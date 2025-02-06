De 10 bästa AI-verktygen för textförkortning för 2025

Jag minns första gången jag försökte sammanfatta en 20-sidig forskningsrapport till en sammanfattning på en sida. Låt oss bara säga att det krävdes alldeles för mycket kaffe och en envis vägran att erkänna att jag hade tagit mig vatten över huvudet.

Efter timmar av försök att "sammanfatta" och samtidigt hålla mig inom det optimala ordantalet insåg jag att det måste finnas ett bättre sätt.

Här kommer AI-textförkortare – dagens livräddare för studenter som drunknar i deadlines, yrkesverksamma som effektiviserar rapporter och innehållsskapare som utformar slagkraftiga sammanfattningar.

🔍 Visste du att? AI inom näringslivet förväntas växa med 36,6 % årligen fram till 2030.

Dessa verktyg handlar inte bara om att minska antalet ord, utan är utformade för att bevara de viktigaste punkterna samtidigt som du sparar tid. Efter att ha testat några av de bästa AI-drivna sammanfattningsverktygen som finns idag, är detta vad jag har lärt mig.

Om du lär dig bättre visuellt, kolla in den här vloggen om att sammanfatta med AI!

⏰ 60-sekunders sammanfattning AI-verktyg för textförkortning är dina självklara lösningar för att kondensera långt innehåll till tydliga, koncisa sammanfattningar utan att förlora essensen. ClickUp: Bäst för AI-dokumenthantering Bäst för AI-dokumenthantering

QuillBot: Bäst för mångsidig AI-driven skrivhjälp

TLDR Detta: Bäst för sammanfattning av reklamfritt onlineinnehåll

Scribbr: Bäst för akademisk textförkortning och citatstöd

Notta: Bäst för mötesutskrifter och sammanfattningar i realtid

Paraphraser. io: Bäst för mångsidig textförkortning och omskrivning

ChatGPT: Bäst för AI-driven sammanfattning av konversationstexter

Editpad: Bäst för mångsidig textsammanfattning och redigering

Sammanfattningsgenerator: Bäst för snabba AI-drivna textsammanfattningar

Jasper AI: Bäst för flerspråkig textsammanfattning och återanvändning av innehåll

Vad ska du leta efter i ett textförkortningsverktyg?

Att sammanfatta innehåll för delning online är enklare med textförkortare, men deras effektivitet varierar kraftigt. Rätt verktyg kan förbättra användarupplevelsen och engagemanget samt ge värdefull analys.

I den här guiden kommer jag att lyfta fram vad du ska tänka på när du väljer den bästa textförkortaren för dina behov.

Anpassningsbar sammanfattningslängd: Gör det möjligt att ställa in ett specifikt ordantal eller en procentuell minskning.

Stöd för flera format: Accepterar inmatning som ren text, PDF-filer, Word-dokument eller webbadresser

AI-driven noggrannhet: Använder avancerade algoritmer för att behålla viktiga punkter och undvika att förlora väsentliga detaljer

Inmatningsruta för direkt textinmatning: Ett enkelt sätt att klistra in eller skriva text utan att ladda upp filer

Ämnesspecifik sammanfattning: Kan anpassa stilen för forskningsrapporter, artiklar eller marknadsföringsinnehåll och generera en korrekt sammanfattning för varje dokument.

Språkstöd: Fungerar med flera språk för innehåll som inte är på engelska

Visning av ord- och teckenantal: Spårar längden på både originaltexten och den sammanfattade texten

Integration med andra verktyg: Synkroniseras med appar som Google Docs eller anteckningsprogram för smidiga arbetsflöden

Batchsammanfattning: Hantera flera texter samtidigt, perfekt för forskning eller stora uppgifter

Exportalternativ: Spara enkelt sammanfattningar som filer eller dela dem direkt

🧠 Kul fakta: Textförkortare använder uppmärksamhetsmekanismer för att fokusera på de viktigaste delarna av en mening. Det är som att ha en supersmart överstrykningspenna!

De 10 bästa textförkortarna

Det kan kännas överväldigande att hitta rätt textförkortare med så många alternativ. Jag har testat de bästa verktygen och här är mina rekommendationer för att kondensera långa texter utan att tappa bort de viktigaste punkterna.

Låt oss dyka in i dessa verktyg i detalj:

1. ClickUp (bäst för AI-dokumenthantering)

Prova ClickUp Brain gratis Omvandla information till åtgärder som är anpassade efter dina behov med ClickUp Brain

Jag har använt ClickUp Brain, och det är utan tvekan ett av de smartaste AI-verktygen jag har provat för att förkorta text. Det låter användare sammanfatta aktivitetsuppgifter, kommentartrådar, projektuppdateringar och listaktiviteter till koncisa sammanfattningar.

Oavsett om du behöver en snabb översikt över uppgiftsförloppet, en sammanfattning av en lång kommentartråd eller en uppdatering om projektets milstolpar, så gör ClickUp AI allt detta med bara några få klick.

Jag kan skapa skräddarsydda sammanfattningar för specifika tidsramar eller filtrera uppgifter baserat på konfigurationer med hjälp av funktioner som Sammanfatta, Progress Uppdatering och Lista Sammanfattning.

Det som gör det ännu bättre är ClickUp Docs. Jag behöver inte jonglera mellan flera appar eftersom allt sker i ett enda smidigt gränssnitt. Jag kan skriva utkast, sammanfatta och redigera AI-innehåll i arbetsytan där mina projekt och uppgifter finns.

🔮 Bonustips: Med ClickUp Brain kan du generera projektuppdateringar på hög nivå för specifika tidsperioder, till exempel de senaste 7 eller 30 dagarna, och filtrera efter uppgiftskonfigurationer för skräddarsydda insikter. Utforska alla sätt som ClickUp AI kan optimera ditt arbetsflöde på!

ClickUps bästa funktioner

Kondensera automatiskt dokument, kommentarer och uppgifter till lättsmälta sammanfattningar

Få omedelbara svar på frågor om din arbetsplats med sammanfattningar som är anpassade efter dina behov

Skapa, redigera och sammanfatta dokument direkt i din arbetsyta

Spåra ändringar smidigt med inbyggd versionskontroll för dokument för bättre samarbete och transparens

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar en brantare inlärningskurva för nya teammedlemmar som inte är bekanta med ClickUps ekosystem

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

En användare delade sin erfarenhet av ClickUp och lyfte fram hur det effektiviserar projektledning och dokumentation:

ClickUps grundläggande projektledningsfunktioner är mer än tillräckliga för våra behov. De extra funktionerna som flera vyer (Kanban, kalender, Gantt-diagram) är superanvändbara – de gör det mycket enklare att organisera och följa upp arbetet. Dokumentfunktionen är också mycket användbar; vi använder den faktiskt mycket för att dokumentera allt på ett ställe. Det känns som att ClickUp ger dig lite av allt du behöver.

2. QuillBot (Bäst för mångsidig AI-driven skrivhjälp)

via QuillBot

QuillBot är ett AI-sammanfattningsverktyg som kombinerar parafrasering, grammatikontroll och sammanfattning av text. Dess sammanfattningsfunktion för stycken stöder skapandet av anpassade sammanfattningar och kondensering av innehåll, vilket gör det idealiskt för akademiskt och professionellt bruk.

Det fungerar smidigt på olika plattformar med webbläsartillägg, mobilappar och integrationer som Google Docs. Paraphraser erbjuder nio unika lägen, vilket möjliggör flexibel omskrivning anpassad efter dina behov.

QuillBots bästa funktioner

Skapa sammanfattningar på upp till 6 000 ord

Skapa anpassade sammanfattningar för specifika innehållsbehov

Omskriv obegränsad text med flera omskrivningslägen

Upptäck AI-genererat innehåll för originalitetskontroller

QuillBots begränsningar

Grammatikgranskaren kan ge mer avancerade förslag

Skärmgränssnittet känns överbelastat vid långvarig användning

QuillBot-priser

Gratis

Premium: 9,95 $/månad

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

En användare lyfter fram hur QuillBot gör skrivprocessen snabbare och stressfri:

Det hjälper mig att snabba upp mitt arbete utan att kompromissa med kvaliteten på mina texter. Med hjälp av Quillbot kan jag arbeta utan oro och stress tack vare dess förmåga att parafrasera mina meningar, korrigera min grammatik och sammanfatta mitt innehåll!

3. TLDR This (bäst för sammanfattning av reklamfritt onlineinnehåll)

via TLDR This

TLDR Detta förenklar informationsöverflödet genom att sammanfatta artiklar, webbsidor och dokument med AI-precision. Du kan använda det för att extrahera metadata, eliminera distraktioner och presentera koncisa insikter.

Det stöder även PDF- och Word-filer på upp till 25 MB. Med webbläsartillägget blir det enkelt att sammanfatta en webbsida. Genom att markera viktiga argument och hoppa över oväsentlig information säkerställs tydlighet utan onödiga detaljer.

TLDR De bästa funktionerna

Sammanfatta artiklar och dokument automatiskt

Extrahera metadata som författare, datum och lästid

Eliminera annonser och distraktioner för en ren läsupplevelse

Använd webbläsartillägg för omedelbara sammanfattningar av webbsidor

TLDR Dessa begränsningar

Förenklar sällan komplex information för mycket

TLDR Denna prissättning

Gratis

Pro: 9,99 $/månad

TLDR Dessa betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

​​4. Scribbr (Bäst för akademisk textförkortning och citatstöd)

via Scribbr

Scribbrs verktyg är skräddarsydda för studenter och akademiker, inklusive ett gratis text sammanfattningsverktyg som förenklar långa akademiska texter. Dess sammanfattningsverktyg är effektivt för att kondensera uppsatser, forskningsrapporter eller avhandlingar till hanterbart innehåll.

Tillsammans med dess plagieringskontroll och AI-innehållsgenerator är det en utmärkt resurs för akademiskt skrivande.

Scribbrs bästa funktioner

Sammanfatta akademiska texter snabbt med det kostnadsfria text sammanfattningsverktyget

Skapa korrekta källhänvisningar i flera olika stilar, till exempel APA och MLA

Upptäck plagiering och AI-innehåll i dina texter

Använd gratisverktyg som grammatikgranskare och parafraseringsverktyg

Få tillgång till tidsbesparande mallar för akademiska dokument

Scribbr-begränsningar

Fokuserar främst på akademiskt bruk, vilket begränsar bredare tillämpningar

Scribbrs prissättning

Gratis

Scribbr-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

5. Notta (bäst för transkribering av möten och sammanfattning i realtid)

via Notta

Notta är ett AI-drivet verktyg för att transkribera, sammanfatta och dela mötesreferat. Dess förmåga att skapa exakta transkriptioner och koncisa sammanfattningar från live-möten eller inspelningar sparar tid och ökar produktiviteten.

Notta stöder 58 språk och säkerställer att tvåspråkiga möten transkriberas och översätts utan problem. Med sömlös integration i plattformar som Notion, Slack och Salesforce förenklas arbetsflödeshanteringen.

Notta bästa funktioner

Transkribera möten och inspelningar på över 58 språk

Skapa användbara sammanfattningar med framhävda beslut och insikter

Dela anteckningar och sammanfattningar direkt med teammedlemmarna

Exportera anteckningar i flera format, såsom TXT, Word, PDF och SRT

Inga begränsningar

Ibland problem med transkriberingsnoggrannheten i bullriga miljöer

Notta-priser

Gratis

Pro: 14,99 $/månad

Företag: 27,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

En medgrundare till ett start-up-företag berättade hur Notta har effektiviserat deras teammöten:

Airgram fungerar som en assistent som inte bara spelar in och transkriberar möten, utan också gör anteckningar, inklusive sammanfattningar, åtgärdslistor, kapitel för navigering etc. Jag är medgrundare till ett nystartat företag, och detta är perfekt för våra teammöten: det sparar mycket tid och gör att vi slipper gå igenom saker som sagts i tidigare möten.

6. Paraphraser. io (Bäst för mångsidig textförkortning och omskrivning)

Paraphraser. io tillhandahåller AI-drivna verktyg för att parafrasera, skriva om och sammanfatta text på ett effektivt sätt. Flera lägen som Fluency, Creative och Shorten gör det möjligt för användare att skapa unikt, koncist innehåll samtidigt som den ursprungliga betydelsen bevaras.

Med stöd för över 20 språk vänder det sig till en global publik. Dess sammanfattningsfunktion är särskilt användbar för studenter, lärare och yrkesverksamma som vill förenkla långa texter för bättre läsbarhet och produktivitet.

Paraphraser. io bästa funktioner

Sammanfatta och parafrasera text med hjälp av avancerade AI-lägen

Behåll den ursprungliga innebörden samtidigt som du förenklar strukturen

Skapa plagieringsfri text med anpassningsbara omformuleringslägen

Begränsningar för Paraphraser.io

Stöder för närvarande endast standard språk; bredare språkalternativ skulle förbättra användbarheten

Priser för Paraphraser.io

Silver: 23 $/månad

Guld: 40 $/månad

Diamond: 499 $/månad

Paraphraser. io betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

7. ChatGPT (Bäst för AI-driven sammanfattning av konversationstexter)

via OpenAI

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, är ett mångsidigt AI-verktyg för att generera sammanfattningar, svara på frågor och skapa anpassat innehåll inom olika områden.

Det är särskilt effektivt för att förenkla långa texter till koncisa sammanfattningar eller för att extrahera viktiga punkter. Dess naturliga konversationsförmåga gör det lämpligt för olika textförkortningsuppgifter, från akademiskt innehåll till samarbete kring affärsdokument.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa detaljerade eller koncisa sammanfattningar baserade på användarinmatning

Anpassa svaren efter specifika tonfall, format eller krav

Extrahera viktiga punkter från långa dokument eller diskussioner

Fungerar smidigt på alla enheter via OpenAI:s webbapp och API

ChatGPT:s begränsningar

Svårigheter med noggrannhet i högteknologiska eller nischade ämnen

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (70+ recensioner)

En användare berättade hur ChatGPT utmärker sig som ett kraftfullt och mångsidigt verktyg:

ChatGPT har, till skillnad från andra sökmotorer, minne och förstår också sammanhanget genom att använda tidigare frågor, vilket gör det till ett kraftfullt system för att besvara frågor. De uppgraderade versionerna låter dig också bifoga bilder och videor utöver bara textfrågor, vilket är mycket användbart. En bra kodningskompanjon. Gör vardagliga uppgifter snabbare och enklare.

🧠 Rolig fakta: ChatGPT nådde 1 miljon användare på bara 5 dagar – snabbare än någon annan app för sociala medier i historien.

8. Editpad (Bäst för mångsidig textsammanfattning och redigering)

via EditPad

Editpad är ett verktyg för textsammanfattning som kombinerar sammanfattning av anteckningar, omskrivning och redigering av text. Dess textsammanfattare kondenserar effektivt långa texter som artiklar, forskningsrapporter och rapporter till lättsmälta sammanfattningar utan att förlora viktiga punkter.

Detta AI-sammanfattningsverktyg erbjuder parafrasering, plagieringsdetektering och grammatikkontroll, vilket gör det till en allt-i-ett-lösning för studenter, författare och yrkesverksamma. Det extraherar också text från bilder och genererar uppsatser eller berättelser, allt till överkomliga priser.

Editpads bästa funktioner

Sammanfatta långa dokument till koncisa, korrekta rapporter

Skriv om och parafrasera innehåll med AI-drivna verktyg

Extrahera text från PDF-filer och bilder för analys eller sammanfattning

Skapa uppsatser, berättelser och omskrivna texter snabbt och enkelt

Inkluderar ytterligare verktyg som plagieringsdetektering och grammatikontroll

Begränsningar för Editpad

Omskrivningar kan ibland förändra betydelsen av viktiga meningar, vilket kräver manuell granskning.

Priser för Editpad

Basic Student: 5,99 $ (7 dagar)

Grundläggande månadsavgift: 12,99 $/månad

Pro Student: 9 $ (7 dagar)

Pro Monthly: 19 $/månad

Editpad-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

9. Summary Generator (bäst för snabba AI-drivna textsammanfattningar)

via Summary Generator

Detta AI-drivna verktyg omvandlar långa texter till koncisa, väsentliga sammanfattningar. Det är perfekt för studenter, forskare och yrkesverksamma och extraherar viktiga punkter samtidigt som onödiga detaljer utelämnas. Verktyget är idealiskt för att hantera forskningsrapporter, rapporter eller långa artiklar när tiden är begränsad.

De avancerade AI-algoritmerna garanterar precision och behåller viktig information utan att ändra sammanhanget. Med ett användarvänligt gränssnitt levererar det korrekta, lättlästa sammanfattningar på några sekunder, vilket effektiviserar konsumtionen av innehåll för personer med fullspäckade scheman.

De bästa funktionerna i Summary Generator

Skapa koncisa sammanfattningar av långa dokument på ett ögonblick

Extrahera viktiga detaljer och undvik irrelevant innehåll

Bevara den ursprungliga betydelsen med AI-driven precision

Enkelt gränssnitt som gör det möjligt för användare att klistra in text och sammanfatta med ett klick

Begränsningar för sammanfattningsgeneratorer

Begränsat till att sammanfatta infogad text och saknar integration med externa plattformar

Priser för Summary Generator

Gratis

Betyg och recensioner av sammanfattningsgeneratorer

Inte tillräckligt med recensioner

10. Jasper AI (Bäst för flerspråkig textsammanfattning och återanvändning av innehåll)

via Jasper AI

Jaspers AI-drivna textsammanfattare erbjuder avancerade funktioner för att kondensera långa dokument, artiklar eller rapporter till tydliga och koncisa sammanfattningar. Jasper stöder över 25 språk och säkerställer att användarna kan skapa sammanfattningar som är anpassade efter deras målgrupp samtidigt som den ursprungliga innebörden bevaras.

Med extra funktioner som Brand Voice och möjligheten att återanvända innehåll för olika plattformar är det ett mångsidigt verktyg för proffs, marknadsförare och innehållsskapare. Dess avancerade mallar och anpassningsalternativ gör det särskilt kraftfullt för att skala upp innehållsskapandet på ett effektivt sätt.

Jasper AI:s bästa funktioner

Sammanfatta text på upp till 5 000 tecken på över 25 språk

Anpassa sammanfattningar med formalitetsjusteringar och inställningar för målgruppen

Återanvänd sammanfattningar i inlägg på sociala medier eller e-postmeddelanden på ett enkelt sätt

Använd avancerade AI-mallar för att effektivisera arbetsflöden och anpassa resultaten

Begränsningar för Jasper AI

Brant inlärningskurva för att bemästra promptdesign för optimala resultat

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per plats

Pro: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

En långvarig användare berömde Jasper för dess snabbhet, effektivitet och förmåga att uppfylla förväntningarna:

Jasper är en utmärkt AI som producerar informativa texter. Efter att ha använt denna AI i många år uppfyller Jasper alla mina förväntningar. Hastigheten med vilken uppgifter kan slutföras är helt enkelt enastående när man väl lärt sig att anpassa Jasper efter sina mål. Ju mer jag lär mig om plattformen, desto mer använder jag den högsta nivån, vilket sparar både pengar och tid.

Tänk bortom sammanfattningar: Förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp

När jag väljer ett AI-textförkortningsverktyg fokuserar jag inte bara på dess kärnfunktioner – jag vill också se till att det passar in i mitt arbetsflöde.

Jag letar efter funktioner som realtidssamarbete, stöd för flera plattformar och möjligheten att anpassa resultaten efter olika behov. Ett verktygs förmåga att anpassas till olika projekt, team och kommunikationsplattformar kan avgöra dess värde.

Det är här ClickUp verkligen utmärker sig. Det är inte bara ett onlineverktyg för att sammanfatta text, utan en allt-i-ett-lösning för produktivitet som kopplar samman dina uppgifter, dokument och team.

Oavsett om jag arbetar med projektuppdateringar, skriver nyhetsartiklar eller förenklar rapporter, ser ClickUp till att allt fungerar smidigt och effektivt.

