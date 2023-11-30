10 kreativa tekniker för att främja idéskapande och innovativa perspektiv

Picasso sa en gång: ”Alla barn är konstnärer; problemet är att förbli konstnär när man växer upp.” I hjärtat av detta citat ligger en djup sanning: den medfödda kreativitet vi besitter kan antingen blomstra eller vissna beroende på den miljö den fostras i.

Hur mycket vi än värdesätter kreativt tänkande tenderar de praktiska aspekterna av livet att kväva det. Resultatet? Många yrkesverksamma saknar rätt kompetens för att lösa problem eller ta itu med nya utmaningar.

Men sanningen är att en god behärskning av kreativa tekniker är en strategisk nödvändighet på dagens arbetsplats, särskilt när det finns en uppsjö av generativa AI-verktyg som bara väntar på att ersätta mänsklig kreativitet.

Så låt oss göra det enklare för dig! Vi har sammanställt 10 knep och tekniker för att sätta fart på kreativa tankeprocesser för individer och team, och vi kommer också att presentera några verktyg inom ClickUp för att skapa rätt förutsättningar för att brainstorma originella idéer! 🔥

Vad är kreativt tänkande?

Kreativt tänkande är den mentala processen att generera originella idéer, koncept eller lösningar på problem i alla storlekar. Nyckelordet är nyhet. Genom att utforska komplexa samband och fantasifulla tillvägagångssätt upptäcker en kreativ tänkare lösningsinriktade insikter som inte kan erhållas genom konventionella tankemönster.

En typisk kreativ tankeprocess innefattar:

Överväg nya teorier och möjligheter

Utveckla nyskapande lösningar

Ta risker för att ge utrymme åt de föreslagna lösningarna att blomstra

Ur ett affärsmässigt perspektiv tar kreativt tänkande formen av kritiskt tänkande, vilket också kräver att man bryter sig loss från rutinmässiga idéer, om än med lägre risktolerans.

Enligt en global VD-undersökning från IBM är kreativt tänkande den viktigaste faktorn för framtida framgång. Det hjälper företag att blomstra på volatila, osäkra och alltmer komplexa marknader och kräver en viss flexibilitet och öppenhet hos ledarna.

Tänk på att kreativt, analytiskt och logiskt tänkande går hand i hand. Kreativitet hjälper dig att utforska nya horisonter, men du måste utnyttja dina analytiska färdigheter för att hitta praktiska lösningar. 💡

Tänk utanför boxen: 10 kreativa tekniker för att snabbt hitta smarta lösningar

Kreativa tekniker har utvecklats mycket på senare tid. Du behöver inte längre vakna klockan halv två på natten för att skriva ner eller brainstorma en genial idé. För att komma på något briljant behöver du bara rätt kunskapsresurser, kreativa tekniker och en nypa nyfikenhet.

Låt oss upptäcka 10 kreativa tekniker som sätter igång din fantasi. Varje metod är unik och kan anpassas för enskilda sessioner eller teamsessioner – utforska dem alla för att hitta din kreativa rytm!

Vi presenterar också några fantastiska verktyg i ClickUp , en heltäckande arbetslösning som gör jobbet ännu enklare!

1. Brainstorming

När reklammannen Alex Osborne först illustrerade brainstormingprocessen på 1950-talet kunde han nog inte förutse att hans idé skulle bli en av de mest använda kreativa brainstormingteknikerna!

Brainstorming handlar om att generera idéer ensam eller i grupp, med fokus på kvantitet snarare än kvalitet. Tanken är att utforska genomförbarheten hos även de galnaste lösningarna och bygga vidare på genomförbara förslag. Forskning visar att denna teknik ökar kreativa problemlösningsförmågor i grupper som följer olika tankesätt.

Kreativa brainstormingtekniker passar perfekt ihop med en whiteboard som hjälper till att visualisera förslag. De flesta team föredrar en digital whiteboard framför en fysisk, eftersom den har smarta idéverktyg och gör det möjligt för distans- och hybridteam att brainstorma utan begränsningar.

Prova ClickUp Whiteboards vid din nästa brainstorming-session och gå från idéfasen till strategisk genomförande. Du och ditt team får en obegränsad arbetsyta och ett praktiskt redigeringsverktyg för att ge form åt alla idéer. Använd element som former, linjer, klisterlappar, bilder och texter för att presentera förslag och skapa genomförbara uppgifter direkt på plattformen.

Interagera i realtid, skapa kopplingar och länka samman objekt för att hitta kreativa lösningar utifrån innovativa idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards stöder både realtids- och asynkron brainstorming och har ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det mycket enkelt att använda.

Om du vill strukturera din process kan du använda ClickUp Brainstorming Template för att göra dina sessioner mer produktiva och logiska med konkreta arbetsflöden för alla användningsfall. De whiteboardbaserade ClickUp Business Brainstorming Template och ClickUp Squad Brainstorm Template är också utmärkta alternativ!

Sätt igång din kreativitet med ClickUps mall för affärsbrainstorming.

2. Omvänd brainstorming

Har du någonsin undrat vad som händer när du vänder på ditt sätt att tänka? Det är essensen av omvänt tänkande – en kreativ vändning där du frågar ”Hur kan vi skapa detta problem?” istället för det vanliga ”Hur löser vi det?”

Att utmana normen och fördjupa sig i motsatt perspektiv ger nya insikter och okonventionella lösningar. Det är som att vända på problemen för att upptäcka dolda hinder, vilket gör det till en dynamisk metod för problemlösning och innovation.

Omvänd tänkande är ett utmärkt alternativ om ditt team har fastnat i ett idémässigt dödläge. Använd ClickUp 5 Whys Template för att snabbt implementera denna teknik och hitta nya perspektiv för att omforma dina processer eller resultat.

Använd ClickUp 5 Whys Whiteboard Template för att gå bortom ytliga svar med detaljerad grundorsaksanalys för så många idéer som teamet genererar.

3. Mind mapping

Mind map -tekniken, som utvecklades av den brittiske psykologiförfattaren och pedagogen Tony Buzan, revolutionerade vårt sätt att organisera och förstå information. Mind maps bygger på Buzans insikt om den icke-linjära naturen hos mänskligt tänkande och fungerar som mångsidiga verktyg för brainstorming, problemlösning och idégenerering.

I hjärtat av en mind map ligger en central idé, från vilken grenar strålar ut och väver en visuell tapet av sammankopplade tankar, kategorier och detaljer. Genom att använda färger, bilder och nyckelord hjälper mind mapping-verktyg dig att utnyttja hjärnans naturliga organisatoriska tendenser och ger en holistisk och kreativ approach till informationsvisualisering. 😎

Behöver du en genväg? Med Mind Maps i ClickUp öppnas en helt ny värld av möjligheter för projektplanering och organisation! Låt oss visa dig vad du kan göra:

Skapa en steg-för-steg-process för att visualisera problemet genom att koppla samman processer eller arbetsflöden inom ClickUp Använd dra-och-släpp-funktionen för att koppla samman beroenden och justera arbetsflöden, så att kreativa lösningar kan uppstå. Lägg till, redigera och ta bort uppgifter direkt från din Mind Map Dela tankekartor med ditt team eller länka dem till dokument och uppgifter.

I ClickUp kan du enkelt och säkert rita tankekartor, flödesscheman eller UML-diagram.

ClickUp erbjuder en mängd användarvänliga och väl utformade mallar för mind mapping som underlättar olika tekniker för gruppbrainstorming.

4. Rollspel

Rollspel är som att kliva in i olika roller för att navigera i verkliga scenarier. Det är konsten att ta på sig roller, vässa perspektiv och förfina kommunikations- och problemlösningsförmågan. Som en teknik för att öka kreativiteten är det utmärkt för utbildning, teambuilding, förbättring av interpersonell dynamik samt kreativ konfliktlösning. 🤺

Föreställ dig en situation på arbetsplatsen där två skickliga programmerare, Alex och Taylor, har svårt att samarbeta. I en rollspelsövning kan båda personerna ta på sig varandras roller för att förstå utmaningarna ur den andras perspektiv. Alex, som spelar Taylor, kan uttrycka frustration över att känna sig ohörd, medan Taylor, som spelar rollen som Alex, kan uttrycka oro över den upplevda bristen på bidrag.

Genom detta rollspelscenario får teamet insikt i konflikten och hittar lösningar genom konstruktiv och empatisk kommunikation.

Vi rekommenderar att du utforskar ClickUp Empathy Map Whiteboard Template för att visualisera målen, motivationerna och beteendena hos intressenterna och få djupare insikter.

Förbättra samarbetet och kommunikationen mellan intressenter med ClickUp Empathy Map Whiteboard Template.

5. SCAMPER-tekniken

SCAMPER-tekniken, som är ett verk av Alex Osborne och Bob Eberle, är ett smart verktyg för att förvandla det vanliga till något extraordinärt. Denna kreativa teknik är avsedd för att förbättra befintliga arbetsflöden, produkter och tjänster. 🤩

SCAMPER-metoden går ut på att lägga till nya idéer som svar på en vägledande fråga. Här är vad du (eller ditt team) bör ta itu med:

S – Substituera : Vad kan jag ersätta för att göra detta annorlunda eller bättre?

C – Kombinera : Vad händer om jag kombinerar detta med ett annat alternativ?

A – Anpassa : Hur kan jag justera detta så att det fungerar i ett annat sammanhang?

M – Modifiera : Vad händer om jag ändrar färg, storlek, form eller andra egenskaper?

P – Använd på ett annat sätt : Hur kan detta tillämpas eller återanvändas på andra sätt?

E – Eliminera : Vad händer om jag tar bort vissa komponenter?

R – Vänd/Omordna: Vad händer om jag ändrar ordningen på uppgifterna eller gör saker baklänges?

Med SCAMPER utmanar du status quo och förvandlar gamla idéer till visionära koncept. Det är ett effektivt sätt att skaka om teamets rutiner och stimulera kreativiteten.

6. Slumpmässig associering av input

Metoden med slumpmässiga associationer (ord eller objekt) är som en tändstift för kreativitet. Det är en teknik för lateralt tänkande som kräver att du väljer ett ord eller objekt på måfå och sedan låter ditt sinne koppla det till det aktuella problemet. Det är som brainstorming, men med en twist. 😏

Om ditt slumpmässiga ord till exempel är ”hav” och du har ett problem med teamledningen, kan du associera havets vidsträckthet med den mångfald av perspektiv som ditt team bidrar med. Det är ett lekfullt sätt att bryta dina vanliga tankemönster eller monotona brainstorming-sessioner och stöta på nya, oväntade idéer som kan leda till innovativa lösningar.

Experimentera med det. Du kommer att bli förvånad över hur slumpmässiga ord kan ge upphov till en ström av insikter som leder till genombrott!

7. Sex tänkande hattar

Edward de Bono skapade den analytiska pärlan, tekniken Six Thinking Hats, som kan driva kreativt tänkande utanför din komfortzon. Den hjälper inte bara till att förutsäga vad som väntar, utan tacklar också proaktivt typiska gruppdynamikproblem som:

Motsägande åsikter som orsakar missförstånd

Konfrontativa taktik som leder till konflikter

Kolla in vad de sex hattarna representerar:

White Hat (Fakta): Objektivt och faktabaserat tänkande med fokus på tillgänglig information. Röd hatt (känslor): Intuitivt och emotionellt tänkande, utforska känslor, intuition och magkänsla. Black Hat (kritiskt omdöme): Analytiskt och försiktigt tänkande, med fokus på potentiella risker och identifiering av svagheter. Gul hatt (optimism): Positivt och konstruktivt tänkande med betoning på fördelar, möjligheter och chanser. Grön hatt (kreativitet): Kreativt och utforskande tänkande, generera nya idéer och överväga alternativ Blå hatt (kontroll): Hantera tankeprocessen, fokusera på att organisera tankar, sammanfatta och planera nästa steg.

Chefer kan ställa in läget för ett visst möte – till exempel skulle ett grönt hattläge vara ett grönt ljus för att komma med kreativa idéer, medan ett svart hattläge skulle ändra sessionen till ett mer analytiskt format. 🎩

Genom ett genialt användande av olika färger erbjuder denna brainstormingteknik en strukturerad metod för att utforska beslut från olika vinklar, vilket främjar tydlighet och harmonisk gruppinteraktion.

8. Storyboarding

Med utgångspunkt i de olika perspektiv som metoden Six Thinking Hats erbjuder kan du ytterligare stimulera ditt teams kreativitet genom den visuella samarbetsövningen storyboarding. Det är ett dynamiskt verktyg som uppmuntrar till kreativt, helhetstänkande och samarbete.

Storyboards är som serier som hjälper till att planera en berättelse eller ett projekt. Varje ruta på tavlan visar en annan ögonblicksbild av berättelsen. Videoproducenter, designteam och berättare använder dem för att utveckla idéer. För kreativa projekt kan storyboarding genomföras i fyra steg:

Förklara idén för deltagarna så att de kan förbereda sig i förväg. Skissa upp idéerna på en whiteboard – varje klotter eller kråkfötter kan vara en språngbräda för innovation. Bjud in deltagarna att lägga till kommentarer och frågor på tavlan Låt teamet slutföra lösningarna och fördela ansvaret för genomförandet.

Om du vill ha ett enkelt sätt att göra det finns ClickUp Storyboard Template som hjälper dig att snabbt organisera idéer. Dess färdiga struktur stöder gemensam redigering och sammanställning av alla storyboard-resurser, vilket gör den till ett måste för kreativa team!

Generera idéer och tänk kritiskt om alla projekt med ClickUp Storyboard Template.

9. Metaforiskt tänkande

Tänk dig en mamma som läser sagor för sitt barn. Barnet skulle bli förvånat över tanken på ett talande träd, men hon skulle säga: ”Skogen talar inte på riktigt, älskling, det är ett sätt att visa hur naturen kommunicerar!” 🌳

Det är metaforiskt tänkande – vi använder något som vi vet inte är bokstavligt sant för att hjälpa oss att förstå en djupare idé. Vi använder redan flera metaforiska uttryck i arbetet, till exempel:

Teamwork är som en väloljad maskin

Tidshantering är som att dirigera en orkester; precision skapar en harmonisk prestation

Kreativitet är som matlagning; rätt blandning ger ett smakrikt mästerverk

Sammanfattningsvis kan man säga att metaforiskt tänkande är som att jämföra saker som inte har något med varandra att göra för att få en ny syn på något. Om ditt team har svårt att förklara eller förstå ett problem, kan du överväga att använda metaforiskt tänkande för att belysa kärnan i frågan och uppmuntra till praktiska lösningar.

10. Tysta möten

Det kanske låter konstigt, men tystnad kan vara otroligt kraftfullt. Det ger utrymme för introspektion och gör det möjligt för tystare teammedlemmar att uttrycka sina idéer. Tysta möten är som ”bordsläsningar”, där deltagarna uttrycker sina åsikter tyst eller genom asynkron läge. Dessa sessioner jämnar ut spelplanen och gör det möjligt för alla röster att höras, inte bara de högsta.

Det finns ingen press att samla alla på samma fysiska eller virtuella plats. Deltagarna kan ta del av mötesmaterialet, dela med sig av sina tankar och svara i sin egen takt.

Denna metod möjliggör mer genomtänkta och detaljerade bidrag, eftersom deltagarna får tid att reflektera och formulera sina idéer. Tysta möten genomförs ofta via skriftliga plattformar, e-posttrådar eller samarbetsverktyg, vilket främjar inkluderande deltagande och tillgodoser olika arbetsscheman eller tidszoner.

ClickUp erbjuder en rad samarbetsfunktioner som förbättrar dina tysta möten. Från att skriva välformulerade mötesdagordningar till att sammanställa synpunkter i ClickUp Docs och Notepads – ClickUp finns där för dig.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps kostnadsfria onlineanteckningsblock.

Nu kommer det bästa – ClickUp har en fantastisk AI-assistent som kan ge dina tysta möten eller kreativa sessioner i allmänhet ett lyft. Den hjälper till med:

Generera kreativa och initiala idéer baserade på färdiga uppmaningar

Finslipa tonen och grammatiken i dina förslag före mötena.

Skapa trådar för att centralisera teamdiskussioner

Sammanfatta mötesanteckningar och extrahera åtgärdspunkter

Börja brainstorma idéer till blogginlägg

Väck kreativiteten, skapa mallar eller generera texter blixtsnabbt med världens bästa brainstormingpartner.

Om deltagarna delar anteckningar på olika språk kan ClickUp AI dessutom hjälpa till med översättningen. Det är som att ha en virtuell assistent som ser till att dina idéer kommer fram på rätt sätt! 🤖

Praktiska fördelar med kreativt tänkande

Kreativt tänkande är inte en nyckfull lyx – det är drivkraften bakom problemlösning, innovation och organisatorisk resiliens. Är du fortfarande osäker? Här är några ytterligare fördelar som uppstår när man anammar kreativa tänkande tekniker:

Anpassningsförmåga : Team är mer anpassningsbara och öppna för förändring och kan hantera osäkra situationer med flexibilitet och motståndskraft.

Imponerande innovationer : Oavsett om det handlar om att stimulera : Oavsett om det handlar om att stimulera utvecklingen av ny produktdesign eller revolutionera industriella metoder, är kreativt tänkande drivkraften bakom innovationer som gör skillnad.

Förbättrad kommunikation : Kreativitet främjar förmågan att uttrycka idéer på nya och övertygande sätt, vilket förbättrar kommunikationen och gör informationen mer tillgänglig och engagerande.

Emotionell intelligens : Att engagera sig i kreativt tänkande : Att engagera sig i kreativt tänkande främjar en kollektiv tillväxtmentalitet inom team, vilket leder till högre nivåer av emotionell intelligens och konflikthantering.

Ökad produktivitet: Kreativ problemlösning resulterar ofta i mer : Kreativ problemlösning resulterar ofta i mer effektiva och strömlinjeformade processer , vilket leder till ökad produktivitet inom olika områden.

Förvandla tråkiga möten till kreativa mästerverk med ClickUp

Kreativitet är inte en passiv process – det är något som du kan förbättra och utveckla med lite övning, ansträngning och arbete.

Oavsett om du använder mind mapping för strategisk planering eller tysta möten för asynkron samverkan, kan de kreativa metoderna vi diskuterat tillämpas på nästan alla problemlösningsscenarier.

Stärk dina kreativitetstekniker med ClickUp och dess utbud av innovativa verktyg och funktioner. Från samarbetswhiteboards till att utnyttja kraften i AI för att skapa innehåll – ClickUp erbjuder praktiska sätt att stimulera och höja den kreativa tankeprocessen! 🌱