1400 recensioner)

Din väg till smartare hantering av arbetsorder och underhåll

Du har sett de bästa arbetsorderprogrammen för 2024, och rätt verktyg kan förändra hur du hanterar underhållsförfrågningar. Det handlar inte bara om att fixa saker snabbare, utan om intelligent hantering, tydlig kommunikation och att ligga steget före.

Oavsett om du har ett litet team eller en stor verksamhet finns det en lösning här som passar som hand i handske. Men om du vill ha något som inte bara passar utan också ger något extra, registrera dig på ClickUp och se själv! ?