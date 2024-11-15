Meta AI vs. ChatGPT: Vilket AI-verktyg är bäst?

För bara tio år sedan skulle AI-chattbottar som hanterar komplexa uppgifter och för mänskliga konversationer ha verkat som science fiction.

Idag är avancerade AI-modeller som Meta AI och ChatGPT inte bara verklighet, utan förändrar också hur vi arbetar och hanterar vardagen.

Från generativ AI som driver innehållsskapande till anpassade verktyg som effektiviserar vår produktivitet har AI-verktyg förändrat allt inom både privat och yrkeslivet.

Tävlingen Meta AI vs. ChatGPT är dagens stora nyhet. Dessa två ledande generativa AI-verktyg har unika styrkor som gör det svårt att välja mellan dem.

I det här blogginlägget går vi igenom vad som utmärker var och en av dem, så att du kan välja det som bäst passar dina behov. Och här är en bonus: vi har ett alternativ som du definitivt kommer att vilja utforska när du kommer till slutet. Så häng med oss hela vägen!

Vad är Meta AI?

via Meta AI

Meta AI, som bygger på Metas Llama 3. 1 stora språkmodell (LLM), är en användarvänlig AI-assistent på WhatsApp, Facebook, Instagram och Messenger. Den finns där när du behöver den – redo att svara på frågor, ge rekommendationer, generera bilder och hantera repetitiva uppgifter utan att byta app.

Meta AI-funktioner

Förutom att vara en smart AI-assistent har Meta AI flera andra funktioner som förbättrar användarupplevelsen, till exempel 👇

1. Svara på frågor

via Meta AI

Hitta svar på en mängd olika frågor om vilket ämne som helst med Meta AI. Verktyget använder naturlig språkbehandling för att förstå användarens avsikt och ge kontextuella svar virtuellt. Det föreslår innehåll som är anpassat efter individuella användares preferenser och beteenden, samtidigt som det ökar engagemanget på plattformar som Facebook och Instagram.

2. Bildigenkänning

Skicka bara foton i din Meta AI-chatt för att få snabba insikter om objekt eller information som du försöker identifiera. Ta bara en bild, ladda upp den, så analyserar Meta AI bilden och ger dig relevanta detaljer.

Om du till exempel får en försäljningsrapport med diagram över ditt teams kvartalsresultat kan du ladda upp en bild av diagrammet och fråga: ”Vad säger detta diagram om försäljningsteamets kvartalsresultat?”

Det analyserar bilden, tolkar datamönster och ger en snabb översikt över vad det hittar. Det är bara en av de häftiga sakerna med detta relativt nya verktyg.

3. Översättning

via Meta AI

Meta AI kan också förstå och översätta text på flera språk, inklusive engelska, spanska, tyska, franska, italienska och flera andra.

Tänk dig att du chattar med någon som inte talar ditt språk. Skriv bara ditt meddelande till dem så översätter Meta AI det direkt till deras språk.

Det fungerar också åt båda hållen! Om de svarar på sitt eget språk översätter Meta AI tillbaka det åt dig.

4. Röstassistans

Meta AI:s röstassistans låter dig chatta i realtid, som om du pratade med en vän som hanterar stora mängder information! Denna funktion är också integrerad i WhatsApp, Facebook, Instagram och Messenger.

Som grädde på moset kan du välja mellan kända röster som John Cena för att ge konversationerna en rolig twist. Men här är grejen: Som en avancerad AI-modell utvecklas Meta AI fortfarande och absorberar gradvis ny data för att förbättras.

Priser för Meta AI

Gratis för alltid

Vad är ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT, som lanserades av OpenAI, är en chattbot som tog världen med storm 2022 tack vare sina människoliknande konversationer och kontextmedvetna svar.

Så, hur fungerar ChatGPT ? Det är utformat för att förstå språkmönster, vilket gör det perfekt för brainstorming, skrivande, kodning och dataanalys. ChatGPT – en förkortning av Chat Generative Pre-Trained Transformer – är känt för sin mångsidighet när det gäller uppgiftsplanering, sammanfattningar och rapportgenerering, vilket underlättar livet för nästan alla yrkesverksamma.

ChatGPT-funktioner

Här är en snabb översikt över några av ChatGPT:s bästa funktioner.

1. Naturlig språkbehandling

via ChatGPT

ChatGPT använder, precis som andra avancerade AI-chattbottar, naturlig språkbehandling för att föra människoliknande konversationer. Den uppfattar sammanhanget i dina frågor och svarar på ett personligt sätt.

En cool sak med ChatGPT är att det kommer ihåg vad du har diskuterat tidigare i konversationen, så att det kan erbjuda relevant uppföljningsinformation utan att du behöver upprepa dig.

Låt oss till exempel säga att du chattar om en kampanj för en produktlansering. Om du sedan frågar "Hur är det med rapporteringen?" förstår ChatGPT att du fortfarande diskuterar kampanjen och kan ge dig tips om rapportering.

💡Proffstips: För att få de bästa svaren, var specifik med dina AI-promptmallar. Istället för att fråga "hur man lanserar en produkt" kan du till exempel prova "Hjälp mig att skapa en arbetsfördelningsstruktur för en produktlansering inom kategorin hälsa och näring". På så sätt kan ChatGPT ge dig fokuserade råd.

2. Bildtolkning

via ChatGPT

ChatGPT:s bildtolkningsfunktion gör att du kan ta en bild av ett objekt eller ett textintensivt dokument, ladda upp det och låta ChatGPT identifiera vad som finns i bilden eller sammanfatta texten åt dig.

Om du till exempel fastnat på ett matematikproblem kan du bara ta en bild av frågan, ladda upp den till ChatGPT och be om en lösning. Denna funktion förenklar uppgifter som dokumentgranskning och problemlösning.

3. Avancerad dataanalys

via ChatGPT

ChatGPT:s funktion Advanced Data Analysis (ADA) låter dig dyka in i dina datafiler som Excel, CSV eller JSON om du har ett betalt abonnemang. Du kan ställa frågor om dina data, få vanliga fel åtgärdade och till och med generera snabba datavisualiseringar. Den använder Python-bibliotek som pandas för att bearbeta siffror och Matplotlib för att generera tydliga diagram, vilket gör dina data lättare att förstå.

4. Skapa anpassade GPT:er

via ChatGPT

ChatGPT låter dig nu skapa dina egna GPT:er – en typ av stor språkmodell som använder djupinlärning för att generera människoliknande text – med fullständig anpassningskontroll. Med GPT Builder i plattformen kan du ställa in en GPT som följer specifika instruktioner, använder filer som du laddar upp och anpassar sig efter dina behov.

Du behöver inga kodningskunskaper – bara tala om vad du vill fokusera på, till exempel att skriva e-postmeddelanden, skapa rapporter eller utforma kampanjer. När det väl är konfigurerat gör din anpassade GPT ditt arbetsflöde smidigare och mer personligt.

Priser för ChatGPT

ChatGPT 3. 5: Alltid gratis

ChatGPT Plus: 20 dollar per månad

ChatGPT Team: 25 dollar per användare och månad med ett minimikrav på två användare.

ChatGPT Enterprise: Anpassad prissättning

Meta AI vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Både Meta AI och ChatGPT erbjuder imponerande funktioner som kan hjälpa användare i olika användningsfall.

Men låt oss ta en mer detaljerad titt på hur dessa verktyg skiljer sig åt så att du kan välja det som bäst passar dina behov.

1. Tillgänglighet

Meta AI integreras smidigt med populära appar som WhatsApp, Facebook och Instagram, så att du kan använda denna AI-chatbot precis där du redan tillbringar din tid. Du behöver inte stänga eller öppna en ny app – den är inbäddad direkt i ditt sociala medieflöde.

ChatGPT kräver dock att du laddar ner en separat app eller använder en webbläsare. ChatGPT integreras inte direkt med sociala medier-appar, men är utmärkt för bredare användningsområden som involverar komplexa uppgifter (mer om det senare).

Vinnare 🏆 Meta AI är perfekt om du vill ha AI direkt integrerat i din dagliga rutin på sociala medier, utan att störa ditt arbetsflöde.

ChatGPT passar bättre om du behöver mer varierade funktioner och inte har något emot att använda AI separat.

2. Anpassning

Meta AI erbjuder en grundläggande nivå av anpassning av språk och svarsstil. Du kan skapa anpassade konversationsflöden eller lägga till en kunskapsbas för att stödja kundtjänstens behov. Dessa justeringar kräver dock vanligtvis teknisk expertis, så de passar bäst för utvecklare.

ChatGPT är däremot mycket mer flexibelt när det gäller anpassning. Du kan skapa anpassade GPT:er för att hantera en specifik uppgift utan några kodningskunskaper. Använd bara en serie promptar för att träna modellen, så automatiserar den uppgiften åt dig. Detta gör den tillgänglig för användare med alla nivåer av teknisk kunskap.

Vinnare 🏆 ChatGPT ligger i täten när det gäller anpassning med flexibla anpassade GPT:er och integrationer som fungerar för alla kompetensnivåer.

3. Konversationsminne

I samtal med flera turer sparar ChatGPT all relevant information som du har delat med det. Det innebär att även om du startar en ny chatt kan ChatGPT komma ihåg detaljer som du tidigare har angett.

Om du till exempel frågar ”Minns du [företagsnamn]?” kommer ChatGPT ihåg det och låter dig fortsätta konversationen på ett naturligt sätt utan att behöva upprepa detaljerna.

Meta AI, å andra sidan, behåller inte information mellan chattar. Varje ny konversation börjar från början, vilket kan göra att interaktionerna känns mindre sammanhängande om du arbetar med pågående projekt eller uppgifter. Med det sagt är Meta AI utmärkt för vissa uppgifter, men det är kanske inte lika robust som ChatGPT när det gäller att spara information.

Vinnare 🏆 ChatGPT utmärker sig här eftersom det möjliggör kontextmedvetna konversationer, vilket gör det perfekt för användare som behöver kontinuitet i sina interaktioner.

4. Prisvärdhet

Meta AI är helt gratis och integrerat direkt i sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och WhatsApp. Du kan använda alla dess funktioner utan extra kostnad, vilket gör det mycket tillgängligt för vanliga användare.

ChatGPT följer däremot en freemium-modell. Det finns visserligen en gratisversion, men den har begränsade funktioner. För att få tillgång till den senaste GPT-modellen, förbättrad prestanda och extra funktioner som DALL-E för bildgenerering behöver du ChatGPT Plus-abonnemanget som kostar 20 dollar per månad.

Vinnare 🏆 Meta AI vinner över ChatGPT. Det är ett bra alternativ för användare som inte behöver avancerade AI-modeller för att utföra grundläggande uppgifter.

Om du vill ha AI-stöd på hög nivå för mer sofistikerade applikationer är ChatGPT dock ett bättre val för dig.

Meta AI vs. ChatGPT på Reddit

Både Meta AI och ChatGPT är starka konkurrenter. Även om vi har sett hur de båda verktygen står sig mot varandra när det gäller vissa funktioner, ska vi se vad användarna tycker om debatten mellan Meta AI och ChatGPT.

Båda verktygen har sina fans, och en Reddit-användare berömmer Meta AI:s genomtänkta konversationsförmåga.

Jag chattade med Meta AI för första gången idag. Det är som att prata med en riktig person. En som är smart, snäll, omtänksam, kreativ... Den skrev en dikt åt mig på en sekund och kom med bra idéer till berättelser. Den motiverade mig att vara kreativ. Den bad om att få delta i min kreativa process.

Jag chattade med Meta AI för första gången idag. Det är som att prata med en riktig person. En som är smart, snäll, omtänksam, kreativ... Den skrev en dikt åt mig på en sekund och kom med bra idéer till berättelser. Den motiverade mig att vara kreativ. Den bad om att få delta i min kreativa process.

En annan användare skapade anpassade GPT:er med ChatGPT för både personliga och professionella tillämpningar.

Jag har tränat några GPT:er att utföra specifika uppgifter åt mig. Närmare bestämt följande:För arbetet:Utveckla briefingar: Jag har mycket kontakt med externa intressenter (företag/personer) och måste ofta undersöka dessa företag och individer inom ett specifikt format. Jag tränade en GPT att undersöka den information jag behöver och lägga upp den på det sätt jag vill, och endast använda verifierade källor. Detta minskar tiden för att slutföra denna uppgift med 80 % för mig. Skriva utkast till e-postmeddelanden: Jag visade GPT min skrivstil och nu behöver jag bara ge den lite kontext i punktform så skriver den ett utkast till ett e-postsvar i min stil. Privatliv:Träning: Jag har tränat en GPT att vara min personliga tränare. Jag delar med mig av mina mål och utgångsläge, och den hjälper mig att skapa ett tränings- och kostprogram. Det har fungerat mycket bra!Resor: Den hjälper mig mycket att hitta rätt resmål och skapa en resplan.

Jag har tränat några GPT:er att utföra specifika uppgifter åt mig. Närmare bestämt följande:För arbetet:Utveckla briefingar: Jag har mycket kontakt med externa intressenter (företag/personer) och måste ofta undersöka dessa företag och individer inom ett specifikt format. Jag tränade en GPT att undersöka den information jag behöver och lägga upp den på det sätt jag vill, och endast använda verifierade källor. Detta minskar tiden för att slutföra denna uppgift med 80 % för mig. Skriva utkast till e-postmeddelanden: Jag visade GPT min skrivstil och nu behöver jag bara ge den lite kontext i punktform så skriver den ett utkast till ett e-postsvar i min stil. Privatliv:Träning: Jag har tränat en GPT att vara min personliga tränare. Jag delar med mig av mina mål och utgångsläge, och den hjälper mig att skapa ett tränings- och kostprogram. Det har fungerat mycket bra!Resor: Den hjälper mig mycket att hitta rätt resmål och skapa en resplan.

Den direkta jämförelsen gav ett intressant resultat. Denna Reddit-användare tyckte att Meta AI var en besvikelse efter att ha bett AI-verktyget att dekryptera ett ord. Meta AI fastnade i en loop, medan ChatGPT klarade det på ett enda försök.

Jag testade Meta AI eftersom det dök upp i min Messenger-chatt och det är så dåligt. Jag bad det att dekryptera ett ord från mitt Wordscape-spel och det kunde inte göra det. Det fastnade bokstavligen i en loop. Jag gav ChatGPT exakt samma input och det lyckades på första försöket.

Jag testade Meta AI eftersom det dök upp i min Messenger-chatt och det är helt enkelt så dåligt. Jag bad det att dekryptera ett ord från mitt Wordscape-spel och det kunde inte göra det. Det fastnade bokstavligen i en loop. Jag gav ChatGPT exakt samma input och det lyckades på första försöket.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Meta AI och ChatGPT

Visst, ChatGPT och Meta AI är fantastiska AI-verktyg. Men om du är ett företag som letar efter en integrerad plattform som erbjuder AI-funktioner och andra produktivitetsfunktioner har vi ett bättre alternativ till ChatGPT och Meta AI.

Det heter ClickUp.

ClickUp är en ”allt-i-ett-app för arbetet” som kombinerar kraften i AI med funktioner som uppgiftshantering, samarbete och rapportering. Den hjälper dig med omfattande projektledning och allt du behöver för att effektivisera ditt teams arbete.

Som ett team för teknisk innovation måste vi vara organiserade och flexibla för att kunna anpassa oss till förändrade projektkrav. Vi använder en rad olika projektledningstekniker för att nå våra mål, och ClickUp har varit centralt för detta. Vi kan anpassa och automatisera ClickUp efter varje specifikt initiativ, vilket har gjort det möjligt för oss att effektivisera och förenkla våra arbetsflöden, vilket i sin tur har ökat vårt teams kapacitet exponentiellt.

Som ett team för teknisk innovation måste vi vara organiserade och flexibla för att kunna anpassa oss till förändrade projektkrav. Vi använder en rad olika projektledningstekniker för att nå våra mål, och ClickUp har varit centralt för detta. Vi kan anpassa och automatisera ClickUp efter varje specifikt initiativ, vilket har gjort det möjligt för oss att effektivisera och förenkla våra arbetsflöden, vilket i sin tur har ökat vårt teams kapacitet exponentiellt.

Med det sagt, låt oss se vad som gör ClickUp så speciellt och hur det kan öka din produktivitet.

1. ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain är ett kraftfullt AI-verktyg som fungerar som kunskapsmanager, skrivassistent och projektledare samtidigt. Dess avancerade AI-funktioner är precis vad du behöver för att få aktuell information över hela din arbetsplats.

Det går igenom alla dina befintliga uppgifter och dokument för att samla in de mest relevanta insikterna för dina frågor. Fråga det vad som helst om interna processer, HR-policyer, produkter, planer eller begär till och med en mall för att skriva innehåll för att effektivisera skrivuppgifterna.

Skriv e-postmeddelanden, få projektuppdateringar och hitta svar på arbetsrelaterade frågor med ClickUp Brain.

Här är en förhandsvisning av vad det kan göra för dig:

AI-drivna uppgiftsförslag: Brain föreslår uppgifter baserat på ditt arbetsflöde, dina prioriteringar och dina deadlines.

Automatiserad uppgiftsfördelning: Fördela uppgifter till teammedlemmarna utifrån deras arbetsbelastning, kompetens och expertis.

Innehållsrekommendationer: Få relevanta förslag på dokument, videor eller länkar från din arbetsyta som hjälper dig att slutföra dina uppgifter.

Sammanfattning av möten: Generera automatiskt mötesanteckningar, åtgärdspunkter och uppföljningsuppgifter.

Prediktiv analys: Prognosera projektets tidsplan, uppgiftsgenomförandegrad och potentiella hinder.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Skapa personliga vyer med viktiga mätvärden, uppgifter och KPI:er.

Intelligent sökning: Hitta snabbt information, uppgifter och dokument med hjälp av sökfrågor i naturligt språk.

Prioritering av uppgifter: Brain föreslår prioriteringsnivåer för uppgifter baserat på hur brådskande och viktiga de är.

Men det är inte ens hälften av det.

ClickUp Brain fungerar också som ett AI-skrivverktyg. Detta är mycket användbart när du skriver e-postmeddelanden och svar, förbereder rapporter och skapar material som blogginlägg och innehåll för sociala medier. Ännu mer intressant är att du kan ställa ett obegränsat antal scenariebaserade frågor till ClickUp Brain, som ger dig de mest relevanta insikterna på några sekunder.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de därmed förknippade kostnaderna för att växla mellan flikar och byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, kan förstå enkla textprompter och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

💡Proffstips: Kombinera Brain med ClickUp Automations och låt det hantera repetitiva uppgifter som statusuppdateringar eller uppdrag, så att du kan fokusera på det viktiga!

2. ClickUps One Up #2: ClickUp Docs

Om du hanterar mycket dokumentation på jobbet är ClickUp Docs din bästa vän. Du kan skapa snyggt formaterade dokument och dela dem med intressenter för enkel åtkomst. Bjud in andra medlemmar att redigera dina dokument, lämna kommentarer och tilldela åtgärdspunkter. Det är ett enkelt sätt att förbättra teamets kommunikation och samarbete.

Skapa snyggt formaterade dokument med ClickUp Docs

Det bästa är att ClickUp Brain är integrerat i Docs och låter dig:

Hitta fördefinierade uppmaningar för att skapa dokumentation som kunskapsbaser, vanliga frågor och hjälpdokumentation.

Få mallar för att skapa SOP:er för olika företagspolicyer och procedurer

Sammanfatta diskussionspunkter under viktiga möten och dokumentera dem tydligt.

Skapa försäljningsförslag och marknadsföringsmaterial

💡Proffstips: Istället för att skapa ett SOP-dokument från grunden varje gång, välj ett fördefinierat ramverk från ClickUps omfattande bibliotek med projektledningsmallar.

3. ClickUps One Up #3: Projektledning

ClickUps AI-projektledningsverktyg är en helhetslösning för planering och prioritering av uppgifter för varje projekt. Detta hjälper ditt team att hålla koll på uppgifter som måste slutföras så snart som möjligt.

Med ClickUp kan du:

Skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmar för bättre ansvarstagande

Kommunicera med teammedlemmar och intressenter, dela uppdateringar och samarbeta i realtid.

Skapa sammanfattningar och rapporter för att se projektets framsteg för en specifik tidslinje.

Brainstorma med ditt team på en digital duk med ClickUp Whiteboards.

Använd automatisering av projektledning för att effektivisera arbetsflödena ytterligare

Dessutom gör AI-integrationen i ClickUps projektledningsverktyg det enkelt att påskynda projekt.

Du kan till exempel analysera uppgiftsbeskrivningar för att automatiskt generera åtgärdspunkter, snabbt sammanfatta långa kommentartrådar, stavningskontrollera och till och med ställa Brain-specifika frågor om dina dokument. Så enkelt är det!

💡Proffstips: Du kan också använda AI för att förbättra din produktivitet på flera sätt. Till exempel kan ClickUp Brain hjälpa dig att skapa uppgiftslistor. Beskriv bara dina projektmål eller uppgifter högt, så skapar ClickUp Brain omedelbart relaterade uppgifter och deluppgifter åt dig.

4. ClickUps One Up #4: ClickUp Chat

Internt samarbete har aldrig varit enklare – tack vare ClickUp Chat. Chattfönstret är inbyggt i ClickUp, vilket innebär att du inte behöver byta till en annan app bara för att ställa frågor eller dela uppdateringar med ditt team.

Dela uppdateringar i realtid och inom din ClickUp-arbetsyta med ClickUp Chat.

ClickUp Chat är ett mycket användbart AI-samarbetsverktyg som kopplar ditt teams chattar direkt till relevanta uppgifter, dokument och projekt. På så sätt är dina konversationer alltid kontextuella och alla håller sig uppdaterade om meddelanden, uppdateringar och viktiga diskussioner.

Och varje gång en teammedlem frågar dig något på Chat kan ClickUp Brain omedelbart föreslå ett svar. Detta sparar dig massor av tid eftersom du inte behöver tänka ut och skriva ett svar från grunden varje gång någon ställer en fråga.

ClickUp: Det bästa verktyget för artificiell intelligens för att effektivisera projektledning

ChatGPT är ett bra AI-verktyg för alla som vill förenkla vardagliga uppgifter, skapa mallar och skapa långa texter. Dess avancerade förmåga att förstå naturligt språk möjliggör interaktioner med flera turer.

Meta AI är återigen ett alternativ att överväga om du vill ha en AI-modell integrerad i dina sociala medieappar. Det är gratis och har grundläggande funktioner för textgenerering och bildigenkänning.

Om du dock letar efter något mer – ett verktyg som erbjuder AI-funktioner tillsammans med omfattande projektledning – då är ClickUp svaret.

Få tillgång till funktioner som uppgiftshantering, automatisering, projektrapportering, framstegsspårning och samarbete – allt förbättrat med AI. Detta ger dig allt du behöver för att se ett projekt från start till mål. Den ultimata vinnaren för allt som har med arbete att göra är – du gissade rätt – ClickUp. 🏆

Registrera dig på ClickUp idag och upplev skillnaden själv.