10 väldefinierade mallar för roller och ansvarsområden för att fastställa ansvar

Att anställa ett team av experter garanterar inte framgång om du inte har fastställt teamets roller och ansvarsområden på ett precist sätt. ?‍?‍?

Dåliga arbetsbeskrivningar kan leda till missförstånd, minskad fokus, misslyckade leveranser, arbetsöverlappningar, felaktig resursanvändning och missnöjda medarbetare. Enligt en undersökning från Effectory uppger 75 % av de anställda med tydliga arbetsroller att de är mer nöjda på jobbet.

Att definiera roller, ansvarsområden och till och med rutiner är en del av varje ledares arbetsbok. Men processen kan vara utmattande och tidskrävande, särskilt om du leder ett stort team. Lyckligtvis behöver du inte börja från scratch tack vare mallar för roller och ansvarsområden.

Vi diskuterar de 10 bästa mallarna för att fastställa arbetsuppgifter och hierarkiska flöden inom din organisation. Våra tydliga recensioner hjälper dig att hitta rätt mall på nolltid!

Vad är en mall för roller och ansvarsområden?

Framgången för alla företag, oavsett storlek och bransch, beror på hur väl de anställda förstår och utför sina uppgifter. Ledare och HR-chefer kan använda en mall för roller och ansvarsområden för att presentera alla uppgifter, arbetsansvar och förväntningar på resultatet för rollen.

Dess standardavsnitt innehåller vanligtvis riktlinjer som hjälper dig att klargöra:

Jobbets titel med önskade kompetenser och färdigheter Rapporterande avdelning(ar) eller projektledare att samordna med Hierarkiska kommunikationsflöden (dvs. vem den anställde rapporterar till) En uppdelning av viktiga ansvarsområden och andra teammedlemmars roller KPI:er och mätvärden för utvärdering

En ansvarsmall hjälper dig att utforma arbetsuppgifter i linje med teamets mål och syften. Förutom att förhindra missförstånd är det användbart för:

Prestationsutvärdering : De definierade prestationsmåtten hjälper dig att mäta hur väl teammedlemmarna presterar i förhållande till sina angivna roller.

HR : Koncisa arbetsbeskrivningar hjälper HR-avdelningen att hitta lämpliga kandidater.

Medarbetarutveckling : Medarbetare som är medvetna om sina arbetsuppgifter är mer benägna att utveckla sina färdigheter och delta i : Medarbetare som är medvetna om sina arbetsuppgifter är mer benägna att utveckla sina färdigheter och delta i beslutsprocesser med självförtroende.

Låg personalomsättning: Tydligt definierade roller eliminerar förvirring, främjar en känsla av trygghet i arbetet och minskar personalomsättningen.

Vad kännetecknar en bra mall för roller och ansvarsområden?

En bra mall för roller och ansvarsområden bör ha följande egenskaper:

Tydlig struktur: Mallen ska vara lätt att följa och ha tydliga avsnitt som behandlar olika aspekter av en arbetsroll, från ansvarsområden till hierarkiska förinställningar. Progress monitoring: Många av de bästa mallarna erbjuder alternativ för att : Många av de bästa mallarna erbjuder alternativ för att följa medarbetarnas framsteg , vilket gör dokumentet användbart för utvärderingar. Anpassningsfunktioner: Eftersom jobbprofilen kan förändras på grund av expansion eller omstruktureringar bör mallen ha utrymme för enkla uppdateringar av avsnitten. Tillgänglighet: Relevanta teammedlemmar, såsom prestationsutvärderare och teamledare, bör ha tillgång till dokumentet. Samarbetsstöd: Mallen bör möjliggöra bidrag från olika projektledare, särskilt om jobbet innefattar uppgifter som spänner över flera avdelningar.

10 mallar för roller och ansvarsområden att använda

Vi har granskat dussintals mallar för roller och ansvarsområden och valt ut de 10 bästa alternativen som kan tillämpas på en rad olika moderna roller. Låt oss sätta igång! ?

1. ClickUp-mall för roller och ansvarsområden inom projektledning

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för roller och ansvarsområden inom projektledning för att organisera ditt team och definiera deras arbetsuppgifter.

Framgången för alla projekt beror på organisationen – det bör finnas en tydlig översikt över vem som gör vad, hur och när. ClickUps mall för roller och ansvarsområden inom projektledning hjälper dig att skapa en kortfattad men ändå omfattande sammanfattning av varje anställds deltagande i ett projekt och säkerställa maximal transparens.

Mallens charm ligger i dess mångsidighet – den kan användas för alla nischer, från utveckling av AI-programvara till tillverkning av Barbiedockor. ?

De noggrant utformade avsnitten hjälper dig att definiera roller, tilldela ansvar och planera projekt. Du börjar med ett allmänt avsnitt med Projektnamn där du beskriver projektets mål och syften.

Några projektvänliga avsnitt som är värda att nämna är:

Möt teamet : Här nämner du de personer som är involverade i projektet och diskuterar deras ansvarsområden. Du kan vara så detaljerad som du vill – det finns ingen maximal teckenbegränsning att oroa sig för!

Projektets tidsplan : Dela upp arbetet i mindre, lättare hanterbara delar (uppgifter), sätt upp mål och presentera dem i en tidsplan.

Budget och resurser: Uppskatta hur mycket varje aktivitet kommer att kosta och lämna utrymme för att presentera faktiska omkostnader. Du kan jämföra de två för korrekt : Uppskatta hur mycket varje aktivitet kommer att kosta och lämna utrymme för att presentera faktiska omkostnader. Du kan jämföra de två för korrekt resursfördelning i framtiden.

Bifoga mallen till uppgifter och skapa ett centralt arkiv med projektinformation för ditt team. Du kan använda den här mallen som ett externt dokument – dela den med dina intressenter och partners för att informera dem om dina senaste projekt, presentera dem för ditt team och hålla dem uppdaterade om nyheter.

2. ClickUp-mall för roller och behörigheter

Ladda ner denna mall ClickUps mall för roller och behörigheter hjälper dig att skapa en befälsordning och tilldela uppgifter till rätt personer med några få klick.

Det räcker inte att definiera ansvaret för varje individ i ditt team – du måste också beskriva hur olika roller samverkar med varandra och förklara varje anställds åtkomstnivå och behörigheter.

Gör detta med ClickUps mall för roller och behörigheter och säkerställ effektivt teamarbete och förstklassig kommunikation som flödar i rätt riktning. ?

Mallen säkerställer att varje teammedlem vet vem de rapporterar till och förhindrar förvirring genom att skapa en transparent hierarkisk befälsordning. Den erbjuder två listvyer (interna uppgifter och externa uppgifter) och en tavla (avdelningsuppgifter).

Vyn Interna uppgifter definierar uppgifter tillsammans med de interna roller som krävs för godkännandebaserade arbetsflöden. Ange information om avdelningen (t.ex. försäljning, drift eller marknadsföring) och markera rutorna under de roller som är involverade i en uppgift. Bestäm vem som är ansvarig och lämna ytterligare kommentarer i fältet Kommentarer. Vyn Externa uppgifter liknar den föregående, men i detta fall ligger fokus på externa roller som grossister, frilansare och återförsäljare.

Vyn Avdelningsuppgifter är en Kanban-tavla där uppgifter från tidigare vyer visas som kort och grupperas efter ansvarig avdelning (t.ex. marknadsföring, HR eller kundtjänst ). Använd den för att visualisera teamets arbetsbelastning.

Mallen erbjuder flera standardroller, såsom VD, vice VD, teamledare och HR-chef, men du kan uppdatera databasen så att den stämmer överens med din företagsstruktur.

3. ClickUp-mall för rollbaserad åtkomstkontrollmatris

Ladda ner denna mall Definiera användarroller och bestäm åtkomstnivån för var och en av dina anställda med ClickUps mall för rollbaserad åtkomstkontroll.

Att implementera säkerhetsprotokoll är en viktig del av att skydda en organisations digitala tillgångar, men det kan vara tröttsamt att definiera anställdas åtkomstnivåer. ClickUps mall för rollbaserad åtkomstkontroll förenklar processen att tilldela lämpliga åtkomstkontroller.

Mallen är utformad med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) i åtanke. Du kan definiera varje anställds åtkomstnivå till känslig information för att förhindra säkerhetsöverträdelser och förbättra datastödda beslutsprocesser.

Denna mall hjälper främst till att fastställa dessa protokoll med hjälp av tre vyer.

Den mest praktiska vyn är vyn Access Control Matrix. Här definierar du specifika objekt för din bransch och anpassar åtkomstnivåerna för varje objekt. ClickUp erbjuder sju åtkomstkontrollnivåer:

Auktorisera Skapa Visa Uppdatera Återgå Ta bort Konfigurera

Välj vad varje användarroll kan göra med specifika objekt genom att välja en eller flera åtkomstkontrollnivåer från listrutan.

De två andra vyerna (vy för externa användare och vy för interna användare) låter dig se uppgifter grupperade efter rolltyp. Anpassa rollerna utifrån din organisations hierarki.

4. ClickUp-mall för ansvarsfördelningsmatris

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för ansvarsfördelningsmatris för att visualisera processerna i ditt företag och fastställa varje medarbetares roll.

En ansvarsfördelningsmatris (RAM) är ett projektledningsdiagram som beskriver rollerna för alla personer som är involverade i ett initiativ. ClickUp-mallen för ansvarsfördelningsmatris ger dig ett färdigt diagram som hjälper dig att visualisera hur varje medarbetare bidrar till ett projekt.

Detta är en whiteboardmall. För den oinvigde är ClickUp Whiteboards mycket anpassningsbara digitala verktyg som är idealiska för att visualisera idéer, brainstorma och arbeta med ditt team i realtid, oavsett var du befinner dig.

Denna mall ger dig en whiteboard med en matris som skapats av experter. Kolumnerna representerar olika processer, medan raderna visar enskilda anställda. Ladda bara ner den kostnadsfria mallen och döp om kolumnerna och raderna efter dina behov.

Lägg till en visuell touch till din RAM med hjälp av emojis. Som standard erbjuder ClickUp fyra emojis för att beskriva vem som är:

Ansvarig ⚒️ Ansvarig? Konsulterad? Informerad?

När detta är klart blir det visuella rutnätet en gemensam källa för att identifiera nyckelpersoner och kommunikationsövningar.

5. ClickUp RACI-matrismall

Ladda ner denna mall Använd ClickUp RACI Matrix Template för att beskriva dina medarbetares roller i olika uppgifter och aktiviteter.

Du gissade rätt – ClickUp RACI Matrix Template baseras på RACI-matrisen (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed). I grund och botten liknar den den tidigare mallen vi diskuterade. Men den här har en mer komplex design för att underlätta uppgiftsövervakning.

Det är ganska enkelt att använda RACI-mallen, även om du är nybörjare när det gäller RACI-filosofin. Vi rekommenderar att du börjar med matrisvyn – det är där du tilldelar teamroller för de fyra RACI-elementen. Redigera arbetsroller så att de passar din företagsstruktur.

Mallen erbjuder olika visningskonfigurationer för att övervaka uppgifterna. Visningen Projektstatus är till exempel idealisk för att fastställa realistiska deadlines och övervaka framstegen för varje uppgift. Du kan skapa och tilldela uppgifter för varje roll och lägga till statusattribut som Blockerad, Klar, Pågår, Intern granskning och Att göra.

Vyn Projektteam är mer lämplig för att spåra individuella uppgiftsfördelningar. Vyn Projektledning ger dina teammedlemmar en snabb inblick i vem som är ansvarig för en viss uppgift eller deluppgift. Vyn Externa resurser sammanställer alla externa tillgångar du behöver för att utföra ditt arbete.

6. ClickUp DACI-modellmall

Ladda ner denna mall Med ClickUp DACI-modellmallen kan du definiera varje teammedlems delaktighet i olika uppgifter och förbättra beslutsprocesserna.

DACI-modellen är ett ramverk för beslutsfattande som baseras på att tilldela teammedlemmar specifika roller för att påskynda och effektivisera processer och undvika förvirring. ”DACI” är en förkortning för Driver, Approver, Contributor och Informed. ClickUps DACI-modellmall följer detta ramverk till punkt och pricka.

Med hjälp av flera vyer kan du tilldela rätt etiketter till ditt team och kartlägga ansvarsfördelningen. Börja med DACI-listvyn för att lägga till uppgifter till teammedlemmar, definiera en prioritetsstatus och beslutsfattandestadiet. Andra praktiska vyer inkluderar:

Prioriteringsvy : För att definiera vilka uppgifter som ska slutföras först. Du kan lägga till anteckningar för ytterligare förklaringar eller värdefulla tips.

DACI-tavla : Detta är en Kanban-tavla som visar uppgifter från DACI-listvyn som kort. Den sorterar uppgiftskort baserat på beslutsfasen (t.ex. Bakgrund, Datainsamling och Alternativ). Ändra sorteringskriterierna genom att trycka på knappen Gruppera efter i det övre högra hörnet av skärmen.

Board view: Denna Kanban-tavla sorterar uppgifter baserat på deras status, som kan vara Inte påbörjad, Pågående och Slutförd.

Precis som andra ClickUp-mallar är denna 100 % anpassningsbar – skräddarsy dina anpassade fält, lägg till nya vyer och redigera avsnitt för att säkerställa att din DACI-övning passar din verksamhet.

7. ClickUp RACI-planeringsmall

Ladda ner denna mall ClickUps RACI-planeringsmall hjälper dig att visualisera ditt teams roller för varje projektrelaterad aktivitet.

Om du gillar RACI-layouter för att definiera teamroller har vi ett annat utmärkt alternativ för dig! ClickUp RACI-planeringsmallen kan vara ditt förstahandsval för att skapa tydlighet kring roller, visualisera och förbättra processer samt identifiera de personer som är ansvariga för att utföra uppgifter, ge råd eller fatta beslut.

Detta är en Doc-mall och har inte flera vyer, men det gör den inte mindre värdefull. Det är ett idealiskt verktyg för ledare som vill skapa en visuell översikt från en enda källa över projektaktiviteter och användarroller. Eftersom den baseras på RACI-metoden kategoriserar du användare utifrån följande kategorier:

Ansvarig: Detta är uppgiftsägaren, den person som ansvarar för att uppgiften slutförs. Ansvarig: För användare som förväntas delta i centrala beslutsprocesser. Konsulterad: Använd denna klassificering för användare som ger synpunkter men inte deltar i beslutsfattandet. De ansvarar inte för projektets slutförande eller framgång. Informerad: Detta är för användare som håller sig uppdaterade om projektets framsteg men som vanligtvis inte deltar i beslutsfattandet.

Denna mall innehåller en tabell med befattningar och projektaktiviteter. Bestäm rollen för varje person som är involverad i projektet genom att placera R, A, C eller I i motsvarande fält. Färgkod fälten för att underlätta distinktionen och dela tabellen med ditt team så att alla är på samma sida.

8. ClickUp-mall för standardrutiner för arbetsansvar

Ladda ner denna mall Effektivisera din utbildningsprocess och säkerställ enhetlighet i hela organisationen med ClickUps SOP-mall för utbildning och utveckling av anställda.

För de flesta företag är standardrutiner (SOP) en vägkarta till framgång. ?

Med ClickUp-mallen för standardrutiner för arbetsuppgifter kan du skapa en detaljerad rollbaserad standardrutin. Den kan innehålla instruktioner om hur man utför olika uppgifter, upprätthåller kvaliteten på arbetet och är effektiv. Mallen säkerställer att dina anställda tillämpar en standardiserad metod i sitt arbete, vilket minimerar risken för fel.

SOP-mallen erbjuder fördefinierade avsnitt med branschstandardtexter för att tydligt definiera SOP:er. Fyll i avsnitten om syfte, omfattning och procedur och lägg till extra resurser längst ner i dokumentet (om nödvändigt).

Om du är nybörjare på att skriva SOP:er kan du följa mallens inbyggda guide för att komma igång. Du kan enkelt skissa upp delegeringskedjor och inkludera kommunikationsförutsättningar som du förväntar dig ska följas.

För att göra din SOP mer handlingsinriktad kan du justera mallens avsnitt om syfte och använda den som en arbetsbeskrivning (SOW). Definiera SOW ytterligare genom att lägga till projektets omfattning, mål, tidsplaner och projektleveranser samt förklara vem som gör vad och när.

9. Mall för arbetsbeskrivning i Microsoft Word från Betterteam

Skapa perfekta arbetsbeskrivningar för intern dokumentation eller jobbannonser med Microsoft Word-mallen för arbetsbeskrivningar från Betterteam.

Har du en ledig tjänst att tillsätta? Med Betterteams mall för arbetsbeskrivningar i Microsoft Word kan du beskriva tjänsten i detalj med hjälp av en välorganiserad struktur.

Du har fyra avsnitt: Rapporterar till, Jobböversikt, Ansvar och arbetsuppgifter samt Kvalifikationer. Varje avsnitt innehåller riktlinjer för vad du ska skriva och hur. I avsnittet Kvalifikationer uppmanar mallen dig till exempel att inkludera punkter som utbildningsnivå, erfarenhet eller specifika färdigheter som du söker för att attrahera lämpliga kandidater.

Mallens Microsoft Word-format gör den 100 % anpassningsbar. Lägg till extra avsnitt, ändra teckensnitt och anpassa mallen så att den matchar ditt företags varumärke.

10. Mall för arbetsroller och ansvarsområden i Microsoft Word från Template.net

Mallen för arbetsroller och ansvarsområden i Microsoft Word från Template.net hjälper dig att beskriva de uppgifter som ingår i ett jobb i din organisation.

Skapa tydlighet kring befattningarna inom ditt företag och underlätta rolltransparensen med Microsoft Word-mallen för roller och ansvarsområden från Template.net.

Mallen ger perfekta ramar för att skapa jobbannonser – den definierar jobbtitel, befattningstyp, avdelning och befälsordning. Mallens huvudsakliga fokus ligger på att skapa en detaljerad arbetsbeskrivning. Här inkluderar du all information om jobbet som kan hjälpa dig att attrahera rätt kandidater.

Mallen för roller och ansvarsområden finns i Microsoft Word- och Google Docs-format, så du kan välja den du föredrar. Mallen har kanske inte avancerade samarbets- och visualiseringsalternativ, men är idealisk för dem som vill ha en lösning utan krusiduller. ?

Du kan justera avsnitten för att få önskat resultat. Inkludera till exempel ett avsnitt om särskilda färdigheter som krävs för jobbet, till exempel ett specifikt certifikat eller kunskaper i ett främmande språk.

Bygg ditt perfekta team med dessa mallar för roller och ansvarsområden

Perfekta team bildas inte slumpmässigt – de sätts samman med omsorg.

Utan definierade roller och ansvarsområden för anställda är ditt företag som ett skepp till havs utan kompass och med ett däck fullt av outbildade sjömän. Oavsett hur hårt de försöker kommer skeppet aldrig att nå sin destination. ⛴️

Använd våra listade mallar för att ge ditt team riktlinjer och få ut det mesta av deras kompetens. Utforska över 1 000 andra mallar i ClickUps bibliotek och hitta verktyg som stöder olika affärsprocesser på nolltid!