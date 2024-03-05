Grafisk designtrender som gör ditt företag unikt 2025

Varje år ser vi nya trender dyka upp inom designbranschen och gamla trender försvinna, och 2024 är inget undantag. Artificiell intelligens (AI) står för närvarande i centrum för en transformativ förändring som påverkar både våra skapandemetoder och våra visuella stilar.

3D-hypersurrealism, värmekartläggning och naturinspirerade tryck är några av de trender som förändrar grafisk design under 2024. Oavsett om du är en erfaren grafisk designer eller nybörjare är det en spännande tid att vara en del av denna scen.

Det här blogginlägget sammanfattar de olika designelement som formar hur vi kommunicerar, inspirerar och engagerar oss idag och hur du kan få dem att fungera för ditt företags varumärke.

Men innan vi går vidare till det, låt oss gå igenom grunderna och förstå vad grafisk design innebär och varför det är viktigt att studera dess trender.

Vad är grafisk design?

American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definierar grafisk design som ”konsten och praktiken att planera och projicera idéer och upplevelser med visuellt och textuellt innehåll”.

Innehållet i sig kan vara så enkelt som en företagslogotyp (som Nikes Swoosh-symbol) eller så komplext som sidlayouter på en webbplats.

Idag sysslar nästan alla med någon form av grafisk design – oavsett om det handlar om att skapa en presentation för jobbet eller lägga till text till bilder på sociala medier för att förstärka eller förmedla ett budskap.

Vikten av att analysera trender inom grafisk design

Trender kommer och går. Så varför är det viktigt att hålla koll på dem? Jo, för att genom att följa och förstå trender visar du din målgrupp att du är lyhörd för deras smak och preferenser.

Ännu viktigare är att grafiska designtrender inspirerar dig att tänka utanför boxen, bland annat genom att experimentera med nya tekniker och kombinera gamla stilar med nya.

Det hjälper dig att förbättra uppfattningen om ditt varumärke och bli mer relevant och i kontakt med din kundbas. Att hålla dig uppdaterad om aktuella trender inom grafisk design hjälper dig att behålla en konkurrensfördel i din bransch.

Översikt över de viktigaste trenderna inom grafisk design

Här är de 10 viktigaste trenderna som utmanar gränserna för kreativitet och transformation inom grafisk design i år.

1. Framtida fusion

Future fusion påminner om cyberpunk-estetiken och balanserar futuristisk, banbrytande grafisk design med en relaterbar känsla. Färgpaletten är fortfarande baserad på blått, svart och djupbrunt, med inslag av neonlila, rosa och cyan.

Från maskotar och logotyper till reklammaterial – du kan tillämpa framtida fusion på många sätt för att ge ditt varumärke ny vitalitet.

Det som utmärker denna grafiska designtrend är dess förmåga att sammanföra olika interaktiva element för att skapa något nytt och framåtblickande, som i albumomslaget nedan:

Konstverket använder flytande istället för geometriska former och en blandning av kalla toner med en kontrasterande holografisk figur i mitten. Det antyder ett digitalt eller tekniskt inflytande, ett kännetecken för framtidens fusionsdesign.

2. 3D-hypersurrealism

Denna grafiska designtrend betonar realistiska men samtidigt surrealistiska bilder, som ofta skapas med hjälp av 3D-modellering och renderingstekniker.

Den innehåller abstrakta och organiska former, livfulla färger, udda karaktärer och experimentella typsnitt för att skapa bilder som ser ut att komma direkt från filmer som Dune eller Blade Runner.

Reddits omprofilering 2024 förkroppsligar denna trend med sin 3D-maskot och logosymbol.

via Reddit

3D-hypersurrealism är särskilt användbart när grafiska formgivare vill förmedla flera olika aspekter av ett budskap samtidigt, vilket möjliggör ett brett engagemang från publiken.

Det skapar en känsla av överjordiskhet eller ”konstighet” som du kanske har märkt i några av de senaste modetrenderna och kampanjerna.

Kolla in illustratören Nico Itos surrealistiska illustrationer för handväskan Gucci Bamboo 1947. Hennes konstverk är en livfull collage av fantasi och verklighet, där en fotorealistisk lyxhandväska blandas med en överjordisk bakgrund – vilket perfekt sammanfattar essensen av 3D-hypersurrealism.

via Harpers Bazaar

Med tanke på hur AI-designverktyg som AutoDraw och Designs.ai har hjälpt designers att flytta gränserna för visuella experiment, är 3D-hypersurrealism en trend som kommer att fortsätta öka i popularitet.

3. Värmekartläggning

Värmekartläggning använder färgövergångar för att visuellt representera datatäthet eller intensitet. Det används inom användarupplevelsedesign (UX), webbdesign och informationsgrafik för att markera områden av intresse eller aktivitet i datarika miljöer.

Men nu har den sakta hittat användningsområden utanför den konventionella datavisualiseringen. Idag skapar designers engagerande bilder som efterliknar det dynamiska intervallet av värmeintensitet och förmedlar ett budskap på ett subtilt sätt med hjälp av färgövergångar och texturer.

I en reklamaffisch kan du till exempel framhäva områden som förväntas dra till sig mer uppmärksamhet eller handling med varma färger som rött och orange. Mindre viktiga områden kan däremot framställas med kallare färger som blått och grönt.

Värmekartläggning hjälper till att rikta publikens uppmärksamhet mot fokusområden i designen utan tydliga visuella ledtrådar.

4. Inkluderande bilder och tillgängliga färgkombinationer

Även om mångfald och representation borde vara en branschstandard, inte ett val, gör det ett genombrott 2024.

Inkluderande grafisk design innebär att skapa visuellt innehåll som är tillgängligt och användbart för alla, oavsett deras förmågor.

Inkluderande design säkerställer att alla kan interagera med innehållet på ett meningsfullt sätt, inklusive personer med syn-, hörsel-, kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar. Den hyllar också ett bredare spektrum av raser, kön, etniciteter och kroppstyper.

Ett klassiskt exempel är Googles emoji-bibliotek, som nu omfattar en rad olika hudtoner, frisyrer och könsuttryck.

via Google Fonts

Dessutom prioriterar designers tillgänglighet genom att använda paletter som uppfyller riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG). Detta gör designen lätt att se för personer med färgblindhet.

Men tillgänglighetstrenden slutar inte med datorskärmar. Den erbjuder också ljusa och mörka lägen och olika zoomnivåer för mobila skärmar. Detta säkerställer att informationen förblir läsbar oavsett användarens preferenser och olika plattformar.

Förra året använde Airbnb i sin kampanj ”Live There” hög kontrast mellan förgrunds- och bakgrundselement, vilket gjorde innehållet läsbart för synskadade personer.

via Dexigner

Tendensen mot inkludering och tillgänglighet erkänner designens kraft att skapa empati, förståelse och en känsla av tillhörighet på global nivå.

5. Naturinspirerad estetik

I takt med att människor blir alltmer medvetna om miljöfrågor och miljöengagemang ökar uppskattningen för naturliga mönster och texturer. Men det räcker inte längre för varumärken att lägga till eller integrera färgen grön i sina designer för att visa att företaget är ”miljövänligt”.

Naturinspirerad estetik har tagit över scenen, med bilder av blommor och växter, blå himmel, trästrukturer, akvareller och djurmönster som zebramönster som blivit populära i en charmig grafisk designtrend.

Förpackningar, till exempel, går mot renare, jordnära designer som betonar miljömedvetna färgpaletter och återvunna material.

Yves Rochers kampanj ”Botanical Beauty” lyfter perfekt fram naturinspirerade motiv i en lugn och botanisk design. Eftersom varumärket använder naturliga ingredienser i sina skönhetsprodukter lanserade det förpackningslådor med akvarellillustrationer av växter.

via Ad Forum

Naturligtvis är detta en av de grafiska designtrender som inte kan tillämpas på alla nischer. Emellertid kan förpackningsdesign inom sektorer som livsmedel och drycker, kosmetika och medicin verkligen dra nytta av naturens kraft och skönhet.

6. Estetik med collage i blandade medier

Denna konstnärliga approach blandar former, bilder, ljusa färger och texturer för att skapa stimulerande kompositioner. Collage, till exempel, möjliggör spontana och oförutsägbara skapelser som kan väcka starka känslor hos publiken.

Vi ser konstnärer som blandar kulturella influenser för att skapa livfulla, tvärkulturella referenser med fantastiska bilder som väcker nostalgi i sina digitala collage, medan andra skapar surrealistiska landskap med psykedeliska element.

via African Digital Art

Oavsett om det är en digital mosaik eller ett handgjort klipp-och-klistra-konstverk, ger blandade medier arrangerade i en collagelayout en distinkt och tilltalande estetik som hamnar i förgrunden av grafiska designtrender.

7. Retrofuturism

Inom grafisk design har retro alltid varit trendigt. Under de senaste åren har vi sett en växande rörelse mot vintageestetik och retrofuturistiska inslag med referenser till 70-, 80- och 90-talen.

Denna grafiska designtrend återupplivar charmen med texturerade ytor, livfulla färger och klassisk typografi med typsnitt som Lobster, Metropolis och Pacifico.

Företag utnyttjar potentialen i denna trend på innovativa sätt för att fängsla publiken, differentiera sitt varumärke och berätta en fängslande historia.

Detta inkluderar annonser som visar klassiska bilar som flyger i en futuristisk stadsmiljö eller modeller som bär vintagekläder i en rymdutforskningskontext, där nostalgi blandas med futurism för en kraftfull visuell effekt.

via Midjourney på Reddit

Retrofuturism överbryggar generationsklyftor och kommunicerar på ett unikt sätt komplexitet, enkelhet, innovation och tradition.

8. Retro-pixlar

Minns du datorgrafiken från Nintendo, Sega Genesis och Atari 2600? Tidigare spel som Super Mario och Pac-Man, med sina 8-bitars pixelelement, var ständiga favoriter hos alla under 80- och 90-talet. Den pixelerade visuella stilen har gjort comeback.

via Nintendo

Idag använder designers avancerad speldesignprogramvara för att kombinera blockiga bilder, begränsade färgpaletter och distinkta rutnätsbaserade mönster för att väcka nostalgi och enkelhet.

Det är dock bara vissa företag som kan implementera denna designtrend framgångsrikt. Men några populära varumärken satsar på den ”retro” looken och känslan.

Lacoste gav till exempel sitt varumärkeslogotyp med krokodilen en pixelerad makeover i samarbete med Minecraft och skapade en kollektion av kläder och accessoarer inspirerade av spelets estetik.

Å andra sidan introducerade Minecraft speciella föremål i spelet, såsom kläder från Lacoste och en specialdesignad karta kallad ”Croco Island” i sina virtuella spel.

Exemplet visar hur retro-pixlar uppgraderade den kreativa essensen hos båda varumärkena och skapade uppslukande upplevelser som överbryggade klyftan mellan det verkliga och det digitala.

9. Experimentell typografi

Denna grafiska designtrend omfattar fantasifull användning av layouter, typsnitt och bokstavsformer och skapar några häftiga experimentella typsnitt.

Till skillnad från traditionell typografi, som främst fokuserar på konsekvens och läsbarhet, särskilt i tryckta och digitala medier, prioriterar experimentell typografi att behandla bokstäver och ord som konstformer i sig.

Bilden nedan är ett utmärkt exempel på hur vi uppfattar och interagerar med bokstäver och text.

via The Designest

Skulpturen av bokstaven "Y" omformar ett typografiskt tecken till ett tredimensionellt objekt. Den kombinerar abstrakta former med andra material (äggskalen) och ämnen (den turkosa vätskan).

Den blandar sömlöst industriella element i ett lekfullt tillvägagångssätt till CGI, vilket uppmuntrar publiken att betrakta bokstaven i ett nytt ljus bortom dess plats i alfabetet eller en typsnittssats.

Experimentell typografi ger utan tvekan grafisk design en unik touch som är både tankeväckande och visuellt fängslande.

10. Anti-design

”Anti-design” är det sista du förväntar dig att se på en lista över grafiska designtrender. Men för många designers är det den självklara estetiska valet.

Anti-design är en modern approach som syftar till att utvidga designens möjligheter. Den kännetecknas av kaotiska layouter, kontrasterande färger och okonventionell och ofta störande typografi.

Anti-design utmanar publikens förväntningar och väcker en mer emotionell eller kontemplativ reaktion genom att erbjuda ett alternativ till vedertagna designstandarder. Den hämtar ofta inspiration från avantgardistiska konströrelser, såsom dadaism eller brutalism.

Även om det inte alltid är praktiskt för alla tillämpningar, har anti-design fått fotfäste i konstnärliga, kulturella och specifika kommersiella sammanhang där målet är att göra ett djärvt uttalande eller utmana normer.

Avancerad tekniks roll i att forma trender inom grafisk design

De största trenderna inom grafisk design utvecklas ofta parallellt med tekniken. Inom grafisk design påverkar tekniken både designprocessen och de slutliga designerna. Vilka tekniker har då potential att uppgradera visuell kommunikation och design år 2024? Låt oss ta reda på det.

1. Generativ AI

Tänk dig att använda ett verktyg som förstår din designintention, föreslår färgpaletter baserat på din målgrupp och skapar moodboards inspirerade av dina valda referenser. Det är precis vad generativ AI gör.

Den utnyttjar algoritmer och maskininlärningsmodeller (ML) för att generera bilder, mönster, layouter och designelement. Dessutom kan den automatisera bildstorleksändring, bakgrundsborttagning och färgkorrigering, vilket frigör designteamens tid så att de kan fokusera på andra uppgifter, såsom strategibyggande.

AI-konstgeneratorer, såsom DALL-E, Midjourney och Jasper Art, har förvånat professionella designers med sin förmåga att omvandla text till realistiska bilder.

via Midjourney

De effektiviserar arbetsflöden och erbjuder inspiration. Och ja, tvärtemot vad många tror är AI inte här för att stjäla jobb utan för att vara designers ultimata assistent.

2. Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR)

Även om AR- och VR-tekniken har funnits i några år, hyllas den nu som det nästa stora inom grafisk design, och det med goda skäl. Kreativa chefer använder AR för att skapa unika, interaktiva reklamkampanjer som ökar publikens engagemang och är en visuell fest.

Till exempel kan skyltar eller affischer utlösa uppslukande varumärkesupplevelser direkt från användarens mobila enhet, såsom virtuella provningar eller interaktiva spel. AR kan lägga digital information över fysiska utrymmen, vilket hjälper till att visualisera arkitektoniska eller inredningsprojekt.

Med appen IKEA Place kan användarna till exempel placera 3D-modeller av IKEA-produkter i sin omgivning med hjälp av sin smarttelefonkamera.

via IKEA

Å andra sidan gör VR det möjligt för designers att skapa helt uppslukande miljöer för spel, virtuella evenemang eller simuleringar. Detta inkluderar allt från realistiska arkitektoniska genomgångar till fantastiska landskap för underhållning.

VR erbjuder nya möjligheter inom UX-design, vilket kräver att designers tar hänsyn till rumslig navigering, 3D-interaktion och multisensoriska upplevelser i sina skapelser.

3. 3D-design och 3D-utskrift

3D-design och 3D-utskrift, som tillsammans kallas additiv tillverkning, innebär att man skapar tredimensionella fasta objekt från en digital fil.

Processen börjar med 3D-design, där designers använder specialiserad programvara för att modellera objekt i tre dimensioner. Denna digitala modell fungerar som en ritning för 3D-skrivaren.

Tryckprocessen innefattar att lägga på material som plast, metall eller harts där det behövs utifrån den digitala designen för att konstruera 3D-objektet.

3D-design och 3D-utskrift minskar avfallet och möjliggör mer komplexa och anpassade former som kanske inte skulle vara möjliga med andra tillverkningstekniker.

Under de senaste åren har denna trend expanderat till nya sektorer såsom biomedicin, där den används för att designa och skriva ut skräddarsydda proteser och vävnadsteknik, samt inom byggbranschen, där den används för prototyputveckling och tillverkning av byggkomponenter.

Hur du hanterar ditt grafiska designteam

Vi hoppas att dessa grafiska designtrender kommer att hjälpa ditt designteam att hitta ny inspiration för sitt kreativa arbete.

Men det räcker inte med att bara hämta inspiration. Från att brainstorma innovativa idéer och tolka designbriefar till att skapa unika designer som tilltalar din målgrupp – ditt designteam har många ansvarsområden.

Du behöver rätt verktyg och strategier för att förbättra designers produktivitet och uppnå teamets mål. Så här gör du.

1. Fastställ tydliga riktlinjer och mål för designen

Ladda ner den här mallen Organisera alla delar av din varumärkesidentitet på ett ställe med ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

Tydligt definierade varumärkesriktlinjer och en distinkt visuell identitet hjälper dig att hålla alla dina designprojekt i linje med din varumärkesestetik.

Dessa riktlinjer bör omfatta ditt varumärkes färgscheman, typsnitt, typografi och övergripande utseende för att hjälpa ditt designteam att förstå den vision och de mål du försöker uppnå.

En omfattande stilguide för ett nytt varumärkesprojekt skulle till exempel innehålla detaljerad information om färgpalett, typsnitt, logotypanvändning och bildstil.

Detta kan vara en referenspunkt för allt relaterat designarbete, vilket säkerställer konsekvens mellan olika designelement och plattformar.

Använd ClickUps mall för varumärkesriktlinjer för att göra processen snabb och smidig.

För att hela teamet ska ha tillgång till din uppdaterade stilguide för varumärket kan du spara den i ett gemensamt arbetsutrymme.

Använd ClickUp Design Brief Whiteboard Template för att lista kundförfrågningar, mål, målmarknad, varumärkeshöjdpunkter och referenser på ett och samma ställe.

För att hela teamet ska ha tillgång till din uppdaterade stilguide för varumärket kan du spara den i ett gemensamt arbetsutrymme med ClickUp Docs.

2. Uppmuntra regelbundna brainstorming-sessioner

Inom alla kreativa områden är det viktigt att ha friheten att studera trender, utbyta idéer med kollegor och komma med innovativa lösningar på företagets behov.

För att stimulera kreativiteten hos ditt designteam kan du överväga att schemalägga en veckovis "kreativ timme" där de kan presentera ett designkoncept, diskutera nya webbdesignverktyg eller en inspirerande portfolio som de tycker är intressant.

ClickUp Whiteboards är extremt användbara för samarbete i realtid. Brainstorma, lägg till anteckningar och bilder och samla dina bästa idéer på en kreativ canvas. Du kan lägga till sammanhang till ditt arbete genom att länka till uppgifter, filer, ClickUp Docs och mer för att få igång arbetet.

Samla alla dina idéer på ett ställe och arbeta med dem tillsammans med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

En atmosfär som uppmuntrar till mångsidiga designidéer stärker teamkänslan och underlättar samarbetet.

Använd grafiska designmallar för att leda ditt team i rätt kreativ riktning.

3. Implementera effektiva projektledningstekniker

När du hanterar designprojekt, oavsett storlek, kan ett robust processystem guida ditt team från idé till genomförande och säkerställa att inga detaljer förbises.

Effektiva designteam använder designsamarbetsprogramvara för att hålla koll på deadlines, definiera ansvarsområden och säkerställa en smidig projektutveckling.

Dela dokument med teammedlemmarna i uppgiften och samla in feedback om designresurser utan att någonsin lämna ClickUp.

ClickUp Design Project Management Software erbjuder en centraliserad plattform för att samla in och organisera designförfrågningar och prioriteringar, ge och ta emot feedback om design och effektivisera dina designarbetsflöden. Det ger också chefer en omfattande översikt över tidsplaner och teamuppdrag.

Få en översikt över allas tillgänglighet, se vad varje individ arbetar med och sätt upp prioriteringar på individ- och teamnivå i ditt designteam.

Detta, i kombination med tidsspårning, sprintrapportering och arbetsbelastningsvyer, gör det möjligt för dig att genomföra alla designprojekt effektivt och gör godkännanden och feedback till en barnlek.

4. Erbjud kontinuerliga möjligheter till lärande och utveckling

Grafisk design är ett område som ständigt utvecklas. Uppmuntra ditt team att hålla sig uppdaterat om de senaste designtrenderna och programvarorna genom att ge dem tillgång till onlinekurser, workshops och webbseminarier och uppmuntra dem att ta designcertifieringar.

Du kan erbjuda en budget för utbildning och utveckling så att teammedlemmarna kan anmäla sig till onlinekurser från plattformar som Udemy eller Skillshare och motivera seniora grafiska formgivare att delta i ledarskapsseminarier. Alternativt kan du anordna en kvartalsvis workshop där en extern expert lär teamet nya designtekniker eller programvara, till exempel verktyg för designtänkande.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för designportfölj gör det enklare än någonsin att skapa en professionell portfölj som sticker ut från mängden.

Uppmuntra dessutom dina designers att visa upp sina kunskaper och prestationer genom uppdaterade portföljer. ClickUp Design Portfolio Template är perfekt för detta. Den hjälper designers att ordna sina projekt på ett visuellt tilltalande sätt.

5. Inför regelbundna feedback- och utvärderingsmöten

Ladda ner denna mall ClickUps mall för designgranskning är utformad för att hjälpa team att effektivisera sina granskningsprocesser.

Planera in individuella och gemensamma genomgångar varannan vecka för att ge feedback på pågående projekt. Denna tvåvägskommunikation gör det möjligt för teammedlemmarna att uttrycka sina tankar och farhågor, bidrar till att upprätthålla kvaliteten på arbetet och gör det möjligt att snabbt åtgärda flaskhalsar.

ClickUps mall för designgranskning kan hjälpa dig att göra detta på ett effektivt sätt. Den hjälper alla intressenter att hålla sig uppdaterade om designbeslut och ger teamen en enhetlig process för att utvärdera och godkänna designer.

Håll dessutom månatliga enskilda möten där du diskuterar individuella framsteg, karriärmål och eventuell personlig hjälp som de kan behöva.

Grafiska formgivare, är ni redo att fängsla 2024?

Det här är verkligen ett spännande år för design, då fokus flyttas till originalitet och varumärkets individualitet.

Designers och varumärken är redo att engagera sig och kommunicera på ett innovativt sätt med sin publik.

Nya tekniker som AI och AR/VR kommer att fortsätta bidra till att påskynda designinnovation och komplex visuell kommunikation.

Planera, genomför och uppnå dina designmål så effektivt som möjligt med de senaste designverktygen och teknikerna.

Registrera dig gratis på ClickUp och gör varje designprojekt till en succé!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vilka är de viktigaste grafiska designtrenderna för 2024?

De viktigaste grafiska designtrenderna 2024 inkluderar framtidsfusion, 3D-hypersurrealism, värmekartläggning, inkludering och tillgänglighet, naturinspirerad estetik, collageestetik med blandade medier, retrofuturism, retropixlar, experimentell typografi och antidesign.

2. Vilka former är trendiga 2024?

Under 2024 rör sig grafisk design och designers bort från rigida geometriska former och omfamnar mer flytande och abstrakta former. Kurvor och organiska former ersätter raka linjer. Det finns också en tendens mot jordnära vektorbilder och uppblåsbara 3D-bilder som efterliknar utseendet på uppblåsta objekt med mjuka, puffiga ytor, en blinkning till teknikcentrerade designtrender.