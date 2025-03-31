De 10 bästa AI-transkriptionssammanfattarna som sparar tid åt dig

Jag vill spendera mindre tid på möten och mer tid på att få saker gjorda. Jag är inte ensam om det.

Anställda tillbringar i genomsnitt 11,3 timmar i möten varje vecka – det är nästan 30 % av en arbetsvecka!

Långa möten leder ofta till multitasking (doom scrolling, svara på e-post och Slack-meddelanden). 55 % av de anställda erkänner att de multitaskar under längre sessioner, och 39 % har till och med somnat mitt under mötet.

Här kan AI-transkriptionsverktyg hjälpa till. De transkriberar inte bara – de markerar viktiga punkter, sammanfattar diskussioner och hjälper oss att fokusera på det som verkligen är viktigt.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Efter att ha testat de bästa AI-verktygen för sammanfattning av transkriptioner och AI-generatorer för sammanfattningar har jag valt ut dessa 10 för att spara tid åt dig, hålla din produktivitet på rätt spår och hjälpa dig att undvika den där fruktade mötesutmattningen: ClickUp (Bäst för effektiv hantering av transkriberings- och ljudprojekt)

Otter. ai (Bäst för samarbetsmöten)

Sonix (Bäst för transkription på flera språk)

Trint (Bäst för journalistiskt bruk)

Rev (Bäst för katalogisering av arkiv)

Fireflies. ai (Bäst för mötesdokumentation på flera plattformar)

Scribe (Bäst för dokumentation)

Descript (Bäst för snabb redigering av videor)

Deepgram (Bästa text-till-tal-verktyget med hög genomströmning och minimal fördröjning)

Fathom (Bäst för sälj- och kundtjänstteam)

Vad ska du leta efter i transkriptsammanfattare?

Tidigare använde jag tal-till-text-programvara för att skapa detaljerade sammanfattningar av möten. Men AI-funktioner för transkriptsammanfattning gör det mycket enklare.

Här är vad jag letar efter i en bra textsammanfattare:

Noggrannhet: Jag behöver verktyg med över 98 % noggrannhet så att min hunds skällande inte hamnar som åtgärdspunkter.

Anpassning: Oavsett om jag vill ha punktlistor eller viktiga höjdpunkter måste det passa min stil.

Integrationer: Det är en livräddare när det synkroniseras med Zoom, Google Drive eller Slack.

Språkstöd: För flerspråkiga team är bred språkomförbarhet ett måste.

Användarvänlighet: Jag vill inte slösa tid på att navigera i klumpiga menyer.

Exportalternativ: Flexibla format som PDF eller DOCX gör det enkelt att dela sammanfattningar.

Dessa funktioner hjälper mig att göra möten mer produktiva och värda min tid.

🧠 Kul fakta: En undersökning från SurveyMonkey visade att 42 % av de anställda ibland känner att ”det här mötet kunde ha skötts via e-post” och 32 % tycker det oftast eller alltid.

De 10 bästa transkriptsammanfattarna

När jag såg över 45 möten i min kalender förra månaden var jag tvungen att ta reda på hur jag kunde använda AI för mötesanteckningar och spara tid. Så jag ägnade en hel vecka åt att förstå hur AI-transkriptionssammanfattare fungerar och vilken jag skulle använda. Här är en sammanfattning av vad jag kom fram till.

1. ClickUp (Bäst för effektiv hantering av transkriberings- och ljudprojekt)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Jag har använt ClickUp som en heltäckande projektledningsplattform i nästan två år på jobbet. Den fungerar också som min personliga wiki. Jag har provat flera AI-transkriptionssammanfattare (som listas nedan) men har alltid återvänt till ClickUp.

ClickUp AI Notetaker förvandlar möten till praktiska insikter med automatiserade transkriptioner, smarta sammanfattningar och identifierbara åtgärdspunkter. Det integreras sömlöst med dina ClickUp-uppgifter och -dokument, vilket säkerställer att alla mötesanteckningar är organiserade och tillgängliga. Viktiga beslut och uppgifter registreras, tilldelas och spåras i ClickUp, vilket effektiviserar arbetsflödet. Med AI-genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter som automatiskt publiceras i dina chattkanaler håller ClickUp AI Notetaker alla uppdaterade och produktiva.

Jag älskar också hur ClickUp Brain hjälper mig att arbeta smartare och snabbare genom att generera tydliga sammanfattningar och viktiga punkter och integreras sömlöst med Slack och min e-post. Det är verkligen ett allt-i-ett-verktyg för AI-transkription och sammanfattning.

Sammanfatta transkriptioner, dokument, diskussioner, kommentartrådar och mycket mer med ClickUp Brain.

ClickUp-kalendern organiserar mitt liv med en tydlig översikt över deadlines. Den integreras också med min Google-kalender, vilket gör det enklare att hantera mitt schema. Detta hjälper mig att hålla koll på alla mina möten och gör det enklare att få tag på alla mötesutskrifter!

Transkribera alla möten med ClickUp och Google Kalender-integration

Med ClickUp Clips kan jag spela in ljud under möten, som sedan kan hanteras i ClickUp Clips Hub och sammanfattas med ClickUp Brain. Du kan också justera sammanfattningens längd för att underlätta.

Transkribera ljudklipp med ClickUp Brain på några sekunder

Det jag gillar mest är funktionen ClickUp Connected Search. Istället för att bläddra igenom anteckningar eller lyssna på hela inspelningar söker jag efter ordet, och ClickUp tar mig direkt till rätt avsnitt i rätt dokument. Jag kan bokstavligen söka efter vad som helst inom mitt Clickup-ekosystem med ClickUp Connected Search.

Det sparar enormt mycket tid, särskilt i de där ögonblicken när man undrar: ”Har vi redan diskuterat det här?”.

Det är lika enkelt att dela transkriptioner med mitt team, och att veta att allt finns samlat på ett ställe gör samarbetet smidigt. Det har hjälpt mig att arbeta smartare, snabbare och med mycket mindre mötesutmattning.

Skapa omedelbart övertygande och tydliga anteckningar för alla situationer och ändamål med ClickUp Docs.

Det bästa av allt? Du behöver inte längre söka igenom spridda filer. Samla alla dina transkriptsammanfattningar, anteckningar och viktiga punkter på ett organiserat ställe med ClickUp Docs. Strukturera dina dokument efter projekt, ämnen eller kategorier med hjälp av mappar och undermappar, så att du snabbt kan komma åt viktig information.

Och det är inte bara jag. Här är vad Marianela Fernandez, vattenreningskonsult på Eco Supplier Panamá, säger om ClickUp.

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-post och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna effektivt slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan fokusera på uppgifter som skapar värde.

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-post och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan koncentrera sig på uppgifter som skapar värde.

💡 Proffstips: ClickUp har ett enormt bibliotek med mallar för varje användningsfall, till exempel mallen ClickUp Meeting Tracker. Denna mall hjälper dig att hålla reda på alla möten och förbereda kommande möten med dagordningar, anteckningar, att göra-listor och detaljerade mötesprotokoll.

ClickUps bästa funktioner

Översätt innehåll till över 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska, arabiska och kinesiska.

Sammanfatta text från din inkorg, ClickUp Docs, uppgifter, kommentarer och chattar med ett enda klick, vilket sparar tid och ansträngning.

Integrera ClickUp med över 1000 affärsappar som Slack, Hubspot, Grammarly och Zapier för att förbättra ditt arbetsflöde.

Få smidig åtkomst till ClickUp via webben, datorn, mobilen eller Chrome-tillägget för ultimat flexibilitet.

Konvertera snabbt tal till text med ClickUps AI-drivna transkriptionsprogramvara och skapa sammanfattningar som tar hänsyn till sammanhanget för att fånga upp de viktigaste punkterna.

Dela skärminspelningar direkt och skapa uppgifter direkt från ClickUp Clips för att hålla ditt team samordnat och produktivt.

Begränsningar i ClickUp

Begränsad offlineåtkomst

Brant inlärningskurva på grund av ett stort funktionsbibliotek

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain : Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

2. Otter. ai (Bäst för samarbetsmöten)

Otter.ai fångar upp konversationer i realtid, så att du inte behöver lägga tid på att ta anteckningar.

Efter varje möte var vi tvungna att sätta oss ner och analysera vem som sa vad (om vi inte specifikt antecknade namnen). Det jag gillade mest med Otters AI-sammanfattningsfunktion är därför talaridentifieringen.

Det låter dig också skapa anpassade ordlistor för att ta hänsyn till din slang, så att varje konversation registreras korrekt, även med branschspecifika termer.

Tack vare integrationen med plattformar som Zoom, Google Meet och till och med Microsoft Teams ansluter Otter.ai automatiskt till alla möten, transkriberar dem och skapar anpassade sammanfattningar.

Otter. ai bästa funktioner

Spela upp ljud med hastigheter från 0,5x till 3x för bekväm granskning i din egen takt.

Dela och samarbeta enkelt med anteckningar och transkriptsammanfattningar med ditt team.

Skapa mötesreferat i panelen Outline för snabb referens till viktiga punkter.

Få tillgång till anteckningar och transkriptioner när som helst och var som helst med plattformsoberoende tillgänglighet på webben, iOS och Android.

Otter. ai begränsningar

Stöder inte export av detaljerade sammanfattningar i PDF-, DOCX- eller TXT-format, vilket kan vara besvärligt för vissa användare.

Transkriberingsnoggrannheten kan påverkas negativt av dålig ljudkvalitet eller instabila nätverksanslutningar.

Otter. ai-prissättning

Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Otter är nu mitt förstahandsval för inspelning och transkribering av samtal. Otter tidsstämplar, genererar anteckningar och identifierar åtgärdspunkter och höjdpunkter från mina möten.

3. Sonix (bäst för transkription på flera språk)

via Sonix

Brainstorming-samtal väcker oftast alldeles för många känslor – och slang tar över! Denna AI-sammanfattningsgenerator ser till att även dessa fångas upp under transkriberingen. Sonix stöder transkribering på över 50 språk med noggrann talaridentifiering och tidsstämplingsfunktioner.

Med webbläsarredigeraren kan du göra redigeringar och kommentarer i realtid så snart transkriptionen har genererats, och du kan även justera sammanfattningens längd.

Sonix automatiska översättningar, undertexter och sammanfattningar förbättrar också innehållshanteringen.

Sonix bästa funktioner

Få automatiska tidsstämplar ord för ord för snabb navigering till specifika ögonblick.

Organisera konversationer efter talare för enkel referens

Få tillgång till flexibla exportalternativ, inklusive DOCX, TXT, PDF, SRT och VTT, för enkel delning.

Sonix begränsningar

Det finns ingen gratisversion.

AI-sammanfattningsverktyget är en premiumfunktion.

Sonix prissättning

Betala efter användning : 10 dollar per timme

Premiumabonnemang : 5 dollar per timme + 22 dollar per användare och månad

Företagsabonnemang: Anpassade priser

Sonix betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

4. Trint (bäst för journalistiskt bruk)

via Trint

Om du är reporter försöker du inkludera citat och insikter från ämnesexperter (SME) där det är möjligt för att berika dina artiklar. Trint hjälper dig att hantera detta bättre.

Detta AI-verktyg, som skapats av den Emmy-belönade journalisten Jeff Kofman, omvandlar långa, ibland röriga inspelningar till polerade transkriptioner med enastående hastighet och noggrannhet.

Det innehåller ett anpassat ordbok för att registrera nyckelord inom ditt område. Du kan också dela ett realtidsflöde med kollegor för att verifiera, hämta citat och bygga upp din berättelse allteftersom den utvecklas.

Trints bästa funktioner

Bjud in teammedlemmar med olika åtkomstnivåer (visa, kommentera och redigera) för effektivt samarbete.

Samarbeta i redigeraren med hjälp av markeringar, taggar och kommentarer, och hantera sammanfattningens längd.

Sammanställ avsnitt från flera transkriptioner för att skapa omfattande berättelser.

Få koncisa sammanfattningar på upp till 400 ord på några sekunder med Trints sammanfattningsfunktion med ett klick.

Trints begränsningar

Endast en sammanfattning per transkript

Varje video måste vara minst 5 minuter lång för att ett transkript ska kunna genereras.

Trints prissättning

Betala efter användning : 15 dollar per timme

Månadsabonnemang : 60 dollar per användare

Årsabonnemang : 540 USD per användare (motsvarande 45 USD/månad)

Företag: Anpassad prissättning

Trint-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trint?

Jag gillar möjligheten att sakta ner eller snabba upp inspelningar så att jag lättare kan göra korrigeringar. Jag gillar också att man genom att klicka någonstans i transkriptionen automatiskt kommer till den delen av inspelningen. Jag önskar att den kunde uppfatta lägre röster eller mumlande ord bättre.

5. Rev (Bäst för katalogisering av arkiv)

via Rev

Med en anmärkningsvärd noggrannhet på över 99 % för mänsklig transkription är Rev idealisk för användare som kräver precision, inklusive jurister och journalister. Revs automatiserade transkription levererar också en imponerande noggrannhet på över 95 %, vilket säkerställer att snabba, AI-genererade transkriptioner uppfyller höga kvalitetsstandarder.

Ett nätverk av granskade mänskliga transkriberare granskar och redigerar noggrant varje fil och upprätthåller strikt kvalitetskontroll för att säkerställa noggrannhet och konsekvens. Denna tjänst producerar pålitligt polerade och precisa transkriptsammanfattningar genom att kombinera mänsklig expertis med avancerad AI-teknik.

Rev bästa funktioner

Integrera verktyg för ljud- och videoinspelning med plattformar som Google Meet, Zoom och Microsoft Teams via Revs VoiceHub.

Fånga mötesinnehåll i realtid med live-transkription med hjälp av funktionen Rev Notetaker.

Spela in på språng med mobilappen, så att du kan bokmärka viktiga ögonblick under diskussioner.

Extrahera enkelt citat, åtgärdspunkter eller viktiga meningar med Revs AI-mallbibliotek, perfekt för möten, intervjuer och fokusgrupper.

Använd AI Transcript Assistant för att ställa frågor direkt från transkriptet och generera insikter, inlägg på sociala medier eller sammanfattningar.

Automatisera transkriberings- och textningstjänster via API-integration, perfekt för företag och innehållsproducenter som hanterar stora mängder media.

Rev-begränsningar

Verktyget erbjuder endast en 30-minuters provperiod.

Priset är lite högt jämfört med andra verktyg.

Rev-prissättning

Betala efter användning : 1,50 dollar per minut transkription

Månadsabonnemang : 120 dollar per användare (obegränsad transkription ingår)

Företagslösningar: Anpassade priser

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

6. Fireflies. ai (Bäst för mötesdokumentation på flera plattformar)

Efter varje möte får alla deltagare en kortfattad sammanfattning från Fireflies med viktiga punkter och åtgärdspunkter, vilket gör det enkelt att hålla koll på uppföljningar.

Analysfunktionerna är särskilt användbara. Du får detaljerad information om talartid och användning av fyllnadsord. Liksom andra verktyg startar det automatiskt inspelning och transkribering av allt i realtid samtidigt som det integreras med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Fireflies. ai bästa funktioner

Plocka upp viktiga ämnen och omvandla dem snabbt till tydliga och praktiska punkter.

Dela dina mötesreferat direkt med Notion, Google Docs och andra program, så att allt synkroniseras för smidig samverkan.

Skapa sammanfattningar i en naturlig ton som är lätt att läsa och förstå.

Fireflies. ai begränsningar

Sammanfattningarna är längre än nödvändigt.

Stöder endast ett språk per möte

Fireflies. ai prissättning

Gratis plan för alltid

Pro-plan : 18 USD per plats och månad

Affärsplan : 29 dollar per plats och månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

Jag tycker att programvaran är enkel att använda och lättillgänglig. Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med den extra fördelen att de innehåller ljud-/videoinspelningar, transkriptioner och några trevliga extrafunktioner.

👀 Visste du att? Enligt en rapport från London School of Economics är över en tredjedel av affärsmötena improduktiva, vilket kostar företag 259 miljarder dollar årligen i USA och 50 miljarder pund i Storbritannien.

7. Scribe (bäst för dokumentation)

via Scribe

Scribe är ett verktyg för dokumentsamarbete som kan hjälpa dig att helt undvika möten. Om de flesta av dina möten handlar om produkt-, funktions- eller processgenomgångar kan du omvandla dem till detaljerade steg-för-steg-genomgångar med hjälp av Scribe.

Du kan skapa detaljerade guider med skärmdumpar, YouTube-videor och anteckningar med bara några få klick. För mig och mitt team var dessa guider perfekta för att utbilda nya teammedlemmar och dokumentera arbetsflöden. Att anpassa dessa guider med hjälp av AI för dokumentation med vårt varumärke gav ett professionellt intryck.

Scribe bästa funktioner

Kombinera flera guider, hyperlänkar och videor till en omfattande manual med Scribe Pages.

Ta med dina guider till valfri webbplats och använd Scribe Sidekick för att visa instruktioner i ett praktiskt sidofönster.

Dölj känslig och privat information med automatisk eller manuell textredigering

Integrera Scribes i dina nuvarande plattformar för att hjälpa anställda att slutföra processer var som helst.

Se vem som har läst dina guider och samla in feedback från medarbetarna om varje uppsättning instruktioner.

Begränsningar för Scribe

Scribe erbjuder inte någon gratisversion.

Dålig ljudkvalitet eller brus i inspelningen kan påverka sammanfattningens noggrannhet.

Priser för Scribe

Gratis provperiod : 30 minuters gratis transkription för att komma igång

Betala efter användning : 10 dollar per timme

Månadsabonnemang : 60 dollar per användare

Årsabonnemang : 540 USD per användare (motsvarande 45 USD/månad)

Företagslösningar: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Scribe

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

8. Descript (Bäst för snabb redigering av videor)

via Descript

Om du arbetar med både video- och ljudproduktion kommer du att älska Descript! Det är ett allt-i-ett-verktyg som låter dig skriva, spela in, transkribera, redigera och samarbeta, allt inom ett intuitivt gränssnitt.

Istället för att förlita sig på traditionell vågformsredigering, som, tro mig, är tråkigt och tekniskt, transkriberar Descript ditt ljud till text. Du kan redigera dina inspelningar precis som du skulle göra med en artikel – klippa bort fyllnadsord som "um" eller "uh" eller ta bort besvärliga pauser med ett enkelt backspace.

Descripts bästa funktioner

Redigera ljud och video genom att ändra transkriptionen med det intuitiva textbaserade redigeringssystemet.

Transkribera ljud- och videofiler snabbt och exakt med hjälp av AI-driven transkription.

Lägg på text för att skapa voiceovers och ersätt ord utan att behöva spela in hela segment på nytt.

Förbättra ljudkvaliteten med Studio Sound, som minskar bakgrundsljud och eko.

Klipp, ordna om och förbättra videoinnehåll med omfattande videoredigeringsverktyg

Översätt undertexter till flera språk för att nå en bredare publik

Begränsningar för Descript

Brant inlärningskurva

Exportfunktionerna är begränsade.

Den kostnadsfria planen har begränsad transkriptionsminuter

Priser för Descript

Gratis

Creator : 12 dollar per månad (faktureras årligen)

Pro : 24 $ per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2 : 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Descript sparar mig timmar av arbete varje vecka eftersom jag kan ladda upp videofiler och inom några sekunder har jag en fullständig transkription. Istället för att titta på timmar av förinspelade webbseminarier kan jag helt enkelt ladda upp och granska transkriptionen för att hitta exakt den information jag behöver. Du kan till och med ta bort talarnas fyllnadsord från transkriptionen med bara ett klick, vilket är så häftigt!

9. Deepgram (Bästa text-till-tal-verktyget med hög genomströmning och minimal fördröjning)

via Deepgram

Det som utmärker Deepgram är dess kraftfulla API-paket, som ger utvecklare oöverträffad tillgång till röst-AI-funktioner – från transkription till sentimentanalys. Det stöder över 30 språk och passar för olika applikationer i flera språk och branscher.

Det gör att du kan träna anpassade modeller som är skräddarsydda för specifika användningsfall, vilket innebär att du får högre noggrannhet med branschspecifik terminologi, vilket säkerställer att dina transkriptioner är precisa. Det erbjuder unika röster som är optimerade för människoliknande konversationer (naturlig ton, rytm och pauser).

Deepgrams bästa funktioner

Maximera utvecklarens kontroll med alternativ för öppen källkod, sluten källkod eller Bring-Your-Own LLMs.

Hantera avbrott med EOT-detekteringsmodellering (end-of-thought) för smidigare konversationer.

Transkribera över en timmes ljud på bara 12 sekunder

Formatera transkriptioner automatiskt med skiljetecken och stycken för att underlätta läsningen.

Spåra talarens avsikt genom hela konversationer för avsiktsbaserade åtgärder som ökar kundnöjdheten.

Deepgrams begränsningar

För att integrera Deepgrams API i dina arbetsflöden behöver du viss teknisk kunskap, vilket kan vara ett hinder för icke-utvecklare.

Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna kan bero på ljudets tydlighet, så tänk på hur tydliga dina inspelningar är.

Deepgrams prissättning

Gratis provperiod : 200 dollar i krediter (upp till 45 000 minuter)

Betala efter användning : 1,50 dollar per timme för transkription

Månadsabonnemang : Från 15 dollar per månad för 10 timmars transkription

Företag: Anpassad prissättning

Deepgram-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

10. Fathom (Bäst för sälj- och kundtjänstteam)

via Fathom

Fathom är ett annat AI-drivet transkriptionsverktyg som automatiskt spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten. Det jag gillade mest var dess fokus på att göra arbetsflödet efter mötet smidigt. Istället för att gå igenom timmar av inspelningar kan du omedelbart plocka ut åtgärdspunkter eller viktiga punkter, vilket sparar mig timmar av manuell anteckning.

Dess förmåga att synkronisera med CRM-system som Salesforce och HubSpot gör det till ett fantastiskt verktyg för sälj- och kundtjänstteam. Du kan automatiskt synkronisera samtalssammanfattningar med rätt kontakt i ditt CRM-system.

Förstå de bästa funktionerna

Markera viktiga ögonblick under samtal och kategorisera dem med anpassade taggar som "positivt" eller "smärtpunkt".

Få en omedelbar transkription i chattformat med möjlighet att hoppa till specifika moment i inspelningen.

Redigera text eller omfördela talare efter behov och trimma inspelningar för att ta bort pauser eller sidospår.

Skapa automatiskt en lista med uppgifter, beslut och förslag för enkel delning och åtgärd.

Skapa utkast till uppföljningsmejl med en sammanfattning av konversationen och en länk till mötet

Skicka åtgärdspunkter direkt till produktivitetsappar som Asana, Todoist och Slack, med relevanta mötesklipp bifogade för sammanhanget.

Förstå begränsningarna

De mest avancerade funktionerna är endast tillgängliga i pro-versionen.

Sammanfattningsformaten kan inte anpassas.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid : Få tillgång till grundläggande funktioner utan kostnad

Pro : 12 dollar per användare och månad

Företag : 24 USD per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Fathom-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Sammanfattningarna är verkligen användbara och gör allt du behöver. Du får den fullständiga videotranskriptionen plus sammanfattningen på massor av olika sätt plus en inbyggd chattbot, och dessutom är det superenkelt att dela.

Zonar du ut under möten? Zon in för praktiska insikter med ClickUp

Jag lär mig genom YouTube och poddar samtidigt som jag arbetar heltid, vilket innebär oändliga möten. Transkriptsammanfattare gör det möjligt för mig att snabbt sålla fram viktig information och omvandla timmar av innehåll till lättsmälta, praktiska insikter. De sparar tid, förbättrar min produktivitet och håller mig på topp.

Men bör du lägga till ett nytt verktyg till din teknikstack? Som företag använder du redan en mängd olika verktyg.

Forskning visar att medelstora företag kan spara cirka 94 000 dollar per år genom att minska onödiga utgifter för andra AI-verktyg. Det är här ClickUp kommer till sin rätt!

ClickUps förmåga att samla dina uppgifter, konversationer och arbetsflöden hjälper dig att hantera din tid effektivt. Dess inbyggda AI gör det enkelt att sammanfatta viktig information, organisera anteckningar och snabbt transkribera även de mest komplexa texterna.

