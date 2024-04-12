Hur man skapar en plan för hantering av innehållsmarknadsföring

Den globala konsumtionen av onlineinnehåll fördubblades under pandemin och har sedan dess ökat stadigt. Detta gäller särskilt sociala medier, eftersom 98 % av användarna uppgav att de förväntade sig att använda denna kanal för att göra inköp i framtiden.

För marknadsförare kostar innehållsmarknadsföring 62 % mindre än traditionella marknadsföringsinsatser, samtidigt som den genererar nästan tre gånger så många leads.

Grunden för all onlinemarknadsföring är: innehåll.

En bra plan för innehållsmarknadsföring kan liknas vid en erfaren kapten som sätter segel med en tydlig karta, ett klart mål och en djup förståelse för stjärnorna som han navigerar efter.

Låt oss börja resan. 🚢

Vad är innehållsmarknadsföringshantering?

Innehållsmarknadsföring är den strategiska processen att planera, skapa, distribuera och analysera innehåll för att effektivt nå och engagera en målgrupp.

Det är ryggraden i en framgångsrik digital marknadsföringsstrategi, som säkerställer att rätt budskap når rätt personer vid rätt tidpunkt genom rätt kanaler.

Detta innefattar:

Skapa innehåll: Artiklar, videor, poddar, infografik och rapporter som tilltalar målgruppen baserat på en grundlig förståelse för deras behov, utmaningar, preferenser och beteenden.

Distribuera innehåll: Se till att innehållet når sin avsedda målgrupp genom optimala kanaler, såsom webbplats, blogg, nyhetsbrev, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok etc.

Återanvändning: Öka effektiviteten i innehållsmarknadsföringen genom att återanvända och omfördela innehåll över olika kanaler. Skriv till exempel ett blogginlägg utifrån en podcast eller skapa animerade videor från företagsevenemang.

Analysera effekten: Mät effektiviteten av dina innehållsmarknadsföringsinsatser mot KPI:er för innehållsmarknadsföring med hjälp av datapunkter, såsom antal besökare, engagemang, leads, konverteringar etc.

Utnyttja verktyg: Använd innehållsmarknadsföringsprogramvara för att skapa, automatisera och analysera kampanjresultat.

Med det sagt är en effektiv genomförande av innehållsmarknadsföringsstrategin beroende av kaptenen på skeppet: innehållsmarknadsföringschefen. Låt oss fördjupa oss i en innehållsmarknadsföringschefs roll, ansvar och färdigheter.

Innehållsmarknadsföringschefens roll

Precis som en kapten måste staka ut kursen, leda besättningen och reagera på förändrade vindar, måste innehållsmarknadsföraren lotsa sitt innehåll genom internets stormiga vatten och se till att det når sin avsedda destination: målgruppen.

De viktigaste ansvarsområdena för en innehållsmarknadsföringschef

Innehållsmarknadsföringschefer har flera ansvarsområden, bland annat:

Utveckla en innehållsstrategi: Utforma en effektiv strategi för innehållsmarknadsföring som anpassar insatserna till affärsmål, kundbehov och marknadsföringsmål. Detta innefattar:

Viktiga budskap

Innehållspelare

Innehållsformat

Distributionskanaler

Mätvärden och KPI:er

Bygg vidare på mallarna för innehållsmarknadsföringsstrategier. Anpassa, lägg till/ta bort fält och använd dem efter behov.

Skapa innehåll: Övervaka skapandet och kurateringen av engagerande, relevant innehåll i olika format (artiklar, videor, infografik etc.) och plattformar (bloggar, sociala medier, webbplatser).

Teamkoordinering och ledning: Leda och samarbeta med innehållsteamet för att skapa högkvalitativa resultat. Detta innefattar:

Målsättning och delegering

Brainstorming för kreativa kampanjidéer

Arbeta nära författare, designers, videografer och andra innehållsskapare, ge vägledning och feedback.

Fastställa kvalitetsstandarder

Redaktionell kalenderhantering: Planera och upprätthålla ett schema för innehållsproduktion och publicering i alla kanaler. Skapa mallar för innehållskalendern för att säkerställa konsekvens och repeterbarhet mellan teamen.

SEO: Förbättra din ranking med hjälp av sökmotoroptimeringstaktiker som sökordsanalys, optimering av webbsidor (t.ex. metataggar och rubriker) och trovärdighetsbyggande utanför webbsidan.

Budgethantering: Övervaka budgeten för innehållsmarknadsföring genom att fördela resurser effektivt, förhandla med leverantörer och bidragsgivare och maximera marknadsföringsmixen.

Analys och kontinuerlig förbättring: Övervaka prestanda för viktiga mätvärden så att teamet kontinuerligt kan förbättra sina resultat.

Färdigheter som krävs av en innehållsmarknadsföringschef

Alla som har ett öga för marknadsföring och innehåll kan arbeta sig upp till att bli innehållsmarknadsföringschef, men här är några färdigheter som kan vara till hjälp.

SEO: Skriva, optimera och hantera rankningen på sökmotorer

Redaktionellt: Språk- och berättarförmåga

Tidshantering: Resursfördelning, schemaläggning och organisation

Feedback: Granska och vägleda innehållsskapare

Forskning: Marknads-, kund- och interna forskningstekniker

Samarbete: Arbeta med tvärfunktionella team inom försäljning, teknik, HR (för arbetsgivarvarumärkesinnehåll), ekonomi etc.

Ledarskap: Anställa, leda och stärka marknadsföringsteamet

Med dessa färdigheter kan du maximera resultaten av din innehållsmarknadsföring.

Strategier och taktik för innehållsmarknadsföring

Framgångsrik innehållsmarknadsföring kräver rätt blandning av strategiskt tänkande och effektivt genomförande. Låt oss se hur de går ihop.

Definiera dina mål och syften

Sätt upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta, tidsbundna). Vanliga exempel är:

Öka webbplatsens trafik med 15 % under nästa kvartal

Generera 50 nya leads från sökmotormarknadsföring per kvartal

Öka försäljningen via sociala medier med 30 %

Förstå din målgrupp

För att skapa en framgångsrik innehållsmarknadsföringskampanj måste du göra den meningsfull, värdefull och användbar för din målgrupp. För att göra det måste du känna dem.

Genomför undersökningar för att samla in primära kvantitativa data

Genomför intervjuer för att ställa djupare frågor och samla in kvalitativa data.

Använd analyser för att förstå beteenden (både medvetna och omedvetna)

Om du till exempel lanserar ett nytt produktivitetsverktyg kan du göra en undersökning bland yrkesverksamma för att samla in primärdata, intervjua din specifika målgrupp och sedan starta användarobservationer för att övervaka hur de interagerar med din MVP. Skapa sedan en persona av potentiella kunder.

Användarprofil (Bildkälla: Wikimedia Commons )

Förstå marknaden

Marknads- och konkurrentanalys är grundläggande för att skapa differentierat innehåll. Här är några sätt att göra det på.

Grundläggande sökning: Googla grundläggande frågor om ditt företags erbjudanden. Se vad som redan finns tillgängligt för att senare brainstorma om vad du kan bidra med.

Detaljerad studie: Besök dina konkurrenters webbplatser eller sociala mediekanaler och observera dem. Notera vad som imponerar på dig och vad du skulle göra annorlunda.

Men nöj dig inte med det. Titta på andra varumärken som betjänar dina kunder, även om de inte konkurrerar med dig. Om du till exempel har en projektledningsapp kan det vara intressant att titta på innehåll från influencers inom produktivitet eller varumärken inom kontorsmaterial, vilket kan ge dig insikter i användarnas psyke.

Verktygsbaserad forskning: Använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att analysera konkurrenternas innehåll. Titta på deras mest delade och högst rankade innehåll för att identifiera saknade ämnen. Detta kan avslöja möjligheter att täcka dessa ämnen mer grundligt eller på ett annat sätt.

Bygg upp SEO-kapacitet

Använd din forskning för att skapa en SEO-strategi och utveckla bästa praxis.

On-page SEO: Skapa innehåll om ämnen som är direkt eller indirekt relaterade till din målgrupp. Inkludera nyckelord, metataggar, metabeskrivningar, H1/2/3-taggar, alt-text för bilder, slug och interna länkar.

Off-page SEO: Skapa bakåtlänkar genom konsekvent engagemang

Teknisk SEO: Se till att du har alla nödvändiga element, såsom en XML-sitemap, rätt arkitektur, robots.txt, menyer, paginering etc.

Det viktigaste är att fokusera på att skapa omfattande innehåll som tillgodoser användarnas behov för att förbättra rankningen.

Nöj dig inte med att publicera

Den verkliga effekten av din strategi för sociala medier ligger i engagemanget efter publiceringen. Uppmuntra kommentarer och feedback för att skapa en tvåvägskommunikation.

Uppmuntra kommentarer genom att ställa en fråga. ”Vad är din favorit? Svara i kommentarerna” är det enklaste sättet att komma igång.

Genomför omröstningar

Anordna tävlingar, frågesporter osv.

Bjud in gäster/stjärnkunder till din plattform

Låt aldrig en kommentar förbli obesvarad (okej, inom rimliga gränser!).

Mät och analysera dina resultat

Använd digitala marknadsföringsappar som Google Analytics för att spåra hur väl ditt innehåll presterar i förhållande till dina mål. Titta på mätvärden som sidvisningar, avvisningsfrekvens och konverteringsfrekvens för att förstå vad som fungerar och förfina din strategi över tid.

Håll dig informerad om det senaste inom innehållsmarknadsföring och din bransch. Delta i webbseminarier, följ opinionsbildare på sociala medier och prenumerera på branschnyhetsbrev. Genom att vara anpassningsbar och informerad kan du justera din strategi för att ligga steget före.

Om det låter skrämmande, oroa dig inte. Vi har hittat ett enkelt och unikt ramverk som du kan använda för att integrera alla bästa metoder i en tydlig plan. Låt oss sätta igång.

Steg för att skapa en högkvalitativ plan för innehållsmarknadsföring

I den föränderliga internetvärlden kan innehållsmarknadsföring kännas som att segla mot motvind. Du kan förhindra det med en robust plan för innehållsmarknadsföring. Så här gör du.

1. Genomför en tredelad innehållsgranskning

Innan du går och handlar (dvs. skapar en plan för hantering av innehållsmarknadsföring) behöver du en inköpslista (dvs. en innehållsgranskning). Gör därför en grundlig genomgång av följande.

Befintligt innehåll för:

Ämnen du täcker och ämnen du missar

Webbplatsens arkitektur och organisation av ditt innehåll

Språk, ton, stil och andra varumärkeselement

Sociala mediekanaler och räckvidd

Teamets kapacitet vad gäller storlek, kompetens för skapande/distribution av innehåll, budgetar och ämneskunskap som du behöver.

Konkurrenslandskapet för ämnen som behandlas, idéer som fungerar, samarbeten med influencers, erbjudanden osv.

2. Brainstorma idéer till innehåll

Innehållsgranskningen bör ge dig en uppfattning om vad du behöver göra för att din innehållsplan ska bli effektiv. Samla nu ditt team för brainstorming-sessioner för att komma på idéer till innehåll.

Använd ClickUp Whiteboards för att diskutera idéer tillsammans som ett team. Flytta runt ämnen, organisera, planera och schemalägg, allt på ett och samma ställe!

När du gör detta kan det hända att ämnena du listar känns slumpmässiga. Skapa därför en karta över ämnena. SEO-team använder sig av innehållspilar-metoden eller hub-and-spoke-modellen för att organisera sig.

Använd ClickUp Mind Maps för att skapa en arkitektur/hierarki av idéer. Nodbaserade tankekartor gör det också möjligt för dig att koppla samman idéer och bygga ett neuralt nätverk av det innehåll du skapar.

Dela med teamet och samla in feedback.

Kartlägg dina idéer med ClickUp Mind Maps

3. Skapa en innehållsplan

Nu när den intensiva brainstormingen är klar är det dags att organisera idéerna så att de kan omsättas i praktiken.

Identifiera ämnen: Gör en lista över allt du kan skapa innehåll om för att hjälpa din valda målgrupp. Tänk i sidled. Du kan också använda AI-marknadsföringsverktyg för att få idéer.

Om du till exempel säljer reservoarpennor kan du självklart skapa innehåll om dina produkter. Du kan också skapa engagerande innehåll om skrivinstrumentens historia, den senaste tekniken och kompletterande produkter som bläck, förvaring etc.

Tänk på helheten och lista idéer utifrån det. Gå från idé till handling genom att omvandla noder till spårbara ClickUp-uppgifter.

ClickUp-uppgifter för att hantera skapandet av innehåll

Skriv sammanfattningar: När du lämnar brainstormingbordet kommer ditt team att glömma allt ni diskuterat. Skriv därför ner det. ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för att ta anteckningar under brainstorming.

Utifrån den planen kan du sedan skapa en detaljerad brief för varje innehållsdel, där du beskriver ämnet, målgruppen, nyckelord och mål. Ange också vilket format du behöver innehållet i, till exempel video, ljud, infografik, bilder etc.

ClickUp Docs kan hjälpa dig att hantera dessa briefs. Du kan också använda beskrivningsdelen i uppgiftsvyn. Har du inte tid? Använd ClickUp Brain för att skapa briefs på nolltid!

Fastställ acceptanskriterier: Hjälp innehållsskaparna att lyckas genom att tydligt ange vad de behöver uppnå. Det kan till exempel vara antal ord, inkludering av nyckelord, trovärdiga källor, grammatikkontroll etc.

Checklistor på ClickUp-uppgifter är ett utmärkt sätt att säkerställa detta. Skapa bara en mall och tillämpa den automatiskt på alla uppgifter i framtiden. Voila!

Checklista för ClickUp-uppgifter

Redigera noggrant: Utveckla en omfattande uppsättning redigeringsriktlinjer som täcker stil, ton, grammatik och faktamässig korrekthet i ditt innehåll. Tilldela sedan specifika uppgifter till innehållsredaktörer, textredaktörer, korrekturläsare eller faktagranskare utifrån deras expertis.

4. Skapa en innehållskalender

Sätt deadlines: Planera in innehållspunkterna i en kalender för att säkerställa att du har en konsekvent och varierad distribution av innehåll över olika kanaler. Vanligtvis delar teamen upp detta i x blogginlägg per blogg, nyhetsbrev via e-post på onsdagar osv. Du kan också ställa in återkommande uppgifter i ClickUp och uppdatera beskrivningarna när du är på språng.

Uppfinna inte hjulet på nytt. Använd ClickUps mall för innehållskalender för att komma igång.

ClickUps mall för innehållskalender

Tilldela användare: Tilldela varje uppgift till en teammedlem. Se vem som är tillgänglig och tilldela dem arbete utifrån deras arbetsbelastning. Om en resurs arbetar med flera uppgifter, se till att deras arbetsbelastning är rimlig. Kartlägg också eventuella beroenden.

Planera för hög aktivitet: Identifiera säsongsbetonat innehåll, kampanjer, produktlanseringar eller andra evenemang som sannolikt kommer att inträffa – planera innehållet för dessa i god tid för att undvika stress i sista minuten.

5. Distribuera. Distribuera. Distribuera.

Du kanske skriver nästa Pulitzer-vinnande artikel. Men om den inte distribueras kommer ingen att läsa den.

Dela gärna ditt innehåll på sociala medier. Men gör det bättre. Tänk på följande:

E-postmarknadsföring

Betald annonsering inriktad på att generera leads

Återanvändning i andra format/kanaler

Återanvända inlägg på sociala medier efter en kort period

Uppdatera innehållet regelbundet

6. Operationalisera skapande och hantering av innehåll

När du har grunden på plats kan du börja standardisera din process för hantering av innehållsmarknadsföring. Till exempel

Mallar för innehållsskrivning är ett utmärkt sätt att säkerställa konsekvens i ditt skrivande.

Använd återanvändbara landningssidor för specifika innehållsdelar eller kampanjer.

Använd ClickUp Automations för att automatiskt ändra status eller skicka påminnelser för varje uppgift.

7. Spåra och analysera prestanda

För att ett litet innehållsteam ska kunna leverera konsekventa affärsresultat måste du mäta prestandan utifrån dina marknadsförings-KPI:er. ClickUps instrumentpanel är utformad för att möjliggöra just det.

Integrera dina marknadsföringsverktyg i ClickUp för en samlad översikt. Spåra och analysera framstegen mot dina marknadsföringsmål i detalj och med ett ögonkast. Sätt in uppgifter som är kopplade till din roadmap och dina marknadsföringsplaner i sitt sammanhang.

Enhetlig marknadsföringspanel med ClickUp

Navigera enkelt genom innehållsmarknadsföringens stormiga hav med ClickUp

När vi nu avslutar vår resa mot att skapa en plan för innehållsmarknadsföring är det tydligt att resan verkligen är komplex. En bra plan för innehållsmarknadsföring kräver en innehållsskapares fantasi, en marknadsförares marknadsfokus och en projektledares organisatoriska förmåga.

Denna unika kombination kan förbättras ytterligare med rätt verktyg. ClickUps verktyg för marknadsföringsprojektledning är utformat för att stödja en bred grupp av användare, oavsett om de är skapare, granskare eller chefer.

Nå målet säkert och nöjd med ClickUp. Prova ClickUp gratis.

Vanliga frågor om plan för hantering av innehållsmarknadsföring

1. Vilken roll har en innehållsmarknadsförare?

En innehållsmarknadsförares roll är mångfacetterad och kombinerar kreativa, strategiska och analytiska ansvarsområden för att öka varumärkeskännedomen, engagera målgrupper och i slutändan bidra till företagets tillväxt.

I grund och botten är en innehållsmarknadsförares roll att skapa värdefullt innehåll och distribuera det konsekvent för att attrahera och behålla potentiella kunder, vilket kommer att driva lönsamma kundåtgärder.

2. Vilka är de fyra grundläggande principerna för innehållsmarknadsföring?

De fyra grundläggande principerna för innehållsmarknadsföring är:

Förståelse för målgruppen

Innehållsskapande

Innehållsdistribution

Mätning och analys

3. Är innehållshantering en del av marknadsföringen?

Ja, innehållshantering är en grundläggande del av marknadsföringen. Den gör det möjligt för marknadsförare att effektivt använda innehåll för att uppnå affärs- och marknadsföringsmål, vilket gör den oumbärlig i dagens innehållsdrivna digitala värld.