10 häpnadsväckande exempel på AI-genererad konst

I början av 1970-talet började konstnären Harold Cohen utveckla AI-konstsystem vid University of California i San Diego. Sedan dess har forskare från MIT, Stanford och andra universitet över hela världen skapat konst med hjälp av AI. I själva verket har vi haft exempel på AI-konst i över ett halvt sekel.

Harold Cohens AI-konst från 1977–78 (Källa: Whitney Museum of American Art )

Den största skillnaden mellan de tidiga verken och dagens AI-konst är att vem som helst – du, jag och i stort sett alla som har en fungerande internetuppkoppling – kan skapa den.

Under det senaste decenniet har AI-konst utvecklats exponentiellt och öppnat upp möjligheter som vi aldrig sett tidigare. I den här artikeln har vi valt ut några populära exempel på AI-konst för att ge dig en uppfattning om vad du kan göra med GenAI.

Förstå AI-konstens skapandeprocess

Konst skapad med artificiell intelligens avser alla visuella artefakter som skapats eller förbättrats med hjälp av generativ AI. Vanligtvis matar du in en textbeskrivning av din idé, och AI:n skapar bilden.

Oavsett om du använder Canvas AI för att ta bort bakgrunden i dina foton eller Midjourney för att förverkliga en idé, så skapar du AI-konst.

Användningsfall för AI-konst

Behöver du en formell bild till din LinkedIn-profil? Inga problem. Ett AI-genererat porträtt kan lägga till kostym och slips till en selfie du just tagit. Vill du beställa ett konstverk till ditt vardagsrum, men har inte budgeten för det? Skapa bara en AI-genererad målning.

AI kan göra mycket mer inom olika branscher. Som en ny teknik är AI-konst exempel vanliga i användningsfall som:

Marknadsföring : Digitala banners, bilder, inlägg på sociala medier baserade på specifika varumärkesriktlinjer

Prototyputveckling : Särskilt inom arkitektur- eller modedesign för att skapa prototyper som annars skulle vara dyra eller tidskrävande att producera.

Bildförbättring : Generera ytterligare element till befintliga bilder, till exempel lägga till en formell jacka eller en lyxig bil till ett foto.

Skala: Multiplicera bilder med enkla ändringar, såsom storlek, en del av bilden eller text i bilden. Ett : Multiplicera bilder med enkla ändringar, såsom storlek, en del av bilden eller text i bilden. Ett AI-verktyg för sociala medier som kan göra detta är en välsignelse för marknadsföringsteam.

Beroende på behovet och komplexiteten i varje persons användningsfall skiljer sig verktygen de använder sig av åt. Här är några vanliga AI-konstgeneratorer som du kan prova för att skapa AI-genererade konstverk.

OpenAI:s DALL-E

DALL-E, känt som den första mainstream-bildgeneratorn med AI, fortsätter att vara mycket populärt. Bilderna som skapas av den senaste versionen, DALL-E 3, tenderar att vara extremt realistiska och av hög kvalitet.

Googles Imagen 2

Googles Gemini, tidigare känt som Bard, låter dig nu skapa bilder direkt i gränssnittet. De största fördelarna med Gemini är dess rena och enkla gränssnitt som liknar Google Sök och det faktum att det är gratis!

Midjourney

Midjourney är känt för att vara en av de mest stabila konstgeneratorerna, som producerar mycket högkvalitativa resultat som även har vunnit priser. Det största klagomålet om Midjourney är att det inte är användarvänligt och endast kan nås via Discord.

Om du är villig att ta det extra steget för att använda verktyget, här är några exempel på Midjourney-prompter som hjälper dig att komma igång.

Adobe Firefly

Som en naturlig förlängning av sin serie kreativa produkter lanserade Adobe nyligen Firefly, ett AI-verktyg för designers. Förutom att skapa bilder som svar på uppmaningar accepterar Firefly även referensbilder. Det innebär att du kan mata verktyget med en skiss eller ett konstverk och be Firefly att skapa ett liknande resultat. Och voilà!

Microsoft Designer

Till skillnad från ovanstående verktyg, som använder egna modeller, använder Microsofts designer DALL-E. Det erbjuder ett enkelt, tillgängligt, nybörjarvänligt och gratis alternativ till ChatGPT Plus, vilket gör det oerhört attraktivt för både amatörer och entusiaster.

Som en del av Copilot-produktserien är det dessutom ett utmärkt tillskott till Microsofts verktyg för skapande av AI-innehåll.

Canva

Canva Magic Media integrerar AI-bilder i det kreativa arbetsflödet

Med Canvas designsamarbetsprogramvara som drivs av AI kan du skapa bilder från text, ändra stilar, ändra storlek, rensa upp bilder, ta bort bakgrunder och mycket mer! Du kan också enkelt införliva de senaste trenderna inom grafisk design i ditt arbete.

Till skillnad från proprietära verktyg integrerar Canvas AI-bildgenerator ett antal modeller, såsom Magic Media, Dall-E och Imagen, för att erbjuda konstskapande funktioner direkt i sin plattform. Detta skapar en enorm fördel för dem som vill prova flera modeller innan de slutför sin uppgift.

Trots sina otaliga möjligheter skiljer sig AI-konst från traditionell konst. Detta medför unika utmaningar.

Traditionell konst vs. AI-konst

Traditionell konst innebär att man skapar visuella artefakter, vanligtvis för hand eller digitalt, med hjälp av designverktyg. Med AI är det verktyget som skapar, och användaren behöver bara mata in information.

Några andra viktiga skillnader är:

Färdighet: Traditionell konst skapas av designers som har en viss nivå av färdighet inom området. Att skapa AI-konst kräver inte designfärdigheter, men du behöver viss färdighet i att ge instruktioner.

AI-konstentusiaster hävdar att fantasi i framtiden kommer att vara en mer uppskattad färdighet än design (i traditionell mening).

Input: Traditionell konst kräver att användaren skapar bilden med hjälp av olika designelement. Ofta lägger designers noggrant till former, färger, ikoner och fotografier för att skapa ett sammanhängande resultat.

AI-konst kan skapas genom att skriva in vad du behöver. Om du till exempel skriver in: ”Katt som läser en bok med läsglasögon på sig, sittande i ett bibliotek i vintage-stil” i Microsoft Designer, är detta det troliga resultatet du kommer att få.

Ett exempel på AI-konst skapad med Microsoft Designer

Tid: Traditionell konst är noggrann och tidskrävande. AI-konst är snabb – bilden ovan tog 10 sekunder att generera.

Iteration: Traditionell konst kräver tid och skicklighet för att iterera. Varje tillägg till den ursprungliga briefen kan kräva betydande ansträngning. AI-konst kan iterera mycket snabbt. Genom att lägga till ”Gör katten vit. Lägg till en reservoarpenna.” till ovanstående AI-konstprompt fick jag omedelbart nedanstående bilder.

AI-konstvarianter skapade med Microsoft Designer

Exemplet ovan illustrerar hur du kan föreställa dig något och omedelbart skapa en bild av det. Så enkelt är det!

Låt oss titta på några av de mest populära och häpnadsväckande AI-konstverken för att förstå de verkliga möjligheter som öppnar sig framför oss.

AI-konst i verkliga exempel

All konst som skapats med AI-verktyg som DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon eller Runway är AI-konst. Här är vad tidiga användare och pionjärer inom AI-konst har gjort hittills.

1. Porträtt av Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Källa: Wikimedia Commons )

År 2018 använde medlemmarna i det parisiska kollektivet Obvious generativ AI för att skapa ett porträtt av Edmond de Belamy, en fiktiv karaktär som de själva skapat. De använde en öppen källkodsalgoritm och tränade den på 15 000 porträtt från 1300- till 1800-talet.

Detta konstverk blev känt när det blev det första konstverket skapat med hjälp av AI som auktionerades ut på Christie's i New York. Målningen såldes för 432 500 dollar på auktionen.

2. DeepDream av Google

Bild skapad med DeepDream (Källa: Wikimedia Commons )

DeepDream är en form av AI-konst som använder algoritmisk pareidoli för att skapa en drömlik, psykedelisk version av befintliga bilder. Forskare har sedan dess använt DeepDream i kombination med virtuella verklighetsmiljöer för experiment inom kognitiv psykologi och hjärnforskning.

3. Artificiella verkligheter av Refik Anadol

Artificial Realities: Coral av Refik Anadol (Källa: refikanadol.com )

Denna AI-konst av Refik Anadol, beställd av World Economic Forum, kombinerar enorma datamängder med bilder av koraller för att öka medvetenheten om klimatförändringarna. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som kombinerar datavisualisering, maskininlärning och 3D-utskrift.

4. Hybridorganismer av Sofia Crespo

Neural Zoo av Sofia Crespo (Källa: neuralzoo.com )

Den argentinska konstnären Sofia Crespo använder data från naturen för att skapa spekulativa livsformer. I projektet Neural Zoo tar hon bilder från naturen och omarrangerar dem för att skapa fantastiska bilder av en imaginär natur, som speglar hur mänsklig kreativitet fungerar. Hon använder denna form för att ifrågasätta AI:s inverkan på konst och kreativitet och väcker viktiga frågor om dess framtid.

5. BMW:s kampanj för digital konst

Konst är inte begränsad till museer och utställningar. Det är inte heller AI-konst. Flera företag har använt AI-konst på olika sätt. En av de häpnadsväckande kampanjerna på senare tid är BMW:s konstbilar.

Som en del av sina program för konst- och kulturmecenatskap samarbetade BMW med den kreativa teknologen Nathan Shipley och konstsamlaren Gary Yeh för att träna AI på 900 års konsthistoria och skapa 50 nya konstverk. Därefter projicerade de dessa på en virtuell återgivning av 8-serien Gran Coupé.

6. Unika etiketter från Nutella

AI-genererade produktetiketter från Nutella (Källa: Ogilvy Italia )

Produktmärkning är en av de mest vardagliga uppgifterna i tillverkningskedjan. En fördesignad etikett trycks och klistras på alla produkter för att upprätthålla enhetlighet och varumärkesprofilering. Nutella använde AI-konst för att ändra på det.

Nutella skapade sju miljoner unika burketiketter för den italienska marknaden. Detta väckte nyfikenhet och ökade efterfrågan. Många Nutella-älskare var också glada över att få en unik, enastående burk.

7. Kan inte vänta på vintern i NYC

Pixelbaserad AI-konst av Reddit-användaren (Källa: BlickyBloop )

Det finns hundratusentals, om inte miljoner, fotografier som försöker fånga känslan av vintern i New York City. Den romantiseras i filmer, musik, television och mycket mer. Men denna Reddit-användare hittade ett enkelt men ändå utmärkande sätt att återge en klassisk vinterbild från Big Apple med hjälp av AI.

Lagren, djupet och de små detaljerna (inklusive de fallande snöflingorna) skapar en fängslande effekt i en bild som är ganska vanlig. Användaren tillämpade en gammal, videospel-liknande visuell behandling för att få den AI-genererade konsten att verka både vintage och ultramodern.

8. Imaginära I Love Lucy-leksaker

DALL-E-genererade I Love Lucy Toys (Källa: Fast Company )

Fast Companys teknikredaktör, Harry McCracken, provade DALL-E och skapade några "I Love Lucy"-leksaker. "Vitameatavegamin-flaskorna är en fin detalj", medgav han.

Är det bara en tidsfråga innan människor börjar skapa falska vintageföremål och 3D-printa dem? Tiden får utvisa. Han uppmanade också andra vintage-kreatörer, varav några du kan läsa om i hans artikel här.

9. Postapokalyptiska robotar

Postapokalyptiska robotar (Källa: Midjourney showcase )

En Midjourney-användare föreställer sig en postapokalyptisk värld med en rostig robot som interagerar med blommor i en grusig stadsmiljö. Modellen tolkar AI-konstuppmaningarna exakt och lägger till gula moln, en graffititäckt vägg etc.

AI:s förmåga att utveckla så noggrant utformade AI-konstverk är en game changer för prototyputveckling. Tänk dig en ambitiös Hollywood-manusförfattare som kan skapa egna moodboards och storyboards för mer effektiv pitchning!

10. Öppningskrediterna till Secret Invasion

Bild från öppningssekvensen i Secret Invasion (Källa: The Verge )

På tal om Hollywood använde producenterna av Marvels Secret Invasion AI för att skapa öppningssekvensen. Det är särskilt intressant eftersom den verkställande producenten sa att de medvetet valde att använda AI eftersom det "leker med själva temat i serien", dvs. en formskiftande Skrull-befolkning.

Denna användningsfall har dock öppnat Pandoras ask med frågor i konstvärlden kring träningsdata, konstnärers rättigheter, farorna med AI och etisk kreativitet.

Framtiden för AI-genererad konst

Ovanstående exempel på AI-konst visar två saker: de oändliga möjligheterna med AI-konst och den verkliga inverkan den kan ha på människors framtid.

Även om du kan använda vilket verktyg som helst och skapa oändliga möjligheter, är AI-konstens inverkan föremål för en intensiv debatt. Några av de viktigaste diskussionspunkterna är:

Möjligheter: Som kreativt hjälpmedel är AI mer kraftfullt än något annat verktyg som konstnärer hittills har använt. Det möjliggör inte bara snabb skapande utan också iterationer och förbättringar i hög hastighet. Allteftersom modellerna utvecklas förväntar vi oss att detta bara kommer att bli bättre – dramatiskt bättre.

Data: En av de grundläggande aspekterna av AI-konst är den data som används för att träna modellerna. Många AI-konstgeneratorer avslöjar inte sin träningsdata, vilket gör det till en hal väg när det gäller upphovsrättsintrång och rättigheterna för traditionella konstnärer som skapat dessa stilar.

Till exempel var Open AI:s röstfunktion ChatGPT så lik skådespelerskan Scarlett Johanssons röst att det ledde till rättsliga konsekvenser.

AI-etik: Den etiska användningen av sådan data är också komplicerad, särskilt för konstnärer som kanske inte är tillräckligt tekniskt kunniga för att förstå grunderna för sådan användning.

Ali Selim, regissör och exekutiv producent för Secret Invasion, säger till exempel att han inte riktigt förstår hur AI fungerar, men att han är fascinerad av vad det kan skapa. Det är uppenbart att det finns mycket att lära och utvärdera, både för konstnärer och för dem som utvecklar AI-konstgeneratorer.

Upphovsrätt: En amerikansk domstol fastslog förra året att AI-genererade bilder utan någon mänsklig inblandning inte kan skyddas av upphovsrätt enligt amerikansk lag. Utan tydlig kunskap om träningsdata – som är en integrerad del av vad ”input” innebär – saknas konsensus om vad som utgör immateriell egendom.

Detta är dock vanliga barnsjukdomar som alla nya tekniker stöter på. För att komma fram till en lösning som fungerar för alla måste konstnärskollektivet och juridiska och tekniska experter sätta sig ner tillsammans och utarbeta detaljerna.

Slutsatsen är att ett fruktbart och rättvist samarbete mellan människor och AI-algoritmer gynnar alla. Exemplen på AI-konst ovan visar att AI demokratiserar förmågan att skapa konst. Du behöver kanske inte kunna blanda akvarellfärger eller vara väl insatt i designprinciper, men din förmåga att fantisera och uttrycka dig kommer att vara nyckeln till att skapa fantastisk AI-konst.

AI-konstverktyg producerar också iterationer och variationer i blixtsnabb hastighet, vilket skapar extraordinär effektivitet i stor skala för både människor och organisationer.

Hantera dina AI-konstprojekt bättre med ClickUp

Även om AI har funnits i 50 år är det först på senare tid som det har börjat påverka konstvärlden. Med AI-produkter kan alla med fantasi skapa konst, oavsett sina kunskaper om designverktyg.

När fler människor får möjlighet att skapa konst kan vi förvänta oss en explosion av visuellt innehåll. Marknadsföringsteam kan skapa mångsidigt innehåll i stor skala. Entusiaster kommer att publicera ny konst varje dag, precis som de redan har börjat göra på Reddit. Produktdesigners kommer att snabbt ta fram prototyper och skapa fler iterationer på kortare tid.

Om du är en professionell användare av AI för design kan det bli svårt att hantera dina resultat. För att hantera alla dina AI-konstprojekt på ett effektivt sätt behöver du ett projektledningsverktyg som ClickUp.

