De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Leonardo AI 2025

För några månader sedan befann jag mig i en kreativ svacka.

Jag hade använt Leonardo AI för några av mina konstprojekt, och även om det var jättebra i början kände jag ett behov av att leta efter något nytt.

Så jag tog en paus, hällde upp en kopp kaffe och bestämde mig för att spendera helgen med att testa andra AI-verktyg.

Vissa verktyg hade funktioner som jag inte ens visste att jag behövde, medan andra erbjöd en anpassningsnivå som överträffade Leonardo AI. Det kändes som om jag hade öppnat en helt ny värld av möjligheter.

Om du någonsin har varit nyfiken på att se vad som finns där ute är du inte ensam. Jag har sammanställt en lista över de bästa alternativen till Leonardo AI som kan vara den förändring du behöver. 🗃️

Vad ska du leta efter i Leonardo AI-alternativ?

Det finns många AI-konstgeneratorer som du kan använda som alternativ till Leonardo AI. Det finns dock vissa funktioner som varje verktyg måste ha.

Här är några saker du bör leta efter i Leonardo AI-alternativ:

Bildkvalitet och noggrannhet: Se till att alternativet ger högkvalitativa resultat som matchar dina behov när det gäller stil, detaljer och kreativitet.

Anpassningsalternativ: Leta efter flexibilitet när det gäller att justera parametrar eller skapa mer personliga bilder baserat på specifika indata eller stilar.

Genereringshastighet: Tänk på hur snabbt alternativet ger resultat, särskilt om du arbetar med tidspressade projekt.

Användarvänlighet: Prioritera intuitiva plattformar med ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att navigera och skapa bilder.

Stilöverföring: Sök efter verktyg som ger dig möjlighet att tillämpa aspekter av befintliga konstverk och stilar på dina skapelser.

Community och support: En stark användargrupp eller tillgänglig kundsupport kan hjälpa dig att felsöka och lära dig bästa praxis.

De 11 bästa alternativen till Leonardo AI och konkurrenter 2025

Om du är redo att utforska nya alternativ utöver Leonardo AI, så har jag vad du behöver. 🤝

Dessa 11 bästa verktyg har spännande funktioner, från intuitiva gränssnitt till avancerade AI-funktioner.

Jag ska förklara varför jag valde just dessa.

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till bilder direkt från whiteboardtavlor med ClickUp Brain

Oavsett om du planerar ett projekt, skapar wireframes eller visualiserar marknadsföringsstrategier, gör ClickUp det möjligt för team att omvandla abstrakta idéer till tydliga bilder. Det är ett idealiskt verktyg för att förbättra kommunikationen, främja kreativiteten och optimera arbetsflöden – allt inom en enda samarbetsplattform.

Använd ClickUps Whiteboard tillsammans med ClickUp Brain för att generera AI-drivna bilder direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Genom att ange textprompter kan användare visuellt förverkliga sina idéer – perfekt för brainstorming, projektplanering och kreativt samarbete. Denna funktion erbjuder ett smidigt sätt att omvandla koncept till bilder utan att lämna plattformen.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den kompletta appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

ClickUps bästa funktioner:

Förvandla ditt skrivande på några sekunder så att det låter mer professionellt, direkt eller engagerande.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av AI-drivna uppmaningar

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet förbättra den.

Skapa omedelbart sammanfattningar och åtgärdspunkter för att effektivisera administrativa uppgifter.

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik direkt i ClickUp.

Förverkliga dina idéer på några minuter med digitala whiteboardtavlor för samarbete i realtid eller asynkront.

Visuell brainstorming: Omvandla idéer till bilder för tydligare kommunikation

Integrerad samverkan: Skapa och dela bilder direkt på whiteboardtavlor

Sömlöst arbetsflöde: Spara, exportera eller länka AI-genererade bilder till uppgifter

💫 Visste du att över 143 000 kunder har revolutionerat sitt arbete med ClickUp Brain? Det ökar produktiviteten med 30 % och sänker kostnaderna med 75 %!

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har en inlärningskurva, och nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps många funktioner.

Whiteboards med AI-bildgenerering kan inte användas i mobilappen (ännu!).

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Midjourney

Midjourney är ett ledande AI-drivet verktyg som är utformat för att generera bilder från textprompter. Verktyget fungerar främst via Discord och låter användarna skapa olika konstnärliga stilar, inklusive realistiska, surrealistiska och abstrakta.

Jag använder det för grafisk design och kombinerar det med grafiska designmallar för att skapa attraktiva logotyper, affischer och annat marknadsföringsmaterial med hjälp av dess redigeringsverktyg.

Midjourneys bästa funktioner

Skapa och redigera unika, anpassade bilder med hjälp av enkla Midjourney-prompter.

Kontrollera bildattribut som storlek, upplösning och bildförhållande för anpassning.

Måla över bilder och utvidga dem bortom de ursprungliga gränserna, på samma sätt som med Adobes verktyg Generative Fill.

Skapa högkvalitativa bilder med upplösningar på upp till 1 792 x 1 024 pixlar.

Midjourneys begränsningar

Mänsklig bildgenerering kan resultera i extra händer eller ansikten

Ingen gratis provperiod tillgänglig

Det kan krävas flera uppmaningar för att få exakta bilder.

Priser för Midjourney

Grundläggande plan: 10 USD/månad per användare

Standardplan: 30 $/månad per användare

Pro-abonnemang: 60 $/månad per användare

Mega-abonnemang: 120 $/månad per användare

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Förenklat

Simplified AI erbjuder olika funktioner för att skapa konst, vilket gör det till ett konkurrenskraftigt alternativ till Leonardo AI. Dess intuitiva gränssnitt stöder användare med olika nivåer av konstnärlig erfarenhet och uppmuntrar kreativitet.

Jag gillar Simplifieds interaktiva funktioner. Du kan justera dina uppmaningar och se omedelbara förhandsvisningar av din konst, vilket förbättrar den kreativa processen och möjliggör snabba iterationer.

Simplified erbjuder även andra verktyg, såsom AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker och mycket mer, för att tillgodose olika behov.

Förenkla de bästa funktionerna

Skriv in valfritt ord eller valfri fras för att generera motsvarande bilder och olika konstnärliga resultat, från landskap till abstrakt design. Du kan också använda det som en gratis anime-AI-generator.

Skapa bilder för olika ändamål, till exempel marknadsföringsmaterial, inlägg på sociala medier och personliga projekt.

Tillämpa specifika konstnärliga stilar med Simplifieds stilöverföringsfunktion.

Förenklade begränsningar

Otillräckliga provkrediter för att utforska verktygets funktioner

Begränsade anpassnings- och animationsfunktioner för avancerade användare

Förenklad prissättning

Gratis för alltid

Simplified One: 24 $/månad per användare

Simplified Enterprise: Anpassad prissättning

Förenkla betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

4. Canva

Canvas AI-bildgenerator skiljer sig från Leonardo AI:s starka fokus på enkelhet och integration. Båda erbjuder AI-driven bildgenerering, men Canva riktar sig till en bredare publik och har ett användarvänligt gränssnitt som integreras sömlöst med dess omfattande designpaket. Dessutom är det ett av de bästa verktygen för fotoredigering online.

Det är ett utmärkt alternativ för att skapa alla typer av visuellt innehåll, från inlägg på sociala medier till presentationer och marknadsföringsmaterial.

Canvas bästa funktioner

Skapa anpassade grafik, klistermärken, ikoner och illustrationer med Magic Media, som förenklar designprocessen för användarna.

Testa olika stilar för dina bilder, till exempel akvarell, film, neon, färgpennor och retro wave.

Få AI-drivna förslag på din AI-konst baserat på inställda preferenser och tidigare projekt för en förenklad designprocess.

Arbeta med ditt team i realtid på olika AI-konstprojekt

Canva-begränsningar

Kundsupporten är ibland långsam med att svara.

Begränsade offline-redigeringsfunktioner

Senaste prisökningar för vissa prenumerationsplaner

Canva-priser

Gratis för alltid

Canva Pro: 15 $/månad/per användare

Canva Teams: 10 $/månad/per användare

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

5. Pareto

Fjärde på min lista är Pareto (Tess AI), en banbrytande plattform som erbjuder text-till-bild-funktioner. Den har exceptionella AI-bildskapande funktioner.

Det stöder olika kreativa tillämpningar såsom inredningsdesign, logotypskapande och skiss-till-bild. Dessutom kan du generera upp till fem bilder samtidigt, vilket ökar produktiviteten.

Den har också funktioner för integration av flera modeller och innehåller över 200 avancerade AI-konstmodeller, inklusive Leonardo AI, Midjourney och Stable Diffusion. Detta gör det möjligt för användare att skapa konst, bilder och innehåll i olika stilar och format.

Pareto bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder snabbt med Paretos användarvänliga gränssnitt, som är utformat för alla kunskapsnivåer.

Ange konstuppslag och välj din favorit-AI-modell istället för att låta verktyget välja åt dig.

Exportera konstverk i flera format med mångsidiga utmatningsalternativ.

Pareto-begränsningar

Kräver precisa och detaljerade instruktioner, vilket kan vara tidskrävande.

Plattformens effektivitet beror på utvärderarnas expertis.

Pareto-prissättning

Anpassad prissättning

Pareto-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Adobe Firefly

Adobe Firefly är ett generativt AI-verktyg som förbättrar kreativa arbetsflöden, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Leonardo AI. Dess intuitiva funktioner gör det möjligt för användare att skapa högkvalitativa bilder, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Leonardo AI. Om du redan har ett integrerat Adobe-ekosystem är detta ett bekvämt alternativ.

Det använder maskininlärningsmodeller (ML) och stora datamängder för att lära sig från tusentals bilder och skapa nya baserat på textprompter.

Adobe Fireflys bästa funktioner

Skapa AI-konst från textbeskrivningar för att producera realistisk och abstrakt konst.

Modifiera bilder med "Generative Fill" för att lägga till eller ersätta element med bara några få ord.

Experimentera med färgscheman i vektorgrafik med ”Vector Recoloring”.

Arbeta smidigt mellan plattformar som Photoshop och Illustrator med Fireflys Adobe-integration, som säkerställer kontinuitet i dina projekt.

Begränsningar för Adobe Firefly

Följer inte alltid instruktionerna exakt som de ges

Kräver ständig internetuppkoppling eftersom det är molnbaserat, vilket begränsar offline-redigering.

Fortfarande i betafasen, vilket kan leda till potentiella fel.

Priser för Adobe Firefly

4,99 $/månad/per användare

Betyg och recensioner av Adobe Firefly

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. DALL. E 2

DALL. E 2 är en AI-modell som skapar realistiska bilder med hjälp av textbeskrivningar. Det är en betydande utveckling från sin föregångare, DALL. E 1. Den använder diffusionsmodellen för att generera högkvalitativa och mer fotorealistiska bilder.

Det bästa av allt? ChatGPT integrerar DALL-E, vilket gör att du kan skapa anpassade bilder på begäran. Jag använder DALL. E 2 specifikt för att producera surrealistiska bilder för olika projekt.

DALL. E:s 2 bästa funktioner

Uppnå snabbhet och effektivitet med bilder som genereras på mindre än en minut.

Anpassa konstnärliga stilar som pixelkonst eller oljemålning

Redigera delar av en bild för precisa justeringar

Slå ihop flera element till en bild för att skapa anpassade AI-modeller, komplexa scener eller illustrationer.

Begränsningar för DALL. E 2

Genererade bilder saknar djup och verkar för abstrakta.

Längre väntetid för komplexa bilder

Ingen användarhandbok tillgänglig

Priser för DALL. E 2

Anpassad prissättning

DALL. E 2 betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. NightCafe

NightCafe är en mångsidig AI-app för att skapa, dela och diskutera unika konstverk. Den har avancerade algoritmer som Stable Diffusion, DALL. E 2, Neutral Style Transfer och CLIP-guided diffusion. Du kan välja den som bäst passar din konstnärliga vision och producera bilder av hög kvalitet.

Det bästa är att du kan skriva ut dina skapelser som fysiska konstverk. Det har också fantastiska samarbetsfunktioner, såsom ett chattrum och dagliga AI Art Challenges.

NightCafes bästa funktioner

Anpassa dina konstverk genom att välja specifika konstnärliga stilar eller teman, vilket möjliggör ett personligt uttryck.

Finjustera parametrar som stilstyrka, bildförhållande och mer för att uppnå perfekt balans i dina konstverk.

Dela dina skapelser och få feedback från NightCafe-communityn.

Ladda upp dina foton och förvandla dem till konstnärliga tolkningar, där personliga minnen smälter samman med kreativitet.

Begränsningar för NightCafe

Bilder av låg kvalitet på grund av komprimering

Censuren kan bli extrem

Priser för NightCafe

AI-nybörjare: 5,99 $/månad

AI Hobbyist: 9,99 $/månad

AI-entusiast: 19,99 $/månad

AI Artist: 49,99 $/månad

NightCafe-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

9. Jasper Art

Jasper Art låter dig skapa originella, royaltyfria bilder och konstverk med hjälp av en textprompt. Det kombinerar koncept, attribut och stilar för att uppnå önskade resultat.

Den AI-drivna tekniken är en del av den bredare Jasper-sviten, som främst är känd för sina funktioner för att generera innehåll.

Du kan skapa så många fantastiska AI-genererade bilder du vill utan begränsningar på antalet generationer. Applikationen förbättrar bildens upplösning utan att kompromissa med kvaliteten; du behöver bara ladda upp dem för uppskalning.

Jasper Arts bästa funktioner

Skapa högupplösta bilder och ladda ner dem i olika storlekar, inklusive 512×512, 1024×1024 och 2048×2048 pixlar.

Använd "Freeform Mode" för detaljerade uppmaningar och "Templates" för specifika konststilar för att få tillgång till flexibla inmatningsalternativ.

Välj mellan olika konstnärliga stilar som abstrakt, anime, digitalt och surrealism.

Ändra element som stil, medium (akvarell och oljefärg) och nyckelord (svartvitt eller fotorealistiskt) för att förverkliga din vision.

Begränsningar för Jasper Art

Resultatet kan bli generiskt och sakna nyanser.

Kämpar ofta med komplexa uppmaningar

Inkonsekvent kundservice och support

Priser för Jasper Art

Skapare: 39 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jasper Art

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

10. Stable Diffusion

Stable Diffusion skapar fotorealistiska bilder utifrån textprompter. Det baseras på en djupinlärningsmodell som kallas diffusionsmodell, som lär sig relationen mellan bilder och den text som beskriver dem.

Jag tycker att denna plattform är ett utmärkt val tack vare dess tillgänglighet, pris och anpassningsmöjligheter.

Stable Diffusions bästa funktioner

Producerar detaljerade och varierade bilder med hög detaljrikedom, färg, noggrannhet och fotorealism.

Njut av snabb bildgenerering med GPU-teknik, perfekt om du behöver snabba resultat.

Dra nytta av en tillåtande licens som tillåter både personlig och kommersiell användning av genererade bilder.

Begränsningar för Stable Diffusion

Förseningar under högtrafik

Kräver en stabil internetanslutning för optimal prestanda.

Priser för Stable Diffusion

Gratis för alltid

Pro: 10 $/månad

Max: 20 $/månad

Stable Diffusion-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. Designs. ai

Designs. ai förbättrar designprocessen genom att göra det enkelt att skapa anpassade bilder, grafik, logotyper och videor. Du kan också skapa AI-avatarer.

Du kan utforska miljontals bilder och mallar för att skapa konstverk som matchar din vision. Dessutom kan du få inspiration till dina projektbehov genom att bläddra igenom deras omfattande galleri.

Designs. ai bästa funktioner

Utnyttja Designs. ai:s intuitiva, användarvänliga gränssnitt för att skapa visuellt tilltalande innehåll.

Experimentera med olika stilar och koncept för din konstnärliga vision.

Exportera dina designer i olika format, såsom PNG, PDF och JPG.

Använd "Brand kit" för att upprätthålla varumärkets konsistens genom att lagra dina färgpaletter och typsnitt.

Begränsningar för Designs.ai

Manuella justeringar krävs för vissa designer.

Anses vara dyrare för nybörjare

Teknisk support för avancerade användare är långsam

Priser för Designs.ai

Grundläggande: 29 $/månad

Pro: 69 $/månad

Företag: 199 $/månad

Designs. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Skapa AI-bilder med ClickUp

När du utforskar alternativen till Leonardo AI är det viktigt att komma ihåg att dina designprojekt inte existerar i isolering. Oavsett om du lanserar en marknadsföringskampanj, hanterar en produktlansering eller samarbetar mellan team är design bara en del av ekvationen.

Det är därför ett verktyg som ClickUp kan ta ditt arbetsflöde till nästa nivå.

Med funktioner som ClickUp Brain för att fånga upp och organisera dina idéer, mallar för att snabbt komma igång med att skapa innehåll och Docs för gemensamt skrivande erbjuder ClickUp mycket mer än bara projektledning.

Det överbryggar klyftan mellan kreativ design och uppgiftsutförande, vilket säkerställer att dina processer förblir organiserade, effektiva och anpassade efter dina mål i varje steg på vägen. 🎯

