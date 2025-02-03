De 10 bästa programvarorna för godkännandeprocesser 2025

Har du fastnat i långsamma godkännandeprocesser? I så fall är det dags att säga adjö till pappershögar och manuella godkännanden och istället utforska programvara för godkännandeprocesser!

Genom att lägga till programvara för godkännandeprocesser i din teknikstack kan du förbättra effektiviteten, minska antalet fel, säkerställa efterlevnad av regler eller företagspolicyer och bättre kontrollera beslutsprocessen.

Vi har sammanställt en lista med 10 programvaror för godkännandeprocesser med funktioner som kan hjälpa dig att förbättra ditt teams godkännandesystem. Låt oss dyka in och upptäcka vad automatisering och samarbete kan göra för ditt team.

Vad ska du leta efter i ett program för godkännandeprocesser?

Programvara för godkännandeprocesser är ett digitalt verktyg som är utformat för att effektivisera och automatisera processen för att erhålla godkännanden för olika uppgifter, projekt eller dokument. Det ger en strukturerad och systematisk metod för att hantera godkännandeförfrågningar.

Typiska funktioner kan vara:

Begäran om godkännande: Användare kan initiera godkännandebegäran genom att skicka in relevant information, dokument eller uppgifter som kräver godkännande.

Vidarebefordran och eskalering: Programvaran vidarebefordrar godkännandeförfrågan till lämpliga personer eller grupper baserat på fördefinierade regler eller hierarkiska strukturer.

Meddelanden och påminnelser: Programvaran skickar automatiska meddelanden och påminnelser till godkännare för att säkerställa att åtgärder vidtas i tid och för att undvika förseningar.

Kommentarer och feedback: Godkännare kan lämna kommentarer, feedback eller förslag i programvaran för att underlätta kommunikationen under godkännandeprocessen.

Spårning av godkännanden: Programvaran för en tydlig förteckning över alla godkännandeaktiviteter, inklusive tidsstämplar, kommentarer och det slutgiltiga beslutet.

Anpassningsbara arbetsflöden: Organisationer kan konfigurera godkännandearbetsflödena efter sina specifika krav, inklusive antalet godkännare, sekvens och beslutskriterier.

Rapportering och analys: Programvaran kan erbjuda rapporteringsfunktioner för att analysera processeffektivitet, identifiera flaskhalsar och spåra övergripande prestanda.

De 10 bästa programvarorna för godkännandeprocesser

I dagens snabba affärsmiljö är effektiva godkännandeprocesser nyckeln till framgång. Med en myriad av tillgängliga alternativ kan det vara en svår uppgift att välja rätt programvara för godkännandeprocesser.

Nedan finns vår lista över de bästa godkännandeprogrammen som finns tillgängliga idag.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett projektledningsprogram som utmärker sig inom godkännande och personalhantering. Programmet hjälper till att effektivisera godkännandeprocessen så att den fungerar som en väloljad maskin. ?️

Med hjälp av en virtuell whiteboard kan teamen planera sitt arbetsflöde och kartlägga de godkännandesteg som de behöver följa. Detta hjälper alla att visualisera processen från början till slut.

När du är redo att implementera processen erbjuder ClickUps anpassningsbara mallar för godkännandeprocesser en smidig och organiserad metod. Oavsett om det gäller projektförfrågningar, dokumentgodkännanden eller andra viktiga beslut kan du anpassa mallarna efter dina specifika behov. Därefter kan du enkelt samarbeta och hålla alla uppdaterade med realtidsmeddelanden, påminnelser och omedelbar feedback.

Det bästa är att ClickUp går utöver dina godkännandeprocesser. Du kan använda ClickUps dokument, uppgiftshantering, chatt och mycket mer för att hålla ordning och kommunicera om alla dina projekt och dagliga ansvarsområden.

Säg adjö till flaskhalsar och välkomna den effektivitet och produktivitet som ClickUp erbjuder. ?

ClickUps bästa funktioner

ClickUp erbjuder anpassningsverktyg som gör det enkelt för teammedlemmarna att lägga till olika fält, statusar och vyer efter behov.

Med verktyg för automatisering av godkännandeprocesser kan du skapa uppgifter, ändra ansvariga, uppdatera status och tillämpa taggar för att påskynda granskningen av projektförfrågningar.

Meddelanden håller teammedlemmarna uppdaterade

Med ClickUp Docs kan du redigera i realtid tillsammans med andra teammedlemmar, lägga till kommentarer, tilldela åtgärder och mycket mer.

Över 1 000 integrationer med tredjepartsplattformar ger dig möjlighet att ansluta andra appar i din teknikstack till ditt arbetsflöde.

Begränsningar i ClickUp

Programvaran har en viss inlärningskurva tack vare det stora antalet funktioner som den erbjuder.

ClickUps mobilapp har mer begränsade funktioner jämfört med webb- eller datorapparna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Integrify

via Integrify

Integrify ger organisationer de verktyg de behöver för att optimera och automatisera sina godkännandeprocesser. Med fokus på enkelhet och effektivitet erbjuder Integrify ett användarvänligt gränssnitt som passar både affärsanvändare och IT-proffs. Dess robusta funktioner för automatisering av arbetsflöden möjliggör smidig godkännanderuttning, uppgiftsfördelning och spårning av framsteg i realtid.

Programvarans drag-and-drop-formulärskapare gör det möjligt för användare att utforma anpassade godkännandeformulär som är skräddarsydda efter deras specifika behov, vilket säkerställer korrekt och relevant informationsinsamling. Dessutom ger programvarans rapporterings- och analysfunktioner värdefull insikt i processens prestanda, vilket hjälper organisationer att identifiera flaskhalsar och driva på kontinuerliga förbättringar.

Integrify bästa funktioner

Den kan användas inom olika branscher, från hälso- och sjukvård till byggbranschen.

Det drag-and-drop-baserade gränssnittet gör det enkelt att skapa ett obegränsat antal automatiserade arbetsflödesprocesser.

Den öppna arkitekturen ger användarna möjlighet att integrera och bygga vidare på sina arbetsflödesverktyg.

Integrify-begränsningar

Vissa användare uttryckte oro över automatiseringsprogramm ets utseende och gränssnitt.

Det finns inte så mycket variation i rapporteringsprocesserna.

Integrify-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Integrera betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

3. Approval Studio

via Approval Studio

Approval Studio är ett mångsidigt och kraftfullt program för hantering av godkännanden av kreativt innehåll. Det är utformat för att effektivisera gransknings- och godkännandeprocessen för marknadsförings-, design- och kreativa team.

Med sitt omfattande utbud av funktioner erbjuder Approval Studio en centraliserad plattform för samarbetsbaserad feedback, anteckningar och versionskontroll av illustrationer, bilder, videor och annat visuellt innehåll.

Programvarans intuitiva användargränssnitt gör det enkelt att konfigurera och spåra projekt, vilket säkerställer att alla berörda parter är på samma sida under hela godkännandeprocessen. Approval Studios markeringsverktyg underlättar precisa och tydliga kommentarer, vilket kan bidra till att eliminera förvirring och minska revisionscyklerna.

Programvarans system för realtidsmeddelanden håller teamen informerade om uppdateringar och deadlines, vilket påskyndar godkännandeprocessen.

Approval Studios bästa funktioner

Användare kan ladda upp stora filer utan att förlora kvalitet.

Ett obegränsat antal externa användare kan granska och godkänna design utan att behöva registrera sig för programvaran.

Anpassade varumärkesfunktioner gör att du kan uppfylla dina affärsbehov samtidigt som du bibehåller företagets stil.

Begränsningar för Approval Studio

Integrationerna är begränsade till Slack och Zapier.

Användarna nämnde att de önskade att programvaran erbjöd fler integrationer, särskilt med andra projektledningsverktyg.

Priser för Approval Studio

Lite: 45 dollar per månad för fem användare

Pro: 135 dollar per månad för fem användare

Pro XL: 255 dollar per månad för 15 användare

Företag: 5 999 USD per år för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner för Approval Studio

G2: 4,9/5 (25+ recensioner)

Capterra: 5/5 (över 20 recensioner)

4. Kissflow Workflow

via Kissflow

Kissflow Workflow utmärker sig som en robust och användarvänlig programvara för godkännandeprocesser som gör det möjligt för företag att automatisera och optimera sina godkännandeprocesser utan ansträngning. Med en kodfri approach gör Kissflow Workflow det möjligt för användare att utforma anpassade godkännandeprocesser utan teknisk expertis, vilket påskyndar implementeringen och minskar beroendet av IT-team.

Med spårning och synlighet i realtid kan användarna övervaka statusen för godkännandeförfrågningar och identifiera potentiella flaskhalsar. Med sitt fokus på enkelhet och anpassningsförmåga ger Kissflow Workflow organisationer möjlighet att öka effektiviteten, minska manuella fel och upprätthålla efterlevnaden.

Kissflow Workflows bästa funktioner

Plattformen erbjuder ett stort antal onlineformulär som kan byggas in i godkännandeprocessen.

Ett enkelt gränssnitt utan kod gör det enkelt att komma igång.

Visuella representationer av arbetsflöden gör det mycket enkelt att se flaskhalsar.

Begränsningar i Kissflow Workflow

Användarna kan anpassa arbetsflödesprocesserna, men i övrigt finns det begränsade anpassningsalternativ tillgängliga.

Prissättningen kan vara avskräckande för småföretag eller nystartade företag.

Priser för Kissflow Workflow

Grundläggande: 1 500 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow Workflow – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (35+ recensioner)

5. Hub Planner

via Hub Planner

Hub Planners funktioner fokuserar på resurshantering. Med dess schemaläggningsfunktion får du en översikt över dina teammedlemmars tillgänglighet, så att du kan planera arbetet utan att överbelasta dina anställda. Den erbjuder också inbyggda godkännandeprocesser för både tidrapportering och semesteransökningar.

Med tidsregistreringsfunktionen kan dina teammedlemmar registrera både fakturerbara och icke-fakturerbara timmar. De kan kategorisera sina tidsposter och lägga till anteckningar så att du kan se en översikt över hur tiden används och vilka delar av ett projekt som är mest resurskrävande. Det finns också en inbyggd process för godkännande av tidrapporter.

Semesterhanteringsverktyget integreras direkt med appens schemaläggningsfunktion så att schemalagd ledighet automatiskt tas med i beräkningen av en anställds tillgänglighet. Teammedlemmar kan skicka in semesterförfrågningar som vidarebefordras till den person som är ansvarig för godkännandet. Den ansvariga personen får sedan e-post och Slack-meddelanden om förfrågan.

Hub Planners bästa funktioner

Du kan jämföra planerad tid för ett projekt med den faktiska tiden som lagts ner för att beräkna projektets förbrukning och göra datadrivna tidsprognoser för framtida projekt.

Du kan ställa in olika godkännare för varje teammedlem baserat på ditt specifika godkännandearbetsflöde.

De som godkänner semester har flexibiliteten att godkänna förfrågningar direkt i appen eller via e-postmeddelandet.

Begränsningar i Hub Planner

En robust uppsättning funktioner kan vara överväldigande för dem som inte är bekanta med programvaran, särskilt förstagångsanvändare.

Användarna önskade att programvaran kunde göra mer med tillägg.

Priser för Hub Planner

Plug & Play: 7 $/månad per resurs

Premium: 18 $/månad per resurs

Företagsledare: Kontakta oss för prisuppgifter

Hub Planner-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

6. Frevvo

via Frevvo

Frevvo är en programvara för arbetsflödeshantering som gör det möjligt för företag att automatisera och optimera sina godkännandeprocesser på ett effektivt sätt. Plattformen erbjuder ett brett utbud av fördefinierade mallar för godkännandeprocesser som är utformade för att hantera olika affärsscenarier, från HR och ekonomi till försäljning och drift.

Programvarans dynamiska routingmotor dirigerar automatiskt godkännandeförfrågningar till rätt intressenter baserat på fördefinierade regler, vilket sparar tid och eliminerar risken för manuella fel.

Frevvo underlättar också smidig integration med populära applikationer som Salesforce, SharePoint och Google Sheets. Dessutom kan användarna, tack vare det mobilvänliga gränssnittet, initiera, spåra och godkänna förfrågningar när de är på språng.

Frevvos bästa funktioner

Förifyllda e-formulär minimerar fel som vanligtvis uppstår under godkännandeprocessen.

Inbyggda revisionsspår gör det enkelt för anställda att spåra statusen för sina förfrågningar.

Som ett verktyg för dokumentgodkännande kan det användas för godkännande av utgifter och fakturor.

Frevvos begränsningar

Användarna angav att sökfunktionen var rudimentär.

Det verkar inte vara lika vanligt som andra alternativ på vår lista.

Frevvos prissättning

Anpassad prissättning

Frevvo-betyg och recensioner

G2: 2,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,5/5 (25+ recensioner)

7. Få

via Gain

Gain är en arbetsflödeslösning som är särskilt avsedd för marknadsföringsteam. Med sitt intuitiva gränssnitt och användarvänliga funktioner förenklar Gain samarbetet mellan teammedlemmar och intressenter. Plattformen gör det möjligt för användare att enkelt skicka in innehåll för godkännande, ställa in godkännandearbetsflöden och spåra varje granskningens framsteg i realtid.

Gains intuitiva kommentar- och markeringsverktyg underlättar tydlig kommunikation och feedback, vilket eliminerar behovet av långa e-postkedjor. Godkännare kan också visa både dynamiska och offentliga förhandsvisningar, så att de kan se slutresultatet av sin marknadsföringskampanj innan den publiceras.

Dessutom säkerställer programvarans versionsspårning att alla ändringar dokumenteras och är lätta att spåra. Genom att integrera med populära verktyg för innehållsskapande som Adobe Creative Cloud och Canva möjliggör Gain dessutom smidig överföring av innehåll och förenklar godkännandeprocessen ytterligare.

Få de bästa funktionerna

Användare kan lägga till ett obegränsat antal omgångar och personer i godkännandeprocessen.

Godkännare kan komma åt innehållet på ett säkert sätt från sin e-post.

Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att godkänna förfrågningar med ett enda klick.

Begränsningar för vinster

Användarna tyckte att det var svårt att hitta och använda mallar.

Det verkar finnas anslutningsproblem med applikationsprogrammeringsgränssnitten (API) för sociala mediekanaler.

Få prisuppgifter

99 dollar per månad för 10 användare, därefter 10 dollar per månad för varje ytterligare användare.

Få betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

8. Filestage

via Filestage

Med Filestage kan team samarbeta och hantera feedback på ett effektivt sätt, vilket eliminerar behovet av ändlösa e-posttrådar och manuella uppföljningar. Plattformen fungerar som en centraliserad hubb för granskning av innehåll, där intressenter kan visa och kommentera filer direkt i sin webbläsare.

Filestages mångsidiga verktyg för kommentarer och markeringar möjliggör tydlig och precis feedback, vilket förbättrar kommunikationen mellan granskare och innehållsskapare.

Dessutom gör programvarans automatiserade arbetsflödesfunktion det möjligt för användare att ställa in godkännandeprocesser med specifika steg och godkännare. Filestages robusta versionsspårnings- och aktivitetshistorikfunktioner ger en omfattande revisionsspår, vilket gör det möjligt för team att hålla reda på alla ändringar och godkännanden.

Filestages bästa funktioner

Detta dokumenthanteringsverktyg gör att alla filer och kommentarer finns tillgängliga direkt till hands.

Dina data är säkra tack vare AES 256-kryptering av företagsklass.

Med lösenordsskydd kan du kontrollera vem som ser ditt innehåll.

Begränsningar för Filestage

Lägre prisnivåer innebär lägre datagränser, vilket kan kräva en kostsam uppgradering.

Användare rapporterade att programvaran plötsligt loggade ut dem.

Priser för Filestage

Gratisversion

Grundläggande: 49 dollar per månad

Professional: 249 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (235+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. WebProof

via WebProof

WebProof är ett funktionsrikt onlineprogram för korrekturläsning och godkännande av arbetsflöden som är utformat för att effektivisera gransknings- och samarbetsprocessen för kreativa team. Med sitt intuitiva gränssnitt och molnbaserade plattform gör WebProof det möjligt för användare att enkelt ladda upp, dela och granska filer i realtid, vilket eliminerar behovet av manuella filöverföringar och osammanhängande kommunikation.

Plattformens omfattande anteckningsverktyg gör det möjligt för intressenter att lägga till kommentarer, markera specifika områden och rita direkt på filerna, vilket underlättar tydlig och precis feedback. WebProofs automatiserade arbetsflöde säkerställer att innehållet går igenom fördefinierade godkännandesteg med anpassningsbara inställningar för deadlines och aviseringar.

WebProofs bästa funktioner

Projektpanelen förenklar uppgiftshanteringen och ger en snabb översikt över alla öppna uppdrag.

Kommentarer och ändringar kan sammanfattas i form av en checklista.

Användarna kan få både textmeddelanden och e-postaviseringar.

Begränsningar för WebProof

Vissa användare tyckte att det var svårt att anpassa arbetsflödena.

Programvaran kan vara långsam under uppladdningsfaserna.

Priser för WebProof

Pageflip: Priser tillgängliga på begäran

Företag: Priser tillgängliga på begäran

Platinum: Priser tillgängliga på begäran

WebProof-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

10. Admation

via Admation

Admation är ett funktionsrikt program med automatiserade godkännandeprocesser som är särskilt utformat för att tillgodose behoven hos kreativa team och marknadsföringsteam. En av dess mest framstående funktioner är godkännandenivåer, som gör det möjligt för användare att ställa in godkännandeprocesser med flera nivåer och olika intressenter. Detta säkerställer att innehållet går igenom nödvändiga granskningssteg med rätt personer.

En annan unik funktion i Admation är Batched Approvals, som gör det möjligt för användare att gruppera flera tillgångar för samtidig granskning och godkännande. Detta effektiviserar processen för projekt som involverar flera filer eller variationer, vilket sparar tid och arbete för både granskare och innehållsskapare.

Admation erbjuder också avancerade anteckningsverktyg som gör det möjligt för intressenter att ge precis feedback direkt på filer, vilket undviker missförstånd och påskyndar godkännandeprocessen. Med versionskontroll kan användare spåra ändringar, jämföra olika versioner av filer och upprätthålla en omfattande revisionsspår, vilket säkerställer fullständig insyn och ansvarsskyldighet.

Admations bästa funktioner

Godkännanden på flera nivåer gör det enkelt att arbeta med komplexa godkännandestrukturer.

Batchgodkännanden kan spara tid

Möjligheten att utse ställföreträdande användare gör det enkelt att hantera godkännanden när du är bortrest.

Begränsningar för Admation

Systemet kan ibland vara lite klumpigt, vilket gör det svårt att hitta vissa objekt och dokument.

Användare har rapporterat att programvaran ibland kan vara långsam.

Priser för Admation

Kontakta oss för prisuppgifter

Admation-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 3,6/5 (215+ recensioner)

Lägg till programvara för godkännandeprocesser till din teknikstack

Om ditt team vill ha snabbare godkännandebeslut kan det vara dags att lägga till programvara för godkännandeprocesser till din teknikstack. De olika programvarualternativen som beskrivs i den här artikeln kan hjälpa ditt team att dra nytta av automatisering, samarbete och effektiviserade godkännanden. Rätt programvara för godkännandeprocesser kan förändra dina affärsprocesser och öka produktiviteten som aldrig förr.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning för dina arbetsflödes- och projektledningsbehov behöver du inte leta längre än ClickUp! Med sitt intuitiva gränssnitt, robusta funktioner och oöverträffade mångsidighet har ClickUp förtjänat sin plats som en av de främsta konkurrenterna på vår lista.

Registrera dig för ClickUp idag och förbättra din organisations godkännandeprocess!