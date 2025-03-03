De 12 bästa AI-bildgeneratorerna 2025

AI-bildgenerering förändrar hur vi skapar visuella element, särskilt för marknadsföringsmaterial, design och underhållning.

Dessa verktyg gör det enkelt för alla, oavsett om man är professionell eller hobbyanvändare, att snabbt förvandla skissartade idéer till högkvalitativa bilder.

Vill du använda artificiell intelligens för att skapa inlägg på sociala medier, bilder för reklamkampanjer, 3D-produktdesign eller illustrationer för böcker? Du behöver bara en detaljerad prompt eller en referensbild för att få ett utmärkt resultat.

I det här blogginlägget kommer jag att dela med mig av de 12 bästa AI-bildgeneratorerna för att skapa visuellt slående bilder.

Vad ska du leta efter i AI-bildgeneratorer?

Den viktigaste faktorn att tänka på när du väljer en AI-bildgenerator är prompt-till-bild-noggrannhet, eller prompt-anpassning. Detta avser hur noggrant AI-verktyget tolkar din text och översätter den till önskat visuellt resultat.

Utvärdera flera verktyg för att se vilket som kan hantera komplexa beskrivningar och skapa de bästa AI-genererade bilderna.

Utöver snabb anpassning måste flera andra viktiga faktorer beaktas när du väljer rätt verktyg för att generera AI-bilder.

Dessa inkluderar: 🖼️ Hög bildupplösning: Se till att AI-generatorerna skapar tydliga bilder av hög kvalitet som du enkelt kan skriva ut eller ändra storlek på.

🎨 Olika konstnärliga stilar: Välj verktyg som kan designa en mängd olika bilder, såsom abstrakta mönster, realistiska eller konstnärliga bilder, illustrationer, storyboards och serier.

✏️ Enkel anpassning och branding: Verktyget bör göra det möjligt för dig att redigera de AI-genererade bilderna och lägga till logotyper, vattenstämplar eller andra brandingelement.

🧠 Förfining av prompt: Leta efter AI-bildgeneratorer som stöder enkel förfining av prompt eller bifogande av referensbilder för att få bästa möjliga visuella resultat.

🛠️ Avancerade designfunktioner: Den bästa AI-bildgeneratorn bör också erbjuda ytterligare designfunktioner som 3D-design, skapa flera variationer av samma bild och tillämpa stilen från en bild på en annan.

💰 Kostnad och tillgänglighet: Verktyget bör erbjuda gratisversioner eller provversioner så att användarna kan testa verktyget innan de tecknar ett betalt abonnemang.

De 12 bästa AI-bildgeneratorerna

Efter noggranna tester och undersökningar har ClickUp-teamet och jag hittat de bästa AI-bildgeneratorerna för 2025. Dessa verktyg är som att ha en personlig konstnär till hands.

Oavsett om du är proffs eller nybörjare gör de det snabbt, enkelt och roligt att skapa fantastiska bilder!

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till uppgifter direkt från whiteboardtavlor med ClickUp Brain

ClickUp Whiteboards skapar AI-bilder med hjälp av ClickUp Brain, den kraftfulla AI-assistenten. Jag lade bara till en detaljerad uppmaning och min bild var klar på några sekunder. Detta hjälper till att visualisera idéer bättre och genomföra dem snabbare.

Prova ClickUp Brain Visualisera projektidéer i ClickUp Whiteboards med hjälp av ClickUp Brain

Med Whiteboards kan du samarbeta med andra i realtid, tilldela uppgifter till personer för bättre ansvarsskyldighet, lägga till klisterlappar och bifoga filer och dokument.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

ClickUps bästa funktioner

Förbättra ditt skrivande direkt med AI-drivna uppmaningar för tydligt, professionellt innehåll.

Skapa automatiskt sammanfattningar och åtgärdspunkter för att hålla ordning och fokusera

Översätt text och kontrollera grammatik, stavning och interpunktion med lätthet

Samarbeta i realtid eller asynkront med hjälp av digitala whiteboardtavlor

Effektivisera din process med anpassningsbara arbetsflöden och mallar.

Begränsningar för ClickUp

AI-bildgenerering på Whiteboards är ännu inte tillgänglig på mobila enheter.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, omorganisering av prioriteringar är enkelt och att lägga till referensbilder etc. är mycket smidigt.

2. Adobe Firefly (bäst för att skapa fotorealistiska bilder)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly är ett generativt AI-verktyg inom Adobes Creative Cloud, som inkluderar appar som Photoshop och Illustrator. Det kan konvertera textprompter till bilder i olika stilar, inklusive abstrakt, porträtt och landskap.

Jag kan ange en referens för bildstil, och den tillämpar unika texteffekter och texturer på valfri bild med en enkel textprompt. Funktionen Generative Fill hjälper mig att ta bort eller lägga till objekt i en befintlig bild, vilket resulterar i en fotorealistisk bild. Firefly gör det också möjligt att spara AI-design som redigerbara mallar, vilket möjliggör smidig hantering av designprojekt.

Adobe Fireflys bästa funktioner

Få högkvalitativ AI-genererad konst med upp till 2K-upplösning för extra krediter.

Skapa vektordesigner (gjorda av geometriska former) med flera färgvariationer

Ändra storlek på bilder och fyll ut det extra utrymmet på ett naturligt sätt med funktionen Generative Extend.

Skapa videor med textprompter (för närvarande i betaläge)

Begränsningar för Adobe Firefly

Kvaliteten kan försämras vid flera försök, och bilderna kan ibland se förvrängda eller inkonsekventa ut.

Priser för Adobe Firefly

Gratis

4,99 $/månad för 100 krediter

Adobe Firefly – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Adobe Firefly?

Min favoritfunktion är möjligheten att ladda referensbilder för att skapa effekter eller objekt för en sammansatt komposition och skapa nya och originella konstverk! Det är enkelt att integrera plattformen i mitt arbetsflöde.

3. DALL-E 3 (Bäst för att skapa bilder med text)

DALL-E 3 är en text-till-bild-generator från OpenAI. Den är inbyggd i ChatGPT och fungerar effektivt för användare som är bekanta med ChatGPT. Jag gillar hur den lägger till levande texturer, belysning och intrikata detaljer för att skapa mer polerade och skarpa bilder.

En av de bästa funktionerna i DALL-E 3 är att den genererar korrekt och läsbar text i bilderna. Du kan också använda den för att ändra delar av en befintlig bild. Den hjälper till att förfina, ersätta eller lägga till element i en scen samtidigt som den bibehåller konsistensen med den ursprungliga designen. Du kan dock bara skapa två bilder per dag med ChatGPT Free-planen.

DALL-E 3 bästa funktioner

Skapa affischer, banners, memes eller andra designer som kräver text.

Ange konstnärliga stilar från fotorealism till impressionism, tecknade serier eller futuristisk estetik.

Designa bilder med mycket komplexa scener, flera karaktärer, detaljerade bakgrunder och intrikata relationer.

Begränsningar för DALL-E 3

Genererar en bild åt gången med begränsade bildförhållanden och ofullkomliga mänskliga detaljer.

Priser för DALL-E 3

Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad

DALL-E 3 betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

✨ Rolig fakta: Namnet Dall-E är en kombination av Salvador Dalí, en känd spansk konstnär, och WALL-E, den berömda Pixar-roboten. Det representerar en fusion av kreativitet och teknik.

4. Canva (bäst för att visualisera produkter eller skisser)

via Canva

Canvas online-AI-bildgenerator är ett nybörjarvänligt verktyg för att visualisera dina skisser och produktidéer. Lägg bara till din text och välj en stil som akvarell, filmisk, neon, färgpennor eller retrowave, så skapar Canva en bild åt dig.

En av dess mest framstående funktioner är AI-drivna rekommendationer för teckensnittskombinationer och färgpaletter, som automatiskt föreslås baserat på ditt designtema, vilket gör den kreativa processen smidigare.

Det jag gillar mest med Canva är att det integrerar olika AI-bildgeneratorer i appen. För att öka din kreativitet kan du utforska Magic Media från Canva, Dream Lab från Leonardo.AI, Dall-E från OpenAI eller Imagen från Google Cloud.

Canvas bästa funktioner

Skapa helt anpassade mallar baserade på dina önskemål med Magic Design.

Skapa bilder från textbeskrivningar genom att välja konststilar med hjälp av verktyget Text to Image AI .

Skapa snabbt korta AI-genererade innehåll som titlar och bildtexter med Magic Write.

Justera enkelt bilder som genererats med AI med hjälp av ikoner och illustrationer för att perfekta din design inom plattformen.

Canvas begränsningar

Den erbjuder färre stilvariationer och funktioner än vissa andra AI-bildgeneratorer.

Canva-priser

Gratis (upp till 50 bildgenereringar)

Pro: 15 dollar per månad

Team: 10 dollar per månad per användare

Canva-betyg och recensioner

Capterra : 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

G2: 4,7/5 (4 300+) recensioner

Vad säger verkliga användare om Canva?

Canva är min favoritapp för allt som har med design att göra. Jag har använt den för att skapa logotyper, visitkort, YouTube-miniatyrbilder och till och med för att sammanfoga videor. Jag älskar att den passar alla användare på alla nivåer. Den kräver inte så mycket teknisk kunskap för att kunna användas. Integrationen med olika AI-verktyg har gjort den ännu mer intressant, och den är som en one-stop-shop för allt. Jag älskar Canva och kommer att fortsätta använda och rekommendera den till andra.

5. Midjourney (bäst för att skapa bildvariationer)

via Midjourney

Midjourney är en annan populär AI-bildgenerator bland konstnärer och grafiska formgivare för att generera fotorealistiska bilder från textprompter. Den fungerar via Discord, där du kan justera dina prompter och få flera variationer av resultatet.

Det bästa är att jag kan ställa in standardparametrar för alla Midjourney-prompter för att justera bildförhållande, stil, bildvariation eller genereringshastighet. MidJourney håller på att övergå till ett webbgränssnitt, men det är fortfarande i alfa-stadiet och endast tillgängligt för vissa användare.

Midjourneys bästa funktioner

Välj mellan olika AI-modeller, inklusive V6 och Niji, för att skapa olika konstnärliga stilar.

Skapa högupplösta bilder med justerbara inställningar för ljusstyrka, kontrast och mättnad.

Ladda ner, organisera och filtrera bilder med fliken Arkiv.

Få tillgång till kommersiella användarrättigheter, privata skaparfunktioner och communityresurser för inspiration.

Begränsningar för Midjourney

Discords gränssnitt är svårt för nybörjare, och offentliga kanaler kan påverka integriteten.

Priser för Midjourney

Grundläggande: 10 $/månad

Standard: 30 $/månad

Pro: 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Midjourney?

Midjourney producerar konsekvent visuellt slående bilder med hög upplösning som ofta överträffar förväntningarna när det gäller detaljer och kvalitet. Dess förmåga att tolka uppmaningar kreativt gör det till ett fantastiskt verktyg för konceptkonst, moodboards och experimentella designer. Den största begränsningen med Midjourney är bristen på integration med annan designprogramvara, vilket kan bromsa arbetsflödet. Det krävs extra steg för att exportera och importera bilder till verktyg som Photoshop för ytterligare redigeringar, vilket kan störa det kreativa flödet.

6. Ideogram (bäst för att skapa anpassade bilder)

via Ideogram

Ideogram är en annan nybörjarvänlig AI-bildgenerator som skapar högkvalitativa foton baserat på användarens inmatningar. Du kan välja en anpassad färgpalett för att säkerställa att alla AI-designs överensstämmer med dina varumärkesriktlinjer.

Du kan också lägga till egna bilder för att förfina eller som referens för att skapa en ny bild. Ideograms Tile-funktion hjälper dig att skapa digital konst utan gränser, så att dina bilder får sömlösa bakgrunder, mönster eller texturer.

Ideograms bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder med skarp 2K-upplösning och snabba renderingsalternativ, inklusive turbo-, standard- och högdetaljerade lägen.

Förbättra dina bilder med Magic Fill och Extend

Bevara integriteten med konfidentiell bildgenerering, även efter att din prenumeration har upphört.

Skapa bilder i bulk med hjälp av pro-funktionen

Begränsningar för ideogram

De flesta av dess funktioner, inklusive Tile och bilduppladdning, är tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för Ideogram

Gratis

Grundläggande: 8 $/månad

Plus: 20 $/månad

Pro: 60 $/månad

Ideogram-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

✨ Rolig fakta: Över 34 miljoner AI-bilder skapas varje dag. Detta visar att AI-verktyg nu spelar en avgörande roll i demokratiseringen av kreativiteten, eftersom de gör det möjligt för individer att skapa högkvalitativa, anpassade bilder i stor skala.

7. WOMBO Dream (Bäst för att skapa abstrakta bilder)

via WOMBO Dream

Wombo Dream är en AI-bildgenerator som vanligtvis används för att skapa objekt, abstrakta mönster och NFT:er. Den utgör en grundläggande bas för att skapa AI-genererad konst och är avsedd för både konstnärer och nybörjare.

Trots att den är enkel att använda fungerar den bäst för personer som vill ha snabba och experimentella idéer snarare än intrikata eller sofistikerade verk. Jag gillade att skapa bilder med dess unika stilar, inklusive lera, anime, oljemålning och retro pop.

WOMBO Dreams bästa funktioner

Anpassa designen med personliga uppmaningar och inställningar för oändlig kreativitet.

Njut av en snabb, användarvänlig upplevelse som ger professionella resultat på några minuter.

Köp utskrifter av AI-genererade bilder och delta i konsttävlingar på Discord.

WOMBO Dream-begränsningar

Det kanske inte fungerar så bra för traditionella eller realistiska projekt.

WOMBO Dream-prissättning

Gratis plan

9,99 $/månad

169,99 $ engångsbetalning

WOMBO Dream betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Använd kontraster och oväntade kombinationer i dina uppmaningar för att öppna upp nya kreativa möjligheter. Istället för att bara be om en ”rymdstation” kan du till exempel prova något i stil med ”en medeltida borg som svävar i rymden, med riddare i rymddräkter som vaktar ingången”. Dessa uppmaningar får AI att blanda drastiskt olika epoker, stilar eller teman, vilket resulterar i visuellt fängslande och fantasifulla bilder.

8. DreamStudio (Bäst för att skapa högkvalitativa bilder)

via DreamStudio

DreamStudio, skapat av Stability AI, är ett AI-drivet verktyg för att skapa bilder från text. Det stöder ett brett spektrum av konstnärliga stilar, vilket gör det idealiskt för en mängd olika kreativa projekt, såsom konceptkonst, speldesign och marknadsföringsbilder. Plattformen innehåller också en uppskalningsfunktion för att hålla bildkvaliteten konsekvent vid flera användningsområden.

DreamStudios användarvänliga gränssnitt gör det tillgängligt för både nybörjare och proffs. Det är ett enkelt sätt att omvandla idéer till högkvalitativa bilder, med flexibilitet för att möta ett brett spektrum av designkrav.

DreamStudios bästa funktioner

Håll koll på alla dina genererade designer

Ta bort extra element från din bild med inpainting

Lägg till djup och dimension till dina bilder med verktyget Depth-to-Image.

Begränsningar för DreamStudio

Den erbjuder begränsade alternativ för bildanpassning.

Priser för DreamStudio

10 dollar per 1000 krediter

DreamStudio-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? Många speldesigners och världsbyggare använder AI-bildgeneratorer för att visualisera komplexa fantasy- eller sci-fi-världar som skulle ta veckor att rita för hand.

9. Meta AI (bäst för att generera stockfoton)

via Meta AI

Med hjälp av en enorm dataset på 1,1 miljarder foton från Facebook och Instagram tar Metas nya AI-bildgenerator, som drivs av Emu-modellen, ett nytt grepp på bildskapande. Jämfört med andra verktyg som DALL-E eller Midjourney erbjuder den en enklare och mer användarvänlig upplevelse.

Verktyget genererar fyra bildalternativ utifrån en textprompt som användarna enkelt matar in. Trots avsaknaden av sofistikerade funktioner som kontroll av bildförhållande och negativa promptar, är det utmärkt för att producera snabba, högkvalitativa bilder såsom stockfoton, bloggbilder och innehåll för sociala medier .

Meta AI:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder direkt med live-demonstrationer av AI.

Redigera och anpassa foton enkelt med hjälp av enkla kommandon.

Animera statiska bilder och spara dem i flera format för framtida bruk.

Begränsningar för Meta AI

Kräver inloggning på Facebook eller Instagram och har begränsade alternativ för styling och redigering.

Priser för Meta AI

Gratis

Meta AI-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? Meta AI använder en Make-A-Scene AI-modell för att skapa bilder. Det är ett koncept som kombinerar grova skisser med textinmatning för att skapa mer detaljerade och realistiska bilder.

10. Stable Diffusion (bäst för att generera bilder i olika stilar)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion är en öppen källkodsbaserad AI-bildgenerator som producerar högkvalitativa bilder på upp till en megapixel. Den finns tillgänglig på flera plattformar, såsom Playground AI och Google Colab, med gratis krediter.

Den senaste versionen, Stable Diffusion 3. 5, erbjuder förbättrad fotorealism och en mer exakt fokusering på användarens önskemål. Den stöder också inpainting (korrigering eller modifiering av delar av en bild) och outpainting (utvidgning av bilden utanför dess ursprungliga gränser). Även om den är kraftfull kan användarna behöva lära sig att använda den.

Stable Diffusions bästa funktioner

Översätt komplexa instruktioner till precisa, skräddarsydda visuella resultat

Skapa tydlig, läsbar text i bilder, perfekt för varumärkesbyggande och marknadsföring.

Remixa genererade bilder för bättre kreativitet

Justera inställningar som belysning, känslor och färgschema för att skapa detaljerade bilder.

Begränsningar för Stable Diffusion

Anpassningen kan vara komplex och kräver gedigna tekniska kunskaper.

Priser för Stable Diffusion

Anpassad prissättning

Stable Diffusion – betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? Modellen Stable Diffusion Large 3. 5 har över 8 miljarder parametrar som hjälper till att skapa högkvalitativa bilder.

11. Leonardo AI (bäst för att designa porträtt)

via Leonardo AI

Leonardo AI är ett verktyg för att skapa konst som gör det möjligt för användare att skapa högkvalitativ konceptkonst, digitala designer, porträtt, 3D-animationer och illustrationer från text eller teckningar. Det hjälper användare att hålla sig uppdaterade med trender inom grafisk design.

Plattformen använder Stable Diffusion-modeller för att generera bilder, videospel och grafisk design. Det bästa med detta verktyg är att det omvandlar en enkel idé till en komplex uppmaning för att skapa mer exakta bilder.

Leonardo AI:s bästa funktioner

Levererar fantastiska bilder av hög kvalitet från detaljerade och komplexa uppmaningar.

Välj antalet bilder du vill skapa från en enda prompt.

Skapa AI-genererade karaktärsdesigner genom att ladda upp referensbilder

Begränsningar för Leonardo AI

Det erbjuder begränsade alternativ för att redigera AI-genererade bilder.

Vissa användare rapporterar att användargränssnittet inte är smidigt.

Priser för Leonardo AI

Gratis

Lärling: 12 $/månad

Artisan Unlimited: 30 $/månad

Maestro Unlimited: 60 $/månad

Leonardo for Teams: 24 $/plats

Leonardo AI-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

12. Craiyon (Bäst för att skapa enkla illustrationer)

via Craiyon

Craiyon, tidigare känt som DALL-E Mini, är en gratis AI-bildgenerator som kan skapa foton, teckningar eller vektorillustrationer. Du kan lägga till en referensbild, välja bildformat och ange vad du vill utesluta från de genererade resultaten.

Verktyget innehåller en mängd olika mallar, till exempel djur, människor och bakgrunder, som hjälper dig att komma igång. Craiyon är enkelt att använda och gratis, men bilderna kan ibland se likadana ut och vara mindre unika.

Det är ändå ett enkelt sätt att experimentera med AI-konstprompter utan att behöva registrera sig.

Craiyons bästa funktioner

Skapar upp till nio högkvalitativa bilder på mindre än en minut

Ladda ner bilder utan vattenstämplar

Ta bort bakgrunden från bilder med bakgrundsgeneratorn

Begränsningar för Craiyon

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsade funktioner och upplever hög trafik.

Craiyon-priser

Gratis

Supporter: 12 dollar per månad

Professionell: 24 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Craiyon-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

Skapa fantastiska bilder och visualisera projekt med ClickUp

AI-bildgeneratorer har utvecklats från nyhetsverktyg till viktiga tillgångar för kreativa personer i alla branscher. Med verktyg som Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney och Canva har gränserna mellan fantasi och verklighet suddats ut.

Vem som helst, oavsett kunskapsnivå, kan skapa bilder som tidigare var förbehållna professionella konstnärer. Dessa plattformar handlar inte bara om automatisering, utan om att förstärka människans kreativitet och erbjuda oändliga möjligheter att experimentera och innovera.

Om du däremot letar efter en AI-bildskapare som stimulerar kreativiteten och hjälper dig att visualisera ditt arbete bättre, prova ClickUp. Du kan skapa bilder och brainstorma idéer med ditt team i realtid.

Registrera dig gratis på ClickUp och visualisera dina mål och arbetsframsteg.