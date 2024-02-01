Brainstorming av innehåll: Tekniker för att komma på och prioritera idéer

Bra innehåll är nyckeln till att nå ut till din målgrupp. Om du vill fånga och behålla deras uppmärksamhet måste din innehållsstrategi vara på topp.

Trots din kreativitet eller ditt marknadsföringsteams förmåga kan det hända att du ibland kämpar för att hitta bra idéer. Det är svårt att upprätthålla en stadig ström av kreativa idéer, men det finns alltid ett behov av nytt och engagerande innehåll – det är en verklig utmaning.

Brainstorming av innehåll tacklar denna utmaning genom att samla olika perspektiv och idéer för att skapa innehåll. Det är ett lagarbete där alla delar med sig av idéer, stimulerar kreativiteten och skapar innovativt innehåll.

Vi visar dig sätt att förbättra din innehållsstrategi och övervinna kreativitetsblockeringen snabbare än du anar. Vi presenterar också ett praktiskt verktyg som hjälper dig i dina brainstormingsessioner för innehåll.

Fördelarna med brainstorming för innehåll

Brainstorming är en kreativ process där människor samlas och delar så många idéer som möjligt för att lösa ett visst problem. Vid brainstorming av innehåll görs denna samarbetsövning för att generera idéer till innehåll. Målet är att generera många idéer utan att förfina dem i detta skede.

En brainstormingsession låter dig och ditt team fritt dela kreativa idéer inom en viss tidsram, vilket främjar ett fritt flöde av tankar. Det uppmuntrar kreativt tänkande och innovativ problemlösning. Även om denna aktivitet helst bör göras i team för att få största möjliga effekt, kan brainstorming om innehåll också göras individuellt.

Brainstorming-sessioner för innehållsidéer kan ha många fördelar:

1. Generera idéer

Att komma på nya idéer är kärnan i alla brainstormingaktiviteter. Det samlar unika idéer från människor med olika tankeprocesser. Sådana sessioner kan hjälpa till med idégenerering eftersom inga idéer avvisas i detta skede, utan allt är tillåtet. Att ha en lång lista med idéer på kort tid hjälper dig att sedan välja ut de som ska utvecklas vidare.

2. Samarbeta bättre med ditt team

Brainstorming med kollegor eller intressenter ger dig en lista med praktiska idéer att arbeta med. När personer med olika kompetenser, såsom innehåll, design eller marknadsföring, samarbetar kan de komma på spännande idéer som en person ensam inte skulle kunna tänka ut.

3. Utforska olika synvinklar

Ingen tänker på samma sätt om en sak. Genom att ge utrymme för olika synpunkter kan du få fram de bästa idéerna från alla, vilket leder till mer insiktsfullt och varierat innehåll.

4. Håll dig uppdaterad om marknaden

Ett direkt resultat av gruppbrainstormingsessioner är att du kan utvärdera den aktuella marknaden för alla trendiga idéer och införliva dem i din innehållsstrategi.

På så sätt håller du dig uppdaterad om marknadstrender och de senaste strategiska utvecklingen.

5. Fatta bättre beslut

Ett beslut som fattas efter noggranna överläggningar är bättre än ett beslut som fattas i isolering.

Brainstorming låter oss se på saker från alla vinklar och samla insikter från olika perspektiv. Det är som att utnyttja en kunskapsbank och skapa förutsättningar för smartare beslutsfattande.

Brainstorming blir ett kraftfullt verktyg för att forma väl avvägda, nyanserade och i slutändan mer effektiva beslut genom att ta hänsyn till alla möjliga aspekter.

6. Var mer kreativ

Brainstorming – ensam eller i grupp – kan få igång din kreativa process genom att uppmuntra ett fritt flöde av alla möjliga idéer. Du genererar fler innovativa genombrott genom att inte begränsa dig till ”bara bra idéer” och ge dig själv (och andra deltagare) tillåtelse att tänka utanför boxen.

Nu vet du hur fördelaktigt brainstorming av innehåll är för företag och alla inblandade medlemmar. Brainstorming kan ge unika idéer och staka ut kursen för ditt innehåll.

Kom ihåg att strategiarbete är lika viktigt som att skapa innehåll, om inte viktigare. Genom att skapa en innehållsplan kan du arbeta systematiskt med att skapa innehåll.

Metoder för brainstorming av innehåll

Hur implementerar du en process för brainstorming av innehåll på din arbetsplats? Låt oss titta på några olika idéer och metoder för brainstorming av innehåll som du kan prova:

1. Använd AI (artificiell intelligens)

Artificiell intelligens kan läsa och analysera mönster snabbare än människor.

Om du har fastnat i en kreativ svacka kan AI-verktyg hjälpa dig genom att generera innehållsöversikter, väcka kreativa idéer eller föreslå ämnen. Om AI inte räcker till kan du prova olika uppmaningar tills du får igång din kreativitet. Lägg till din egen kreativa touch till AI-genererade idéer för bästa resultat.

ClickUp AI är ett extraordinärt AI-verktyg som levererar kreativa resultat av hög kvalitet för olika användningsområden. Det kan ta fram innovativa innehållsstrategier och hjälpa dig att förbättra din nuvarande text genom att göra den mer koncis, tydlig och engagerande.

Använd ClickUp AI Writing Assistant för att förbättra ditt skrivande

ClickUp AI är den bästa brainstormingpartnern som hjälper dig med:

Kampanjstrategi : Skapa kampanjstrategier på några minuter för din nästa stora marknadsföringssatsning

Undersökningsskrivande : Skapa intuitiva frågor på nolltid så att du kan uppnå dina mål snabbare.

Marknadsföringsslogans : Förstärk ditt kreativa tänkande med hjälp av ett mycket kreativt verktyg för marknadsföringsslogans.

Innehållsämnen: Generera idéer för bloggar och videor så att du snabbt kan Generera idéer för bloggar och videor så att du snabbt kan skala upp innehållsproduktionen.

Bloggscheman: Förutom att generera idéer kan det även hjälpa dig att strukturera det första schemat för din blogg, spara värdefull tid och Förutom att generera idéer kan det även hjälpa dig att strukturera det första schemat för din blogg, spara värdefull tid och utveckla en stor innehållsdatabas på kort tid.

Med denna pålitliga partner kan du uppnå mycket mer med dina innehållsplaner.

2. Rita tankekartor

Uppgiftsbaserade tankekartor på ClickUp

Bilder talar där ord inte räcker till. Använd visuella element för att utveckla nya innehållsidéer och koppla ihop punkterna på ett bättre sätt.

Du kan använda tankekartor för att dra kopplingar mellan befintliga halvutvecklade idéer och ta dem nära färdigställande. Ett sätt att göra detta är att använda ett enkelt papper och rita en tankekarta.

Du kan dock göra detta mer effektivt med mind mapping-verktyg som ClickUp Mind Maps, som har funktioner som dra-och-släpp-noder för att kartlägga ditt arbetsflöde eller koppla ihop idéer. Dessa hjälper dig att koppla ihop punkterna och komma fram till idiotsäkra strategier.

Du kan använda tomt läge eller uppgiftsläge beroende på dina behov och träna din hjärna.

Prova också ClickUp Whiteboards, som erbjuder ett utmärkt sätt att utföra samma aktivitet samtidigt som du samarbetar med ditt team. Välj mellan en befintlig whiteboardmall eller skapa en egen. Du kan lägga till bilder, filer etc. till whiteboarden med hjälp av ClickUp Docs. Här är ett exempel på en ClickUp-mall som du kan använda för att kartlägga alla dina idéer och presentera dem visuellt:

3. Undersök dina konkurrenter

Ladda ner mall ClickUps mall för konkurrensanalys är utformad för att hjälpa dig att få insikter om konkurrensen på marknaden.

Genom att undersöka dina konkurrenter kan du hålla dig uppdaterad om deras marknadsföringsstrategier och hålla koll på de senaste marknadstrenderna. Använd konkurrensanalysverktyg för att ta reda på allt från konkurrenternas e-postmarknadsföring till SEO-strategier.

ClickUp hjälper dig att utnyttja konkurrensanalyser för att analysera strategier för framgång och ligga steget före konkurrenterna.

ClickUps mall för konkurrensanalys hjälper dig med:

Konkurrentanalys : Få insikter om konkurrenterna och täck in potentiella hot.

Tillväxt och expansion : Upptäck de områden som har potential för tillväxt och expansion.

Unik synvinkel: Förstå hur du kan differentiera din produkt eller tjänst från andra på marknaden.

4. Använd mallar för brainstorming

Ibland behöver vi lite hjälp för att komma igång med brainstormingprocessen. Den hjälpen kan komma i form av brainstormingmallar. Att använda brainstormingmallar är som att använda en schablon för att organisera dina tankar bättre.

ClickUp erbjuder en rad mallar för brainstorming som du kan använda för att fylla din innehållskalender, till exempel:

Mall för brainstorming av idéer : Detta är en enkel mall som hjälper dig att brainstorma och lista innehållsidéer i samarbete med ditt team.

Mall för brainstormingtips : Fokus på grundläggande principer för att lära dig de bästa tipsen för brainstorming och organisation.

Affärsbrainstorming: Gör det möjligt att kategorisera brainstorming i fyra kategorier – vad du älskar, vad du vet, vad världen behöver och vad människor är villiga att betala för.

Ladda ner mall Brainstorming är en viktig del av alla framgångsrika företag. Det är ett utmärkt sätt att komma på innovativa idéer och lösningar.

5. Skapa en praktisk idémapp

Att generera kreativa idéer på ett konsekvent sätt kan vara en utmaning för vem som helst. Det finns dagar när vi inte känner oss kreativa eller helt enkelt är trötta och inte kan komma på något nytt. Att enbart förlita sig på spontana idéer är därför inte alltid till hjälp.

Håll istället regelbundna brainstormingmöten med ditt innehållsmarknadsföringsteam. Skapa en praktisk mapp där du och ditt team samlar effektfulla blogginlägg och kampanjer eller skriver ner idéer för senare användning. Spara allt som slår dig i denna mapp, oavsett om det är direkt relevant eller inte.

Du kan använda den här mappen som referens när du vill skapa något nytt och behöver lite inspiration. Överväg att lägga till kundfeedback och engagemang i den här filen också.

6. Undersök kundernas åsikter

När du skapar innehåll är målet att nå ut till kunderna och öka försäljningen. Eftersom kundernas synpunkter är en viktig del av idégenerering och prioritering av innehåll, varför inte ta med deras åsikter också?

Innan du brainstormar nya idéer är det en bra idé att ta reda på vad dina kunder har att säga om ditt varumärke. Bläddra igenom kommentarssektionerna i de mest populära inläggen, skumma igenom online-recensioner, gå igenom kundsupportärenden och genomför kundundersökningar.

När du har slutfört denna undersökning kommer du att ha en bättre förståelse för dina kunders behov och kunna tillgodose dem med din innehållsstrategi. Kom också ihåg att utforska plattformar som Quora och Reddit för att göra sökordsundersökningar och ta reda på vad din målgrupp pratar om.

7. Njut av snabb idéskapande

Ibland kan spontanitet svika dig. Därför kan en teknik för snabb idéskapande vara effektiv i många fall.

Allt du behöver göra är att starta en timer eller ett stoppur och ge dig själv/ditt team en kort tidsram, till exempel fem minuter. Under denna tid ska du tänka på så många idéer som möjligt och skriva ner dem utan att oroa dig för att utveckla dem. Du kommer att bli förvånad över vad du kan åstadkomma med denna övning.

Som en gruppuppgift kan samma aktivitet fungera i omgångar där alla turas om att snabbt komma med idéer, en efter en. Följ antingen medurs eller moturs, där varje person bidrar med något spontant, så har du långa listor med spännande tankar klara på några minuter.

8. Bygg vidare på varandras idéer

Ibland räcker det med en liten insikt från någon annan för att fullända den briljanta idé du har arbetat med. Du har allt utom den där lilla detaljen som saknas, och då kommer någon annan och hjälper dig att fullända den.

Med den här tekniken måste du be alla att skriva ner sina idéer på papper eller i ett delat Google Doc-dokument. Dessa idéer skickas vidare till en person efter en annan, och var och en lägger till något för att bygga vidare på den ursprungliga idén.

Fortsätt tills alla i teamet har bidragit till dokumentet. Vinsten? Ett nätverk av idéer och bidrag som skulle vara svårt att skapa individuellt.

9. Se över dina tidigare resultat

Vad är ett bra sätt att förbättra prestandan? Genom att lära av det förflutna.

Innan du lanserar nytt innehåll, ta en stund att se över vad som gick hem hos din publik och vad som inte riktigt träffade rätt.

Ta reda på varför. Var det ett specifikt ämne, en viss skrivstil eller något annat som väckte deras intresse? Denna insikt kommer att vägleda din approach till detta nya projekt.

10. Fråga din publik

Eftersom du skapar innehåll för din publik, vad är då bättre än att få idéer direkt från dem?

Det är bra att studera kundernas feedback och recensioner, men det finns inget som går upp mot att interagera direkt med dina kunder för att få insikter. Det är kanske inte alltid möjligt att prata med kunderna, men du kan kontakta dem och fråga vad de vill se härnäst. Ett bra sätt att göra detta är att be om förslag på innehåll i slutet av ett blogginlägg, en video eller ett inlägg på sociala medier.

Ett annat sätt är att söka efter kommentarer och frågor från målgruppen i ditt publicerade innehåll. Denna metod garanterar bra resultat eftersom du får reda på vad målgruppen verkligen tycker.

Hur man prioriterar och poängsätter innehållsidéer

Du har arbetat hårt och brainstormat framgångsrikt. Nu när du har alla idéer är det dags att prioritera och betygsätta dem.

Kom ihåg att även om alla idéer kan verka lockande, bör du bara välja ut de som passar perfekt. Gör plats för bättre idéer och gallra bort de som inte passar ditt varumärke.

Prioritera dina idéer med hjälp av dessa enkla proaktiva steg:

1. Definiera dina mål

Börja med att sätta upp tydliga mål för din brainstorming av innehåll. Ta reda på vad du vill uppnå och hur din strategi för innehållsmarknadsföring kan hjälpa dig.

När du gör detta, fastställa framgångskriterier för att mäta om du har nått dina mål. Detta hjälper dig att sålla bort dåliga idéer som inte omedelbart tjänar dig.

2. Betygsätt idéerna

Detta är ett objektivt sätt att välja den perfekta idén. Fastställ kriterier för att betygsätta varje idé på kortlistan utifrån relevans, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, potential, insats, originalitet, brådskande behov och mer.

Denna övning hjälper dig att undvika svåra subjektiva tolkningar och ger dig en solid grund för att analysera om en idé är värd att förfölja.

3. Analysera efterfrågan och konkurrens

När du har din kortlista med önskade innehållsidéer, prioritera dem efter förväntad effekt.

För att göra detta på ett bra sätt bör du analysera:

Sökvolym för de identifierade ämnena och vilken typ av innehåll som rankas för dem

Vad gör konkurrenterna inom dessa ämnen, och hur presterar deras innehåll?

Vilka innehållsformat tilltalar din målgrupp mest?

Vilka ämnen genererar redan organisk söktrafik för dig?

Relevansen av varje innehållstema för din målgrupp

Andra marknadstrender eller idéer som kan spela en roll

Din slutgiltiga prioriteringslista beror också på dina KPI:er – ska ditt innehåll generera leads, skapa engagemang eller driva på köp? Siktar du på trafik eller konverteringar?

Nu när du har fastställt dina innehållsprioriteringar är det dags att testa dem. Du kan validera dina idéer genom omröstningar, kampanjer, prototyper, innehåll, intervjuer och experiment. På så sätt kan du snabbt få en uppfattning om idéens potential innan du investerar värdefulla resurser för att förverkliga den – särskilt om det är ett resurskrävande projekt som en videoserie.

När det gäller innehåll som kräver mindre arbete, såsom bloggar, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden osv., bör du validera genom att konsekvent analysera deras prestanda för att fortsätta lära dig vad som fungerar bra, så att du kan göra mer av det.

Använd ClickUp för din nästa brainstormingsession

Brainstorming av innehåll kräver tid och tålamod. Det kan vara mentalt utmattande, men är en av de mest spännande aktiviteterna för ett team, som öppnar upp oväntade kreativa möjligheter för ditt företag.

Med rätt tekniker och verktyg för brainstorming behöver det inte längre vara svårt att utveckla en innehållsplan.

Registrera dig hos ClickUp idag och få tillgång till verktyg som inspirerar, genererar idéer och hjälper dig att komma igång med din innehållsstrategi.