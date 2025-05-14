De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Otter.ai 2025

Det händer mycket på möten nuförtiden. Det är som att delta i någon sorts digital parad, komplett med pratande huvuden, delade skärmar, häftiga bakgrunder och, ja, kampen med att anteckna vid sidan om.

Presentation av Otter AI. Det är som en digital superhjälte som kommer till undsättning och ser till att du inte missar några viktiga kommentarer eller åtgärdspunkter. Den har en AI-driven motor som transkriberar dina möten till text.

Men Otter AI är inte utan brister. Plattformen kan fortfarande ha problem med tal-till-text-noggrannheten, särskilt när det gäller olika accenter och dialekter. Trots förbättringar i realtidstranskription finns det tillfällen då den inte presterar med önskad precision. Dessutom, även om Otter AI är utformat för att underlätta anteckningsprocessen, kan dess användargränssnitt fortfarande vara en utmaning för vissa användare att navigera. Otter AI erbjuder inte heller ett robust paket med samarbetsverktyg, vilket gör att många användare får fler mötesanteckningar, men utan möjlighet att omvandla dem till genomförbara uppgifter.

Otter AI har sina fördelar, men det är kanske inte det bästa alternativet för alla. Det finns flera värdiga alternativ att välja mellan. Låt oss dyka rakt in i de bästa alternativen till Otter AI för anteckningar!

Vad är Otter AI?

Otter AI transkriberar online-möten i realtid och genererar exakta mötesreferat, komplett med viktiga punkter, skärmdumpar och inspelat ljud. Otter drivs av en kraftfull AI-motor och dess live-transkriberingsmotor för tal till text känner igen olika dialekter och accenter.

Med verktyg för transkribering av möten som Otter kan du fokusera helt på samtalet. Verktyget spelar automatiskt in talarnas röster, transkriberar mötet i realtid, lägger till delade bilder till mötesanteckningarna och mycket mer.

Har du tappat koncentrationen lite under mötet efter en stor lunch? Du kan alltid gå tillbaka och gräva fram diskussionen innan nästa möte.

Fjärrsamarbete är hur vi arbetar idag, och med videokonferensverktyg ökar du din produktivitet och kan arbeta gemensamt med viktigare uppgifter.

Om du utvärderar transkriptionsprogram finns det också flera alternativ till Otter AI. Du behöver bara veta vad du ska leta efter i dem.

Vad ska du leta efter i alternativ till Otter AI?

Helst bör varje möte inledas med en detaljerad mötesagenda, och alla deltagare måste hålla sig till den. Inget oväsen, bara affärer!

Men det händer sällan.

Bra verktyg för transkribering av möten som på ett intelligent sätt registrerar varje liten aktivitet hjälper dig att skapa mötesprotokoll med endast den viktigaste informationen. Verktyg som Otter AI hjälper till att noggrant registrera olika talares poänger i ett rent och tydligt format.

Med en live-sammanfattare och redigerare ser sådana verktyg till att du aldrig missar ett viktigt ögonblick.

Om du letar efter ett alternativ till Otter. ai bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Noggrannhet: Om verktyget inte kan transkribera tal till text på ett korrekt sätt är det inte särskilt användbart. Se till att verktyget kan känna igen tal och transkribera det korrekt.

Transkription i realtid: Verktyget måste transkribera korrekt och i realtid. Med den extra funktionen redigerare kan du hålla koll på viktiga punkter medan du arbetar.

Skärminspelningsfunktion: Skärminspelning är lika viktigt som talomvandling. Se till att ditt valda verktyg spelar in alla viktiga skärmbilder.

AI-driven sammanfattare: Flera AI-mötesverktyg gör just det.

Användarvänlighet: Enkelt att installera, enkelt att använda – verktyget bör också kunna integreras med din föredragna mötesplattform.

Säkerhet och dataintegritet: Dina konversationer ska aldrig lämna chattrummet om det inte är meningen. Se efter hög nivå av kryptering, dataskydd och efterlevnad av regler samt åtkomstkontroll.

Samarbete: Verktyget måste också ha förmågan att underlätta gemensamt antecknande mellan deltagarna. Du bör också kunna skicka sammanfattningen när du har granskat mötesanteckningarna.

Stöd för flera språk: Verktyget ska kunna identifiera och tolka flera språk och dialekter utan fel

De 11 bästa alternativen till Otter AI

Otter är populärt för transkribering och anteckningar, särskilt inom försäljnings- och produktteam, men flera liknande AI-drivna mötesverktyg kan göra jobbet. Här är de 10 bästa alternativen till Otter AI och hur de står sig i jämförelse.

1. ClickUp

Kom igång med ClickUp AI Note Taker Få automatiska mötesutskrifter med tydliga talarbeteckningar med ClickUp AI Notetaker.

ClickUp tar möten till nästa nivå genom att kombinera AI-drivna anteckningsfunktioner med avancerade verktyg för uppgiftshantering och samarbete. Denna allt-i-ett-app för arbete säkerställer att varje möte bidrar till förbättrade arbetsflöden och övergripande teameffektivitet genom att automatisera och strukturera anteckningsprocessen.

ClickUp har en mycket intuitiv inbyggd AI-lösning för hantering av mötesanteckningar, ClickUp AI Notetaker. Denna registrerar varje detalj från dina möten och sammanställer dem i privata dokument, så att du kan koncentrera dig på samtalet istället för att oroa dig för att ta anteckningar.

AI Notetaker transkriberar automatiskt möten och genererar tydliga sammanfattningar och genomförbara uppgifter från dina diskussioner. Den skickar dig detaljerade anteckningar, inklusive en sammanfattning, viktiga punkter, åtgärdspunkter, diskuterade ämnen och en fullständig transkription.

Du kan enkelt integrera dessa transkriptioner i dina pågående projekt i ClickUp, så att mötesanteckningar direkt omvandlas till uppgifter som spåras, organiseras och åtgärdas. Det fungerar direkt med populära plattformar som Zoom, Teams och Google Meet.

Läs mer om AI Notetaker här 👇

Dessutom samlar ClickUp Meetings allt under ett tak – hantering av dagordningar, fastställande av åtgärdspunkter, dokumentering av veckomöten och mycket mer. På så sätt kan du komma åt alla dina dokument, uppgifter och annat material utan att behöva byta flik. Du kan använda ClickUp Meeting Notes Template för att strukturera dessa anteckningar och se till att de är väl dokumenterade innan du delar dem med intressenterna.

ClickUp Brain, ClickUps AI-drivna verktyg, kan också hjälpa dig att översätta dina mötesanteckningar till andra språk och föreslå förbättringar/potentiella uppgifter för att organisera informationen på rätt sätt. Det bästa av allt? Du kan direkt konvertera mötesanteckningar och sammanfattningar till uppgifter eller åtgärdspunkter och länka dem till specifika projekt och arbetsflöden.

Skapa mötesreferat och översätt mötesanteckningar med ClickUp Brain.

Du får också tillgång till många avancerade funktioner för projektledning och teamsamarbete, inklusive banbrytande anteckningsverktyg med avancerade inställningar. En AI-skrivassistent i ClickUps anteckningsblock och ClickUp Docs förbättrar din anteckningsupplevelse och samlar dina anteckningar, dokument, team och arbete på ett och samma ställe.

Notepad är perfekt för snabba anteckningar och checklistor, medan ClickUp Docs kan användas för alla typer av anteckningar, från enkla att göra-listor till detaljerade blogginlägg, mötesanteckningar, projektplaner, mötesdagordningar, retrospektiver och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Transkriberar möten och diskussioner till text i realtid

Sammanfattar viktiga punkter och identifierar åtgärder

Översätter skriftligt innehåll till över 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska, arabiska och kinesiska.

Omvandla mötesanteckningar till uppgifter som kan spåras med ClickUps kraftfulla projektledningsfunktioner.

Integreras sömlöst med över 100 affärsappar som Slack, HubSpot och Zapier.

Få tillgång till över 1 000 gratis mallar, till exempel mallen för arbetsomfattning för ljudtranskription , för att hantera transkriptionsprojekt och affärsprocesser.

Dela enkelt skärmdumpar och högkvalitativa videor med ClickUp Clips.

Sofistikerade textredigerings- och whiteboard-appar

Begränsningar för ClickUp

Med så många anpassningsmöjligheter och funktioner kan det ta lite tid att lära sig verktyget.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Notta

Notta är en AI-driven mötesassistent med flerspråkiga funktioner, vilket gör den till ett starkt alternativ för alla som bedriver global verksamhet.

Notta fungerar både som ett omfattande transkriptionsverktyg och en intelligent anteckningsplattform och omvandlar talade konversationer till sökbar, redigerbar text på hela 58 språk.

Notta kan delta i dina virtuella konversationer på de flesta plattformar, transkribera och översätta diskussioner i realtid och generera AI-sammanfattningar på några minuter.

Notta bästa funktioner

Transkriberar och översätter i realtid mellan 58 olika språk.

Genererar AI-drivna mötesreferat med åtgärdspunkter

Erbjuder funktioner för talaridentifiering och tidsstämpling.

98,86 % transkriptionsnoggrannhet

Integreras med populära konferensplattformar och stöder olika mediaformat.

Inga begränsningar

Gratisplanen är begränsad till 3 minuter per inspelning.

Vissa användare rapporterar ojämn prestanda med vissa accenter och dialekter.

Gränssnittet kan kännas rörigt när man arbetar med flera funktioner samtidigt.

Notta-priser

Gratisplan: 120 minuter/månad med en begränsning på 3 minuter per fil

Pro-plan: 14,99 $/användare/månad (eller 8,17 $ med årsplan); 1 800 transkriptionsminuter/månad

Affärsplan: 16,67 $/användare/månad (eller 16,67 $ med årsplan); obegränsad transkriberingstid

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

App Store: 4,0/5 (750+ recensioner)

3. Airgram

Via Airgram

Airgram är ett annat effektivt verktyg för att spela in och transkribera möten. Det körs på autopilot – det spelar in, transkriberar, sammanfattar och delar sedan mötesanteckningar med alla deltagare.

Förutom de vanliga funktionerna för schemaläggning, transkription, anteckningar och samarbete, lovar verktyget att bli en praktisk assistent tack vare den extra fördelen med GPT–4-drivna AI-sammanfattaren (för närvarande i betaversion). ✍️

Airgram stöder åtta språk: engelska, spanska, tyska, franska, portugisiska, ryska, japanska och mandarin. Du kan också skapa korta videosnuttar av delar av ett möte för att skicka till andra.

Airgrams bästa funktioner

Skapa korta videosnuttar av viktiga delar av mötet för att dela med dig av dem.

Spelar in möten i hög kvalitet och lagrar dem permanent

Stöder 8 stora världsspråk

Airgrams begränsningar

För närvarande begränsat till Google Meet, Zoom, Microsoft Teams och Webex.

Gratisversion med begränsade funktioner tillgänglig.

Airgrams priser

Grundläggande: Gratis

Plus: 18 dollar per användare/månad

Airgram-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 80 recensioner)

Product Hunt : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Colibri. ai

Colibri kan spela in och transkribera dina möten i realtid. Colibris mötesassistent börjar spela in och transkribera möten, sammanfattar de viktigaste punkterna och skickar sammanfattningen via e-post till deltagarna.

Den extra fördelen med realtidsundertexter gör att talaren kan följa sitt eget tal, om det inte distraherar dig.

Dessutom integreras Colibri med de flesta större videokonferensprogram och vanliga företagsverktyg som Slack och Salesforce. Det genererar koncisa, redigerbara och sökbara mötesreferat och tillhandahåller färdiga mallar för mötesagendor.

Med en sofistikerad AI-motor som driver sammanfattningsverktyget får du intelligent analys och insikter från alla dina möten.

Colibri. ai bästa funktioner

Kompetent AI-motor som driver transkriptions- och sammanfattningsverktyget

Förläng eller förkorta text med hjälp av AI

Färdiga mallar för mötesdagordningar för snabb samverkan

Enkel integration med Slack och Salesforce

Colibri. ai-begränsningar

Erbjuder AI-funktioner endast i Pro-planen.

Colibri stöder inte flera språk och dialekter.

Colibri. ai-priser

Grundläggande : Gratis

Startpaket : 16 dollar per användare/månad

Pro: 40 dollar per användare/månad

Colibri. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (5+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Fireflies. ai

Fireflies AI är en särskilt populär tjänst för inspelning och transkribering av möten. Den ansluter, spelar in och transkriberar automatiskt möten i de flesta videokonferensappar och uppringningsprogram.

Precis som Otter AI låter verktyget deltagarna samarbeta och redigera medan AI-sammanfattaren genererar en mycket noggrann sammanfattning av mötet.

Fireflies fungerar bra med mer än 40 språk och dialekter och låter dig spela upp röstinspelningen när du klickar på den delen av konversationen. Gratisversionen erbjuder cirka 800 minuters lagringsutrymme, och pro-versionen erbjuder tio gånger mer.

Fireflies. ai bästa funktioner

Noggrann tolkning och transkription av över 40 språk och dialekter

Mer än 800 minuters lagringsutrymme i gratispaketet

Enkel integration mellan flera konferens-, samarbets- och CRM-plattformar

Obegränsad lagringskapacitet för affärs- och företagsplaner

Relativt billigt för företagskunder

Fireflies. ai begränsningar

Videoinspelning är endast tillgängligt i pro-planen.

CRM- och samarbetsintegrationer är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Fireflies. ai-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 10 dollar per användare/månad

Affärs- och företagsplaner: från 19 dollar per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (85+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. tl;dv

tl;dv är ett annat GPT-drivet verktyg för mötesinspelning och transkription som du kan integrera med din videokonferensprogramvara. Chrome-tillägget och Zoom-integrationen skiljer sig från de andra Otter AI-alternativen som nämnts tidigare.

Du kan till exempel spela in möten i hög kvalitet, dela klipp från ett möte och transkribera på mer än 30 språk.

Den kostnadsfria planen erbjuder flera funktioner som är lika användbara som de som finns bakom betalväggen i andra mötesverktyg. Det är inte konstigt att tl;dv redan har samlat omkring en miljon användare. Med pro-planen kan du automatisera dina arbetsflöden från möten med många integreringar som erbjuds.

tl;dv bästa funktioner

Obegränsad inspelning och transkription med gratisversionen

Högkvalitativ inspelning i kombination med delning av klipp från ett möte

Transkription på över 30 språk

tl;dv-begränsningar

De flesta integrationer ingår i de betalda abonnemangen.

Begränsat till Google Meet och Zoom

tl;dv-prissättning

Grundläggande plan : Gratis

Pro-abonnemang: 20 dollar per användare/månad

tl;dv-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Product Hunt: 4,8/5 (över 40 recensioner)

7. Tactiq

Tactiq marknadsförs som ett ”AI-möteskit” och kan hjälpa dig med transkribering av möten i realtid på konferensplattformar på över 15 språk. Tactiq erbjuder begränsad videoinspelningsfunktionalitet, men verktyget kan spela in och transkribera möten med talaridentifiering och tidsstämplar.

Verktyget sammanfattar sedan mötet, skapar åtgärdspunkter för deltagarna och sätter upp dagordningen för nästa möte.

Även om det inte har lika många funktioner som de andra verktygen som listas här, är det ändå praktiskt för enskilda personer och små team. Du kan ta reda på engagemangsanalysen för ditt möte – det är en funktion som få mötesverktyg erbjuder.

Tactiqs bästa funktioner

Undertexter, tidsstämplar och talaridentifiering i realtidstranskriberade anteckningar

Transkriptioner exporteras till Google Docs under mötet.

Tactiqs begränsningar

Ingen lagringsplats för ljudinspelningar

Begränsad videoinspelningsfunktion

Begränsade AI-funktioner

Priser för Tactiq

Grundläggande : Gratis

Pro: från 8 dollar

Tactiq-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra : Inte tillräckligt med recensioner

Product Hunt: 4,9/5 (över 60 recensioner)

8. Rev

Rev är inte begränsat till att vara en mötesassistent: Rev erbjuder transkriptionstjänster från ljud till text, både genom experter på transkription och företagsanpassade API:er.

Rev kan vara dyrt eller opraktiskt för daglig transkribering av möten, men tjänsten är utmärkt för olika branscher och dialekter. Rev erbjuder dock inte transkribering i realtid eller bekvämligheten med mötesreferat och integrationer.

Rev bästa funktioner

Levererar mycket noggranna resultat med sofistikerad taligenkänning och transkription.

Fungerar på mobila enheter

Rev-begränsningar

Erbjuder inte transkription i realtid eller mötesreferat.

Debiteras per minut, inte per användare (svårt att skala upp eftersom priserna stiger ju fler möten som hålls)

Saknar mötesassistentfunktioner som sammanfattning, agenda eller integration.

Rev-prissättning

Automatisk transkription: 0,25 dollar per minut

Rev-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

9. Trint

Trint använder artificiell intelligens för att bearbeta tal från video- och ljudfiler till exakta textutskrifter. Med Trint kan du transkribera text till mer än 30 språk och sedan samarbeta, redigera och dela de transkriberade filerna mellan användare.

Trint erbjuder visserligen inte realtidsinspelning av möten eller mötesassistentfunktioner, men dess kompetenta AI-modell kan översätta text med hög noggrannhet. Tjänsten finns även som mobilapp.

Även om Trint inte är ett alternativ till Otter. ai kan du fortfarande använda programvaran för att skriva maskinöversatt text från olika video- och ljudfiler.

Trints bästa funktioner

Webbaserad automatiserad transkription för flera video- och ljudformat

Transkription samt översättning till mer än 30 språk

Trints begränsningar

Ingen funktion för inspelning eller transkribering av möten i realtid

Inga funktioner för identifiering eller märkning av talare

Trints priser

Startpaket : 48 dollar per användare/månad

Avancerat: 60 dollar per användare/månad

Trint-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (17 recensioner)

10. Vowel

Vowel är ett AI-drivet videokonferensverktyg som låter dig hålla möten, transkribera och spela in samtalen och sedan omvandla transkriptionen till koncisa sammanfattningar. Med Vowel kan du också samarbeta för att skapa en agenda och redigera mötesanteckningar.

Vowel är ett heltäckande verktyg för videokonferenser (liknande Zoom) och passar perfekt när du behöver en samarbetsyta.

Vowel är populärt bland produkt- och teknikteam samt nystartade företag som arbetar på distans. Det kan ersätta flera mindre samarbetsverktyg och hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde.

Vowels bästa funktioner

Erbjuder schemaläggning, konferenser, inspelning, anteckningar och samarbete – en komplett möteslösning.

Lagrar och delar AI-genererade mötesreferat och åtgärdspunkter

Kräver ingen app – fungerar perfekt i de flesta webbläsare.

Begränsningar för vokaler

Transkriptionstjänsten har begränsade integrationer och funktioner i gratispaketet.

Färre funktioner och dyrare än konkurrerande videokonferensverktyg

Vokalprissättning

Grundläggande : Gratis

Pro: 16,50 dollar per värd/månad

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Microsoft Teams

Chattar i Microsoft Teams

Microsoft Teams är synonymt med samarbetsytor. Teams, som ersatte Skype for Business, erbjuder en robust plattform för möten, chatt och anteckningar – och den är tillgänglig på olika enheter som en app (Microsoft, Android, iOS och andra).

Även om det inte är ett alternativ till Otter AI kan Teams hjälpa dig att samarbeta och dela resurser snabbt inom en säker arbetsmiljö. Du kan också spela in ljud och video, skapa sammanfattningar och skapa dagordningar under möten. Och ja, det erbjuder även skärminspelning på Mac.

Proffstips: Anslut Microsoft Teams till din ClickUp AI-drivna arbetsyta! Du kommer aldrig att missa något.

Microsoft Teams bästa funktioner

Flera projektledningsverktyg och integrationer för ett effektivare arbetsflöde

Billigare än de flesta projektlednings- och samarbetsplattformar

Begränsningar i Microsoft Teams

Begränsade transkriptions- och översättningsfunktioner

Inga AI-drivna sammanfattare eller antecknare

Priser för Microsoft Teams

Grundläggande : Gratis

Avancerat: 4,80 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9000 recensioner)

ClickUp – Den kompletta lösningen

Transkriptioner, inspelningar och anteckningar säkerställer att varje konversation spelas in och att du har all information du behöver. Nyckeln ligger i hur denna information flödar mellan olika verktyg och processer.

Detta gör det avgörande för ditt företag att skapa en integrerad upplevelse. Annars skapar du bara silos och mycket brus istället för insikter.

En integrerad plattform som ClickUp är den kompletta lösningen för den samarbetsyta som alla letar efter.