Behärska AI Canvas: Viktiga Midjourney-prompt-exempel för konstnärer och designers

Att skapa fantastiska bilder har aldrig varit enklare. Med AI-konstgeneratorer som Midjourney kan praktiskt taget vem som helst skapa fantastisk digital konst på några sekunder. Som konstnär har du förmodligen också märkt potentialen i AI för att förbättra ditt arbete.

Men för att verkligen utnyttja dessa AI-verktygs potential måste du behärska en annan konst – att skapa den perfekta prompten.

Midjourney (och andra AI-konstskapare) fungerar genom promptar – korta textfraser som guidar AI:n i att generera en önskad bild. Dessa Midjourney-promptar fungerar som instruktioner och matar AI:ns omfattande databas med visuell information för att översätta dina ord till en detaljerad illustration.

Genom att bemästra konsten att skapa en bildprompt kan du frammana ett brett spektrum av bilder, från extremt detaljerade fotorealistiska landskap till ultrarealistiska fantastiska varelser.

Denna guide hjälper dig att komma igång med AI-driven digital konst med de bästa Midjourney-prompterna.

Grunderna i Midjourney-prompts

Generativ AI, den teknik som driver Midjourney, är utmärkt för att skapa nytt innehåll baserat på befintliga data. När du anger en prompt analyserar AI:n de ingående orden i prompten, söker igenom ett omfattande bibliotek med konstnärliga stilar, former, färger och texturer och sammanställer dessa element till en sammanhängande bild som stämmer överens med din kreativa vision.

Ju mer precis din prompt är, desto mer fokuserad blir AI:ns sökning, vilket resulterar i en slutlig bild som verkligen återspeglar din konstnärliga intention.

Hur skapar man högkvalitativa promptar? Vår lista med 35 exempel på promptar kan fungera som inspiration.

35 exempel på Midjourney-promptar

via Midjourney

Du lär dig hur du skriver och förfinar Midjourney-prompts med detta varierade urval av exempel kategoriserade efter konstnärliga stilar. Låt oss utforska dem:

Kubism: Utforska geometriska former

Kubism är en konststil som kännetecknas av abstrakta former och fragmenterade figurer.

Denna revolutionerande metod introducerades av Pablo Picasso och Georges Braque under 1907–08 och representeras bäst i deras verk Les Demoiselles d’Avignon, Flicka med mandolin, Flaska och fiskar och Man med gitarr.

Följande exempel på Midjourney-prompts kan hjälpa dig att skapa din egen kubistiska digitala konst:

Ett modernt vardagsrum återgivet i kubismens fragmenterade stil, med geometriska former och överlappande plan i livfulla färger. En kubistisk monokromatisk stillebenmålning med en fruktskål, med fokus på förvrängda perspektiv och precisa, plana linjedetaljer. Ett majestätiskt stadslandskap avbildat i kubistisk stil, som fångar dynamiken i stadslivet i en stämningsfull, dimmig miljö.

via Midjourney

Skildra ett kubistiskt porträtt av en kvinna i dramatisk belysning, inspirerat av Georges Braques verk. Hyperrealistisk oljemålning av ett musikinstrument, uppdelat i geometriska former med livfulla färger, som påminner om syntetisk kubism.

Art déco: Fånga glamouren från förr

I skarp kontrast till kubismens fragmenterade former omfamnade art déco en glamorös och strömlinjeformad estetik. Denna inflytelserika konststil uppstod på 1920-talet, blomstrade under 1930-talet och hyllade moderniteten.

Art déco var inte rädd för lyx och omfamnade rika texturer och motiv inspirerade av forntida kulturer som Egypten och zigzagmönster från maskinåldern. Det var i huvudsak en rörelse inom dekorativ konst och ett arkitektoniskt koncept i Europa och USA.

Här är några AI-konstprompter som du kan använda för att skapa digital konst inspirerad av en art déco-målning:

En glamorös art déco-affisch för en fiktiv Broadway-show, med en vacker ung kvinna klädd i en flödande klänning.

via Midjourney

En fotorealistisk art déco-målning av en skyskrapa badad i solnedgångens gyllene ljus, med geometriska accenter och intrikata detaljer.

via Midjourney

Ett lyxigt minimalistiskt rum i art déco-stil med eleganta möbler, kromdetaljer och en fotorealistisk geometrisk matta. Skapa en modeillustration av en kvinna i en flödande art déco-klänning prydd med djärva geometriska mönster och intrikata detaljer i dramatisk belysning.

3. Retrospel: Leka med pixlar

Retrospel, till skillnad från den moderna grafiken i ett modernt utrymme, har en viss charm i sin pixelade enkelhet. De väcker nostalgi genom att påminna oss om den gyllene åldern för arkadspel och hemkonsoler på 80-talet och 16-bitarseran.

Designen och konststilen kännetecknas av färgglada bakgrunder, ikoniska karaktärer som Mario, enkla men medryckande soundtracks och andra nostalgiska element. De bär på det sentimentala värdet av barndomsminnen och representerar en enklare tid inom spelvärlden.

För att skapa bilder i denna konststil kan du prova Midjourney-prompts som:

En pixelkonstplattformsspelsscen som visar en modig hjälte som kämpar mot en eldsprutande drake. Ett racingspel i retrostil med pixelade bilar som susar genom en neonbelyst stadsmiljö.

via Midjourney

Ett färgglatt pixelkonstporträtt av en klassisk videospelskaraktär som bär en detaljerad rustning. Ett pixelerat porträtt av en ikonisk retrospelkaraktär som Mario eller Pac-Man med fantastiska detaljer. Sportaffisch i retrostil med en pixelerad idrottare i en dynamisk pose på stenig och sandig terräng.

via Midjourney

8-bitars återgivning av ett känt landmärke, som Eiffeltornet eller Kinesiska muren, med en regnbågsfärgad fjäril som flyger iväg.

Cyberpunk: Föreställ dig en teknikdominerad framtid

Cyberpunk är en undergenre till science fiction som dyker in i en framtid som färgas mörkt av teknisk utveckling och samhällelig nedgång.

Det är en genre som är rik på teman. Den utforskar de mänskliga kostnaderna för framsteg, kampen för identitet i en värld besatt av förändring och kampen för att bevara en gnutta mänsklighet i ett samhälle på randen till kollaps.

Föreställ dig de suddiga gränserna mellan människa och maskin när du skapar Midjourney-prompts på detta tema:

En livlig cyberpunk-gatumarknad upplyst av holografiska reklamskyltar och blinkande neonskyltar. En ensam cyborgkrigare blickar ut över ett vidsträckt cyberpunklandskap höljt i smog och artificiellt ljus i en detaljerad och intrikat miljö. Ett högteknologiskt porträtt av en cyberpunk-hacker med lysande implantat och ett digitalt gränssnitt projicerat i ögonen, som tittar på en regnbågsfärgad fjäril i flykt. En cybernetiskt förbättrad gatuförsäljare som säljer lysande mat och drycker, snidade i intrikat filigranmetall och uppvisade i naturligt ljus.

via Midjourney

Ultradetaljerad geometrisk skyskrapa i stil med Chrysler Building, med detaljerad akrylsprutfärg på krom och metalliska accenter.

Surrealism: Trotsar verkligheten med drömlandskap

Surrealism var en konstnärlig och kulturell rörelse som föddes ur askan efter första världskriget. Surrealisterna, till skillnad från sina kubistiska kollegor som fragmenterade verkligheten, försökte frigöra kraften i det undermedvetna.

Föreställ dig smältande klockor som hänger över karga landskap, som Salvador Dalí har avbildat, eller figurer med bowlerhattar som döljer gåtfulla ansikten, med tillstånd av René Magritte.

Deras verk blandar det ologiska och det bekanta, och placerar ofta vardagliga föremål i fantastiska miljöer. Tänk dig ett flygel som spruter fjädrar eller en hummer som sitter på en telefon – dessa kontraster utmanar vår uppfattning av verkligheten och stimulerar fantasin.

Använd dessa Midjourney-prompts som utgångspunkt för dina idéer:

En smältande klocka hänger över en kal trädgren mot en klarblå himmel med en vacker fantasifjäril vid horisonten i en detaljerad och intrikat miljö. Ett schackbräde där pjäserna är fantastiska varelser som utkämpar en episk strid mot hyperrealistiska glasblommor i en elegant och modern miljö. Ett extremt detaljerat flygel där tangenterna har ersatts av kaskadfall som rinner ut i ett vidsträckt hav i en spektakulär liten värld. Skapa en scen inspirerad av René Magritte, med en figur med bowlerhatt och dolt ansikte som står framför en böjd byggnadsfasad. I Salvador Dalís stil målar du ett drömlandskap med smältande klockor som hänger över ett kargt landskap med intrikata, ultradetaljerade detaljer.

via Midjourney

Steampunk: Föreställ dig en värld av kugghjul och ångkraft

Denna subgenre av science fiction är inte din typiska vision av framtiden. Steampunk omtolkar det förflutna, särskilt den viktorianska eran och den amerikanska vilda västern, men med en fantastisk twist. Den innehåller en retrofuturistisk estetik inspirerad av 1800-talets industriella ångdrivna maskiner.

Steampunk handlar dock inte bara om estetik. Det är en värld full av äventyr och innovation, där det förflutna och framtiden kolliderar i ett storslaget spektakel av mässing, ånga och gränslös fantasi.

Dina Midjourney-prompts för digital steampunkkonst kan efterlikna:

Ett magnifikt steampunk-luftskepp som svävar genom molnen, drivet av ultradetaljerade kopparpistonger och ångmaskiner med precisa, plana detaljer. En livlig steampunkmarknad fylld med apparater och uppfinningar som drivs av kugghjul och ånga. Ett stoiskt porträtt av en steampunk-uppfinnare med mekanisk arm och skyddsglasögon, som betraktar sin senaste skapelse.

via Midjourney

Föreställ dig en kolossal ångdriven spårvagn som korsar ett smogfyllt viktorianskt stadslandskap. Designa en livlig steampunk-gatumiljö med urverksautomater, hästlösa vagnar och gasbelysning. Skapa en landskapsfotografi av en gentleman-upptäcktsresande i hög hatt och skyddsglasögon som vågar sig in i en förlorad stad i en gigantisk ångdriven gående maskin.

Lagerpapper: Experimentera med texturer

Lager på lager-konst är en fängslande kreativ teknik som ger liv åt tvådimensionella mönster. Den skapar djup och dimension och förvandlar platt papper till fängslande konstverk.

Genom att strategiskt klippa ut former och lägga dem i lager på ett något förskjutet sätt kan konstnärer skapa fantastiska effekter av ljus och skugga. Tänk på en delikat fjäril vars vingar verkar fladdra i vinden, vilket uppnås genom att lägga lager av successivt mindre utklipp.

Inspirerad av denna nybörjarvänliga konst- och hantverksstil kan du be Midjourney att skapa digitala bilder som:

Ett livfullt porträtt sammansatt av lager av pappersutklipp i kontrasterande färger och texturer på en böjd byggnadsfasad. En fantasifull landskapsbild skapad av texturerade pappersbitar, med böljande kullar och en strömmande flod.

via Midjourney

Ett lager på lager-konstverk av en blomma, där varje kronblad har en annan nyans av rött, placerat i ett hus i trä. En majestätisk bergskedja med texturerat papper som representerar grov sten och slät snö, perfekt för en modern miljö.

Skapa effektiva Midjourney-prompts

Nyckeln till att skapa effektiva Midjourney-prompts ligger i att använda dess avancerade funktioner:

Referens-URL:er

Du kan infoga URL-adresser i dina promptar för att hänvisa till specifika bilder som inspiration. Detta hjälper AI:n att styra mot en specifik stil, komposition eller ett specifikt ämne.

Låt oss säga att du vill ha en bild med samma drömlika kvalitet som en målning av Salvador Dali. I din prompt kan du inkludera en URL till ett av Dalís mästerverk.

Midjourney analyserar sedan färgerna, formerna och den övergripande surrealistiska stämningen i Dalís verk och använder det som grund för din genererade bild.

Parametrar

Med hjälp av parametrar kan du finjustera aspekter som stil, färgpalett och komposition i din bild.

Med parametrarna som läggs till med "–" i slutet av din prompt kan du ange aspekter som bildförhållande (t.ex. "–ar 16:9" för bredbild) eller konstnärlig stil (t.ex. "–style anime").

Stil: Med denna parameter kan du direkt ange en konstnärlig stil med namn. Till exempel kommer –style baroque att instruera Midjourney att generera en bild i barockstil. Du hittar en lista över kompatibla konstnärliga stilar här.

Bildförhållande: Med parametern –ar eller –aspect kan du styra bildens proportioner. Värdet 1:1 ger en kvadratisk bild, medan 2:1 ger en liggande bild.

via Midjourney

Nyckeln till att skapa effektiva Midjourney-prompts ligger i att använda ett precist språk. Ju mer specifik du är, desto bättre kan AI förstå och översätta din vision till en bild.

Välj specifika adjektiv och detaljer för att styra AI i önskad riktning. Istället för "en katt" kan du till exempel prova "en fluffig röd katt som ligger hopkurad på en fönsterbräda".

via Midjourney

via Midjourney

Diffusionsmodell

Midjourney använder också en diffusionsmodell, en kraftfull AI-teknik som används för att generera nya data, ofta i form av bilder eller text, som nära liknar data från den verkliga världen.

Här är en kort beskrivning av hur det fungerar:

Föreställ dig att du har en tydlig bild. En diffusionsmodell fungerar genom att gradvis lägga till brus till bilden tills den blir omöjlig att skilja från statiskt brus. Därefter lär sig modellen att vända på processen genom att ta den brusiga bilden och steg för steg återställa den till en tydlig bild.

Du kan experimentera med formuleringar och detaljer för att styra diffusionsmodellen mot önskat resultat.

Börja med ett brett koncept och introducera sedan detaljer i efterföljande promptar.

Du kan till exempel börja med ”en akvarellmålning av ett landskap” och sedan följa upp med promptar som ”med snötäckta berg i bakgrunden” och ”en slingrande flod som rinner genom en grönskande dal i en stämningsfull, dimmig miljö”.

Feedback och iterationer

Nöj dig inte med det första resultatet. Förfina dina promptar utifrån de genererade bilderna och vägled modellen närmare din vision. Midjourney tillåter variationer på dina promptar, så experimentera och ha kul!

Under genereringsprocessen kan du använda Midjourneys knappar för att ange vilka variationer du gillar eller ogillar. Detta styr modellen mot det resultat du önskar.

Midjourneys promptar ger designers möjlighet att utforska otaliga kreativa vägar, snabbt generera designiterationer och övervinna kreativa hinder.

Midjourneys prompters mångsidighet och funktionalitet är verkligen anmärkningsvärd. Oavsett om du är en erfaren designer eller en nybörjare erbjuder Midjourney en unik plattform där du kan leka med din kreativitet och förverkliga dina visuella idéer.

