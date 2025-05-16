10 kostnadsfria mallar för arbetsorder i Excel och ClickUp

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Enterprise resource planning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Enterprise_resource_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Enterprise resource planning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q131508"}, {"@type": "Thing", "name": "Invoice", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Invoice"}, {"@type": "Thing", "name": "Invoice", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190581"}, {"@type": "Thing", "name": "Materialbehovsplanering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Material_requirements_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Materialbehovsplanering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1365335"}, {"@type": "Thing", "name": "Tillverkningsresursplanering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Manufacturing_resource_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Tillverkningsresursplanering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q769571"}, {"@type": "Thing", "name": "QuickBooks", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/QuickBooks"}, {"@type": "Thing", "name": "QuickBooks", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7271951"}, {"@type": "Thing", "name": "Underhåll", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Maintenance"}, {"@type": "Thing", "name": "Underhåll", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1043452"}, {"@type": "Thing", "name": "Reservdel", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Spare_part"}, {"@type": "Thing", "name": "Reservdel", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1364774"}, {"@type": "Thing", "name": "Checklista", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Checklist"}, {"@type": "Thing", "name": "Checklista", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q922625"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Word", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Word"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Word", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11261"}] }

Med rätt mallar blir det enkelt att navigera i arbetsorderens värld.

Arbetsorder-mallar hjälper till att säkerställa att allt fungerar som ett urverk: från kundkommunikation till att uppgifter slutförs i tid.

I den här artikeln delar vi med oss av de bästa gratis mallarna för arbetsorder i Excel och ClickUp. Är du redo att förbättra din effektivitet? Då kör vi!

Vad är en arbetsorder-mall?

Arbetsorder-mallar är resurser som hjälper dig att anpassa och skapa standardiserade arbetsorderformulär som du kan använda med kunder, anställda, teammedlemmar och leverantörer. De hjälper dig att förbättra din effektivitet, kommunikation, noggrannhet och spårningssystem.

Mallarna kan användas för att skapa formulär för serviceförfrågningar, kreativa förfrågningar, resursförfrågningar och mycket mer. De flesta låter dig anpassa fält, vyer och utseende så att resultatet passar perfekt för ditt företag och dess arbetsorderbehov.

En standardmall för arbetsorder innehåller:

Arbetsordernummer : En unik identifierare för serviceticket

Kontaktnamn: Namnet på den person som begär arbetet

Kontaktinformation: Beställarens kontaktinformation

Beskrivning av arbetet: En beskrivning av det arbete som behöver utföras.

Material och arbetskraft som krävs: En lista över den arbetskraft och de material som behövs för att slutföra arbetet.

Arbetskostnad: Den beräknade eller faktiska kostnaden för arbetet.

Tidsplan för slutförande : Förväntat startdatum, servicetidpunkt och slutdatum med detaljerade instruktioner.

Godkännanden: Signaturer eller initialer för berörda parter

Om du letar efter ett organiserat sätt att spara tid och öka effektiviteten på en bredare nivå, överväg att kombinera en bra arbetsordermall med uppgiftshanteringsprogram och prioriteringsverktyg som kan ge din verksamhet en rejäl boost.

Vad kännetecknar en bra mall för arbetsorder?

Kännetecknet för en utmärkt arbetsordermall är att den är tydlig, omfattande och anpassningsbar. Den ska på ett koncist sätt presentera all viktig information du behöver för att undvika förvirring eller saknade kontaktuppgifter.

De bästa mallarna gör det enkelt att anpassa arbetsorderformulär efter unika jobbkrav, vilket säkerställer att mallen förblir ett effektivt kommunikationsverktyg även när uppgifterna varierar.

10 gratis mallar för arbetsorder

1. ClickUp-mall för arbetsorder

Hämta gratis mall ClickUp-mall för arbetsorder

Håll ordning och kontroll över jobbförfrågningar med ClickUp-mallen för arbetsorder. Mallen finns i ClickUp Doc och gör det enkelt att standardisera hur arbetsorder skapas, tilldelas och spåras – så att ingenting faller mellan stolarna.

Huvudsakliga funktioner

Använd denna mall för att dokumentera alla jobbuppgifter, från förfrågningsdatum till uppgiftsbeskrivning och prioritetsnivå.

Tilldela teammedlemmar, sätt deadlines och övervaka framstegen i ett gemensamt utrymme.

Spara uppgifter om slutförda arbetsorder för framtida referens och ansvarsskyldighet.

Idealisk användning

Denna mall är perfekt för anläggningschefer, underhållsteam, IT-avdelningar och tjänsteleverantörer och hjälper dig att effektivisera din arbetsorderprocess från början till slut. Utnyttja ClickUps samarbetsdokument för att centralisera jobbförfrågningar, minska förvirring och öka den operativa effektiviteten.

2. ClickUp-mall för arbetsförfrågan

Ladda ner denna mall ClickUps mall för arbetsförfrågningar är utformad för att hjälpa dig att spåra och hantera inkommande underhållsförfrågningar.

Att effektivisera kommunikation och organisation är avgörande för företag med hög arbetsbelastning, och det är precis där ClickUps mall för arbetsförfrågningar kommer till sin rätt.

Denna kostnadsfria mall för arbetsorder minimerar onödigt fram och tillbaka genom att möjliggöra effektiv resurshantering. Ditt team kan samarbeta i realtid på samma dokument.

Oavsett om du hanterar omfattande projekt eller mindre uppgifter hjälper denna mall dig att dokumentera varje detalj under arbetsorderprocessen så att du kan hålla dig inom tidsplanen och budgeten.

3. ClickUp-mall för serviceförfrågan

Ladda ner denna mall ClickUps mall för serviceförfrågningar är utformad för att hjälpa dig att hålla reda på serviceförfrågningar och ge en bättre kundupplevelse.

ClickUps mall för serviceförfrågningar hjälper dig att hålla ordning på ditt team och garantera kunderna en smidig process från start till mål – allt i en enda mall!

Denna kostnadsfria mall för arbetsorder hjälper dig att hantera kundtjänstförfrågningar och sedan prioritera dem utifrån hur brådskande de är eller vilken tjänsteleverantör som ska hantera dem.

Förbättrade samarbetsverktyg hjälper ditt team att hantera eventuella flaskhalsar i underhållsarbetet.

Navigera genom statusar som "Blockerad", "Ny förfrågan" och "Under utredning" för noggrann spårning av framsteg, och bädda in viktig information om kunder med hjälp av anpassade fält som "skärmdump" och "kontakt-e-post".

Med flera vyer kan du snabbt få den information du behöver. Det finns till exempel vyer för lösta fel och en sammanfattning av utförda tjänster.

Du kan integrera ClickUps tidsregistreringsfunktioner för att säkerställa att ditt team ger kunderna snabb och effektiv service. Dessutom kan du integrera din e-postinkorg direkt med appen för att säkerställa att ingen kundkommunikation missas.

ClickUps mall för serviceförfrågningar är idealisk för alla organisationer som strävar efter effektiviserade processer och är ett genombrott när du behöver hjälp med att prioritera kundnöjdhet och operativ effektivitet.

4. ClickUp-mall för kreativa förfrågningar

Ladda ner denna mall ClickUps mall för kreativa förfrågningar är utformad för att hjälpa dig att effektivisera och spåra processen för kreativa förfrågningar.

Tack vare mallen för kreativa förfrågningar från ClickUp behöver hanteringen av en mängd kreativa förfrågningar inte längre kännas som en jongleringsakt. Den hjälper dig att snabbt omvandla ett rörigt system för kreativa förfrågningar till en effektiv och samarbetsinriktad process.

Denna arbetsordermall hjälper dig att fånga alla viktiga detaljer och fungerar som en samlad hubb som centraliserar alla kreativa förfrågningar. Den uppmuntrar till brainstorming i realtid om kreativa briefs och gör det enklare än någonsin att få omedelbar feedback från teammedlemmar och kunder.

Om du vill förbättra ditt teamarbete ytterligare kan du överväga att utveckla en projektkommunikationsplan och integrera teamkommunikationsappar för att förbättra dina resultat.

5. Mall för förfrågningsformulär i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUps mall för förfrågningsformulär är utformad för att hjälpa dig att spåra förfrågningar från anställda och externa kontakter.

I alla team och företag är snabb och precis informationsinsamling avgörande, och det är där ClickUps mall för förfrågningsformulär kommer till sin rätt!

Denna mall är skräddarsydd för din bekvämlighet och säkerställer att din arbetsorderprocess flyter smidigt. Det är din one-stop-shop för att samla in all nödvändig information från både kunder och anställda.

Alla dina förfrågningar? De finns nu samlade på ett organiserat ställe, vilket gör samarbete och uppföljning till en barnlek.

Med hjälp av denna mall kan du snabbt samla in data från både externa kunder och interna teammedlemmar, eftersom den fungerar som en samlingspunkt för alla förfrågningar.

Denna banbrytande arbetsorder hjälper dig att genomföra standardiserad hantering av förfrågningar, förbättrad kundservice, felfri spårning och kostnadseffektiv bearbetning.

6. ClickUp-mall för resursförfrågan

Spåra arbets- och materialkostnader med ClickUp-mallen för resursförfrågningar.

Det kan vara lite överväldigande att navigera i resurshantering, eller hur? Det är därför som mallen Request for Resources från ClickUp har utvecklats. Den hjälper dig att skapa en arbetsordermall som förenklar resursförfrågningar.

Med denna arbetsordermall kan du snabbt skicka in förfrågningar om resurser, oavsett om det gäller personal, materialkostnader eller utrustning. Därefter kan du följa hur dessa resursförfrågningar behandlas i kedjan av befogenheter.

Säg adjö till högar av pappersarbete och välkomna effektiva godkännandeprocesser.

Det är en central plats för alla dina behov, som minskar byråkratin och förbättrar övervakningen. Dessutom är den fylld med vanliga fält (men du kan gärna anpassa den efter dina specifika behov).

7. ClickUp-mall för ändringsbegäran

ClickUps mall för ändringsbegäran är utformad för att hjälpa dig att hålla reda på ändringsbegäran för projekt.

ClickUp-mallen för ändringsbegäran är en universell mall som hjälper dig att hålla koll på ändringsbegäran för nästan alla typer av projekt eller verksamheter.

Använd den här mallen för att registrera alla detaljer om omfattning, tidsplan eller budget, och sedan identifiera och anpassa ändringar av dessa detaljer när de uppstår under arbetets gång. Använd de anpassade statusarna för att hålla alla intressenter informerade om ändringar och automatiskt meddela dem i föränderliga situationer.

Du kommer att uppskatta att de är mycket användarvänliga och lättanpassade. Den stora fördelen? Dina ändringar försvinner inte bara i tomma intet – de dokumenteras och delas.

Om du arbetar inom tillverkningsindustrin kan du överväga att kombinera programvara för tillverkningsplanering med denna arbetsordermall.

8. Excel-mall för arbetsorder från Vertex42

via Vertex42

Vertex42:s Excel-mall för arbetsorder erbjuder ett enkelt sätt att spåra och hantera arbetsorder i ett Excel-kalkylblad.

Du kan använda dem för att hantera reparations-, jobb- och serviceorder.

Denna arbetsordermall innehåller alla viktiga detaljer du behöver:

Arbetsordernummer

Kundinformation

Beskrivning av arbetet

Material och arbetskraft som krävs

Arbetskostnad

Tidsplan för slutförande

Godkännanden

Excel-mallen är enkel att använda och anpassa, vilket gör den till ett oumbärligt verktyg och ett utmärkt val för företag av alla storlekar.

9. Microsoft Word Enkel mall för underhållsarbetsorder från Template.net

via Template.net

Underhållsorder kräver specifika detaljer, och om du vill skapa dem i Microsoft Word-format är denna mall för arbetsorder perfekt för dig! Oavsett om det gäller en enskild underhållsuppgift, underhålls- eller reparationsarbete, en underhållsförfrågan eller arbetsorder från ditt underhållsteam, håller denna mall för arbetsorder det enkelt samtidigt som den täcker alla viktiga detaljer.

Denna lättanvända gratis mall hjälper dig att spåra och hantera underhållsprojekt och registrera en detaljerad beskrivning av varje jobb med följande fält:

Arbetsordernummer

Utrustningens namn

Beskrivning av arbetet

Arbetsdatum

Tekniker tilldelad

Arbetskostnad

Godkännanden

Mallen finns tillgänglig i Word-format, Excel och Google Sheets för enkel redigering. Den är ett utmärkt val för underhållshantering och är gratis att ladda ner och använda.

10. Excel-mall för arbetsorderfaktura från WPS

via WPS

Excel-mallen för arbetsorderfakturor från WPS är ett professionellt och lättanvänt verktyg för att skapa fakturor för arbetsorder. Den är perfekt för personer som fortfarande lär sig att delegera och inte är redo att ta sig an den inlärningskurva som följer med ny programvara.

Mallen innehåller kontakt-, faktura- och betalningsuppgifter med följande avsnitt:

Namn

Adress

Kontakt

E-post

Fakturanummer

Fakturadatum

S. L.-nummer, beskrivning, kvantitet och belopp

Delsumma, skatt, rabatt, total summa

Mallen kan laddas ner gratis i Excel-format och kan enkelt öppnas och redigeras. Den är också gratis att ladda ner och använda.

ClickUp har arbetsordermallar för alla projekt

Oavsett om det gäller underhållsuppgifter, serviceförfrågningar eller något annat projekt finns det en grundläggande arbetsordermall som kan anpassas efter ditt användningsområde.

Mallar är till stor hjälp för att hålla koll på alla detaljer som gör att ditt företag kan fungera smidigare. Om du vill ta ditt företag till nästa nivå kan du överväga att använda verktyg för processförbättring, programvara för projektplanering eller programvara för projektutveckling för att säkerställa effektiviteten när ditt företag växer.

Om du strävar efter att maximera produktiviteten, missa inte alla gratisresurser som finns tillgängliga på ClickUp! Du får tillgång till över 1 000 mallar och hundratals projektledningsverktyg som hjälper hela ditt företag att fungera lika smidigt som dina arbetsorder.

Varför vänta? Gör ditt arbetsflöde smidigare och effektivare med ClickUp redan idag!