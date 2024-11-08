De 10 bästa verktygen för sammanfattning av forskningsartiklar för snabba insikter

Att hantera deadlines och otaliga uppgifter kan göra det utmattande att gå igenom forskningsstudier. Det är inte alltid praktiskt att läsa varje rad i en komplex akademisk artikel för att extrahera viktiga insikter för ditt arbete.

Det är därför jag har börjat använda AI-drivna sammanfattare av forskningsartiklar. Dessa verktyg ger koncisa, praktiska sammanfattningar som sparar dig timmar av manuellt arbete.

I den här bloggen kommer vi att undersöka några av de bästa generatorerna för sammanfattningar av forskningsartiklar som mitt team och jag har testat. Är du redo att äntligen stänga de öppna flikarna? 🗃️

Vad ska du leta efter i en sammanfattare av forskningsartiklar?

När du väljer en författare eller sammanfattare av forskningsartiklar är det viktigt att fokusera på funktioner som gör din process smidig och effektiv. De bästa sammanfattarna erbjuder en balans mellan prestanda, användarupplevelse och flexibilitet. Här är de viktigaste funktionerna att prioritera:

Noggrannhet: Det bör kunna extrahera viktiga idéer samtidigt som väsentliga detaljer bevaras.

Hastighet: Verktyget måste sammanfatta forskningsartiklar snabbt, så att du sparar värdefull tid.

Användarvänlighet: Ett enkelt och användarvänligt gränssnitt gör det enkelt att navigera i verktyget.

Integration: Det bör fungera bra med andra plattformar, så att du smidigt kan växla mellan appar.

Anpassning: Du bör kunna justera inställningar som sammanfattningens längd eller fokus för att passa dina behov.

Detaljbevarande: Sammanfattaren måste förenkla innehållet utan att förlora viktig information.

🧠 Rolig fakta: Den första kända akademiska tidskriften, Philosophical Transactions, publicerades av Royal Society of London 1665. Idag finns det över 30 000 peer-review-granskade tidskrifter runt om i världen!

De 10 bästa sammanfattarna av forskningsartiklar

Här är min lista över de 10 bästa verktygen som hjälpte mig att snabbt extrahera de viktigaste punkterna från akademiska artiklar utan att fastna i detaljerna. 👇

1. ClickUp (bäst för AI-dokumenthantering och sammanfattning)

Använd ClickUp för att generera obegränsat antal sammanfattningar för flera forskningsartiklar.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för arbetshantering och dokumentsamarbete som hanterar forskningshantering, planering och projektorganisation.

Skriv och sammanfatta forskningsartiklar med ClickUp Brain.

Alla ClickUp-funktioner är tätt integrerade med ClickUp Brain, verktygets egenutvecklade AI-assistent. Den kan snabbt sammanfatta långa forskningsrapporter till koncisa sammanfattningar och extrahera viktiga punkter och väsentliga detaljer.

ClickUp Brains kraftfulla funktioner inkluderar att svara på frågor om dina uppgifter, dokument och personer, hantera hela din arbetsyta och till och med generera innehåll – allt på ett och samma ställe. Det är utformat för att effektivisera ditt arbetsflöde och öka produktiviteten.

Sammanfatta snabbt långa dokument i ClickUp Docs med Brain.

För att sammanfatta forskningsartiklar kan du lägga till dem direkt i ClickUp Docs. Med Docs kan du skapa, redigera och samarbeta på dokument i realtid. När din artikel finns i Docs kan du låta Brain ta över och generera en korrekt sammanfattning.

Du kan anpassa sammanfattningens ton, läsbarhet och djup efter olika målgrupper. Oavsett om du behöver en enkel översikt eller en mer detaljerad analys gör Docs och Brain processen effektiv och flexibel.

Dessutom kan du med ClickUp AI Summary and Update Generation skapa sammanfattningar och uppdateringar från dina uppgifter och dokument med bara några få klick.

Spara tid och ansträngning genom att sammanfatta trådar och mer med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp innehåller också ett omfattande utbud av mallar som kan anpassas efter dina behov inom forskning och sammanfattning. Det finns mallar för alla tänkbara användningsområden, från forskningsplanering till processdokumentation.

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta vad som helst: Skapa snabbt sammanfattningar av forskningsanteckningar, bokkapitel eller chattmeddelanden direkt i ClickUp.

Lägg till en sammanfattning: Infoga ett automatiskt genererat sammanfattningsblock för att ge en snabb översikt över ett dokument eller en sida.

Ta fram åtgärdspunkter: Identifiera åtgärdspunkter eller nästa steg från dina dokument, chattar och forskningsanteckningar med AI.

Projektledning: Möjliggör sammankopplade arbetsflöden med integrerade dokument, realtidsdashboards och Möjliggör sammankopplade arbetsflöden med integrerade dokument, realtidsdashboards och mallar för projektsammanfattningar

Begränsningar för ClickUp

För att sammanfatta dokument som inte är ClickUp-dokument, till exempel PDF-filer eller externa filer, kan det krävas ett extra steg för att ladda upp dem.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

📖 Läs också: 3 enkla steg för att skriva en projektrapport

2. Scholarcy (bäst för sammanfattning av akademisk forskning och läroböcker)

Scholarcy sammanfattar alla uppsatser, artiklar eller läroböcker som du matar in. Nyligen har det även blivit möjligt att sammanfatta videor från YouTube.

Sammanfattningsverktyget omvandlar också komplexa textblock till flashkort som du kan interagera med. Dessutom kan du göra anteckningar och kommentarer medan du organiserar ditt forskningsarbete.

Scholarcy bästa funktioner

Anpassa dina sammanfattningar efter din lässtil med ”Enhance”.

Spara sammanfattningar i form av flashkort och lagra dem i ditt bibliotek.

Använd webbläsartillägg för att skapa sammanfattningar direkt från onlineartiklar utan att lämna sidan.

Exportera sammanfattningar i olika format för att underlätta integrationen med andra verktyg.

Scholarcy-begränsningar

Bearbetningstiden är relativt långsammare.

Vissa användbara funktioner, som tillgång till Scholarcy Library, kräver ett betalt abonnemang.

Scholarcy-priser

Gratis plan

Scholarcy Plus: 4,99 $/månad

Scholarcy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Quillbot Summarizer (bäst för snabb och smidig sammanfattning)

Quillbots kostnadsfria AI-sammanfattningsverktyg sammanfattar och listar de viktigaste punkterna i alla artiklar, uppsatser eller dokument. Du kan välja utdataformat: punktlistor eller traditionella stycken.

En annan smidig funktion för bättre forskningsplanering är möjligheten att välja längden på den genererade sammanfattningen med ett skjutreglage.

Quillbot Summarizers bästa funktioner

Skapa sammanfattningar i form av stycken eller punktlistor.

Få en jämförelse mellan resultatet och originaltexten sida vid sida.

Förbättra textkvaliteten med inbyggda parafraseringsverktyg och grammatikskontroller.

Justera sammanfattningens längd med hjälp av en skjutreglage.

Begränsningar för Quillbot Summarizer

Den kostnadsfria versionen är begränsad till att sammanfatta endast 600 ord åt gången.

Ej lämpligt för sammanfattning av längre artiklar och bokkapitel.

Priser för Quilbot Summarizer

Gratis plan

Quillbot Premium: 4,17 $/månad (faktureras årligen)

Quillbot Summarizer-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Även om peer review blev standardpraxis för att validera forskning under 1900-talet, användes termen först på 1700-talet.

4. Otio (Bäst för forskare som letar efter ett allt-i-ett-sammanfattnings- och redigeringsverktyg)

Otio är en AI-driven forskningsassistent som sammanfattar och chattar med dina dokument. Det låter dig skriva och redigera dokument i en AI-textredigerare. Verktyget kan automatiskt generera sammanfattningar från flera källor, inklusive PDF-filer och YouTube-videor.

Otio bästa funktioner

Få detaljerade och strukturerade sammanfattningar från dokument, blogglänkar och YouTube-videor.

Automatisera komplexa och repetitiva forskningsarbetsflöden med Otio:s automatiseringsverktyg.

Effektivisera redigering och omskrivning av utkast med den inbyggda textredigeraren för resultat av högsta kvalitet.

Arbeta direkt med dina forskningsartiklar genom avancerade modeller som GPT 4o, Claude 3. 5 och Mistral för djupare insikter.

Otio-begränsningar

Begränsad kontroll över stilen på genererade sammanfattningar

Otio-prissättning

Anpassad prissättning

Otio-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

⚡ Mallarkiv: Från att formulera dina forskningsmål till att skissa på metodik, tidsplaner och viktiga milstolpar – mallar för projektöversikt säkerställer att alla aspekter av din uppsats är välstrukturerade och lätta att hantera.

5. Paper Digest (bäst för forskare inom STEM och humaniora)

Paper Digest är ett välkänt verktyg bland akademiska forskare.

Det sammanfattar tillförlitliga litteraturöversikter och stöder frågestunder baserade på den litteratur och de PDF-filer du tillhandahåller, vilket gör det till en värdefull resurs för djupgående forskning.

Det bästa av allt? Paper Digest gör allt detta samtidigt som det undviker den största fallgropen med AI-drivna system – hallucinationer. Det säkerställer att allt genererat innehåll baseras på verifierbara bevis.

Paper Digests bästa funktioner

Skriv omfattande litteraturöversikter baserade på faktiska uppgifter.

Få tillgång till en branschomfattande teknikkunskapsgraf med realtidsuppdateringar från hundratals källor.

Identifiera viktiga trender och luckor i befintlig forskning inom alla kunskapsområden.

Begränsningar för Paper Digest

Det kan finnas en inneboende partiskhet i urvalet av artiklar.

Det har begränsade exportalternativ.

Priser för Paper Digest

Gratis

Premium-abonnemang: Från 6,66 $/månad

Betyg och recensioner av Paper Digest

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: 10 programvaror för forskningshantering som du behöver

6. Resoomer (bäst för att sammanfatta webbsidor direkt i din webbläsare)

Resoomer är ett AI-drivet sammanfattningsverktyg. Det omvandlar stora textvolymer till koncisa sammanfattningar med fokus på de viktigaste idéerna och argumenten i innehållet.

Verktyget låter dig också sammanfatta text från bilder. En annan utmärkande funktion är läsassistenten, som låter dig ställa frågor om ditt dokument för att få en djupare förståelse.

Resoomers bästa funktioner

Använd avancerade algoritmer för att identifiera viktiga idéer och fakta i olika typer av texter.

Stöd för över 66 språk, inklusive engelska, franska, portugisiska och spanska.

Hantera flera format som PDF, DOCX, bilder och videor för att sammanfatta en mängd olika innehåll.

Markera viktiga meningar från originaltexten och inkludera dem i sammanfattningen för bättre förståelse.

Resoomers begränsningar

Det kan vara svårt att hantera mycket långa dokument, vilket leder till mindre exakta sammanfattningar.

Begränsade anpassningsmöjligheter för sammanfattningarna

Priser för Resoomer

Gratis plan

Pro-plan: Från 12,99 $.

Resoomer-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Vissa forskningsprojekt kan involvera stora internationella team, vilket ibland resulterar i artiklar med tusentals medförfattare. Till exempel har COVIDSurg Collaborative and GlobalSurg Collaborative-studien, som publicerades 2021, rekordet med hela 15 025 författare, vilket gör den till den mest medförfattade peer-review-granskade akademiska artikeln enligt Guinness World Records.

7. SciNote Manuscript Writer (bäst för befintliga SciNote-användare och laboratorieteam)

SciNote Manuscript Writer är en avancerad funktion som är integrerad i SciNotes plattform för elektroniska laboratorieanteckningsböcker (ELN). Den använder AI för att hjälpa forskare att skriva vetenskapliga manuskript.

Baserat på den lagrade informationen skapar det också viktiga avsnitt som introduktion, material och metoder, resultat och referenser.

SciNote Manuscript Writers bästa funktioner

Skapa strukturerade utkast till vetenskapliga manuskript med AI

Skapa första utkast till manuskript genom att hämta information direkt från befintliga forskningsdata.

Integrera med SciNote ELN för att använda registrerade data och referenser från open access-tidskrifter.

Redigera och utöka utkast för att inkludera diskussioner och slutsatser baserade på dina resultat.

Begränsningar för SciNote Manuscript Writer

Endast till nytta för forskare och vetenskapsmän som arbetar i laboratorier.

Ingen fristående produkt; kräver ett betalt SciNote-abonnemang.

Priser för SciNote Manuscript Writer

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av SciNote Manuscript Writer

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

⚡ Mallarkiv: Oavsett om du genomför en enskild studie eller samarbetar med ett team, säkerställer dessa mallar för projektuppföljning att varje fas av din forskning redovisas.

8. Linguix AI Summarizer (bäst för att förbättra akademiskt och professionellt skrivande)

I grunden är Linguix ett AI-skrivverktyg som är utformat för att göra alla typer av texter tydliga och felfria. Dess funktioner går dock utöver grundläggande skrivhjälp och stöder även marknadsförings-, försäljnings- och kundsupportteam.

Förutom grammatik- och stavningskontroll på flera språk innehåller det en AI-skrivassistent, textomskrivare, innehållsgenerator och mycket mer, vilket ger en välbalanserad uppsättning verktyg för alla skrivbehov.

Linguix AI Summarizers bästa funktioner

Skaffa en AI-assistent för flera affärsområden som försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Kondensera långa texter till koncisa och sammanhängande sammanfattningar med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP).

Enkel integration med alla vanliga webbläsare (Chrome, Safari, Firefox, Opera) och Google Workspace.

Begränsningar för Linguix AI Summarizer

Det är webbläsarberoende och har begränsad funktionalitet med icke-webbaserade applikationer.

Sammanfattaren är inte tillgänglig som ett fristående verktyg.

Priser för Linguix AI Summarizer

Gratis provperiod

Premiumplan: 5,99 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Linguix AI Summarizer

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

9. SummarizeBot (bäst för att skapa sammanfattningar från flera källor)

SummarizeBot är det enda verktyget på denna lista som drivs av både blockchain och AI. Det är utformat för att sammanfatta text, länkar, ljud och bilder. Plattformen använder en unik vetenskaplig sammanfattningsalgoritm som lovar exakta, felfria sammanfattningar.

Det fungerar lite annorlunda än andra verktyg: du delar ditt innehåll med boten via Facebook Messenger eller Slack. Boten bearbetar informationen i realtid och levererar resultat inom några sekunder.

SummarizeBots bästa funktioner

Sammanfatta olika typer av innehåll, inklusive webblänkar, dokument, bilder och ljudfiler.

Extrahera viktiga nyckelord och nyckelfragment för en snabb förståelse av huvudämnena.

Få nyhetssammanfattningar från över 50 000 källor genom att skriva in ”senaste” eller ”nyheter + ämne”.

Åtkomst via Facebook Messenger och Slack utan behov av ytterligare appinstallationer.

Integrera API för avancerade funktioner som sentimentanalys och upptäckt av falska nyheter.

SummarizeBots begränsningar

För närvarande integreras det endast med Messenger och Slack.

Stöder inte videosammanfattning.

Priser för SummarizeBot

Gratis

Business API: Från 179 $/månad

SummarizeBot-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Genei (bäst för sammanfattning av akademiska artiklar med extrahering av nyckelord)

Genei är ett professionellt AI-dokument sammanfattningsverktyg och forskningsverktyg för innehållsproduktion och akademiskt skrivande. Det genererar omedelbart en sammanfattning och en lista över ofta förekommande nyckelord i forskningsartikeln eller litteraturöversikten.

Plattformen hjälper dig också att organisera forskningsartiklar och andra dokument genom att lagra dem i anpassningsbara projekt och mappar.

Geneis bästa funktioner

Genererar automatiskt sammanfattningar av dokument, delar upp dem i avsnitt och viktiga punkter, med hyperlänkar för enkel referens.

Välj mellan olika sammanfattningsalgoritmer, inklusive sammanfattning av flera dokument.

Extrahera och rangordna nyckelord från dokument baserat på relevans och frekvens, med tillgång till förekomster i texten med ett enda klick eller möjligheten att lägga till dem i anteckningar.

Utöka eller förfina anteckningar till mer utvecklade texter med GPT-3-drivna skrivverktyg.

Genei-begränsningar

Det är begränsat till att sammanfatta textfiler.

Det finns ingen gratisplan tillgänglig.

Genei-prissättning

Genei Basic : 10 $/månad (faktureras årligen)

Genei Pro: 32 $/månad (faktureras årligen)

Genei-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,8/5 (25+ recensioner)

Sammanfatta viktiga resultat från forskningsartiklar med ClickUp

Om du letar efter mer än bara ett AI-sammanfattningsverktyg – något som kan effektivisera hela ditt arbetsflöde – är mitt bästa val ClickUp.

Utöver forskningsartiklar omvandlar ClickUp Brain mötesprotokoll, uppgiftstrådar och långa dokument till en kortfattad sammanfattning. Vill du extrahera viktig information från en specifik forskningsartikel? Inga problem. Behöver du sammanfatta en artikel? Klart.

Vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp idag!