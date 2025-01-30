De 10 bästa headless CMS-programvaruplattformarna 2025

Ett innehållshanteringssystem är ett av de viktigaste webbdesignverktygen du har till ditt förfogande. Men för att skapa den flexibilitet och smidighet som modernt digitalt innehåll kräver räcker traditionella CMS ofta inte till.

Det är här ett headless CMS kommer in i bilden.

Headless CMS är ett verktyg för innehållshantering som separerar processen för att skapa innehåll från de digitala plattformar där du publicerar innehållet.

Det kanske låter mer komplicerat än ett traditionellt CMS, men när du väl har granskat konceptet kommer du att upptäcka att det är ett flexibelt sätt att leverera innehåll och digitala tillgångar för att förbereda ditt företag för en framgångsrik framtid!

Vad är Headless CMS?

Ett headless CMS är ett innehållshanteringssystem som hjälper dig att hantera innehåll innan du publicerar det på specifika digitala kanaler. Detta gör att du kan generera och leverera strukturerat innehåll som kan användas i allt från mobilappar till digitala upplevelser, såsom kiosker och andra Internet of Things-enheter.

För att uppnå detta finns innehållshanteringen i en separat databas från din webbplats backend. Den innehåller ett presentationslager från vilket du visar innehåll och sedan distribuerar det till flera kanaler.

Ibland används olika namn för ett headless CMS, till exempel:

Avkopplat CMS

Öppen dataplattform

Headless-arkitektur

Gränssnitt för programmering av innehållsapplikationer

Oavsett namnet finns det flera fördelar med headless CMS som du bör överväga:

Det distribuerar innehåll till flera plattformar utan större justeringar.

Det erbjuder flexibel och mycket anpassningsbar innehållshantering som fortfarande inkluderar en rich text-redigerare.

Det är ett innehållsarkiv som låter dig presentera innehåll innan du publicerar det på din webbplats, i mobila applikationer och på andra platser.

Det erbjuder omfattande tillgångshantering utöver ren text, inklusive bildhantering.

Det ger dig möjlighet att snabbt flytta från en webbhost till en annan utan att behöva omstrukturera innehållet.

Traditionellt CMS vs. headless CMS

Traditionellt har projektledning för webbplatser varit beroende av ett centralt CMS som programmeraren bygger webbplatsen på. Men den metoden minimerar flexibiliteten, precis där ett headless CMS trivs.

I ett traditionellt CMS skapar du digitalt innehåll i en WYSIWYG-redigerare (What You See Is What You Get) som publicerar direkt på din webbplats.

I jämförelse gör ett headless eller decoupled CMS den kopplingen mindre direkt. Du kan kontrollera innehållet innan du bestämmer var det ska publiceras, behålla innehållets kärna samtidigt som du enkelt kan anpassa det efter de olika plattformar det ska publiceras på.

10 headless innehållshanteringssystem

Rätt headless CMS är bra för mer än bara återanvändning av innehåll. Här är en lista över fler funktioner och möjligheter som headless CMS har jämfört med traditionella CMS, vilket i slutändan gynnar hela ditt företag.

1. Sanity

Via Sanity

Som ett öppen källkodsbaserat headless innehållshanteringssystem ger Sanity utvecklare en grad av anpassningsbarhet som de inte lätt hittar någon annanstans. Genom att behandla innehåll som data möjliggör Sanity omfattande dataanalys, innehållsskapande och distributionsalternativ.

Sanitys intuitiva programvara möjliggör realtidssamarbete i hela teamet, inklusive marknadsförare som hanterar innehåll och utvecklare som vill anpassa och publicera innehåll på rätt platser. Omfattande integrationer möjliggör enkel överföring till valfri applikation.

Sanitys bästa funktioner

Direkt integration med statiska webbplatsgeneratorer, direkt anslutning till frontends, såsom Jamstack-webbplatser, och förenklad hantering av innehållsmoduler.

Möjligheten att förhandsgranska allt innehåll som appen lagrar i en dynamisk miljö för smidig leverans till frontend.

Molnbaserad arkitektur som förenklar hantering och redigering av innehåll från valfri plats.

Avancerad dataanalys för att optimera din innehållsutveckling över tid

Sanity-begränsningar

Begränsad flexibilitet i vissa moduler, vilket gör det svårare att leverera samma innehåll till flera kanaler.

En brant inlärningskurva, särskilt för företag utan omfattande utvecklingskompetens bland personalen.

Sanity-prissättning

Gratis

Fördel: 99 $/månad per projekt

Team: 499 $/månad per projekt

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

2. Strapi

Via Strapi

Strapi är en branschledande headless CMS-plattform som utmärker sig genom sitt enkla gränssnitt och fullständiga anpassningsbarhet. Denna 100 % JavaScript-baserade plattform möjliggör innehållsrika upplevelser som enkelt övergår från presentationslagret till de slutliga kanalerna där innehållet kommer att finnas.

Strapis bästa funktioner

Intuitivt gränssnitt över hela linjen, från innehållsredigerare till presentationslager

En utvecklingsinriktad strategi som börjar enkelt och blir mer komplex i takt med att användarrollerna kräver det.

En aktiv användar- och utvecklarcommunity som ger kontinuerlig och omedelbar insikt i verktyget och headless CMS-lösningar i allmänhet.

Frekventa uppdateringar som optimerar och förbättrar möjligheten att kontinuerligt skapa headless-innehåll.

Strapi-begränsningar

Den kostnadsfria planen har omfattande funktionsbegränsningar som gör komplexa, strukturerade innehållsvärden svåra att hantera.

En relativt begränsad WYSIWYG-redigerare som gör det svårt att omvandla grundläggande innehåll till mer uppslukande digitala upplevelser.

Strapi-priser

Gratis självhostad

Företagets egenhostade: Kontakta oss för prisuppgifter

Cloud pro: 99 $/månad

Molnteam: 499 $/månad

Molnanpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

3. Contentstack

Via Contentstack

Contentstack är särskilt lämpligt som headless CMS-plattform för företag och skyr inte komplexitet. Det är också smidigt och hjälper organisationer att hantera innehåll effektivt och med tillräcklig flexibilitet för alla större digitala plattformar.

Contentstacks bästa funktioner

Funktioner för innehållsplanering och arkivering som möjliggör mer omfattande innehållshantering.

Omfattande uppbyggnad av RESTful API:er som förenklar utdata till ett brett spektrum av grafiska användargränssnitt.

Kraftfull sökfunktion för innehåll och kod för att hantera allt mer komplexa digitala miljöer

En "blank slate"-strategi för att bygga ditt headless CMS, vilket möjliggör fullständig anpassningsbarhet för avancerade utvecklingsteam.

Begränsningar för Contentstack

Bristen på mallar gör det svårt för mindre team att implementera blank slate-metoden.

Versionshanteringen är inte helt färdig, vilket ibland försvårar realtidssamarbetet på plattformen.

Priser för Contentstack

Start: Kontakta oss för prisuppgifter

Grow: Kontakta oss för prisuppgifter

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

4. dotCMS

Via dotCMS

dotCMS hjälper organisationer och företag som vill publicera på flera plattformar att hantera och leverera digitalt innehåll. Flexibla arbetsflöden och en kraftfull redigerare gör det möjligt för innehållsskapare att anpassa alla typer av innehåll efter eget tycke.

dotCMS bästa funktioner

Lokala hostingmöjligheter ger större flexibilitet jämfört med ett CMS som endast finns i molnet.

Innehållsredigerarens dra-och-släpp-funktioner möjliggör avancerad innehållsmodellering och sidlayout.

Ett omfattande onboarding-system inkluderar möjligheten att kombinera och integrera flera CMS-system.

Det behövs inga utvecklare eller systemadministratörer för arbetsflöden för innehållsdistribution, vilket effektiviserar processen.

Begränsningar för dotCMS

Gränssnittet är inte alltid intuitivt och kan kräva en längre inlärningsprocess.

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga krascher som hindrar arbetsflödena för innehållshantering.

Priser för dotCMS

Gratis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

5. Contentful

Via Contentful

Som en Content-as-a-Service-lösning har Contentful den perfekta headless CMS-modellen. Den Tyskland-baserade mjukvaran är en ren headless-plattform, där de enda centrala aspekterna är verktyget för innehållsredigering och presentationslagret som gör att du kan skicka ditt strukturerade innehåll till valfri digital frontend.

Contentfuls bästa funktioner

Kraftfulla integrationer som kan utökas i oändlighet tack vare den API-baserade konstruktionen.

Omfattande datasäkerhetsåtgärder för att skydda ditt innehåll och din kod

Startmallar som gör det möjligt även för små organisationer att skapa och hantera innehåll

Anpassningsbar sökning med en filterfunktion som hanterar stora innehållsekosystem

Begränsningar för Contentful

Förhandsvisningen av innehåll är något begränsad jämfört med de andra headless CMS-systemen med öppen källkod på denna lista.

Begränsad loggfunktion som gör det svårare att stämma av ändringar i stora team

Priser för Contentful

Gratis

Grundläggande: 300 $/månad

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

6. Kontent. ai

Kontent.ai lovar "fullständig kontroll över ditt innehåll" och hjälper några av världens största varumärken att skapa digitala upplevelser genom en centraliserad headless CMS-plattform. Dess omfattande styrningsfunktioner gör den särskilt relevant för stora organisationer som anammar headless-metoden.

Kontent. ai bästa funktioner

Omnichannel-innehållsleverans inte bara till flera kanaler utan också till statiska webbplatsgeneratorer och flera webbplatser

Web Spotlight gör det möjligt för författare att se exakt hur deras publik kommer att konsumera innehåll på olika kanaler.

En sällsynt kombination av användarvänlighet för småföretag och skalbarhet för stora företag.

Mikrotjänstarkitektur som gör programvaran snabbare och smidigare än de flesta headless och traditionella CMS-alternativ.

Kontent. ai-begränsningar

Vissa anpassningar kräver mer omfattande utvecklingstid än andra headless CMS-system på denna lista.

Stöder endast engelska i backend, vilket ökar svårighetsgraden för vissa internationella företag.

Kontent. ai-priser

Utvecklare: Gratis

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

7. Magnolia

Via Magnolia

Schweiziska Magnolia är ett av de äldsta headless CMS-alternativen på marknaden, men låt dig inte luras av det. Du får en smidig lösning som tillgodoser moderna och föränderliga affärsbehov.

Magnolias bästa funktioner

Inbyggda arbetsflöden för att hantera, organisera och publicera innehåll även i komplexa tvärfunktionella team.

Omfattande versionshantering som förenklar redigering och publicering av innehåll

Alternativ för personalisering av innehåll för att skapa mer relevanta digitala upplevelser för dina användare

Förkonfigurerade integrationsmoduler med bland annat Salesforce och Google Analytics-verktyg.

Magnolias begränsningar

Magnolia har en relativt begränsad visuell redigerare som ibland kan göra det svårt att överföra innehåll till olika plattformar.

Att avinstallera innehållsmoduler är inte intuitivt och kan leda till förvirring med nyare moduler.

Magnolias prissättning

Öppen källkod CMS: Gratis

Självhostad DXP: 3 000 dollar/månad

Cloud DXP: Kontakta oss för prisuppgifter

8. Bloomreach

Via Bloomreach

Bloomreach är den första branschspecifika headless CMS-plattformen på denna lista och består av en serie produkter. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising och Bloomreach Experience Manager gör det möjligt för e-handlare att skapa omfattande och övertygande onlineupplevelser.

Bloomreach bästa funktioner

Bloomreach Experience Manager, som erbjuder en lösning för innehållshantering som optimerar upplevelsen för din målgrupp.

Marknadsföringsautomatisering som förflyttar din publik från statiska plattformar till engagerande konversationer

Responsiva mallar som förbättrar upplevelsen på alla enheter

Bloomreach Academy, som är en omfattande kunskapsbas för både nya och befintliga användare.

Bloomreach-begränsningar

Ibland kan det uppstå dataöverbelastning på grund av antalet händelser som programvaran kan skapa.

Svårt att implementera, med funktioner som går långt utöver och ibland distraherar från de grundläggande behoven hos typiska användare av headless CMS.

Bloomreach-priser

Engagemang: Kontakta oss för prisuppgifter

Upptäckt: Kontakta oss för prisuppgifter

Innehåll: Kontakta oss för prisuppgifter

9. Agility CMS

Via Agility CMS

Agility CMS påstår sig vara den snabbaste headless CMS-plattformen på marknaden och har ett gott rykte att leva upp till. Tack vare förstklassig service och avancerad innehållshantering kan den kanske till och med uppfylla de högt ställda förväntningarna hos de mest komplexa innehållsskaparna.

Agility CMS bästa funktioner

Höghastighets-API för webbplatser som effektiviserar innehållsleveransen

Komplett sidhantering kombinerar olika delar av innehållet till en enda layout inom den headless CMS-strukturen.

Delat innehåll ökar effektiviteten när du publicerar till mer än en kanal.

E-handelsintegrationer som gör det möjligt för handlare att sälja sina produkter bättre online

Begränsningar för Agility CMS

Den begränsade sökfunktionen gör det svårt att hitta gammalt innehåll.

Lite eller ingen hjälp, till exempel avsaknaden av varningar vid uppladdning av filer, saktar ner leveransen.

Priser för Agility CMS

Startpaket: 1 249 $/månad

Fördel: 2 499 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

10. Butter CMS

Via Butter CMS

Målet med Butter CMS är att bli den enda innehållsplattform som marknadsförare behöver. Detta syns i alla dess funktioner, från ett snabbt system för lansering av innehåll till marknadsföringsdashboards, personaliseringsmöjligheter och mycket mer.

Butter bästa funktioner

Alternativ för innehållsplanering som gör det enklare för företag att genomföra sin innehållskalender

Digital tillgångshantering genom ett centralt mediebibliotek som håller kontroll över ditt varumärke

En omfattande marknadsplats som inkluderar appintegrationer, mallar, startpaket och mycket mer.

Komponentbaserad innehållsskapande för att skapa dynamiska och engagerande landningssidor

Butter-begränsningar

Vissa begränsade funktioner jämfört med andra headless CMS-alternativ på denna lista, inklusive bristande möjlighet att skapa interaktivt innehåll eller innehållsanalyser.

En API returnerar ibland felmeddelanden som kräver att en supportmedarbetare löser.

Butter-prissättning

Micro: 99 $/månad

Startup: 199 $/månad

Småföretag: 375 $/månad

Företag + Byrå: Kontakta oss för prisuppgifter

Även det bästa headless CMS kommer inte plötsligt att lösa alla dina marknadsföringsproblem. Du behöver extra verktyg som hjälper dig att effektivt planera, hantera och samarbeta kring ditt innehåll. Och det är där ClickUp kommer in.

ClickUp

Kombinera ClickUp med ditt headless CMS för ett kraftfullt system för innehålls- och projektledning.

ClickUp har kanske inte någon specifik headless CMS-funktion, men erbjuder alla de kraftfulla funktioner du behöver kring ditt headless CMS för att verkligen lyckas. Som den bästa kostnadsfria projektledningsprogramvaran på marknaden finns funktioner som dokument, vyer och mallar samlade på ett enda ställe för att förbättra din marknadsföringsstrategi och ditt arbetsflöde för innehållsskapande.

ClickUps bästa funktioner

Ett omfattande mallbibliotek, inklusive mallar för webbplatsutveckling och webbinnehållsproduktion som alla medlemmar i ditt team kan dra nytta av.

Mallar för innehållskalender som förenklar planering och hantering av innehåll och som så småningom kommer att flyttas över till ditt headless CMS.

Omfattande AI-skrivverktyg som hjälper innehållsförfattare att effektivisera skapandeprocessen

Docs-funktionen , som möjliggör realtidssamarbete kring all planering och allt innehållsarbete.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp integreras inte automatiskt med alla headless CMS-alternativ på denna lista, vilket kan kräva manuell överföring av innehåll till databasen.

Det kan vara svårt att hantera aviseringar när projektvolymen och komplexiteten ökar frekvensen av aviseringar.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Planera, hantera och distribuera innehåll med ClickUp

På många sätt är headless CMS vägen till framtiden. Men även de bästa headless CMS-alternativen behöver vissa stödjande delar för att verkligen hjälpa dig att nå framgång inom innehållsmarknadsföring.

Det är precis här ClickUp kommer till sin rätt.

ClickUp är inte bara ett projektledningsverktyg, även om det utan tvekan är ett av de bästa på marknaden. Det är en omfattande lösning för arbetshantering som erbjuder uppgiftshantering, innehållsskapande, mallar för webbutveckling, AI-skrivande och mycket mer.

Registrera dig för ett gratis konto idag för att se hur ClickUp stöder ditt headless CMS från första stund!