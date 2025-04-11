De 11 bästa alternativen till Fathom AI för AI-anteckningar 2025

Det kan vara frustrerande att missa viktiga beslut eller åtgärdspunkter från ett online-möte. Men du vill inte heller spendera all din tid på att försöka skriva ner allt som diskuteras i Zoom-samtal.

Tack och lov kan ett anteckningsverktyg som Fathom AI göra livet enklare. Dessa verktyg använder artificiell intelligens för att transkribera, sammanfatta och analysera mötesanteckningar, så att du kan fokusera på diskussionen.

Fathom AI är utmärkt för anteckningar och grundläggande transkriptionstjänster, men andra anteckningsappar och affärsverktyg erbjuder ytterligare funktioner och större flexibilitet.

Vi har samlat 11 AI-verktyg för anteckningar som kan fungera som alternativ till Fathom AI för att förbättra dina virtuella möten och mötesresultat.

Men innan dess ska vi ta reda på hur du väljer det Fathom-alternativ som bäst passar dina behov.

Vad ska du leta efter i alternativ till Fathom AI?

Här är några faktorer som du bör ta hänsyn till när du väljer ett AI-mötesverktyg:

Noggrannhet : Leta efter alternativ till Fathom AI med hög transkriptionsnoggrannhet, särskilt för hantering av olika accenter och tekniska termer.

Funktioner : Avancerade funktioner som talaridentifiering, extrahering av åtgärdspunkter, transkribering i realtid, språkstöd och markering av nyckelord kan öka produktiviteten i dina möten avsevärt.

Integrationer : Sömlös integration med din favoritplattform för videokonferenser och populära projektledningsverktyg säkerställer ett smidigt arbetsflöde.

Säkerhet: Överväg endast de Fathom AI-alternativ som kan garantera både din integritet och datasäkerhet och kryptering.

Priser: Ta hänsyn till din budget och teamets storlek när du utvärderar prisplaner.

De 11 bästa alternativen till Fathom AI

Nu när du vet vad du ska leta efter i Fathom AI-alternativ, låt oss titta på några av de bästa tillgängliga alternativen.

1. ClickUp (bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete)

Läs mer Koppla dina mötesanteckningar till Docs och Tasks med ClickUp AI Notetaker.

Behöver du mer än bara en mötesinspelare? Prova ClickUp, en komplett arbetsapplikation som kombinerar mötes- och projektledning i en enda plattform.

Öka möteseffektiviteten med ClickUps AI Notetaker, som är tillgänglig via din kalender. Denna smarta funktion tar anteckningar så att du kan koncentrera dig.

Utnyttja dess kompatibilitet med Zoom, Teams och Google Meet. AI Notetaker dokumenterar automatiskt mötesdetaljer (namn, datum, deltagare) och tillhandahåller en komplett ljudinspelning.

Gå snabbt igenom möteshöjdpunkter med sammanfattade insikter, viktiga slutsatser och nästa steg i en enkel checklista. Få tillgång till detaljerade transkriptioner för djupare analys. Mötesanteckningar sparas automatiskt i ett privat, taggat ClickUp Doc för enkel granskning och delning.

ClickUp Meetings samlar allt under ett tak – hantering av dagordningar, fastställande av åtgärdspunkter, dokumentering av veckomöten och mycket mer. På så sätt kan du komma åt alla dina dokument, uppgifter och annat material utan att behöva byta flik. Du kan använda ClickUp Meeting Notes Template för att strukturera dessa anteckningar och se till att de är väl dokumenterade innan du delar dem med intressenterna.

ClickUps AI översätter mötesanteckningar på ett intelligent sätt, ger förslag på uppgiftsskapande och organisering samt effektiviserar arbetsflödet genom att låta dig direkt konvertera anteckningar och sammanfattningar till genomförbara uppgifter kopplade till specifika projekt.

Med ClickUp Docs kan du skapa live-dokument med dina mötesanteckningar. Du kan använda dem som dynamiska resurser som teamen kan hänvisa till under sina kundsamtal. Det är också enkelt att söka efter specifika mötes- eller uppgiftsdetaljer i dokumentet och hitta dem på några sekunder.

ClickUp har också flera mötesmallar som du kan använda när du är för upptagen för att skapa dagordningar, protokoll och strukturera anteckningar. Till exempel hjälper ClickUps mall för mötesprotokoll dig att:

Strukturera mötesdagordningar, deltagarlistor och åtgärdspunkter på ett effektivt sätt.

Fånga viktiga insikter och resultat från möten

Omvandla åtgärdspunkter till spårbara uppgifter för teammedlemmarna.

Ladda ner den här mallen Spela in viktiga mötesinsikter med ClickUp Meeting Minutes Template

ClickUps bästa funktioner

Ta kontroll över möten: ClickUp AI Note Taker transkriberar automatiskt möten, sammanfattar viktiga punkter och skapar genomförbara uppgifter, vilket gör det lättare att hålla koll på uppföljningar och beslut.

Skapa åtgärdspunkter : Omvandla anteckningar till uppgifter med : Omvandla anteckningar till uppgifter med ClickUp Tasks , lägg till detaljer och tagga personer som är ansvariga för att utföra dem.

Notera organisation och redigering : Organisera och redigera mötesanteckningar och uppgifter på ett och samma ställe med : Organisera och redigera mötesanteckningar och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUp Notepad.

Skärminspelningar : Dela skärminspelningar med AI-drivna transkriptioner i mötesanteckningar med : Dela skärminspelningar med AI-drivna transkriptioner i mötesanteckningar med ClickUp Clips och transkribera dem direkt med ClickUp Brain.

Samarbete i realtid: Få tillgång till anteckningar, dela dem med ditt team och samarbeta i konversationer med : Få tillgång till anteckningar, dela dem med ditt team och samarbeta i konversationer med ClickUp Chat

Begränsningar för ClickUp

Med så många anpassningsmöjligheter och funktioner kan det ta lite tid att lära sig verktyget.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare/månad

Företag : 12 dollar per användare/månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem/månad

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 000+ recensioner)

2. Fireflies AI

via Fireflies AI

Fireflies AI är ett innovativt onlineverktyg för möten som automatiserar anteckningar. Det låter dig transkribera, sammanfatta, söka och analysera röstsamtal.

Du kan använda det för att spela in video och ljud för att generera transkriptioner på några minuter samtidigt som du navigerar mellan viktiga mått såsom åtgärdspunkter, uppgifter och frågor med ett enda klick.

Fireflies AI:s bästa funktioner

Transkribera möten och dela anteckningar till Slack och Google Docs

Bjud in Fireflies. ai Notetaker till möten i din kalender

Lägg till samtalsloggar och mötesanteckningar direkt i ditt CRM-system.

Integrera med online-mötesverktyg som Google Meet, Zoom, Teams etc.

Begränsningar för Fireflies AI

Den kostnadsfria versionen saknar viktiga funktioner.

Behöver bättre integration med Google Suite-produkterna.

Priser för Fireflies AI

Gratis

Pro: 18 $/plats per månad

Företag: 29 $/plats per månad

Företag: 39 $/plats per månad

Fireflies AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Claap

via Claap

Claap gör samarbetet med ditt team smidigt, snabbt och säkert. Claap marknadsförs som ett verktyg för samarbetsinriktad videoinspelning och förser dig med AI-drivna anteckningar och korta uppföljningsvideor.

Du kan spela in möten med höjdpunkter och skapa AI-sammanfattningar med hjälp av rätt mall. Verktyget passar bäst för säljteam eftersom det erbjuder konversationsintelligens som hjälper dig att förbättra din vinstprocent.

Använd insikterna för att engagera potentiella kunder och använd andra verktyg i videobiblioteket för att skapa och redigera korta uppföljningsvideor som förkortar din försäljningscykel.

Claaps bästa funktioner

Transkribera och översätt till 99 språk

Lägg till kommentarer vid specifika punkter i inspelningen.

Skapa ett centraliserat videobibliotek för att utbilda ditt säljteam

Kontrollera åtkomsträttigheter, även i stor skala för avancerad integritet

Begränsningar för Claap

Svårigheter med att slå samman virtuella arbetsytor

Vissa användare rapporterar att ljudkvaliteten behöver förbättras.

Claap-priser

Grundläggande: Gratis plan

Startpaket: 10 USD/licens per månad

Pro: 30 $/licens per månad

Företag: Anpassad prissättning

Claap-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Betyg ej tillgängliga

4. Fellow App

via Fellow App

Fellow är en allt-i-ett -programvara för transkribering och hantering av möten med AI för distans- och hybridteam. Dess beteendestyrande funktioner minskar behovet av frekventa projektmöten och säkerställer ett effektivt samarbete.

Du kan tilldela och synkronisera åtgärdspunkter med projektledningsverktyg och hålla reda på mötesprotokoll och beslut på ett ställe, vilket säkerställer att mötena ger konkreta resultat.

Fellow Apps bästa funktioner

Sök igenom mötesutskrifter, anteckningar och taggar – med möjlighet att låsa anteckningar för att förhindra ändringar av dokumenterade beslut.

Skapa delade mötesagendor med ägare för varje avsnitt.

Integrera mötesinspelningar, transkriptioner och sammanfattningar med kalenderhändelser för enkel åtkomst till allt som rör mötet.

Utnyttja mötessmallbiblioteket för att få tillgång till expertergodkända mallar för olika typer av möten, såsom enskilda möten, teammöten, retrospektiva möten och mycket mer.

Begränsningar för Fellow App

Åtgärder automatiseras inte.

Fel i webbläsartilläggen

Priser för Fellow App

Gratis

Pro: 11 $/användare per månad

Företag: 10 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Fellow App

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

5. Otter AI

via Otter AI

Otter AI är en mötesassistent som automatiserar och sammanfattar dina möteskonversationer i anteckningar med åtgärdspunkter. Du kan få svar och generera innehåll som e-postmeddelanden och statusuppdateringar med hjälp av Otter AI Chat i alla dina möten.

Du kan också kombinera livekonversationer med synkroniserade uppdateringar.

Du kan chatta med dina teammedlemmar och Otter Support för att driva projekt framåt.

Otter AI:s bästa funktioner

Transkribera möten på över 30 språk, perfekt för globala team.

Samarbeta kring mötesanteckningar, tilldela och synkronisera åtgärdspunkter med projektledningsverktyg och håll koll på mötesbeslut på ett och samma ställe.

Dela mötesanteckningar via e-post, Slack och lägg till dem i ditt CRM-system.

Anslut smidigt till populära videokonferensplattformar som Zoom och Google Meet.

Otter AI:s begränsningar

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad transkriberingstid och talaridentifiering.

Transkriberingsnoggrannheten kan vara opålitlig.

Otter AI-priser

Grundläggande: Gratis plan

Pro: 16,99 $/användare per månad

Företag: 30 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

6. Grain

via Grain

Grain, som är utformat för intäktsteam, automatiserar anteckningar, dokumentation och insikter så att du kan fokusera på andra uppgifter, såsom att coacha ditt team och utveckla en försäljningsstrategi.

Grains användarvänliga gränssnitt ger dig bättre överblick över din försäljningspipeline med affärsanalyser och insikter med smarta ämnen och viktiga kontoaviseringar.

Grain bästa funktioner

Synkronisera mötesanteckningar automatiskt med CRM-kontakter och affärsuppgifter

Skapa enkelt mötesinspelningar och redigerbara transkriptioner

Integrera med Hubspot, Salesforce, Zapier och Slack.

Håll dig uppdaterad med aviseringar baserade på specifika nyckelord i transkriptioner.

Skapa videosnuttar genom att markera valfri text i transkriptionen.

Begränsningar i kornstorlek

Den är främst inriktad på videomöten och kanske inte är idealisk för samtal som endast sker via ljud.

Har problem med att identifiera talare i transkriptioner

Priser på spannmål

Gratis

Startpaket: 19 $/plats per månad

Företag: 39 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Tl;dv

Tl;dv är en mötesinspelare som transkriberar och sammanfattar dina samtal med kunder, potentiella kunder och ditt team. Du kan spela in samtal i hög kvalitet med både bild och ljud och få tillgång till dem direkt efteråt i ditt mötesbibliotek.

Verktyget erbjuder även flerspråkigt stöd med över 30 språk och automatiserar arbetsflöden från möten. Det låter dig dela mötesögonblick och insikter direkt till ditt teams arbetsytor utan att byta flik.

Tl;dv bästa funktioner

Sammanfatta de viktigaste ögonblicken under dina möten med ett enkelt klick eller genväg.

Hitta och sammanfatta diskussioner relaterade till specifika nyckelord i hela ditt arbetsutrymme på ett ögonblick.

Skapa korta videoklipp av viktiga ögonblick i alla möten

Integrera med molnlagringsplattformar för enkel åtkomst till tidigare möten.

Tl;dv-begränsningar

Saknar funktioner för samarbete i realtid, såsom talaridentifiering.

Gratisplanen har begränsad möteslängd och begränsade funktioner.

Tl;dv-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 25 $/användare och inspelning per månad

Företag: Anpassad prissättning

Tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Betyg ej tillgängliga

8. Wudpecker

via Wudpecker

Wudpecker är ett AI-verktyg som utvecklats för kunskapsutvinning. Plattformen syftar till att öka produktiviteten och sammanfattar virtuella konversationer till färdig information.

Du kan också lagra alla dina mötesinspelningar på en säker server och använda Wudpeckers avancerade sökmotor för att hitta specifik information i dina mötesutskrifter.

Wudpeckers bästa funktioner

Skapa anpassade mallar för olika typer av möten för att effektivisera anteckningsprocessen.

Dela anteckningar och samarbeta med teammedlemmar i realtid i Wudpecker.

Få sammanfattningar, åtgärdspunkter och insikter från dina möten i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Håll dina möten säkra med avancerad datakryptering och GDPR-kompatibilitet.

Wudpeckers begränsningar

Gränssnittet kan vara mindre intuitivt jämfört med vissa andra verktyg.

Kan inte utesluta det från specifika möten

Wudpecker-priser

Gratis

Plus: 16 $/månad

Pro: 30 $/månad

Wudpecker-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (30+ recensioner)

9. Speak AI

via Speak AI

Speak AI använder ett konversationsgränssnitt som gör att du kan interagera med dina mötesanteckningar på ett naturligt sätt.

Du kan spela in, transkribera och analysera telefonsamtal och möten med hjälp av Speak AI:s mötesassistent, API:er och mer för automatisk insiktsgenerering.

Det låter dig också ansluta till populära molnlagringsplattformar som Dropbox och Google Drive.

Speak AI:s bästa funktioner

Få 95 % transkriptionsnoggrannhet med högkvalitativt ljud.

Konvertera automatiskt ljud/video till text med Speaks intuitiva AI-programvara för konvertering av ljud/video till text.

Ladda upp och analysera ostrukturerade undersöknings- och formulärdata med CSV-import eller Zapier.

Ställ frågor om data och få insiktsfulla svar från AI-assistenten.

Begränsningar för Speak AI

Det kan krävas ytterligare träningsdata för optimal noggrannhet med specifika accenter eller teknisk jargong.

Priser för Speak AI

Betala efter användning

Startpaket: 29 $/månad

Anpassat: Anpassad prissättning

Speak AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Sembly AI

via Sembly AI

Sembly AI är en mötesanteckningsgenerator som automatiskt deltar i och spelar in dina möten på Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Dessutom kan du enkelt ladda upp ljud- eller videofiler för att generera transkriptioner, mötesanteckningar och insikter för förinspelade möten.

Du kan också använda din webbläsare eller mobiltelefon för att spela in ett offline-samtal eller ta anteckningar var du än befinner dig.

Sembly AI:s bästa funktioner

Exportera transkriptioner i olika format (TXT, SRT, DOCX) med anpassningsbara tidsstämplar och talaretiketter och dela dem i Slack eller ditt CRM-system.

Anslut till populära videokonferensplattformar och molnlagringstjänster

Sök i dina möten efter nyckelord, viktiga punkter eller deltagare.

Begränsningar för Sembly AI

Navigeringen på plattformen är inte särskilt intuitiv.

Priser för Sembly AI

Personligt: Gratis plan

Professional: 15 $/månad

Team: 29 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

11. Vocalmatic

via Vocalmatic

Vocalmatic är en automatisk transkriptionsprogramvara som drivs av tal-till-text-teknik. Den fungerar genom att analysera en ljud- eller videoinspelning sekund för sekund, bestämma vilket ord som sägs varje sekund och spara varje ord i en transkription.

Du kan först använda Vocalmatic för att omvandla din ljudfil till text och sedan redigera den efter eget tycke.

Vocalmatics bästa funktioner

Konvertera din ljudfil till text på över 100 språk med hjälp av AI.

Skapa redigerbara transkriptioner av virtuella konversationer

Sök enkelt igenom tidigare mötesanteckningar med hjälp av nyckelord eller talarnas namn.

Tilldela roller och behörigheter för teammedlemmar, säkerställ dataskydd och åtkomstkontroll.

Begränsningar för Vocalmatic

Fokuserar på analys och sökbarhet efter mötet; kanske inte idealiskt för samarbete i realtid.

Priser för Vocalmatic

Startpaket: 15 $/månad

Pro: 19 $/månad

Företag: 149 $/månad

Vocalmatic-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Välja rätt lösning för hjälp med mötesanteckningar

Våra arbetsplatser blomstrar tack vare effektiv kommunikation och kundinteraktioner. Men med fullspäckade scheman och agendor kan det vara svårt att fånga upp alla viktiga punkter under möten.

Välj därför bland dessa alternativ till Fathom AI efter att noggrant ha utvärderat organisationens behov, skalbarhet och behovet av att transkribera komplexa konversationer.

Ett omfattande verktyg som ClickUp erbjuder en smartare lösning som ger dig frihet att delta fullt ut i diskussionerna. Den innovativa plattformen identifierar åtgärdspunkter och genererar intelligenta sammanfattningar av mötesanteckningar – allt i realtid.

Är du redo att förändra din upplevelse av virtuella möten?

Registrera dig på ClickUp idag och upplev skillnaden med ett verkligt heltäckande tillvägagångssätt. 🎉